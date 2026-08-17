Microimpresa: requisiti, calcolo e obblighi che restano

Sapere se la tua azienda è una microimpresa non è una curiosità da glossario: è la differenza tra vedersi accolta o respinta una domanda di contributo, tra un adempimento obbligatorio e uno facoltativo, tra un questionario di sicurezza che puoi compilare e uno che ti fa perdere un cliente. In Italia il 94,8% delle imprese attive rientra in questa categoria, e una parte consistente di quelle che si dichiarano microimprese in realtà non lo è, perché il calcolo degli effettivi e dei parametri economici non funziona come quasi tutti immaginano. In questa guida trovi prima come si calcola davvero, con i casi che fanno inciampare, e poi la parte che nessuno racconta: cosa resta obbligatorio comunque, perché la soglia dimensionale semplifica la burocrazia ma non riduce la responsabilità.

Che cosa si intende per microimpresa

La definizione non è italiana ed è più vecchia di quanto si pensi. Il riferimento è la Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, numero 2003/361/CE, che ha sostituito la precedente del 1996 e che a più di vent’anni di distanza resta il perno di tutta la classificazione dimensionale usata da bandi, agevolazioni, fondi strutturali e buona parte della normativa di settore. Secondo quella raccomandazione, una microimpresa è un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, come si legge nella sintesi ufficiale pubblicata su EUR-Lex.

Fin qui la parte che tutti riportano. Il punto interessante arriva subito dopo, e riguarda tre parole che cambiano tutto: “occupa”, “oppure”, e “impresa”.

“Occupa” non significa “ha come dipendenti”. La raccomandazione parla di effettivi, e li misura in unità lavorative annue. Nel conteggio entrano i dipendenti, ma anche i proprietari che lavorano nell’impresa e i soci che svolgono un’attività regolare al suo interno e beneficiano di vantaggi finanziari. Un artigiano che lavora da solo con due dipendenti a tempo pieno e un socio operativo non ha due effettivi: ne ha quattro. Restano fuori gli apprendisti con contratto di apprendistato, gli studenti in formazione professionale e i periodi di maternità o congedo parentale. È una regola apparentemente marginale che sposta il risultato in un numero sorprendente di casi reali.

“Oppure” è la congiunzione più fraintesa della normativa dimensionale europea. I due criteri economici, fatturato e totale di bilancio, sono alternativi: basta rispettarne uno per stare dentro. Una microimpresa può fatturare 2,4 milioni e restare microimpresa se il totale dell’attivo patrimoniale non supera i 2 milioni. Il criterio degli occupati, invece, non è alternativo a niente: è vincolante. Se hai 11 effettivi non sei una microimpresa, quale che sia il tuo fatturato. Questa asimmetria è la causa numero uno delle contestazioni in fase di istruttoria che ho visto negli anni.

“Impresa”, infine, nel linguaggio della raccomandazione significa qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dalla forma giuridica. Ci rientrano le ditte individuali, i lavoratori autonomi, le società di persone, le società di capitali, le cooperative, le associazioni che svolgono attività economica. Non è la forma societaria a definire la categoria dimensionale, e questo va detto perché la confusione fra “microimpresa” e “ditta individuale” è diffusissima.

Una nota terminologica, perché genera più incertezza di quanta ne meriti. Micro impresa, micro-impresa e microimpresa indicano esattamente la stessa cosa: la grafia unita è quella prevalente nei testi normativi italiani, quella staccata è più frequente nel linguaggio corrente e nella documentazione di alcuni enti. Nessuna delle due forme identifica una categoria diversa dall’altra, e nei bandi le si trova usate in modo interscambiabile.

I requisiti della microimpresa in una tabella

Prima di scendere nei casi limite, conviene fissare i tre livelli della classificazione europea. Sono questi, e valgono in modo identico in tutti gli Stati membri.

Categoria Effettivi (ULA) Fatturato annuo Totale di bilancio annuo Microimpresa meno di 10 ≤ 2 milioni di euro ≤ 2 milioni di euro Piccola impresa meno di 50 ≤ 10 milioni di euro ≤ 10 milioni di euro Media impresa meno di 250 ≤ 50 milioni di euro ≤ 43 milioni di euro

Due letture di questa tabella sono utili. La prima: il criterio degli effettivi va sempre rispettato, mentre fra fatturato e totale di bilancio si sceglie il più favorevole. La seconda: nella fascia media impresa i due tetti economici divergono, 50 milioni di fatturato contro 43 di bilancio, perché il totale dell’attivo tende a essere strutturalmente più basso del volume d’affari nei settori commerciali e di servizio. Nelle microimprese e nelle piccole imprese, invece, i due valori coincidono.

Vale la pena aggiungere una precisazione che nei glossari non compare quasi mai. Superare una soglia per un solo esercizio non fa perdere automaticamente la qualifica. La raccomandazione prevede che il cambio di categoria si produca solo se il superamento si verifica per due esercizi consecutivi. È una tutela pensata per non penalizzare le imprese che hanno un anno eccezionale, e in pratica significa che la classificazione si legge sempre guardando gli ultimi due bilanci approvati.

Che differenza c’è tra microimpresa e piccola impresa

Sulla carta la differenza è aritmetica: dieci effettivi e due milioni da una parte, cinquanta effettivi e dieci milioni dall’altra. Nella realtà operativa la distanza è di natura diversa, e riguarda la presenza o l’assenza di struttura.

Una piccola impresa da trenta persone ha quasi sempre qualcuno che si occupa solo di amministrazione, qualcuno che gestisce il personale, un referente per l’informatica, magari un responsabile commerciale. Le funzioni sono separate, anche se in modo imperfetto. Una microimpresa da sei persone no: il titolare è contemporaneamente direzione commerciale, ufficio acquisti, responsabile del trattamento dei dati, amministratore di sistema di fatto e spesso anche produzione. Non è una questione di bravura, è una questione di ore disponibili in una giornata.

Questa differenza strutturale spiega perché gli stessi obblighi normativi pesano in modo radicalmente diverso a seconda della dimensione, e perché il legislatore europeo ha introdotto soglie ed esenzioni. Ma spiega anche il rovescio della medaglia, che tratteremo più avanti: quando l’esenzione non si applica, la microimpresa si trova a dover adempiere con zero infrastruttura organizzativa, e il risultato è che spesso non adempie affatto.

C’è poi una differenza che raramente viene messa in evidenza e che conta molto in sede di partecipazione a bandi. La piccola impresa gode di soglie più larghe, ma la microimpresa in molti avvisi pubblici accede a riserve di stanziamento, punteggi premiali o percentuali di contributo maggiorate. Non è sempre così, dipende dal singolo avviso, ma essere microimpresa a volte è un vantaggio competitivo e non solo una categoria residuale. Sapere in che classe si ricade, con certezza documentabile, è quindi una informazione economicamente rilevante.

Come si calcolano gli effettivi in unità lavorative annue

Il conteggio in ULA è il punto dove si concentra la maggior parte degli errori, e merita un paragrafo dedicato perché non è intuitivo. Una unità lavorativa annua corrisponde a una persona che ha lavorato a tempo pieno per tutto l’anno di riferimento nell’impresa. Chi ha lavorato part time o per una frazione dell’anno conta come frazione proporzionale.

Un esempio concreto rende la meccanica evidente. Immaginiamo un laboratorio artigiano con il titolare che lavora a tempo pieno, un socio che lavora regolarmente in azienda a tempo pieno, tre dipendenti a tempo pieno per tutto l’anno, due dipendenti part time al 50% per tutto l’anno, un lavoratore stagionale a tempo pieno per quattro mesi e un apprendista con regolare contratto di apprendistato. Il calcolo è: 1 titolare + 1 socio operativo + 3 dipendenti full time + (2 × 0,5) + (4/12 = 0,33) + 0 per l’apprendista, che è escluso per espressa previsione. Totale 6,33 ULA. Il laboratorio è una microimpresa, e la conclusione non era ovvia guardando la busta paga: le teste presenti in azienda sono otto più l’apprendista.

Cambiamo un solo parametro. Se i part time fossero quattro invece di due, e il socio operativo diventasse due, il conteggio salirebbe a 8,33 ULA. Ancora microimpresa, ma con un margine sottile. Se poi arrivasse una seconda persona a tempo pieno l’anno successivo si supererebbe il limite dei dieci effettivi, e se il superamento si ripetesse anche nell’esercizio seguente l’impresa passerebbe di categoria. Ecco perché il monitoraggio delle ULA non è un esercizio contabile una volta l’anno, ma un dato da tenere sotto controllo quando si sta pianificando l’accesso a una misura agevolativa.

Il caso che fa cadere quasi tutti: imprese autonome, associate e collegate

Qui si arriva alla parte davvero decisiva, quella che i glossari saltano e che invece è la prima cosa che un istruttore verifica. I parametri dimensionali non si leggono solo sui bilanci dell’impresa che presenta la domanda. Si leggono tenendo conto dei rapporti partecipativi con altre imprese, secondo tre categorie previste dalla raccomandazione europea.

Un’impresa è autonoma quando è del tutto indipendente oppure detiene, o è detenuta, per meno del 25% del capitale o dei diritti di voto da altre imprese. In questo caso i dati sono solo i suoi, e il calcolo è quello che abbiamo visto sopra.

Un’impresa è associata quando la partecipazione, in una direzione o nell’altra, è pari o superiore al 25% ma non supera il 50% e non comporta controllo. In questo caso ai dati propri si somma la quota proporzionale dei dati dell’impresa associata. Se possiedi il 30% di un’altra società, il 30% dei suoi effettivi e dei suoi parametri economici entra nel tuo conteggio.

Un’impresa è collegata quando esiste un rapporto di controllo: maggioranza dei diritti di voto, potere di nominare o revocare la maggioranza dell’organo amministrativo, influenza dominante per contratto o per statuto. In questo caso i dati si sommano per intero, al 100%. E il collegamento può passare anche attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, quando le imprese operano nello stesso mercato o in mercati contigui. È la clausola che coglie di sorpresa le strutture familiari.

Un pattern che si ripresenta con regolarità nella nostra pratica è il seguente. Un imprenditore ha una società operativa con sette dipendenti, tutta la sua vita professionale è là dentro, e si considera pacificamente una microimpresa. Ha però anche una seconda società, intestata insieme al coniuge, che possiede l’immobile in cui lavora e che gli fattura la locazione. Le due società sono collegate attraverso persone fisiche che agiscono di concerto in mercati contigui. I dati si sommano. E se in famiglia esiste anche una terza attività nello stesso settore, la somma continua. La domanda di contributo che sembrava sicura viene respinta in istruttoria per superamento dei parametri, e la scoperta arriva mesi dopo aver sostenuto l’investimento.

Il modo di non trovarsi in quella situazione è banale e quasi nessuno lo fa: ricostruire la mappa delle partecipazioni proprie e dei familiari prima di compilare la dichiarazione dimensionale, non dopo. Vale anche per chi pensa di aprire una nuova attività partendo da una struttura societaria già esistente, perché la scelta dell’assetto iniziale determina la classificazione per gli anni successivi.

Chi rientra nelle microimprese in Italia: i numeri veri

La retorica sulle micro imprese come spina dorsale del Paese è talmente ripetuta da aver perso significato. I dati, letti con attenzione, dicono qualcosa di più preciso e meno rassicurante. Secondo l’ISTAT, nel 2023 le imprese italiane dell’industria e dei servizi erano 4.508.791, e di queste 4.273.161 avevano da zero a nove addetti: il 94,8% del totale. Quelle microimprese occupavano il 41,2% degli addetti complessivi, ma producevano il 26,8% del valore aggiunto nazionale, come emerge dal report ISTAT sui conti economici delle imprese e dei gruppi di imprese.

Il divario si vede meglio in un solo indicatore. Il valore aggiunto per addetto è di 38,5 mila euro nella classe zero-nove addetti e di 84,2 mila euro nella classe con almeno 250 addetti. Un addetto in una grande impresa italiana genera in media più del doppio del valore aggiunto di un addetto in una microimpresa. La media nazionale è 59,3 mila euro, quindi le microimprese stanno un terzo sotto la media del sistema.

Attenzione a come si legge questo dato, perché la lettura sbagliata è la più diffusa. Non significa che nelle microimprese si lavori meno o peggio. Significa che il valore prodotto per ora lavorata è più basso, e le cause sono strutturali: minore intensità di capitale, minore automazione, minore specializzazione delle mansioni, minore potere negoziale sui prezzi, e un titolare che passa una quota rilevante del proprio tempo su attività che in una struttura più grande sarebbero delegate a chi costa meno. È esattamente il tipo di divario su cui la tecnologia può incidere, e sul quale invece per ora incide molto poco.

Il divario digitale delle microimprese, misurato

Le rilevazioni ISTAT su imprese e tecnologie digitali partono dalle imprese con almeno dieci addetti. Questo dettaglio metodologico è già un’informazione: le microimprese italiane, il 94,8% del totale, non entrano nemmeno nel campione della principale statistica nazionale sulla digitalizzazione. Quello che sappiamo di loro lo deduciamo dalla fascia immediatamente superiore, e la deduzione non è incoraggiante.

Nel 2025 la quota di imprese con almeno dieci addetti che utilizza tecnologie di intelligenza artificiale è arrivata al 16,4%, raddoppiando rispetto all’8,2% del 2024. Ma la media nasconde la spaccatura: nella classe 10-49 addetti siamo al 15,7%, nella classe con almeno 250 addetti al 53,1%. Trentasette punti percentuali di distanza. E fra le imprese che non adottano l’AI, il motivo più citato è la mancanza di competenze, indicata dal 58,6%, secondo i dati del comunicato ISTAT su imprese e ICT relativo al 2025.

Se la classe 10-49 addetti sta al 15,7%, la classe sotto i dieci addetti sta strutturalmente più in basso. Non è un’ipotesi coraggiosa: la curva di adozione tecnologica cresce monotonicamente con la dimensione in tutte le rilevazioni disponibili, per una ragione semplice. Adottare una tecnologia non richiede solo il budget, richiede il tempo di qualcuno per valutarla, implementarla e mantenerla. È la risorsa che in una microimpresa manca sempre.

Questo produce un effetto che vediamo ripetersi da anni sul campo. La microimpresa non è indietro perché non capisce il valore della tecnologia: nella maggior parte dei casi lo capisce benissimo. È indietro perché non ha nessuno che possa dedicare due settimane a scegliere e configurare uno strumento, e quindi rinvia, e il rinvio diventa permanente. La conseguenza pratica è che l’unico approccio che funziona davvero in questa fascia dimensionale è quello incrementale e misurabile: un processo alla volta, con un risultato verificabile prima di passare al successivo. Su questo abbiamo costruito una roadmap pratica per la digital transformation delle PMI che parte proprio dal vincolo del tempo e non da quello del budget.

Sull’intelligenza artificiale il discorso è analogo e per certi versi più urgente, perché il divario si è ampliato in un solo anno invece di ridursi. Le grandi imprese sono passate dal 32,5% al 53,1%, le 10-49 dal 7,7% al 15,7%: entrambe raddoppiano, ma in valore assoluto la distanza cresce. Chi assiste una microimpresa oggi deve puntare su applicazioni che non richiedono un progetto, e questo è il criterio con cui ragioniamo nella nostra guida pratica all’intelligenza artificiale per PMI: adozione concreta e misurabile, mai sperimentazione fine a se stessa.

Le semplificazioni reali: bilancio e contabilità

Passiamo al lato positivo, che esiste e va conosciuto. Nell’ordinamento italiano la nozione di microimpresa ha un rilievo autonomo in materia di bilancio, introdotto dall’articolo 2435-ter del codice civile. Le società di capitali che non superano per due esercizi consecutivi i limiti di 175 mila euro di totale dell’attivo, 350 mila euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni, e cinque dipendenti occupati in media durante l’esercizio, possono redigere un bilancio in forma ultra semplificata.

La semplificazione è sostanziale: esonero dalla redazione del rendiconto finanziario, esonero dalla nota integrativa a condizione che in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dalla legge, esonero dalla relazione sulla gestione alle stesse condizioni. Per una società con pochi movimenti significa una riduzione tangibile del costo di predisposizione del bilancio.

Va però segnalata una trappola terminologica che genera molta confusione. I parametri della microimpresa ai fini del bilancio civilistico italiano non sono quelli della raccomandazione europea. Sono molto più stretti: 175 mila euro di attivo contro 2 milioni, cinque dipendenti contro dieci effettivi. Un’impresa può essere perfettamente una microimpresa secondo l’Europa, e quindi accedere ai bandi riservati alle microimprese, e non essere affatto una microimpresa ai sensi dell’articolo 2435-ter, e quindi dover redigere il bilancio abbreviato o ordinario. Sono due classificazioni distinte che condividono solo il nome, e conviene tenerle separate mentalmente.

Sul fronte fiscale, la forma più diffusa fra le microimprese italiane è il regime forfettario per le partite IVA individuali, con la soglia di ricavi e compensi e la tassazione sostitutiva. Anche qui vale l’avvertenza sul nome: il forfettario è un regime fiscale con requisiti propri, non un attributo della microimpresa. Le due cose spesso coincidono nella pratica, ma la coincidenza non è una regola e ogni valutazione specifica va fatta con il proprio consulente fiscale.

Perché la soglia dimensionale non è uno scudo

Arriviamo al punto che rende questo articolo diverso da un glossario. C’è una convinzione molto radicata fra i titolari di microimpresa, e la sento formulata in modo esplicito almeno una volta al mese: siamo piccoli, quindi certe cose non ci riguardano. La convinzione è comprensibile, perché il legislatore europeo ha davvero introdotto esenzioni legate alla dimensione. Ed è sbagliata, perché quelle esenzioni sono molto più strette di come vengono lette.

La sicurezza informatica e la porta di servizio della catena di fornitura

La direttiva NIS2, recepita in Italia con il decreto legislativo 138 del 2024, individua i soggetti obbligati anche in base a criteri dimensionali, e in via generale le microimprese e le piccole imprese restano fuori dall’ambito diretto di applicazione. Fine della storia, sembrerebbe.

Solo che la stessa normativa impone ai soggetti essenziali e importanti di gestire i rischi derivanti dalla propria catena di approvvigionamento. Tradotto in pratica: l’azienda grande che rientra negli obblighi deve valutare la sicurezza dei propri fornitori, e lo fa nel modo più semplice a sua disposizione, cioè mettendo requisiti nei contratti e mandando questionari. La microimpresa che fornisce componenti, servizi informatici, manutenzione, logistica o consulenza a un soggetto obbligato si ritrova quindi a dover dimostrare un livello di sicurezza che la normativa non le impone direttamente ma che il suo cliente le impone contrattualmente.

Nella nostra esperienza di audit questa è già la realtà quotidiana, non una previsione. Arriva il questionario di sicurezza di quaranta domande, la microimpresa non ha nessuno in grado di rispondere, e le opzioni diventano due: attrezzarsi in fretta o perdere la fornitura. Da certificato ethical hacker aggiungo un’osservazione che vale più di qualunque adempimento formale: nelle verifiche tecniche su microimprese fornitrici, i problemi che troviamo non sono mai esotici. Sono backup mai testati, accessi condivisi fra più persone, credenziali di amministratore identiche da anni, assenza di autenticazione a più fattori sulla posta elettronica, dispositivi personali usati per lavoro senza alcuna separazione. Sono tutte cose risolvibili con giorni di lavoro, non con progetti, e sono le stesse che compaiono nei questionari dei clienti. Chi vuole capire da dove partire trova un inquadramento nella nostra pagina sulla sicurezza informatica per aziende e PMI.

La protezione dei dati personali e la deroga che quasi mai si applica

Il caso del GDPR è ancora più istruttivo, perché qui l’esenzione esiste sulla carta ed è quasi sempre inapplicabile nella realtà. L’articolo 30 paragrafo 5 del Regolamento prevede che l’obbligo di tenere il registro delle attività di trattamento non si applichi alle imprese con meno di 250 dipendenti. Molte microimprese si fermano a leggere questa riga e ne concludono che il registro non le riguarda.

La riga successiva ribalta la conclusione. La deroga cade se il trattamento può presentare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati, se il trattamento non è occasionale, oppure se riguarda categorie particolari di dati o dati relativi a condanne penali e reati. Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali nelle sue indicazioni sul registro delle attività di trattamento, la tenuta del registro è raccomandata a tutti i titolari, e le realtà sotto i 250 dipendenti che vi sono obbligate possono beneficiare di misure di semplificazione, non di un esonero.

Ora proviamo ad applicarlo a una microimpresa qualsiasi. Gestisce i dati dei propri dipendenti in modo continuativo: trattamento non occasionale. Tiene un archivio clienti con storico degli acquisti: non occasionale. Ha un certificato medico in un fascicolo del personale: categoria particolare di dati. Un centro estetico, uno studio professionale, una palestra, un’officina che archivia le pratiche assicurative: sono tutte fuori dalla deroga. La deroga dell’articolo 30 paragrafo 5 copre in concreto una casistica talmente residuale che nella pratica conviene assumere di essere obbligati e occuparsene, come approfondiamo nella sezione dedicata al GDPR e alla protezione dei dati.

Da consulente privacy certificato aggiungo il motivo per cui insisto su questo punto più di quanto la dimensione dell’adempimento giustificherebbe. Il registro dei trattamenti non serve al Garante: serve al titolare, perché è il solo documento che costringe a mettere per iscritto quali dati si trattano, dove stanno, chi li può vedere e per quanto tempo si conservano. Nelle microimprese che seguiamo, la compilazione del registro fa emergere quasi sempre almeno una cosa che nessuno sapeva: un vecchio gestionale ancora acceso con l’anagrafica completa, una casella di posta condivisa di un dipendente uscito tre anni prima, un fornitore che ha accesso al server e nessuno ricorda perché.

L’AI Act e gli obblighi che seguono l’uso, non la taglia

Sul regolamento europeo sull’intelligenza artificiale vale una logica simile e conviene dirlo prima che diventi un problema. Il regolamento prevede misure di sostegno e semplificazioni procedurali per le PMI, comprese le microimprese, in particolare sugli oneri documentali e sull’accesso agli spazi di sperimentazione normativa. Non prevede però un’esenzione dagli obblighi sostanziali.

La ragione è che la struttura del regolamento gradua gli obblighi in base al livello di rischio dell’uso che si fa del sistema, non in base al fatturato di chi lo usa. Una microimpresa che utilizza un sistema di AI per selezionare candidati in un processo di assunzione si trova in un ambito ad alto rischio esattamente come una multinazionale che fa la stessa cosa. Gli obblighi di trasparenza verso le persone che interagiscono con un sistema automatizzato non hanno soglie dimensionali. Il tema, di nuovo, non è la taglia: è cosa si fa.

Il consiglio operativo che diamo è di tenere una mappatura elementare, anche una pagina, degli strumenti di AI effettivamente in uso in azienda, con l’indicazione di cosa fanno e su quali dati lavorano. Nella metà dei casi la mappatura rivela strumenti attivati da singoli collaboratori di cui la direzione non sapeva nulla, e in un contesto normativo che sta prendendo forma è meglio scoprirlo adesso.

Il vero limite della microimpresa non è la dimensione

Dopo trent’anni di lavoro con imprese di questa fascia, la conclusione che mi sono formato è che la dimensione ridotta non sia il problema. Il problema è la fragilità di un’organizzazione dove tutta la conoscenza operativa risiede in una sola testa.

Si vede in modo drammatico nei momenti di discontinuità. Il titolare si ammala per un mese e nessuno sa quali clienti erano in trattativa. Il collaboratore che gestiva i preventivi cambia lavoro e il metodo se ne va con lui. Il commercialista chiede un dato storico e non esiste nessun posto dove sia scritto. In un’impresa strutturata questi eventi sono seccature; in una microimpresa sono rischi esistenziali.

Come CTU presso il Tribunale di Lodi ho visto anche la versione contenziosa di questa fragilità, ed è la ragione per cui insisto tanto sulla documentazione. Quando una microimpresa finisce in una controversia, contrattuale o di natura tecnica, la mancanza di tracciabilità delle decisioni si trasforma in un problema probatorio. Chi ha autorizzato quella modifica, quando è stato consegnato quel lavoro, cosa era stato concordato: se la risposta esiste solo nella memoria di una persona, in sede di accertamento tecnico vale molto poco. E anticipo l’obiezione che ricevo sempre: no, l’argomento “siamo una piccola azienda, non possiamo permetterci procedure formali” non funziona come attenuante. La dimensione spiega perché una cosa non è stata fatta, non giustifica di non averla fatta.

Il rimedio non è trasformare una microimpresa in una media impresa, che spesso non è né possibile né desiderabile. È rendere esplicito il minimo indispensabile: dove stanno i dati, chi può accedervi, come si fa una cosa che si fa spesso, cosa è stato deciso con quel cliente. Non serve un sistema qualità: servono documenti brevi e aggiornati. La differenza fra le microimprese che attraversano un cambio generazionale e quelle che si spengono passa quasi sempre da qui.

Come una microimpresa si fa trovare senza una struttura marketing

Resta il tema di come una microimpresa costruisce domanda, e qui va detta una cosa impopolare. La maggior parte dei consigli di marketing rivolti alle piccole realtà presuppone risorse che non esistono: presenza su cinque canali social, produzione costante di contenuti, campagne pubblicitarie da monitorare quotidianamente. Applicati a un’impresa di sei persone dove il titolare vende, produce e fattura, quei consigli non producono risultati mediocri: non vengono applicati affatto.

Quello che funziona in questa fascia dimensionale ha caratteristiche opposte. È concentrato su un solo canale scelto perché è dove stanno effettivamente i clienti, non perché è di moda. È costruito su asset che non richiedono manutenzione quotidiana, come una pagina che risponde bene alla domanda specifica che i clienti digitano prima di comprare. È misurato su una metrica sola, di solito il numero di richieste di contatto qualificate, perché una dashboard con quaranta indicatori in una microimpresa non la guarda nessuno.

La misurazione, in particolare, è dove le microimprese sprecano più budget. Senza un criterio per capire cosa ha prodotto le richieste, ogni decisione di spesa è una scommessa e ogni fornitore può raccontare quello che vuole. Il metodo minimo per farlo senza attrezzature costose è descritto nel nostro approfondimento su come misurare il ROI del marketing digitale nelle PMI, e la parte relativa alla scelta delle attività su cui concentrarsi è trattata nell’articolo dedicato al web marketing per le piccole imprese.

Sul posizionamento vale un’osservazione che va contro l’intuizione comune. La microimpresa non è svantaggiata nella costruzione di un posizionamento distintivo: è avvantaggiata, perché può permettersi di essere specifica in un modo che un’azienda grande non può. Una struttura che deve riempire cinquanta agende non può rivolgersi a una nicchia di duecento clienti; una che deve riempirne tre sì, e quella nicchia la può presidiare meglio di chiunque altro. Il lavoro consiste nel decidere cosa non si fa, ed è il tema del nostro approfondimento sul brand positioning e sul posizionamento di un brand online.

Un ultimo punto sugli asset immateriali, che nelle microimprese vengono sistematicamente trascurati. Il nome commerciale su cui si è costruita una reputazione per anni è spesso l’unica cosa di valore che l’impresa possiede oltre alle competenze del titolare, e nella maggior parte dei casi non è protetto in alcun modo. Occuparsi della registrazione del marchio costa una frazione di quello che costa scoprire, dopo dieci anni di attività, che qualcun altro ha registrato lo stesso segno nella stessa classe.

Errori ricorrenti nella qualificazione dimensionale

Chiudiamo la parte operativa con i cinque errori che vediamo più spesso quando si tratta di dichiarare la propria dimensione aziendale. Sono tutti evitabili con qualche ora di verifica preventiva.

Contare solo i dipendenti e dimenticare il titolare e i soci che lavorano in azienda. È l’errore più frequente e da solo può far superare la soglia dei dieci effettivi. Trattare i due criteri economici come cumulativi. Fatturato e totale di bilancio sono alternativi: si sceglie il più favorevole, e non è necessario rispettarli entrambi. Ignorare le partecipazioni proprie e dei familiari. È l’errore che costa di più, perché emerge in istruttoria quando l’investimento è già stato fatto. Confondere la microimpresa europea con la microimpresa dell’articolo 2435-ter del codice civile. Due classificazioni diverse con lo stesso nome e parametri distanti di un ordine di grandezza. Leggere una sola volta la classificazione e considerarla definitiva. La dimensione si verifica sugli ultimi due esercizi e cambia nel tempo: va ricontrollata prima di ogni domanda.

Come muoversi, in pratica

Se stai leggendo perché devi capire in che categoria ricade la tua impresa, l’ordine delle operazioni è questo. Calcola le ULA dell’ultimo esercizio chiuso includendo te stesso e i soci operativi. Prendi fatturato e totale dell’attivo e verifica se almeno uno dei due sta sotto i due milioni. Ricostruisci la mappa delle partecipazioni tue, della tua società e dei tuoi familiari nello stesso mercato o in mercati contigui, e somma quello che va sommato. Ripeti il calcolo sull’esercizio precedente, perché la classificazione si legge su due anni. A questo punto sai con certezza dove sei, e la sai in modo documentabile.

Se invece stai leggendo perché la categoria ti serve per decidere cosa fare, il ragionamento è diverso. Essere microimpresa ti dà accesso a misure agevolative dedicate e ti alleggerisce alcuni oneri formali. Non ti esonera dalla protezione dei dati, non ti mette al riparo dalle richieste di sicurezza dei tuoi clienti più grandi, non ti sottrae agli obblighi legati all’uso di sistemi automatizzati. E soprattutto non ti protegge dal divario di produttività che i dati ISTAT fotografano con chiarezza: quello si chiude solo lavorando sull’organizzazione e sugli strumenti, un pezzo alla volta.

Riepilogo dei punti chiave

Una microimpresa, secondo la Raccomandazione europea 2003/361/CE, occupa meno di 10 effettivi e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. I due criteri economici sono alternativi, quello degli occupati è vincolante, e gli effettivi si contano in unità lavorative annue includendo il titolare e i soci che lavorano in azienda. Il calcolo va corretto tenendo conto delle imprese associate, sommando la quota proporzionale, e delle imprese collegate, sommando il 100%: il collegamento può passare anche attraverso persone fisiche che operano in mercati contigui, ed è la causa più frequente di rigetto delle domande di agevolazione. In Italia le microimprese sono il 94,8% delle imprese attive, occupano il 41,2% degli addetti e producono il 26,8% del valore aggiunto, con 38,5 mila euro di valore aggiunto per addetto contro 84,2 mila delle grandi imprese. Il divario digitale è documentato: nel 2025 il 15,7% delle imprese 10-49 addetti usa intelligenza artificiale contro il 53,1% delle imprese con almeno 250 addetti. Attenzione infine alle esenzioni: la microimpresa non rientra nell’ambito diretto della NIS2 ma vi accede come fornitore di soggetti obbligati, e la deroga GDPR sul registro dei trattamenti cade in presenza di trattamenti non occasionali o di dati particolari, cioè quasi sempre. La microimpresa dell’articolo 2435-ter del codice civile, ai fini del bilancio, ha parametri molto più stretti e non va confusa con quella europea.

Domande frequenti su microimpresa

Che cosa si intende per microimpresa?

Si intende un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, secondo la Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. La definizione si applica a qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica: ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative. I due criteri economici sono alternativi, quindi basta rispettarne uno, mentre il limite dei 10 occupati va sempre rispettato.

Cosa si intende con microimprese e quante sono in Italia

Con microimprese si indica l’insieme delle imprese che rientrano nella classe dimensionale più piccola della classificazione europea. In Italia sono la componente largamente dominante del tessuto produttivo: secondo i dati ISTAT riferiti al 2023, le imprese con zero-nove addetti erano 4.273.161 su 4.508.791 imprese attive nell’industria e nei servizi, pari al 94,8% del totale. Occupano il 41,2% degli addetti complessivi e generano il 26,8% del valore aggiunto nazionale.

Che differenza c’è tra microimpresa e piccola impresa?

La microimpresa occupa meno di 10 effettivi con fatturato o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro. La piccola impresa occupa meno di 50 effettivi con fatturato o totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro. Oltre alla differenza numerica c’è una differenza organizzativa sostanziale: nella piccola impresa esiste in genere una minima separazione delle funzioni amministrative, commerciali e tecniche, mentre nella microimpresa le stesse funzioni si concentrano su una o due persone. Molti bandi pubblici prevedono riserve o punteggi premiali specifici per le microimprese, quindi la distinzione ha effetti economici concreti.

Chi rientra nelle microimprese?

Rientra qualsiasi soggetto che svolga un’attività economica e rispetti i parametri: meno di 10 unità lavorative annue e almeno uno dei due criteri economici entro i 2 milioni di euro. Nel conteggio degli effettivi entrano i dipendenti, il proprietario che lavora nell’impresa e i soci che svolgono attività regolare beneficiando di vantaggi finanziari; restano esclusi gli apprendisti con contratto di apprendistato, gli studenti in formazione e i periodi di maternità o congedo parentale. Il calcolo va poi corretto sommando la quota proporzionale dei parametri delle imprese associate e il 100% di quelli delle imprese collegate.

Come si calcolano gli effettivi di una microimpresa?

Si calcolano in unità lavorative annue: una ULA corrisponde a una persona che ha lavorato a tempo pieno per tutto l’anno di riferimento. Il lavoro part time e i rapporti che coprono solo una parte dell’anno contano come frazione proporzionale. Un esempio: titolare a tempo pieno, un socio operativo a tempo pieno, tre dipendenti a tempo pieno, due part time al 50% e uno stagionale a tempo pieno per quattro mesi danno 1 + 1 + 3 + 1 + 0,33, cioè 6,33 ULA. L’eventuale apprendista con regolare contratto di apprendistato non entra nel conteggio.

La microimpresa è esonerata dal GDPR?

No. Nessun obbligo del Regolamento viene meno per ragioni dimensionali. Esiste soltanto la deroga dell’articolo 30 paragrafo 5 sulla tenuta del registro delle attività di trattamento per le imprese con meno di 250 dipendenti, ma cade se il trattamento non è occasionale, se presenta un rischio per i diritti degli interessati o se riguarda categorie particolari di dati o dati relativi a condanne penali. Gestire in modo continuativo i dati dei dipendenti o un archivio clienti significa già trattamento non occasionale, quindi nella pratica la deroga si applica a una casistica molto ridotta. Il Garante raccomanda la redazione del registro a tutti i titolari.

Le microimprese devono rispettare la NIS2?

In via generale le microimprese e le piccole imprese non rientrano nell’ambito diretto di applicazione della normativa NIS, recepita in Italia con il decreto legislativo 138 del 2024. Ci rientrano però indirettamente quando forniscono beni o servizi a soggetti essenziali o importanti, perché questi ultimi hanno l’obbligo di gestire i rischi della propria catena di approvvigionamento e trasferiscono i requisiti di sicurezza ai fornitori per via contrattuale. Nella pratica significa questionari di sicurezza e clausole nei contratti di fornitura, e chi non è in grado di rispondere rischia di perdere la commessa.

Una microimpresa può redigere il bilancio semplificato?

Solo se rispetta i parametri dell’articolo 2435-ter del codice civile, che sono diversi e molto più stretti di quelli europei: per due esercizi consecutivi non oltre 175 mila euro di totale dell’attivo, 350 mila euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni e cinque dipendenti occupati in media. In quel caso è previsto l’esonero dal rendiconto finanziario e, a determinate condizioni, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione. Un’impresa può quindi essere microimpresa ai fini europei e non esserlo ai fini del bilancio civilistico: sono due classificazioni distinte che condividono soltanto il nome.

Può esistere una microimpresa senza dipendenti?

Sì. Il limite dei 10 effettivi è un massimo, non un minimo, quindi anche un lavoratore autonomo che opera da solo con partita IVA rientra nella definizione, purché eserciti un’attività economica. In questo caso l’unico effettivo è il titolare stesso, che va comunque conteggiato. La classificazione dimensionale prescinde dalla presenza di lavoro dipendente e guarda soltanto ai tre parametri: effettivi, fatturato e totale di bilancio.

Cosa fare adesso

Essere una microimpresa è una condizione statistica normale in Italia, non un difetto da correggere. Ma è una condizione che va conosciuta con precisione, perché determina a quali misure si accede, quali adempimenti si alleggeriscono e, soprattutto, quali restano interi nonostante la dimensione. La differenza fra chi usa la categoria come strumento e chi la usa come scusa si vede nei numeri di produttività che l’ISTAT pubblica ogni anno.

Il primo passo concreto è quello meno costoso: fare il calcolo dimensionale per davvero, includendo i soci operativi e le partecipazioni familiari, e metterlo per iscritto insieme ai due esercizi di riferimento. Il secondo è verificare le due aree dove le microimprese scoprono i problemi in ritardo: la tenuta dei dati personali e il livello di sicurezza che i clienti più grandi cominceranno a chiedere. Il terzo è scegliere un solo processo da rendere misurabile nei prossimi tre mesi, invece di dieci da rivedere entro l’anno.

Non tutto questo si fa da soli, e non tutto richiede un consulente. Quello che serve davvero è capire in che ordine affrontarlo, perché in una struttura da meno di dieci persone l’errore più costoso è iniziare dal punto sbagliato.

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