Le presenti Condizioni Particolari regolano ciò che è specifico dell'acquisto online — dove non esiste un Documento di Offerta negoziato — e prevalgono sulle Condizioni Generali limitatamente ai punti espressamente derogati. Per tutto il resto valgono le Condizioni Generali.

Gli acquisti effettuati tramite lo Shop sono disciplinati dalle Condizioni Generali di Contratto , che costituiscono la disciplina di riferimento di ogni rapporto con It's Genius Srl.

Integra e specifica l'art. 8.9 delle Condizioni Generali.

Il modello applicabile è indicato nella scheda di ciascun Prodotto.

11. Clausole soggette ad approvazione specifica

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342, comma 2 del Codice civile, il Cliente dichiara di aver letto, compreso e di approvare specificamente le seguenti clausole, tanto delle presenti Condizioni Particolari quanto delle Condizioni Generali di Contratto da esse richiamate.

Condizioni Particolari

Art. 3, comma 2 — irrevocabilità della proposta contrattuale Art. 5, comma 1 — obbligo di pagamento anticipato integrale Art. 5, comma 5 — decorrenza automatica degli interessi di mora Art. 6.2, comma 4 — decadenza delle ore non fruite entro il termine Art. 6.3, comma 9 — addebito della sessione in caso di disdetta tardiva o mancata presentazione Art. 7.2, comma 6 — rinnovo tacito delle licenze in abbonamento e termini di disdetta Art. 7.3, comma 9 — revoca immediata della licenza per violazione delle limitazioni d'uso Art. 7.5, comma 13 — decadenza per mancata contestazione dei difetti nei termini Art. 9, comma 5 — foro esclusivo di Lodi

Condizioni Generali di Contratto

Art. 4.2 — rinnovo tacito del Contratto e termini di disdetta Art. 4.3 — facoltà di recesso per giusta causa del Fornitore Art. 4.4 — oneri a carico del Cliente in caso di recesso, incluso il mancato guadagno Art. 6.4 — facoltà di sospensione dell'erogazione del Servizio per ritardato pagamento Art. 6.5 — risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. per morosità Art. 7.2 — riserva di proprietà intellettuale e condizione sospensiva al trasferimento dei diritti Art. 9 — esonero di responsabilità e manleva del Fornitore Art. 10 — limitazioni ed esclusioni di responsabilità e relativi massimali Art. 12.3 — termini, modalità e costi della procedura di dismissione Art. 13 — divieto di cessione del Contratto e clausola risolutiva espressa Art. 14.6 — decadenza generale per le contestazioni Art. 16.10 — limitazioni di responsabilità relative ai sistemi di intelligenza artificiale

L'approvazione di queste clausole richiede una manifestazione di volontà distinta e ulteriore rispetto all'accettazione delle condizioni nel loro complesso.