Consulenza AI per la tua impresa
Hai visto cosa puo fare l'AI nel tuo settore. Adesso costruiamo il piano per te.
In una consulenza AI non ti vendo uno strumento: partiamo dai tuoi processi, troviamo dove l'intelligenza artificiale fa risparmiare tempo e acquisire clienti, e definiamo il primo passo con priorita e ritorno stimato. Con una garanzia che quasi nessuno ti da: la sicurezza dei tuoi dati. Prima che consulente AI, sono Ethical Hacker certificato.
30 minuti, senza impegno e senza carta di credito. La consulenza la tieni direttamente con me.
Preferisci partire dai dati? Ricevi prima l'analisi gratuita del tuo sito.
Perche prenotare una consulenza AI
Non una chiacchierata generica. Trenta minuti per uscire con una direzione concreta.
Una direzione chiara
Esci con priorita e prossimo passo, non con buoni propositi. Sai da dove partire, cosa aspettarti e in quanto tempo.
Innovazione senza rischi
Ethical Hacker certificato, CTU e consulente privacy: porto l'AI in azienda con GDPR e AI Act by design, non a scapito dei tuoi dati.
Risultati misurabili
Si procede per fasi, partendo da un caso circoscritto. Prima si verifica il valore sul campo, poi si scala. Niente cantieri infiniti.
Il tuo team autonomo
L'obiettivo non e legarti a me. E renderti capace di gestire e far evolvere l'AI da solo, con le competenze che restano in azienda.
La differenza: l'AI portata da chi sa proteggerti
Chiunque puo consigliarti un tool. Pochissimi possono farlo sapendo cosa succede ai tuoi dati quando l'AI li tocca. Sono Ethical Hacker certificato (CPEH), CTU del Tribunale di Lodi e consulente privacy iscritto a FederPrivacy: le stesse competenze che uso per proteggere i sistemi le metto al servizio di un'adozione dell'AI che non ti espone su dati, segreto professionale e conformita.
Per uno studio che tratta dati sensibili, per un'azienda con know-how da difendere, per un professionista tenuto al segreto, questo non e un dettaglio: e la differenza tra innovare in sicurezza e improvvisare. E il motivo per cui GDPR e AI Act non sono un freno al progetto, ma parte del progetto.
Cosa ottieni dalla prima consulenza (gratuita)
- Una lettura onesta di dove sei. Guardiamo insieme processi, sito e dati per capire il punto di partenza reale.
- I processi dove l'AI conviene per primi. Due o tre attivita ad alto impatto e basso rischio da cui iniziare.
- Una stima di impatto e il prossimo passo. Cosa aspettarti in termini di tempo risparmiato e ritorno, senza promesse gonfiate.
- Zero impegno. Se un progetto non conviene, te lo dico. Esci comunque con qualcosa di utile in mano.
Domande frequenti
La prima consulenza e davvero gratuita?
Si. Prenoti 30 minuti dal calendario, senza impegno e senza carta di credito. Ne usciamo con una prima valutazione onesta: se l'AI puo aiutarti, dove conviene iniziare, e se un progetto non ha senso te lo dico.
Quanto costa poi un progetto di consulenza AI?
Dipende dall'obiettivo, e lo stimiamo insieme dopo la prima call. La domanda giusta non e "quanto costa" ma "quanto rende": un progetto fatto bene si ripaga con le ore risparmiate e gli errori evitati, di solito sui primi processi nel giro di poche settimane.
I miei dati e quelli dei miei clienti sono al sicuro?
E il cuore del mio metodo. Da Ethical Hacker certificato e consulente privacy imposto ogni adozione dell'AI con GDPR e AI Act by design: minimizzazione dei dati, strumenti conformi, accordi con i fornitori e regole di conservazione chiare. La sicurezza non e un accessorio, e parte del progetto.
L'AI sostituira il mio personale?
No. L'AI toglie alle persone il lavoro ripetitivo e restituisce ore per le attivita a valore. L'obiettivo e un team piu produttivo e autonomo, non sostituito. Sulle decisioni che contano resta sempre il giudizio umano.
Prenota la tua consulenza AI gratuita
Scegli l'orario che preferisci qui sotto. Trenta minuti, senza impegno: capiamo insieme da dove partire con l'AI nella tua impresa.
La consulenza la tieni direttamente con me. Nessun call center, nessun automatismo.