Libro Email Marketing

Acquisisci clienti e aumenta le tue vendite: quello che ogni imprenditore dovrebbe sapere sull’acquisizione clienti

“L’email è morta? Davvero ci credi? Hai mai pensato che al giorno d’oggi l’email è, invece, la chiave di accesso a qualsiasi cosa? Il mio obiettivo è spiegare l’email marketing efficace agli imprenditori. Mi piace definire l’email come “il collante di tutte le strategie di marketing” focalizzate all’acquisizione di clienti. L’email è a tutti gli effetti uno strumento di vendita. Ed è il più importante che abbiamo. In questo libro ti spiego passo passo come sfruttarla al meglio per il tuo business. Questa è la mia teoria applicata sul campo, che oggi è diventata a tutti gli effetti pratica. Quello che scrivo è derivato completamente dalla mia esperienza, giorno dopo giorno. Un percorso che ho deciso di condividere in queste pagine e che mi porta a dire, senza timori, che l’email oggi non è affatto morta, anzi! L’email vive più che mai generando meravigliose possibilità di business, fluide, adattabili, scalabili. Vuoi sapere come si fa a vendere con una strategia di email marketing efficace? Grazie a questo volume lo scoprirai.”