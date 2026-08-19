Plugin WordPress · Max Valle

MV Google Reviews: le recensioni Google sul tuo sito, in totale autonomia

Il plugin che legge le recensioni Google della tua scheda dall'API ufficiale, le archivia dentro WordPress e le mostra con stelle e carosello: niente canone a servizi esterni, niente script di terzi dentro le tue pagine.

60 recensioni in archivio 7 giorni di cache 0 script di terze parti 2 min per attivarlo
MV Google Reviews, plugin WordPress che mostra le recensioni Google con stelle e carosello

39 €/anno

IVA esclusa · licenza per 1 sito · rinnovo annuale

  • Una licenza, un dominio, dodici mesi
  • L'archivio delle recensioni resta sul tuo sito
  • Aggiornamenti del plugin per tutto l'anno
  • Assistenza con ticket dall'area clienti
Acquisto ora
Scarica il plugin (.zip) Scarica il manuale d'uso (PDF)

Versione 1.1.1 · manuale di agosto 2026

Le recensioni migliori che hai sono su Google, e chi visita il sito non le vede

Ne basta uno di questi punti per capire perché la tua prova sociale sta lavorando a metà. Se la tua scheda Google ha tre recensioni e due sono di un parente, prima raccogline altre: il plugin mostra quello che c'è, non lo inventa.

  • Le stelle restano su Google. Chi entra dalla home o da un articolo non passa mai dalla tua scheda, e quella fiducia non la incontra.

  • Paghi un canone per mostrare quello che hai già guadagnato. Il servizio esterno affitta il widget, le recensioni le hai raccolte tu, una per una.

  • Il widget in abbonamento carica script da server di altri. Ogni pagina che lo ospita aspetta un dominio che non controlli.

  • Le testimonianze scritte a mano non le crede nessuno. Nome puntato e frase perfetta: chi legge sa benissimo chi le ha scritte.

  • Il giorno che disdici, sparisce tutto. Le recensioni restano sul server del fornitore e il tuo sito torna nudo come prima.

  • Chi valuta un preventivo cerca conferme. Se non le trova sulla tua pagina va a cercarle altrove, e altrove ci sono anche i concorrenti.

Il canone non compra recensioni, compra il permesso di mostrare le tue

Le recensioni sulla tua scheda Google le hai raccolte lavorando: clienti seguiti, problemi risolti, qualcuno che si è preso il tempo di scrivere. Sono l'unico contenuto del tuo sito che non puoi produrre da solo, ed è anche quello che pesa di più quando qualcuno deve decidere se chiamarti.

Il widget in abbonamento risolve il problema affittandoti una vetrina. Finché paghi, si vede: quando smetti, la pagina torna com'era e i dati non sono mai passati da casa tua. Nel frattempo ogni visita porta con sé una chiamata a un server esterno, che nessuno sul tuo sito controlla.

MV Google Reviews sposta la vetrina dentro WordPress: le recensioni arrivano dall'API ufficiale di Google e vengono salvate nel tuo database. Il visitatore legge dati che sono già lì, e l'archivio che si forma nel tempo resta tuo.

Cosa fa per te

Che cosa compare sul sito, e che cosa lavora sotto

Tutto si regola da una sola pagina, in Impostazioni, MV Google Reviews. Nessun intervento sul tema, nessun file da modificare.

  • Riepilogo e carosello: giudizio complessivo, stelle, numero totale di recensioni e logo Google, più il carosello con foto, nome, data e testo di chi ha scritto
  • API ufficiale Google Places: i dati arrivano dal canale previsto da Google, non da uno scraping che si rompe alla prima modifica delle pagine
  • Archivio locale fino a 60 recensioni: Google ne restituisce 5 per ciclo, il plugin le accumula nel tuo database e l'elenco cresce da solo mese dopo mese
  • Cache da 1 a 90 giorni, 7 di default: tra un aggiornamento e l'altro nessuna chiamata esterna, e l'aggiornamento avviene lato server, mai mentre un visitatore aspetta
  • Shortcode con parametri: [mv_google_reviews] dove vuoi, con limit e min_rating per decidere quante recensioni mostrare e da quante stelle in su
  • Embed anche fuori da WordPress: due righe di codice e il widget compare su una pagina HTML statica o su un altro dominio, con lo stesso archivio del sito principale
Nel carosello decidi tu quante recensioni mostrare e da quale voto in su: di serie sono 10 recensioni e almeno 4 stelle, e si cambiano dalle impostazioni.
Acquisto ora, 39 €/anno

Si configura una volta sola: tre chiavi da incollare

Le guide ufficiali per ottenere le due chiavi di Google sono linkate dentro la pagina impostazioni del plugin, con i passaggi in ordine.

1

Installa

Scarichi lo zip da questa pagina e lo carichi da Plugin, Aggiungi nuovo, Carica plugin. Poi attivi, come per qualunque altro plugin.

Un minuto
2

Incolla le tre chiavi

La chiave di licenza ricevuta via email, la API key del tuo account Google Cloud e il Place ID della tua scheda. Poi «Salva e verifica».

Dieci minuti
3

Metti lo shortcode

Incolli [mv_google_reviews] nella pagina che vuoi e non ci pensi più: recensioni, media e totale si aggiornano da soli alla scadenza della cache.

In automatico
Lo attivo sul mio sito
4,9 Recensioni verificate

Il widget qui sotto è lo stesso che avrai tu

Su questo sito le recensioni Google sono mostrate con MV Google Reviews. Quello che vedi adesso, comprese le stelle e il carosello, è esattamente il risultato che ottieni dopo l'installazione.

I nomi di chi mi ha dato fiducia prima di te

Banche, atenei, industria e pubblica amministrazione. E soprattutto PMI e professionisti, per cui una recensione in più conta più di una campagna.

Banca di Asti Politecnico di Milano UnipolSai Ministero della Difesa Università Sapienza di Roma Atlas Copco
Max Valle, Business AI Strategist ed Ethical Hacker certificato

Perché io? L'innovazione di domani, le garanzie di sempre

Sul web italiano dal 1993. Ho costruito siti quando si scriveva l'HTML a mano, ho fatto SEO e digital marketing quando ancora si chiamava "promozione online", e ho passato anni a mettere in sicurezza i sistemi degli altri. L'intelligenza artificiale è l'ultimo capitolo di questa storia, non il primo.

È il motivo per cui, quando ti dico che il tuo sito ha un problema, non sto tirando a indovinare: quei problemi li ho creati, risolti e certificati per lavoro. 33 anni a proteggere i sistemi, non solo a venderli.

4,9 Recensioni Google
  • Sul web dal 1993: siti, SEO e digital marketing
  • Oltre 2.500 realtà seguite in 12 paesi
  • Ethical Hacker certificato (CPEH)
  • CTU del Tribunale di Lodi
  • Consulente Privacy & GDPR (FederPrivacy)
  • Autore di 6 libri, tra cui "Il mio collega si chiama Claude"
Ethical Hacker (CPEH) CTU Tribunale di Lodi FederPrivacy
La mia storia Acquisto MV Google Reviews

Prima di aprire l'account Google Cloud, di solito mi chiedono questo

Comprese le due domande scomode: quante recensioni si vedono davvero, e cosa resta il giorno in cui la licenza scade.

WordPress 6.0 o superiore, PHP 7.4 o superiore e nessun altro plugin. Servono poi due dati di Google: una API key generata da un account Google Cloud, con Places API (New) abilitata, e il Place ID della tua scheda. La pagina impostazioni del plugin linka gli strumenti ufficiali per ottenerli, in ordine.
Il voto medio e il numero totale sono sempre quelli reali della tua scheda Google. Per il carosello, l'API ufficiale restituisce 5 recensioni a ogni aggiornamento: il plugin le accumula in un archivio locale che arriva fino a 60, quindi l'elenco si allunga a ogni ciclo di cache invece di restare fermo alle stesse cinque.
No. Le recensioni sono già nel database di WordPress e il widget le legge da lì, senza caricare script di terze parti. L'aggiornamento avviene lato server alla scadenza della cache, che di serie è di 7 giorni e si regola da 1 a 90: tra un aggiornamento e l'altro non parte nessuna chiamata esterna.
La licenza vale per 1 sito, cioè un dominio. Se il sito cambia indirizzo aggiorni il dominio abilitato dall'area clienti e clicchi «Verifica ora» nella sezione licenza. Per più siti servono più licenze: se ti serve una soluzione per un'agenzia, scrivimi dall'area supporto.
Sì. Oltre allo shortcode c'è uno snippet di embed di due righe che porta il widget su una pagina HTML statica o su un altro dominio, leggendo lo stesso archivio del sito principale. Accetta gli stessi parametri dello shortcode, per numero di recensioni e voto minimo.
Il sito resta perfettamente integro: il widget smette semplicemente di essere mostrato. L'archivio delle recensioni resta nel tuo database e torna visibile per intero appena rinnovi dall'area clienti. Nessun contenuto viene cancellato, nessun errore in pagina.
Licenza annuale per 1 sito

Le tue recensioni, sul tuo sito, senza canoni a nessuno

Include gli aggiornamenti del plugin e il supporto tecnico dall'area clienti. Rinnovo annuale, disdici quando vuoi.

  • Aggiornamenti inclusi
  • Supporto dall'area clienti
  • Archivio sempre tuo

39 €

all'anno, per 1 sito

IVA esclusa · rinnovo annuale

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Ricevi la chiave di licenza via email, la incolli nelle impostazioni con le due chiavi di Google e il widget è in pagina.

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