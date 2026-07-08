La differenza: l'AI portata da chi sa proteggerti

Chiunque puo consigliarti un tool. Pochissimi possono farlo sapendo cosa succede ai tuoi dati quando l'AI li tocca. Sono Ethical Hacker certificato (CPEH), CTU del Tribunale di Lodi e consulente privacy iscritto a FederPrivacy: le stesse competenze che uso per proteggere i sistemi le metto al servizio di un'adozione dell'AI che non ti espone su dati, segreto professionale e conformita.

Per uno studio che tratta dati sensibili, per un'azienda con know-how da difendere, per un professionista tenuto al segreto, questo non e un dettaglio: e la differenza tra innovare in sicurezza e improvvisare. E il motivo per cui GDPR e AI Act non sono un freno al progetto, ma parte del progetto.