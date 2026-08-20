Come aumentare i follower su Twitter (oggi X): guida 2026 senza scorciatoie

Cercare come aumentare i follower su Twitter nel 2026 è un gesto che contiene già mezzo problema: Twitter non esiste più. Dal 2023 la piattaforma si chiama X, ha cambiato proprietà, modello di business, regole di distribuzione e perfino il significato della parola follower. Questo articolo è nato nel 2011 e insegnava una tattica che allora funzionava benissimo. Oggi quella tattica non solo non funziona, ma in diversi casi ti fa perdere reach o ti fa perdere l’account. Quindi lo riscrivo da capo, dicendo tre cose che nella prima pagina di Google non trovi: come si distribuisce davvero un contenuto su X adesso, quali scorciatoie ti costano care sul piano tecnico e legale, e in quali situazioni la risposta onesta è che X non è il canale su cui devi investire.

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Twitter non esiste più: cosa è cambiato davvero

Nel 2011 Twitter era una rubrica pubblica. Il feed era cronologico, seguivi qualcuno e vedevi tutto quello che scriveva, punto. In quel mondo il follower era l’unità di misura corretta, perché ogni follower in più significava letteralmente una persona in più che leggeva i tuoi post. Chi cercava come aumentare i follower su Twitter stava, di fatto, cercando come aumentare le proprie visualizzazioni. Le due cose coincidevano.

Oggi non coincidono più. Su X il feed predefinito è “Per te”, cioè una selezione algoritmica che pesca contenuti da account che non segui e che decide, post per post, quanto spingerli. Il tuo elenco di follower è diventato un bacino di partenza, non un canale di consegna. Puoi avere ventimila follower e un post che ne raggiunge trecento. Puoi averne quattrocento e un post che ne raggiunge centomila. Chiunque abbia gestito account aziendali negli ultimi tre anni ha visto entrambe le cose accadere nella stessa settimana.

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Dal follow reciproco alla distribuzione algoritmica

Il passaggio è più profondo di un cambio di interfaccia. Un feed cronologico premia chi accumula relazioni. Un feed algoritmico premia chi produce, ogni singola volta, un contenuto che trattiene le persone. Sono due lavori diversi, con due tipi di fatica diversi. Il primo è un lavoro di rete: costruisci una volta, incassi per anni. Il secondo è un lavoro editoriale: ricominci a ogni pubblicazione, e il patrimonio accumulato ti dà un vantaggio iniziale, non una rendita.

Vale la pena fermarsi su questo punto, perché è la ragione per cui quasi tutte le guide italiane sull’argomento sono diventate inutili senza accorgersene. Continuano a insegnare come far crescere un numero che ha smesso di essere la variabile decisiva. È un po’ come ottimizzare il carburatore di un’auto elettrica. Se vuoi inquadrare il tema dentro una strategia più ampia, la nostra guida al social media marketing spiega quando questi canali portano risultati e quando invece bruciano tempo.

Perché il numero di follower non è più la metrica che conta

C’è anche una ragione economica. X ha costruito un modello in cui la visibilità è in parte un prodotto: gli abbonamenti danno priorità di posizionamento nelle risposte, i programmi per creator remunerano in base alle interazioni ricevute da utenti paganti, e la pubblicità occupa spazio nel feed. In un sistema così, il follower gratuito non è più il bene scarso. Lo è l’attenzione, e l’attenzione ha un prezzo di listino.

Questo non significa che i follower siano irrilevanti. Significa che sono diventati un indicatore di fiducia accumulata, non un moltiplicatore automatico di portata. Un pubblico vero ti dà tre cose che l’algoritmo non ti darà mai: le persone che ti cercano per nome, quelle che ti scrivono in privato, e quelle che comprano. Nessuna di queste compare nel contatore.

Le tattiche del 2011 che oggi ti fanno male

La versione originale di questo articolo consigliava il “follower raid”: individuare account della tua nicchia, aprire la loro lista di follower, seguirli in blocco e misurare quanti ricambiavano. Era efficace e non era illegale. Nel 2026 è una pessima idea, per motivi che hanno poco a che vedere con la morale e molto con il funzionamento della piattaforma.

Il follow massivo e il follow/unfollow

X applica limiti giornalieri sui follow e riconosce i pattern automatizzati. Seguire cento account in un’ora, smettere di seguirli tre giorni dopo e ripetere il ciclo è un comportamento che i sistemi antiabuso identificano senza sforzo. Le conseguenze vanno dalla riduzione silenziosa della visibilità alla limitazione temporanea delle funzioni, fino alla sospensione. Aggiungo una cosa che raramente si legge: anche quando funziona, il follow/unfollow ti costruisce un pubblico composto da persone che ti hanno seguito per cortesia e che non apriranno mai un tuo link.

Il parallelo con la SEO è quasi perfetto. Sono tecniche che sfruttano una debolezza temporanea del sistema, rendono benissimo finché la debolezza esiste e diventano un problema il giorno in cui viene chiusa. È esattamente la dinamica che descriviamo confrontando black hat e white hat SEO, e il finale della storia è sempre lo stesso.

Comprare follower

Tra le ricerche correlate a questa keyword, Google mostra “comprare follower twitter” e “comprare follower X”. Significa che una fetta consistente di chi cerca sta valutando la scorciatoia. Detto questo, i pacchetti di follower a pagamento producono un profilo con un numero alto e un tasso di interazione ridicolo, cioè il segnale più chiaro possibile che quel numero è finto. Le persone se ne accorgono, i potenziali clienti se ne accorgono, e l’algoritmo se ne accorge per primo perché misura proprio il rapporto tra pubblico potenziale e interazione reale.

C’è poi un effetto controintuitivo. La riprova sociale funziona quando è credibile e si ritorce contro quando è palesemente costruita. Un profilo aziendale con quarantamila follower e due like per post comunica una cosa sola, e non è quella che volevi comunicare.

Gli automatismi e le app che promettono crescita

Qui entro nel campo in cui lavoro da più tempo, ed è il capitolo che nessuno degli articoli in prima pagina affronta. Quasi tutti i tool di crescita per X chiedono di collegare l’account tramite autorizzazione OAuth. Quando concedi quel permesso non stai dando una password: stai consegnando un token che consente a un servizio terzo di agire a nome tuo, spesso con permessi di scrittura, cioè di pubblicare, seguire, rispondere e in certi casi modificare il profilo.

Nella pratica di analisi che porto avanti come Certified Professional Ethical Hacker, gli incidenti sugli account social aziendali seguono quasi sempre lo stesso copione: nessuno ha bucato niente, semplicemente un tool autorizzato mesi prima è stato compromesso, oppure ha cambiato proprietà, oppure ha rivenduto l’accesso. Il token continua a funzionare anche dopo che hai cambiato la password, perché è un canale separato. Se non fai mai un giro nelle impostazioni delle app connesse, non lo scopri finché non è tardi.

La regola operativa è semplice. Prima di autorizzare qualsiasi servizio, guarda quali permessi chiede e chiediti se sono coerenti con quello che fa. Un tool di analisi dei dati non ha bisogno di scrivere post. Ogni tre mesi, apri l’elenco delle applicazioni autorizzate e revoca tutto ciò che non usi più. È una manutenzione che richiede cinque minuti e previene il novanta per cento dei disastri che ho visto.

Come funziona oggi la distribuzione dei contenuti su X

Per crescere davvero serve capire cosa premia il sistema, e su questo si può ragionare senza inventare numeri. X ha reso pubblica parte del codice del proprio sistema di raccomandazione, e la Commissione europea sta esaminando proprio quel meccanismo: a gennaio 2026 ha aperto un’indagine formale sui sistemi di raccomandazione della piattaforma e sull’integrazione delle funzionalità di Grok, come si legge nella comunicazione della Commissione europea. Quando un’autorità apre un fascicolo sull’algoritmo di una piattaforma, il messaggio implicito per chi ci lavora è che quel meccanismo pesa parecchio.

Il segnale che pesa di più: il tempo speso sul post

Semplificando molto, l’algoritmo cerca di prevedere quanto un contenuto tratterrà le persone. Un like costa un decimo di secondo. Una risposta articolata costa trenta secondi. Un post lungo che qualcuno legge fino in fondo costa un minuto. Sono segnali di qualità molto diversi, e il sistema li tratta di conseguenza.

La conseguenza pratica ribalta una convinzione diffusa. Per anni si è insegnato a scrivere corto perché “su Twitter si legge poco”. Oggi un post che vale la pena leggere per intero produce un segnale migliore di tre post brevi. Non è un invito alla prolissità: è un invito a pubblicare solo quando hai qualcosa che regge trenta secondi di attenzione.

I link in uscita e il mito della penalizzazione

Gira da tempo l’idea che X sopprima i post con link esterni. La realtà è più sfumata. Un link porta l’utente fuori, quindi riduce il tempo di permanenza, quindi indebolisce il segnale che conta. Non serve una penalizzazione esplicita: basta la meccanica. Il rimedio che uso con i clienti è banale e funziona. Il post principale contiene il contenuto di valore in forma autosufficiente, il link va nella prima risposta al proprio post. Chi vuole approfondire lo trova, chi non vuole resta.

Abbonamenti, spunta blu e visibilità a pagamento

Gli abbonamenti a pagamento danno vantaggi concreti di posizionamento, soprattutto nelle risposte, e alzano il limite di caratteri. Vale la pena? Dipende da cosa ti aspetti. Se lo compri per avere più portata su contenuti mediocri, stai pagando per amplificare il nulla. Se lo compri perché pubblichi analisi lunghe e vuoi che restino leggibili senza spezzarle, ha senso.

Sul simbolo di verifica, però, il discorso cambia radicalmente, e lo affronto nel capitolo successivo perché non è un tema di marketing.

Il metodo che funziona: costruire un pubblico invece di raccogliere follower

Passiamo al lavoro vero. Quello che segue è il metodo che applico sugli account aziendali, ridotto all’osso e senza passaggi decorativi.

Il posizionamento del profilo

Chi arriva sul tuo profilo decide in tre secondi. In quei tre secondi deve capire di cosa parli e perché dovrebbe interessargli. La bio non è il posto per l’elenco delle tue passioni: è il posto per una frase che dica a chi parli e di cosa. “Aiuto le PMI manifatturiere a ridurre i tempi di preventivazione” funziona. “Appassionato di innovazione, papà, amante del caffè” non funziona, e lo vedo scritto ogni settimana.

Il post fissato in alto è la seconda cosa che guardano ed è lo spazio più sottovalutato della piattaforma. Mettici il tuo contenuto migliore, non l’annuncio di un webinar scaduto nel 2024.

Il ritmo di pubblicazione sostenibile

Le guide consigliano frequenze impossibili. Sei post al giorno funzionano se hai una redazione. Se sei un imprenditore o un professionista, la frequenza giusta è quella che riesci a mantenere per un anno senza odiare la piattaforma. Nella mia esperienza tre pubblicazioni settimanali fatte bene battono quindici fatte per riempire il calendario, perché l’algoritmo misura la qualità media di quello che produci, non la quantità.

Costruire un calendario realistico è metà del risultato, e vale la pena farlo con criterio invece che a intuito: la nostra guida al social media planning entra nel dettaglio del metodo.

Le risposte come canale primario

Questa è la leva più trascurata e la più efficace per un account piccolo. Rispondere in modo intelligente sotto i post di account grandi della tua nicchia ti espone al loro pubblico. Non parlo di scrivere “ottimo post, grazie per la condivisione”, che è rumore. Parlo di aggiungere un dato, un controesempio, un’obiezione motivata. Le persone cliccano sul profilo di chi dice cose interessanti nei commenti, e quello è traffico qualificato che non ti costa nulla.

Se punti a farti notare da profili con un pubblico affine al tuo, il ragionamento è simile a quello che facciamo sui micro influencer: la rilevanza batte le dimensioni quasi sempre.

I formati che tengono ferme le persone

Funzionano bene i post lunghi con una tesi chiara, i thread che raccontano un processo passo per passo, i confronti prima e dopo con numeri veri, i sondaggi quando la domanda è genuinamente interessante e non un espediente. Il video nativo continua a performare, a patto che i primi due secondi diano un motivo per restare. Sui meccanismi che determinano la diffusione di un contenuto video abbiamo scritto una guida dedicata su come rendere virale un video, e i principi valgono anche qui.

Funzionano male, invece, i post che chiedono senza dare, le citazioni motivazionali generiche, gli screenshot illeggibili da telefono. Su quest’ultimo punto conviene ricordare il contesto italiano: secondo i dati ISTAT, il 79,1% delle persone accede a internet da smartphone, come riporta il comunicato Cittadini e ICT del 2025. Se il tuo contenuto non è leggibile su uno schermo da sei pollici, non è leggibile.

Misurare le cose giuste

Smetti di guardare il contatore dei follower ogni mattina. Le metriche che dicono qualcosa sono quattro: le impression per post, il rapporto tra interazioni e impression, i clic sul profilo generati da ogni contenuto e, se hai un obiettivo commerciale, i contatti realmente arrivati dal canale. Il resto è ansia da prestazione.

Il lato che nessuno ti racconta: sicurezza, dati e responsabilità

Arriviamo alla parte che distingue questo articolo da tutti gli altri in prima pagina. Crescere su X non è solo un problema di contenuti: è anche un problema di rischio, e chi gestisce un account aziendale se ne accorge quasi sempre troppo tardi.

Spunta blu e impersonificazione: cosa ha stabilito la Commissione europea

Il 5 dicembre 2025 la Commissione europea ha inflitto a X una sanzione da 120 milioni di euro, la prima decisione di non conformità mai adottata nell’ambito del Digital Services Act. Uno dei tre addebiti riguarda esattamente il simbolo di verifica: secondo la decisione della Commissione europea, chiunque può pagare per ottenere lo stato di account verificato senza che la piattaforma verifichi in modo significativo chi ci sia dietro, con un conseguente rischio di frode e impersonificazione per gli utenti.

Fermiamoci un attimo su cosa significa per te. Il segnale di autorevolezza che gli articoli concorrenti ti consigliano di acquistare è lo stesso che un’autorità europea ha qualificato come potenzialmente ingannevole. E soprattutto: chiunque può comprare quella spunta e usarla per fingersi la tua azienda. Nella mia attività di Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Lodi ho visto crescere in modo costante i casi in cui un profilo social clonato è l’innesco di una truffa ai danni dei clienti dell’azienda imitata. Il danno non è reputazionale e basta: è economico, ed è del titolare che deve dimostrare di non c’entrare nulla.

La contromisura non è complicata, ma va presa prima e non dopo. Presidia il nome del tuo brand anche sulle piattaforme che non usi, monitora periodicamente le occorrenze del tuo marchio, e tieni pronta la procedura di segnalazione. È lo stesso impianto di lavoro che descriviamo parlando di reputation management, e il momento giusto per attivarlo è quando non serve.

I tuoi contenuti addestrano un modello

Seconda cosa che le guide non dicono. Quello che pubblichi su X viene utilizzato anche per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale della stessa proprietà. Per un profilo personale è una considerazione filosofica. Per un’azienda è una decisione operativa: significa che descrizioni di processo, dettagli di progetto, immagini di prodotti non ancora presentati e frammenti di know how finiscono in un corpus su cui non hai controllo.

Come consulente privacy certificato e membro Federprivacy affronto la questione con i clienti in termini molto concreti, senza allarmismi e senza scorciatoie: si decide a monte cosa può stare su un canale pubblico e cosa no, si scrive in due righe nella policy interna, e chi gestisce l’account sa cosa può pubblicare. Non è una questione di conformità formale, è igiene industriale. Preciso, come sempre, che questa non è consulenza legale sul tuo caso specifico: per quella serve guardare i tuoi trattamenti e i tuoi contratti.

Quando i follower diventano un problema

Un ultimo scenario, raro ma reale. Se acquisti follower o interazioni e comunichi quei numeri a terzi, per esempio in una presentazione commerciale o in una trattativa per una collaborazione, stai rappresentando come autentico un dato che non lo è. In sede di contenzioso quella rappresentazione può essere contestata. Non succede spesso, ma succede, e chi ci finisce dentro di solito non aveva considerato l’ipotesi nemmeno per un secondo.

Un piano operativo di 90 giorni

Le teorie servono poco senza una sequenza. Questa è quella che consegno ai clienti che partono da zero o quasi, tarata su chi non ha una redazione a disposizione.

Giorni 1-15, messa in sicurezza e posizionamento. Attiva l’autenticazione a due fattori con app di generazione codici e non via SMS. Apri l’elenco delle applicazioni autorizzate e revoca tutto quello che non usi. Riscrivi bio e post fissato secondo il criterio dei tre secondi. Fai un elenco di venticinque account rilevanti nella tua nicchia.

Giorni 16-45, costruzione dell’abitudine. Tre pubblicazioni a settimana su temi che conosci meglio di chiunque altro. Cinque risposte di sostanza a settimana sotto i post dei venticinque account. Zero automatismi. Zero acquisti. In questa fase il contatore si muoverà poco: è normale e non è un segnale di fallimento.

Giorni 46-75, lettura dei dati. Guarda quali contenuti hanno prodotto il maggior numero di clic sul profilo, non quelli con più like. Isola i due o tre formati che hanno funzionato e ripetili con argomenti diversi. Elimina i formati che non hanno prodotto nulla, anche se ti piacevano.

Giorni 76-90, verifica e decisione. Confronta il tempo investito con quello che è arrivato: contatti, richieste, conversazioni utili. Se il bilancio è negativo e non vedi una tendenza in miglioramento, la conclusione corretta non è insistere. È leggere il capitolo successivo.

Quando X non è il posto giusto per la tua azienda

Nessun articolo che vuole posizionarsi su questa keyword ti dirà mai di lasciar perdere. Io te lo dico, perché è la parte che mi fa risparmiare tempo con i clienti.

In Italia X ha un peso specifico molto inferiore a quello che ha nel mondo anglosassone. I dati Eurostat sul 2025 indicano che il 67,3% degli individui tra i 16 e i 74 anni nell’Unione europea partecipa a social network, con punte dell’89,3% nella fascia 16-29 anni e dell’80,3% tra i giovani italiani, come riportato nell’analisi statistica di Eurostat. Il punto è che quella partecipazione, nel nostro paese, si concentra su piattaforme diverse. Se vendi servizi B2B a imprese italiane, il tuo pubblico è quasi certamente altrove, e conviene guardare prima a LinkedIn per aziende.

X resta un canale sensato in casi precisi: se lavori nel tech, nel software, nella finanza, nell’informazione o nella comunicazione politica; se hai un pubblico internazionale; se il tuo posizionamento passa dall’essere riconosciuto come voce competente in un dibattito pubblico. Fuori da questi casi, le stesse ore investite altrove rendono di più. È un’affermazione scomoda in un articolo che deve posizionarsi su “come aumentare i follower su Twitter”, ma preferisco che tu sprechi meno tempo.

Strumenti e risorse utili

Sul fronte degli strumenti la raccomandazione è di partire da quelli nativi. Le statistiche interne di X mostrano impression, interazioni e clic sul profilo per ogni singolo post, che è esattamente il set di dati su cui devi ragionare. Un tool di pianificazione esterno ha senso solo quando la frequenza diventa ingestibile a mano, e in quel caso vale la regola dei permessi: se chiede accesso in scrittura, valuta se ne hai davvero bisogno.

Diffida sistematicamente di tutto ciò che promette crescita automatica, follower garantiti o interazioni a pacchetto. Non è una questione di gusto: è che quei servizi lavorano necessariamente contro le regole della piattaforma, e il costo del fallimento lo paghi tu con l’account, non loro.

Riepilogo dei punti chiave

Twitter è diventato X nel 2023 e con il cambio di nome è cambiata la logica di distribuzione: il feed algoritmico spinge il singolo post e non l’account, quindi il numero di follower non determina più quante persone ti leggono. Le tattiche storiche come il follow massivo, il follow/unfollow e l’acquisto di follower oggi riducono la visibilità, danneggiano la credibilità del profilo e possono portare a limitazioni o sospensioni. Il metodo che funziona è editoriale: bio e post fissato che chiariscono in tre secondi di cosa parli, un ritmo di pubblicazione sostenibile nel tempo, risposte di sostanza sotto i post degli account rilevanti della tua nicchia, formati che trattengono attenzione, e misurazione di impression, tasso di interazione, clic sul profilo e contatti reali. Va aggiunto un livello che le guide ignorano: revocare periodicamente le app autorizzate via OAuth, presidiare il nome del brand contro l’impersonificazione (la Commissione europea ha sanzionato X per 120 milioni di euro proprio sul meccanismo della spunta blu acquistabile) e decidere a monte quali informazioni aziendali possono finire su un canale pubblico i cui contenuti alimentano l’addestramento di modelli AI. Infine, la verifica onesta: in Italia X ha senso per tech, finanza, informazione e pubblici internazionali. Fuori da quei casi, le stesse ore investite su altri canali rendono di più.

Domande frequenti su come aumentare i follower su Twitter

Come aumentare i follower in fretta?

Non esiste un metodo rapido che sia anche sicuro. L’unica accelerazione legittima è entrare in conversazioni già frequentate: rispondere con contenuti di sostanza sotto i post di account autorevoli della tua nicchia espone il tuo profilo al loro pubblico e può portare risultati visibili in poche settimane. Le scorciatoie apparentemente veloci, cioè il follow massivo e l’acquisto di pacchetti di follower, producono un numero che sale e un profilo che perde credibilità e visibilità, perché l’algoritmo di X valuta il rapporto tra pubblico e interazione reale. Se hai un budget, la strada rapida e trasparente è la promozione a pagamento dei contenuti che hanno già funzionato in organico.

Come andare virali su Twitter?

La viralità su X dipende dalla capacità di un post di trattenere le persone nei primi minuti dopo la pubblicazione. Il sistema di raccomandazione osserva quanto tempo gli utenti dedicano al contenuto e quanto interagiscono in modo articolato, poi decide se estenderne la distribuzione oltre i tuoi follower. Funzionano bene le tesi controcorrente sostenute da argomenti, i racconti di processo passo per passo, i confronti con numeri verificabili e i video nativi che danno un motivo per restare entro i primi due secondi. Nessuno controlla la viralità: si può solo aumentare la probabilità pubblicando con regolarità contenuti che meritano trenta secondi di attenzione.

Come avere nuovi follower?

I nuovi follower arrivano quando qualcuno incontra un tuo contenuto, lo trova utile e apre il tuo profilo trovandoci una promessa chiara. La sequenza operativa è questa: una bio che dice a chi parli e di cosa, un post fissato che contiene il tuo contenuto migliore, tre pubblicazioni settimanali sui temi che conosci meglio di altri, e cinque risposte di sostanza a settimana sotto i post degli account rilevanti del tuo settore. Misura i clic sul profilo generati da ciascun contenuto, non i like: sono i clic a indicare quali post stanno effettivamente portando persone verso di te.

Conviene comprare follower su X?

No, e le ragioni sono tre. La prima è tecnica: un profilo con molti follower e pochissime interazioni segnala all’algoritmo che il pubblico non è reale, e la distribuzione dei contenuti ne risente. La seconda è commerciale: chiunque valuti una collaborazione controlla il rapporto tra follower e interazioni, quindi il numero gonfiato ottiene l’effetto opposto a quello desiderato. La terza riguarda il rischio: se comunichi quei numeri a terzi in una trattativa o in una presentazione commerciale, stai rappresentando come autentico un dato che non lo è, e questo può essere contestato in sede di contenzioso.

Twitter e X sono la stessa piattaforma?

Sì, si tratta dello stesso servizio: Twitter è stato rinominato X nel 2023 dopo il cambio di proprietà. Il nome però non è l’unica cosa cambiata. Sono cambiati il modello di business, con abbonamenti che influenzano il posizionamento dei contenuti, la logica di distribuzione, con un feed algoritmico che mostra anche account non seguiti, e il sistema di verifica, che da controllo di identità è diventato una funzione acquistabile. Chi applica oggi le strategie pensate per il Twitter di dieci anni fa lavora su un sistema che non esiste più.

Serve l’abbonamento a pagamento per crescere su X?

Non è indispensabile, ma incide. Gli abbonamenti danno priorità di posizionamento soprattutto nelle risposte e consentono post più lunghi, il che aiuta se il tuo formato naturale è l’analisi articolata. Va però chiarito un punto: il simbolo di verifica associato all’abbonamento non certifica l’identità di chi sta dietro l’account, e proprio su questo meccanismo la Commissione europea ha adottato nel dicembre 2025 una decisione sanzionatoria nei confronti di X. Considerarlo un investimento in distribuzione ha senso, considerarlo una garanzia di autorevolezza no.

Cosa fare da domani mattina

Se sei arrivato fin qui cercando come aumentare i follower su Twitter, la risposta breve è che la domanda va riscritta: non ti serve un numero più alto, ti serve un pubblico che ti legge e che, quando ha un problema che sai risolvere, si ricorda di te. Le due cose si assomigliano solo sulla carta.

Comincia dalle cose che puoi fare entro stasera: attiva l’autenticazione a due fattori, revoca le applicazioni autorizzate che non usi più, riscrivi la bio in modo che chiunque capisca in tre secondi di cosa parli. Poi datti novanta giorni di pubblicazione onesta e misura quello che conta davvero, cioè clic sul profilo e contatti arrivati. Al novantesimo giorno avrai una risposta basata su dati tuoi, non sulle promesse di una guida.

Se preferisci non arrivarci per tentativi, e capire prima su quali canali ha senso investire il tempo della tua azienda, possiamo guardare insieme la situazione. Richiedi una consulenza gratuita e parliamo del tuo progetto partendo dai tuoi numeri, non da quelli di qualcun altro.