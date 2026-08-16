Errori SEO: quali costano davvero traffico e quali puoi ignorare

Gli errori SEO non pesano tutti allo stesso modo, e questa è la cosa che quasi nessun elenco ti dice. Un tag noindex rimasto acceso dopo il lancio può cancellare un sito dall’indice in due settimane. Una keyword ripetuta una volta di troppo non ti costa niente. Eppure li trovi elencati nello stesso articolo, uno sotto l’altro, con lo stesso peso grafico e lo stesso tono allarmato. Il risultato è prevedibile: chi legge sistema le cose facili, quelle che il plugin segnala in rosso, e lascia in piedi il problema che gli sta bruciando il traffico. Questo articolo prova a fare il contrario. Ordina gli errori SEO per danno reale, in tre livelli, e aggiunge le due categorie che in Italia non racconta quasi nessuno.

Perché quasi tutti gli elenchi di errori SEO sono inutili

Chiunque abbia messo mano a un sito conosce la sensazione: apri una guida, trovi ventidue voci, le spunti quasi tutte, e il traffico resta identico. Non è colpa tua. È che l’elenco è costruito male in partenza.

Il primo problema è l’assenza di gerarchia. Un articolo che mette sullo stesso piano “title duplicati” e “sito irraggiungibile per il crawler” sta dicendo, implicitamente, che sono problemi confrontabili. Non lo sono. Uno ti fa perdere qualche punto di click-through rate su una manciata di pagine, l’altro ti toglie dalla ricerca. La differenza di ordine di grandezza è enorme, ma il formato a lista la appiattisce.

Il secondo problema è che questi elenchi nascono dal tool, non dal sito. Chi scrive lancia un crawler, esporta la colonna degli warning e la trasforma in capitoli. I crawler però segnalano deviazioni da una norma teorica, non danni economici. Un tool ti dirà sempre che hai 340 immagini senza attributo alt. Non ti dirà mai che nessuna di quelle immagini stava portando traffico e che il tuo problema vero è un’altra cosa.

Il terzo problema è temporale. Buona parte del materiale italiano su questo tema è stato scritto tra il 2018 e il 2021 e poi ritoccato. Si vede: c’è ancora chi elenca AMP tra le cose da sistemare, chi ragiona sul PageRank della toolbar, chi tratta il mobile come una novità. Nel frattempo il modo in cui Google valuta i siti è cambiato più volte, sono arrivate norme antispam nuove, e sopra i risultati organici è comparso un blocco di risposta generato dall’AI che si prende una fetta di click che prima era tua.

Detto questo, non serve buttare via il concetto. Serve ordinarlo. Nella pratica di questi anni ho visto sostanzialmente tre famiglie di errori SEO: quelli che spengono il sito, quelli che lo erodono giorno dopo giorno, e quelli di cui si parla tantissimo e che non stanno costando nulla a nessuno. Più due categorie che stanno fuori da ogni elenco perché nessuno le considera SEO: gli errori di sicurezza e gli errori che qualcuno ti ha venduto come servizio.

Come si misura davvero il danno di un errore SEO

Prima di elencare qualsiasi cosa serve un metodo per capire se un problema ti sta costando traffico oppure no. Senza questo passaggio ogni lista diventa una caccia al tesoro.

Il punto di partenza è sempre lo stesso: la data. Apri Search Console, imposta un intervallo di almeno sei mesi e cerca il punto esatto in cui la curva cambia pendenza. Non il mese, il giorno. Quella data è l’informazione più preziosa che hai, perché tutto il lavoro successivo consiste nel domandarsi cosa è successo il giorno prima. Un deploy? Un cambio di hosting? Un aggiornamento di plugin? Un core update annunciato?

Poi guardi la forma della caduta. Google stesso ha pubblicato una documentazione dedicata alla diagnosi dei cali di traffico organico, che vale la pena leggere prima di riscrivere qualsiasi contenuto: la guida ufficiale sul debug dei cali di traffico distingue chiaramente tra problemi tecnici, aggiornamenti algoritmici, azioni manuali e semplice stagionalità. Sono quattro cause che si somigliano nel grafico e non si somigliano per niente nella cura.

Un caduta verticale in ventiquattro ore quasi sempre è tecnica: qualcosa impedisce a Google di raggiungere o servire le pagine. Una discesa lenta e continua su settimane è più spesso un problema di qualità percepita o di concorrenza che ti ha superato. Un crollo che parte esattamente il giorno di un aggiornamento annunciato è algoritmico, e in quel caso la cosa peggiore che puoi fare è iniziare a cambiare cose a caso.

C’è poi una verifica che salta quasi sempre e che invece va fatta per prima: clic e impression si sono mossi insieme? Se le impression tengono e i clic crollano, non hai perso posizioni, hai perso click-through rate. Le cause sono diverse: una SERP che si è riempita di elementi sopra di te, un title riscritto da Google, un blocco di risposta generato dall’AI che soddisfa la query prima che l’utente arrivi ai risultati blu. Se invece crollano entrambi, hai perso visibilità e il problema è a monte.

Vale la pena aggiungere una verifica banale che salva parecchie diagnosi sbagliate: controlla che il tracciamento funzioni. Una parte non trascurabile dei “cali di traffico” che mi capita di analizzare sono tag di analytics rimossi durante un rifacimento, o banner di consenso riconfigurati male. In quei casi il sito sta benissimo, è il termometro a essere rotto.

Solo dopo questi passaggi ha senso aprire un elenco di errori. E a quel punto l’elenco serve per confermare un’ipotesi, non per sostituirla.

Livello 1: gli errori SEO che spengono il sito

Questi sono i pochi errori SEO che meritano davvero il tono allarmato. Hanno una caratteristica in comune: non degradano le prestazioni, le interrompono. E quasi sempre nascono da un’azione umana precisa, databile, fatta da qualcuno che aveva accesso al sito.

Il noindex dimenticato dopo il lancio

Il classico dei classici. Si lavora su un sito in staging con l’indicizzazione bloccata, si va online, e nessuno toglie il blocco. Su WordPress la spunta “Scoraggia i motori di ricerca dall’indicizzare questo sito” è nascosta in un pannello che nessuno riapre dopo il lancio. Il sito funziona perfettamente per gli umani, quindi il cliente è contento, e per tre o quattro settimane sembra tutto normale. Poi le pagine iniziano a sparire una alla volta, man mano che Google le riscansiona.

La variante più insidiosa è il noindex a livello di singolo template, applicato per errore alle schede prodotto o all’archivio del blog. Lì il calo è parziale e quindi ancora più difficile da attribuire. Se dopo un rifacimento hai perso una intera sezione del sito e le altre reggono, questa è la prima cosa da guardare.

Il robots.txt che blocca ciò che serve

Un robots.txt scritto male non toglie le pagine dall’indice, ma impedisce a Google di leggerle. In pratica il motore sa che l’URL esiste e non sa cosa contiene, quindi lo tratta come una scatola chiusa. Il caso più comune resta il file di staging copiato in produzione con la riga di disallow generica ancora attiva.

C’è poi il blocco parziale, più subdolo: cartelle di CSS o JavaScript escluse dalla scansione. Google renderizza le pagine, e se non può caricare i fogli di stile vede un layout diverso da quello che vedono i tuoi utenti. Nei casi peggiori vede una pagina praticamente vuota. Il sito non sparisce, ma viene valutato su qualcosa che non esiste.

Il canonical che punta alla pagina sbagliata

Il tag canonical dice a Google quale versione di un contenuto considerare originale. Configurato male, dice a Google di ignorare la tua pagina migliore. Succede più spesso di quanto si creda, e succede in modi banali: un template che stampa il canonical della homepage su tutte le pagine, una migrazione che si porta dietro i canonical del vecchio dominio, un plugin che sovrascrive i valori impostati a mano.

Il sintomo tipico è una pagina che ha contenuti buoni, backlink, storia, e semplicemente non compare. Non è penalizzata: è stata dichiarata duplicata da te stesso. Il tema si intreccia con quello dei contenuti duplicati, che però nella maggior parte dei casi è un problema molto meno grave di come viene raccontato.

Il redirect di massa verso la home

Quando si dismette una sezione del sito o si fa una migrazione, la scorciatoia è sempre la stessa: reindirizzare tutto alla homepage e chiudere la pratica. È la scorciatoia più costosa che conosca. Google interpreta un redirect verso una pagina che non tratta lo stesso argomento come un soft 404, e l’autorità accumulata dalla vecchia URL non arriva da nessuna parte.

Ho visto siti perdere metà del traffico organico in dieci giorni per questo motivo, con centinaia di URL storiche fatte convergere su una home che non c’entrava nulla. Il modo corretto è mappare uno a uno, pagina vecchia verso pagina nuova più pertinente, e accettare che alcune URL debbano semplicemente restituire un 404 pulito. Chi vuole approfondire trova il quadro completo nell’articolo sui redirect 301 e 3xx, mentre sulla gestione delle pagine non trovate c’è un pezzo dedicato agli errori 404.

Il sito compromesso che nessuno ha notato

Questo lo tratto per esteso più avanti, perché merita un capitolo suo. Basti dire qui che una compromissione è, dal punto di vista degli effetti sul traffico, l’errore più violento della lista. Non degrada nulla: taglia.

Livello 2: gli errori SEO che erodono lentamente

Qui il danno c’è ed è misurabile, ma si accumula. Nessuno si accorge di niente per mesi, poi qualcuno guarda l’anno su anno e scopre che il traffico è sceso del venti per cento senza un evento identificabile. Sono gli errori più frustranti perché non hanno una data.

Due pagine che si contendono la stessa query

La cannibalizzazione è probabilmente l’errore più diffuso sui siti che pubblicano contenuti da qualche anno. Funziona così: scrivi un articolo su un argomento, dodici mesi dopo ne scrivi un altro leggermente diverso sullo stesso argomento, poi crei anche una pagina servizio che parla della stessa cosa. Ora hai tre URL che competono per la stessa intenzione di ricerca. Google ne sceglie una, spesso non quella che vorresti, e a volte le alterna nel tempo.

Il risultato non è una penalizzazione. È che tre pagine mediocri occupano lo spazio che poteva occupare una pagina forte, e i segnali si dividono in tre. Il modo di accorgersene è guardare in Search Console quante URL diverse ricevono impression sulla stessa query nell’arco di sei mesi. Se ne vedi due o tre che si alternano, hai trovato il problema.

La soluzione quasi mai è cancellare. Più spesso è decidere quale pagina è la principale, differenziare davvero l’intento delle altre, e collegarle in modo che i segnali confluiscano dove vuoi tu.

Contenuti sottili prodotti in serie

Le pagine che esistono solo per intercettare una variante di keyword sono un problema più serio oggi di quanto lo fossero cinque anni fa. Google ha aggiornato le proprie norme antispam introducendo una categoria esplicita per l’abuso di contenuti su larga scala, che copre qualsiasi produzione massiva di pagine con poco valore, indipendentemente da come sono state prodotte. Nelle norme relative allo spam per la Ricerca Google il criterio non è lo strumento usato ma l’intento e il valore effettivo per chi legge.

Nella pratica questo colpisce due categorie molto italiane: le pagine città generate a decine per il local, tutte identiche tranne il nome del comune, e i blog riempiti con testi generati in serie negli ultimi due anni. In entrambi i casi il problema non è la quantità in sé. È che ogni pagina, presa da sola, non dà a chi la legge nulla che non trovi altrove.

Architettura piatta e link interni casuali

Su un sito di poche decine di pagine l’architettura conta poco. Sopra le duecento URL diventa decisiva, e quasi sempre è la cosa più trascurata. I sintomi sono riconoscibili: pagine importanti raggiungibili solo dal menu, articoli vecchi che nessuna pagina linka più, contenuti profondi a cinque clic dalla home.

Il collegamento interno è l’unica leva di autorità che controlli completamente, e la maggior parte dei siti la usa a caso o non la usa affatto. Non serve un piano complicato: serve decidere quali sono le dieci pagine che devono posizionarsi e assicurarsi che tutto il resto del sito, quando ha senso, punti verso quelle. Sul tema ho scritto una guida specifica su come ottimizzare i link interni.

Velocità e stabilità visiva

Le Core Web Vitals sono forse la metrica più fraintesa del settore. Da un lato c’è chi le tratta come il fattore decisivo e passa settimane a inseguire il punteggio verde. Dall’altro c’è chi le liquida come irrilevanti perché “tanto contano i contenuti”. Sono sbagliate entrambe le posizioni.

La verità operativa è che la velocità raramente ti fa salire, ma la lentezza estrema ti fa scendere e, soprattutto, ti fa perdere utenti prima ancora del ranking. Un sito che impiega sei secondi ad aprirsi su mobile perde una quota consistente di visitatori che non vedrà mai nulla di quello che hai scritto. Quello è il danno vero, e non lo misuri in posizioni. Se il tema ti interessa, c’è un pezzo dedicato a come velocizzare un sito web.

Title e meta description scritte per il plugin

Il title è ancora uno degli elementi on-page che pesano di più, e continua a essere trattato come un campo da riempire. I due errori tipici sono opposti: il title identico su decine di pagine, tipico dei template mal configurati, e il title costruito per compiacere il semaforo del plugin, con la keyword in prima posizione e una lettura che nessun essere umano troverebbe invitante.

La meta description non è un fattore di ranking diretto, e va detto chiaramente. È però l’unico spazio pubblicitario gratuito che hai nella pagina dei risultati, e Google la riscrive spesso proprio quando è scritta male. Vale la pena curarla per il click-through rate, non per il posizionamento.

Dati strutturati sbagliati o dichiarati e non presenti

I dati strutturati non fanno salire una pagina, ma cambiano il modo in cui appare nei risultati, e questo si traduce in clic. L’errore più comune non è ometterli: è dichiarare cose che nella pagina non ci sono. Un markup di recensione su un prodotto senza recensioni, un markup FAQ su una pagina che non contiene quelle domande, un markup evento con date scadute da due anni.

Google ignora il markup incoerente e, nei casi più marcati, può considerarlo una violazione delle linee guida sui dati strutturati. Il costo immediato è la perdita dei risultati avanzati, quelli che ti facevano occupare più spazio nella pagina dei risultati. Il costo indiretto è di credibilità, e vale la pena ricordare che negli ultimi anni il markup corretto è diventato anche uno dei modi in cui i sistemi generativi capiscono di cosa parla una pagina.

La scheda locale trascurata e i dati aziendali incoerenti

Per una PMI che lavora su un territorio, questo è probabilmente l’errore di livello 2 più costoso in assoluto, e curiosamente non compare quasi mai negli elenchi tecnici. La scheda dell’attività su Google viene compilata una volta al lancio e poi dimenticata: orari sbagliati, categoria principale scelta a caso, servizi non elencati, nessuna risposta alle recensioni, foto del 2019.

Il secondo pezzo del problema è l’incoerenza dei dati aziendali sparsi in rete. Ragione sociale scritta in tre modi diversi, indirizzo con o senza la dicitura della via, due numeri di telefono diversi tra sito, scheda e directory di settore. Nessuna di queste cose, presa singolarmente, è drammatica. Messe insieme rendono più difficile per un motore di ricerca stabilire che tutte quelle informazioni riguardano la stessa impresa, e nella ricerca locale la certezza dell’identità pesa parecchio.

Chi ha una sede fisica e clienti che arrivano per prossimità dovrebbe considerare questo capitolo prima di molte ottimizzazioni on-page, perché il volume di ricerca in gioco è concreto e la concorrenza, sul territorio, è spesso più distratta di quanto si immagini.

Livello 3: gli errori SEO cosmetici che non ti stanno costando nulla

Questa sezione esiste perché il tempo è la risorsa più scarsa che hai. Ogni ora spesa a sistemare una cosa irrilevante è un’ora non spesa sul problema vero. E buona parte del materiale in circolazione continua a segnalare come gravi cose che non lo sono da anni.

Più di un H1 nella stessa pagina

Questa è forse la superstizione più resistente del settore italiano. Avere due H1 in pagina non è un errore. Non lo è mai stato in senso stretto, e Google lo ha confermato più volte. Ha senso averne uno solo perché aiuta la struttura logica del documento e perché rende più leggibile il codice a chi ci lavora dopo di te, ma non è la causa dei tuoi problemi di posizionamento. Se il tuo tema stampa un H1 nel logo e uno nel titolo dell’articolo, hai una cosa da sistemare quando avrai finito tutto il resto.

La keyword density

Non esiste una percentuale ideale. Non è mai esistita come regola operativa, e oggi ha ancora meno senso, visto che i sistemi di ranking lavorano su relazioni semantiche e non su conteggi. Il rischio reale non è stare sotto una soglia: è il keyword stuffing evidente, cioè un testo che ripete la stessa espressione in modo innaturale al punto da risultare fastidioso da leggere. Quello sì che è un segnale negativo, ma lo riconosci a orecchio senza bisogno di contare.

Il punteggio verde del plugin SEO

I plugin che assegnano un semaforo alla pagina hanno un’utilità: ricordano di compilare i campi. Fuori da quello, il punteggio non ha alcuna relazione con il posizionamento. Ho visto pagine con semaforo rosso stabili in prima posizione per anni e pagine con punteggio perfetto invisibili. Ottimizzare per il plugin significa ottimizzare per un algoritmo che non è quello che decide.

La lunghezza del contenuto

Non esiste un numero di parole giusto. Esiste una domanda dell’utente e una risposta che la soddisfa completamente. A volte servono ottocento parole, a volte quattromila. Il danno del feticcio della lunghezza è che produce riempimento: introduzioni che spiegano cosa spiegherà l’articolo, ripetizioni, paragrafi messi lì per arrivare a una soglia. Chi legge se ne accorge e se ne va, e quel comportamento è molto più leggibile per un motore di ricerca di quanto lo sia un conteggio. Sul tema avevo già scritto una riflessione sulla lunghezza ottimale di un contenuto che resta valida.

Detto questo, una precisazione onesta: nessuna di queste quattro cose fa bene al sito. Sono semplicemente irrilevanti rispetto al danno che stai cercando. Se hai un pomeriggio libero, sistemale pure. Se hai un problema di traffico, guarda altrove.

Gli errori di sicurezza che diventano errori SEO

Questa è la categoria che manca praticamente in ogni guida italiana sugli errori SEO, e non riesco a spiegarmi perché. Lavoro sulla sicurezza informatica da anni e con una certificazione da ethical hacker, e la sovrapposizione tra i due mondi è molto più ampia di quanto il settore ammetta. Un sito compromesso non è un problema informatico che poi, secondariamente, ha effetti sul posizionamento. È l’evento che produce i cali di traffico più rapidi e più difficili da recuperare che mi sia capitato di gestire.

Iniezione di spam e cloaking involontario

Lo schema è quasi sempre lo stesso. Un attaccante entra sfruttando un plugin non aggiornato, non tocca nulla di visibile e inietta centinaia di pagine nascoste che vendono farmaci, scarpe contraffatte o servizi di gioco. Le pagine sono servite solo al crawler, mentre l’utente umano vede il sito normale. Il proprietario non si accorge di niente per settimane, perché dal browser è tutto a posto.

Google chiama questa situazione contenuto compromesso e la tratta esplicitamente nelle sue norme antispam, dove indica anche il fatto che il cloaking viene spesso usato proprio per rendere più difficile al proprietario accorgersi dell’intrusione. Quando la rilevazione scatta, il sito può ricevere un avviso di sicurezza, un’azione manuale, oppure entrambe le cose. Il report dedicato dentro Search Console per i problemi di sicurezza è il posto dove queste segnalazioni compaiono, e va guardato con la stessa regolarità con cui si guarda il rapporto sulle prestazioni.

La cosa che rende questo errore diverso da tutti gli altri è il tempo di recupero. Ripulire i file è la parte facile. Chiudere la falla, verificare che non ci siano backdoor residue, richiedere l’esame e attendere che venga completato porta via settimane, e in quelle settimane il traffico non torna. Su WordPress il percorso operativo è quello che ho descritto nell’articolo su come rimuovere un malware.

Il plugin abbandonato e il crawl budget bruciato

C’è poi una versione meno drammatica dello stesso problema. Un plugin non più mantenuto genera migliaia di URL parametriche, oppure un modulo di ricerca interno crea una pagina indicizzabile per ogni combinazione di filtri. Nessuno ha attaccato niente: il sito produce da solo un rumore enorme.

Su un sito piccolo questo conta poco, perché Google ha risorse abbondanti per scansionarlo comunque. Su un e-commerce con decine di migliaia di combinazioni diventa un problema serio, perché il crawler passa il suo tempo su pagine che non interessano a nessuno mentre le schede prodotto nuove restano fuori. È un errore invisibile nei tool generalisti e molto visibile nei log del server, che quasi nessuno guarda.

L’hosting condiviso e il vicinato

Un punto che sollevo raramente perché è impopolare: su un hosting condiviso di bassa qualità condividi l’indirizzo IP con centinaia di altri siti, e non sai chi sono. Nella maggior parte dei casi non succede nulla. Nei casi in cui il vicinato è fatto di siti compromessi o di reti di spam, però, ti porti dietro segnali che non hai generato e problemi di reputazione dell’IP che si vedono soprattutto sulla deliverability delle email.

Non è la prima cosa da guardare quando cerchi un calo di traffico, e non voglio farne un allarme. È però una delle ragioni per cui, quando un cliente mi chiede se conviene risparmiare trenta euro all’anno sull’hosting, la risposta è quasi sempre no. Sul quadro generale c’è la sezione dedicata alla sicurezza informatica.

Gli errori SEO che ti vengono venduti come servizio

Questa seconda categoria mancante è ancora più scomoda, perché non parla di distrazione ma di lavori pagati. Faccio anche il consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale, e una parte delle perizie che mi arrivano riguarda proprio contenziosi su lavori digitali. Quando vedi le carte, certi schemi si ripetono con una regolarità che non è casuale.

La link building venduta a pacchetti

Il pacchetto da cinquanta link a prezzo fisso, consegnati in trenta giorni, con report in Excel. Funziona come promesso per qualche mese, poi smette. Il problema non è che i link siano tutti tossici: è che sono tutti uguali. Stessa tipologia di siti, stessa struttura di anchor text, stesso ritmo di acquisizione, spesso le stesse reti usate per centinaia di clienti diversi.

Un profilo di link naturale è irregolare per definizione: cresce a strappi, mescola fonti molto diverse, ha una quota consistente di link che nessuno ha chiesto. Un profilo comprato a pacchetti è regolare, e la regolarità è esattamente il segnale che un sistema antispam cerca. Chi vende il pacchetto lo sa. Chi lo compra, di solito, no. Sul modo corretto di impostare il lavoro c’è la pagina sulle campagne di link building.

La migrazione senza mappa dei redirect

Il rifacimento del sito è il momento in cui si concentra la maggior parte degli errori SEO gravi che ho visto in trent’anni. Non perché rifare un sito sia pericoloso, ma perché quasi sempre viene commissionato a chi si occupa di grafica e sviluppo, e il pezzo SEO viene considerato una cosa da fare dopo.

La mappa dei redirect va costruita prima di andare online, non dopo, e va costruita partendo dall’elenco delle URL che oggi ricevono traffico e link. È un lavoro noioso di poche ore che protegge anni di risultati. Il fatto che venga saltato quasi sempre dice qualcosa su come è organizzato questo mercato, non sulla difficoltà tecnica del problema.

I contenuti a volume

Il contratto che prevede otto articoli al mese senza specificare su cosa, per chi e con quale obiettivo, produce quasi sempre un archivio di pezzi che non si posizionano e che, aggregati, abbassano la percezione di qualità del sito intero. Peggio ancora quando quegli articoli vengono generati in serie e pubblicati senza revisione: a quel punto stai comprando il problema descritto poco sopra a proposito dell’abuso di contenuti su larga scala.

Otto articoli mediocri valgono meno di due articoli fatti bene, e costano di più in termini di manutenzione futura. È una delle poche affermazioni che mi sento di fare senza sfumature.

Il report che misura tutto tranne il fatturato

L’ultimo errore venduto è il più elegante: il report mensile pieno di grafici che salgono. Posizioni medie, impression, visibilità stimata dal tool, numero di keyword in top 100. Tutte metriche vere e tutte compatibili con un fatturato fermo.

Un report utile risponde a tre domande: quali query commercialmente rilevanti sono migliorate, quanti contatti sono arrivati dall’organico, e cosa faremo il mese prossimo in conseguenza di questi numeri. Se il documento che ricevi non risponde a queste tre cose, non stai leggendo un report: stai leggendo una giustificazione.

Gli errori SEO nuovi: cosa cambia quando la risposta la scrive un’AI

C’è una categoria di errori SEO che nel 2018, quando questo articolo è stato scritto la prima volta, semplicemente non esisteva. Oggi sopra i risultati organici compare spesso un blocco di risposta generato automaticamente, e una parte crescente delle ricerche si conclude lì, senza che nessuno clicchi su nulla. Contemporaneamente le persone hanno iniziato a fare domande direttamente agli assistenti conversazionali, che citano fonti selezionate secondo criteri diversi da quelli della ricerca tradizionale.

Il primo errore SEO, in questo scenario, è leggere male i propri dati. Se le impression salgono e i clic scendono, la conclusione istintiva è che il contenuto sia peggiorato. Spesso non è così: la query è ancora tua, ma la risposta viene servita prima. Reagire riscrivendo tutto è un modo eccellente di rovinare pagine che funzionavano.

Il secondo errore è l’opposto, cioè fingere che non stia succedendo nulla. Le query informative brevi, quelle che si risolvono in una definizione o in un numero, stanno perdendo valore commerciale in modo strutturale. Continuare a produrre contenuti tarati su quel tipo di domanda significa investire in un formato che vale sempre meno. Le query che reggono sono quelle che richiedono giudizio, contesto, esperienza diretta, confronto tra opzioni. Cioè esattamente le cose che un modello linguistico non può riassumere senza citare qualcuno.

Il terzo errore, il più diffuso in questi mesi, è la reazione di panico: riempire il sito di contenuti generati per “coprire più superficie”. È un errore doppio. Da un lato ricadi nella definizione di abuso di contenuti su larga scala. Dall’altro produci esattamente il tipo di materiale che un sistema generativo sa già scrivere da solo, quindi non hai nessuna ragione di essere citato.

Ha senso invece lavorare su cose noiose e concrete: dati strutturati corretti, pagine che rispondono a una domanda in modo compiuto e verificabile, informazioni sull’autore che permettano di capire chi sta parlando e con quale titolo. È il tema che ho affrontato nella pagina sulla SEO per le AI, e vale la pena dire che siamo tutti in una fase di osservazione: chi ti presenta certezze definitive su questo argomento sta vendendo qualcosa.

Vale la pena ricordare il contesto in cui questa transizione arriva. Secondo i dati ISTAT sulla digitalizzazione delle imprese, nel 2025 l’utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale tra le imprese italiane con almeno dieci addetti è raddoppiato in un anno, mentre il divario tra PMI e grandi imprese si è ampliato invece di ridursi: il rapporto Imprese e ICT pubblicato a dicembre 2025 fotografa un paese che accelera a due velocità. Tradotto sul nostro tema: la finestra in cui una PMI può ancora guadagnare posizioni con lavoro serio e ordinato è aperta, ma non resterà aperta all’infinito.

In che ordine si sistemano le cose

Arrivati qui serve una sequenza operativa, altrimenti tutto quello che precede resta teoria. L’ordine conta più delle singole azioni, perché sistemare un problema di livello 2 mentre ne hai uno di livello 1 aperto significa lavorare a vuoto.

Il primo passaggio è sempre la verifica di accessibilità, e si fa in venti minuti. Il sito è raggiungibile dal crawler? Le pagine importanti sono indicizzate? Ci sono avvisi di sicurezza o azioni manuali aperte? Se una di queste risposte è negativa, tutto il resto aspetta. Non ha alcun senso ottimizzare un title su una pagina che Google non può leggere.

Il secondo passaggio è la datazione del problema. Trova il giorno in cui la curva ha cambiato pendenza e ricostruisci cosa è successo intorno a quella data. Se non trovi nessuna discontinuità, allora non hai un incidente: hai un’erosione, e il capitolo di riferimento è quello sul livello 2. È una distinzione che cambia completamente il piano di lavoro, ed è anche il motivo per cui conviene sapere come funzionano le penalizzazioni di Google prima di dare la colpa a una penalizzazione.

Il terzo passaggio è la mappatura delle sovrapposizioni. Esporta le query da Search Console, raggruppa per intenzione e guarda dove più URL competono tra loro. Questo è quasi sempre il lavoro con il miglior rapporto tra fatica e risultato su un sito con qualche anno di storia, e quasi nessuno lo fa perché non è divertente.

Il quarto passaggio riguarda l’architettura: decidi le pagine obiettivo e costruisci i collegamenti interni verso quelle. Il quinto, solo a questo punto, riguarda i contenuti: quali pagine riscrivere, quali unire, quali lasciare stare. Il sesto è la manutenzione tecnica ordinaria, velocità inclusa.

Una nota sui tempi, perché è la domanda che ricevo più spesso. Un problema tecnico bloccante si risolve in giorni e i suoi effetti si vedono in due o tre settimane, il tempo che Google riscansioni. Un problema di sovrapposizione o di qualità si risolve in mesi. Un recupero dopo un aggiornamento algoritmico può richiedere di attendere l’aggiornamento successivo, e questo non è pessimismo: è come funziona. Chiunque prometta tempi certi su questo terreno sta esagerando.

Ultima raccomandazione, la più noiosa: cambia una cosa alla volta e prendi nota della data. Se sistemi otto cose lo stesso giorno e il traffico risale, non saprai mai quale delle otto ha funzionato, e la prossima volta ripeterai tutte e otto.

Un’ultima cosa sul metodo, perché è quella che fa la differenza nel tempo. Tieni un registro degli interventi: data, cosa hai cambiato, su quali URL. Sembra burocrazia e invece è l’unico modo per costruire memoria su un sito che vive per anni. Fra otto mesi, quando il traffico si muoverà di nuovo, quel file ti dirà in due minuti se stai osservando l’effetto ritardato di una tua scelta oppure qualcosa di esterno. Senza registro ricomincerai ogni volta da zero, e la maggior parte degli errori SEO che vedo ripetersi nascono esattamente da questa amnesia.

Riepilogo dei punti chiave

Gli errori SEO vanno ordinati per danno reale, non elencati alla rinfusa. Al livello 1 stanno i pochi che spengono il sito: noindex dimenticato, robots.txt che blocca risorse necessarie, canonical mal configurato, redirect di massa verso la homepage, compromissione del sito. Al livello 2 stanno quelli che erodono nel tempo: pagine che si contendono la stessa query, contenuti sottili prodotti in serie, architettura senza collegamenti interni sensati, lentezza estrema, title e description scritti per il plugin invece che per le persone. Al livello 3 stanno le questioni cosmetiche che non stanno costando nulla: doppio H1, keyword density, punteggio del plugin, numero di parole. Restano fuori da quasi tutte le guide due categorie decisive: gli errori di sicurezza, dove una compromissione produce i cali più rapidi e i recuperi più lenti, e gli errori venduti come servizio, cioè link a pacchetti, migrazioni senza mappa dei redirect, contenuti a volume e report che misurano tutto tranne i contatti. La sequenza corretta è: verifica di accessibilità, datazione del calo, mappatura delle sovrapposizioni, architettura, contenuti, manutenzione tecnica. Una cosa alla volta, annotando le date.

Domande frequenti sugli errori SEO

Quali sono gli errori SEO più comuni?

I più frequenti sono la sovrapposizione tra pagine che competono per la stessa ricerca, i contenuti sottili prodotti in serie, i collegamenti interni assenti o casuali, i title duplicati generati dai template e la lentezza estrema su mobile. Molto meno frequenti, ma molto più dannosi, sono gli errori bloccanti: un tag noindex rimasto attivo dopo il lancio, un robots.txt che impedisce la scansione, un canonical configurato male, una migrazione che reindirizza tutto alla homepage. La frequenza di un errore e la sua gravità sono due cose diverse, e conviene tenerle separate quando si stabiliscono le priorità.

Come capisco se il calo dipende da un mio errore o da un aggiornamento di Google?

Guarda la forma e la data della caduta in Search Console. Un crollo verticale in ventiquattro ore è quasi sempre tecnico, e la causa va cercata in qualcosa che è cambiato sul sito il giorno prima. Una discesa distribuita su settimane che parte esattamente in corrispondenza di un aggiornamento annunciato è di natura algoritmica. Una discesa lenta senza alcun evento identificabile indica erosione, cioè concorrenza che ti ha superato o contenuti invecchiati. Verifica sempre anche che il tracciamento non si sia rotto: una parte dei cali segnalati sono problemi di misurazione, non di visibilità.

Quanto tempo serve per recuperare dopo aver corretto un errore SEO?

Dipende dal tipo di errore. Un blocco tecnico rimosso produce effetti visibili nel giro di due o tre settimane, cioè il tempo necessario perché Google riscansioni le pagine coinvolte. Una compromissione richiede la pulizia, la chiusura della vulnerabilità e un esame di sicurezza che può durare da alcuni giorni a qualche settimana. I problemi di qualità o di sovrapposizione si misurano in mesi. Dopo un aggiornamento algoritmico il recupero può richiedere di attendere un aggiornamento successivo, e nessuno può garantire una data.

Avere due H1 nella stessa pagina è un errore SEO?

No. Conviene averne uno solo per chiarezza strutturale e per rendere il codice più leggibile a chi ci lavorerà dopo, ma la presenza di due H1 non causa cali di posizionamento e non è la spiegazione dei tuoi problemi di traffico. È una sistemazione da fare quando hai finito tutto il resto, non da cui partire.

I contenuti duplicati portano a una penalizzazione?

Nella stragrande maggioranza dei casi no. La duplicazione interna, tipica degli e-commerce con varianti di prodotto o dei siti con pagine filtro, viene gestita da Google scegliendo una versione da mostrare. Il danno reale non è una sanzione ma la dispersione: segnali divisi tra più URL e una pagina scelta dal motore che magari non è quella che volevi. Diverso è il caso della copia sistematica di contenuti altrui, che ricade nelle politiche antispam. Nella pratica quotidiana il problema da risolvere è quasi sempre la scelta della pagina canonica, non una punizione da evitare.

Un sito lento viene penalizzato da Google?

Non nel senso di una sanzione. La velocità è un fattore di esperienza che pesa soprattutto quando due risultati sono comparabili per qualità e pertinenza. Il danno maggiore della lentezza è a monte del ranking: una quota consistente di visitatori mobili abbandona prima che la pagina si apra, quindi perdi contatti e vendite anche restando nella stessa posizione. Migliorare da sei secondi a due ha un impatto reale sul business. Inseguire il punteggio verde perfetto quando sei già sotto i due secondi è tempo speso male.

Pubblicare articoli scritti con l’intelligenza artificiale è un errore SEO?

Lo strumento non è il criterio. Le norme antispam di Google riguardano la produzione massiva di pagine di scarso valore fatte per manipolare il posizionamento, indipendentemente dal modo in cui sono state prodotte. Un contenuto assistito dall’AI, verificato da chi conosce la materia, con dati controllati ed esperienza reale aggiunta, è legittimo. Cento articoli generati e pubblicati senza revisione ricadono nella definizione di abuso di contenuti su larga scala. La domanda utile non è chi ha scritto il testo, ma se chi lo legge trova qualcosa che altrove non c’è.

Come si trovano gli errori SEO di un sito?

Servono tre fonti insieme, perché nessuna basta da sola. Search Console dice cosa Google vede e cosa segnala, inclusi i problemi di indicizzazione e di sicurezza. Un crawler che simula la scansione del sito trova i problemi strutturali, i redirect a catena e le pagine orfane. I dati di traffico dicono quali di quei problemi stanno effettivamente costando qualcosa. Partire dai soli warning del crawler è il modo più veloce per riempire una lista di attività e non cambiare nulla nei risultati.

Cosa guardare lunedì mattina

Se hai letto fin qui e hai un sito che non sta andando come dovrebbe, la cosa più utile che puoi fare non è aprire un tool. È rispondere a tre domande nell’ordine: Google riesce a leggere le mie pagine importanti, esiste una data precisa in cui il traffico è cambiato, e quante URL diverse stanno competendo per le stesse ricerche. Nove volte su dieci la risposta al problema sta dentro una di queste tre domande, e non nelle ventidue voci di un elenco.

Il resto è disciplina: una modifica alla volta, la data annotata, e la pazienza di aspettare che il motore riscansioni prima di dichiarare che qualcosa ha funzionato o non ha funzionato. Non è affascinante, ma è ciò che distingue un lavoro che produce risultati da un lavoro che produce report.

Se preferisci partire da una fotografia oggettiva del tuo sito prima di decidere dove intervenire, puoi richiedere l’analisi gratuita del sito, che copre indicizzazione, velocità, profilo dei link e leggibilità da parte dei sistemi di AI.

Prenota una consulenza strategica: se vuoi discutere il caso specifico e capire quale dei tre livelli ti riguarda davvero, puoi fissare una consulenza e ragionarci insieme sui tuoi dati.