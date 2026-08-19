MV CTA Booster: trasforma gli articoli del blog in una macchina di contatti
Il plugin WordPress che inserisce box CTA automatiche nei punti giusti di ogni articolo, senza toccare una riga di codice, né ora né per i contenuti che scriverai domani.
39 €/anno
IVA esclusa · licenza per 1 sito · rinnovo annuale
- Licenza per 1 sito, valida 12 mesi
- Aggiornamenti inclusi per tutta la durata
- Supporto tecnico dall'area clienti
- Manuale d'uso in PDF, scaricabile subito
Il blog porta visite, ma il telefono non suona
Ne basta uno di questi punti per capire perché gli articoli non ti portano contatti. Se invece il tuo blog converte già bene ed è tutto sotto controllo, questa pagina non ti serve.
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Il lettore arriva, legge e se ne va. Alla fine dell'articolo non c'è nulla che gli dica qual è il passo successivo.
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Qualche box l'hai messo a mano. Su due o tre articoli, quelli a cui tenevi di più. Tutti gli altri sono rimasti come erano.
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Ogni volta che pubblichi devi ricordartene. Aggiungere l'invito all'azione è l'ultimo passaggio, ed è il primo che salta quando hai fretta.
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Cambi offerta e devi rimettere mano a tutto. Un titolo nuovo, un link diverso, e il lavoro va rifatto articolo per articolo.
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Non sai quale proposta funziona meglio. Perché non hai mai potuto metterne due a confronto sugli stessi lettori, nello stesso periodo.
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In Analytics vedi le visite, non i contatti. Sai quali articoli sono letti, ma non quale di quegli articoli ti ha portato una richiesta.
Traffico senza inviti all'azione è pubblico che passa davanti alla vetrina
Ogni articolo che pubblichi ha un costo: ricerca, scrittura, revisione, immagini. Quel costo lo sostieni una volta sola, ma il ritorno dovrebbe arrivare per anni. Senza un invito all'azione il ritorno si ferma alla visita: il lettore legge, chiude la scheda e non lascia traccia.
L'alternativa manuale costa più di quanto sembri. Un box aggiunto a mano vale per un articolo solo, va replicato su tutti gli altri e va rifatto ogni volta che cambi offerta, titolo o pagina di destinazione. È un lavoro che non finisce mai e che, proprio per questo, dopo qualche settimana si smette di fare.
MV CTA Booster affronta il problema alla radice: configuri i box una volta e lavorano su tutti gli articoli, compresi quelli che scriverai domani. Non serve ricordarsene, non serve un intervento tecnico a ogni pubblicazione.
Sei cose che il plugin fa da solo, su ogni articolo
Nessuna configurazione da sistemista: titoli, testi, pulsanti e posizioni si regolano dalla pagina impostazioni di WordPress.
- Tre slot automatici: un box a inizio articolo, uno a metà lettura e uno a fine articolo, nei punti in cui il lettore è più ricettivo. Posizioni regolabili dalle impostazioni
- Rotazione intelligente: due proposte alternative distribuite metà e metà tra gli articoli, per scoprire con i numeri quale offerta converte di più
- Tracciamento GA4: ogni link ha parametri UTM automatici per campagna e articolo di provenienza, così in Analytics vedi quale box e quale articolo genera contatti
- Tutto personalizzabile: titoli, testi, pulsanti, immagini e URL si cambiano dalla pagina impostazioni, senza toccare codice
- Controllo per articolo: vuoi escluderne uno? C'è la casella «Nascondi i box CTA» direttamente nell'editor di WordPress
- Leggero per davvero: zero query aggiuntive al database e zero file esterni, il design dei box è incluso nel plugin
Dall'installazione al primo box: tre passaggi
Nessuna configurazione del server, nessuna dipendenza da altri plugin.
Installa
Scarichi lo zip da questa pagina e lo carichi da Plugin, Aggiungi nuovo. Come qualunque altro plugin di WordPress.Un minuto
Attiva la licenza
Incolli la chiave ricevuta via email in Impostazioni, CTA Booster, e clicchi «Salva e verifica». Fatto.Un minuto
Dimenticatene
I box compaiono su tutti gli articoli, presenti e futuri. La licenza si verifica da sola una volta a settimana, senza rallentare il sito.In automatico
Chi c'è dietro il plugin
Le recensioni riguardano le consulenze e i progetti che seguo: il plugin nasce dallo stesso lavoro, sui siti di aziende che devono portare a casa contatti.
Con chi ho lavorato in questi 33 anni
Banche, atenei, industria, pubblica amministrazione. E soprattutto PMI e professionisti, che un reparto tecnico interno non ce l'hanno.
Le domande che mi fanno prima di comprarlo
Compresa quella che nessuno fa volentieri: cosa succede il giorno in cui smetti di rinnovare.
Prima di comprare vuoi capire se il problema è davvero questo?
Trenta minuti online, gratuiti, per guardare insieme il tuo sito e mettere in ordine le priorità. Se il collo di bottiglia non sono le CTA del blog, te lo dico e il plugin non te lo vendo.
Un contatto in più e si è già ripagato
Include gli aggiornamenti e il supporto tecnico dall'area clienti. Rinnovo annuale, disdici quando vuoi.
- Aggiornamenti inclusi
- Supporto dall'area clienti
- Attivazione in 2 minuti
39 €
all'anno, per 1 sito
IVA esclusa · rinnovo annuale
Ricevi la chiave di licenza via email, la incolli nelle impostazioni e i box partono su tutti gli articoli.