Neuromarketing e scienze cognitive: la recensione del libro di Andrea Saletti

“Neuromarketing e scienze cognitive per vendere di più sul web” di Andrea Saletti è uno dei pochi manuali italiani che ha resistito al tempo, e l’ho riletto da capo per capire quanto ne sia rimasto in piedi. La seconda edizione è dell’aprile 2019, 416 pagine, tredici capitoli. Da allora sono arrivati il Digital Services Act, l’AI Act, le prime sanzioni dell’Antitrust sui meccanismi persuasivi e una SERP che risponde da sola prima ancora che tu clicchi. Le recensioni che trovi in giro sono quasi tutte del 2017 e raccontano il libro come se il mondo fuori fosse rimasto fermo. Non lo è. Questa recensione fa una cosa che nessun’altra fa: legge Saletti con il regolamento aperto accanto, e ti dice quali dei suoi meccanismi puoi implementare domani mattina e quali oggi ti costerebbero una sanzione.

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Chi è Andrea Saletti e perché questo libro conta ancora

Andrea Saletti è SEO e web marketing manager di Pronesis, consulente e formatore di neuromarketing e psicologia della persuasione applicata al web. Non è un accademico prestato al marketing e non è un guru da palco. È una figura ibrida, e questo si sente nella scrittura: c’è la letteratura scientifica citata correttamente, ma c’è anche il progetto reale che ha dovuto convertire.

La tesi del libro sta in una frase che l’autore ripete in forme diverse: le decisioni online non sono razionali, sono emotive con una razionalizzazione successiva. Da questa premessa Saletti costruisce un modello operativo. Non si limita a spiegare come funziona il cervello, prova a dirti dove mettere il pulsante. È una scelta rara nella saggistica italiana di settore, dove il neuromarketing viene di solito trattato o come divulgazione neuroscientifica senza applicazione, oppure come raccolta di trucchetti senza fondamento.

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Il valore del volume, a distanza di anni, sta proprio in questa cerniera. Se ti interessa capire perché una persona abbandona un carrello a tre passi dalla fine, la psicologia delle vendite ti dà la cornice generale, ma Saletti ti dà la mappa del percorso specifico. E la mappa, va detto, ha retto meglio di quanto mi aspettassi.

Come il libro spiega il cervello: tre livelli e una gerarchia scomoda

I primi capitoli sono dedicati al funzionamento cerebrale. Saletti adotta un modello a strati che semplifica volutamente la neuroanatomia: una parte arcaica che reagisce prima di pensare, una parte emotiva che assegna valore, una parte razionale che arriva per ultima e spesso serve solo a giustificare quello che le altre due hanno già deciso.

È una semplificazione, e l’autore lo dichiara. Vale la pena sottolinearlo perché il modello del cervello trino è oggetto di critiche serie nella letteratura neuroscientifica contemporanea, e chi lo usa senza dirlo fa un cattivo servizio al lettore. Saletti lo usa come strumento didattico, non come verità anatomica, e la distinzione regge.

Il capitolo sulle distorsioni cognitive è quello che invecchia meglio. Ancoraggio, avversione alla perdita, riprova sociale, effetto framing, paradosso della scelta: sono meccanismi documentati da decenni di ricerca comportamentale e non dipendono dalla tecnologia del momento. Chi ha letto Cialdini ritrova un terreno familiare, e non è un caso: le armi della persuasione secondo Robert Cialdini sono la radice teorica di buona parte di quello che Saletti applica al digitale. La differenza è il contesto. Cialdini descriveva il venditore di automobili, Saletti descrive la scheda prodotto.

L’Emotional Journey, il modello che regge il libro

Il cuore del volume è il modello Emotional Journey: cinque micro-momenti emotivi che l’utente attraversa durante la navigazione, ciascuno con uno stato d’animo dominante e ciascuno con leve specifiche.

Attenzione: l’utente non ti ha ancora visto. Il compito è emergere dal rumore senza urlare. Attrazione: ti ha visto e deve decidere in pochissimo tempo se vale la pena restare. Interesse: è rimasto, sta valutando se il problema che descrivi è davvero il suo. Analisi: qui entra la parte razionale, che cerca ragioni per dire di no. Azione: l’ultimo metro, dove si perdono le conversioni che sembravano fatte.

La forza del modello è che ti costringe a smettere di ragionare per pagine e iniziare a ragionare per stati mentali. La homepage non è “la homepage”: è il punto in cui una persona in stato di attrazione decide se restare. Il form di contatto non è un form: è l’ultimo metro di un percorso in cui la parte razionale sta cercando un motivo per fermarsi.

Nella mia esperienza sul campo, questo spostamento di prospettiva è la cosa più utile che il libro trasferisce. Ho visto team di sviluppo discutere per settimane sul colore di un bottone e non accorgersi che il problema era due schermate prima, dove l’utente non aveva ancora capito cosa stessimo vendendo. Il modello di Saletti, applicato con onestà, fa emergere quel tipo di errore. Se stai lavorando sul testo delle interfacce, il ragionamento su copywriting e UX si incastra bene con i cinque momenti: sono lo stesso problema visto da due angolature.

Il libro dedica poi capitoli separati a ciascun micro-momento, e qui la densità operativa è alta: esempi di interfacce, indicazioni su cosa misurare, riferimenti a strumenti tecnici come eye tracking e test A/B. È la parte che giustifica le 416 pagine.

C’è un aspetto del modello che merita attenzione e che nelle sintesi si perde quasi sempre. Saletti non presenta i cinque momenti come una scaletta rigida da percorrere in ordine. Una persona può entrare direttamente in fase di analisi perché arriva da un consiglio di un conoscente, oppure può retrocedere dall’azione all’interesse perché ha trovato qualcosa che non la convince. Il modello serve a diagnosticare dove si trova mentalmente chi hai davanti, non a costruire un imbuto da attraversare a senso unico. Chi lo applica come sequenza fissa ottiene percorsi rigidi che funzionano solo sul profilo di utente immaginato a tavolino, e questo è il fraintendimento più diffuso che incontro quando un cliente mi mostra un progetto ispirato a questa letteratura.

I numeri dietro il problema: perché tutto questo è diventato più rilevante, non meno

C’è un dato che vale la pena tenere in testa mentre si legge. Secondo il report ISTAT “Cittadini e ICT”, il 46,8% delle persone dai 14 anni in su ha effettuato acquisti online nei dodici mesi precedenti, con una crescita di 2,2 punti percentuali sull’anno prima, e l’81,9% della popolazione ha usato Internet negli ultimi tre mesi, come si legge nei dati ufficiali sui cittadini e le tecnologie dell’informazione. Quasi un italiano su due compra online, e la quota sale ogni anno.

Questo significa due cose in direzioni opposte. La prima è che il mercato a cui il libro si rivolge è più grande di quando è stato scritto, quindi la competenza vale di più. La seconda è che con un pubblico di quelle dimensioni le tecniche persuasive smettono di essere un affare privato tra te e il tuo tasso di conversione, e diventano un tema di tutela del consumatore. Il legislatore europeo se n’è accorto. Ed è qui che il libro mostra il suo unico vero limite.

Il capitolo che manca: dove la persuasione diventa un dark pattern sanzionabile

Faccio consulenza sul digitale dal 1993, sono consulente FederPrivacy e CTU del Tribunale di Lodi, e negli ultimi anni ho visto arrivare sul tavolo un tipo di contenzioso che dieci anni fa non esisteva: aziende che avevano implementato meccanismi persuasivi presi da manuali come questo e si trovavano contestata una pratica commerciale scorretta. Non per malafede. Per ignoranza del confine.

Il punto è semplice da enunciare e difficile da applicare: quasi tutti i meccanismi descritti nel libro esistono in due versioni, una lecita e una vietata, e la differenza spesso non sta nel meccanismo ma nella verità del dato che lo alimenta.

Prendi la scarsità. Saletti la tratta come leva del micro-momento “azione”, ed è corretto: la percezione di disponibilità limitata accelera la decisione. Se le unità rimaste sono davvero tre, comunicarlo è informazione utile. Se il contatore riparte da capo ogni volta che scade, è un’altra cosa. Nel giugno 2026 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato con due milioni di euro un e-commerce italiano proprio per un countdown che, alla scadenza, rinnovava lo sconto alle medesime condizioni con un nuovo timer, creando un limite temporale artificioso e sfruttando l’euristica della scarsità: il provvedimento è pubblico sul sito dell’Antitrust. Stesso meccanismo del libro, esito completamente diverso.

Poi c’è il piano della protezione dei dati. Il Garante privacy ha pubblicato una pagina dedicata ai dark pattern, definendoli interfacce e percorsi di navigazione progettati per influenzare l’utente affinché compia azioni inconsapevoli o non desiderate ma favorevoli al gestore del servizio, e ne elenca sei categorie riprese dalle linee guida europee: overloading, skipping, stirring, hindering, fickle e left in the dark. Vale la pena leggere la scheda ufficiale del Garante sui modelli di progettazione ingannevoli con il libro accanto, perché la categoria “stirring”, cioè influenzare le scelte con appelli emotivi o sollecitazioni visive, è la descrizione quasi letterale di alcune tecniche che il manuale suggerisce per il micro-momento dell’attrazione. Non tutte diventano illecite, ma nessuna è neutra.

Il terzo piano è il più recente ed è quello che quasi nessuno ha ancora metabolizzato. L’articolo 5 dell’AI Act vieta i sistemi di intelligenza artificiale che usano tecniche subliminali, manipolative o ingannevoli capaci di distorcere materialmente il comportamento di una persona, e quelli che sfruttano vulnerabilità legate all’età o a condizioni di disabilità; il testo consolidato è consultabile nel Regolamento (UE) 2024/1689 su EUR-Lex e questi divieti sono applicabili dal 2 febbraio 2025. Tradotto: il momento in cui affidi a un modello la personalizzazione dinamica delle leve emotive descritte da Saletti, quello che era un problema di gusto diventa un problema di conformità. Chi gestisce anche il lato dati farebbe bene a rivedere il perimetro GDPR prima di automatizzare qualsiasi cosa somigli a un trigger emotivo profilato.

Voglio essere chiaro su una cosa, perché è facile fraintendere. Questo non è un difetto del libro. È un capitolo che il libro non poteva avere: l’edizione è del 2019, il DSA e l’AI Act non esistevano. È però un capitolo che devi scrivere tu prima di applicare quello che leggi.

Tre meccanismi del libro e il loro semaforo normativo

Provo a essere operativo, perché le considerazioni generali servono poco quando hai un backlog da smaltire.

Riprova sociale. Verde se i numeri sono veri e verificabili: recensioni raccolte con processo tracciabile, contatori di acquisto reali, testimonianze identificabili. Rosso se le recensioni sono comprate o generate, se il contatore “27 persone stanno guardando” è un numero casuale, se le testimonianze sono composite. Su questo fronte l’Antitrust italiana è particolarmente attiva.

Scarsità e urgenza. Verde quando riflette una condizione reale e il messaggio decade quando la condizione decade. Rosso quando il timer è ornamentale. La regola pratica che uso con i clienti è brutale ma funziona: se non sapresti spiegare a un funzionario da dove esce quel numero, non metterlo.

Framing e default. È l’area più grigia. Presentare l’opzione consigliata in evidenza è legittimo. Preselezionare una casella che comporta un consenso al trattamento, o rendere l’opzione meno favorevole visivamente irreperibile, ricade nelle categorie hindering e left in the dark. La differenza pratica sta nella simmetria: se accettare richiede un clic e rifiutare ne richiede cinque, sei già fuori.

Cosa è invecchiato del libro dopo sette anni

Sarebbe disonesto raccontarlo come se fosse uscito ieri. Alcune parti hanno preso polvere, e conviene sapere quali per non perderci tempo.

Il capitolo sugli strumenti tecnici è quello che soffre di più. Riferimenti a piattaforme di test, heatmap e software di eye tracking che nel frattempo hanno cambiato nome, prezzi, funzionalità o sono semplicemente scomparse. Non è colpa dell’autore, è la natura della saggistica tecnica, ma se cerchi consigli su cosa installare oggi cerchi nel posto sbagliato.

La seconda area è più interessante. Il modello Emotional Journey presuppone che l’utente arrivi sul tuo sito. Nel 2019 era un’assunzione ragionevole. Oggi una quota crescente di ricerche si esaurisce nella pagina dei risultati, con risposte generate che sintetizzano i contenuti senza che l’utente li visiti: il fenomeno delle ricerche senza click ha spostato il primo micro-momento, quello dell’attenzione, fuori dal perimetro che tu controlli. Attirare attenzione dentro un sistema che riassume il tuo contenuto prima che qualcuno lo legga è un problema che Saletti non affronta perché quando scriveva non esisteva.

C’è però un risvolto che gioca a favore del libro. Proprio perché l’intermediazione algoritmica cresce, la parte del modello che riguarda i momenti finali, analisi e azione, diventa più preziosa: quando l’utente finalmente arriva sulla tua pagina è già più avanti nel percorso decisionale, e sbagliare l’ultimo metro costa di più. Google stesso, nella documentazione sui contenuti utili, mette la fiducia come il più importante fra i fattori di valutazione della qualità, come si legge nelle linee guida ufficiali sui contenuti people-first. Un’interfaccia che manipola erode esattamente quella.

A chi serve questo libro e a chi non serve

Serve a chi ha responsabilità su un percorso di conversione e sente che il problema non è tecnico. Serve a chi progetta interfacce e vuole capire perché certe scelte funzionano invece di copiarle. Serve a chi scrive testi commerciali e ha esaurito il repertorio delle formule.

Serve, e questo lo dico per esperienza diretta, a chi si trova a difendere una scelta di progettazione davanti a un committente convinto di sapere già tutto: avere un modello con un nome e una struttura cambia il tono di quella conversazione.

Non serve a chi cerca risultati rapidi senza lavoro di analisi: il libro è denso, chiede tempo e chiede di misurare. Non serve a chi vuole approfondimento neuroscientifico rigoroso, perché la semplificazione, pur dichiarata, resta tale. E non serve, o meglio è pericoloso, a chi lo legge come un ricettario da applicare senza contesto normativo. Ho visto persone uscire da una lettura entusiasta e implementare in una settimana quattro meccanismi che messi insieme costruivano un percorso al limite dell’ingannevole, ciascuno preso singolarmente in buona fede.

Il test in cinque domande prima di implementare un meccanismo

È il filtro che applico quando un cliente mi porta una proposta ispirata a questa letteratura. Se anche una risposta è sbagliata, il meccanismo non passa.

Il dato che alimenta il messaggio è vero e posso dimostrarlo con un log?

Se l’utente scoprisse come funziona, si sentirebbe informato o preso in giro?

Rifiutare costa quanto accettare, in numero di clic e in fatica cognitiva?

Il meccanismo funziona anche su una persona attenta, o funziona solo su chi è distratto, anziano o in difficoltà?

Saprei spiegarlo a un’autorità di controllo senza cambiare argomento?

La quarta domanda è quella che scarta più proposte, ed è anche quella normativamente più pesante, perché sfruttare vulnerabilità specifiche è esattamente ciò che le norme europee colpiscono con più durezza.

Detto questo, il test non serve solo a evitare guai. Nella pratica ha un effetto collaterale utile: costringe a verificare i dati che stai per mostrare, e quella verifica fa emergere quasi sempre problemi che con la conformità non c’entrano nulla. Contatori scollegati dal magazzino, recensioni raccolte senza processo, promozioni che nessuno sa più chi ha deciso. Ho fatto questo esercizio con e-commerce che fatturavano bene e la sorpresa non è mai stata di natura legale: era scoprire quanta parte del percorso di vendita fosse costruita su numeri che nessuno controllava da anni. Applicare bene “neuromarketing e scienze cognitive” comincia da lì, molto prima della psicologia.

Letture che si incastrano bene con questa

Se il tema ti interessa, ci sono altri volumi che ho recensito e che coprono lati adiacenti. Sul rapporto tra emozione e decisione la base resta l’intelligenza emotiva di Daniel Goleman, che spiega il perché psicologico di quello che Saletti applica al web. Sul versante della relazione commerciale Cardio Marketing di Patrizia Menchiari lavora sullo stesso terreno emotivo con un approccio più orientato alla relazione che alla conversione.

Se invece l’obiettivo è personale più che tecnico, restano validi Promuovi te stesso di Riccardo Scandellari sul posizionamento della propria figura professionale e il lavoro di Anthony Robbins sugli stati mentali, che sta a monte di qualsiasi tecnica di persuasione applicata agli altri.

Una frase del libro merita di essere riportata perché riassume la posizione dell’autore meglio di qualsiasi sintesi: “la persuasione è la capacità di capire e di sintonizzarsi con i propri interlocutori rispettando il principio Win-Win: vinco io e vince l’altro”. Chi legge il volume cercando scorciatoie a senso unico lo sta leggendo contro le intenzioni di chi l’ha scritto.

Riepilogo dei punti chiave

“Neuromarketing e scienze cognitive per vendere di più sul web” di Andrea Saletti, seconda edizione 2019, 416 pagine e tredici capitoli, resta il manuale italiano più solido sull’applicazione della psicologia cognitiva alla conversione online. Il suo contributo principale è il modello Emotional Journey: cinque micro-momenti emotivi, attenzione, attrazione, interesse, analisi e azione, ciascuno con leve specifiche. La parte sulle distorsioni cognitive è quella che invecchia meglio, perché poggia su ricerca comportamentale indipendente dalla tecnologia. Ha però un limite di contesto: essendo uscito prima del Digital Services Act e dell’AI Act, non affronta il confine tra persuasione lecita e dark pattern sanzionabile. Oggi quel confine è concreto: il Garante privacy ha classificato sei categorie di modelli di progettazione ingannevoli, l’AI Act vieta dal febbraio 2025 le tecniche manipolative basate su intelligenza artificiale, e nel giugno 2026 l’AGCM ha sanzionato con due milioni di euro un countdown artificioso. Chi applica il libro nel 2026 deve aggiungere di suo un filtro di conformità: dato vero e dimostrabile, simmetria tra accettare e rifiutare, nessuno sfruttamento di vulnerabilità. Il volume resta consigliato a chi progetta percorsi di conversione, meno utile a chi cerca strumenti tecnici aggiornati.

Domande frequenti su neuromarketing e scienze cognitive

Cosa si intende per neuromarketing?

Il neuromarketing è la disciplina che studia i processi cerebrali e cognitivi coinvolti nelle decisioni di acquisto, usando strumenti che vanno dalle neuroscienze all’economia comportamentale, per capire cosa spinge davvero una persona a scegliere. Applicato al web significa progettare pagine, testi e interfacce tenendo conto di come funziona realmente l’attenzione e la decisione umana, invece di basarsi sull’intuito o sulle preferenze estetiche di chi commissiona il progetto. Non è lettura del pensiero e non garantisce risultati: fornisce ipotesi più informate, che vanno comunque testate sui dati reali del progetto.

Quali sono le scienze cognitive?

Le scienze cognitive sono un campo interdisciplinare che studia la mente e i processi mentali mettendo insieme psicologia cognitiva, neuroscienze, linguistica, filosofia della mente, antropologia e intelligenza artificiale. L’oggetto comune è come si formano percezione, attenzione, memoria, linguaggio, ragionamento e decisione. Nel marketing digitale interessano soprattutto i filoni su attenzione selettiva, carico cognitivo, euristiche e distorsioni sistematiche del giudizio, perché spiegano perché un utente non legge la pagina come chi l’ha scritta immagina.

Quali sono le differenze tra neuroscienze e scienze cognitive?

Le neuroscienze studiano il substrato biologico: neuroni, circuiti, aree cerebrali, neurotrasmettitori, cioè l’hardware. Le scienze cognitive studiano i processi mentali e le loro regole di funzionamento a un livello più astratto, cioè il software, e lo fanno integrando più discipline di cui le neuroscienze sono una delle componenti. Le due prospettive si sovrappongono nella neuroscienza cognitiva, che cerca di collegare processo mentale e correlato neurale. Per chi lavora sul web la distinzione conta poco in pratica, ma serve a diffidare di chi promette risultati citando aree cerebrali senza mostrare alcun dato comportamentale.

Cosa si studia a scienze cognitive?

Nei corsi universitari di scienze cognitive si studiano psicologia generale e cognitiva, neuroscienze, statistica e metodi sperimentali, linguistica, logica e filosofia della mente, informatica e modelli computazionali, spesso con moduli su interazione uomo-macchina e intelligenza artificiale. Diversi atenei italiani hanno percorsi magistrali che includono insegnamenti dedicati a comunicazione e neuromarketing. Chi arriva al marketing da questi percorsi porta un vantaggio concreto: sa progettare un esperimento e sa riconoscere quando un risultato non è statisticamente sostenibile.

Il libro di Andrea Saletti è ancora attuale nel 2026?

In larga parte sì. Il modello Emotional Journey e i capitoli sulle distorsioni cognitive poggiano su ricerca comportamentale che non dipende dalla tecnologia, quindi reggono. Sono invecchiati i riferimenti agli strumenti tecnici, perché molte piattaforme citate sono cambiate o scomparse, e manca del tutto il tema della ricerca generativa e delle risposte fornite direttamente nella pagina dei risultati, che sposta il primo micro-momento fuori dal sito. Manca inoltre il quadro normativo introdotto dopo il 2019, che oggi va aggiunto di propria iniziativa prima di applicare qualsiasi meccanismo persuasivo.

Applicare il neuromarketing al proprio sito è legale?

Progettare tenendo conto di come funziona la mente umana è pienamente legittimo e fa parte di qualsiasi buon lavoro di design e comunicazione. Diventa illecito quando la tecnica scivola nell’inganno: dati falsi a supporto di riprova sociale o scarsità, percorsi asimmetrici che rendono difficile rifiutare, sfruttamento di vulnerabilità legate a età o condizione personale. Il Garante privacy ha classificato queste pratiche come dark pattern, l’AI Act vieta le tecniche manipolative implementate tramite sistemi di intelligenza artificiale e l’Antitrust italiana ha già sanzionato casi concreti nell’e-commerce. La verifica va fatta caso per caso, e per situazioni specifiche serve il parere di un legale.

Il giudizio, senza sconti e senza stroncature

“Neuromarketing e scienze cognitive per vendere di più sul web” resta un libro che consiglio, e lo consiglio più oggi di quanto lo consigliassi nel 2019. Il motivo è controintuitivo: proprio perché il contesto normativo si è irrigidito, capire davvero i meccanismi è diventato indispensabile per distinguere quelli che puoi usare da quelli che ti mettono nei guai. Chi non li capisce copia, e chi copia copia anche gli errori altrui.

Il consiglio pratico è di leggerlo in due passaggi. Il primo per il modello, prendendo appunti sui cinque micro-momenti applicati al tuo percorso reale. Il secondo con accanto le pagine del Garante sui dark pattern, segnando quali meccanismi vuoi implementare e quale prova hai che il dato sottostante sia vero. È un lavoro noioso e nessuno lo fa. È anche la ragione per cui chi lo fa ottiene risultati che durano invece di picchi seguiti da una lettera dell’Antitrust.

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