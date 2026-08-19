Social media marketing: cos’è, a cosa serve e quando conviene davvero

Il social media marketing viene raccontato quasi sempre come un obbligo: se non ci sei, non esisti. È una frase comoda, ripetuta da vent’anni, e serve soprattutto a chi vende il servizio. La verità che emerge dai numeri è meno drammatica e molto più utile a chi deve decidere: in Italia, secondo la rilevazione Istat più recente, poco meno di sei imprese su dieci con almeno dieci addetti usano i social media. Quattro su dieci non li usano affatto. Alcune di queste sbagliano. Altre hanno preso la decisione giusta. Questo articolo serve a capire da che parte sta la tua impresa, che cosa produce davvero questo canale, perché fallisce quando fallisce, e quali rischi ti stai assumendo quando lo attivi.

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Che cos’è il social media marketing, detto in termini di business

Il social media marketing è l’insieme delle attività con cui un’impresa usa le piattaforme sociali per farsi conoscere da persone che non la stanno cercando, costruire una relazione con chi la conosce già, e raccogliere dati utili sul proprio mercato. La differenza rispetto ad altri canali sta tutta in quella prima riga: sui motori di ricerca intercetti una domanda già formulata, sui social intercetti un’attenzione distratta e devi meritartela.

Da questa definizione discende tutto il resto. Il social media marketing comprende i contenuti organici (post, video, storie che pubblichi senza pagare la distribuzione), il social advertising (l’acquisto di visibilità su un pubblico profilato), l’ascolto delle conversazioni che riguardano il tuo settore, e la gestione delle relazioni che nascono nei commenti e nei messaggi privati. Sono quattro attività diverse, con costi diversi e ritorni diversi. Trattarle come un blocco unico è il primo errore che vedo commettere.

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Vale la pena chiarire subito tre termini che vengono usati come sinonimi e non lo sono, perché la confusione tra loro produce budget sprecati.

Social media marketing è il livello strategico: perché essere sui social, con quale obiettivo di business, su quali piattaforme, con quale ruolo rispetto agli altri canali. È il tema di questo articolo.

è il livello strategico: perché essere sui social, con quale obiettivo di business, su quali piattaforme, con quale ruolo rispetto agli altri canali. È il tema di questo articolo. Social media planning è il livello progettuale: come si traduce quella strategia in un piano editoriale, in una calendarizzazione, in formati e temi. Se sei già oltre la fase di decisione e ti serve il metodo operativo, trovi tutto nella guida dedicata al social media planning per le PMI italiane.

è il livello progettuale: come si traduce quella strategia in un piano editoriale, in una calendarizzazione, in formati e temi. Se sei già oltre la fase di decisione e ti serve il metodo operativo, trovi tutto nella guida dedicata al social media planning per le PMI italiane. Social media management è il livello esecutivo e quotidiano: pubblicare, rispondere, moderare, monitorare, usare gli strumenti giusti. Anche qui esiste un approfondimento specifico sulla gestione operativa dei canali social.

Detto questo, la sequenza corretta è sempre la stessa: prima si decide se e perché, poi si pianifica, poi si esegue. Nella pratica accade quasi sempre il contrario, si apre la pagina e poi ci si chiede a cosa serva.

Perché è importante: i numeri italiani, non quelli globali

Gran parte degli articoli sul social media marketing apre citando miliardi di utenti attivi nel mondo. È un dato vero e quasi inutile, perché nessuna PMI italiana vende a un pubblico globale indifferenziato. I numeri che contano sono altri.

Secondo i dati pubblicati dall’Istat nella rilevazione Imprese e ICT relativa al 2025, il 59,0% delle imprese italiane con almeno dieci addetti utilizza i social media. Il dato però cambia parecchio a seconda del settore: si sale al 72,8% nel commercio e all’82,3% in alloggio e ristorazione. Dove il cliente sceglie guardando, confrontando, leggendo recensioni, la presenza sociale è ormai un prerequisito. Dove il cliente sceglie su capitolato, referenze o rapporto personale, non lo è affatto.

Questo è il primo motivo per cui il social media marketing è importante: non perché “ci sono tutti”, ma perché nel tuo settore specifico potrebbe essere diventato il luogo dove avviene la parte iniziale della scelta. Se il tuo concorrente compare mentre il cliente scorre distrattamente e tu no, hai perso un confronto che non sapevi nemmeno fosse in corso.

Il secondo motivo è meno evidente e più duraturo. I social sono l’unico canale in cui puoi osservare il tuo mercato mentre parla liberamente: quali obiezioni ricorrono, con che parole le persone descrivono il problema che risolvi, che cosa apprezzano dei tuoi concorrenti. Nella nostra esperienza con le imprese seguite in questi anni, il valore informativo raccolto nei commenti ha spesso superato quello delle vendite dirette generate nello stesso periodo. È un ritorno reale, semplicemente non compare in nessun cruscotto.

Una precisazione sui report di settore, visto che ne circolano molti. I grandi studi internazionali dei primi anni Dieci misuravano soprattutto quanti professionisti del marketing ritenessero i social importanti, e la risposta era ovviamente altissima. Era la domanda sbagliata. Oggi la domanda utile non è quante imprese li considerino rilevanti, ma quante li usino davvero con continuità e quante sappiano dire che cosa hanno ottenuto. Il divario tra il primo numero e il terzo è il vero tema di questo articolo.

Che cosa produce davvero, e che cosa non produce

Qui si gioca la parte onesta del discorso. Il social media marketing produce quattro cose in modo affidabile.

Produce notorietà, cioè il fatto che il tuo nome risulti familiare quando il cliente arriverà al momento della scelta. È l’effetto meno misurabile e più sottovalutato: se vuoi capire come funziona e come si costruisce nel tempo, l’approfondimento sulla brand awareness spiega il meccanismo. Produce relazione, cioè un canale diretto in cui il cliente ti scrive invece di cercare un modulo di contatto. Produce dati, sia quelli aggregati delle piattaforme sia quelli qualitativi delle conversazioni. E produce traffico qualificato, a condizione che tu abbia qualcosa di sensato dall’altra parte del clic.

Che cosa non produce, se non in casi molto specifici? Non produce vendite immediate a freddo su prodotti complessi o costosi. Non produce reputazione se il prodotto è mediocre, anzi la accelera nella direzione opposta. E non produce risultati stabili se l’attività è discontinua: due mesi di pubblicazioni, tre mesi di silenzio, poi una campagna sponsorizzata di recupero è uno schema che ho visto fallire per vent’anni, con nomi di piattaforma sempre diversi e dinamica sempre identica.

C’è poi una distinzione che pochi fanno e che cambia la valutazione del canale. Un conto è vendere sui social, un conto è vendere grazie ai social. Nel primo caso servono catalogo, logistica, assistenza e una strategia di conversione dedicata: il tema è più vicino alle leve per aumentare le vendite di un e-commerce che al social media marketing puro. Nel secondo caso i social alimentano un percorso che si chiude altrove, e vanno valutati per il loro contributo a quel percorso, non per le vendite dirette che generano. Confondere i due scenari porta sistematicamente a dichiarare fallito un canale che stava facendo il suo lavoro.

Come i social si incastrano nel resto del marketing

Il social media marketing isolato dagli altri canali rende poco, e questa è forse la ragione più frequente per cui le imprese ne restano deluse. Non è un canale autosufficiente: è un moltiplicatore di qualcosa che deve esistere prima.

Il modo più semplice per capirlo è guardare il percorso di un cliente reale. Una persona incontra il tuo nome scorrendo distrattamente, magari senza cliccare nulla. Qualche settimana dopo cerca su Google una soluzione al suo problema e trova il tuo sito, che questa volta apre perché il nome le dice qualcosa. Legge, si convince, lascia un contatto. Riceve due o tre email utili. Poi chiama. In quel percorso i social hanno fatto una cosa sola, ma insostituibile: hanno reso familiare un nome che altrimenti sarebbe stato uno dei tanti. Se avessi misurato quel canale sulle conversioni dirette avresti concluso che non funziona.

Da qui discendono tre regole pratiche di integrazione. La prima: ogni contenuto sociale che merita di durare deve avere una versione stabile sul tuo sito, perché è lì che si capitalizza. È la logica che collega social e content marketing, dove i social distribuiscono e il sito accumula. La seconda: i social devono avere un punto di uscita chiaro verso un asset che controlli, altrimenti costruisci pubblico per la piattaforma e non per te. La terza: le domande che ricevi nei commenti e nei messaggi sono la migliore fonte di argomenti per il sito, per le email e per la rete commerciale, e quasi nessuno le raccoglie in modo sistematico.

Questo approccio, che qualcuno chiama inbound applicato ai social, ha un vantaggio concreto: smette di misurare il canale su ciò che non può dare e inizia a misurarlo su ciò che effettivamente produce. Chi lavora sulla relazione commerciale diretta trova la naturale prosecuzione nelle logiche del social selling, che è la parte del lavoro dove il contatto sociale diventa conversazione di vendita.

Quando conviene a una PMI e quando invece no

Questa è la sezione che nei glossari non troverai, perché ammettere che un canale possa non convenire è controproducente per chi lo vende. Nella pratica di consulenza uso cinque domande, e servono tutte e cinque prima di consigliare un investimento.

Il tuo cliente sceglie guardando o sceglie valutando? Ristorazione, arredamento, moda, turismo, servizi alla persona, formazione: la scelta passa da una percezione visiva e da una prova sociale, e i social sono il terreno naturale. Componentistica industriale su specifica tecnica, servizi professionali su mandato fiduciario, forniture a gara: qui i social hanno un ruolo di presidio e credibilità, non di generazione domanda, e il budget va calibrato di conseguenza.

Hai qualcosa da mostrare con continuità? Non contenuti in senso astratto: lavorazioni, cantieri, prodotti che cambiano, persone che sanno spiegare. Un’impresa che produce un solo articolo, sempre uguale, senza processo raccontabile, farà molta fatica a sostenere un piano editoriale oltre i primi due mesi.

Hai una persona interna che ci mette la faccia e il tempo? Il social media marketing esternalizzato al 100%, senza nessuno in azienda che risponda ai messaggi e alimenti chi produce i contenuti, genera pagine formalmente corrette e commercialmente morte. Il fornitore esterno può fare metodo, formato e distribuzione. Non può fare la sostanza.

Il tuo sito regge il traffico che i social gli mandano? Portare persone su una pagina lenta, poco chiara o priva di un percorso di contatto significa pagare due volte: una per l’attenzione, una per la delusione. In questi casi la priorità è il sito, non i social.

Puoi sostenere l’attività per almeno nove o dodici mesi? Sotto quella soglia, quello che misuri è rumore. Se il budget disponibile copre tre mesi, quasi sempre conviene spostarlo su un canale con ciclo più breve e riprendere il discorso quando le condizioni cambiano.

Se rispondi no a tre di queste cinque domande, il social media marketing non è la tua priorità di quest’anno. Dirlo a un cliente costa un contratto e ne salva il rapporto.

Perché fallisce, quando fallisce

Periodicamente torna la domanda se il social media marketing stia fallendo. È una domanda vecchia di più di dieci anni e continua a riproporsi identica, il che dovrebbe già dire qualcosa. Non fallisce il canale. Falliscono modi ricorrenti di usarlo, e sono sempre gli stessi quattro.

L’obiettivo non è mai stato definito. Se all’inizio nessuno ha scritto che cosa doveva succedere grazie ai social, alla fine non c’è modo di dire se è successo. Nella maggior parte dei casi che ho visto, il progetto partiva dalla frase “dobbiamo esserci” e finiva con la frase “non serve a niente”, senza che in mezzo qualcuno avesse formulato un’ipotesi verificabile.

Si è confusa l’attenzione con il risultato. È il caso classico delle grandi campagne virali degli anni scorsi: enorme visibilità, premi di settore, e vendite ferme. Alcune multinazionali hanno cambiato direzione marketing e agenzia proprio dopo campagne sociali molto premiate e commercialmente inconcludenti. Se il tuo indicatore principale è la copertura, prima o poi ti troverai a difendere numeri che non hanno prodotto nulla.

Si è misurato niente. La ragione più banale e più diffusa. Molte imprese aumentano la spesa sui social senza mai costruire uno straccio di misurazione del ritorno, e poi si stupiscono di non saper dire com’è andata. È un tema su cui torno da anni, perché quasi nessuno misura davvero il ROI sui social media: non perché sia impossibile, ma perché misurarlo obbligherebbe a guardare numeri scomodi.

Si è delegato tutto, compresa la sostanza. Un fornitore esterno può costruire il metodo, il formato, il calendario e la distribuzione. Non può conoscere i tuoi clienti meglio di te, né rispondere al posto tuo a una domanda tecnica. Quando la delega arriva a coprire anche quello, il risultato è una pagina che pubblica regolarmente e non dice niente.

Nessuno di questi quattro fallimenti dipende dalla piattaforma. Dipendono tutti da decisioni prese prima di aprire il profilo, ed è per questo che la fase strategica conta più di qualunque ottimizzazione successiva.

L’elemento che distingue chi ottiene risultati

Mi capita spesso, con clienti e in aula, di ricevere la stessa domanda: esiste un segreto per una strategia di social media marketing che funziona? La risposta onesta è che non esiste una bacchetta magica, ma esiste un elemento senza il quale anche il progetto tecnicamente perfetto, con il budget più generoso, resta a rischio.

Quell’elemento sono le persone. Non il pubblico in astratto: le persone concrete che stanno dietro all’impresa e le persone concrete che stanno dall’altra parte dello schermo.

I marchi che sui social funzionano davvero, dai grandi nomi dell’alimentare alla moda, non vincono perché hanno il calendario editoriale più fitto. Vincono perché hanno smesso di parlare del prodotto e hanno iniziato a parlare di chi lo usa, restituendo alle persone un pezzo della loro identità. È una cosa che una PMI può fare meglio di una multinazionale, perché conosce i suoi clienti per nome e non deve inventarsi un’indagine di mercato per capire cosa gli interessa.

Il corollario operativo è meno poetico e più immediato. Un profilo aziendale che pubblica in automatico, che risponde con messaggi preconfezionati, che ricicla lo stesso contenuto su tutte le piattaforme cambiando solo il ritaglio, comunica esattamente quanta attenzione sta dedicando alla relazione. Non a caso i social odiano gli automatismi, e lo dimostrano nel modo più concreto possibile, cioè mostrando quei contenuti a meno persone. L’automazione ha senso sui compiti ripetitivi e sulla programmazione; non ce l’ha sulla conversazione.

Il costo nascosto: stai costruendo su un terreno in affitto

Questo è il punto in cui la maggior parte delle guide tace, e non per malafede: semplicemente non è mai stato un problema per chi scrive, mentre lo è per chi investe.

Ogni follower che acquisisci non è tuo. È un permesso di contatto concesso da una piattaforma privata, che può modificare unilateralmente quante delle tue pubblicazioni verranno mostrate, quanto ti costerà raggiungere quel pubblico, quali formati privilegiare e, in casi limite, se il tuo profilo può continuare a esistere. Chi lavora nel digitale dal 1993 ha visto questa dinamica ripetersi con una regolarità quasi noiosa: una piattaforma apre generosa, costruisce dipendenza, poi monetizza l’accesso al pubblico che tu stesso le hai portato.

Non è un argomento per stare fuori dai social. È un argomento per non far coincidere la propria presenza digitale con essi. La regola operativa che applico è semplice: ogni attività social deve produrre almeno un asset che rimane tuo anche se domani il profilo sparisce. Un indirizzo email, un contatto WhatsApp autorizzato, una visita al sito tracciata, un cliente reale. Se una campagna genera solo like e follower, non ha costruito nulla di trasferibile.

Il corollario riguarda i contenuti. Un video pubblicato solo su una piattaforma vive quanto la piattaforma decide. Lo stesso video appoggiato a un articolo sul tuo sito continua a lavorare per anni e diventa patrimonio indicizzabile.

Gli errori che costano reputazione

C’è una categoria di errori che non si misura in budget sprecato ma in danno, e vale la pena trattarla a parte perché le imprese ci cadono quasi sempre con le migliori intenzioni.

Il caso più frequente è l’aggancio a un tema di attualità drammatica. Ogni volta che accade un evento grave, un terremoto, un incidente, una tragedia collettiva, l’argomento diventa il più discusso in rete e qualche marchio decide che è l’occasione per esserci. Il risultato oscilla tra l’imbarazzante e l’offensivo, e resta online molto più a lungo del picco di attenzione che voleva cavalcare. La regola che applico è semplice fino alla banalità: se un evento produce vittime, il tuo marchio non ha niente da dire, a meno che non stia effettivamente facendo qualcosa di utile, nel qual caso lo comunica senza logo e senza hashtag promozionali.

Il secondo errore riguarda il tono nelle discussioni. Un profilo aziendale che risponde male a una critica trasforma un commento visto da dieci persone in uno screenshot visto da diecimila. E siccome siamo in Italia, aggiungo l’aspetto che quasi nessuno considera: le parole scritte su un social hanno rilevanza giuridica. Come consulente tecnico d’ufficio ho visto abbastanza fascicoli per sapere che insultare qualcuno su Facebook ha conseguenze legali concrete, e che vale sia per il privato sia per chi scrive dall’account dell’azienda.

Il terzo errore è più sottile e riguarda le prove sociali. Recensioni sollecitate in modo scorretto, testimonianze costruite, numeri gonfiati: sono scorciatoie che oggi hanno un costo normativo oltre che reputazionale, perché la riprova sociale è disciplinata anche sul piano legale. Funziona benissimo quando è autentica. Diventa un problema serio quando non lo è.

Su questi tre fronti la prevenzione vale infinitamente più della gestione. La gestione strutturata delle crisi, con protocolli e ruoli definiti, appartiene alla fase di pianificazione ed è trattata nell’articolo dedicato al piano editoriale.

Il rischio che nessun glossario cita: la sicurezza degli account aziendali

Nella mia attività di consulente con certificazione CPEH in ethical hacking, e in quella di consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Lodi, i casi legati ai social che finiscono in una perizia non riguardano quasi mai le strategie di contenuto. Riguardano account persi.

Lo schema si ripete. Un’impresa affida la pagina aziendale a un collaboratore o a un’agenzia. Le credenziali restano personali, spesso legate a un profilo privato. Il rapporto si interrompe, a volte male. L’impresa scopre di non avere accesso amministrativo a un asset su cui ha investito per anni, e non ha in mano nessun documento che dimostri la titolarità. Oppure la variante più brutale: un messaggio che sembra provenire dall’assistenza della piattaforma, una finta segnalazione di violazione del copyright, un clic, e la pagina passa di mano nel giro di minuti.

Le contromisure sono banali e quasi sempre assenti. La proprietà dell’account aziendale deve essere intestata a un profilo di controllo dell’impresa, mai a quello del collaboratore di turno. L’accesso ai collaboratori si concede per ruoli, revocabili, mai condividendo password. L’autenticazione a due fattori va attivata su tutti i profili con privilegi amministrativi, e va usata un’app di autenticazione, non l’SMS. L’elenco di chi ha accesso va riletto ogni sei mesi, perché nella pratica contiene sempre almeno un nome che non c’entra più nulla. Infine, i contenuti prodotti vanno conservati anche fuori dalla piattaforma, in un archivio aziendale.

Sono cinque righe di buon senso che valgono più di qualsiasi ottimizzazione dell’orario di pubblicazione. Le cito qui perché fanno parte, a tutti gli effetti, del costo reale del social media marketing, e nessuno le mette nel preventivo mentale quando decide di partire.

Le regole cambiate: AGCOM, privacy e contenuti generati dall’AI

Il quadro normativo attorno alla comunicazione sociale si è irrigidito parecchio, e chi fa social media marketing per un’impresa non può più permettersi di ignorarlo. Tre fronti meritano attenzione.

Il primo riguarda la collaborazione con i creatori di contenuto. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato linee guida e un codice di condotta destinati agli influencer, con obblighi puntuali su riconoscibilità delle comunicazioni commerciali, tutela dei minori e proprietà intellettuale, applicabili ai profili che superano soglie definite di follower o di visualizzazioni medie mensili. Anche quando il creatore con cui collabori resta sotto soglia, il principio di trasparenza vale comunque e la responsabilità reputazionale ricade sul committente. Se stai valutando questo tipo di collaborazione, il ragionamento su quanto funzioni davvero l’influencer marketing vale la pena di essere fatto prima della firma, non dopo.

Il secondo fronte è la protezione dei dati. Ogni pubblico personalizzato caricato su una piattaforma pubblicitaria, ogni modulo di contatto compilato dentro un social, ogni pixel installato sul sito è un trattamento di dati personali che ha bisogno di una base giuridica, di un’informativa coerente e di una gestione del consenso che regga a un controllo. Il Garante per la protezione dei dati personali ha aggiornato la propria guida dedicata alla privacy nei social media, ed è una lettura che consiglio a chiunque gestisca canali aziendali, non solo agli addetti alla conformità. Da membro Federprivacy aggiungo un’osservazione pratica: la maggior parte delle contestazioni che ho visto nascere non riguarda scelte tecniche sofisticate, ma informative copiate da un altro sito e mai lette.

Il terzo fronte è nuovo e riguarda l’uso dell’intelligenza artificiale nella produzione dei contenuti. La stessa rilevazione Istat citata sopra registra che il 16,4% delle imprese italiane con almeno dieci addetti usa ormai almeno una tecnologia di IA, più del doppio rispetto all’anno precedente, e la generazione di testi e immagini è tra gli usi più diffusi. Le regole europee spingono con decisione verso la trasparenza sui contenuti sintetici. Tradotto in pratica per chi fa social media marketing: usare l’AI per produrre bozze, varianti e sottotitoli è oggi una scelta di efficienza ragionevole; spacciare per autentica una testimonianza generata, o un volto che non esiste, è un rischio legale e reputazionale sproporzionato rispetto al risparmio. L’adozione dell’AI ha senso quando è concreta e misurabile, non quando serve a riempire un calendario editoriale che nessuno legge.

Come capire se sta funzionando, prima ancora di guardare le metriche

Le dashboard delle piattaforme sono generose di numeri e avare di significato. Prima di aprirle, tre domande dicono già quasi tutto.

Le persone che ti contattano ti conoscono già? Se chi ti scrive o ti chiama arriva sapendo chi sei, che cosa fai e con quale approccio, il canale sta lavorando anche quando i numeri di copertura sembrano modesti. Un aumento della qualità delle conversazioni commerciali è il primo segnale, e precede sempre i numeri.

Il tuo ciclo di vendita si è accorciato? Nelle attività dove i social funzionano davvero, la parte iniziale della trattativa si riduce, perché una porzione di lavoro persuasivo è già avvenuta prima del contatto. È un effetto misurabile con i dati che hai già in azienda, senza bisogno di strumenti aggiuntivi.

Stai ricevendo domande che prima non ricevevi? Obiezioni nuove, richieste su prodotti secondari, curiosità su come lavori: significa che stai raggiungendo persone fuori dal tuo giro abituale. È il segnale che la notorietà si sta estendendo, ed è il momento in cui ha senso passare da un presidio leggero a un investimento strutturato.

Solo dopo queste tre domande ha senso guardare copertura, interazioni, clic e conversioni. Sul piano del marchio, poi, esistono modi strutturati per misurare brand e reputazione che vanno oltre il conteggio delle interazioni e restituiscono un quadro più stabile nel tempo.

Gestire internamente o affidarsi a qualcuno

La domanda arriva sempre a questo punto, ed è quasi sempre posta male. Non è “meglio interno o esterno”, è “quale parte del lavoro può stare fuori e quale no”.

La parte che può stare fuori comprende il metodo, l’architettura del piano, i formati, la produzione tecnica, la gestione dell’investimento pubblicitario e la lettura dei dati. Sono competenze specialistiche che una PMI raramente ha senso costruire internamente, e su cui un professionista esperto porta un vantaggio reale.

La parte che non può stare fuori è la conoscenza del cliente, la risposta nel merito a una domanda tecnica, e la decisione su che cosa l’impresa vuole rappresentare. Se un fornitore accetta di occuparsi anche di quello senza chiedertelo, dovresti preoccuparti invece che rassicurarti.

Ne discende un criterio pratico per valutare chi ti propone un servizio. Chi ti chiede subito quanti post al mese vuoi sta vendendo produzione. Chi ti chiede prima che cosa deve succedere nella tua azienda perché il progetto si possa dire riuscito sta facendo strategia. La differenza si vede nei primi dieci minuti di conversazione, e vale più di qualsiasi portfolio. Ho scritto anni fa perché non conviene assumere un social media expert senza aver prima chiarito questi punti, e da allora ho cambiato poco di quel ragionamento.

Vale un’ultima considerazione sulla struttura del rapporto. Chiunque gestisca i canali, l’impresa deve mantenere la titolarità degli account, l’accesso amministrativo e una copia dei contenuti prodotti. Non è sfiducia verso il fornitore: è la stessa ragione per cui si intesta il dominio del sito all’azienda e non a chi l’ha realizzato.

Riepilogo dei punti chiave

Il social media marketing è il livello strategico della presenza sociale di un’impresa: decide se, perché e su quali piattaforme essere presenti, mentre la pianificazione editoriale e la gestione quotidiana sono fasi successive e distinte. In Italia lo utilizza il 59,0% delle imprese con almeno dieci addetti, con punte oltre l’80% nella ristorazione e nell’ospitalità, quindi la sua rilevanza dipende dal settore e non da una regola universale. Produce in modo affidabile notorietà, relazione diretta, dati di mercato e traffico qualificato; non produce vendite immediate a freddo su prodotti complessi né compensa un prodotto debole, e rende poco se resta isolato dagli altri canali. Conviene quando il cliente sceglie guardando, quando esiste qualcosa da mostrare con continuità, quando una persona interna presidia il canale, quando il sito regge il traffico e quando l’investimento è sostenibile per almeno nove o dodici mesi. Quando fallisce, le cause sono quattro e nessuna dipende dalla piattaforma: obiettivo mai definito, attenzione scambiata per risultato, misurazione assente, delega estesa anche alla sostanza. Restano infine tre costi che quasi nessuno mette a preventivo: la dipendenza da piattaforme che possono cambiare regole e costi in qualsiasi momento, la sicurezza degli account aziendali (titolarità, ruoli revocabili, autenticazione a due fattori), e gli obblighi normativi su comunicazioni commerciali, protezione dei dati personali e trasparenza dei contenuti generati con l’intelligenza artificiale.

Domande frequenti su social media marketing

Che cosa fa concretamente chi si occupa di social media marketing?

Chi si occupa di social media marketing definisce l’obiettivo di business del canale, sceglie le piattaforme coerenti con il pubblico dell’impresa, imposta i temi e i formati della comunicazione, gestisce l’eventuale investimento pubblicitario e interpreta i risultati per correggere la rotta. È un lavoro di analisi e decisione prima che di pubblicazione: la produzione dei contenuti e la loro messa online quotidiana appartengono rispettivamente alla pianificazione editoriale e alla gestione operativa, che sono attività distinte e spesso affidate a persone diverse.

Qual è la differenza tra digital marketing e social media marketing?

Il digital marketing è l’insieme di tutte le attività di marketing che passano da canali digitali: sito web, motori di ricerca, email, pubblicità online, e-commerce e social. Il social media marketing è una delle sue componenti, quella che lavora specificamente sulle piattaforme sociali. La differenza pratica sta nel tipo di domanda intercettata: sui motori di ricerca raggiungi persone che stanno già cercando una soluzione, sui social raggiungi persone che non ti stavano cercando e a cui devi dare un motivo per fermarsi.

Che differenza c’è tra social media marketing, social media planning e social media management?

Sono tre livelli della stessa attività. Il social media marketing è la strategia: perché essere sui social, con quale obiettivo e su quali piattaforme. Il social media planning è la progettazione: piano editoriale, temi, formati, calendario e sistema di misurazione. Il social media management è l’esecuzione quotidiana: pubblicare, rispondere ai messaggi, moderare i commenti, monitorare le performance con gli strumenti adeguati. Saltare il primo livello e partire direttamente dal terzo è l’errore più frequente e il motivo principale per cui molte imprese non ottengono risultati.

Il social media marketing sta fallendo?

La domanda torna ciclicamente da oltre dieci anni, sempre negli stessi termini, e la risposta non cambia: non fallisce il canale, falliscono modi ricorrenti di usarlo. Le cause sono quattro e nessuna dipende dalla piattaforma: l’obiettivo di business non è mai stato definito, l’attenzione ottenuta è stata scambiata per un risultato commerciale, non è stato costruito alcun sistema di misurazione del ritorno, e la delega a un fornitore esterno è stata estesa anche alla sostanza che solo l’impresa può fornire. Corretti questi quattro punti, il canale continua a produrre esattamente ciò che è in grado di produrre.

Esiste un segreto per una strategia di social media marketing vincente?

Non esiste una tecnica risolutiva, e chi la promette sta vendendo qualcosa. Esiste però un elemento senza il quale anche un progetto tecnicamente ineccepibile resta fragile: le persone. I marchi che ottengono risultati sui social hanno smesso di parlare del prodotto e hanno iniziato a parlare di chi lo usa. È un vantaggio alla portata di una PMI più che di una grande impresa, perché una PMI conosce i suoi clienti per nome. Il segnale contrario è altrettanto chiaro: profili che pubblicano in automatico, rispondono con messaggi preconfezionati e riciclano lo stesso contenuto ovunque ottengono meno visibilità, perché le piattaforme penalizzano proprio quel comportamento.

Conviene gestire i social internamente o affidarsi a un professionista?

La domanda va riformulata: non è interno contro esterno, è quale parte del lavoro può stare fuori. Metodo, architettura del piano, formati, produzione tecnica, gestione dell’investimento pubblicitario e lettura dei dati sono competenze specialistiche che ha senso affidare a chi le esercita ogni giorno. La conoscenza del cliente, la risposta nel merito alle domande tecniche e la decisione su che cosa l’impresa vuole rappresentare non possono essere delegate. Un criterio pratico per valutare un fornitore: chi chiede subito quanti post al mese vuoi sta vendendo produzione, chi chiede prima che cosa deve succedere in azienda perché il progetto si possa dire riuscito sta facendo strategia.

Il social media marketing funziona anche per un’impresa B2B?

Funziona, ma con un ruolo diverso. Nel B2B i social raramente generano una richiesta commerciale diretta: servono a rendere l’impresa riconoscibile e credibile prima che il contatto avvenga, a supportare la rete commerciale con materiale a cui appoggiarsi, e a presidiare il proprio nome quando un potenziale cliente lo cerca per verificarne la solidità. L’errore tipico è pretendere dal canale B2B le metriche di conversione tipiche del commercio al consumo, e dichiararlo fallito quando non le raggiunge.

Servono i social se ho già un sito che porta clienti?

Non sempre, e la risposta dipende da dove si trova il collo di bottiglia. Se il sito porta abbastanza contatti e il problema è la capacità produttiva o la conversione commerciale, aggiungere i social non risolve nulla e disperde attenzione. Se invece il sito intercetta bene la domanda esistente ma l’impresa fatica a farsi conoscere da chi non la sta ancora cercando, i social lavorano esattamente su quel vuoto. La verifica preliminare da fare è sempre sul sito: se è lento o poco chiaro, il traffico che i social gli manderanno andrà sprecato.

Quanto tempo serve prima di vedere risultati dal social media marketing?

Con un investimento pubblicitario si vedono reazioni in pochi giorni, ma si tratta di risultati che si fermano nel momento in cui si ferma la spesa. Per l’effetto strutturale, quello che rende un’impresa riconoscibile e riduce la fatica commerciale, il riferimento realistico è di nove-dodici mesi di attività continuativa. Sotto quella soglia i dati raccolti non sono sufficienti a distinguere un canale che non funziona da un canale che non ha ancora avuto tempo di funzionare, e la decisione di interrompere rischia di essere presa sulla base di rumore statistico.

Da dove partire, se stai valutando i social per la tua impresa

Riassumendo in modo utile: il social media marketing è importante quando il tuo cliente sceglie anche guardando, quando hai qualcosa da mostrare con continuità e quando puoi sostenere l’attività abbastanza a lungo da poterla valutare. In quel caso è uno dei pochi canali che costruisce notorietà e relazione insieme. Quando queste condizioni mancano, è una spesa che sposta risorse da altre priorità e produce l’illusione di stare facendo marketing.

Il passo successivo dipende da dove ti trovi. Se la decisione è presa e ti serve il metodo, il percorso naturale è la costruzione del piano editoriale e poi l’organizzazione della gestione quotidiana. Se la decisione non è presa, la cosa più sensata è mettere in fila i cinque criteri di questo articolo applicandoli alla tua situazione reale, con i tuoi numeri, prima di aprire qualsiasi profilo. Ammetto un limite: nessuna griglia sostituisce la conoscenza del proprio mercato, e su alcuni settori di nicchia la risposta si trova solo guardando che cosa fanno davvero i clienti, non le medie nazionali.

Richiedi una consulenza gratuita: se vuoi capire se i social hanno senso per la tua impresa prima di investirci, puoi parlarne direttamente con me e valutare la tua situazione senza impegno.