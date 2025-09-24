Libro Formula Infoprodotto

Formula Infoprodotto: Come trasformare i tuoi talenti e competenze in un’attività online ad alto rendimento

Oggi il web offre delle possibilità che fino a qualche anno fa non erano nemmeno immaginabili, ma molti pensano di non poterle sfruttare, perché mancano di competenze specifiche. In questo libro, Tiziano Valentinuzzi ci guiderà passo dopo passo nel processo di costruzione di un’attività online che ci permetterà di ottenere in poco tempo nuove entrate o di avviare un vero e proprio lavoro basato sul nostro talento e il nostro sapere.

Arricchiscono il volume numerosi esempi e casi reali, utili pure per districarsi nella legislazione italiana che regolamenta il settore.

Guadagnare online, 24 ore su 24 (anche mentre si dorme o si è in vacanza), in modo semiautomatico: ecco quello che la Formula Infoprodotto illustrata in questo libro ci aiuterà a realizzare.