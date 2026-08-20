Termini e Condizioni di Vendita Online
Condizioni particolari applicabili agli acquisti effettuati tramite lo Shop di It's Genius S.r.l., integrative delle Condizioni Generali di Contratto.
Gli acquisti effettuati tramite lo Shop sono disciplinati dalle Condizioni Generali di Contratto, che costituiscono la disciplina di riferimento di ogni rapporto con It's Genius Srl.
Le presenti Condizioni Particolari regolano ciò che è specifico dell'acquisto online — dove non esiste un Documento di Offerta negoziato — e prevalgono sulle Condizioni Generali limitatamente ai punti espressamente derogati. Per tutto il resto valgono le Condizioni Generali.
1.Rapporto con le Condizioni Generali
- Le Condizioni Generali di Contratto (documento in formato PDF, scaricabile e stampabile) costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto concluso tramite lo Shop e si intendono integralmente richiamate. Il Cliente è tenuto a prenderne visione prima di inviare l'ordine.
- Ove le Condizioni Generali facciano riferimento al "Documento di Offerta", tale riferimento si intende sostituito, per gli acquisti online, dalla scheda del prodotto o servizio pubblicata sul Sito e dalla conferma d'ordine trasmessa dal Fornitore, che ne assumono la medesima funzione e valore.
- In caso di contrasto prevalgono le presenti Condizioni Particolari, limitatamente ai punti espressamente derogati.
- Le Condizioni Generali sono identificate da una revisione datata. Ciascuna revisione resta consultabile a un indirizzo stabile e non viene sovrascritta; la revisione applicabile a ciascun contratto è quella indicata nella conferma d'ordine, alla quale il Fornitore allega copia del documento.
2.Ambito e destinatari
- I Servizi e i Prodotti offerti nello Shop sono destinati esclusivamente a imprese, professionisti e soggetti che agiscono nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
- All'atto dell'ordine il Cliente indica una Partita IVA valida e dichiara espressamente di agire in tale qualità. La dichiarazione è condizione essenziale per la conclusione del contratto.
- Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005, prevalgono le disposizioni inderogabili del Codice del Consumo sulle clausole del presente contratto con esse incompatibili.
- Restano ferme le norme in materia di pubblicità ingannevole tra professionisti di cui al D.Lgs. 145/2007 e, nei confronti dei Clienti che siano microimprese, le disposizioni sulle pratiche commerciali scorrette applicabili ai sensi dell'art. 19, comma 1 del Codice del Consumo.
3.Conclusione del contratto
- Le informazioni pubblicate nello Shop costituiscono invito a proporre e non offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.
- L'invio dell'ordine costituisce proposta contrattuale irrevocabile per trenta giorni.
- Il contratto si conclude nel momento in cui il Fornitore trasmette la conferma d'ordine all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente, ovvero, se anteriore, dà inizio all'esecuzione della prestazione.
- Il Fornitore si riserva di non accettare ordini provenienti da soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 2, incompleti o riferiti a Servizi non più disponibili, dandone comunicazione entro cinque giorni lavorativi. In tal caso le somme eventualmente corrisposte sono integralmente restituite senza oneri.
- Il Cliente verifica l'esattezza dei dati inseriti prima di confermare. Il Fornitore non risponde di ritardi o disservizi conseguenti a dati errati o incompleti.
4.Prezzi e imposte
- I prezzi esposti nello Shop si intendono al netto dell'IVA e di ogni altra imposta o onere applicabile, esposti separatamente prima della conclusione dell'ordine.
- Salvo diversa indicazione nella scheda, i prezzi non comprendono spese di trasferta, licenze o servizi di terzi necessari all'erogazione, oneri bancari e imposta di bollo.
- Il Fornitore può modificare i listini in qualsiasi momento; le modifiche non producono effetto sugli ordini già confermati.
5.Pagamenti
- Salvo diverso accordo scritto, i Servizi e i Prodotti acquistati tramite lo Shop sono pagati anticipatamente e per intero al momento dell'ordine. Ciò in deroga alle modalità previste dalle Condizioni Generali per i contratti a preventivo.
- Sono accettati: bonifico bancario, carta di credito o di debito tramite gateway Stripe o PayPal, addebito diretto SEPA previa sottoscrizione del mandato per i servizi ricorrenti, RIBA per importi superiori a € 1.000 su richiesta.
- I pagamenti tramite carta, PayPal e addebito SEPA sono gestiti da prestatori di servizi di pagamento terzi. Il Fornitore non ha accesso ai dati completi degli strumenti di pagamento e non risponde di malfunzionamenti, rifiuti di autorizzazione o interruzioni imputabili a tali prestatori.
- Nei servizi ricorrenti il corrispettivo è dovuto anticipatamente per ciascun periodo di fatturazione.
- Si applicano gli artt. 6.3, 6.4 e 6.5 delle Condizioni Generali quanto a interessi di mora, sospensione del Servizio e risoluzione per morosità. Gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002 decorrono automaticamente, senza necessità di costituzione in mora, unitamente all'importo forfettario di quaranta euro per i costi di recupero.
- Variazione delle coordinate bancarie. Il Fornitore non comunica mai variazioni delle proprie coordinate bancarie a mezzo di posta elettronica ordinaria. Ogni comunicazione che indichi coordinate diverse da quelle riportate in fattura deve considerarsi sospetta e va verificata telefonicamente ai recapiti pubblicati sul Sito prima di procedere al pagamento.
- Il Fornitore emette fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio. Il Cliente comunica il proprio codice destinatario o indirizzo PEC all'atto dell'ordine.
6.Consulenze e pacchetti ore
Integra e specifica l'art. 8.9 delle Condizioni Generali.
6.1 Natura della prestazione
- Le prestazioni di consulenza costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato. Il Fornitore opera secondo diligenza professionale, senza garantire il conseguimento di risultati commerciali, di posizionamento, di traffico o di fatturato.
- Le sessioni si svolgono in videoconferenza, salvo diverso accordo. Le sessioni in presenza comportano l'addebito delle spese di trasferta, preventivamente concordate.
- Durata standard della sessione: 60 minuti. Durata minima fatturabile: 30 minuti, con frazioni di 15 minuti oltre i 30. Orari di disponibilità: lunedì-venerdì 9:00-13:00 e 14:00-18:00, esclusi i festivi.
6.2 Termini di fruizione
Le ore acquistate devono essere fruite entro i termini seguenti, decorrenti dalla data di conferma dell'ordine:
|Formato
|Termine di fruizione
|Sessione singola
|1 mese
|Pacchetto 10 ore
|3 mesi
|Pacchetto 20 ore
|6 mesi
|Pacchetto 30 ore
|12 mesi
- Le ore non fruite entro il termine applicabile decadono e non danno diritto a rimborso, proroga o conversione in altre prestazioni.
- Il Fornitore comunica l'approssimarsi della scadenza con almeno quindici giorni di preavviso, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'ordine.
- Su richiesta scritta presentata prima della scadenza, il Fornitore può concedere una proroga non superiore a trenta giorni. La concessione è rimessa alla sua valutazione e non costituisce diritto del Cliente.
- Il periodo di sospensione per morosità non proroga il termine di fruizione.
6.3 Prenotazione e disdetta
- Le sessioni sono prenotate tramite l'area clienti o per accordo via email, con almeno 48 ore di anticipo.
- La disdetta o la riprogrammazione di una sessione confermata devono pervenire con almeno 24 ore di preavviso rispetto all'orario fissato. Oltre tale termine, o in caso di mancata presentazione del Cliente, la sessione si considera fruita e viene scomputata dal monte ore. Il Fornitore attende il Cliente per quindici minuti dall'orario fissato.
- Il medesimo termine si applica al Fornitore: in caso di sua disdetta comunicata con meno di 24 ore di preavviso, la sessione è riprogrammata senza scomputo e il termine di fruizione è prorogato di quindici giorni.
- Nessun addebito è applicato quando l'impedimento derivi da causa di forza maggiore documentata.
6.4 Materiali e registrazioni
- Non è consentito registrare audio o video delle sessioni senza previa autorizzazione scritta del Fornitore.
- Non è prevista la consegna automatica di materiale didattico. Il Fornitore può fornire documentazione di supporto a propria discrezione, senza che ciò costituisca obbligo contrattuale.
7.Licenze software e plugin
Disciplina specifica dei Prodotti software commercializzati nello Shop, non contemplati dalle Condizioni Generali.
7.1 Oggetto della licenza
- Con l'acquisto il Cliente non acquista la proprietà del software, ma una licenza d'uso non esclusiva, non trasferibile e non sublicenziabile.
- La licenza è concessa per l'utilizzo sul numero di siti web indicato nella scheda prodotto. In assenza di indicazione, si intende valida per un singolo sito di titolarità del Cliente.
- Il Cliente può installare il software in ambienti di sviluppo, staging e collaudo riferiti al medesimo sito senza consumo di ulteriori licenze.
7.2 Durata, aggiornamenti e rinnovo
Il modello applicabile è indicato nella scheda di ciascun Prodotto.
|Modello
|Durata d'uso
|Aggiornamenti e supporto
|Rinnovo
|Perpetua
|Illimitata
|12 mesi dall'acquisto
|Facoltativo, per il solo rinnovo di aggiornamenti e supporto
|Annuale
|12 mesi
|Per l'intera durata
|Su richiesta espressa del Cliente, senza rinnovo automatico
|Abbonamento
|Periodica
|Per l'intera durata
|Rinnovo tacito, salvo disdetta ai sensi del comma 6
- Alla scadenza degli aggiornamenti nelle licenze perpetue il software resta utilizzabile nella versione in uso, senza diritto a nuove versioni, correttivi o assistenza.
- Il Fornitore non garantisce la compatibilità con versioni future di WordPress, di PHP, di temi o di plugin di terzi rilasciate successivamente al termine del periodo di aggiornamenti.
- Rinnovo tacito. Nelle licenze in abbonamento il contratto si rinnova automaticamente per un periodo pari a quello iniziale, salvo disdetta comunicata da una delle parti con almeno trenta giorni di preavviso rispetto alla scadenza, a mezzo PEC o raccomandata A/R. Il Fornitore trasmette al Cliente un avviso di prossimo rinnovo, con indicazione del corrispettivo applicabile, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza. Il Cliente che non intenda accettare una variazione del corrispettivo può esercitare la disdetta nei termini indicati.
7.3 Limitazioni d'uso
- È vietato al Cliente: rivendere, distribuire, cedere in uso a terzi, noleggiare o rendere altrimenti disponibile il software; rimuovere o alterare le indicazioni di titolarità, i codici di licenza e i meccanismi di attivazione; decompilare o disassemblare il software oltre i limiti inderogabili degli artt. 64-ter e 64-quater della Legge 633/1941.
- Il Cliente può modificare il software per adattarlo alle proprie esigenze, a suo rischio; il Fornitore non fornisce garanzia né assistenza sulle versioni modificate.
- La violazione delle limitazioni di cui al comma 7 comporta la revoca immediata della licenza ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo il diritto al risarcimento del danno.
7.4 Installazione e ambiente del Cliente
- Salvo che l'installazione sia oggetto di specifico incarico, essa è a cura del Cliente.
- Il Cliente effettua copie di sicurezza complete del proprio sito e della base dati prima di ogni installazione o aggiornamento. Il Fornitore non risponde della perdita di dati o di malfunzionamenti conseguenti all'omissione di tale adempimento.
- Il Fornitore non risponde di incompatibilità derivanti da temi, plugin o personalizzazioni di terzi presenti nell'ambiente del Cliente.
7.5 Difetti di conformità
- I difetti devono essere contestati per iscritto, con descrizione puntuale, entro trenta giorni dalla scoperta e comunque entro dodici mesi dalla consegna, a pena di decadenza.
- A fronte di contestazione fondata il Fornitore provvede, a propria scelta, alla correzione del difetto o alla nuova esecuzione della prestazione. Qualora entrambi i rimedi risultino eccessivamente onerosi o impossibili, procede alla riduzione del corrispettivo o alla restituzione di quanto percepito per la parte viziata.
8.Intelligenza artificiale, riservatezza e dismissione
- Intelligenza artificiale. Si applica integralmente l'art. 16 delle Condizioni Generali, che disciplina l'impiego di sistemi di IA nell'esecuzione dei Servizi, la supervisione umana e la responsabilità editoriale ai sensi dell'art. 50, par. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689, la trasparenza dei contenuti sintetici, il trattamento dei dati del Cliente, la titolarità degli output e la facoltà del Cliente di richiedere deliverable realizzati senza l'ausilio di IA generativa.
- Riservatezza. Si applica l'art. 12 delle Condizioni Generali. Gli obblighi permangono per i cinque anni successivi alla cessazione del rapporto.
- Dismissione e portabilità dei dati. Si applica l'art. 12.3 delle Condizioni Generali, che disciplina la checklist di dismissione, i materiali da restituire, i formati aperti, i termini di consegna e il certificato di cancellazione.
- Trattamento dei dati personali. Il trattamento è disciplinato dall'Informativa Privacy. Ove il Fornitore tratti dati personali per conto del Cliente, opera quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, in forza dell'atto di nomina richiamato dall'art. 7.2 delle Condizioni Generali.
- Credits. Si applicano gli artt. 7.2 e 14.5 delle Condizioni Generali quanto all'inserimento di un credit discreto e all'utilizzo del progetto a fini di portfolio.
9.Responsabilità, recesso e foro
- Responsabilità. Si applica integralmente l'art. 10 delle Condizioni Generali, comprensivo delle limitazioni generali e di quelle aggiuntive per i singoli servizi, nonché dei relativi massimali.
- Recesso del Cliente. Si applica l'art. 4.4 delle Condizioni Generali: il Cliente può recedere anche a esecuzione iniziata, tenendo indenne il Fornitore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
- Recesso del Fornitore e risoluzione. Si applicano gli artt. 4.3, 6.5 e 13.3 delle Condizioni Generali.
- Decadenza. Si applica il termine di decadenza convenzionale ex art. 2965 c.c. previsto dalle Condizioni Generali: dodici mesi dalla conoscenza del fatto contestato e comunque ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto.
- Legge applicabile e foro. Il contratto è regolato dalla legge italiana, con esclusione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Lodi, nel cui circondario ha sede il Fornitore, con espressa esclusione di ogni altra autorità giudiziaria eventualmente concorrente.
10.Modifiche e comunicazioni
- Il Fornitore può modificare le presenti Condizioni Particolari. Le modifiche si applicano agli ordini successivi alla pubblicazione e non producono effetto sui contratti in corso, salvo che per i rapporti a esecuzione continuativa, per i quali sono comunicate con trenta giorni di preavviso e conferiscono al Cliente facoltà di recesso senza oneri.
- Le comunicazioni sono validamente effettuate a mezzo posta elettronica agli indirizzi indicati nell'ordine. Restano riservate alla forma della PEC o della raccomandata A/R le disdette, i recessi, le diffide, le contestazioni formali e le dichiarazioni di risoluzione.
- L'eventuale nullità o inefficacia di una singola clausola non comporta la nullità dell'intero contratto; la clausola invalida è sostituita di diritto dalla disciplina legale applicabile.
- La tolleranza di comportamenti difformi non costituisce rinuncia ai diritti previsti dal contratto né può essere invocata come prassi.
11. Clausole soggette ad approvazione specifica
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342, comma 2 del Codice civile, il Cliente dichiara di aver letto, compreso e di approvare specificamente le seguenti clausole, tanto delle presenti Condizioni Particolari quanto delle Condizioni Generali di Contratto da esse richiamate.
Condizioni Particolari
- Art. 3, comma 2 — irrevocabilità della proposta contrattuale
- Art. 5, comma 1 — obbligo di pagamento anticipato integrale
- Art. 5, comma 5 — decorrenza automatica degli interessi di mora
- Art. 6.2, comma 4 — decadenza delle ore non fruite entro il termine
- Art. 6.3, comma 9 — addebito della sessione in caso di disdetta tardiva o mancata presentazione
- Art. 7.2, comma 6 — rinnovo tacito delle licenze in abbonamento e termini di disdetta
- Art. 7.3, comma 9 — revoca immediata della licenza per violazione delle limitazioni d'uso
- Art. 7.5, comma 13 — decadenza per mancata contestazione dei difetti nei termini
- Art. 9, comma 5 — foro esclusivo di Lodi
Condizioni Generali di Contratto
- Art. 4.2 — rinnovo tacito del Contratto e termini di disdetta
- Art. 4.3 — facoltà di recesso per giusta causa del Fornitore
- Art. 4.4 — oneri a carico del Cliente in caso di recesso, incluso il mancato guadagno
- Art. 6.4 — facoltà di sospensione dell'erogazione del Servizio per ritardato pagamento
- Art. 6.5 — risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. per morosità
- Art. 7.2 — riserva di proprietà intellettuale e condizione sospensiva al trasferimento dei diritti
- Art. 9 — esonero di responsabilità e manleva del Fornitore
- Art. 10 — limitazioni ed esclusioni di responsabilità e relativi massimali
- Art. 12.3 — termini, modalità e costi della procedura di dismissione
- Art. 13 — divieto di cessione del Contratto e clausola risolutiva espressa
- Art. 14.6 — decadenza generale per le contestazioni
- Art. 16.10 — limitazioni di responsabilità relative ai sistemi di intelligenza artificiale
L'approvazione di queste clausole richiede una manifestazione di volontà distinta e ulteriore rispetto all'accettazione delle condizioni nel loro complesso.