Plugin WordPress · Max Valle

MV CTA Booster: trasforma gli articoli del blog in una macchina di contatti

Il plugin WordPress che inserisce box CTA automatiche nei punti giusti di ogni articolo, senza toccare una riga di codice, né ora né per i contenuti che scriverai domani.

3 box per articolo 2 varianti in rotazione 0 query aggiuntive 2 min per attivarlo
MV CTA Booster, plugin WordPress per inserire box CTA automatiche negli articoli

39 €/anno

IVA esclusa · licenza per 1 sito · rinnovo annuale

  • Licenza per 1 sito, valida 12 mesi
  • Aggiornamenti inclusi per tutta la durata
  • Supporto tecnico dall'area clienti
  • Manuale d'uso in PDF, scaricabile subito
Acquisto ora
Scarica il plugin (.zip) Scarica il manuale d'uso (PDF)

Versione 1.1.0 · aggiornata il 19 agosto 2026

Il blog porta visite, ma il telefono non suona

Ne basta uno di questi punti per capire perché gli articoli non ti portano contatti. Se invece il tuo blog converte già bene ed è tutto sotto controllo, questa pagina non ti serve.

  • Il lettore arriva, legge e se ne va. Alla fine dell'articolo non c'è nulla che gli dica qual è il passo successivo.

  • Qualche box l'hai messo a mano. Su due o tre articoli, quelli a cui tenevi di più. Tutti gli altri sono rimasti come erano.

  • Ogni volta che pubblichi devi ricordartene. Aggiungere l'invito all'azione è l'ultimo passaggio, ed è il primo che salta quando hai fretta.

  • Cambi offerta e devi rimettere mano a tutto. Un titolo nuovo, un link diverso, e il lavoro va rifatto articolo per articolo.

  • Non sai quale proposta funziona meglio. Perché non hai mai potuto metterne due a confronto sugli stessi lettori, nello stesso periodo.

  • In Analytics vedi le visite, non i contatti. Sai quali articoli sono letti, ma non quale di quegli articoli ti ha portato una richiesta.

Traffico senza inviti all'azione è pubblico che passa davanti alla vetrina

Ogni articolo che pubblichi ha un costo: ricerca, scrittura, revisione, immagini. Quel costo lo sostieni una volta sola, ma il ritorno dovrebbe arrivare per anni. Senza un invito all'azione il ritorno si ferma alla visita: il lettore legge, chiude la scheda e non lascia traccia.

L'alternativa manuale costa più di quanto sembri. Un box aggiunto a mano vale per un articolo solo, va replicato su tutti gli altri e va rifatto ogni volta che cambi offerta, titolo o pagina di destinazione. È un lavoro che non finisce mai e che, proprio per questo, dopo qualche settimana si smette di fare.

MV CTA Booster affronta il problema alla radice: configuri i box una volta e lavorano su tutti gli articoli, compresi quelli che scriverai domani. Non serve ricordarsene, non serve un intervento tecnico a ogni pubblicazione.

Cosa fa per te

Sei cose che il plugin fa da solo, su ogni articolo

Nessuna configurazione da sistemista: titoli, testi, pulsanti e posizioni si regolano dalla pagina impostazioni di WordPress.

  • Tre slot automatici: un box a inizio articolo, uno a metà lettura e uno a fine articolo, nei punti in cui il lettore è più ricettivo. Posizioni regolabili dalle impostazioni
  • Rotazione intelligente: due proposte alternative distribuite metà e metà tra gli articoli, per scoprire con i numeri quale offerta converte di più
  • Tracciamento GA4: ogni link ha parametri UTM automatici per campagna e articolo di provenienza, così in Analytics vedi quale box e quale articolo genera contatti
  • Tutto personalizzabile: titoli, testi, pulsanti, immagini e URL si cambiano dalla pagina impostazioni, senza toccare codice
  • Controllo per articolo: vuoi escluderne uno? C'è la casella «Nascondi i box CTA» direttamente nell'editor di WordPress
  • Leggero per davvero: zero query aggiuntive al database e zero file esterni, il design dei box è incluso nel plugin
I box ereditano la tipografia del tuo tema e portano con sé il proprio design responsive: si adattano al sito che hai già, anche su mobile.
Acquisto ora, 79 €/anno

Dall'installazione al primo box: tre passaggi

Nessuna configurazione del server, nessuna dipendenza da altri plugin.

1

Installa

Scarichi lo zip da questa pagina e lo carichi da Plugin, Aggiungi nuovo. Come qualunque altro plugin di WordPress.

Un minuto
2

Attiva la licenza

Incolli la chiave ricevuta via email in Impostazioni, CTA Booster, e clicchi «Salva e verifica». Fatto.

Un minuto
3

Dimenticatene

I box compaiono su tutti gli articoli, presenti e futuri. La licenza si verifica da sola una volta a settimana, senza rallentare il sito.

In automatico
Lo attivo sul mio sito
4,9 Recensioni verificate

Chi c'è dietro il plugin

Le recensioni riguardano le consulenze e i progetti che seguo: il plugin nasce dallo stesso lavoro, sui siti di aziende che devono portare a casa contatti.

Con chi ho lavorato in questi 33 anni

Banche, atenei, industria, pubblica amministrazione. E soprattutto PMI e professionisti, che un reparto tecnico interno non ce l'hanno.

Banca di Asti Politecnico di Milano UnipolSai Ministero della Difesa Università Sapienza di Roma Atlas Copco
Max Valle, Business AI Strategist ed Ethical Hacker certificato

Perché io? L'innovazione di domani, le garanzie di sempre

Sul web italiano dal 1993. Ho costruito siti quando si scriveva l'HTML a mano, ho fatto SEO e digital marketing quando ancora si chiamava "promozione online", e ho passato anni a mettere in sicurezza i sistemi degli altri. L'intelligenza artificiale è l'ultimo capitolo di questa storia, non il primo.

È il motivo per cui, quando ti dico che il tuo sito ha un problema, non sto tirando a indovinare: quei problemi li ho creati, risolti e certificati per lavoro. 33 anni a proteggere i sistemi, non solo a venderli.

4,9 Recensioni Google
  • Sul web dal 1993: siti, SEO e digital marketing
  • Oltre 2.500 realtà seguite in 12 paesi
  • Ethical Hacker certificato (CPEH)
  • CTU del Tribunale di Lodi
  • Consulente Privacy & GDPR (FederPrivacy)
  • Autore di 6 libri, tra cui "Siti da Incubo"
Ethical Hacker (CPEH) CTU Tribunale di Lodi FederPrivacy
La mia storia Acquisto MV CTA Booster

Le domande che mi fanno prima di comprarlo

Compresa quella che nessuno fa volentieri: cosa succede il giorno in cui smetti di rinnovare.

Sì: i box ereditano la tipografia del tuo tema e includono il proprio design responsive. Richiede WordPress 6.0 o superiore e PHP 7.4 o superiore, nessun altro plugin necessario.
No. Il plugin non fa query aggiuntive al database e non carica file esterni. Anche la verifica della licenza avviene in background, mai durante le visite dei tuoi lettori.
La licenza vale per 1 sito, cioè un dominio. Per più siti puoi acquistare più licenze oppure contattarmi dall'area supporto per una soluzione agenzia.
Sì, in qualunque momento. Titoli, testi, pulsanti, immagini, URL e posizione degli slot si modificano dalla pagina impostazioni, e la modifica vale subito su tutti gli articoli. Per escludere un singolo articolo c'è la casella «Nascondi i box CTA» nell'editor di WordPress.
Il sito resta perfettamente integro: semplicemente i box CTA smettono di comparire finché la licenza non viene rinnovata dall'area clienti. Nessun contenuto viene toccato, nessun errore in pagina.
Licenza annuale per 1 sito

Un contatto in più e si è già ripagato

Include gli aggiornamenti e il supporto tecnico dall'area clienti. Rinnovo annuale, disdici quando vuoi.

  • Aggiornamenti inclusi
  • Supporto dall'area clienti
  • Attivazione in 2 minuti

39 €

all'anno, per 1 sito

IVA esclusa · rinnovo annuale

Acquisto MV CTA Booster

Ricevi la chiave di licenza via email, la incolli nelle impostazioni e i box partono su tutti gli articoli.

Scarica il plugin (.zip) Scarica il manuale d'uso (PDF)

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