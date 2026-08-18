Contenuti duplicati ecommerce: come trovarli e risolverli nel 2026

I contenuti duplicati sono il problema SEO più diffuso negli ecommerce italiani, e lo dico con una certa sicurezza: in oltre trent’anni di lavoro sul web, e dopo aver messo le mani su più di 2.500 siti, non mi è mai capitato di analizzare un ecommerce che ne fosse completamente libero. Non uno. Cataloghi con migliaia di prodotti, varianti di colore e taglia, filtri che generano URL a raffica, descrizioni copiate dai listini dei fornitori: ogni negozio online produce duplicazione per sua stessa natura. La buona notizia è che il problema si trova, si misura e si risolve con un metodo preciso. In questa guida ti mostro dove nascono i duplicati in un ecommerce, come scovarli in un pomeriggio con strumenti alla portata di tutti, in che ordine intervenire senza buttare via il posizionamento che hai già costruito, e cosa è cambiato con l’arrivo dei contenuti generati con l’AI. Con un caso reale, numeri veri alla mano, che vale più di mille teorie.

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Cosa sono i contenuti duplicati e perché in un ecommerce sono inevitabili

Si parla di contenuti duplicati quando lo stesso testo, o un testo molto simile, è raggiungibile su più URL diversi. La duplicazione può essere interna, quando avviene tra pagine dello stesso sito, oppure esterna, quando lo stesso contenuto compare su domini differenti. In un sito vetrina da venti pagine il fenomeno è raro e quasi sempre frutto di distrazione. In un ecommerce è strutturale: la piattaforma stessa, che sia WooCommerce, PrestaShop, Magento o Shopify, genera duplicati come sottoprodotto del suo normale funzionamento.

Facciamo un esempio concreto. Vendi una felpa disponibile in cinque colori e sei taglie. Se ogni combinazione ha il suo URL, hai trenta pagine con la stessa identica descrizione, lo stesso title appena variato e le stesse specifiche tecniche. Aggiungi i filtri per prezzo, marca e materiale, la paginazione delle categorie, i parametri di tracciamento delle campagne, e il tuo catalogo da 500 prodotti diventa agli occhi di Google un sito da 20.000 URL, dove magari 17.000 dicono le stesse cose di altri 3.000. Questo, prima ancora di aver copiato una sola riga da un fornitore.

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Serve subito un chiarimento, perché su questo tema circola tanta cattiva informazione. Google ha una posizione ufficiale chiara: la presenza di una certa quantità di contenuti duplicati su un sito è normale e non costituisce di per sé una violazione delle norme antispam. Lo spiega nella documentazione ufficiale sulla canonicalizzazione, aggiornata a luglio 2026, che trovi su Google Search Central. Niente penalizzazione automatica, quindi. Il problema è un altro, ed è più subdolo.

Quando Google trova lo stesso contenuto su più URL, sceglie lui quale versione mostrare nei risultati e filtra le altre. Questa scelta non sempre coincide con la tua: capita che venga premiata la variante sbagliata, la pagina filtrata invece della categoria, il prodotto esaurito invece di quello disponibile. Nel frattempo il crawler spreca tempo e risorse a scansionare migliaia di copie invece di indicizzare le novità del catalogo, i segnali di ranking si spalmano su più URL invece di concentrarsi su uno, e gli eventuali backlink si disperdono. Il risultato pratico lo vedo ogni settimana nelle analisi che faccio: categorie strategiche che non rankano, schede prodotto invisibili, traffico organico piatto nonostante il catalogo cresca. Se vuoi inquadrare il tema nella strategia complessiva del tuo negozio, ho scritto una guida dedicata alla SEO per ecommerce che ti consiglio di leggere insieme a questa.

C’è poi un caso limite che va nominato: quando la duplicazione è massiva, sistematica e senza alcun valore aggiunto per l’utente, si entra nel territorio delle violazioni vere, quelle sì sanzionabili. Ci torno più avanti parlando di contenuti generati in scala, perché è il fronte dove il confine si è spostato negli ultimi due anni.

Dove nascono i duplicati in un ecommerce: le sei cause tecniche

Prima di aprire qualsiasi tool conviene sapere cosa si sta cercando. Nella mia esperienza le fonti di duplicazione interna di un ecommerce sono sostanzialmente sei, e le elenco in ordine di frequenza con cui le incontro nelle analisi.

Le varianti prodotto

È la causa numero uno. Ogni combinazione di attributo che genera un URL proprio moltiplica la scheda per il numero di varianti. Il caso della felpa in trenta combinazioni non è un’iperbole: ho analizzato cataloghi moda dove un singolo modello generava oltre cinquanta URL indicizzabili. La domanda da farsi è sempre la stessa: esiste una domanda di ricerca specifica per la variante? Se nessuno cerca “felpa cappuccio verde salvia taglia M”, quella pagina non ha motivo di esistere come URL indicizzabile separato. Se invece la variante intercetta ricerche reali, ad esempio il colore per un complemento d’arredo, allora merita un URL proprio ma con contenuto realmente differenziato, non fotocopiato.

La navigazione a faccette e i filtri

I filtri per prezzo, marca, colore e disponibilità sono preziosi per chi compra e micidiali per la scansione. Ogni combinazione di filtri può generare un URL: categoria più marca, categoria più marca più fascia di prezzo, e così via in progressione combinatoria. Google ha dedicato al tema una documentazione specifica sulla gestione della crawling delle faccette, aggiornata a marzo 2026, dove indica le due strade percorribili: bloccare le URL filtrate via robots.txt quando non hanno valore di ricerca, oppure gestirle con criteri rigorosi se si decide di renderle indicizzabili. Le best practice complete sono nella pagina ufficiale sulla navigazione a faccette di Google Search Central. Il punto che quasi tutti sbagliano è il criterio di scelta: una faccetta merita l’indicizzazione solo se corrisponde a una ricerca con volume reale. “Scarpe running donna” sì, “scarpe running donna sotto i 70 euro ordinate per novità” no.

La paginazione delle categorie

Pagina 2, pagina 3, pagina 12 di una categoria condividono titolo, descrizione e testo introduttivo della pagina 1. Se la paginazione non è gestita, ogni categoria importante si porta dietro una coda di copie sbiadite di sé stessa. È un tema con abbastanza sfumature da meritare un approfondimento a parte: nella mia guida su come gestire la paginazione trovi le soluzioni tecniche nel dettaglio, incluse quelle da evitare perché ormai obsolete.

I parametri di tracciamento e di sessione

UTM delle campagne, ID di sessione, parametri di ordinamento: ognuno di questi crea un URL formalmente diverso con contenuto identico. È la duplicazione più silenziosa perché non la vedi navigando il sito, la vedi solo nei log o nei report di scansione. Un cliente mi ha portato un ecommerce dove il 40 per cento delle URL scansionate da Google erano varianti con parametri di ordinamento. Quasi metà del crawl budget bruciata per niente.

Le versioni multiple del dominio

Http e https, con www e senza, con trailing slash e senza: se il server risponde 200 su più versioni senza redirect, ogni pagina del sito esiste in due, quattro, a volte otto copie. È un errore da manuale, eppure lo trovo ancora nel 2026, soprattutto su ecommerce migrati di piattaforma senza una regia tecnica seria.

Gli ambienti di staging indicizzati

Il sito di test su staging.tuodominio.it finito in indice perché nessuno ha messo il noindex o la protezione con password. Sembra una svista da principianti e invece capita anche a realtà strutturate, tipicamente dopo un cambio di agenzia o di sviluppatore. In questo caso l’intero sito è duplicato, pagina per pagina, e Google deve scegliere ogni volta quale delle due versioni considerare quella vera.

Descrizioni del fornitore e feed dei grossisti: il duplicato che arriva da fuori

Fin qui la duplicazione interna. C’è poi la seconda faccia dei contenuti duplicati ecommerce, quella esterna, che ha quasi sempre la stessa origine: le descrizioni prodotto fornite dal produttore o dal grossista. Il meccanismo lo conosci: importi il catalogo dal feed del fornitore, le descrizioni arrivano già pronte, le pubblichi così come sono. Peccato che lo stesso feed lo stiano importando altri cinquanta negozi, più i marketplace. Il risultato è che la stessa descrizione esiste su decine di domini, e Google deve decidere quale mostrare. Indovina chi vince quasi sempre? Il sito con più autorità, che di rado è il tuo.

Questa è la ragione per cui tanti ecommerce con cataloghi enormi non vedono una scheda prodotto in prima pagina nemmeno per sbaglio. Non è sfortuna, è aritmetica: stai gareggiando con contenuto identico contro domini più forti del tuo. L’unica via d’uscita è la differenziazione, che non significa cambiare tre aggettivi alla descrizione del fornitore. Significa riscrivere partendo da ciò che sai tu e il fornitore non sa: come si comporta il prodotto nell’uso reale, per chi è adatto e per chi no, cosa chiedono i clienti prima di comprarlo, cosa scrivono nelle recensioni dopo. Su come strutturare questo lavoro ho dedicato una guida intera a come ottimizzare la scheda prodotto di un ecommerce, con la gerarchia esatta degli elementi da curare.

Un consiglio operativo che do sempre ai clienti con cataloghi da migliaia di referenze: non serve riscrivere tutto, serve riscrivere nell’ordine giusto. Si parte dai prodotti che generano margine e che hanno una domanda di ricerca misurabile, si prosegue per fasce di priorità, e per la coda lunga si valuta caso per caso se differenziare o deindicizzare. Riscrivere 8.000 schede in un colpo solo è un progetto che nessuna PMI si può permettere, e chi te lo propone come prerequisito sta vendendo ore, non risultati.

Come trovare i contenuti duplicati: la procedura che uso da anni

Passiamo alla pratica. Quella che segue è la sequenza operativa che applico in ogni analisi dei contenuti duplicati di un ecommerce, con strumenti in larga parte gratuiti o accessibili. Non serve essere sviluppatori, serve metodo. Un pomeriggio di lavoro ben fatto qui vale più di mesi di ottimizzazioni alla cieca.

Screaming Frog: il punto di partenza

Screaming Frog SEO Spider resta lo strumento con cui inizio sempre. La versione gratuita scansiona fino a 500 URL, sufficiente per un piccolo negozio; per cataloghi seri serve la licenza. Lancio la scansione completa del dominio e poi lavoro su tre fronti, nell’ordine.

Primo: i duplicati esatti. Nella scheda Content, il filtro Exact Duplicates raggruppa le pagine con lo stesso hash, cioè byte per byte identiche. Qui finiscono le versioni multiple del dominio, i parametri, le stampe della stessa pagina sotto URL diversi. Ogni gruppo è un caso da risolvere, di solito con un redirect o un canonical.

Secondo: i quasi duplicati. Sempre nella scheda Content, il filtro Near Duplicates individua le pagine sopra una soglia di somiglianza, che di default è il 90 per cento ma che sui cataloghi consiglio di abbassare all’80 per far emergere le varianti prodotto e le descrizioni fotocopiate. Attenzione: questa analisi va attivata prima della scansione nella configurazione, ed è il passaggio che il 90 per cento delle persone salta, accontentandosi dei soli duplicati esatti. È un errore, perché nei cataloghi la duplicazione vera vive quasi tutta sopra l’80 e sotto il 100 per cento.

Terzo: title e canonical. Il report dei Page Titles duplicati fa emergere in trenta secondi le varianti prodotto e le paginazioni fuori controllo: se vedi lo stesso title ripetuto quaranta volte, hai trovato un nido. La scheda Canonicals mostra invece le pagine senza rel canonical o con canonical che puntano a URL rotti o in redirect. In un ecommerce sano ogni URL indicizzabile dichiara il suo canonical, senza eccezioni.

Siteliner: la fotografia della duplicazione interna

Siteliner fa una cosa sola e la fa bene: misura la percentuale di contenuto duplicato interno del sito e la confronta con la media. Inserisci il dominio, attendi la scansione e guardi due numeri: la percentuale complessiva di duplicazione e l’elenco delle pagine più colpite, ciascuna con la sua percentuale e le pagine con cui condivide il testo. La versione gratuita si ferma a 250 pagine, quella premium scansiona cataloghi interi a costi modesti. Il valore di Siteliner è la prospettiva: dove Screaming Frog ti dà il dettaglio chirurgico, Siteliner ti dà il colpo d’occhio, utile anche per far capire il problema a un cliente non tecnico. Quando un imprenditore vede scritto che il suo sito ha il 43 per cento di contenuto duplicato contro una media del 14, la conversazione cambia tono.

Google Search Console: cosa ne pensa Google davvero

I tool esterni simulano, Search Console certifica. Il rapporto sull’indicizzazione delle pagine è il posto dove Google ti dice esplicitamente come sta gestendo i tuoi duplicati, con tre voci da controllare a ogni analisi: “Pagina duplicata senza URL canonico selezionato dall’utente”, “Duplicato: Google ha scelto una pagina canonica diversa da quella specificata dall’utente” e “Pagina alternativa con tag canonico appropriato”. La seconda è la più preziosa e la più ignorata: significa che tu hai indicato una versione preferita e Google ha deciso diversamente, cioè che i segnali che gli stai mandando non lo convincono. Con lo strumento Controllo URL puoi verificare pagina per pagina quale canonical ha scelto Google e confrontarlo con il tuo. Se non hai familiarità con questi rapporti, ho scritto una guida completa a Google Search Console che parte da zero.

Il controllo manuale che nessun tool sostituisce

Chiudo la fase di analisi con due verifiche a mano che costano dieci minuti e rivelano cose che i tool non vedono. La prima: prendo una frase distintiva da una descrizione prodotto, la metto tra virgolette e la cerco su Google. Se escono dieci siti con la stessa frase, ho la prova della duplicazione esterna da feed. La seconda: interrogo l’operatore site: sul dominio e scorro i risultati indicizzati, cercando pattern anomali come parametri, versioni di staging, vecchie categorie mai chiuse. È artigianato, lo ammetto. Ma è l’artigianato che in trent’anni mi ha fatto trovare i problemi che i report non mostravano.

Come risolvere i contenuti duplicati: le quattro leve e quando usarle

Trovare i duplicati è la parte facile. La differenza tra un intervento che porta risultati e uno che fa danni sta tutta nella scelta dello strumento giusto per ogni caso. Le leve sono quattro, e la regola generale che seguo è questa: il redirect quando la pagina non deve più esistere, il canonical quando deve esistere per l’utente ma non per Google, il noindex quando serve navigabile ma fuori dall’indice, la riscrittura quando la pagina merita di competere.

Il redirect 301 è la soluzione definitiva: consolida i segnali sull’URL di destinazione e chiude la partita. Lo uso per le versioni multiple del dominio, per le categorie doppione da unificare, per i prodotti fuori catalogo con un successore chiaro. Il suo limite è l’irreversibilità pratica: prima di fare redirect a catena su un catalogo, la mappa va progettata a tavolino.

Il rel canonical è la leva più usata e più fraintesa. È un suggerimento, non un comando: indica a Google la versione preferita tra pagine simili, ma Google può ignorarlo se i segnali complessivi lo contraddicono, come abbiamo visto nel rapporto di Search Console. Sulle varianti prodotto la configurazione tipica è il canonical dalla variante verso il prodotto principale; sulle faccette, dalla combinazione filtrata verso la categoria. Funziona se il resto del sito è coerente: se i link interni puntano alle varianti e la sitemap elenca le varianti, stai dicendo a Google una cosa col canonical e l’opposto con tutto il resto.

Il noindex toglie la pagina dall’indice lasciandola navigabile, ed è la scelta giusta per le pagine di servizio: risultati di ricerca interna, filtri senza domanda, aree carrello. Da ricordare che una pagina in noindex continua a consumare scansione finché è linkata; per le faccette generate in massa la strada maestra indicata da Google è il blocco in robots.txt, che ferma il problema a monte.

La quarta leva è la riscrittura, ed è quella che nessuno vuole sentirsi proporre perché costa lavoro vero. Ma per le pagine che devono competere in SERP non c’è canonical che tenga: serve contenuto che nessun altro ha. La domanda giusta non è “come sistemo tecnicamente questo duplicato” ma “questa pagina merita di esistere nell’indice, e se sì, cosa dice di unico?”. Rispondere onestamente a questa domanda, categoria per categoria, è metà della strategia SEO di un ecommerce.

Una nota di metodo, perché qui vedo fare disastri: mai lanciare tutte le leve insieme su tutto il catalogo. Si interviene per lotti, si misura, si prosegue. Un ecommerce che ranka, anche male, ha comunque un equilibrio; romperlo tutto in una notte con migliaia di redirect e noindex significa non capire più, tre settimane dopo, cosa ha funzionato e cosa no. E c’è un errore che merita menzione speciale per quanto è frequente: mettere in noindex o redirectare pagine che stanno portando traffico, senza prima controllare i dati. Sembra incredibile, lo so. L’ho visto fare da agenzie strutturate su cataloghi da decine di migliaia di euro di fatturato mensile organico.

Resta da decidere l’ordine degli interventi, che è dove si gioca il ritorno economico del lavoro. Il criterio che uso è una semplice matrice a due assi: impatto potenziale della pagina, misurato su volume di ricerca e valore commerciale, e gravità della duplicazione che la riguarda. Si parte dall’incrocio alto-alto, che quasi sempre significa categorie strategiche duplicate tra loro o cannibalizzate dai filtri, si prosegue con le schede dei prodotti a maggior margine, e si lascia per ultima la coda lunga, dove spesso la scelta più razionale è la deindicizzazione. Trattare i contenuti duplicati di un ecommerce come una lista piatta di errori da correggere in ordine sparso è il modo migliore per lavorare sei mesi senza vedere un euro di ritorno.

E dopo l’intervento, si misura. I tre indicatori che tengo d’occhio nei mesi successivi sono il numero di pagine nelle voci “duplicato” del rapporto di indicizzazione di Search Console, che deve scendere in modo costante; la quota di scansione destinata alle pagine che contano, osservabile nelle statistiche di scansione; e naturalmente clic e impressioni delle pagine consolidate, confrontate con la somma delle versioni precedenti. I tempi vanno detti con onestà: su cataloghi medio-grandi i primi movimenti si vedono dopo settimane, il quadro si stabilizza in mesi. Chi ti promette effetti in dieci giorni sui contenuti duplicati di un ecommerce non ha mai seguito davvero un intervento del genere fino in fondo.

Il caso reale: l’ecommerce di arredamento che ha triplicato il fatturato

La teoria è utile, ma i numeri convincono di più. Ti racconto un caso che ho seguito personalmente, un ecommerce italiano di arredamento pieno di contenuti duplicati, con un catalogo ampio e una storia comune a tanti: anni di gestione stratificata, categorie create all’occorrenza da persone diverse, nessuna regia complessiva. Il sintomo era classico: buon traffico sulle ricerche di brand, quasi niente sulle ricerche transazionali di prodotto, quelle che portano fatturato.

L’analisi con la procedura che hai letto sopra ha fatto emergere un quadro impressionante: circa cento pagine di categoria duplicate o quasi duplicate tra loro. Non per un difetto della piattaforma, ma per stratificazione umana: negli anni erano nate “Divani” e “Sofà” come categorie separate con gli stessi prodotti, “Lampade da tavolo” e “Lampade da comodino” con descrizioni fotocopiate, doppioni creati per campagne stagionali e mai chiusi. Ogni coppia di doppioni si divideva i segnali: metà dei link interni a una versione, metà all’altra, qualche backlink esterno sparso su entrambe, e Google nel mezzo a scegliere ogni volta quale mostrare, con il risultato che nessuna delle due si posizionava davvero.

L’intervento è durato alcuni mesi, per lotti, esattamente come raccomando sempre. Per ogni coppia di categorie doppione abbiamo scelto la versione da tenere usando tre criteri in ordine: quale aveva più traffico e conversioni, quale aveva backlink esterni, quale aveva l’URL e l’alberatura più sensati per l’utente. La versione perdente è stata chiusa con redirect 301 verso quella scelta, i link interni sono stati aggiornati per puntare tutti alla versione superstite, e le categorie sopravvissute hanno ricevuto testi nuovi, scritti per le ricerche reali degli utenti e non fotocopiati tra loro. Nessuna magia, nessun trucco: consolidamento di segnali dispersi e contenuto differenziato dove prima c’erano copie.

I risultati, misurati su base annua: traffico organico cresciuto del 34 per cento, e fatturato dal canale organico passato da circa 29.000 a circa 84.000 euro, un più 188 per cento. Nota bene la sproporzione tra i due numeri, perché è la parte più istruttiva del caso: il fatturato è cresciuto cinque volte più del traffico. Il motivo è che il traffico recuperato era transazionale: consolidando le categorie, le ricerche commerciali che prima si perdevano tra i doppioni hanno iniziato ad atterrare su pagine forti, posizionate, univoche. Risolvere i contenuti duplicati raramente porta “più visite” in senso generico. Porta le visite giuste sulle pagine giuste, ed è lì che si vende. Ovviamente ogni sito ha la sua storia e nessun risultato è garantito o replicabile a tavolino: questo caso dice cosa può succedere quando il problema c’è ed è grosso, non cosa succederà al tuo sito.

Schede prodotto generate con l’AI in scala: il nuovo fronte del duplicato

Arriviamo al capitolo che nel 2022, quando scrissi la prima versione di questo articolo, non esisteva. Oggi la tentazione è ovunque: dai in pasto a un modello generativo il feed del fornitore e ti riscrive 10.000 descrizioni in una notte. Costo quasi zero, testi formalmente “unici”. Problema risolto? No, e per due ragioni che vanno capite bene, perché qui il confine tra ottimizzazione e violazione si è fatto sottile.

La prima ragione è qualitativa. Un modello generativo che riceve in input la scheda tecnica del fornitore produce una parafrasi elegante della scheda tecnica del fornitore. Cambiano le parole, non l’informazione. E siccome altri cinquanta negozi stanno facendo la stessa cosa con lo stesso feed e strumenti simili, il risultato collettivo è un oceano di descrizioni diverse in superficie e identiche in sostanza, dove nessuna aggiunge nulla. La duplicazione lessicale è sparita, quella informativa è rimasta tutta.

La seconda ragione è normativa, ed è quella che chi vende “riscritture AI di massa” di solito omette. Dal marzo 2024 le norme antispam di Google includono esplicitamente l’abuso di contenuti su larga scala: la generazione di molte pagine, con strumenti di AI generativa o altri mezzi, senza aggiungere valore per gli utenti. Nella stessa pagina Google elenca tra le violazioni anche lo scraping di feed allo scopo di generare molte pagine. Il testo integrale è nelle norme antispam di Google Search Central e vale la pena leggerlo prima di firmare qualsiasi preventivo di “ottimizzazione AI del catalogo”. Attenzione al punto esatto: Google non vieta l’uso dell’AI nella scrittura, vieta la generazione in massa senza valore aggiunto. La differenza la fa l’input, non lo strumento.

Il modo corretto di usare l’AI sulle schede prodotto esiste, e lo applico anch’io con i clienti: si costruisce per ogni prodotto un input arricchito con informazioni che il fornitore non ha, come le domande vere dei clienti al servizio assistenza, i punti ricorrenti delle recensioni, i casi d’uso osservati, le differenze pratiche rispetto ai modelli vicini. Su quell’input, il modello diventa un moltiplicatore di conoscenza reale invece che un frullatore di feed. Il collo di bottiglia resta la raccolta delle informazioni, che nessuna AI può fare al posto tuo. Chi ti promette il catalogo “unico e ottimizzato” in una settimana senza mai farti una domanda sul tuo prodotto sta automatizzando la parte sbagliata del lavoro.

Quando i duplicati li fanno gli altri: scraper, marketplace e concorrenti

C’è infine la duplicazione che subisci, quella di cui quasi nessun articolo parla. Va in tre direzioni diverse e va gestita in tre modi diversi.

La prima: i tuoi stessi contenuti sui marketplace. Se vendi anche su piattaforme esterne e carichi le stesse descrizioni del tuo sito, hai creato tu la duplicazione cross-domain, e la stai perdendo, perché l’autorità di quei domini schiaccia la tua. La regola che do ai clienti multicanale è semplice da dire e faticosa da fare: la versione migliore e più completa della descrizione vive sul tuo sito, sui marketplace va una versione differenziata. Il tuo dominio deve essere l’originale, non una delle copie.

La seconda direzione: gli scraper. Siti che aspirano interi cataloghi con mezzi automatizzati e li ripubblicano, spesso mescolandoli per mascherare l’origine. Come Certified Professional Ethical Hacker ho analizzato questi meccanismi dal lato tecnico, e la prima cosa da sapere è che accorgersene è facile: la ricerca su Google di una frase distintiva tra virgolette, la stessa che usi per l’analisi dei feed, rivela in secondi chi ti sta copiando. Le contromisure vanno per gradi: si documenta la copia con prove datate, si contatta il gestore del sito, si usa la segnalazione per violazione di copyright che Google mette a disposizione per chiedere la rimozione dei contenuti copiati dai risultati di ricerca, e nei casi con danno economico rilevante si passa alle vie legali. Le stesse norme antispam citate sopra classificano lo scraping tra le violazioni: copiare contenuti altrui modificandoli solo leggermente e ripubblicarli è esattamente la fattispecie descritta.

La terza direzione è il contenzioso vero e proprio sulla paternità dei contenuti, un terreno che conosco anche dal lato peritale per la mia attività di consulente tecnico del tribunale. Quello che ho imparato in quella sede, e che ti trasferisco volentieri, è che nelle dispute sulla titolarità di un contenuto vince chi può dimostrare la priorità temporale con prove solide: date di prima pubblicazione, snapshot archiviati, log, contratti con i copywriter che hanno scritto i testi. Se le tue descrizioni sono un asset, e per un ecommerce lo sono, trattale come tale: conserva la documentazione di chi le ha scritte, quando e per chi. Costa zero oggi e vale moltissimo il giorno in cui serve. Non è consulenza legale, che non è il mio mestiere: è igiene documentale suggerita da chi ha visto cosa succede quando manca.

Come si comportano le piattaforme: WooCommerce, PrestaShop, Magento e Shopify

Ogni piattaforma ha i suoi vizi tipici in fatto di duplicazione, e conoscerli in anticipo fa risparmiare ore di analisi. Quello che segue non è un giudizio sulle piattaforme, che sono tutte strumenti validi nelle mani giuste: è la mappa dei punti dove guardo per primi quando apro una scansione, maturata su centinaia di ecommerce analizzati.

Su WooCommerce i sorvegliati speciali sono le tassonomie: categorie, tag prodotto e attributi generano ciascuno i propri archivi, e un prodotto assegnato con troppa generosità finisce raggiungibile da sei o sette percorsi diversi. Vanno controllate anche le pagine degli attributi e i formati archivio che WordPress si porta in dote dal suo essere un CMS editoriale, come gli archivi per data e per autore, privi di senso in un negozio. La combinazione con un plugin SEO ben configurato risolve quasi tutto, ma “ben configurato” è il punto: la maggior parte delle installazioni che vedo usa i default, e i default non conoscono il tuo catalogo.

PrestaShop storicamente porta con sé il tema degli ID nelle URL e delle riscritture che convivono con le vecchie versioni degli indirizzi, più i duplicati generati dalle combinazioni di prodotto. Magento è il più potente e il più pericoloso: layered navigation con URL infinite, gestione multistore che può moltiplicare l’intero catalogo per il numero di store view, e session ID che in configurazioni datate finiscono in URL. Su Magento un audit dei duplicati non è un’opzione, è manutenzione ordinaria. Shopify ha fatto scelte più rigide che proteggono dai disastri, ma ha la sua firma inconfondibile: lo stesso prodotto raggiungibile sia con l’URL diretto sia attraverso il percorso della collezione, situazione che la piattaforma gestisce con canonical automatici ma che i temi mal fatti a volte compromettono linkando la versione sbagliata. In tutti e quattro i casi la logica di verifica non cambia: scansione, controllo dei canonical effettivi, confronto con ciò che Google ha davvero in indice.

Una precisazione dettata dall’onestà: cambiare piattaforma per risolvere i contenuti duplicati non ha quasi mai senso. Ho visto migrazioni da decine di migliaia di euro giustificate con “la SEO”, che hanno traslocato gli stessi identici problemi su un software nuovo, aggiungendoci i danni della migrazione. I duplicati si risolvono con la configurazione e con il metodo, non con il trasloco.

Gli errori che vedo più spesso negli interventi fai da te

Prima delle domande frequenti, tre errori ricorrenti che vale la pena mettere nero su bianco, perché li incontro in continuazione negli audit su siti dove qualcuno è già intervenuto.

Il primo: il canonical usato come bacchetta magica. Si mette il tag e si considera chiuso il problema, senza toccare link interni, sitemap e struttura. Google riceve segnali contraddittori e sceglie da sé, come dimostra la voce apposita in Search Console. Il canonical funziona quando tutto il sito racconta la stessa storia.

Il secondo: il noindex distribuito col lanciafiamme. Nel dubbio, deindicizzo tutto: varianti, paginazioni, a volte intere categorie. Poi il traffico cala e nessuno capisce perché. Ogni noindex andrebbe preceduto da una domanda banale: questa pagina sta portando visite o conversioni? I dati per rispondere ci sono, basta guardarli prima e non dopo.

Il terzo errore è il più sottile: risolvere la duplicazione tecnica e fermarsi lì. Canonical perfetti, redirect impeccabili, robots.txt da manuale, e le schede prodotto ancora identiche a quelle di altri quaranta negozi. La parte tecnica mette ordine, ma è il contenuto differenziato che fa vincere le SERP. Un ecommerce tecnicamente perfetto con contenuti fotocopiati è un negozio pulitissimo con la vetrina uguale a tutti gli altri della via.

Quanto costa ignorare il problema

Chiudo il cerchio con una considerazione di contesto. L’ecommerce italiano non è più un mercato pionieristico dove si vendeva anche con un sito approssimativo: secondo l’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm del Politecnico di Milano, nel 2026 gli acquisti online degli italiani superano i 66,6 miliardi di euro, con 35 milioni di consumatori digitali e una penetrazione dell’online sul retail di prodotto arrivata all’11,5 per cento. I dati completi sono nel comunicato ufficiale dell’Osservatorio di maggio 2026. Un mercato così grande e così maturo significa una cosa precisa: per ogni ricerca transazionale ci sono decine di negozi tecnicamente a posto che se la contendono. In queste condizioni, un catalogo che disperde i propri segnali tra doppioni parte battuto in ogni singola SERP, contro concorrenti che magari non hanno prodotti migliori, ma hanno le carte in regola.

C’è anche un motivo nuovo per occuparsene adesso, e riguarda il modo in cui le persone cercano. Le risposte generate dall’AI nei motori di ricerca, e gli assistenti conversazionali che gli utenti usano per farsi consigliare i prodotti, costruiscono le loro risposte pescando dalle fonti che considerano distintive e affidabili. Un catalogo che ripete parola per parola quello che dicono altri cinquanta siti non dà a questi sistemi nessun motivo di citarti: sei informazione ridondante, e la ridondanza viene compressa via. Il contenuto originale, quello che risponde a domande vere con conoscenza che gli altri non hanno, è la condizione di ingresso per esistere anche in questo nuovo strato della ricerca. In pratica, il lavoro sui contenuti duplicati che fai per Google oggi è lo stesso che ti serve per non sparire dalle risposte dell’AI domani.

La parte incoraggiante, che il caso dell’arredamento dimostra, è che questo è uno dei pochi problemi SEO dove il valore è già in casa: non devi creare autorità dal nulla né comprare visibilità, devi smettere di disperdere quella che hai. È un lavoro di consolidamento, con un perimetro definito e risultati misurabili. Se vuoi capire dove si colloca in una strategia di crescita complessiva del tuo negozio, la mia pagina sulla consulenza e-commerce descrive come imposto questo tipo di percorso.

Riepilogo dei punti chiave

I contenuti duplicati sono strutturali in ogni ecommerce: nascono da varianti prodotto, navigazione a faccette, paginazione, parametri URL, versioni multiple del dominio e descrizioni importate dai feed dei fornitori. Google non applica penalizzazioni automatiche per i duplicati ordinari, ma filtra le copie scegliendo lui quale versione mostrare, disperdendo segnali di ranking e sprecando crawl budget. La diagnosi si fa con Screaming Frog (duplicati esatti e near duplicates, title, canonical), Siteliner (percentuale di duplicazione interna), Google Search Console (rapporto sull’indicizzazione) e verifiche manuali con ricerche di frasi esatte. Le soluzioni sono quattro: redirect 301 per pagine da eliminare, rel canonical per varianti e filtri, noindex o robots.txt per pagine di servizio, riscrittura per le pagine che devono competere. Attenzione al fronte 2026: la generazione massiva di schede con AI senza valore aggiunto rientra nell’abuso di contenuti su larga scala vietato dalle norme antispam di Google. In un caso reale, il consolidamento di circa cento categorie duplicate ha portato un ecommerce di arredamento a +34% di traffico organico e +188% di fatturato dal canale organico.

Domande frequenti sui contenuti duplicati ecommerce

Google penalizza i contenuti duplicati?

No, non nel senso comune del termine. Google dichiara ufficialmente che una certa quantità di contenuti duplicati è normale e non costituisce una violazione delle norme antispam. Quello che accade è un filtraggio: tra più versioni dello stesso contenuto, Google ne sceglie una da mostrare nei risultati e nasconde le altre, non sempre scegliendo quella che vorresti tu. La penalizzazione vera scatta solo nei casi di abuso, come la duplicazione massiva e sistematica senza valore per l’utente o la copia di contenuti altrui, che rientrano nelle violazioni esplicite delle norme antispam.

Come trovo i contenuti duplicati nel mio ecommerce?

La procedura completa usa quattro strumenti in sequenza: Screaming Frog per i duplicati esatti, i near duplicates (attivando l’analisi del contenuto con soglia all’80 per cento), i title ripetuti e i canonical mancanti; Siteliner per la percentuale complessiva di duplicazione interna del sito; il rapporto sull’indicizzazione delle pagine di Google Search Console per vedere come Google sta effettivamente classificando i tuoi duplicati; e la ricerca manuale su Google di frasi distintive tra virgolette per scoprire la duplicazione esterna, ad esempio da feed dei fornitori condivisi con altri negozi.

Le descrizioni prodotto del fornitore sono contenuto duplicato?

Sì, quasi sempre. Lo stesso feed viene importato da decine di negozi e dai marketplace, quindi la stessa descrizione esiste su molti domini e Google mostra di norma la versione pubblicata dal sito con più autorità, raramente il tuo. Non serve riscrivere tutto il catalogo in blocco: si parte dai prodotti con più margine e più domanda di ricerca, aggiungendo informazioni che il fornitore non ha, come casi d’uso reali, risposte alle domande frequenti dei clienti e indicazioni pratiche tratte dalle recensioni.

Meglio rel canonical, redirect 301 o noindex per le pagine duplicate?

Dipende dal destino della pagina. Il redirect 301 si usa quando la pagina non deve più esistere, come categorie doppione da unificare o versioni multiple del dominio: consolida i segnali in modo definitivo. Il rel canonical si usa quando la pagina serve all’utente ma non deve competere in SERP, come le varianti prodotto o le combinazioni di filtri: è però un suggerimento che Google può ignorare se i link interni e la sitemap lo contraddicono. Il noindex, o il blocco in robots.txt per le faccette generate in massa, si usa per le pagine di servizio come ricerche interne e filtri senza domanda. Per le pagine che devono posizionarsi l’unica soluzione vera è la riscrittura con contenuto differenziato.

Riscrivere le schede prodotto con l’intelligenza artificiale risolve la duplicazione?

Non se l’input è il solo feed del fornitore: si ottiene una parafrasi che elimina la duplicazione lessicale ma non quella informativa, perché il testo continua a non dire nulla che gli altri negozi non dicano. Inoltre le norme antispam di Google vietano dal 2024 l’abuso di contenuti su larga scala, cioè la generazione massiva di pagine senza valore aggiunto, con AI o altri strumenti. L’AI funziona quando l’input viene arricchito con conoscenza reale del prodotto: domande dei clienti, recensioni, casi d’uso. In quel caso lo strumento moltiplica il valore invece di mascherare la copia.

Cosa posso fare se un altro sito copia i contenuti del mio ecommerce?

Prima documenta la copia con prove datate, poi procedi per gradi: contatta il gestore del sito chiedendo la rimozione, usa la segnalazione per violazione di copyright messa a disposizione da Google per chiedere la rimozione dei contenuti copiati dai risultati di ricerca, e nei casi con danno economico rilevante valuta le vie legali con un avvocato. Conviene anche giocare d’anticipo: conserva la documentazione su chi ha scritto i tuoi testi e quando, perché nelle dispute sulla paternità dei contenuti vince chi dimostra la priorità temporale con prove solide.

Quanta percentuale di contenuto duplicato è accettabile in un sito?

Non esiste una soglia ufficiale dichiarata da Google, e chi la cita con precisione se la sta inventando. Come riferimento pratico, strumenti come Siteliner indicano una media generale intorno al 10-15 per cento di duplicazione interna: un ecommerce ben gestito può stare sopra questa media per la natura ripetitiva di schede e categorie, ma valori oltre il 30-40 per cento segnalano quasi sempre un problema strutturale da analizzare. Più del numero assoluto conta la tendenza e soprattutto dove si concentra la duplicazione: il 20 per cento sparso su pagine di servizio è fisiologico, lo stesso 20 per cento concentrato sulle categorie strategiche è un freno al fatturato.

Da dove cominciare domani mattina

Se sei arrivato fin qui, hai il quadro completo: sai dove nascono i duplicati in un ecommerce, come trovarli con Screaming Frog, Siteliner e Search Console, con quale delle quattro leve risolvere ogni caso e quali errori evitare. Il mio consiglio pratico è di iniziare in piccolo ma iniziare davvero: lancia una scansione, guarda il rapporto sull’indicizzazione in Search Console, cerca su Google una frase delle tue descrizioni tra virgolette. Bastano queste tre mosse per capire se il tuo negozio ha un problema da poco o un freno a mano tirato da anni. E ricorda la lezione del caso arredamento: il valore recuperato dai duplicati non è traffico generico, è traffico che compra.

Se preferisci che quell’analisi la faccia chi la fa da trent’anni, con una diagnosi chiara e un piano di intervento per priorità, possiamo parlarne. Prenota una consulenza strategica: scegli direttamente dal mio calendario il momento migliore per te.