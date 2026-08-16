ROI del web marketing: come si calcola e come si verifica

Il ROI del web marketing è il numero più citato e meno verificato di tutto il settore. Chi ha studiato economia aziendale lo sa come rapporto fra risultato operativo e capitale investito. Chi lavora nel digitale lo usa come sinonimo di “ha funzionato”. In mezzo c’è un equivoco che costa parecchio: la formula la conoscono tutti, ma quasi nessuno controlla la qualità dei dati che ci mette dentro. E un rapporto costruito su due numeri sbagliati resta un rapporto sbagliato, anche se il risultato ha tre cifre e una freccia verde accanto. In questa guida trovi il calcolo corretto, la differenza con il ROAS e le domande che rendono quel numero verificabile invece che decorativo.

Che cos’è il ROI del web marketing, senza scorciatoie

ROI sta per return on investment, ritorno dell’investimento. Nella sua accezione contabile classica misura quanto rende il capitale impiegato in un’attività, mettendo a rapporto il risultato operativo e il capitale investito. Applicato al marketing, il concetto resta identico: investo una somma in attività di promozione e misuro che cosa ne ricavo, al netto di quello che ho speso per ricavarlo.

La differenza fra la definizione da manuale e l’uso quotidiano sta tutta in due parole: quale ritorno e quale investimento. Il ritorno è il fatturato generato o il margine? L’investimento è solo il budget pubblicitario o comprende anche le ore di chi ha costruito le campagne, il costo della piattaforma, il tempo commerciale speso a richiamare i lead? Sono domande banali che nel 90% dei report che mi passano sotto gli occhi non hanno una risposta scritta da nessuna parte.

La formula, quella corretta

La versione che gira ovunque è questa:

ROI = (Ricavi generati – Costo dell’investimento) / Costo dell’investimento × 100

Funziona, ma solo se al posto di “ricavi generati” metti il margine di contribuzione, non il fatturato. Un e-commerce che vende un prodotto a 100 euro con 30 euro di margine lordo non ha guadagnato 100 euro da quella campagna. Ne ha guadagnati 30. Se calcoli il ROI sul fatturato ottieni un numero tre volte più bello e completamente inservibile per decidere se aumentare il budget. È l’errore più diffuso in assoluto, e viene commesso quasi sempre in buona fede.

La versione operativa che uso con i clienti è quindi:

ROI = (Margine generato dall’attività – Costo totale dell’attività) / Costo totale dell’attività × 100

Dove “costo totale” significa davvero totale: spesa media, fee dell’agenzia o del consulente, licenze software, ore interne valorizzate a un costo orario onesto. Un ROI calcolato ignorando le ore interne è un ROI che regala il lavoro dei tuoi dipendenti al fornitore.

ROI, ROAS e ROMI: tre numeri diversi chiamati allo stesso modo

Qui nasce metà della confusione italiana sull’argomento. Il ROAS (return on advertising spend) è il rapporto fra il valore delle conversioni e la sola spesa pubblicitaria: non toglie i costi, non toglie il margine, non considera nulla che non sia il media budget. Un ROAS di 4 significa quattro euro di fatturato per ogni euro speso in annunci, e se il tuo margine è al 20% quel 4 corrisponde a un ROI negativo. Non è una sottigliezza accademica: è la differenza fra scalare una campagna e scalare una perdita.

Il ROMI (return on marketing investment) sta in mezzo: considera l’investimento in marketing nel suo complesso, non solo l’advertising, e prova a isolare l’incremento di vendite attribuibile a quell’investimento rispetto a una baseline organica. È il più onesto dei tre e il meno usato, per l’ottimo motivo che richiede di sapere quanto avresti venduto comunque. Cosa che quasi nessuno sa.

Detto questo, la regola pratica è semplice: il ROAS serve a ottimizzare una campagna, il ROI serve a decidere un budget. Se un fornitore ti presenta un ROAS chiamandolo ROI, non necessariamente ti sta ingannando. Molto più spesso non conosce la differenza, il che dal tuo punto di vista non è una gran consolazione.

Come si calcola il ROI di una campagna, passo per passo

Prendiamo un caso costruito, con numeri tondi per chiarezza. Un’azienda di servizi investe 5.000 euro in tre mesi di campagne: 3.500 di spesa media, 1.200 di compenso al consulente, 300 fra strumenti e licenze. Dalle campagne arrivano 120 richieste di contatto. Il commerciale ne chiude 12, con un valore medio di contratto di 2.400 euro e un margine del 35%.

Il margine generato è 12 × 2.400 × 0,35, cioè 10.080 euro. Il ROI è (10.080 – 5.000) / 5.000 × 100 = 101,6%. Ogni euro investito ne ha restituiti poco più di due, uno dei quali era il tuo.

Ora aggiungi il pezzo che quasi nessuno mette nel calcolo: le 40 ore che il commerciale ha speso a lavorare quelle 120 richieste, valorizzate a 35 euro l’ora, fanno altri 1.400 euro. Il costo totale sale a 6.400 e il ROI scende a 57,5%. Stesso risultato di vendita, stessa campagna, quasi la metà del ritorno. Nessuno dei due numeri è falso. Solo che uno serve a vendere il servizio e l’altro serve a governare l’azienda.

Questo è anche il motivo per cui il periodo di misurazione va deciso prima e non dopo. Su un servizio con ciclo di vendita lungo, chiudere il conto a tre mesi significa attribuire tutti i costi a un trimestre e metà dei ricavi al successivo. In pratica: definisci la finestra in funzione del tuo ciclo di vendita reale, non del trimestre fiscale. Chi imposta le proprie campagne di advertising senza aver prima misurato quanto tempo passa fra primo contatto e firma sta calcolando un rapporto fra grandezze che non appartengono allo stesso periodo.

I tre errori che gonfiano il ROI in quasi ogni report

Dopo trentatré anni passati a leggere rendiconti di attività digitali, i modi per far sembrare buona una campagna mediocre sono sempre gli stessi tre. Li elenco nell’ordine in cui li incontro.

Primo: fatturato al posto del margine. Ne abbiamo parlato sopra. Moltiplica il risultato per un fattore che va da due a cinque a seconda del settore, ed è l’errore che produce le percentuali a quattro cifre che si vedono nei case study.

Secondo: denominatore parziale. Si conta la spesa media e basta. Fuori restano fee, licenze, ore interne, produzione dei contenuti. In un progetto di dimensione media questi costi valgono spesso quanto il budget pubblicitario, quindi dimenticarli dimezza il denominatore e raddoppia il risultato.

Terzo: attribuzione all’ultimo clic. Il modello predefinito di quasi tutte le piattaforme assegna la conversione all’ultimo punto di contatto. Il risultato è che le campagne di remarketing sembrano miracolose e tutto ciò che sta a monte, contenuti compresi, sembra inutile. Poi si taglia il budget su ciò che genera domanda, e tre mesi dopo il remarketing miracoloso non ha più nessuno da rimarketizzare.

Il correttivo non richiede software costosi. Basta guardare gli stessi risultati con due modelli di attribuzione diversi, ultimo clic e data driven, e confrontare come si spostano i pesi fra i canali. Se un canale vale il doppio in un modello rispetto all’altro, hai appena scoperto dove la tua lettura è fragile, e sai che qualunque decisione di budget su quel canale va presa con più cautela. Nella mia pratica questo semplice confronto ha salvato più budget di qualunque ottimizzazione delle offerte.

Il problema che nessuno mette nel report: i dati sotto la formula

Fin qui siamo nel territorio degli errori di metodo, correggibili con un foglio di calcolo fatto meglio. Adesso arriva la parte scomoda, quella che nella maggior parte degli articoli sul ROI del web marketing non compare affatto: anche applicando la formula in modo impeccabile, i numeri che ci metti dentro potrebbero non essere misurazioni.

Il numeratore: quante delle tue conversioni sono osservate e quante sono stimate

Da quando il consenso ai cookie è diventato un requisito effettivo, una parte del percorso fra clic e conversione non è più osservabile. Le piattaforme hanno risolto il problema modellandolo. Google lo dichiara apertamente nella propria documentazione: le conversioni modellate servono a recuperare i frammenti mancanti quando l’attribuzione non è possibile per norme sulla privacy o limiti tecnici, come spiega la guida ufficiale sulle conversioni online modellate.

È una soluzione tecnicamente sensata e dichiarata, non un trucco. Ma cambia la natura di ciò che stai leggendo. Quella colonna “Conversioni” contiene eventi osservati ed eventi previsti da un modello statistico, mescolati, senza che l’interfaccia ti dica in che proporzione. Se ci costruisci sopra un ROI e poi lo porti in consiglio di amministrazione come dato di fatto, stai presentando una stima come una misura. Nella pratica, questo è il punto su cui vedo più imprenditori cadere dall’albero quando glielo spiego. Vale la pena aggiungere che il tema si intreccia con la conformità: un consenso raccolto male non degrada solo la tua postura GDPR, degrada anche la qualità dei tuoi numeri.

Il denominatore: la spesa che non ha generato esseri umani

Come Certified Professional Ethical Hacker mi occupo dell’altro lato della faccenda, quello che i marketer guardano di rado. Una quota del traffico che arriva sui siti dei clienti non è umana: crawler dichiarati, scraper non dichiarati, bot di verifica, click farm. Sulle campagne a pagamento questo significa che una parte della spesa compra interazioni che non potevano convertire per definizione.

Le piattaforme filtrano il traffico non valido e accreditano gli importi riconosciuti come tali, ma il filtro non è perfetto e lavora su regole che non puoi ispezionare. Nella mia esperienza sui progetti dove abbiamo confrontato i log del server con i dati di piattaforma, lo scarto non è mai zero e su alcuni settori è sgradevolmente ampio. Non ti do una percentuale perché sarebbe un numero inventato: ti dico che chi non ha mai fatto quel confronto non sa quanto vale il proprio denominatore.

Il collegamento mancante: senza CRM il ricavo non torna alla campagna

C’è poi un vincolo strutturale, e i dati pubblici lo raccontano meglio di qualunque aneddoto. Secondo la rilevazione ISTAT sull’uso dell’ICT nelle imprese, nel 2025 il CRM è utilizzato dal 21,1% delle piccole e medie imprese contro il 56,5% delle grandi, e l’analisi dei dati riguarda il 41,9% delle PMI contro l’83,6% delle grandi imprese, come riporta il comunicato su imprese e ICT nel 2025.

Tradotto: quattro PMI italiane su cinque non hanno il sistema che collega un contatto acquisito online al contratto firmato mesi dopo. Senza quel collegamento il ricavo non torna mai alla campagna che lo ha generato, e il ROI del web marketing diventa letteralmente incalcolabile a valle del lead. Non per pigrizia dell’agenzia, non per cattiva volontà dell’imprenditore: manca proprio l’infrastruttura del dato. È il motivo per cui, quando qualcuno mi chiede di misurare il ritorno di un investimento digitale, la prima settimana di lavoro non è mai sulle campagne. È sul percorso che il dato fa dal modulo di contatto alla fattura.

Quando il ROI finisce in una perizia

Sono Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Lodi, e questa parte del lavoro mi ha insegnato sul ROI più di qualunque corso di web analytics. Nei contenziosi fra aziende e fornitori di servizi digitali ricorre uno schema quasi identico: il contratto parla di “risultati”, talvolta di “incremento del ritorno sull’investimento”, senza mai definire come quel risultato si misura, su quale periodo, e quale strumento faccia fede in caso di disaccordo.

Quando poi le parti litigano, ognuno arriva con i propri numeri. L’agenzia porta il pannello della piattaforma pubblicitaria. L’azienda porta l’estratto conto. I due documenti non parlano la stessa lingua e non c’è nessun criterio contrattuale per stabilire quale prevalga. A quel punto ricostruire chi abbia ragione richiede mesi e costa a entrambe le parti molto più di quanto sarebbe costato scrivere tre righe in fase di firma.

Quelle tre righe sono queste, e te le regalo perché valgono più di tutto il resto dell’articolo. Nel contratto vanno messi per iscritto: quale metrica fa fede (ROI su margine, ROAS, costo per lead qualificato), quale strumento è la fonte ufficiale del dato in caso di discordanza fra piattaforme, quale finestra temporale e quale modello di attribuzione si applicano. Un fornitore serio non ha nessun problema ad accettarlo. Chi si irrigidisce su questo punto ti sta dicendo qualcosa di importante prima ancora di iniziare.

Il ROI di quello che non si può misurare direttamente

Resta l’obiezione onesta, quella che era già al centro della prima versione di questo articolo più di dieci anni fa: e tutto ciò che non produce un clic tracciabile? Il presidio della marca, i contenuti che vengono letti e ricordati, la SEO che matura in diciotto mesi, la presenza sociale che non vende ma fa in modo che tu venga scelto quando il momento arriva.

Il contesto aiuta a inquadrare la posta in gioco. Secondo l’Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano, nel 2025 l’internet advertising in Italia ha raggiunto 6,2 miliardi di euro, pari al 53% del mercato pubblicitario complessivo, con una stima di 7 miliardi per il 2026, come emerge dalla ricerca sul mercato dell’internet advertising italiano. Su volumi simili, la quota di investimento il cui effetto non è direttamente attribuibile è enorme in valore assoluto.

La risposta corretta non è né “si misura tutto” né “il ROI dei social è una favola”. È più noiosa e più utile: alcune attività si valutano con il ROI, altre con indicatori intermedi verificabili, e le due categorie non vanno mescolate nello stesso rapporto. Su quest’ultimo punto ho scritto un pezzo dedicato al perché nessuno misura davvero il ROI sui social media, che resta valido nella sostanza. Al contrario, per le attività a risposta diretta pretendere il ROI è sacrosanto, e chi si rifugia dietro la brand awareness per non mostrare i numeri di una campagna di conversione sta cambiando discorso.

Che cosa misurare quando il ROI da solo non basta

Un cruscotto che regge nel tempo, nella mia esperienza, sta in cinque numeri e non in venticinque. Il ROI sul margine per canale, il costo per lead qualificato, il tasso di chiusura dal lead al contratto, il valore medio del contratto e il tempo medio del ciclo di vendita. Con questi cinque puoi rispondere a qualunque domanda di budget, e ognuno di essi è ricostruibile a mano se qualcuno lo contesta.

La ricostruibilità è il criterio che uso per decidere se un indicatore entra nel cruscotto oppure resta fuori. Se per rifare un numero devo dipendere da una scatola nera che non posso ispezionare, quel numero può informare una discussione ma non può giustificare una decisione di spesa. In pratica significa tenere da parte, ogni mese, i quattro dati grezzi da cui tutto discende: spesa totale sostenuta, contatti effettivamente arrivati, contratti chiusi e margine per contratto. Quattro righe su un foglio, aggiornate con costanza, valgono più di una piattaforma di business intelligence che nessuno apre dopo la prima settimana.

Sulla frequenza vale il principio opposto rispetto all’istinto comune. Guardare il ROI ogni giorno non serve, perché il rumore statistico supera il segnale e finisci per reagire a oscillazioni casuali. Un ciclo mensile, con una verifica trimestrale più severa che riconcilia i dati di piattaforma con quelli contabili, è la cadenza che vedo funzionare nelle aziende che poi effettivamente correggono la rotta.

La scelta e la manutenzione di questi indicatori è un mestiere a sé: se vuoi capire come si distinguono le metriche di vanità da quelle che spostano una decisione, ho affrontato la questione nella guida su cosa sono i KPI e come sceglierli. Sul fronte degli strumenti, prima di comprare piattaforme costose vale la pena sfruttare fino in fondo quello che hai già: la guida a Google Analytics copre buona parte del lavoro di configurazione che rende i dati confrontabili. E se stai ragionando sull’impianto complessivo più che sulla singola campagna, la logica di fondo è quella che descrivo parlando di come si crea un business online di successo.

Per un percorso operativo passo per passo, con framework di attribuzione e dashboard, il posto giusto è l’approfondimento dedicato al ROI del marketing digitale nelle PMI. Questo articolo serve a un’altra cosa: a farti dubitare, con metodo, del numero che ti verrà mostrato.

Riepilogo dei punti chiave

Il ROI del web marketing si calcola come (margine generato meno costo totale) diviso costo totale, per cento. Due precisazioni cambiano tutto: al numeratore va il margine e non il fatturato, al denominatore vanno tutti i costi, comprese le ore interne e le fee, non solo la spesa pubblicitaria. Il ROAS è un’altra cosa e serve a ottimizzare le campagne, non a decidere i budget. Oltre al metodo conta la qualità del dato: una parte delle conversioni riportate dalle piattaforme è modellata e non osservata, una parte della spesa intercetta traffico non umano, e senza un CRM il ricavo non torna mai alla campagna che lo ha generato. In Italia il CRM è usato solo dal 21,1% delle PMI, il che rende il ROI incalcolabile a valle del lead per la maggioranza delle aziende. Prima di firmare un contratto, metti per iscritto quale metrica fa fede, quale strumento è la fonte ufficiale del dato, quale finestra temporale e quale modello di attribuzione si applicano.

Domande frequenti sul ROI del web marketing

Come si calcola il ROI nel web marketing?

Si calcola come (margine generato dall’attività meno costo totale dell’attività) diviso il costo totale, moltiplicato per cento. Il margine, non il fatturato, va al numeratore: usare il fatturato gonfia il risultato di un fattore pari all’inverso del margine. Il costo totale comprende spesa pubblicitaria, compensi di agenzia o consulente, licenze software e ore interne valorizzate. Un ROI del 100% significa che ogni euro investito ne ha restituiti due, di cui uno era il capitale di partenza.

Qual è la differenza fra ROI e ROAS?

Il ROAS è il rapporto fra valore delle conversioni e sola spesa pubblicitaria, quindi non considera margini, fee e costi interni. Il ROI considera il ritorno netto sull’investimento complessivo. Un ROAS di 4 con un margine del 20% corrisponde a un ROI negativo: si incassano quattro euro di fatturato per ogni euro di annunci, ma il margine su quei quattro euro è inferiore all’euro speso. Il ROAS serve a ottimizzare le campagne giorno per giorno, il ROI serve a decidere se e quanto investire.

Qual è un buon ROI per una campagna di web marketing?

Non esiste una soglia universale, e diffida di chi te ne indica una. Il valore accettabile dipende dal margine del prodotto, dalla durata del ciclo di vendita, dal valore del cliente nel tempo e dal costo del capitale dell’azienda. Un ROI del 30% può essere ottimo per un’attività che acquisisce clienti ricorrenti e pessimo per una vendita una tantum. Il riferimento utile è interno: confronta il ROI del canale digitale con quello degli altri canali di acquisizione che già usi.

Perché il ROI del marketing digitale è così difficile da misurare?

Per tre ragioni che si sommano. Il percorso di acquisto attraversa più canali e più dispositivi, quindi attribuire la vendita a una sola campagna è arbitrario. Il consenso ai cookie ha reso non osservabile una parte del percorso, che le piattaforme ricostruiscono con modelli statistici. Infine, nella maggior parte delle imprese manca il collegamento fra il contatto generato online e il contratto firmato offline, che richiede un CRM configurato correttamente.

Che cosa sono le conversioni modellate e come influenzano il ROI?

Sono conversioni stimate da un modello statistico nei casi in cui il collegamento fra interazione con l’annuncio e conversione non è osservabile, tipicamente per mancato consenso ai cookie o per limiti tecnici. Compaiono nella stessa colonna delle conversioni osservate, senza distinzione visibile. Un ROI calcolato su quel dato è quindi una stima e non una misura: resta utile per orientare le decisioni, ma non va presentato come dato certo e va sempre riconciliato con i ricavi effettivamente registrati in contabilità.

Si può misurare il ROI dei social media?

Si può, ma solo per le attività a risposta diretta: campagne con obiettivo di vendita o di generazione contatti, con tracciamento configurato e riconciliazione a valle. Per le attività di presidio della marca il ROI diretto non è calcolabile in modo onesto e vanno usati indicatori intermedi verificabili, come la crescita delle ricerche di marca o la quota di nuovi clienti che dichiarano quel canale come primo contatto. Mescolare le due categorie nello stesso rapporto è il modo più rapido per rendere illeggibile qualunque valutazione.

Il numero che conta è quello che sopravvive a una verifica

Se dopo aver letto fin qui ti resta una sola cosa, che sia questa: un ROI del web marketing è credibile quando puoi ricostruirlo a mano partendo dalla contabilità, non quando è bello. La formula è la parte facile. La parte difficile è pretendere che ogni numero che entra in quella formula abbia un’origine dichiarata, una fonte ufficiale concordata e un margine di incertezza esplicito.

E allora la domanda che chiudeva la prima versione di questo articolo tanti anni fa resta la stessa, e vale ancora la pena farsela: tu misuri, non misuri, o vai a naso? Se la risposta è “misuro, ma non saprei difendere quel numero davanti a un commercialista”, sai già da dove ripartire.

Vuoi capire se i tuoi numeri reggono? Puoi iniziare dall’analisi gratuita del tuo sito, oppure prenotare una consulenza per ricostruire insieme il percorso che i tuoi dati fanno dal primo clic alla fattura.