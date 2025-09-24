Autore MAX VALLE
Libro Genitori e Internet
I nostri figli sono al sicuro, navigando da soli, senza controllo, in internet e sui social network?
A causa del salto generazional-tecnologico, i genitori sono spesso costretti a subire passivamente, la maggiore competenza e padronanza tecnologica dei propri figli.
Questo provoca un’inconsapevole carenza educativa che mette a rischio i figli esposti ai pericoli della rete.
La falsa convinzione che i nostri figli siano al sicuro, tra le mura di casa, collegati ad internet senza criteri di sicurezza o controllo, con il proprio smartphone o con il computer è la principale causa di gravi problemi quali:
- Cyberbullismo
- Pedofilia
- Internet Addicted Disorder (dipendenza da internet)
- Nomofobia
- Dipendenza da Like
- e tanti altri problemi secondari.