Note Legali
Informazioni legali, societarie e di trasparenza relative al sito maxvalle.it e ai servizi erogati da It's Genius Srl.
1.Titolare del sito e dati societari
Ai sensi dell'art. 2250 del Codice civile e dell'art. 7 del D.Lgs. 70/2003 sul commercio elettronico.
|Denominazione sociale
|It's Genius S.r.l.
|Nome commerciale
|Max Valle
|Sede legale
|Via F.lli Cervi, 32 – 20060 Colturano (MI), Italia
|Partita IVA e Codice Fiscale
|08770720962
|Registro delle Imprese
|Milano Monza Brianza Lodi – n. iscrizione 08770720962 – REA MI 2047898
|Capitale sociale
|€ 25.000,00 interamente versato, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato
|Telefono
|02 9818245 · Numero Verde 800 180440
|contatti@maxvalle.it · Clienti: clienti@maxvalle.it · Privacy: privacy@maxvalle.it
|PEC
|itsgenius@legalmail.it
|Responsabile editoriale dei contenuti
|Max Valle
[Se ricorrono, aggiungere le righe obbligatorie: "Società con socio unico" (art. 2250 co. 4 c.c.), stato di liquidazione (co. 3), soggezione ad altrui attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis c.c.). Se non ricorrono, eliminare questa riga.]
2.Protezione dei dati personali
It's Genius Srl tratta i dati personali degli utenti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
L'informativa completa — che indica finalità, basi giuridiche, categorie di dati, destinatari, tempi di conservazione, eventuali trasferimenti verso Paesi terzi e le modalità per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15–22 GDPR — è consultabile alla pagina dedicata.
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Esercizio dei diritti
Per esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione, o per revocare un consenso prestato, è sufficiente scrivere a privacy@maxvalle.it.
Risponderemo senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta, termine prorogabile di ulteriori due mesi in caso di particolare complessità o di elevato numero di richieste, ai sensi dell'art. 12, par. 3 GDPR, dandone comunicazione all'interessato entro il primo mese.
L'utente ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
4.Trasparenza sull'uso dell'intelligenza artificiale
Dichiariamo apertamente in che modo utilizziamo l'intelligenza artificiale in questo sito e nei nostri servizi, in coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744, e con la Legge 23 settembre 2025, n. 132.
4.1 Contenuti editoriali
Una parte dei contenuti pubblicati su questo sito — articoli, schede servizio, materiali informativi — è redatta con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale generativa, impiegati esclusivamente come ausilio alla produzione.
Ogni contenuto è sottoposto a revisione sostanziale, verifica dei fatti e approvazione da parte di una persona prima della pubblicazione: nessun testo viene pubblicato in modo automatico. La responsabilità editoriale di quanto pubblicato è assunta da Max Valle per conto di It's Genius Srl, contattabile agli indirizzi indicati al punto 1.
L'obbligo di dichiarare la generazione artificiale di un testo, previsto dall'art. 50, § 4 dell'AI Act, riguarda i testi pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, e non opera comunque quando il contenuto sia stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale e una persona fisica o giuridica ne assuma la responsabilità editoriale. Nel nostro caso non ricorre né il presupposto di applicazione né, in ogni caso, l'obbligo: questa dichiarazione è resa per scelta di trasparenza.
4.2 Assistente virtuale in chat
Il servizio di chat presente sul sito prevede una prima fase di risposta automatizzata, gestita da un sistema di intelligenza artificiale, con successivo passaggio a un operatore umano quando la richiesta lo richiede.
L'utente che avvia la conversazione sta interagendo, nella fase iniziale, con un sistema automatizzato e non con una persona. L'informazione è resa anche all'interno della chat, al momento della prima interazione. È sempre possibile richiedere di parlare con un operatore. I contenuti della conversazione sono trattati secondo l'Informativa Privacy.
4.3 Immagini e materiali visivi
Le immagini generate o modificate con strumenti di intelligenza artificiale sono contrassegnate come tali nella didascalia o nel testo alternativo.
Non pubblichiamo contenuti che riproducano in modo realistico persone, luoghi o eventi reali facendoli apparire autentici. Per questa categoria di contenuti l'obbligo di dichiarazione previsto dall'art. 50, § 4, primo capoverso dell'AI Act opera in ogni caso, a prescindere dalla revisione editoriale, e la diffusione illecita di contenuti generati o alterati con IA è penalmente sanzionata dall'art. 612-quater del Codice penale, introdotto dalla L. 132/2025.
4.4 Sviluppo software
Nello sviluppo di plugin, script e componenti software utilizziamo assistenti di programmazione basati su IA. Il codice prodotto è sempre revisionato, testato e validato da uno sviluppatore prima del rilascio o dell'installazione presso i clienti.
4.5 Trattamento dei dati dei clienti
Non utilizziamo dati personali dei nostri clienti o degli utenti del sito per addestrare modelli di intelligenza artificiale. I fornitori di servizi IA di cui ci avvaliamo sono designati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, ove ricorrano i presupposti.
4.6 Competenza del personale
In attuazione dell'art. 4 dell'AI Act, adottiamo misure volte ad assicurare che chi opera per nostro conto disponga di un livello adeguato di competenza sui sistemi di intelligenza artificiale impiegati e sui rischi connessi al loro utilizzo.
5.Condizioni di utilizzo del sito
L'accesso e la consultazione del sito sono liberi e gratuiti. L'utente si impegna a utilizzarlo nel rispetto della legge e a non porre in essere attività che possano comprometterne il funzionamento, la sicurezza o l'integrità, tra cui l'accesso non autorizzato a risorse riservate, l'estrazione massiva e automatizzata di contenuti e l'invio di comunicazioni non richieste.
I contenuti pubblicati hanno finalità informativa e divulgativa. Non costituiscono consulenza professionale personalizzata di natura legale, fiscale, finanziaria o tecnica, né possono sostituire una valutazione riferita al caso concreto. Per una consulenza è necessario instaurare uno specifico rapporto professionale.
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6.Riserva sull'estrazione di testo e dati
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L'estrazione e la riproduzione dei contenuti per finalità di addestramento, messa a punto o valutazione di modelli di intelligenza artificiale non sono consentite in assenza di un accordo scritto. La presente riserva è espressa anche in forma leggibile automaticamente mediante i metadati delle pagine.
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7.Shop e condizioni di vendita
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I contratti così conclusi non sono contratti con consumatori e non trovano pertanto applicazione le disposizioni del D.Lgs. 206/2005 riservate a questi ultimi, incluso il diritto di recesso di quattordici giorni. Restano ferme le norme in materia di pubblicità ingannevole tra professionisti (D.Lgs. 145/2007) e, nei confronti delle microimprese, le disposizioni sulle pratiche commerciali scorrette applicabili ai sensi dell'art. 19, comma 1 del Codice del Consumo.
I prezzi indicati nello Shop si intendono al netto dell'IVA e di ogni altra imposta o onere applicabile, che sono esposti separatamente prima della conclusione dell'ordine.
Le condizioni economiche, le modalità di erogazione, i termini di pagamento, la durata e il rinnovo delle licenze, le garanzie applicabili e la disciplina delle controversie sono contenuti nei Termini e Condizioni di Vendita, che il cliente accetta espressamente in fase di ordine.
8.Proprietà intellettuale e marchi
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