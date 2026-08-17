Consulenza e-commerce: cosa comprende davvero e come scegliere il consulente

Una consulenza e-commerce serve quasi sempre nel momento sbagliato: quando il negozio online ha già smesso di rispondere alle azioni che fino a sei mesi prima funzionavano. Il traffico c’è ancora, gli ordini calano, il costo per acquisire un cliente sale e nessuno in azienda sa dire dove si sia rotto il meccanismo. A quel punto si cerca un consulente e-commerce sperando che sia una questione di campagne pubblicitarie, e quasi mai lo è. In trent’anni di lavoro nel digitale italiano ho visto questo copione ripetersi con una regolarità che ha smesso di sorprendermi. Questa guida spiega cosa comprende davvero una consulenza per l’e-commerce, come si distingue un professionista serio da un venditore di pacchetti, e quale livello di lavoro quasi nessuno mette nel preventivo pur essendo, dal 2025, un obbligo di legge.

Che cos’è davvero una consulenza e-commerce

Una consulenza e-commerce è un intervento professionale che analizza un negozio online come sistema economico completo, non come sito web. Significa mettere insieme quattro piani che nelle aziende italiane vivono quasi sempre in stanze separate: il piano commerciale (cosa vendo, a chi, con che margine), il piano tecnico (su cosa gira il negozio e quanto regge), il piano di acquisizione (come arriva il traffico e quanto costa) e il piano normativo (cosa sono obbligato a fare per restare legalmente in piedi). Quando questi quattro piani non si parlano, l’e-commerce sembra funzionare finché il mercato tira e collassa appena il mercato si stringe.

La confusione più diffusa riguarda il perimetro. Molti imprenditori chiedono una consulenza e-commerce intendendo, in realtà, tre cose diverse: un aiuto per aprire un e-commerce partendo da zero, una diagnosi su un negozio esistente che rende meno del previsto, oppure una gestione operativa continuativa. Sono tre servizi con obiettivi, durate e costi strutturalmente diversi, e confonderli è la prima causa di rapporti che finiscono male dopo quattro mesi.

Consulenza, agenzia e freelance: tre modelli che non sono intercambiabili

Il consulente e-commerce lavora sulle decisioni. Il suo prodotto è una diagnosi, una priorità di intervento e un criterio per capire se sta funzionando. Non necessariamente esegue: spesso il valore sta proprio nel fatto che non ha interesse a vendere le ore di esecuzione. L’agenzia lavora sull’esecuzione: campagne, sviluppo, contenuti, gestione quotidiana. Il freelance specialista lavora su una verticale, la SEO o l’advertising o la logistica, con una profondità che le strutture generaliste raramente raggiungono.

Il problema nasce quando uno dei tre viene venduto come se fosse un altro. Una consulenza e-commerce che si conclude con la proposta di un pacchetto di gestione della stessa struttura che l’ha redatta non è una diagnosi, è un preventivo travestito. Non è necessariamente disonesto, ma va saputo. D’altra parte, chiedere a un consulente puro di gestire l’operatività quotidiana significa pagare tariffe da strategia per un lavoro che un profilo diverso farebbe meglio.

Consulenza strategica e consulenza operativa

La consulenza strategica risponde alla domanda “dove sto perdendo valore e in che ordine devo intervenire”. Ha una durata definita, produce un documento e un piano, e si misura sulla qualità delle decisioni che permette di prendere. La consulenza operativa affianca il team nell’esecuzione, ha una durata continuativa e si misura su indicatori di performance concordati.

Nella mia esperienza l’errore più costoso è saltare la prima per andare direttamente alla seconda. Si comincia a ottimizzare le campagne su un catalogo che ha un problema di marginalità strutturale, e per dodici mesi si spendono soldi per portare traffico su prodotti che, venduti, fanno perdere denaro. È un caso che ho visto abbastanza volte da considerarlo un pattern, non un incidente.

Il mercato italiano nel 2026: il totale cresce, la tua quota no

C’è un paradosso nei numeri dell’e-commerce italiano che spiega da solo perché la domanda di consulenza sia aumentata. Secondo l’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano, nel 2026 gli acquisti online di prodotto in Italia valgono circa 42,6 miliardi di euro, con una crescita del 6% rispetto all’anno precedente e un comparto Beauty & Pharma che corre all’8%, come documentato nel comunicato dell’Osservatorio eCommerce B2c. Il mercato, insomma, tira.

Il dato che quasi nessuno commenta arriva però da un’altra parte. Il report ISTAT “Imprese e ICT” relativo al 2025 registra che il 20,1% delle imprese italiane con almeno 10 addetti ha effettuato vendite online, in leggera flessione rispetto al 20,4% dell’anno precedente, e che le vendite online generano il 15,7% del fatturato totale contro il 16,9% dell’anno prima. I numeri completi sono nel report ISTAT su imprese e ICT.

Mettiamo insieme le due cose. Il mercato online cresce del 6%, ma la percentuale di imprese che ci partecipa cala e la quota di fatturato che quelle imprese ricavano dall’online cala anche lei. La conclusione aritmetica è spiacevole e va detta: il mercato si sta concentrando. Chi cresce sta crescendo molto, prendendosi le quote di chi arretra o esce. Non esiste più una crescita di sistema che tira su tutti. Questo significa che una consulenza e-commerce che nel 2026 ragiona ancora in termini di “aumentiamo il traffico” sta rispondendo alla domanda del 2019.

Vale la pena aggiungere un terzo dato dallo stesso report ISTAT: l’adozione di intelligenza artificiale nelle imprese italiane con almeno 10 addetti è passata dall’8,2% del 2024 al 16,4% del 2025, un raddoppio in dodici mesi. Nel commercio online questo si traduce in concorrenti che generano schede prodotto, gestiscono il servizio clienti e ottimizzano i prezzi con un costo marginale che tre anni fa non esisteva. Chi accompagna le PMI in questa transizione dovrebbe farlo in modo concreto e misurabile, non vendendo l’AI come una categoria magica: il punto non è “usare l’AI”, è sapere quali tre processi del tuo negozio cambiano di scala se li automatizzi e quali no.

Le sette aree che una consulenza e-commerce seria deve coprire

Un preventivo di consulenza e-commerce si valuta guardando cosa copre e cosa lascia fuori. Le aree sono sette. Non tutte servono sempre, ma tutte devono essere state almeno guardate, perché il problema di un negozio online sta quasi sempre nell’area che nessuno ha aperto.

1. Diagnosi dei dati e definizione della domanda giusta

Prima di qualsiasi intervento va ricostruito il funnel reale con numeri veri: sessioni, tasso di aggiunta al carrello, tasso di completamento del checkout, valore medio ordine, frequenza di riacquisto, margine di contribuzione per categoria. La maggior parte degli e-commerce italiani che ho analizzato aveva un tracciamento parzialmente rotto, e questo è un problema serio: se il dato è sbagliato, ogni decisione presa sopra quel dato è una scommessa.

Detto questo, la diagnosi non è un esercizio di raccolta. Serve a formulare la domanda giusta. “Perché vendiamo poco” non è una domanda su cui si lavora. “Perché il 74% di chi arriva alla pagina di pagamento non completa l’ordine da mobile” lo è.

2. Piattaforma e architettura tecnica

La scelta fra WooCommerce, Shopify, PrestaShop, Magento o una soluzione custom non è ideologica, è una funzione di catalogo, volumi, integrazioni con il gestionale e competenze interne. Il criterio che uso è semplice: la piattaforma giusta è quella che rende economiche le cose che farai spesso. Se hai duemila referenze che cambiano prezzo ogni settimana e la piattaforma rende costoso l’aggiornamento massivo, hai scelto male anche se il sito è bellissimo.

La velocità di caricamento rientra qui e non è un dettaglio estetico. Su mobile, ogni secondo di ritardo nel rendering delle pagine di categoria si traduce in carrelli che non si formano. È uno dei pochi interventi in cui l’effetto è misurabile in settimane.

3. Visibilità organica

La SEO per e-commerce ha regole proprie che poco hanno a che vedere con la SEO di un blog. Si lavora su architettura delle categorie, gestione dei filtri e della navigazione a faccette, controllo dei contenuti duplicati generati dalle varianti, paginazione, e dati strutturati di prodotto. Google documenta esplicitamente queste pratiche nella sua guida per il commercio elettronico, che resta il riferimento più affidabile in circolazione: la trovi nella documentazione ufficiale di Google Search Central.

Un capitolo a parte merita la scheda prodotto, che è il punto in cui si decidono contemporaneamente il posizionamento e la conversione. Ho scritto una guida dedicata su come ottimizzare la scheda prodotto perché è l’elemento su cui vedo più valore lasciato sul tavolo: descrizioni copiate dal catalogo del fornitore, foto che non mostrano la scala dell’oggetto, assenza totale di informazioni su spedizione e resi proprio nel punto in cui il dubbio nasce.

4. Conversione ed esperienza d’acquisto

Il lavoro sulla conversione è il più frainteso. Non consiste nel cambiare il colore dei pulsanti, consiste nel rimuovere gli attriti che impediscono a una persona già convinta di completare l’acquisto. Costi di spedizione rivelati solo al terzo passaggio del checkout, obbligo di registrazione, campi del modulo che rifiutano il numero di telefono con lo spazio, assenza di metodi di pagamento che il tuo pubblico usa davvero. Sono cose noiose, e proprio per questo restano lì per anni.

Un test che consiglio a chiunque abbia un negozio online: comprare un proprio prodotto da uno smartphone in 4G, di sera, senza usare il wifi dell’ufficio e senza essere già loggato. La lista di cose che non funzionano si scrive da sola.

5. Acquisizione a pagamento

L’advertising è l’area in cui si spendono più soldi e si fanno meno domande. Le due che contano sono sempre le stesse: quanto mi costa acquisire un cliente su ciascun canale, e quanto vale quel cliente nell’arco di dodici mesi. Se il costo di acquisizione supera il margine del primo ordine, la campagna funziona solo se esiste un riacquisto, e il riacquisto va dimostrato con i dati, non sperato.

Vale la pena ricordare che una parte consistente della crescita a pagamento degli ultimi anni è stata finanziata da margini che oggi non ci sono più. Il costo dei media è salito, i margini si sono compressi e molti modelli che tornavano nel 2021 oggi non tornano. Chi propone una strategia pubblicitaria senza aver prima guardato il conto economico sta lavorando alla cieca.

6. Logistica, resi e post vendita

La logistica è il luogo in cui la marginalità evapora silenziosamente. Costi di spedizione sottostimati, imballaggi sovradimensionati, tassi di reso non monitorati per categoria, giacenze che immobilizzano capitale su referenze che ruotano una volta l’anno. In diversi progetti di consulenza e-commerce l’intervento con il ritorno più alto non è stato sul marketing, è stato sulla revisione delle soglie di spedizione gratuita e sulla riduzione del tasso di reso su tre categorie problematiche.

Sul fronte normativo la gestione dei resi tocca anche il diritto di recesso, che in Italia ha requisiti precisi di informativa e di procedura. Sbagliarlo espone a contestazioni che costano più del reso.

7. Marginalità e sostenibilità economica

Questa è l’area che chiude il cerchio e che nella maggior parte delle consulenze non viene mai aperta. Un e-commerce non si giudica dal fatturato, si giudica dal margine di contribuzione dopo i costi variabili reali: prodotto, spedizione, transazione, media, resi, assistenza. Ho visto negozi online raddoppiare il fatturato in due anni e peggiorare il risultato d’esercizio, e nessuno se n’era accorto perché tutti guardavano il pannello delle vendite.

Se vuoi approfondire il quadro completo, ho raccolto altrove i criteri per aumentare le vendite di un e-commerce senza distruggere il margine, che è la parte difficile.

Come si struttura un progetto di consulenza e-commerce, fase per fase

Un progetto ben impostato ha una sequenza riconoscibile. Se il fornitore non riesce a descrivertela prima di firmare, non ce l’ha.

Fase 1: raccolta e verifica dei dati

Si parte dagli accessi: analytics, console di ricerca, back office della piattaforma, pannelli pubblicitari, gestionale o file di magazzino, dati di spedizione e resi. La prima attività reale non è analizzare, è verificare che i dati siano attendibili. In circa due progetti su tre trovo tracciamenti che contano gli acquisti due volte, filtri interni mai esclusi, oppure eventi di conversione impostati su una pagina di ringraziamento raggiungibile anche senza aver comprato. Finché questo non è sistemato, ogni percentuale calcolata è rumore.

Questa fase produce anche una fotografia meno tecnica ma altrettanto utile: chi decide cosa in azienda, chi ha gli accessi, quali fornitori sono coinvolti e con quali contratti. Sembra burocrazia. È il motivo per cui alcuni progetti si bloccano al secondo mese.

Fase 2: diagnosi e quantificazione delle perdite

Con dati affidabili si ricostruisce il percorso completo dell’utente e si quantifica dove si perde valore, possibilmente in euro. Non “il checkout converte poco”, ma “il passaggio dal carrello al pagamento perde il 61% degli utenti mobile, che al valore medio ordine attuale corrisponde a una perdita stimata di X euro al mese”. La differenza tra le due formulazioni è la differenza fra un’osservazione e una decisione finanziabile.

In parallelo si analizza il posizionamento competitivo: quali concorrenti presidiano le ricerche che contano, con quale struttura di catalogo, con quale profondità di contenuto. Questo lavoro va fatto sui dati, non a impressione, e ha il vantaggio di rendere visibile ciò che nel proprio settore è ormai standard e ciò che è ancora differenziante.

Fase 3: priorità e sequenza degli interventi

Qui il consulente guadagna o perde la propria utilità. Ogni intervento identificato va collocato su due assi: impatto economico atteso e costo di realizzazione, includendo il costo organizzativo interno che quasi sempre viene dimenticato. Ne esce una sequenza, non una lista. La sequenza conta perché alcuni interventi abilitano gli altri: sistemare il tracciamento prima di ottimizzare le campagne, ristrutturare le categorie prima di scrivere contenuti, mettere in sicurezza gli accessi prima di aprire il negozio a nuovi fornitori.

Fase 4: esecuzione, verifica e revisione

L’esecuzione può essere interna, esterna o mista, ma la verifica deve avere cadenza e criteri fissati in anticipo. Un ritmo che funziona bene nelle PMI italiane è mensile sul controllo degli indicatori e trimestrale sulla revisione delle priorità. Quello che non funziona è la riunione settimanale su metriche che si muovono su base trimestrale: produce ansia e decisioni prese sul rumore statistico.

Al termine di ogni ciclo va scritto cosa è stato fatto, cosa ha funzionato e cosa no. Sembra ovvio. Nella pratica, la memoria dei progetti digitali è quasi sempre orale, e questo è il motivo per cui le stesse cose vengono ritentate ogni due anni da persone diverse.

Il livello che quasi nessuno mette nel preventivo: rischio, conformità e sicurezza

Se guardi le pagine dei principali operatori che offrono consulenza e-commerce in Italia, trovi ovunque le stesse voci: strategia, SEO, advertising, CRO, marketing automation, analisi dati. Tutte legittime. Nessuna di queste pagine, però, dice cosa succede quando il negozio online cresce e poi si rompe per ragioni che con il marketing non c’entrano nulla. È un vuoto che non riguarda la qualità di chi scrive quelle pagine: riguarda il fatto che è un mestiere diverso, e chi non lo fa non lo vende.

Io questo mestiere lo faccio da parecchio. Sono un Certified Professional Ethical Hacker (CPEH n°4053103), consulente privacy certificato e membro Federprivacy (n°FP-9572), e sono Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Lodi. Quest’ultimo dettaglio è quello che cambia la prospettiva: significa che parte del mio lavoro consiste nel leggere e-commerce dopo che sono finiti in causa, quando il giudice deve capire di chi è la responsabilità. Si impara molto, guardando le cose dalla fine.

Accessibilità: dal 28 giugno 2025 non è più una buona pratica

Questo è il punto che nella quasi totalità delle consulenze e-commerce italiane non compare ancora, e che invece è il più urgente. Con il recepimento della direttiva europea 2019/882, il cosiddetto European Accessibility Act, dal 28 giugno 2025 gli obblighi di accessibilità digitale si estendono ai soggetti privati e comprendono espressamente i servizi di commercio elettronico. AgID è stata designata come autorità di vigilanza competente, come indicato nella comunicazione ufficiale AgID sulle linee guida per l’accessibilità dei servizi.

Tradotto in pratica: il tuo negozio online deve essere utilizzabile da chi naviga con screen reader, da chi non usa il mouse, da chi ha un deficit visivo o cognitivo. Contrasti sufficienti, alternative testuali alle immagini di prodotto, moduli con etichette corrette, checkout navigabile da tastiera, nessuna informazione veicolata solo dal colore. Non è un adempimento estetico, è un requisito di conformità con un’autorità di vigilanza sopra.

Sono obbligato ad aggiungere una precisazione, perché qui l’onestà conta più della drammatizzazione: la normativa prevede esclusioni per le microimprese che erogano servizi e meccanismi di gradualità, e il quadro applicativo italiano si è definito progressivamente. La valutazione va fatta caso per caso e non sostituisce il parere di un legale specializzato. Quello che posso dirti con certezza è che la maggior parte dei temi di e-commerce che ho analizzato nell’ultimo anno non superava un controllo di accessibilità nemmeno superficiale, e che nessuno dei loro fornitori aveva sollevato la questione.

Privacy, cookie e trattamento dei dati dei clienti

Un e-commerce è, per definizione, una macchina che raccoglie dati personali: anagrafiche, indirizzi, storico acquisti, comportamenti di navigazione, spesso dati di pagamento gestiti da terzi. Ogni pixel di tracciamento, ogni integrazione con una piattaforma di marketing automation, ogni chatbot aggiunge un trattamento che va documentato, basato su un presupposto giuridico e regolato con il fornitore.

Nella pratica trovo quasi sempre gli stessi tre problemi: banner cookie che rilasciano tracciamenti prima del consenso, registro dei trattamenti inesistente o compilato una volta nel 2019 e mai aggiornato, nomine a responsabile del trattamento mancanti proprio verso i fornitori che trattano più dati. Ho raccolto il quadro operativo nella guida GDPR per i siti web, e gli obblighi specifici del commercio elettronico nella panoramica sulla normativa italiana sugli e-commerce.

Sicurezza: quello che si vede solo dopo

La sicurezza informatica di un e-commerce viene percepita come un problema da grandi aziende fino al giorno in cui non lo è più. Le compromissioni che vedo più spesso nelle PMI italiane non sono attacchi sofisticati: sono plugin non aggiornati, credenziali amministrative riutilizzate, backup che nessuno ha mai provato a ripristinare, accessi FTP condivisi con fornitori che non lavorano più con l’azienda da tre anni.

Il danno raramente è il defacement visibile. È molto più spesso lo skimming silenzioso dei dati di pagamento inseriti nel checkout, che può andare avanti per mesi prima che qualcuno se ne accorga, e che a quel punto è contemporaneamente un problema tecnico, un problema di violazione dei dati da notificare e un problema reputazionale. Questo è il momento in cui il tema smette di essere teorico: la notifica di violazione ha tempi stretti e non ammette improvvisazione.

Cosa si impara facendo il perito

Le consulenze tecniche d’ufficio su contenziosi digitali hanno una caratteristica che le rende formative in modo brutale: quando arrivi tu, il progetto è già fallito e qualcuno deve rispondere. In diversi fascicoli che ho analizzato, la controversia fra un’azienda e il suo fornitore di e-commerce ruotava attorno a documenti che non esistevano. Nessun capitolato tecnico, nessuna definizione di cosa fosse “il sito finito”, nessuna clausola sulla proprietà del codice e del dato, nessun verbale di collaudo.

Da questo deriva il consiglio più economico che posso darti, e non richiede di assumere nessuno: prima di firmare qualsiasi contratto per il tuo negozio online, pretendi che siano scritti l’oggetto tecnico, i criteri di accettazione, la titolarità del codice sorgente e dei dati, le modalità di uscita e chi possiede gli accessi. Ho visto aziende perdere il proprio dominio e il proprio database perché tutto era intestato al fornitore. Non è un caso limite, è più comune di quanto sembri.

Come scegliere un consulente e-commerce senza sbagliare

Chi cerca una consulenza ecommerce mette quasi sempre a confronto tre o quattro preventivi che sembrano dire le stesse cose con parole diverse. La selezione, però, è più semplice di quanto sembri, a patto di spostare l’attenzione dalle promesse ai metodi. Un professionista serio è riconoscibile da come pone le domande, non da come descrive i risultati.

Le domande da fare al primo incontro

Chiedi come verrebbe strutturata la fase di diagnosi e quali dati servono per farla. Chiedi quali indicatori proporrebbe di monitorare e perché proprio quelli. Chiedi cosa succede se dopo l’analisi la conclusione fosse che non serve una consulenza continuativa. Chiedi chi lavora concretamente sul progetto e con quale frequenza sono previsti i confronti. Chiedi, infine, come si esce dal rapporto e cosa resta all’azienda: documenti, accessi, dati, procedure.

Una domanda che uso io e che consiglio di girare a chiunque ti proponga una consulenza e-commerce: “quali sono le tre cose che nel mio settore non funzionano quasi mai, e perché”. Se la risposta è generica, la conoscenza del settore è generica.

I segnali che dovrebbero farti alzare dal tavolo

Il primo è la promessa numerica prima dell’analisi. Nessuno può garantire un aumento percentuale di fatturato prima di aver guardato il conto economico e il tracciamento, e chi lo fa sta vendendo, non consulendo. Il secondo è l’indisponibilità a spiegare il metodo, mascherata da riservatezza. Il terzo è il preventivo che copre solo le aree in cui quel fornitore è attrezzato a lavorare, con le altre semplicemente assenti dal documento. Il quarto, più sottile, è l’assenza totale di qualsiasi riferimento a conformità, accessibilità o sicurezza in un preventivo del 2026.

Come si misura il lavoro di un consulente

Gli indicatori vanno definiti prima e devono essere pochi. Per una consulenza strategica: numero di decisioni prese e documentate, riduzione del tempo necessario a prendere una decisione, chiarezza sulle priorità dei successivi sei mesi. Per una consulenza operativa: margine di contribuzione, costo di acquisizione cliente, tasso di conversione per segmento di traffico, valore del cliente nel tempo.

Al contrario, misurare una consulenza sul numero di attività svolte è il modo più sicuro per pagare movimento invece di risultato.

Cosa cambia a seconda del settore

Una consulenza e-commerce generica esiste solo nei preventivi. Nella realtà il baricentro del lavoro si sposta in modo netto a seconda di cosa vendi, e un consulente ecommerce che conosce il tuo comparto te lo dice al primo incontro, prima ancora di aver visto i numeri.

Nell’abbigliamento e nella calzatura il problema dominante è il reso. Tassi di reso a due cifre non sono un’anomalia, sono la fisiologia del comparto, e la marginalità si decide sulla capacità di ridurli: guide alle taglie costruite sul prodotto reale e non sullo standard del fornitore, fotografie che mostrano il capo indossato su corporature diverse, recensioni che riportano la vestibilità. Ottimizzare le campagne su un catalogo con reso al 40% significa pagare per generare lavoro di magazzino.

Nel food e grocery il vincolo è logistico e temporale. Catena del freddo, scadenze, fragilità, finestre di consegna. Qui il lavoro sulla conversione passa più dalla chiarezza delle condizioni di consegna che dalla persuasione, e la fidelizzazione vale più dell’acquisizione perché il modello regge sulla frequenza di riacquisto.

Nei ricambi, nella componentistica e nel B2B tecnico la partita si gioca sulla precisione dei dati di prodotto. Codici, compatibilità, schede tecniche, disponibilità reale. Un cliente professionale non compra emozionalmente: compra se è certo che il pezzo è quello giusto e arriva quando serve. In questi progetti l’intervento con il ritorno più alto è quasi sempre sulla qualità e sulla struttura del catalogo, non sul marketing.

Nel B2B in senso ampio cambia anche il modello di vendita: listini personalizzati, ordini ricorrenti, pagamenti differiti, integrazione con il gestionale del cliente. È un e-commerce che assomiglia più a un portale di servizio che a un negozio, e valutarlo con le metriche del B2C porta a conclusioni sbagliate.

Infine, nei settori regolamentati come integratori, cosmetica, dispositivi medici o prodotti per l’infanzia, il piano normativo non è un capitolo aggiuntivo: è un vincolo di progettazione. Cosa si può dichiarare in una scheda prodotto, quali claim sono vietati, quali informazioni obbligatorie devono comparire. Ho visto campagne bloccate e schede rimosse per formulazioni che nessuno aveva pensato di far verificare.

Gli errori ricorrenti che vedo da trent’anni

Lavoro nel digitale dal 1993 e ho seguito oltre duemila clienti in dodici paesi. Cambiano le tecnologie, i pattern di errore restano notevolmente stabili.

Il primo è il catalogo indifferenziato. Si mette online tutto quello che c’è a magazzino, senza distinguere fra prodotti che portano traffico, prodotti che portano margine e prodotti che portano solo lavoro. Un e-commerce con quattromila referenze e nessuna gerarchia commerciale è un magazzino con una vetrina, non un negozio.

Il secondo è la dipendenza da un unico canale. Il negozio che vive interamente di una piattaforma pubblicitaria, o interamente di un marketplace, ha delegato il proprio destino a qualcuno che può cambiare le regole senza avvisare. Ne ho visti sparire nel giro di un aggiornamento di algoritmo.

Il terzo è l’assenza di una base proprietaria. Lista email, dati dei clienti, contenuti: sono l’unico patrimonio digitale che resta quando cambia tutto il resto, e sono anche l’unico su cui quasi nessuno investe finché non è tardi.

Il quarto è il rifacimento del sito come risposta a qualsiasi problema. Il restyling è una scelta legittima, ma quando arriva senza diagnosi si porta dietro il rischio più caro dell’e-commerce: perdere in un colpo solo il posizionamento organico costruito in anni, per una migrazione fatta senza mappatura dei redirect. Se vuoi il quadro tecnico completo su come si costruisce un negozio online che regga, ho raccolto il metodo nella guida su come si costruisce un e-commerce.

Il quinto, e forse il più costoso, è considerare la consulenza SEO e il lavoro di conformità come voci comprimibili quando il budget si stringe. Sono le due voci che producono effetti lenti e che, tolte, non fanno male subito. Fanno male dopo, e il dopo arriva sempre.

Quando una consulenza e-commerce non serve

Non tutti i negozi online hanno bisogno di un consulente, e dirlo è parte del mestiere.

Se il problema è che il prodotto non ha un mercato sufficiente, nessuna ottimizzazione lo risolve. Ho lavorato su progetti in cui la conclusione onesta era che il posizionamento di prodotto andava ripensato prima di spendere un altro euro in digitale, e che quel lavoro non era una consulenza e-commerce.

Se il volume è ancora molto piccolo e non esiste uno storico di dati, una diagnosi approfondita produce ipotesi, non evidenze. In quella fase serve più esecuzione disciplinata che analisi, e spesso il denaro è meglio investito nel prodotto e nella logistica.

Se l’azienda non ha nessuno che possa ricevere e applicare le indicazioni, la consulenza resta un documento. È il caso più frequente di spreco che incontro: analisi eccellenti che restano nel cassetto perché non esisteva la capacità operativa per attuarle. Prima di comprare una strategia, verifica di avere le mani per eseguirla, oppure metti a preventivo anche quelle.

Risorse per approfondire

Per chi vuole farsi un’idea prima di coinvolgere qualcuno, tre percorsi di lettura hanno senso in ordine diverso a seconda del punto di partenza. Chi non ha ancora aperto dovrebbe cominciare dalle basi tecniche ed economiche di un negozio online. Chi ha già un e-commerce che gira male dovrebbe partire dalla scheda prodotto e dal checkout, perché è lì che si concentra la maggior parte del valore perso. Chi ha un e-commerce che gira bene dovrebbe guardare il capitolo conformità, perché è l’unico rischio che cresce proporzionalmente al successo.

Ho raccolto in un libro gratuito i quarantasette errori tecnici, normativi e SEO che trovo più spesso nei siti italiani, inclusi quelli realizzati da agenzie strutturate. È una lettura scomoda ma utile per capire cosa chiedere al proprio fornitore.

Riepilogo dei punti chiave

Una consulenza e-commerce analizza il negozio online come sistema economico completo e non come sito web, integrando piano commerciale, tecnico, di acquisizione e normativo. Nel 2026 il mercato italiano dell’e-commerce di prodotto vale circa 42,6 miliardi di euro con una crescita del 6%, ma la quota di imprese che vendono online e la quota di fatturato online per impresa sono in calo secondo ISTAT: il mercato si sta concentrando e le strategie basate solo sull’aumento del traffico non bastano più. Una consulenza seria copre sette aree: diagnosi dei dati, piattaforma e architettura tecnica, visibilità organica, conversione, acquisizione a pagamento, logistica e resi, marginalità. A queste va aggiunto il livello che quasi nessun preventivo include: accessibilità digitale, obbligatoria per i servizi di commercio elettronico dal 28 giugno 2025 con AgID come autorità di vigilanza, conformità GDPR e sicurezza informatica. Il consulente giusto si riconosce dal metodo di diagnosi e dalle domande che pone, non dalle percentuali che promette prima di aver visto i dati.

Domande frequenti sulla consulenza e-commerce

Cosa fa un esperto di e-commerce?

Un esperto di e-commerce analizza e migliora il funzionamento economico di un negozio online. Il lavoro comprende la diagnosi dei dati di vendita e di traffico, la valutazione della piattaforma tecnica, l’ottimizzazione della visibilità organica e della conversione, la gestione dell’acquisizione a pagamento, il controllo della marginalità reale dopo spedizioni e resi, e la verifica della conformità normativa del negozio. Un esperto non si limita a eseguire attività: definisce quali interventi hanno priorità e con quali indicatori si misura se stanno funzionando.

Cosa fa chi si occupa di ecommerce in azienda?

Chi gestisce l’e-commerce in azienda, spesso con il ruolo di e-commerce manager, coordina l’intera catena che porta un prodotto dal magazzino al cliente finale: gestione del catalogo e dei prezzi, pianificazione delle promozioni, coordinamento con logistica e assistenza clienti, supervisione delle campagne di acquisizione, analisi dei dati di vendita e rapporto con i fornitori tecnici. La differenza rispetto a un consulente esterno è la prospettiva: il primo esegue e gestisce quotidianamente, il secondo porta un punto di vista indipendente e una diagnosi che chi è dentro l’operatività fatica a formulare.

Cosa si intende per consulenza commerciale applicata all’online?

La consulenza commerciale applicata all’online riguarda le decisioni su cosa vendere, a chi e a quali condizioni: selezione e gerarchia del catalogo, politica di prezzo e di sconto, definizione del posizionamento rispetto alla concorrenza, scelta dei canali di vendita fra sito proprietario e marketplace. Si distingue dalla consulenza tecnica, che riguarda la piattaforma e l’infrastruttura, e dalla consulenza di marketing, che riguarda l’acquisizione del traffico. In un progetto e-commerce le tre devono essere coordinate, perché una decisione commerciale sbagliata non è recuperabile con l’ottimizzazione tecnica.

Quanto guadagna un e-commerce al mese?

Non esiste una risposta numerica valida in generale, e diffida di chi te ne dà una. Il guadagno di un e-commerce dipende dal margine di contribuzione, cioè dal ricavo meno i costi variabili reali: costo del prodotto, spedizione, commissioni di pagamento, costo dei media per acquisire il cliente, resi e assistenza. Due negozi con lo stesso fatturato mensile possono avere risultati opposti se uno vende prodotti ad alto margine con basso tasso di reso e l’altro no. Il modo corretto di impostare la domanda è calcolare il margine di contribuzione per categoria e confrontarlo con i costi fissi mensili: quello dice quanto fatturato serve per essere in pareggio.

Quanto dura una consulenza e-commerce?

Dipende dal tipo. Una consulenza strategica di diagnosi ha una durata definita, tipicamente compresa fra alcune settimane e un paio di mesi a seconda della complessità del catalogo e della qualità dei dati disponibili, e si chiude con un documento e un piano di priorità. Una consulenza operativa continuativa non ha una scadenza naturale, ma andrebbe rivista almeno ogni sei mesi verificando gli indicatori concordati. Un buon segnale è la disponibilità del consulente a ridurre il proprio perimetro quando l’azienda ha acquisito competenza interna.

Serve una consulenza e-commerce se vendo già su un marketplace?

Sì, e spesso serve di più. Vendere esclusivamente su un marketplace significa avere accesso a un flusso di domanda ma non ai dati dei clienti, nessun controllo sulle regole e una marginalità compressa dalle commissioni. Una consulenza in questo scenario lavora su due fronti: ottimizzare la presenza sul marketplace, che ha logiche di posizionamento proprie, e costruire in parallelo un canale proprietario che riduca la dipendenza. Il passaggio va pianificato con attenzione, perché il canale diretto ha costi di acquisizione che il marketplace nasconde.

Il mio e-commerce deve essere accessibile per legge?

Dal 28 giugno 2025 gli obblighi di accessibilità digitale derivanti dalla direttiva europea 2019/882, il European Accessibility Act, si applicano anche a soggetti privati e comprendono espressamente i servizi di commercio elettronico, con AgID designata autorità di vigilanza. La normativa prevede però esclusioni e meccanismi di gradualità, in particolare per le microimprese che erogano servizi, quindi la valutazione va fatta sul caso specifico e con il supporto di un legale. In pratica, un e-commerce conforme deve essere utilizzabile con screen reader e da tastiera, avere contrasti adeguati, alternative testuali alle immagini e moduli correttamente etichettati.

Meglio un consulente e-commerce o un’agenzia?

Dipende da cosa manca all’azienda. Se manca la direzione, cioè non è chiaro dove si perde valore e quali interventi hanno priorità, serve un consulente indipendente, meglio se senza interesse economico nell’esecuzione. Se la direzione è chiara e manca la capacità di eseguire, serve un’agenzia o un team di specialisti. Molte aziende comprano esecuzione quando avevano bisogno di direzione, e dopo un anno si ritrovano con molte attività svolte e lo stesso problema di partenza. La sequenza corretta è quasi sempre diagnosi prima, esecuzione poi.

Da dove partire concretamente

Se stai valutando una consulenza e-commerce, il passo più utile non è cercare un fornitore: è mettere in fila tre informazioni che dovresti avere comunque. Il margine di contribuzione delle tue prime cinque categorie di prodotto. Il costo reale di acquisizione di un cliente sul canale che usi di più. Lo stato di conformità del tuo negozio su privacy, accessibilità e sicurezza degli accessi. Se riesci a rispondere a queste tre domande con numeri e non con impressioni, sei già in una posizione di forza in qualsiasi trattativa. Se non riesci, hai appena scoperto il perimetro esatto della diagnosi che ti serve.

Da lì il percorso è lineare: diagnosi, priorità, esecuzione, misurazione. Senza scorciatoie e senza percentuali promesse prima di aver guardato i dati.

Richiedi una consulenza gratuita: se vuoi un confronto sul tuo negozio online, puoi scrivermi e raccontarmi il tuo progetto. Nel frattempo, se ti interessa capire quali errori cercare da solo, scarica gratis il libro Siti da Incubo e usa l’elenco dei quarantasette errori come lista di controllo sul tuo e-commerce.