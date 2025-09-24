Libro Genitori e Internet

Autore MAX VALLE

Libro Genitori e Internet


I nostri figli sono al sicuro, navigando da soli, senza controllo, in internet e sui social network?

A causa del salto generazional-tecnologico, i genitori sono spesso costretti a subire passivamente, la maggiore competenza e padronanza tecnologica dei propri figli.

Questo provoca un’inconsapevole carenza educativa che mette a rischio i figli esposti ai pericoli della rete.

La falsa convinzione che i nostri figli siano al sicuro, tra le mura di casa, collegati ad internet senza criteri di sicurezza o controllo, con il proprio smartphone o con il computer è la principale causa di gravi problemi quali:

  • Cyberbullismo
  • Pedofilia
  • Internet Addicted Disorder (dipendenza da internet)
  • Nomofobia
  • Dipendenza da Like
  • e tanti altri problemi secondari.

Acquista su Amazon

Logo Max Valle

Logo Max Valle

Torna in alto