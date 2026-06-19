Il pulsante di recesso ecommerce è ufficialmente un obbligo di legge: dal 19 giugno 2026 ogni negozio online che vende a consumatori privati deve offrire una funzione digitale chiara, sempre accessibile e tracciabile per esercitare il diritto di recesso. Non basta più nascondere la procedura dietro una PEC, un modulo PDF da scaricare o il passaggio obbligato dal servizio clienti. Per chi gestisce uno shop online la scelta è netta: adeguarsi adesso, oppure esporsi a sanzioni e a un’estensione automatica dei tempi di reso che può pesare parecchio sul bilancio. In questa guida vediamo cosa prevede la norma, a chi si applica, come deve essere fatto il pulsante e quali passi concreti servono per metterti in regola.

Cosa prevede il nuovo obbligo del pulsante di recesso

La novità nasce a livello europeo. La Direttiva (UE) 2023/2673 ha introdotto il principio per cui recedere da un contratto concluso online deve essere semplice almeno quanto lo è stato firmarlo. Se un cliente ha potuto comprare con pochi clic, deve poter annullare l’acquisto con la stessa facilità, senza percorsi a ostacoli. L’Italia ha recepito questa indicazione con il Decreto Legislativo 209/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026, che ha inserito nel Codice del Consumo il nuovo articolo 54-bis.

Il cuore della riforma è proprio qui. Il diritto di recesso smette di essere una semplice clausola contrattuale nascosta nelle condizioni di vendita e diventa un requisito obbligatorio dell’interfaccia digitale. In pratica, accanto agli strumenti già esistenti come il modulo tipo di recesso, il venditore deve mettere a disposizione una funzione online dedicata, attiva per tutto il periodo in cui il consumatore può ripensarci. Il termine ordinario resta quello di sempre, ovvero 14 giorni dalla consegna del bene, ma cambia radicalmente il modo in cui quel diritto va reso accessibile.

Vale la pena ricordare un dettaglio che molti gestori sottovalutano. Il decreto modifica anche l’articolo 49 del Codice del Consumo, quello sugli obblighi informativi precontrattuali. Significa che già prima dell’acquisto il cliente va informato dell’esistenza e della posizione della nuova funzione di recesso. La trasparenza, insomma, parte dalla scheda prodotto e dal checkout, non solo dalla pagina del reso.

A chi si applica davvero: B2C, siti misti e le eccezioni

L’obbligo riguarda tutti i contratti a distanza conclusi tramite un’interfaccia online verso consumatori finali, quindi il classico rapporto B2C. Sono coinvolti i siti ecommerce veri e propri, ma anche le app che consentono l’acquisto diretto e, attenzione, i siti misti che vendono sia ad aziende sia a privati. In questi casi la parte rivolta al consumatore deve comunque rispettare la regola, anche se il portale serve in prevalenza clienti con partita IVA.

Restano fuori alcune situazioni ben definite. Il diritto di recesso, e di conseguenza il pulsante, non si applica agli acquisti effettuati in negozio fisico, né ai contratti tra professionisti puri in ottica B2B. Esistono inoltre le esclusioni classiche già previste dal Codice del Consumo, come i beni realizzati su misura, i prodotti sigillati per ragioni igieniche una volta aperti o i contenuti digitali scaricati con il consenso esplicito del cliente. Sapere con precisione dove ti collochi è il primo passo per capire se e come intervenire, soprattutto se gestisci un catalogo eterogeneo. Per un quadro completo degli adempimenti ti può essere utile rivedere la normativa italiana sugli e-commerce nel suo insieme, perché il pulsante di recesso è solo un tassello di un mosaico più ampio.

Come deve funzionare il pulsante di recesso per essere a norma

Non basta aggiungere un bottone qualsiasi in fondo a una pagina dimenticata. La norma chiede caratteristiche precise, e su questo si gioca la differenza tra un sito conforme e uno solo apparentemente in regola. La funzione di recesso deve essere facilmente individuabile, chiaramente leggibile e disponibile in modo continuativo per tutta la durata del periodo di recesso.

Dal punto di vista pratico, quando il cliente attiva la funzione il sistema deve permettergli di trasmettere una dichiarazione di recesso e di inserire i dati necessari a identificare l’ordine. Subito dopo l’invio, il venditore è tenuto a fornire una conferma di ricevuta su supporto durevole, tipicamente una email che attesti data e contenuto della richiesta. Questo passaggio è cruciale, perché rende la procedura tracciabile e tutela entrambe le parti in caso di contestazioni.

C’è poi un aspetto che tocca la protezione dei dati. La funzione di recesso raccoglie informazioni personali del cliente e genera comunicazioni automatiche, quindi va progettata in coerenza con il GDPR e con l’informativa del sito. Nella mia esperienza con le PMI, è proprio qui che nascono gli errori più frequenti, perché si pensa al pulsante come a una questione puramente grafica dimenticando il trattamento dei dati che lo accompagna. Un check incrociato con l’adeguamento GDPR del sito evita di risolvere un problema creandone un altro.

Come adeguare il tuo ecommerce, passo dopo passo

Mettersi in regola non è un’operazione da rimandare, ma nemmeno una rivoluzione ingestibile se affrontata con metodo. Il percorso, qualunque sia la piattaforma che utilizzi, segue una logica abbastanza lineare che puoi sintetizzare in pochi punti operativi:

Mappa i tuoi flussi di vendita e individua quali ordini ricadono nell’ambito B2C soggetto all’obbligo.

Inserisci una funzione di recesso visibile nell’area account del cliente, nella pagina dell’ordine e in un punto facilmente raggiungibile del sito.

Configura l’invio automatico della conferma di ricevuta su email, conservando una traccia della richiesta.

Aggiorna le condizioni di vendita, l’informativa precontrattuale e i testi del checkout per segnalare l’esistenza e la posizione del pulsante.

Verifica la coerenza con l’informativa privacy e con la gestione dei dati raccolti dalla funzione.

La maggior parte dei CMS commerciali permette di realizzare questi interventi tramite configurazioni native o estensioni dedicate, ma il diavolo si nasconde nei dettagli dell’implementazione e nei test. Un pulsante che non invia la conferma, o che sparisce su mobile, è formalmente presente ma sostanzialmente non conforme. Se preferisci delegare l’intero processo a chi lo fa di mestiere, una consulenza e-commerce mirata accorcia i tempi e riduce il rischio di sviste, mentre un intervento sullo sviluppo del sito web consente di integrare la funzione in modo pulito anche su strutture personalizzate.

Cosa rischi se non ti adegui: sanzioni e recesso esteso

Ignorare la scadenza non è un’opzione a basso costo. La conseguenza più immediata e spesso più dolorosa è l’estensione del periodo di recesso. Quando il venditore non fornisce correttamente la funzione e le informazioni richieste, il diritto del consumatore di restituire il prodotto non si ferma più a 14 giorni, ma può prolungarsi fino a dodici mesi. Tradotto in termini concreti, significa che un cliente potrebbe restituire un acquisto a distanza di quasi un anno, con tutto ciò che comporta in termini di logistica, rimborsi e gestione del magazzino.

A questo si aggiunge il versante sanzionatorio. L’assenza del pulsante può configurare una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo, con il rischio di sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità competente in materia di tutela del consumatore. Come ricorda anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il diritto di recesso è uno dei pilastri della tutela negli acquisti a distanza, e la sua violazione non passa inosservata. Al danno economico si somma poi quello reputazionale, perché un cliente che fatica a ottenere un reso difficilmente tornerà a comprare e, sempre più spesso, lo racconta pubblicamente.

Da obbligo a vantaggio competitivo: il reso come leva di fiducia

Qui arriva la parte che molti gestori non vedono. Un obbligo normativo, se affrontato con la giusta visione, può diventare un asset di marketing. Diversi studi sul comportamento d’acquisto online mostrano che una politica di reso chiara e una procedura semplice aumentano la propensione a comprare, perché abbassano la percezione di rischio. Il cliente che sa di poter cambiare idea senza complicazioni acquista con più serenità, e spesso spende di più.

Il pulsante di recesso, in quest’ottica, non è solo un adempimento da spuntare. È un segnale di affidabilità che comunichi al tuo pubblico. In un caso che ho seguito, un negozio online che aveva reso il reso semplice e trasparente ha visto crescere il tasso di conversione proprio perché i clienti si fidavano di più, e i resi effettivi sono rimasti contenuti. La lezione è chiara: trasformare la conformità in esperienza d’uso positiva conviene. Se vuoi approfondire come una buona gestione del post vendita possa sostenere i risultati, trovi spunti utili nella guida dedicata ad aumentare le vendite del tuo ecommerce, dove la fiducia del cliente è uno dei fattori ricorrenti.

Riepilogo dei punti chiave

Dal 19 giugno 2026 il pulsante di recesso ecommerce è obbligatorio per tutti i siti e le app che vendono a consumatori privati, inclusi i portali misti B2C e B2B. L’obbligo deriva dalla Direttiva (UE) 2023/2673, recepita in Italia con il D.Lgs 209/2025 che ha introdotto l’articolo 54-bis nel Codice del Consumo. La funzione deve essere ben visibile, sempre accessibile durante i 14 giorni di recesso, capace di raccogliere la dichiarazione del cliente e di inviare una conferma di ricevuta su supporto durevole. Non rientrano nell’obbligo gli acquisti in negozio fisico, i rapporti puramente B2B e le eccezioni classiche come i beni su misura. Chi non si adegua rischia l’estensione del periodo di reso fino a dodici mesi e sanzioni per pratica commerciale scorretta. Adeguarsi richiede interventi su funzione, conferme automatiche, condizioni di vendita e coerenza con il GDPR, ma una procedura di reso semplice può anche aumentare fiducia e conversioni.

Domande frequenti sul pulsante di recesso ecommerce

Qual è la normativa che regola il pulsante di recesso nell’ecommerce?

L’obbligo deriva dalla Direttiva (UE) 2023/2673, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 209/2025, che ha inserito l’articolo 54-bis nel Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005). La norma impone ai venditori online di mettere a disposizione una funzione digitale di recesso facilmente accessibile, applicabile dal 19 giugno 2026.

Da quando è obbligatorio il pulsante di recesso per gli ecommerce?

L’obbligo è operativo dal 19 giugno 2026, senza periodo transitorio. Da quella data ogni nuovo contratto concluso online con un consumatore deve poter essere annullato tramite la funzione di recesso dedicata, già attiva e visibile sul sito o sull’app.

Il pulsante di recesso si applica anche ai siti B2B?

L’obbligo riguarda i contratti verso consumatori finali, quindi il rapporto B2C. I rapporti puramente tra professionisti restano esclusi, ma i siti misti che vendono sia ad aziende sia a privati devono comunque garantire la funzione di recesso per la parte rivolta ai consumatori.

Cosa rischia un ecommerce che non inserisce il pulsante di recesso?

La mancanza della funzione può estendere il periodo di recesso del consumatore fino a dodici mesi oltre i 14 giorni ordinari e può configurare una pratica commerciale scorretta, con conseguenti sanzioni amministrative. A questo si aggiunge il rischio reputazionale legato a una cattiva esperienza di reso.

Come deve essere fatto il pulsante di recesso per essere a norma?

Deve essere ben visibile, facilmente individuabile e disponibile per tutta la durata del periodo di recesso. Deve consentire al cliente di trasmettere la dichiarazione di recesso con i dati dell’ordine e prevedere l’invio di una conferma di ricevuta su supporto durevole, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati.

Pronto a mettere in regola il tuo negozio online?

Il 19 giugno 2026 non è una data lontana, e improvvisare l’adeguamento all’ultimo momento è il modo migliore per commettere errori che costano cari. Con oltre trent’anni di esperienza nel digitale e migliaia di progetti seguiti, affianco le PMI italiane nel rendere i loro ecommerce conformi alla normativa in modo concreto e misurabile, curando insieme l’aspetto legale, quello tecnico e l’esperienza d’uso. La mia attività di consulente certificato sulla privacy e iscritto a Federprivacy, oltre al ruolo di Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Lodi, mi permette di trattare il pulsante di recesso non come un bottone isolato, ma come parte di un sito solido, sicuro e a prova di controllo.

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