Perché io? L'innovazione di domani, le garanzie di sempre

Sul web italiano dal 1993. Ho costruito siti quando si scriveva l'HTML a mano, ho fatto SEO e digital marketing quando ancora si chiamava "promozione online", e ho passato anni a mettere in sicurezza i sistemi degli altri. L'intelligenza artificiale è l'ultimo capitolo di questa storia, non il primo.

È il motivo per cui, quando ti dico che il tuo sito ha un problema, non sto tirando a indovinare: quei problemi li ho creati, risolti e certificati per lavoro. 33 anni a proteggere i sistemi, non solo a venderli.

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Recensioni Google

Sul web dal 1993 : siti, SEO e digital marketing

Oltre 2.500 realtà seguite in 12 paesi

Ethical Hacker certificato (CPEH)

CTU del Tribunale di Lodi

Consulente Privacy & GDPR (FederPrivacy)

Autore di 6 libri, tra cui "Il mio collega si chiama Claude"