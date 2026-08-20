X (ex Twitter) per le aziende: conviene ancora nel 2026?

Decidere se X (ex Twitter) per le aziende abbia ancora senso nel 2026 è una di quelle domande che ricevo quasi ogni settimana, spesso formulata con un misto di imbarazzo e stanchezza. L’imbarazzo di chi ha un account aperto dal 2013 che non aggiorna da mesi. La stanchezza di chi ha visto la piattaforma cambiare nome, regole, algoritmo e persino identità pubblica nel giro di tre anni, e non capisce più se sta presidiando un canale o mantenendo in vita un profilo per inerzia. La risposta onesta non è né un sì entusiasta né un no liquidatorio: dipende da chi sei, da cosa vendi e da quanto tempo reale puoi dedicare. In questa guida ti do i numeri italiani aggiornati, un metodo per decidere in cinque domande e le alternative concrete se la risposta dovesse essere negativa.

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Cosa è successo a X tra il 2022 e il 2026

Per capire se una piattaforma vale il tuo tempo, bisogna capire cosa è diventata. Twitter nasce nel 2006 come servizio di microblogging da 140 caratteri e per oltre un decennio occupa una nicchia precisa nel panorama digitale: il luogo dove le notizie arrivano prima, dove giornalisti, politici, tecnici e appassionati si parlano in tempo reale. Non è mai stato il social più grande, ma è stato a lungo il più influente rispetto alla sua dimensione. Questa asimmetria tra pubblico ridotto e impatto mediatico elevato è esattamente il motivo per cui molte aziende ci sono entrate.

L’acquisizione da parte di Elon Musk alla fine del 2022 e il successivo rebranding in X hanno cambiato tre cose simultaneamente, e vale la pena separarle perché hanno conseguenze diverse per un’impresa. La prima è l’identità del prodotto: da microblogging a “everything app” dichiarata, con l’aggiunta di video lunghi, pagamenti annunciati, funzioni di messaggistica potenziate. La seconda è la struttura della moderazione: meno personale dedicato, criteri più permissivi, un rapporto molto più conflittuale con inserzionisti e autorità di regolazione. La terza è il modello economico, spostato in modo aggressivo verso l’abbonamento a pagamento e verso la monetizzazione dei creator.

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Per un’azienda queste tre trasformazioni si traducono in un’unica domanda pratica: il pubblico che mi interessa è ancora lì, e l’ambiente in cui lo incontro è compatibile con il mio marchio? È una domanda che va posta a ogni canale, non solo a X, e fa parte del ragionamento più ampio che descrivo nella guida al social media marketing e a quando conviene davvero.

Le tappe che contano per chi fa impresa

Non tutte le notizie che hanno riempito i giornali hanno rilevanza operativa. Le tappe che incidono realmente sulla decisione di un’impresa sono poche. La rimozione della spunta blu come segnale di autenticità verificata, sostituita da un abbonamento acquistabile, ha eroso il valore del “profilo ufficiale” come garanzia di identità. La riduzione della portata organica dei link esterni ha reso la piattaforma molto meno efficace come motore di traffico verso il proprio sito. L’introduzione di un pubblico premium con visibilità algoritmica privilegiata ha spostato il gioco dal contenuto alla spesa.

Aggiungo un punto che gli operatori sottovalutano: la volatilità delle regole. Nel periodo 2023-2026 le condizioni di accesso alle API, i limiti di visualizzazione, le policy sulla pubblicità e i requisiti di verifica sono cambiati più volte, a volte con preavviso minimo. Per un’azienda che costruisce processi ripetibili, e le PMI hanno bisogno esattamente di questo, l’instabilità normativa di una piattaforma è un costo nascosto reale. Ogni cambiamento significa riscrivere procedure, riformare le persone, rivedere le integrazioni tecniche.

Il quadro italiano: numeri in caduta

Qui arriviamo al dato che, da solo, orienta buona parte della decisione. Secondo l’Osservatorio sulle comunicazioni pubblicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel dicembre 2025 i social network in Italia hanno raggiunto 39,3 milioni di utenti unici, ma la distribuzione tra piattaforme racconta storie molto diverse. Facebook resta a 36,2 milioni, Instagram sale a 33,6 milioni, TikTok cresce a 24 milioni, LinkedIn arriva a 14,1 milioni con un incremento dell’1,6 per cento. X, nello stesso periodo, registra un calo del 17,2 per cento su base annua, il peggiore tra le grandi piattaforme generaliste, come si legge nei dati dell’Osservatorio sulle comunicazioni AGCOM.

Diciassette per cento in dodici mesi non è una fluttuazione stagionale. È una contrazione strutturale, e va letta in un contesto in cui quasi tutte le altre piattaforme crescono o tengono. Reddit, per fare un confronto che sorprende molti imprenditori italiani, è cresciuto del 38,1 per cento nello stesso periodo, superando gli 11,8 milioni di utenti e avvicinandosi a distanza di tiro dal pubblico che X aveva in Italia. Se stai allocando ore di lavoro settimanali, questo dato dovrebbe pesare più di qualsiasi considerazione affettiva sulla piattaforma.

Va detto per correttezza che il numero di utenti unici non coincide con il valore commerciale. Un pubblico piccolo ma qualificato può valere più di un pubblico vasto e disperso. Torneremo su questo punto, perché è esattamente l’argomento che salva X in alcuni scenari specifici. Ma la direzione della curva resta un fatto, e ignorarla per affezione a un canale che si conosce bene è uno degli errori più costosi che vedo commettere.

Chi c’è davvero su X in Italia oggi

Il problema di X in Italia non è mai stato solo la dimensione, ma la composizione del pubblico. Già oltre dieci anni fa avevo osservato quanto la piattaforma fosse sovrarappresentata da una fascia demografica specifica e sottodimensionata rispetto ai numeri anglosassoni. Quel divario non si è mai colmato. L’Italia non è mai diventata un mercato Twitter-centrico come gli Stati Uniti, il Regno Unito o il Giappone, e le ragioni sono culturali prima che tecnologiche: la conversazione pubblica italiana si è spostata presto verso Facebook per il grande pubblico, verso WhatsApp per il privato e verso Instagram per il visuale.

Chi resta su X in Italia nel 2026 appartiene grosso modo a quattro insiemi che si sovrappongono parzialmente. Il primo è il mondo dell’informazione: giornalisti, redazioni, uffici stampa, addetti alla comunicazione istituzionale. Il secondo è il perimetro politico e istituzionale, con parlamentari, amministratori locali, sindacati e associazioni di categoria. Il terzo raccoglie comunità tecniche verticali, in particolare sviluppo software, intelligenza artificiale, finanza, criptovalute e sicurezza informatica. Il quarto è il fandom, quel pubblico che segue eventi sportivi, programmi televisivi e dinamiche di intrattenimento commentandoli in diretta.

Nota una cosa: nessuno di questi quattro insiemi coincide con il cliente tipo di una PMI manifatturiera lombarda, di uno studio professionale di provincia o di un negozio di quartiere. Se la tua clientela sta altrove, la qualità del pubblico su X non ti riguarda, per quanto qualificato possa essere in astratto. La scelta dei canali va fatta a partire da dove sono i tuoi clienti, non da dove è più interessante la conversazione, e questo è il principio che guida qualsiasi attività seria di social media planning.

La differenza tra pubblico influente e pubblico che compra

C’è una confusione ricorrente che vale la pena sciogliere. Molti consulenti giustificano la presenza su X sostenendo che “lì ci sono i decisori”. È parzialmente vero, ma incompleto. Sulla piattaforma ci sono persone influenti, che è cosa diversa da persone in fase di acquisto. Un giornalista economico che ti segue può darti visibilità, non un ordine. Un dirigente che commenta un tuo post può migliorare la tua reputazione di settore, non firmare un contratto quel trimestre.

Questo non significa che l’influenza non valga nulla. Significa che va contabilizzata come investimento di lungo periodo con ritorno indiretto, non come attività di generazione contatti. Se la tua azienda ha bisogno di fatturato nei prossimi sei mesi e stai dedicando quattro ore a settimana a un canale che produce reputazione a diciotto mesi, hai un problema di allocazione, non di contenuti.

Quanto usano davvero i social le imprese italiane

Prima di decidere su X conviene guardare il quadro d’insieme, perché molte aziende sopravvalutano quanto i concorrenti stiano investendo sui social. I dati ufficiali ridimensionano parecchie ansie. Secondo la rilevazione Imprese e ICT dell’ISTAT relativa al 2025, il 59,0 per cento delle imprese italiane con almeno dieci addetti utilizza i social media. La percentuale sale al 72,8 per cento nel commercio e all’82,3 per cento in alloggio e ristorazione, settori dove la presenza visuale è parte integrante dell’offerta.

Il confronto europeo aggiunge una prospettiva utile. I dati Eurostat indicano che nel 2025 il 63,6 per cento delle imprese dell’Unione con almeno dieci dipendenti utilizzava almeno una forma di social media, in crescita rispetto al 61,1 per cento del 2023, con un divario netto per dimensione aziendale: 60,6 per cento tra le piccole imprese, 76,2 per cento tra le medie, 89,1 per cento tra le grandi. L’analisi completa è disponibile nella scheda Eurostat su due terzi delle imprese europee attive sui social media.

Cosa ci dice questo? Che l’Italia è sotto la media europea di circa cinque punti, che le piccole imprese sono naturalmente meno presenti, e soprattutto che “essere sui social” è ormai una condizione ordinaria, non un vantaggio competitivo. Il differenziale non lo fa la presenza, lo fa la selezione. Le aziende che ottengono risultati non sono quelle presenti ovunque, sono quelle presenti bene in due o tre canali scelti con criterio.

Presenza diffusa non significa maturità

Un dato che uso spesso nelle sessioni di consulenza arriva dagli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano: solo il 7 per cento delle PMI italiane raggiunge un livello di maturità digitale avanzata, mentre il 56 per cento si trova in una fase di digitalizzazione soltanto parziale, come emerge dalla ricerca sul mercato del Digital B2B in Italia. Tradotto: la maggior parte delle imprese italiane apre account, li popola in modo discontinuo e non misura nulla.

Quando questa è la situazione di partenza, aggiungere un canale in contrazione come X significa peggiorare il problema, non risolverlo. La domanda giusta smette di essere “conviene X” e diventa “quanti canali posso permettermi di gestire davvero bene”. Nella mia esperienza con le PMI italiane, la risposta onesta per un’azienda sotto i venti dipendenti senza una figura marketing interna è: due. Massimo tre se uno è quasi completamente automatizzato.

I cinque casi in cui X conviene ancora nel 2026

Passiamo alla parte utile. Ci sono situazioni in cui presidiare X ha ancora un ritorno chiaro, e in queste situazioni abbandonarlo sarebbe un errore. Le ho isolate osservando quali clienti, nel corso degli anni, hanno continuato a ottenere qualcosa di misurabile dalla piattaforma anche mentre i numeri generali scendevano.

Primo caso: vendi a un pubblico tecnico internazionale. Se sviluppi software, offri servizi cloud, lavori nell’ambito dell’intelligenza artificiale o della sicurezza informatica e il tuo mercato non si ferma ai confini nazionali, X resta uno dei pochi luoghi dove queste comunità si parlano apertamente. Un annuncio di prodotto, un contributo tecnico ben scritto, una discussione su un problema reale possono ancora generare visibilità qualificata. Il pubblico italiano sarà marginale, ma quello globale no.

Secondo caso: hai bisogno di relazioni con la stampa. Redazioni e giornalisti italiani continuano a usare X come strumento di lavoro, più per ascoltare che per pubblicare. Se la tua strategia di comunicazione include ufficio stampa, presenza su testate di settore, posizionamento come fonte esperta, la piattaforma funziona da canale di prossimità con chi scrive. È una funzione di relazione, non di vendita, e va valutata con quel metro.

Terzo caso: operi nel real time. Aziende di trasporti, utility, servizi digitali, organizzatori di eventi, operatori turistici in alta stagione. Se il tuo cliente ha bisogno di sapere adesso se il servizio funziona, se il volo parte, se il concerto è confermato, X resta il canale con la latenza più bassa e la cultura più adatta all’aggiornamento breve e frequente. Molte utility italiane lo usano ancora esattamente così, e funziona.

Quarto caso: il tuo settore ha una comunità attiva lì e non altrove. Capita in nicchie precise: finanza personale, criptovalute, alcune aree del gaming, il giornalismo dati, parte del mondo accademico. Verificarlo è semplice e non richiede strumenti a pagamento: cerca cinque termini centrali del tuo settore sulla piattaforma, filtra per contenuti recenti, guarda se esiste conversazione in italiano negli ultimi trenta giorni. Se trovi il deserto, hai la risposta.

Quinto caso: presidio difensivo del nome. Questo vale per tutti, ed è l’unica ragione per cui consiglio a chiunque di non chiudere l’account. Mantenere il proprio nome aziendale registrato, con biografia aggiornata, link al sito e immagine coerente, costa venti minuti l’anno e impedisce a chiunque di occupare quello spazio. Non è presenza attiva, è igiene di marchio. La distinzione è importante perché confonderle porta a mantenere in vita profili morti nella convinzione di “esserci”.

I cinque casi in cui X non conviene più

Simmetricamente, ci sono situazioni in cui continuare a investire su X è una perdita netta, e riconoscerle libera risorse preziose. Anche qui procedo per casi concreti.

Primo caso: vendi a un pubblico locale. Ristoranti, parrucchieri, studi dentistici, negozi, artigiani, agenzie immobiliari di zona. Il tuo cliente si trova entro pochi chilometri e usa Google, Instagram, WhatsApp e il passaparola. Su X non lo raggiungerai, e nessuna quantità di contenuti cambierà questa geografia. Vale anche per chi opera in ambito B2B ma su base territoriale ristretta.

Secondo caso: il tuo prodotto è visivo. Moda, arredamento, food, bellezza, turismo, artigianato di qualità. X penalizza strutturalmente il contenuto visuale rispetto a Instagram, TikTok e Pinterest, sia per formato sia per comportamento del pubblico. Investire lì significa comunicare peggio ciò che sai comunicare meglio altrove.

Terzo caso: cerchi contatti commerciali B2B in Italia. Con 14,1 milioni di utenti italiani in crescita e una struttura pensata per il professionale, LinkedIn è semplicemente il canale corretto per questa esigenza. Ho raccolto il metodo operativo nella guida su come le PMI italiane che vendono servizi possono usare LinkedIn, e nella grande maggioranza dei casi spostare lì le ore sottratte a X produce risultati visibili entro un trimestre.

Quarto caso: il tuo marchio è sensibile al contesto. Se operi nella sanità, nell’istruzione, nei servizi per minori, nella finanza regolamentata o in settori dove la percezione di serietà è parte del prodotto, l’ambiente conversazionale di X pone un rischio di accostamento che va valutato seriamente. Non è una questione politica, è una questione di gestione del rischio reputazionale.

Quinto caso: non hai una persona dedicata. Questo è il criterio più banale e il più decisivo. Un canale conversazionale in tempo reale richiede qualcuno che risponda in tempo reale. Se le domande dei clienti restano senza risposta per giorni, la presenza produce danno anziché valore. Meglio un account fermo con una biografia che rimanda al sito e al telefono, che un account attivo a metà.

Quanto costa davvero presidiare X nel 2026

Le decisioni sui canali si prendono male perché quasi nessuno calcola il costo pieno. Il ragionamento tipico è “tanto è gratis”, che è vero solo per l’iscrizione. Proviamo a mettere numeri sulle voci reali, senza parlare di tariffe di mercato ma di consumo di risorse interne, che è ciò che un imprenditore può stimare da solo.

Le voci visibili

Un presidio minimo serio richiede tra le tre e le cinque ore settimanali. Si scompongono così: una o due ore per la produzione dei contenuti, inclusa la fase di ideazione che quasi nessuno conta; un’ora abbondante distribuita nella settimana per la gestione delle risposte e delle menzioni; mezz’ora per il monitoraggio di ciò che accade nel settore; mezz’ora per la lettura dei dati e l’aggiustamento del tiro. Moltiplica per il costo orario pieno della persona che se ne occupa, includendo i contributi se è un dipendente, e hai il primo numero.

A questo si aggiungono le voci accessorie: l’abbonamento alla verifica per organizzazioni se ti serve il segnale di autenticità, gli strumenti di pianificazione e analisi se ne usi, l’eventuale spesa pubblicitaria se decidi di amplificare. Nessuna di queste voci è enorme presa singolarmente. Sommate su dodici mesi, e confrontate con quello che le stesse risorse produrrebbero altrove, iniziano a pesare.

Le voci invisibili

Qui sta la parte che rovina i conti. La prima voce invisibile è il costo di apprendimento continuo: ogni cambio di regole della piattaforma richiede tempo per essere capito e assorbito nelle procedure. La seconda è il costo di contesto: passare da un canale all’altro durante la giornata ha un prezzo cognitivo documentato, e chi gestisce quattro social contemporaneamente produce meno di chi ne gestisce due.

La terza voce invisibile, la più insidiosa, è il costo opportunità. Quattro ore settimanali su X sono duecento ore l’anno. Con duecento ore si scrivono venti articoli di approfondimento ben fatti per il proprio sito, che restano indicizzati e continuano a portare visite per anni. Si costruisce una sequenza email automatizzata completa. Si registra una serie di video formativi. Si struttura un processo di raccolta recensioni. Ogni volta che valuti un canale social, stai implicitamente rinunciando a una di queste alternative, ed è il confronto giusto da fare.

D’altra parte, sarebbe disonesto non riconoscere che alcune attività hanno valore proprio perché non producono ritorno immediato. La presenza in una conversazione di settore, la relazione con chi scrive, la percezione di essere sul pezzo: sono beni reali che il foglio di calcolo non cattura. Il punto non è eliminarli, è dimensionarli con consapevolezza invece che per abitudine.

Brand safety e reputazione: il rischio che pochi calcolano

Con oltre trent’anni di lavoro nel digitale, dal 1993 a oggi, e più di duemila clienti seguiti in dodici paesi, ho visto molte crisi reputazionali nascere da luoghi che nessuno presidiava. La certificazione CPEH in ethical hacking e l’attività come Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Lodi mi hanno insegnato che il rischio digitale si valuta prima, non durante.

Su X il rischio ha tre forme distinte. La prima è l’accostamento: il tuo contenuto compare accanto a materiale con cui non vuoi essere associato, senza che tu possa controllarlo. È un rischio intrinseco a qualsiasi piattaforma con moderazione permissiva, e va accettato o evitato, non mitigato a metà. La seconda è l’impersonificazione: la minore affidabilità del sistema di verifica facilita la creazione di profili che si spacciano per il tuo marchio, specialmente in settori dove esiste un incentivo economico alla truffa.

La terza forma, la più frequente nella pratica, è l’escalation conversazionale. Un cliente insoddisfatto scrive un messaggio pubblico, la risposta aziendale è difensiva o tardiva, altri utenti si aggiungono, il caso viene ripreso. Nella dinamica di X, dove la brevità premia la battuta e la visibilità premia il conflitto, questo processo è più rapido che altrove. Serve un protocollo di risposta scritto prima che serva, e serve una persona autorizzata a usarlo senza chiedere permessi a ogni passaggio. Su come strutturarlo ho scritto una guida dedicata alla gestione e protezione della reputazione online.

Il tema privacy che nessuno solleva

Come membro Federprivacy e consulente privacy certificato, aggiungo un punto che nelle valutazioni sui social viene quasi sempre dimenticato. Se usi un canale social per gestire assistenza clienti, stai trattando dati personali su un’infrastruttura di terze parti con sede extra europea. Questo comporta obblighi informativi e valutazioni di trasferimento che vanno documentati. Non è un ostacolo insormontabile, milioni di aziende lo fanno correttamente, ma è una casella che va spuntata prima di aprire il canale e non dopo la prima segnalazione.

La regola pratica che do ai clienti è semplice: sui social si accoglie la richiesta, non si tratta il caso. Appena la conversazione richiede dati identificativi, ordini, documenti o informazioni sensibili, si sposta su un canale controllato, tipicamente email o telefono. Vale per X come per qualsiasi altra piattaforma.

Come misurare se X ti sta portando qualcosa

Arriviamo al punto in cui la maggior parte delle discussioni si arena. “Conviene” è una domanda economica, e senza misurazione resta una questione di opinioni. Il problema è che le metriche esposte dalla piattaforma sono progettate per farti sentire bene, non per farti decidere bene.

Le metriche che non contano

Il numero di follower è la più ingannevole di tutte. Un account con ottomila follower accumulati in dieci anni, di cui metà inattivi, vale meno di un account con quattrocento follower attivi nel proprio settore. Le impression sono ugualmente fuorvianti: contano quante volte un contenuto è comparso in uno schermo, non quante volte è stato letto. Anche l’engagement rate, se calcolato su interazioni di superficie, dice poco su chi comprerà.

Le metriche che contano

Ne bastano quattro. La prima è il traffico qualificato al sito proveniente dalla piattaforma, misurato non in visite ma in sessioni con almeno un evento significativo: pagina servizi vista, modulo aperto, documento scaricato. La seconda è il numero di conversazioni commerciali avviate, che va tracciato manualmente chiedendo a chi contatta come è arrivato. La terza è il costo per contatto qualificato, ottenuto dividendo il costo pieno del canale per il numero di contatti reali generati nel periodo. La quarta è il tempo di risposta medio alle domande ricevute, che è un indicatore di qualità del servizio più che di marketing.

Il modello minimo di attribuzione per una PMI non richiede strumenti costosi. Servono tre cose: parametri di tracciamento coerenti su tutti i link che pubblichi, una domanda nel modulo di contatto che chieda la provenienza, e un foglio dove annotare mensilmente le quattro metriche sopra. Chi vuole approfondire il calcolo può partire dalla mia guida su come si calcola e si verifica il ROI del web marketing, che vale per qualsiasi canale e non solo per i social.

Vale la pena aggiungere una nota sull’intelligenza artificiale, visto che oggi entra in ogni conversazione sul marketing. I dati ISTAT indicano che nel 2025 il 16,4 per cento delle imprese italiane con almeno dieci addetti utilizzava sistemi di intelligenza artificiale, il doppio rispetto all’8,2 per cento del 2024. Nel mio lavoro con le PMI insisto su un principio: l’AI va adottata in modo concreto e misurabile, non decorativo. Applicata alla misurazione dei social, questo significa usarla per classificare automaticamente le conversazioni in entrata e per riconoscere i temi ricorrenti, non per generare contenuti generici che nessuno leggerà.

Il framework decisionale in cinque domande

Ecco il metodo che uso in consulenza quando un cliente mi chiede se tenere o lasciare un canale. Funziona per X, funziona per qualsiasi piattaforma. Rispondi con sincerità e la decisione emerge da sola.

Domanda uno: nell’ultimo anno, quante conversazioni commerciali sono nate da questo canale? Non contatti, non messaggi: conversazioni che hanno portato a un preventivo, a una richiesta seria, a un appuntamento. Se la risposta è zero e il canale è attivo da almeno dodici mesi, hai già metà della risposta.

Domanda due: se domani chiudessi l’account, qualcuno se ne accorgerebbe? È una domanda brutale e per questo utile. Se hai una comunità che ti scrive, che ti cita, che ti chiede cose, la risposta è sì e il canale ha valore relazionale. Se ti accorgi che la risposta è no, stai pubblicando in una stanza vuota.

Domanda tre: il tempo che dedico qui produrrebbe di più altrove? Prendi le ore reali, non quelle percepite, e immagina di spostarle sul canale che sta funzionando meglio. In molte PMI italiane quel canale è il sito web e i contenuti che lo alimentano, perché lavorano ventiquattro ore su ventiquattro e non dipendono dall’algoritmo di nessuno.

Domanda quattro: la presenza qui protegge il mio marchio o lo espone? Considera il settore, il tipo di clientela, la sensibilità del prodotto. Se la risposta pende verso l’esposizione, il presidio difensivo minimo è preferibile alla presenza attiva.

Domanda cinque: ho una persona che può reggere questo canale con continuità per i prossimi dodici mesi? Non “chi potrebbe occuparsene”, ma chi lo farà davvero, con nome e cognome e ore in agenda. Senza questa risposta, ogni discussione strategica è teorica.

Quattro risposte negative su cinque significano che il canale va chiuso o ridotto a presidio. Tre su cinque suggeriscono una riduzione drastica dell’impegno con verifica a sei mesi. Due o meno indicano che X ha ancora senso nel tuo caso specifico, indipendentemente da quello che dicono i numeri generali di mercato.

Se X non è la risposta: dove spostare tempo e budget

Chiudere un canale senza sapere dove reinvestire è un dimezzamento, non una strategia. Ecco le destinazioni che, nella mia esperienza con le PMI italiane, restituiscono di più le ore recuperate.

Il tuo sito e i contenuti che lo alimentano. È il solo spazio digitale che possiedi davvero. Un articolo di approfondimento ben costruito continua a portare visitatori per anni, non per ore. È anche l’asset che ti rende trovabile dai sistemi di ricerca conversazionale basati su intelligenza artificiale, che oggi attingono ai contenuti pubblicati sui siti e non alle bacheche social. Chi vuole capire quanto un sito lento o mal costruito eroda questi risultati può partire da “Siti da Incubo”, il libro che ho scritto sull’argomento e che metto a disposizione gratuitamente.

LinkedIn, se vendi servizi ad altre aziende. È il travaso più naturale per chi lasciava X per ragioni B2B. Il pubblico italiano c’è, cresce, ed è in modalità professionale quando lo incontri.

L’email. Poco affascinante, straordinariamente efficace. Una lista costruita con consenso è l’unico pubblico che nessuna piattaforma può toglierti con un cambio di algoritmo. Per molte PMI che seguo è il canale con il ritorno più alto in assoluto, e riceve la frazione minore dell’attenzione.

Le recensioni e la presenza locale. Se il tuo mercato è territoriale, ogni ora spesa a costruire un flusso stabile di recensioni autentiche vale più di dieci ore di pubblicazione social. È meno gratificante e più redditizio.

Il presidio delle comunità dove sono davvero i tuoi clienti. Possono essere gruppi di settore, forum verticali, associazioni di categoria, eventi locali. Non è digitale puro, e proprio per questo funziona ancora.

Come impostare la presenza su X se decidi di restare

Poniamo che il framework ti abbia dato una risposta positiva. A questo punto vale la pena farlo bene, perché una presenza mediocre su un canale in contrazione è il peggiore dei mondi possibili.

Parti dalla configurazione del profilo, che è il punto in cui si perdono più opportunità. Nome coerente con il marchio registrato, biografia che dica cosa fai e per chi in una riga leggibile, link al sito con parametri di tracciamento attivi, immagine coordinata con gli altri canali, città e settore compilati. Sembra ovvio, e trovo profili aziendali incompleti nella maggior parte degli audit che eseguo.

Passa poi al ritmo di pubblicazione. Su X la frequenza conta più della perfezione, ma la costanza conta più della frequenza. Meglio tre contenuti a settimana per un anno che quindici a settimana per un mese e poi il silenzio. Scegli un ritmo che sai di poter sostenere nel periodo peggiore dell’anno, non in quello migliore.

Sul tipo di contenuto, la regola che funziona nel 2026 è pubblicare ciò che ha valore anche fuori contesto. Osservazioni di settore basate su dati, spiegazioni brevi di concetti complessi, risposte a domande che i clienti fanno davvero, aggiornamenti operativi se sei nel real time. Evita i link nudi, che l’algoritmo penalizza: racconta il contenuto nel post e metti il riferimento in coda o in risposta.

Definisci infine il protocollo di gestione. Chi risponde, entro quanto, con quale tono, quando si sposta la conversazione in privato, quando si escalation al titolare. Scrivilo su una pagina, falla firmare a chi se ne occupa, rivedila ogni sei mesi. Le procedure di questo tipo sono il cuore di un lavoro serio di gestione operativa dei canali social e distinguono un presidio professionale da una presenza improvvisata.

Strumenti e risorse per decidere con i dati

Per chiudere la parte operativa, ecco cosa serve davvero per prendere questa decisione senza affidarsi alle sensazioni. Un foglio di calcolo con le ore effettivamente dedicate a ciascun canale negli ultimi tre mesi, ricostruite onestamente. Uno strumento di analisi del traffico configurato con obiettivi reali, non con la sola visualizzazione di pagina. Una domanda di provenienza nel modulo contatti del sito, che è la fonte di dati più sottovalutata e più affidabile che esista. La lettura annuale dei dati AGCOM e ISTAT citati sopra, che sono gratuiti e raccontano il mercato italiano meglio di qualsiasi report commerciale.

Aggiungo una raccomandazione metodologica: fai questa valutazione una volta all’anno, in un momento fisso, e mettila a calendario. La maggior parte delle aziende non decide sui canali, li accumula. Ogni piattaforma nuova si aggiunge, nessuna esce mai, e dopo cinque anni ci si ritrova con sette account gestiti male e nessuno gestito bene. Una revisione annuale programmata risolve il problema alla radice.

Riepilogo dei punti chiave X (ex Twitter) nel 2026 non è un canale morto, ma è un canale in forte contrazione in Italia: i dati AGCOM registrano un calo del 17,2 per cento di utenti su base annua a dicembre 2025, il peggiore tra le grandi piattaforme, mentre LinkedIn cresce fino a 14,1 milioni di utenti e TikTok raggiunge i 24 milioni. Per un’azienda italiana la presenza su X conviene ancora in cinque scenari: pubblico tecnico internazionale, relazioni con la stampa, comunicazione in tempo reale, nicchie con comunità attive sulla piattaforma, e presidio difensivo del nome. Non conviene invece a chi vende in ambito locale, a chi ha un prodotto visivo, a chi cerca contatti B2B italiani, a chi opera in settori sensibili al contesto e a chi non ha una persona dedicata alla gestione. La decisione va presa con un metodo, non per abitudine: contare le conversazioni commerciali generate in dodici mesi, verificare se qualcuno noterebbe la chiusura dell’account, confrontare il rendimento delle stesse ore investite altrove, valutare il rischio reputazionale e accertare che esista una persona in grado di reggere il canale. Se la risposta è negativa, le ore recuperate rendono di più su sito e contenuti, LinkedIn per il B2B, email marketing e presenza locale.

Domande frequenti su x (ex twitter) per le aziende

Quali sono i social media migliori per le aziende italiane nel 2026? Dipende dal modello di business, ma i dati italiani indicano una gerarchia abbastanza netta. Per il B2B è LinkedIn, che a dicembre 2025 conta 14,1 milioni di utenti italiani in crescita dell’1,6 per cento. Per il B2C visivo e locale sono Instagram, con 33,6 milioni di utenti, e Facebook, che resta il più diffuso con 36,2 milioni. Per i pubblici giovani e i contenuti video brevi è TikTok, arrivato a 24 milioni. X è oggi una scelta di nicchia, giustificata solo da esigenze specifiche come il pubblico tecnico internazionale o le relazioni con la stampa. La regola pratica per una PMI resta comunque presidiare bene due canali invece che male cinque. Come funziona X ex Twitter per un profilo aziendale? Un profilo aziendale su X funziona come un account normale, con la possibilità di sottoscrivere un abbonamento dedicato alle organizzazioni che fornisce un segnale di verifica e permette di affiliare i profili dei collaboratori. Si pubblicano contenuti brevi di testo, immagini e video, si risponde alle menzioni e ai messaggi diretti, si possono avviare campagne pubblicitarie con targeting per interessi e comportamenti. La logica della piattaforma premia la frequenza, la conversazione e il contenuto nativo, mentre penalizza la portata dei post che contengono link verso siti esterni. Per un’azienda questo significa che X funziona meglio come canale di relazione e presenza che come motore di traffico verso il proprio sito. Conviene chiudere l’account aziendale su X? Chiudere completamente l’account non conviene quasi mai, perché liberare il proprio nome aziendale su una piattaforma pubblica espone al rischio che qualcun altro lo occupi, con conseguenze reputazionali difficili da correggere. La scelta corretta nella maggior parte dei casi è passare da presenza attiva a presidio difensivo: si mantiene il profilo con biografia aggiornata, immagine coordinata e link al sito, si pubblica un contenuto ogni tanto per non apparire abbandonati, e si spostano le ore di lavoro sui canali che generano risultati. Questa configurazione costa pochi minuti l’anno e protegge il marchio senza consumare risorse. Perché X sta perdendo utenti in Italia? Le ragioni sono più di una e si sommano. L’Italia non è mai stata un mercato dove Twitter avesse la penetrazione raggiunta nei paesi anglosassoni, quindi la base di partenza era già fragile. Ai cambiamenti di prodotto e moderazione degli ultimi anni si è aggiunta la migrazione di parte del pubblico verso piattaforme alternative, mentre Instagram, TikTok e Reddit crescevano nello stesso periodo. Il risultato, secondo i dati AGCOM di dicembre 2025, è un calo del 17,2 per cento su base annua. Per un’azienda la causa conta meno dell’effetto: un pubblico che si contrae di quasi un quinto in un anno richiede una riconsiderazione dell’investimento. Quante ore a settimana servono per gestire X in azienda? Un presidio attivo e serio richiede tra le tre e le cinque ore settimanali, distribuite tra produzione dei contenuti, gestione delle risposte, monitoraggio del settore e lettura dei dati. Su base annua significa tra le centocinquanta e le duecentocinquanta ore di lavoro, che vanno confrontate con quello che le stesse ore produrrebbero investite su altri canali. Se invece la scelta è il presidio difensivo, cioè mantenere il profilo senza attività regolare, il tempo necessario scende a circa venti minuti l’anno per verificare che le informazioni siano aggiornate. Quante imprese italiane usano i social media? Secondo la rilevazione ISTAT sulle imprese e le tecnologie dell’informazione relativa al 2025, il 59,0 per cento delle imprese italiane con almeno dieci addetti utilizza i social media. La quota sale al 72,8 per cento nel commercio e all’82,3 per cento nei settori dell’alloggio e della ristorazione. Il dato italiano resta sotto la media europea, che secondo Eurostat si attesta al 63,6 per cento nel 2025 con differenze marcate per dimensione aziendale: 60,6 per cento tra le piccole imprese, 76,2 per cento tra le medie e 89,1 per cento tra le grandi.

La domanda che conta davvero non è se X funziona

La domanda che conta è dove sono i tuoi clienti e quante ore hai per raggiungerli. X nel 2026 è una piattaforma che continua a funzionare bene per alcuni e a non funzionare affatto per molti altri, e la differenza non sta nella piattaforma ma nel tipo di azienda che la usa. Se vendi tecnologia a un pubblico internazionale, se hai bisogno di parlare con chi scrive, se il tuo servizio vive di aggiornamenti in tempo reale, il canale ha ancora senso. In quasi tutti gli altri casi, il presidio difensivo è la scelta razionale e le ore recuperate rendono di più altrove.

Il passo successivo è concreto: prendi le cinque domande del framework, rispondi con i tuoi numeri reali e non con le tue impressioni, e decidi. Poi rimetti la stessa valutazione in calendario tra dodici mesi. È un esercizio che richiede un’ora e che nella mia esperienza libera risorse per l’intero anno successivo.

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