Consulenza Intelligenza Artificiale

Consulenza AI per la tua impresa

Hai visto cosa puo fare l'AI nel tuo settore. Adesso costruiamo il piano per te.

In una consulenza AI non ti vendo uno strumento: partiamo dai tuoi processi, troviamo dove l'intelligenza artificiale fa risparmiare tempo e acquisire clienti, e definiamo il primo passo con priorita e ritorno stimato. Con una garanzia che quasi nessuno ti da: la sicurezza dei tuoi dati. Prima che consulente AI, sono Ethical Hacker certificato.

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30 minuti, senza impegno e senza carta di credito. La consulenza la tieni direttamente con me.

Preferisci partire dai dati? Ricevi prima l'analisi gratuita del tuo sito.

Dal 1993oltre 30 anni di esperienza
2.500+realta seguite in 12 paesi
Ethical Hackercertificato CPEH
Consulente PrivacyGDPR · FederPrivacy

Perche prenotare una consulenza AI

Non una chiacchierata generica. Trenta minuti per uscire con una direzione concreta.

Una direzione chiara

Esci con priorita e prossimo passo, non con buoni propositi. Sai da dove partire, cosa aspettarti e in quanto tempo.

Innovazione senza rischi

Ethical Hacker certificato, CTU e consulente privacy: porto l'AI in azienda con GDPR e AI Act by design, non a scapito dei tuoi dati.

Risultati misurabili

Si procede per fasi, partendo da un caso circoscritto. Prima si verifica il valore sul campo, poi si scala. Niente cantieri infiniti.

Il tuo team autonomo

L'obiettivo non e legarti a me. E renderti capace di gestire e far evolvere l'AI da solo, con le competenze che restano in azienda.

La differenza: l'AI portata da chi sa proteggerti

Chiunque puo consigliarti un tool. Pochissimi possono farlo sapendo cosa succede ai tuoi dati quando l'AI li tocca. Sono Ethical Hacker certificato (CPEH), CTU del Tribunale di Lodi e consulente privacy iscritto a FederPrivacy: le stesse competenze che uso per proteggere i sistemi le metto al servizio di un'adozione dell'AI che non ti espone su dati, segreto professionale e conformita.

Per uno studio che tratta dati sensibili, per un'azienda con know-how da difendere, per un professionista tenuto al segreto, questo non e un dettaglio: e la differenza tra innovare in sicurezza e improvvisare. E il motivo per cui GDPR e AI Act non sono un freno al progetto, ma parte del progetto.

Ethical Hacker CPEH CTU Tribunale di Lodi FederPrivacy AI Act & GDPR by design

Cosa ottieni dalla prima consulenza (gratuita)

  • Una lettura onesta di dove sei. Guardiamo insieme processi, sito e dati per capire il punto di partenza reale.
  • I processi dove l'AI conviene per primi. Due o tre attivita ad alto impatto e basso rischio da cui iniziare.
  • Una stima di impatto e il prossimo passo. Cosa aspettarti in termini di tempo risparmiato e ritorno, senza promesse gonfiate.
  • Zero impegno. Se un progetto non conviene, te lo dico. Esci comunque con qualcosa di utile in mano.
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Domande frequenti

La prima consulenza e davvero gratuita?

Si. Prenoti 30 minuti dal calendario, senza impegno e senza carta di credito. Ne usciamo con una prima valutazione onesta: se l'AI puo aiutarti, dove conviene iniziare, e se un progetto non ha senso te lo dico.

Quanto costa poi un progetto di consulenza AI?

Dipende dall'obiettivo, e lo stimiamo insieme dopo la prima call. La domanda giusta non e "quanto costa" ma "quanto rende": un progetto fatto bene si ripaga con le ore risparmiate e gli errori evitati, di solito sui primi processi nel giro di poche settimane.

I miei dati e quelli dei miei clienti sono al sicuro?

E il cuore del mio metodo. Da Ethical Hacker certificato e consulente privacy imposto ogni adozione dell'AI con GDPR e AI Act by design: minimizzazione dei dati, strumenti conformi, accordi con i fornitori e regole di conservazione chiare. La sicurezza non e un accessorio, e parte del progetto.

L'AI sostituira il mio personale?

No. L'AI toglie alle persone il lavoro ripetitivo e restituisce ore per le attivita a valore. L'obiettivo e un team piu produttivo e autonomo, non sostituito. Sulle decisioni che contano resta sempre il giudizio umano.

Max Valle, consulente AI ed Ethical Hacker certificato

Con chi parli

Sono Max Valle, Business AI Strategist. Dal 1993 affianco aziende e professionisti nell'evoluzione digitale, oggi specializzato nell'applicazione strategica dell'intelligenza artificiale al business. Sono l'unico consulente in Italia che unisce marketing e tecnologia alla sicurezza vera: Ethical Hacker certificato (CPEH), CTU del Tribunale di Lodi, consulente GDPR iscritto a FederPrivacy e socio AIFA (Associazione Italiana Formatori Intelligenza Artificiale). Ho seguito oltre 2.500 realta in 12 paesi e scritto sei libri, tra cui "Il mio collega si chiama Claude".

★★★★★ 4,9 Recensioni Google Ethical Hacker CPEH CTU Tribunale di Lodi FederPrivacy AIFA - Formatori AI Autore di 6 libri

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