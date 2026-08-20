Twitter in Italia: da quasi irrilevante a X, cosa dicono i numeri nel 2026

Twitter in Italia è sempre stato un caso strano: tanto rumore sui media, pochi utenti reali. Quando pubblicai la prima versione di questo articolo, i dati dicevano che la piattaforma raggiungeva appena il 5% degli utenti internet italiani, con l’utenza più anziana del mondo. All’epoca sembrava una provocazione. Oggi, con Twitter che si chiama X, con 5 milioni scarsi di utenti nel nostro Paese, un calo del 30% in un solo anno e la prima multa mai emessa sotto il Digital Services Act, quella lettura si è rivelata semplicemente corretta. In questa versione aggiornata trovi i numeri veri di X in Italia nel 2026, che nessun altro articolo in queste ricerche riporta, e soprattutto un criterio concreto per rispondere alla domanda che interessa a chi fa impresa: vale ancora la pena investirci tempo e budget?

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Da Twitter a X: cosa è successo davvero

Partiamo dal fatto che genera ancora più ricerche su Google: come si chiama Twitter adesso? La risposta è X. Il 27 ottobre 2022 Elon Musk ha completato l’acquisizione della piattaforma per 44 miliardi di dollari. Il 23 luglio 2023 è arrivato il rebranding: via l’uccellino azzurro, dentro la X bianca su fondo nero. I tweet sono diventati “post”, il dominio twitter.com reindirizza a x.com e il vocabolario che avevamo usato per sedici anni è finito in archivio.

Il cambio di nome, però, è la parte meno importante della storia. Quello che è cambiato davvero è il modello della piattaforma. La spunta blu, che per anni aveva certificato l’identità di giornalisti, istituzioni e personaggi pubblici, è diventata un servizio in abbonamento: chi paga la ottiene, indipendentemente da chi sia. La moderazione dei contenuti è stata ridimensionata in modo drastico, con il ripristino di migliaia di account precedentemente sospesi. Le API, che alimentavano un intero ecosistema di ricerca e strumenti di analisi, sono passate a tariffe che hanno di fatto escluso università e piccoli sviluppatori.

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Per chi si occupa di comunicazione d’impresa, ognuno di questi cambiamenti ha un peso operativo. La verifica a pagamento ha reso più difficile distinguere un account autentico da uno che lo imita, e questo è un problema concreto di brand protection. La moderazione ridotta ha spinto molti investitori pubblicitari a sospendere o ridurre le campagne, per timore di vedere il proprio marchio accostato a contenuti tossici. È il meccanismo che nel settore chiamiamo brand safety, e su X è diventato il tema dominante delle decisioni di budget.

Detto questo, X non è sparita. Resta una piattaforma rilevante per nicchie precise: giornalismo in tempo reale, politica, sport, tecnologia, finanza. Il punto non è se X esista ancora, ma quanto pesi davvero in Italia. E qui i numeri raccontano una storia che il dibattito sui media non racconta quasi mai. Se vuoi inquadrare il contesto generale prima di entrare nei dati, ho spiegato in un altro approfondimento cosa è il social media marketing e perché è importante per una strategia aziendale complessiva.

X Premium e la verifica a pagamento: cosa cambia per un account aziendale

Un aspetto del nuovo corso merita un approfondimento dedicato, perché tocca direttamente chi gestisce un account aziendale: il sistema di verifica. Nel vecchio Twitter la spunta blu era gratuita e certificava un’identità controllata dalla piattaforma. Nel nuovo modello la spunta è legata all’abbonamento X Premium: chi paga la ottiene, con controlli di identità che la stessa Commissione Europea ha giudicato inadeguati. Esistono poi spunte dedicate alle organizzazioni, dorate per le aziende e grigie per gli enti pubblici, anch’esse legate a formule in abbonamento.

Le implicazioni pratiche per un’impresa sono due, e vanno in direzioni opposte. La prima è difensiva: dal momento che chiunque può pagare un abbonamento, ottenere una spunta e adottare un nome simile al tuo, il rischio di account che impersonano il tuo marchio è cresciuto. Le truffe basate su falsi profili aziendali verificati sono documentate ormai da anni, dai finti servizi clienti bancari ai falsi supporti tecnici che agganciano gli utenti nei commenti. Se il tuo marchio ha una clientela che potrebbe cercarti su X, un presidio anche solo difensivo dell’account ufficiale ha una sua logica di sicurezza, prima ancora che di marketing.

La seconda implicazione è di valutazione: l’abbonamento aziendale ha senso solo se il canale produce valore misurabile. Ho visto imprese sottoscrivere formule premium “per l’immagine”, su un canale dove pubblicavano due volte al mese per un pubblico inesistente. È la versione aggiornata dello stesso errore di sempre: confondere il possesso dello strumento con la strategia. Prima si stabilisce se X serve al tuo business, con i criteri che vediamo più avanti; solo dopo, eventualmente, si valuta quale livello di servizio giustifichi la spesa.

La storia di Twitter in Italia: perché non ha mai sfondato

Per capire i numeri di oggi serve un passo indietro, perché il rapporto tra Twitter e l’Italia è sempre stato anomalo. La piattaforma arriva nel nostro Paese di fatto tra il 2008 e il 2009, e per anni resta un club ristretto: giornalisti, politici, comunicatori, appassionati di tecnologia. Il grande pubblico italiano, nel frattempo, sceglie Facebook, che nel giro di pochi anni diventa il social generalista nazionale con decine di milioni di iscritti.

Il momento di massima visibilità arriva nella prima metà degli anni Dieci. È l’epoca degli hashtag televisivi, dei talk show che mostrano i tweet in sovrimpressione, dei politici che scoprono la dichiarazione in 140 caratteri. Il 29 gennaio 2012 Twitter batte per la prima volta in Italia una notizia istituzionale di rilievo, la morte dell’ex presidente Scalfaro, con largo anticipo sui media tradizionali, e quel episodio viene celebrato come la consacrazione del mezzo. La stampa italiana, che su Twitter viveva ormai quotidianamente, proietta sul Paese la propria esperienza: se ci siamo tutti noi, ci saranno tutti.

I dati raccontavano il contrario, e questo articolo nacque proprio per documentarlo. La penetrazione italiana si fermava al 5% degli utenti internet, tra le più basse dei mercati rilevanti, mentre Paesi come l’Arabia Saudita superavano il 33%. L’età media italiana, 32 anni, era la più alta del mondo, con gli adolescenti fermi al 22% della base utenti contro il 43% globale. Twitter in Italia era, già allora, un social di nicchia per un pubblico adulto e professionale, non il fenomeno di massa che il racconto mediatico suggeriva.

Gli anni successivi non hanno cambiato la sostanza. Mentre Instagram esplodeva e TikTok conquistava i più giovani, Twitter in Italia restava stabile nella sua nicchia, senza crescere mai davvero. Poi sono arrivati il 2022 e l’acquisizione Musk, e la stabilità si è trasformata in declino misurabile. La parabola completa, dal club esclusivo all’eco mediatica sproporzionata fino alla contrazione attuale, è una lezione di marketing più preziosa di mille manuali: la rilevanza percepita di un canale e la sua rilevanza reale possono divergere per anni, e chi investe deve saperle distinguere.

Quanti utenti ha X in Italia nel 2026

Arriviamo al dato che dovrebbe aprire qualsiasi discussione su Twitter in Italia e che invece manca in quasi tutti gli articoli che trovi in rete. Secondo il report Digital 2026 Italy pubblicato a novembre 2025, la platea pubblicitaria raggiungibile su X in Italia è di 5,04 milioni di utenti. Parliamo dell’8,5% della popolazione italiana. Secondo i dati di DataReportal, la piattaforma ha perso 2,15 milioni di utenti in un anno, un calo del 29,9%, con una contrazione del 21,7% solo nell’ultimo trimestre rilevato (Digital 2026: Italy, DataReportal). Lo stesso report invita alla cautela per alcune anomalie nei dati forniti dalla piattaforma, ed è un’avvertenza che riporto per onestà: la tendenza però è confermata da fonti indipendenti.

Infatti anche l’autorità italiana per le comunicazioni misura lo stesso fenomeno. L’Osservatorio sulle comunicazioni AGCOM, su dati di dicembre 2025, registra per X un calo del 17,2% di utenti unici anno su anno, in un mercato dove quasi 44 milioni di italiani navigano in rete ogni mese (AGCOM, Osservatorio sulle comunicazioni n.1/2026). Le due rilevazioni usano metodologie diverse, una misura la platea pubblicitaria e l’altra gli utenti unici mensili, quindi i valori assoluti non coincidono. La direzione però è identica: X in Italia si sta svuotando, e a una velocità che non ha eguali tra le piattaforme principali.

Per capire quanto sia piccolo quel numero, serve il confronto con il resto del mercato italiano. Ecco come si posizionano le principali piattaforme per platea pubblicitaria raggiungibile in Italia, secondo lo stesso report Digital 2026:

Piattaforma Utenti raggiungibili in Italia Quota popolazione YouTube 41,2 milioni 69,7% Instagram 29,9 milioni 50,5% Facebook 28,5 milioni 48,1% LinkedIn 25,0 milioni 42,3% TikTok (18+) 22,0 milioni 43,5% degli adulti X (Twitter) 5,04 milioni 8,5%

In altre parole: su circa 41 milioni di italiani attivi sui social, X ne intercetta uno su otto. LinkedIn, che molti considerano ancora un social di nicchia per professionisti, ha una platea cinque volte più grande. E la distanza dalle prime quattro piattaforme non è colmabile: è strutturale.

Una nota di metodo, perché la trasparenza sulle fonti è parte del lavoro. I numeri sugli utenti social vanno sempre maneggiati conoscendone i limiti: le platee pubblicitarie dichiarate dalle piattaforme possono includere account inattivi o duplicati, le rilevazioni panel come quelle usate da AGCOM misurano campioni e non censimenti, e X in particolare ha smesso da tempo di comunicare dati di utenza verificabili in modo indipendente. È esattamente per questo che in ogni analisi incrocio almeno due fonti con metodologie diverse: quando un report commerciale e un’autorità pubblica di regolazione, partendo da strade opposte, arrivano alla stessa direzione di tendenza, la conclusione è solida anche se i valori assoluti differiscono. Chi ti presenta un solo numero, di una sola fonte, senza dirti come è stato costruito, non ti sta informando: ti sta vendendo qualcosa.

Vale la pena fermarsi su questo punto, perché è qui che il titolo originale di questo articolo, “quasi irrilevante”, smette di essere una provocazione e diventa una descrizione. Una piattaforma che raggiunge l’8,5% della popolazione, in calo a doppia cifra, con un pubblico concentrato in nicchie specifiche, non è un canale di massa. È un canale verticale. Può essere utilissimo per obiettivi precisi, e vedremo quali, ma trattarlo come un presidio obbligatorio “perché bisogna esserci” è un errore di allocazione del budget che vedo commettere ancora oggi.

Chi usa X in Italia: la demografia che nessuno racconta

La prima versione di questo articolo si concentrava su un dato curioso: l’Italia aveva l’utenza Twitter più anziana del mondo, con un’età media di 32 anni contro i 24 della media globale, e una quota di adolescenti ferma al 22% contro il 43% mondiale. Da lì il titolo, volutamente scomodo, sul social “usato dai vecchi”. Quella fotografia risale a rilevazioni del 2013 e 2014, e ho scelto di conservarla qui come documento storico, perché confrontarla con l’oggi è istruttivo.

Il profilo attuale dell’utente X italiano è ancora più caratterizzato di allora. Il dato più netto riguarda il genere: il pubblico pubblicitario di X in Italia è per il 70,1% maschile e per il 29,8% femminile. Non esiste nessun’altra grande piattaforma social in Italia con uno sbilanciamento simile. Se il tuo pubblico è femminile, anche solo in parte significativa, X ti offre strutturalmente meno della metà del mercato.

Quanto agli interessi, la piattaforma italiana vive di poche conversazioni dominanti: calcio e sport in generale, politica, attualità, televisione commentata in diretta, tecnologia e finanza. Il famoso “second screen”, la platea che commenta in tempo reale quello che vede in TV, resta il comportamento tipico dell’utente X italiano. Chi lavora nel giornalismo o nella comunicazione politica lo sa bene: X in Italia è una piazza di addetti ai lavori che parlano ad altri addetti ai lavori, con i media tradizionali che amplificano quella conversazione dandole un’eco superiore al suo peso reale.

Questo è il punto che più spesso devo spiegare nelle consulenze: la visibilità mediatica di X non corrisponde alla sua penetrazione reale. Un trend topic italiano può nascere da poche migliaia di account attivi. I giornali ne parlano, la percezione di rilevanza cresce, e l’imprenditore ne ricava l’impressione che “tutti siano su X”. I numeri dicono altro: uno su otto, in calo. D’altra parte è lo stesso identico meccanismo che documentavo più di dieci anni fa, quando la stampa italiana celebrava Twitter mentre la penetrazione era ferma al 5%. Cambiano i nomi, il pattern resta.

Perché scrivevo “quasi irrilevante” già dieci anni fa

Lavoro nel digitale dal 1993 e questo blog è anche il mio archivio professionale: quello che scrivo resta, datato e verificabile. Quando uscì la prima versione di questo articolo, era il periodo d’oro della retorica su Twitter. Le agenzie lo inserivano in ogni preventivo, i convegni lo presentavano come il futuro della comunicazione d’impresa e dire a un cliente “per te questo canale non ha senso” era considerato quasi eretico. Io lo scrissi, numeri alla mano: penetrazione al 5%, utenza anziana rispetto al resto del mondo, rilevanza concentrata in poche nicchie.

Non era una profezia, era la semplice lettura dei dati disponibili, fatta senza il conflitto di interessi di chi quei presidi social li vendeva a pacchetto. Questa è la pratica scomoda che il settore fatica ad ammettere ancora oggi: una parte della consulenza social ha interesse a moltiplicare i canali da gestire, perché ogni canale in più è una voce in più in fattura. Il criterio “ci conviene?” viene sostituito dal criterio “bisogna esserci”. Nel frattempo ho visto decine di piccole e medie imprese aprire account X, pubblicare nel vuoto per mesi, raccogliere quattro like per post e archiviare l’esperienza come “i social non funzionano per noi”. I social funzionano. Quel canale, per quella impresa, no.

Ti racconto un caso reale, anonimo come sempre. Qualche anno fa un’azienda meccanica lombarda, clientela B2B, mi chiese di rivedere la strategia digitale costruita da un fornitore precedente. Nel piano c’erano cinque canali social, X compreso, tutti alimentati con gli stessi contenuti riciclati. L’account X aveva accumulato in due anni poco più di cento follower, in gran parte bot e account di settore stranieri. Il tempo dedicato a quel canale, tra redazione e pubblicazione, valeva alcune giornate lavorative al mese. Spostammo tutto su LinkedIn e sull’email marketing, dove il loro pubblico esisteva davvero, e l’azienda iniziò finalmente a vedere richieste di preventivo arrivare dal digitale. Nessuna magia: solo la scelta di stare dove stanno i clienti. È il ragionamento che ho approfondito in quando i social network aiutano un business, e vale oggi più di allora.

La lezione di metodo è questa: le piattaforme passano, il criterio resta. Allora il dato scomodo era la penetrazione al 5%. Oggi è il calo del 30% in un anno. In entrambi i casi, chi ha deciso guardando i numeri ha risparmiato budget e tempo. Chi ha deciso guardando le mode ha regalato entrambi.

La multa DSA da 120 milioni: perché riguarda anche chi fa marketing

C’è poi un capitolo che nessuno degli articoli in circolazione su Twitter in Italia collega al marketing, ed è un errore, perché le conseguenze operative sono dirette. Il 5 dicembre 2025 la Commissione Europea ha inflitto a X una sanzione di 120 milioni di euro per violazione degli obblighi di trasparenza del Digital Services Act. È la prima decisione di non conformità nella storia del DSA: su tutte le piattaforme vigilate, la prima a essere sanzionata è stata proprio X. Come riportato dalla Commissione Europea, le violazioni accertate sono tre (Commissione Europea, decisione del 5 dicembre 2025).

La prima riguarda la spunta blu: secondo la Commissione, l’uso del segno di “account verificato” inganna gli utenti, perché chiunque paghi l’abbonamento la ottiene senza una reale verifica dell’identità, e questo espone le persone a truffe e impersonificazioni. La seconda riguarda il repository pubblicitario: X lo ha reso di fatto inutilizzabile, con barriere di accesso e ritardi che impediscono di sapere chi paga quali annunci. La terza riguarda l’accesso ai dati per i ricercatori indipendenti, negato in violazione degli obblighi previsti dal regolamento.

Perché tutto questo dovrebbe interessare una PMI italiana? Per almeno tre ragioni pratiche. Primo: se la verifica dell’identità sulla piattaforma è inaffidabile per definizione, il rischio di account che impersonano il tuo marchio è più alto, e la tutela del brand su X richiede un presidio attivo che ha un costo. Secondo: un repository pubblicitario opaco significa meno possibilità di studiare cosa fanno i concorrenti e meno garanzie sull’ambiente in cui girano le tue inserzioni. Terzo, ed è la ragione più strategica: una piattaforma in conflitto aperto con il quadro normativo europeo è una piattaforma il cui futuro operativo nel mercato UE contiene un’incognita regolatoria. Come consulente privacy certificato e membro Federprivacy, questo aspetto lo valuto sistematicamente: costruire un pezzo della propria presenza digitale su un asset del genere è una scelta che va fatta a occhi aperti, non per inerzia.

C’è anche un risvolto pratico immediato che consiglio di gestire subito, qualunque sia la tua strategia. Verifica come appare il tuo marchio su X oggi: esistono account con nomi simili al tuo? Qualcuno di questi ha una spunta a pagamento? Il tuo account ufficiale, se esiste, è riconoscibile come tale dalla descrizione e dal link al sito? Sono controlli che richiedono mezz’ora e che andrebbero ripetuti periodicamente, perché il meccanismo sanzionato dalla Commissione, la spunta che sembra una verifica ma non lo è, resta per ora operativo, e i casi di impersonificazione ai danni di aziende lo sfruttano esattamente così. Nella mia attività di consulente tecnico ho visto controversie nascere da molto meno.

Attenzione però a non leggere la sanzione come “X sta per chiudere in Europa”. Non è questo il punto, e chi lo scrive fa terrorismo informativo. Il punto è che il contesto normativo europeo, tra DSA, GDPR e AI Act, è diventato una variabile concreta nella scelta dei canali, esattamente come lo sono i dati di audience. Ho dedicato un approfondimento agli aspetti normativi dei social network proprio perché questa dimensione, nelle strategie social delle PMI, continua a essere ignorata fino al giorno in cui presenta il conto.

X conviene ancora a una PMI italiana?

Arriviamo alla domanda per cui, con ogni probabilità, sei qui. La risposta onesta è: dipende da tre variabili misurabili, non da opinioni. Diffida di chi risponde “sì, bisogna esserci” o “no, è morto” senza prima farti domande sul tuo business.

La prima variabile è la presenza reale del tuo pubblico. Se vendi a un pubblico consumer generalista, femminile o giovane, i numeri visti sopra parlano da soli: su X trovi una frazione minoritaria del tuo mercato, e in diminuzione. Se invece operi in nicchie dove X resta viva, penso a finanza, tecnologia, editoria, sport professionistico, comunicazione politica e istituzionale, la piattaforma può ancora offrirti conversazioni ad alta densità di addetti ai lavori, giornalisti compresi. Un ufficio stampa, per esempio, ha ancora motivi validi per presidiarla.

La seconda variabile è l’obiettivo. X non è mai stata una macchina di vendita diretta, nemmeno nei suoi anni migliori: in Italia ha sempre funzionato come canale di relazione, monitoraggio e posizionamento nel dibattito. Se il tuo obiettivo è generare contatti commerciali misurabili, esistono canali strutturalmente più adatti. Se l’obiettivo è ascoltare un settore, coltivare relazioni con la stampa o intercettare conversazioni tecniche, il calcolo cambia. In pratica: X nel 2026 è uno strumento di media relations e ascolto più che di marketing in senso stretto.

La terza variabile è il costo opportunità. Ogni ora dedicata a un canale è un’ora sottratta a un altro. Per una PMI con risorse limitate, la domanda giusta non è “X serve a qualcosa?” ma “X serve più di quello che farei con lo stesso tempo altrove?”. Nella maggior parte dei casi che seguo, la risposta è no: le stesse energie investite su LinkedIn, sulla SEO o sull’email marketing producono ritorni documentabili superiori. Nei casi di nicchia citati sopra, la risposta può essere sì, purché con obiettivi chiari e metriche definite. Questo tipo di ragionamento è esattamente ciò che un buon social media planning dovrebbe formalizzare prima che si pubblichi il primo contenuto.

E se hai già un account X con uno storico? Non cancellarlo d’impulso. Un account datato, con un nome utente riconoscibile, ha un valore difensivo: presidia il tuo marchio contro chi potrebbe registrarlo al posto tuo, un rischio reso più concreto proprio dal sistema di verifica a pagamento. Mantenerlo attivo in modalità minima, con contenuti istituzionali essenziali, costa poco. Investirci come canale primario è un’altra cosa, e richiede le giustificazioni misurabili di cui sopra.

Come usare X bene, se decidi che fa per te

Mettiamo che l’analisi ti porti nella minoranza di casi in cui X ha senso: operi nella finanza, nella tecnologia, nell’editoria, nello sport, oppure il rapporto con i giornalisti è una leva concreta del tuo business. Come si presidia il canale senza sprecare risorse? La mia esperienza suggerisce alcune regole pratiche, diverse da quelle che valevano cinque anni fa.

La prima: X premia la conversazione, non la vetrina. L’errore classico delle aziende è usarlo come bacheca di comunicati, ed è la ricetta perfetta per parlare al vuoto. Funziona invece la partecipazione alle conversazioni del proprio settore: rispondere, commentare a tono, portare dati e competenza dove la discussione già esiste. Questo richiede una persona con voce propria e autonomia, non un piano editoriale fotocopiato dagli altri canali.

La seconda: l’ascolto vale più della pubblicazione. Anche con 5 milioni di utenti, X resta uno dei posti migliori in Italia per monitorare in tempo reale cosa si dice del tuo settore, dei tuoi concorrenti e, quando capita, della tua azienda. Un presidio di ascolto ben impostato costa poco e può avvisarti di una crisi reputazionale ore prima che arrivi sugli altri canali. Su come impostare la crescita organica dell’account, le tattiche di base restano quelle che ho descritto nella guida su come aumentare i follower su Twitter, con un’avvertenza aggiornata: i numeri assoluti contano meno di prima, perché la platea si è ristretta, e inseguire i follower per vanità è oggi ancora meno sensato di ieri.

La terza: prudenza con l’advertising. Tra repository pubblicitario opaco, metriche di piattaforma non verificabili in modo indipendente e platea in contrazione, l’investimento pubblicitario su X va trattato come un esperimento da misurare con conversioni tracciate sul tuo sito, mai con le sole metriche interne della piattaforma. Se un fornitore ti propone campagne su X, chiedi sempre quale obiettivo misurabile giustifica la scelta di questo canale rispetto alle alternative. La qualità della risposta ti dirà molto sulla qualità del fornitore.

La quarta: definisci una soglia di uscita. Sembra strano pianificare l’abbandono di un canale nel momento in cui lo si presidia, eppure è la pratica più sana: decidi oggi quali risultati minimi devi vedere entro sei o dodici mesi, e se non arrivano, riduci il presidio alla sola difesa del marchio senza sensi di colpa. Le strategie social falliscono raramente per mancanza di impegno; falliscono perché nessuno ha mai definito cosa significasse successo.

Il paradosso dell’eco mediatica: perché X sembra più grande di quanto è

C’è una domanda legittima che a questo punto potresti farti: se X in Italia pesa così poco, perché ne sentiamo parlare così tanto? La risposta sta in un meccanismo che chi fa marketing deve conoscere, perché distorce sistematicamente la percezione dei canali.

I giornalisti italiani sono tra gli utenti più attivi di X, per ragioni professionali comprensibili: è il posto dove le fonti istituzionali pubblicano in tempo reale e dove il dibattito politico produce notizie a ciclo continuo. Il risultato è che una piattaforma frequentata da una frazione minoritaria del Paese fornisce una quota sproporzionata dei contenuti che leggiamo sui giornali. Ogni polemica nata da un post, ogni dichiarazione politica in 280 caratteri, ogni tendenza commentata in un articolo amplifica la sensazione che “tutti” siano lì. È un’illusione ottica documentabile: la conversazione di poche migliaia di account diventa notizia nazionale, mentre i milioni di utenti che ogni giorno usano altre piattaforme non fanno notizia quasi mai.

Per un imprenditore, questa distorsione ha una conseguenza pratica precisa: mai stimare la rilevanza di un canale dalla frequenza con cui i media ne parlano. Dieci anni fa questa illusione spingeva le PMI ad aprire account Twitter che non servivano. Oggi, in direzione opposta, il racconto del declino di X potrebbe far chiudere presidi che invece, in certe nicchie, funzionano ancora. In entrambi i casi l’antidoto è lo stesso: dati di audience indipendenti, letti in rapporto al proprio pubblico specifico. Questo significa anche accettare una scomodità: la risposta giusta per la tua azienda può essere diversa da quella giusta per la tua categoria in generale, e solo un’analisi fatta sui tuoi numeri può dirlo.

Come scegliere i canali con i dati e non con le mode

La vicenda di Twitter in Italia è il caso di scuola perfetto per un metodo che applico da oltre trent’anni e che vale per qualsiasi piattaforma, comprese quelle che nasceranno domani. Il metodo sta in quattro passaggi, tutti verificabili.

Primo: misura dove sta davvero il tuo pubblico, con fonti indipendenti dalla piattaforma stessa. Le piattaforme hanno un interesse commerciale a gonfiare la propria rilevanza percepita, e i dati di questo articolo dimostrano quanto la percezione mediatica possa divergere dai numeri. Report di terze parti, dati delle autorità di regolazione e ricerche di settore valgono più di qualsiasi comunicato aziendale.

Secondo: verifica la direzione, non solo la fotografia. Un canale con 5 milioni di utenti in crescita e uno con 5 milioni di utenti in calo del 30% annuo non sono lo stesso investimento, anche se oggi la platea è identica. La tendenza pesa quanto il valore assoluto, perché i contenuti e le relazioni che costruisci su un canale sono un investimento pluriennale.

Terzo: valuta il rischio di piattaforma, che ha due facce. Quella normativa, come la vicenda DSA insegna. E quella proprietaria: X ha dimostrato che un cambio di proprietà può stravolgere regole, algoritmi, costi delle API e perfino il nome del servizio nel giro di mesi. È interessante notare che la lezione più importante dell’era Musk non riguarda Musk: riguarda la fragilità di qualsiasi presenza costruita esclusivamente su suolo altrui. La base della tua presenza digitale deve restare un asset di proprietà, sito ed elenco contatti, con i social come satelliti sostituibili.

Quarto: decidi con un’analisi, non con un’abitudine. Prima di aprire, chiudere o ridimensionare un canale, i dati di mercato del tuo specifico settore vanno raccolti e letti: dimensione del pubblico raggiungibile, presenza dei concorrenti, costi pubblicitari, risultati attesi realistici. È il lavoro che facciamo in ogni analisi di mercato prima di toccare un euro di budget, e oggi gli strumenti di intelligenza artificiale permettono di farlo con una profondità impensabile anche solo tre anni fa. Sull’adozione di questi strumenti il mio approccio non cambia: l’AI in azienda serve se è concreta e misurabile, non se è l’ennesima moda da inseguire.

Dove sono andati gli utenti: le alternative reali

Se X perde utenti a doppia cifra, dove finiscono? I dati AGCOM di dicembre 2025 offrono una risposta parziale ma significativa: mentre X cedeva il 17,2%, Reddit cresceva del 38,1% in un anno, arrivando a 11,8 milioni di utenti unici italiani. Instagram e TikTok continuavano a crescere, Facebook restava stabile sui volumi più alti del mercato. Una parte della diaspora si è distribuita sulle piattaforme testuali nate come alternative dirette, Threads e Bluesky, che però in Italia restano su volumi contenuti e vanno osservate più che presidiate.

Sulle alternative testuali vale la pena spendere qualche parola in più, perché sono l’oggetto di molte domande in consulenza. Threads, il progetto di casa Meta agganciato a Instagram, ha dalla sua la facilità di adozione per chi già vive nell’ecosistema Meta, ma in Italia fatica a generare conversazioni con la densità che aveva Twitter nei suoi anni migliori. Bluesky, nata come costola decentralizzata dello stesso Twitter, cresce a ondate in corrispondenza di ogni controversia su X, e ha attirato una parte consistente della comunità giornalistica e accademica internazionale, ma i volumi italiani restano da early adopter. Mastodon presidia la nicchia più tecnica. Per una PMI italiana, oggi, nessuna delle tre giustifica un presidio attivo: giustificano semmai la registrazione difensiva del nome, che costa pochi minuti, e un’osservazione periodica dei volumi.

La lettura che ne do è questa: non esiste “il nuovo Twitter”, ed è probabile che non esisterà. La funzione che Twitter svolgeva dieci anni fa si è frammentata. Il dibattito pubblico si è spostato in parte sui commenti delle testate e su Reddit, le community professionali su LinkedIn, l’intrattenimento commentato su TikTok e Instagram, le conversazioni private su Telegram e WhatsApp. Per un’impresa questo significa che il vuoto lasciato da X non si colma cercando un sostituto, ma tornando alla domanda di sempre: dove sta il mio pubblico e con quale contenuto posso essergli utile?

Vale la pena aggiungere un’osservazione sulla visibilità nelle risposte dei motori e degli assistenti AI, perché il modo stesso in cui le persone cercano informazioni sta cambiando. Le conversazioni pubbliche di X sono sempre meno accessibili a ricercatori e sistemi esterni, come certificato anche dalla decisione europea sulla chiusura dei dati. I contenuti pubblicati sul tuo sito, al contrario, restano leggibili, citabili e duraturi. Anche per questo continuo a consigliare alle PMI di considerare il proprio sito e il proprio blog come il centro della strategia: è l’unico posto dove le regole non cambiano per decisione di un proprietario terzo.

Cosa fare del tuo vecchio account Twitter aziendale

Chiudo la parte operativa con la domanda che ricevo più spesso da chi ha un account aperto anni fa e mai davvero coltivato: lo tengo, lo chiudo, lo lascio lì? La risposta breve è: si tiene, ma in sicurezza. Quella lunga richiede quattro accorgimenti.

Primo, metti in sicurezza l’accesso. Gli account dormienti sono i preferiti di chi compromette profili aziendali, perché nessuno si accorge dell’intrusione per settimane. Da ethical hacker certificato lo dico con cognizione di causa: attiva l’autenticazione a due fattori, preferibilmente con app dedicata e non via SMS, verifica che l’email associata sia un indirizzo aziendale presidiato e rimuovi le applicazioni di terze parti autorizzate negli anni, che sono una porta d’ingresso classica. Un account aziendale violato e usato per truffe fa più danni di dieci anni di assenza dal canale.

Secondo, scarica l’archivio dei dati. La piattaforma consente di esportare lo storico dell’account, contenuti e contatti compresi. Fallo ora, non quando servirà: la storia recente di X dimostra che regole di accesso e funzioni possono cambiare senza preavviso, e lo storico di un canale aziendale è documentazione che appartiene alla tua impresa.

Terzo, aggiorna il profilo a presidio minimo. Descrizione corretta, link al sito funzionante, un contenuto fissato che indirizzi chi arriva verso i canali dove sei attivo davvero. Un profilo abbandonato con informazioni obsolete comunica trascuratezza; un profilo essenziale ma curato comunica una scelta.

Quarto, monitora le menzioni anche senza pubblicare. Bastano pochi minuti a settimana o un sistema di ascolto automatizzato per sapere se qualcuno parla del tuo marchio proprio sul canale dove non stai guardando. La reputazione si difende dove si forma la conversazione, non solo dove pubblichi tu.

Risorse per approfondire

Se il tema della scelta dei canali ti riguarda da vicino, su questo blog trovi gli approfondimenti collegati: la guida al social media marketing per inquadrare la disciplina, l’analisi su quando i social aiutano davvero un business per il criterio di fondo, e il metodo del social media planning per trasformare la decisione in un piano operativo. Per i dati di mercato aggiornati, le fonti primarie citate in questo articolo, il report Digital di DataReportal e l’Osservatorio AGCOM, vengono aggiornate con cadenza regolare e sono il punto di partenza che consiglio a chiunque debba decidere con i numeri davanti.

Riepilogo dei punti chiave

Twitter in Italia oggi si chiama X, dopo l’acquisizione di Elon Musk (2022) e il rebranding del 2023. I dati 2025-2026 fotografano un declino netto: la platea pubblicitaria italiana è scesa a 5,04 milioni di utenti (8,5% della popolazione), con un calo del 29,9% in un anno secondo DataReportal e del 17,2% secondo AGCOM. Il pubblico è per il 70% maschile e concentrato su sport, politica, attualità e tecnologia. Il 5 dicembre 2025 la Commissione Europea ha multato X per 120 milioni di euro, prima decisione di non conformità della storia del DSA, per spunta blu ingannevole, repository pubblicitario opaco e accesso negato ai dati per i ricercatori. Per una PMI italiana X ha senso solo in nicchie specifiche (media relations, finanza, tech, politica) e con obiettivi misurabili: per la maggior parte delle imprese, lo stesso tempo investito su canali dove il pubblico esiste davvero rende di più. La regola di fondo non cambia: i canali si scelgono con i dati, non con le mode, e il centro della presenza digitale resta il proprio sito.

Domande frequenti su Twitter in Italia

Come si chiama Twitter adesso?

Twitter oggi si chiama X. Il cambio di nome è avvenuto il 23 luglio 2023, dopo l’acquisizione della piattaforma da parte di Elon Musk completata il 27 ottobre 2022. Il dominio twitter.com reindirizza a x.com e i “tweet” sono stati ufficialmente rinominati “post”. Il servizio è lo stesso, ma modello di business, regole di verifica e moderazione sono cambiati in modo sostanziale.

Quanti utenti ha X (Twitter) in Italia?

Secondo il report Digital 2026 Italy di DataReportal (novembre 2025), la platea pubblicitaria di X in Italia è di 5,04 milioni di utenti, pari all’8,5% della popolazione, con un calo del 29,9% in un anno. L’Osservatorio AGCOM, con metodologia diversa, conferma la tendenza registrando un calo del 17,2% di utenti unici anno su anno a dicembre 2025. Per confronto, YouTube raggiunge 41,2 milioni di italiani, Instagram 29,9 e Facebook 28,5.

Twitter è down in Italia oggi?

Per verificare se X (ex Twitter) è down in Italia in questo momento, la via più rapida è controllare un servizio indipendente di monitoraggio dei disservizi, come Downdetector, oppure cercare segnalazioni di altri utenti su un social diverso. I malfunzionamenti temporanei sono diventati più frequenti dopo il 2022, anche per la forte riduzione del personale tecnico della piattaforma, ma nella maggior parte dei casi si risolvono in poche ore.

Come mai Twitter non funziona?

Se X non funziona, le cause tipiche sono tre: un disservizio globale della piattaforma (verificabile sui siti di monitoraggio), un problema della tua connessione o dell’app (spesso si risolve aggiornando l’app o svuotando la cache), oppure limitazioni imposte dalla piattaforma stessa, come i limiti di visualizzazione introdotti per gli account non abbonati. Se il problema riguarda solo il tuo account, controlla lo stato di accesso ed eventuali notifiche di sospensione.

Cosa sta succedendo su Twitter (X)?

La piattaforma sta attraversando una fase di forte ridimensionamento in Europa. In Italia ha perso tra il 17% e il 30% degli utenti in un anno, a seconda della fonte. Il 5 dicembre 2025 la Commissione Europea le ha inflitto una multa di 120 milioni di euro, la prima decisione di non conformità mai emessa sotto il Digital Services Act, per la spunta blu ingannevole, la scarsa trasparenza pubblicitaria e il mancato accesso ai dati per i ricercatori. Parte degli utenti si è spostata verso Reddit, Threads, Bluesky e le piattaforme visuali.

Chi usa Twitter (X) in Italia?

Il pubblico italiano di X è per il 70,1% maschile e si concentra su poche aree di interesse dominanti: sport e calcio, politica, attualità, televisione commentata in diretta, tecnologia e finanza. È una platea con forte presenza di giornalisti, comunicatori e addetti ai lavori, il che spiega perché la piattaforma abbia una visibilità mediatica molto superiore al suo peso reale, che è di circa 5 milioni di utenti su 41 milioni di italiani attivi sui social.

Conviene ancora usare X per un’azienda italiana?

Dipende da tre fattori: se il tuo pubblico è presente su X (la platea italiana è di circa 5 milioni di utenti, al 70% uomini, concentrati su sport, politica, tecnologia e finanza), se il tuo obiettivo è compatibile con la natura del canale (relazioni con i media e ascolto più che vendita diretta) e se il tempo investito lì rende più che su canali alternativi. Per la maggior parte delle PMI la risposta è no come canale primario; può avere senso un presidio minimo dell’account a tutela del marchio.

La lezione di oltre un decennio di Twitter in Italia

Questo articolo è nato per dire una cosa scomoda quando nessuno la diceva, e viene aggiornato oggi che i numeri l’hanno confermata oltre ogni previsione. Twitter in Italia non è mai stato il canale universale che il suo peso mediatico suggeriva, e X lo è ancora meno: 5 milioni di utenti in calo costante, un pubblico molto caratterizzato, un rapporto conflittuale con le regole europee. Niente di tutto questo lo rende inutile in assoluto; tutto questo lo rende inadatto come presidio di default.

Questo articolo verrà aggiornato ancora, come è già successo, quando i dati cambieranno in modo rilevante. È una promessa di metodo prima che editoriale: le fonti citate qui, dal report Digital all’Osservatorio AGCOM fino alle decisioni della Commissione Europea, pubblicano con cadenza regolare, e le conclusioni di oggi valgono finché i numeri le sostengono. Se leggerai questa pagina tra due anni e i numeri diranno altro, la pagina dirà altro. È la differenza tra un contenuto scritto per posizionarsi e un contenuto scritto per informare.

La domanda giusta da portarsi a casa non riguarda X. Riguarda il metodo: quanti dei canali su cui la tua azienda investe oggi sono stati scelti con i dati e quanti per abitudine, imitazione o insistenza di un fornitore? Rifare questo calcolo periodicamente, con fonti indipendenti e obiettivi misurabili, è uno degli esercizi a più alto rendimento che un’impresa possa fare sul proprio marketing. E se vuoi farlo con un metodo collaudato in oltre trent’anni di casi reali, ne parliamo direttamente.

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