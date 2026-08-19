MV Google Reviews: le recensioni Google sul tuo sito, in totale autonomia
Il plugin che legge le recensioni Google della tua scheda dall'API ufficiale, le archivia dentro WordPress e le mostra con stelle e carosello: niente canone a servizi esterni, niente script di terzi dentro le tue pagine.
39 €/anno
IVA esclusa · licenza per 1 sito · rinnovo annuale
- Una licenza, un dominio, dodici mesi
- L'archivio delle recensioni resta sul tuo sito
- Aggiornamenti del plugin per tutto l'anno
- Assistenza con ticket dall'area clienti
Le recensioni migliori che hai sono su Google, e chi visita il sito non le vede
Ne basta uno di questi punti per capire perché la tua prova sociale sta lavorando a metà. Se la tua scheda Google ha tre recensioni e due sono di un parente, prima raccogline altre: il plugin mostra quello che c'è, non lo inventa.
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Le stelle restano su Google. Chi entra dalla home o da un articolo non passa mai dalla tua scheda, e quella fiducia non la incontra.
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Paghi un canone per mostrare quello che hai già guadagnato. Il servizio esterno affitta il widget, le recensioni le hai raccolte tu, una per una.
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Il widget in abbonamento carica script da server di altri. Ogni pagina che lo ospita aspetta un dominio che non controlli.
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Le testimonianze scritte a mano non le crede nessuno. Nome puntato e frase perfetta: chi legge sa benissimo chi le ha scritte.
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Il giorno che disdici, sparisce tutto. Le recensioni restano sul server del fornitore e il tuo sito torna nudo come prima.
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Chi valuta un preventivo cerca conferme. Se non le trova sulla tua pagina va a cercarle altrove, e altrove ci sono anche i concorrenti.
Il canone non compra recensioni, compra il permesso di mostrare le tue
Le recensioni sulla tua scheda Google le hai raccolte lavorando: clienti seguiti, problemi risolti, qualcuno che si è preso il tempo di scrivere. Sono l'unico contenuto del tuo sito che non puoi produrre da solo, ed è anche quello che pesa di più quando qualcuno deve decidere se chiamarti.
Il widget in abbonamento risolve il problema affittandoti una vetrina. Finché paghi, si vede: quando smetti, la pagina torna com'era e i dati non sono mai passati da casa tua. Nel frattempo ogni visita porta con sé una chiamata a un server esterno, che nessuno sul tuo sito controlla.
MV Google Reviews sposta la vetrina dentro WordPress: le recensioni arrivano dall'API ufficiale di Google e vengono salvate nel tuo database. Il visitatore legge dati che sono già lì, e l'archivio che si forma nel tempo resta tuo.
Che cosa compare sul sito, e che cosa lavora sotto
Tutto si regola da una sola pagina, in Impostazioni, MV Google Reviews. Nessun intervento sul tema, nessun file da modificare.
- Riepilogo e carosello: giudizio complessivo, stelle, numero totale di recensioni e logo Google, più il carosello con foto, nome, data e testo di chi ha scritto
- API ufficiale Google Places: i dati arrivano dal canale previsto da Google, non da uno scraping che si rompe alla prima modifica delle pagine
- Archivio locale fino a 60 recensioni: Google ne restituisce 5 per ciclo, il plugin le accumula nel tuo database e l'elenco cresce da solo mese dopo mese
- Cache da 1 a 90 giorni, 7 di default: tra un aggiornamento e l'altro nessuna chiamata esterna, e l'aggiornamento avviene lato server, mai mentre un visitatore aspetta
- Shortcode con parametri:
[mv_google_reviews]dove vuoi, con
limite
min_ratingper decidere quante recensioni mostrare e da quante stelle in su
- Embed anche fuori da WordPress: due righe di codice e il widget compare su una pagina HTML statica o su un altro dominio, con lo stesso archivio del sito principale
Si configura una volta sola: tre chiavi da incollare
Le guide ufficiali per ottenere le due chiavi di Google sono linkate dentro la pagina impostazioni del plugin, con i passaggi in ordine.
Installa
Scarichi lo zip da questa pagina e lo carichi da Plugin, Aggiungi nuovo, Carica plugin. Poi attivi, come per qualunque altro plugin.Un minuto
Incolla le tre chiavi
La chiave di licenza ricevuta via email, la API key del tuo account Google Cloud e il Place ID della tua scheda. Poi «Salva e verifica».Dieci minuti
Metti lo shortcode
Incolli
[mv_google_reviews] nella pagina che vuoi e non ci pensi più: recensioni, media e totale si aggiornano da soli alla scadenza della cache.
Il widget qui sotto è lo stesso che avrai tu
Su questo sito le recensioni Google sono mostrate con MV Google Reviews. Quello che vedi adesso, comprese le stelle e il carosello, è esattamente il risultato che ottieni dopo l'installazione.
I nomi di chi mi ha dato fiducia prima di te
Banche, atenei, industria e pubblica amministrazione. E soprattutto PMI e professionisti, per cui una recensione in più conta più di una campagna.
Prima di aprire l'account Google Cloud, di solito mi chiedono questo
Comprese le due domande scomode: quante recensioni si vedono davvero, e cosa resta il giorno in cui la licenza scade.
Non sei sicuro che il problema del tuo sito siano le recensioni?
Trenta minuti online, gratuiti, per guardare insieme il sito e mettere in ordine le priorità. Se quello che ti frena sta da un'altra parte te lo dico, e il plugin non te lo vendo.
Le tue recensioni, sul tuo sito, senza canoni a nessuno
Include gli aggiornamenti del plugin e il supporto tecnico dall'area clienti. Rinnovo annuale, disdici quando vuoi.
- Aggiornamenti inclusi
- Supporto dall'area clienti
- Archivio sempre tuo
39 €
all'anno, per 1 sito
IVA esclusa · rinnovo annuale
Ricevi la chiave di licenza via email, la incolli nelle impostazioni con le due chiavi di Google e il widget è in pagina.