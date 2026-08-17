Bias cognitivi: cosa sono, esempi e il confine legale nel marketing

I bias cognitivi sono le scorciatoie che il cervello prende quando deve decidere in fretta, e sono il motivo per cui una persona intelligente compra un prodotto che non le serve, un manager conferma una strategia che sta fallendo e un consumatore percepisce come conveniente un prezzo che non lo è. Fin qui, la spiegazione la trovi ovunque. Quello che quasi nessuno racconta è che nel 2026 il confine tra usare un bias per comunicare meglio e sfruttarlo per manipolare non lo decide più il buon senso del marketer: lo decide una norma, e chi lo supera riceve una sanzione. In questa guida trovi la parte psicologica fatta bene, gli esempi concreti, e la mappa del confine normativo che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sta tracciando caso dopo caso.

Cosa sono i bias cognitivi: definizione e origine del termine

Un bias cognitivo è una deviazione sistematica dal giudizio razionale nel modo in cui elaboriamo le informazioni. La parola chiave è sistematica. Non si tratta di errori casuali, del tipo che oggi sbaglio e domani no. Si tratta di errori prevedibili, che si ripetono nella stessa direzione, in persone diverse, davanti allo stesso tipo di stimolo. È esattamente questa prevedibilità che li rende interessanti per chi studia i mercati, e pericolosi per chi li subisce senza saperlo.

Il termine deriva dal provenzale biais, che significa obliquo, di traverso. Passa poi al francese e all’inglese, dove per secoli indica semplicemente un’inclinazione o una tendenza. Nel gioco delle bocce inglese, il bias era il peso asimmetrico inserito nella boccia per farle descrivere una traiettoria curva. L’immagine è perfetta: il pensiero non va dritto verso la conclusione corretta, curva.

Il salto dal linguaggio comune alla scienza avviene nel 1972, quando due psicologi israeliani, Amos Tversky e Daniel Kahneman, iniziano a pubblicare una serie di lavori che smontano il presupposto su cui l’economia classica aveva costruito tutto: che l’essere umano, davanti a una scelta, calcoli l’utilità attesa e scelga l’opzione migliore. I loro esperimenti mostrano il contrario. Le persone violano gli assiomi della razionalità in modo così regolare che si possono scrivere le regole della loro irrazionalità. Nel 2002 Kahneman riceve il Nobel per l’economia. Tversky era morto sei anni prima, e il Nobel non si assegna alla memoria.

Vale la pena notare una cosa che nella divulgazione italiana si perde spesso: Tversky e Kahneman non hanno mai sostenuto che le persone siano stupide. Hanno sostenuto che il sistema cognitivo umano è ottimizzato per un ambiente in cui decidere in fretta con informazioni incomplete valeva più che decidere bene con calma. In quel contesto, i bias non erano difetti. Erano il compromesso migliore disponibile.

Euristiche e bias cognitivi: la differenza che quasi nessuno spiega

Nella maggior parte degli articoli in circolazione i due termini vengono usati come sinonimi. Non lo sono, e confonderli rende impossibile capire come si lavora davvero su un bias.

L’euristica è la regola. Il bias è l’errore che la regola produce quando viene applicata fuori dal suo contesto. Prendiamo l’euristica della disponibilità: valutiamo la probabilità di un evento in base a quanto facilmente ci vengono in mente esempi di quell’evento. È una regola sensata. In un ambiente in cui le informazioni che ricordi sono quelle che hai vissuto, la frequenza dei ricordi approssima bene la frequenza reale. Il problema nasce quando l’ambiente cambia. Oggi le informazioni che ti vengono in mente non sono quelle che hai vissuto, sono quelle che un algoritmo ha deciso di mostrarti più spesso. La regola resta la stessa, il risultato diventa un bias: sovrastimi drammaticamente la probabilità degli eventi mediatici e sottostimi quella degli eventi statisticamente rilevanti ma poco raccontati.

Questa distinzione ha una conseguenza operativa importante. Non puoi disattivare un’euristica, perché è il modo in cui il cervello funziona. Puoi però modificare il contesto in cui viene applicata. Tutto il lavoro serio sui bias, nelle organizzazioni come nelle decisioni individuali, si gioca lì: non sul cambiare la testa delle persone, ma sul cambiare l’ambiente informativo in cui quella testa decide.

Perché il cervello produce bias: le quattro cause di fondo

La letteratura riconduce la produzione dei bias a quattro pressioni che il sistema cognitivo deve gestire simultaneamente. Conoscerle serve a riconoscere in anticipo le situazioni in cui è più probabile scivolare.

Troppa informazione. Il cervello riceve un volume di stimoli enormemente superiore a quello che può elaborare. Deve filtrare, e filtra privilegiando ciò che è recente, ciò che conferma quello che già pensa, ciò che è visivamente saliente e ciò che riguarda direttamente sé stesso. Ogni filtro è un potenziale bias.

Troppo poco significato. Le informazioni che superano il filtro arrivano frammentate. Il cervello costruisce una narrazione coerente riempiendo i buchi con inferenze, stereotipi e schemi precedenti. La coerenza percepita di una storia non ha alcun rapporto con la sua verità, ma noi la usiamo come se ce l’avesse.

Necessità di agire in fretta. Decidere costa tempo ed energia, e in molti contesti una decisione mediocre presa subito vale più di una decisione ottima presa tardi. Il cervello quindi preferisce sistematicamente la conclusione rapida, e per arrivarci gonfia la fiducia in sé stesso. L’eccesso di sicurezza non è un difetto caratteriale, è un acceleratore decisionale.

Limiti della memoria. Non possiamo conservare tutto, quindi conserviamo sintesi. E le sintesi vengono riscritte ogni volta che le richiamiamo, adattandosi a quello che sappiamo oggi. Il ricordo non è un file archiviato, è una ricostruzione. Questo spiega da solo un’intera famiglia di distorsioni, dal senno di poi alla revisione retrospettiva delle proprie opinioni.

Quanti bias cognitivi esistono e come orientarsi nella mappa

La domanda ricorre in continuazione, e la risposta onesta è che non esiste un numero definitivo. Le raccolte più citate arrivano a censirne tra i 180 e i 200, ma quel numero va preso per quello che è: un catalogo aperto, in cui molte voci si sovrappongono, alcune sono varianti terminologiche dello stesso fenomeno e altre sono state ridimensionate dalla crisi di replicabilità che ha attraversato la psicologia sperimentale nell’ultimo decennio.

Detto questo, la crisi di replicabilità è un punto che merita chiarezza, perché molti articoli divulgativi continuano a citare come acquisiti effetti che la ricerca ha ridimensionato. Alcuni bias hanno basi sperimentali solidissime e replicate migliaia di volte: l’avversione alla perdita, l’ancoraggio, il bias di conferma. Altri, in particolare quelli legati al priming sociale, hanno mostrato effetti molto più deboli o non replicabili una volta aumentata la numerosità dei campioni. Chi costruisce una strategia di comunicazione su un effetto della seconda categoria sta costruendo sulla sabbia.

Per orientarsi, conviene abbandonare l’idea del catalogo e ragionare per famiglie. I bias legati alla selezione dell’informazione (conferma, disponibilità, punto cieco). Quelli legati alla valutazione del valore (ancoraggio, framing, avversione alla perdita, effetto dotazione). Quelli legati al giudizio sugli altri (alone, errore fondamentale di attribuzione, stereotipo). Quelli legati alla memoria e al tempo (senno di poi, sconto iperbolico, costo sommerso). Quattro famiglie coprono la quasi totalità dei casi che incontri nella pratica professionale.

I bias cognitivi più comuni, con esempi concreti

Qui sotto trovi i bias che, nella nostra pratica di consulenza, ricorrono con la frequenza più alta nelle decisioni di acquisto e nelle decisioni aziendali. Per ognuno indico il meccanismo, un esempio riconoscibile e, dove serve, il punto in cui il suo uso commerciale diventa problematico.

Bias di conferma

Cerchiamo, ricordiamo e valutiamo come più solide le informazioni che confermano ciò che già crediamo, e scartiamo o ridimensioniamo quelle che lo contraddicono. È il bias più pervasivo e il più difficile da neutralizzare, perché agisce anche mentre credi di stare valutando con distacco.

L’esempio classico è il cliente che ha già deciso di comprare e usa la ricerca online per raccogliere argomenti a favore, non per valutare. Ma l’esempio che vedo più spesso, e che costa molto di più, è aziendale: l’imprenditore convinto che il suo problema sia la visibilità legge ogni dato come conferma di quella diagnosi, anche quando i numeri dicono chiaramente che il traffico c’è e il problema è la conversione. In questi casi il lavoro del consulente non è portare dati, è togliere all’interlocutore la possibilità di interpretarli in un solo modo.

Bias di ancoraggio

Il primo numero che incontriamo condiziona in modo sproporzionato tutte le valutazioni successive, anche quando sappiamo che quel numero è arbitrario. Negli esperimenti originali di Tversky e Kahneman bastava far girare una ruota della fortuna davanti ai partecipanti per spostare le loro stime su questioni completamente scollegate.

Nel commercio l’ancoraggio è ovunque: il prezzo barrato accanto a quello scontato, il piano premium mostrato per primo, il pacchetto più caro posizionato in cima al listino. Funziona così bene che è diventato un riflesso, e proprio per questo è diventato anche il terreno su cui si concentrano i controlli. Ho approfondito il meccanismo e i suoi effetti misurabili nell’analisi su come la percezione del prezzo cambia le vendite.

Avversione alla perdita

Il dolore di perdere qualcosa pesa circa il doppio del piacere di guadagnare la stessa cosa. È forse il risultato più robusto dell’intera economia comportamentale, e spiega comportamenti che altrimenti sembrano irrazionali: tenere un investimento in perdita sperando che risalga, rifiutare una scommessa equa, restare in un contratto svantaggioso perché disdirlo significa ammettere l’errore.

In comunicazione, riformulare un beneficio come mancata perdita aumenta la reattività. “Stai perdendo il 30% dei tuoi contatti” produce più azione di “puoi guadagnare il 30% di contatti in più”. La leva è potentissima, ed è esattamente per questo che va maneggiata con criterio: se la perdita che descrivi non è documentata, non stai persuadendo, stai spaventando con un dato inventato.

Effetto framing

La stessa informazione, presentata in due modi logicamente equivalenti, produce decisioni diverse. Una carne “magra all’80%” viene giudicata migliore della stessa carne “grassa al 20%”. Un intervento con “il 90% di sopravvivenza” viene scelto più spesso di uno con “il 10% di mortalità”, anche da personale medico.

Il framing è inevitabile: qualunque messaggio ha una cornice, e non esiste il modo neutro di dire una cosa. Questo però non significa che ogni cornice sia legittima. La differenza sta tra scegliere una cornice vera fra molte cornici vere, e costruire una cornice che porta il destinatario a credere qualcosa di falso.

Effetto alone

Una caratteristica positiva saliente contamina il giudizio su tutte le altre. Un sito curato nella grafica viene percepito come più affidabile nei contenuti, più competente nel servizio e più solido finanziariamente, senza che nessuno di questi elementi sia stato verificato.

Qui aggiungo un’osservazione che viene dal mio lavoro peritale e dalla certificazione in ethical hacking: l’effetto alone è la principale ragione per cui il phishing funziona. Non è che le vittime siano ingenue. È che un layout perfetto attiva un giudizio complessivo di legittimità che disattiva il controllo analitico sui dettagli, esattamente come farebbe con un sito commerciale ben fatto. Lo stesso meccanismo che aiuta un brand onesto a farsi credere aiuta un dominio fraudolento a farsi credere.

Prova sociale e riprova sociale

In condizioni di incertezza usiamo il comportamento degli altri come guida. Più siamo indecisi, più il segnale sociale pesa. Recensioni, contatori di acquisti, numeri di iscritti: tutta l’infrastruttura della fiducia online poggia su questo bias. Robert Cialdini lo ha reso uno dei principi fondanti della persuasione, e ne ho parlato in dettaglio nell’analisi delle armi della persuasione secondo Robert Cialdini.

Euristica della scarsità

Ciò che è raro o sta per finire viene percepito come più prezioso. Countdown, “ultimi 3 pezzi”, offerte a tempo. È la leva con il rapporto più alto tra efficacia immediata e rischio normativo, e nel prossimo capitolo capirai perché.

Effetto dotazione

Attribuiamo più valore a ciò che già possediamo. Negli esperimenti più noti, a chi riceveva una tazza veniva chiesto a quale prezzo l’avrebbe venduta, e a chi non l’aveva a quale prezzo l’avrebbe comprata: il prezzo di vendita risultava sistematicamente circa doppio rispetto a quello di acquisto, pur trattandosi dello stesso oggetto e degli stessi soggetti selezionati a caso.

È il motivo per cui le prove gratuite convertono così bene, e non solo perché eliminano il rischio percepito. Dopo due settimane di utilizzo, disdire non viene più elaborato come rinunciare a un acquisto, viene elaborato come perdere qualcosa di proprio. La stessa dinamica spiega perché un imprenditore difenda un sito che ha voluto lui contro dati di navigazione che dicono chiaramente che non funziona. Non sta difendendo il sito, sta difendendo una cosa sua.

Fallacia del costo sommerso

Continuiamo a investire in una scelta che si sta rivelando sbagliata perché abbiamo già investito troppo per abbandonarla. Dal punto di vista economico è un errore puro: i costi già sostenuti sono irrecuperabili e dovrebbero essere irrilevanti nella decisione su cosa fare adesso. Dal punto di vista psicologico, abbandonare significa dichiarare che tutto ciò che è stato speso è stato speso male, e quella dichiarazione ha un costo emotivo che il cervello preferisce rinviare.

Nella consulenza è il bias che vedo bruciare più budget in assoluto. Una campagna che non produce risultati da otto mesi viene rifinanziata perché fermarla renderebbe definitiva la perdita degli otto mesi precedenti. Il criterio corretto è uno solo, e va posto in modo brutale: se questa iniziativa mi venisse proposta oggi da zero, con quello che so adesso e senza nulla di già speso, la finanzierei? Se la risposta è no, i soldi già spesi non la trasformano in un sì.

Bias del punto cieco

Riconosciamo i bias negli altri molto meglio che in noi stessi. Anzi, più una persona conosce la teoria dei bias, più tende a considerarsi immune. È il bias che rende inutile il novanta per cento della formazione aziendale sull’argomento: la gente esce dall’aula sapendo elencare le distorsioni e convinta di non averne.

Dove finisce la persuasione e comincia la pratica sanzionabile

Questa è la parte che manca in tutti gli articoli italiani sui bias cognitivi, ed è quella che oggi ha le conseguenze più concrete. Per vent’anni la discussione su quanto sia lecito sfruttare un bias è rimasta un dibattito etico fra addetti ai lavori, senza arbitro. Non è più così. Dal 2024 esistono norme che qualificano alcune di queste tecniche come vietate, e dal 2025 esistono provvedimenti italiani che le applicano con sanzioni misurabili.

Il caso più chiaro riguarda proprio l’euristica della scarsità. Nel giugno 2026 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato con due milioni di euro un operatore di e-commerce di arredamento per avere utilizzato un countdown che, alla scadenza, si riavviava automaticamente riproponendo lo stesso prezzo. L’Autorità ha qualificato la pratica come tecnica manipolativa fondata sull’imposizione artificiale di un limite temporale, idonea a spingere il consumatore all’acquisto immediato, e ha contestato il periodo che va da gennaio 2024 a dicembre 2025. Il provvedimento è pubblico e consultabile nel comunicato dell’AGCM sul caso.

Leggi bene il ragionamento, perché è il punto che interessa a chiunque faccia marketing. Non è stato sanzionato il countdown. È stato sanzionato il countdown falso. La leva psicologica in sé resta legittima: se l’offerta scade davvero, comunicarne la scadenza è informazione utile. Diventa illecita nel momento in cui la scarsità che comunichi non esiste, perché a quel punto il bias non ti sta aiutando a farti capire, ti sta aiutando a far credere una cosa non vera.

Lo stesso criterio emerge da altri procedimenti recenti. Nel dicembre 2025 l’Autorità ha sanzionato per due milioni di euro un gruppo attivo nella vendita online di prodotti farmaceutici, contestando la pubblicazione di offerte non veritiere riguardo alla disponibilità dei prodotti e ai tempi di consegna, oltre a consegne parziali e rimborsi rinviati. Anche qui la struttura del ragionamento è identica: la promessa di disponibilità immediata attiva l’euristica della disponibilità e riduce la ricerca di alternative, e se la promessa non è mantenuta l’attivazione diventa inganno. I dettagli sono nel provvedimento pubblicato dall’Autorità.

Sul piano europeo il quadro si è irrigidito ulteriormente. Il regolamento sull’intelligenza artificiale, il Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024, all’articolo 5 vieta esplicitamente due categorie di sistemi: quelli che impiegano tecniche subliminali o deliberatamente manipolative capaci di distorcere materialmente il comportamento di una persona in modo tale da causarle un danno significativo, e quelli che sfruttano le vulnerabilità legate all’età, alla disabilità o a una specifica situazione socioeconomica. Tradotto per chi lavora sul mercato: un sistema automatico che individua il momento di massima fragilità decisionale di un utente e gli propone in quel momento l’offerta calibrata sul suo punto debole non è marketing avanzato, è una pratica che il regolamento colloca nella fascia del divieto.

Nella mia esperienza di consulente per FederPrivacy e di consulente tecnico d’ufficio, il problema pratico delle PMI non è la cattiva fede. È che nessuno ha mai spiegato loro dove passa la linea. Un imprenditore installa un plugin di urgency perché il fornitore glielo ha venduto come strumento di conversion rate optimization, e non ha idea di avere appena introdotto sul proprio sito la stessa fattispecie che ha portato a una sanzione milionaria. Il rischio, in questi casi, non è proporzionale alla dimensione dell’azienda: è proporzionale alla visibilità del sito e alla probabilità che qualcuno segnali.

La regola operativa che uso con i clienti è volutamente semplice, e la chiamo test della dichiarazione esplicita. Prendi la leva psicologica che stai usando e scrivila per esteso accanto al pulsante di acquisto. “Questo countdown ripartirà identico fra un’ora.” “Questo prezzo barrato non è mai stato praticato.” “Questi tre pezzi rimasti sono in realtà quaranta.” Se la frase esplicita fa cadere l’efficacia della leva, la leva funzionava perché il cliente non sapeva. E una leva che funziona solo sull’ignoranza dell’interlocutore, prima ancora di essere un rischio normativo, è un debito di fiducia che prima o poi si paga. Su questo ho scritto in modo più esteso parlando di marketing etico.

Bias cognitivi e decisioni d’acquisto: cosa cambia davvero

C’è una ragione economica per cui questo tema è diventato centrale proprio adesso. Gli acquisti online in Italia hanno raggiunto nel 2026 i 42,6 miliardi di euro per il solo comparto prodotto, con una crescita del 6% sull’anno precedente, e l’incidenza dell’online sul consumo totale è salita all’11,5%, secondo i dati diffusi dagli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano. Più decisioni si spostano in un ambiente progettato, più il progetto dell’ambiente conta.

È questa la differenza sostanziale rispetto al negozio fisico. In un punto vendita la disposizione della merce influenza l’acquisto, certo, ma è la stessa per tutti e cambia lentamente. In un’interfaccia digitale la disposizione è personalizzata, si aggiorna in tempo reale e viene continuamente testata su di te. Un test A/B non è altro che un esperimento comportamentale condotto senza consenso informato su un campione che non sa di essere un campione. Detto così suona brutale, ma è la descrizione tecnicamente corretta di ciò che accade.

Da qui derivano due conseguenze che i clienti sottovalutano quasi sempre. La prima: se ottimizzi solo per la conversione immediata, il sistema converge naturalmente verso le leve che sfruttano i bias, perché sono quelle che nel breve funzionano meglio. Nessuno lo decide, lo decide la metrica. La seconda: gli effetti negativi di quelle leve, resi lentamente, si scaricano su metriche che nessuno guarda nello stesso cruscotto, come il tasso di reso, il costo del servizio clienti e il valore del cliente nel tempo. Chi imposta una strategia di marketing digitale guardando solo il primo numero sta scambiando margine futuro per conversioni presenti, e non se ne accorge fino a quando il conto non arriva.

Il tema dei fondamenti neuroscientifici applicati alla comunicazione commerciale è vasto e merita letture dedicate. Se vuoi approfondire il lato scientifico senza cadere nella divulgazione approssimativa, ho recensito un testo italiano che tratta la materia con onestà metodologica nella scheda su neuromarketing e scienze cognitive.

Bias cognitivi e intelligenza artificiale: il circuito che si autoalimenta

Un capitolo che nel 2023 era teorico e oggi non lo è più. I modelli linguistici vengono addestrati su testo prodotto da esseri umani, e quel testo contiene le distorsioni di chi lo ha scritto. Il risultato è che i sistemi non solo ereditano i nostri bias, ma li restituiscono con un tono di autorevolezza che ne aumenta la presa. Un pregiudizio espresso da una persona resta un’opinione. Lo stesso pregiudizio restituito da un sistema in forma di risposta assertiva viene percepito come informazione verificata.

Si aggiunge un secondo strato, meno discusso. Questi sistemi sono ottimizzati anche sulla soddisfazione dell’utente, e la risposta che soddisfa è spesso quella che conferma. Il bias di conferma trova così un amplificatore che non esisteva prima: uno strumento che risponde a qualunque domanda, e che tende a rispondere nella direzione in cui la domanda è formulata. Chi chiede “perché la mia strategia sta funzionando” riceve una risposta diversa da chi chiede “la mia strategia sta funzionando”, e la differenza non sta nei dati.

Per chi lavora in azienda la contromisura non è complicata, ma va istituzionalizzata: le domande importanti si pongono in forma neutra, e ogni volta che un sistema conferma una tesi che avevi già, gli si chiede espressamente di argomentare la tesi opposta. Non è una tecnica di prompting, è disciplina metodologica applicata a uno strumento nuovo. Il tema, dal lato delle applicazioni commerciali, lo tratto nella panoramica su intelligenza artificiale e marketing.

Come lavorare sui propri bias: il metodo che uso in consulenza

Premessa onesta, e vale la pena dirla prima di qualunque tecnica: i bias non si eliminano. Chiunque ti prometta un metodo per pensare in modo oggettivo ti sta vendendo qualcosa. Quello che si può fare è ridurre la probabilità che un bias determini una decisione ad alto impatto. Ed è un obiettivo molto più modesto e molto più raggiungibile.

Il primo intervento è separare il momento del criterio dal momento della scelta. Prima di guardare le opzioni, si scrivono i criteri di valutazione e i pesi. Sembra banale. Nella pratica, è la singola contromisura che vedo funzionare più spesso, perché rende visibile ogni successivo aggiustamento fatto per far vincere l’opzione che piaceva già.

Il secondo è l’analisi pre mortem. Si assume che la decisione sia stata presa, che siano passati dodici mesi e che il risultato sia stato un fallimento. A quel punto si chiede al gruppo di scrivere le cause. Formulare la domanda al passato aggira la resistenza a immaginare il fallimento e fa emergere obiezioni che nel formato “ci sono dubbi?” non arrivano mai, perché nessuno vuole essere quello che frena.

Il terzo è assegnare formalmente il ruolo di chi deve dissentire, a rotazione e per iscritto. Non basta dire che le critiche sono benvenute. Serve che qualcuno abbia il compito esplicito di produrle, altrimenti il costo sociale del dissenso resta più alto del beneficio percepito.

Il quarto riguarda i numeri: quando si valuta un preventivo, una stima o una previsione, il primo valore che compare va trattato come sospetto per default. Si chiede un secondo riferimento costruito con un metodo indipendente prima di negoziare. Chi negozia partendo dal primo numero ha già perso l’ancoraggio.

Il quinto è il più scomodo e il più utile: tenere traccia scritta delle previsioni, con data e livello di sicurezza dichiarato. Nel giro di un anno il registro dice con precisione quanto vale il tuo giudizio in ciascun ambito. È l’unico antidoto reale al bias del punto cieco, perché non discute con la tua opinione su te stesso, la misura. Sulla parte relativa alle dinamiche di acquisto e alla lettura dei segnali del cliente ho raccolto altro materiale nell’approfondimento sulla psicologia delle vendite.

Risorse per approfondire

Se vuoi andare oltre l’articolo, il punto di partenza obbligato resta Pensieri lenti e veloci di Daniel Kahneman, che è denso ma restituisce la materia senza semplificazioni indebite. Per il lato economico applicato, il lavoro di Richard Thaler sulla contabilità mentale e sulle architetture di scelta è la lettura complementare naturale. Sul versante normativo, i comunicati dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato costituiscono un archivio pubblico e gratuito di casi concreti: leggere due o tre provvedimenti in materia di e-commerce vale più di qualunque corso sul tema, perché mostra il ragionamento con cui l’Autorità distingue la comunicazione persuasiva da quella ingannevole.

Riepilogo dei punti chiave

I bias cognitivi sono deviazioni sistematiche e prevedibili dal giudizio razionale, prodotte dalle euristiche che il cervello usa per decidere in fretta. Vanno distinti dalle euristiche stesse: l’euristica è la regola, il bias è l’errore che la regola genera fuori dal suo contesto. Nascono da quattro pressioni di fondo: eccesso di informazione, carenza di significato, necessità di agire in fretta e limiti della memoria. I più rilevanti nelle decisioni d’acquisto sono conferma, ancoraggio, avversione alla perdita, framing, effetto alone, prova sociale, scarsità e punto cieco. La novità del 2026 è che il loro uso commerciale non è più solo una questione etica: l’AGCM ha sanzionato con due milioni di euro il countdown fittizio qualificandolo come tecnica manipolativa fondata sulla scarsità artificiale, e il Regolamento (UE) 2024/1689 vieta all’articolo 5 i sistemi di IA che impiegano tecniche manipolative o sfruttano vulnerabilità. Il criterio che distingue leva legittima e pratica sanzionabile è la veridicità: comunicare una scadenza reale è informazione, simularla è inganno. I bias non si eliminano, ma la loro influenza sulle decisioni importanti si riduce con criteri fissati prima delle opzioni, analisi pre mortem, dissenso assegnato per ruolo e un registro scritto delle previsioni.

Domande frequenti sui bias cognitivi

Che cos’è il bias cognitivo?

Il bias cognitivo è una deviazione sistematica dal giudizio razionale nel modo in cui elaboriamo le informazioni e prendiamo decisioni. Non è un errore casuale: si ripete nella stessa direzione, in persone diverse, davanti allo stesso tipo di stimolo. Nasce dalle euristiche, le scorciatoie mentali che il cervello usa per decidere in fretta con poche informazioni. Il concetto è stato formalizzato negli anni Settanta dagli psicologi Amos Tversky e Daniel Kahneman, il cui lavoro ha dato origine all’economia comportamentale e ha portato Kahneman al premio Nobel per l’economia nel 2002.

Quali sono i 5 bias cognitivi principali?

I cinque bias con le basi sperimentali più solide e l’impatto più ampio sulle decisioni quotidiane sono: il bias di conferma, per cui cerchiamo e valorizziamo solo le informazioni che confermano ciò che già crediamo; il bias di ancoraggio, per cui il primo numero incontrato condiziona tutte le stime successive; l’avversione alla perdita, per cui perdere qualcosa pesa circa il doppio del guadagnare la stessa cosa; l’effetto framing, per cui la stessa informazione presentata in modi equivalenti produce scelte diverse; e l’effetto alone, per cui una singola caratteristica positiva contamina il giudizio su tutte le altre.

Quali sono i bias più comuni nel marketing?

Nel marketing e nell’e-commerce i bias più sfruttati sono l’ancoraggio (prezzo barrato, piano premium mostrato per primo), l’euristica della scarsità (countdown, ultimi pezzi disponibili), la prova sociale (recensioni, contatori di acquisti), l’avversione alla perdita (messaggi costruiti sul rischio di perdere un vantaggio) e l’effetto alone (cura grafica che viene letta come affidabilità complessiva). Vale la pena ricordare che alcune di queste leve, quando la condizione comunicata non è reale, ricadono nelle pratiche commerciali scorrette sanzionate dall’AGCM.

Qual è un sinonimo di bias?

In italiano il termine bias viene reso con distorsione cognitiva, errore sistematico di giudizio o, in contesti meno tecnici, pregiudizio. Nessuno dei tre è perfettamente equivalente: distorsione cognitiva è il traducente più corretto in ambito scientifico, mentre pregiudizio è più ristretto e rimanda al giudizio sulle persone. La parola deriva dal provenzale biais, che significa obliquo, e in inglese indicava originariamente il peso asimmetrico che nel gioco delle bocce fa curvare la traiettoria.

Quanti bias cognitivi esistono?

Non esiste un numero definitivo. Le raccolte più diffuse ne censiscono tra 180 e 200, ma quel catalogo contiene voci che si sovrappongono, varianti terminologiche dello stesso fenomeno ed effetti che la crisi di replicabilità della psicologia sperimentale ha ridimensionato. Nella pratica conviene ragionare per famiglie: bias di selezione dell’informazione, di valutazione del valore, di giudizio sugli altri e di memoria e percezione del tempo. Quattro famiglie coprono la quasi totalità dei casi reali.

Come si possono evitare i bias cognitivi?

Eliminarli non è possibile, perché sono il funzionamento normale del sistema cognitivo. Si può però ridurre la loro influenza sulle decisioni importanti con quattro accorgimenti concreti: fissare per iscritto i criteri di valutazione prima di guardare le opzioni; condurre un’analisi pre mortem in cui si assume il fallimento e se ne scrivono le cause; assegnare formalmente a una persona il ruolo di produrre obiezioni, a rotazione; e tenere un registro scritto delle previsioni con data e livello di sicurezza dichiarato, per misurare nel tempo l’affidabilità reale del proprio giudizio.

Usare i bias cognitivi nel marketing è legale?

Dipende dalla veridicità di ciò che si comunica. Comunicare una scadenza reale, una disponibilità reale o uno sconto realmente praticato in precedenza è informazione legittima, anche se attiva un bias. Simulare quelle condizioni ricade invece nelle pratiche commerciali scorrette: nel 2026 l’AGCM ha sanzionato con due milioni di euro un e-commerce per un countdown che si riavviava automaticamente allo stesso prezzo, qualificandolo come tecnica manipolativa basata su una scarsità artificiale. Sul piano europeo, il Regolamento (UE) 2024/1689 vieta all’articolo 5 i sistemi di intelligenza artificiale che impiegano tecniche manipolative o sfruttano vulnerabilità legate a età, disabilità o condizione socioeconomica. Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione legale sul caso specifico.

Cosa portarti a casa da questa guida

I bias cognitivi non sono un difetto da correggere né un trucco da applicare. Sono il modo in cui funziona la mente umana, e chiunque comunichi con altri esseri umani ci lavora dentro, che lo sappia o no. La domanda utile quindi non è se sfruttarli, perché non c’è modo di non farlo. La domanda utile è se la leva che stai usando regge il test della dichiarazione esplicita: se dicessi ad alta voce al tuo cliente cosa stai facendo, la leva funzionerebbe ancora?

Chi risponde di sì sta facendo comunicazione. Chi risponde di no ha un problema che nel 2023 era etico e nel 2026 è anche normativo, con un’autorità che emette provvedimenti pubblici e sanzioni a sei zeri. Il passo successivo, in concreto, è guardare il proprio sito con questa lente: quali elementi comunicano una condizione che non è verificabile, e cosa succederebbe al tasso di conversione se venissero resi veri.

Se vuoi capire dove passa quella linea nel tuo caso specifico, e come costruire una comunicazione che converta senza esporti, Prenota una consulenza strategica: scegli tu il momento in cui parlarne.