X Ads: come funziona la pubblicità su X e quanto costa davvero

Chi cerca informazioni su X Ads di solito parte da una domanda molto concreta: quanto devo mettere sul piatto per capire se questa piattaforma porta clienti alla mia azienda? La risposta onesta è che X non pubblica un listino, perché il costo nasce da un’asta e cambia in base al settore, al pubblico che vuoi raggiungere e alla qualità di quello che pubblichi. Nella nostra pratica di consulenza abbiamo visto imprenditori bruciare budget su questa piattaforma per un motivo banale, cioè non aver capito prima quale azione stavano effettivamente pagando. In questa guida vediamo come funziona davvero il sistema pubblicitario di X, quali formati esistono, cosa determina il prezzo finale e come capire, numeri alla mano, se ha senso investirci in Italia nel 2026.

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Che cos’è X Ads e cosa è cambiato dopo il rebranding

X Ads è la piattaforma pubblicitaria del social network che fino al 2023 si chiamava Twitter. Il nome è cambiato, l’interfaccia si è evoluta, ma la logica di fondo resta quella di un sistema ad asta in cui gli inserzionisti competono per mostrare contenuti sponsorizzati dentro il flusso dei post, nei risultati di ricerca interni e in alcune sezioni dedicate come Esplora.

Il rebranding non è stato solo cosmetico. Negli ultimi anni la piattaforma ha rivisto obiettivi di campagna, strumenti di targeting e struttura dell’account business, e ha spinto molto sull’automazione delle offerte. Chi aveva imparato a usare Twitter Ads nel 2019 si trova oggi davanti a una console diversa, con nomenclature nuove e alcune opzioni sparite. Vale la pena rifare il ragionamento da zero, invece di applicare vecchie abitudini.

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C’è poi un aspetto che riguarda direttamente le aziende italiane. X ha un posizionamento particolare nel nostro mercato, molto diverso da quello che ha negli Stati Uniti, e prima di aprire il portafoglio conviene capire se il tuo pubblico è davvero lì. Abbiamo affrontato la questione in modo più ampio nell’analisi su X ex Twitter per le aziende, che risponde alla domanda strategica a monte di questa guida operativa.

Come funziona X Ads: la struttura di una campagna

Il sistema si regge su tre livelli gerarchici, e capirli è il primo passo per non perdere il controllo della spesa. Al vertice c’è la campagna, che definisce l’obiettivo, il budget complessivo e il calendario. Sotto la campagna trovi i gruppi di annunci, chiamati nella documentazione tecnica line item, dove imposti il targeting, la strategia di offerta e il collegamento alle creatività. All’ultimo livello ci sono gli annunci veri e propri, cioè i post promossi.

Questa struttura non è un dettaglio burocratico. Determina dove puoi intervenire quando qualcosa non funziona. Se il costo per risultato è alto ma il pubblico è quello giusto, il problema è quasi sempre nella creatività. Se invece le impression non partono, il nodo sta nel targeting o nell’offerta, quindi al livello del gruppo di annunci. La documentazione ufficiale per sviluppatori descrive nel dettaglio questa gerarchia e i parametri che la governano, inclusi i limiti su quante campagne e quanti gruppi puoi tenere attivi contemporaneamente, ed è consultabile nella guida al campaign management delle API pubblicitarie di X.

Gli obiettivi di campagna determinano cosa paghi

Qui sta il punto che fa la differenza tra una campagna sostenibile e un buco nel conto corrente. X organizza le campagne per obiettivo, e la piattaforma dichiara esplicitamente che vieni fatturato soltanto per le azioni allineate all’obiettivo che hai scelto. In pratica, se selezioni Engagement paghi le interazioni, se selezioni Website traffic paghi i clic verso il sito, se selezioni Reach paghi le impression.

Gli obiettivi si raggruppano in tre famiglie. Nella fase di awareness trovi Reach, pensato per massimizzare la copertura. Nella fase di consideration ci sono Video views, Website traffic, Pre-roll views, Engagement e App installs. Nella fase di conversion operano App re-engagements e Website conversions. Ogni obiettivo attiva una metrica di fatturazione diversa, che nel gergo della piattaforma corrisponde a sigle come CPE per il costo per interazione, CPM per il costo su mille impression e CPLC per il costo per clic sul link. La descrizione ufficiale degli obiettivi e del principio di fatturazione è disponibile nella pagina dedicata ai tipi di campagna di X Business.

L’errore classico è scegliere Engagement perché produce numeri belli da mostrare in riunione. Le interazioni costano poco e crescono in fretta, però un like non paga le bollette. Se il tuo obiettivo reale è vendere, l’obiettivo di campagna deve puntare al traffico qualificato o alla conversione, anche a costo di vedere numeri più piccoli nel report settimanale.

L’asta, le offerte e la consegna del budget

Gli annunci su X vengono mostrati agli utenti competendo in un’asta, esattamente come accade su altre piattaforme di social advertising e, con logiche parzialmente diverse, nel programmatic advertising. Non esiste una spesa minima imposta dalla piattaforma, e il budget giornaliero che imposti funziona come tetto invalicabile. Questo significa che puoi tecnicamente partire con pochi euro al giorno, anche se più avanti vedremo perché una cifra troppo bassa produce dati inutilizzabili.

Sul fronte delle offerte, il sistema attuale ruota attorno a due strategie principali. Con l’offerta automatica lasci alla piattaforma il compito di ottimizzare il costo per risultato dentro il budget disponibile, ed è la scelta ragionevole quando parti da zero e non hai storico. Con l’offerta a costo target indichi quanto sei disposto a pagare in media per il risultato, e la piattaforma cerca di rispettare quel valore. La seconda opzione ha senso quando hai già una base di dati e sai qual è il costo di acquisizione sostenibile per la tua marginalità.

Va aggiunto un dettaglio sulla velocità di spesa. Il sistema prevede una consegna standard, che distribuisce il budget nell’arco della giornata, e una consegna accelerata, che lo consuma il prima possibile. La modalità accelerata serve in casi specifici, per esempio il lancio di un evento con una finestra temporale strettissima. Per tutto il resto la distribuzione standard produce risultati più stabili e ti permette di leggere i dati con meno rumore.

I formati pubblicitari disponibili su X

Il ventaglio di formati è più ampio di quanto molti immaginino, e la scelta incide direttamente sul costo per risultato. Il formato base è il post promosso, cioè un contenuto che appare nel flusso degli utenti targetizzati con l’etichetta di annuncio. Può contenere testo, immagini singole, caroselli di immagini o video.

Il video è il formato che negli ultimi anni ha ricevuto più attenzione, in linea con quello che sta succedendo nell’intero mercato pubblicitario italiano. Accanto ai video autonomi esiste il pre-roll, che associa il tuo annuncio a contenuti video di editori selezionati, una scelta che alza la percezione di qualità ma richiede creatività curate.

Ci sono poi i formati che spingono l’account invece del singolo contenuto, utili quando l’obiettivo è costruire una presenza stabile, e i formati ad alta visibilità legati alle tendenze, storicamente costosi e riservati a budget consistenti. Per una PMI italiana il perimetro realistico resta quello dei post promossi con immagine o video, gestiti in modo continuativo.

Un consiglio pratico che ripetiamo spesso ai clienti: prepara almeno tre varianti creative per ogni gruppo di annunci. Non è perfezionismo, è statistica. L’asta premia gli annunci che generano risposta, quindi un creativo che funziona abbassa il costo per risultato molto più di qualsiasi aggiustamento manuale dell’offerta.

Il targeting su X: dove la piattaforma resta competitiva

X offre opzioni di targeting che combinano dati demografici, interessi dichiarati, comportamenti di follow e, aspetto peculiare della piattaforma, le parole chiave usate nei post e nelle ricerche interne. Quest’ultima leva è il vero punto di forza. Puoi intercettare persone che stanno parlando adesso di un tema specifico, con una freschezza del segnale che altre piattaforme faticano a replicare.

Esiste anche il targeting per follower di account simili al tuo. È una funzione potente per il B2B di nicchia, perché ti permette di raggiungere il pubblico che segue riferimenti settoriali, testate specializzate o figure autorevoli del tuo mercato. Nella nostra esperienza è il tipo di targeting che produce i risultati migliori su X, molto più delle categorie di interesse generiche.

Detto questo, il targeting geografico in Italia richiede attenzione. Le audience diventano rapidamente piccole quando incroci lingua italiana, area geografica ristretta e interesse verticale. Un pubblico troppo stretto fa salire i costi e rallenta la consegna. Meglio partire più larghi e stringere in base ai dati, invece di costruire subito il segmento perfetto sulla carta.

Quanto costa davvero fare pubblicità su X

Arriviamo alla domanda che porta la maggior parte delle persone su questa pagina. La risposta breve è che non esiste un prezzo di listino, e chiunque ti prometta una cifra secca valida per tutti i settori sta semplificando in modo scorretto. Il costo emerge dall’incrocio tra quanto sono contesi i tuoi destinatari, quanto è efficace il tuo annuncio e quale azione hai scelto di pagare.

I modelli di costo per obiettivo

Come abbiamo visto, ogni obiettivo attiva una metrica di fatturazione diversa. Questo produce una conseguenza importante quando confronti preventivi o report. Un costo per interazione di pochi centesimi e un costo per clic sul sito di alcuni euro possono convivere nella stessa campagna senza che uno dei due sia sbagliato, perché misurano cose diverse. Prima di dire che X è caro o economico, verifica sempre quale unità stai guardando.

Il metro di paragone corretto non è il costo unitario ma il costo per risultato di business. Se un clic ti costa una certa cifra e il tuo tasso di conversione sulla landing page è dell’uno per cento, il costo di acquisizione si moltiplica per cento. È il ragionamento che applichiamo anche quando analizziamo i costi della pubblicità su Facebook, dove le stesse metriche portano spesso a conclusioni opposte a seconda del settore.

Cosa determina il costo reale della tua campagna

Quattro variabili spiegano la maggior parte delle differenze di costo che vediamo tra un cliente e l’altro.

La prima è la competizione sul pubblico. Settori come finanza, software B2B e criptovalute affollano l’asta e alzano i prezzi per tutti. La seconda è la qualità della creatività, che influenza il tasso di risposta e quindi la posizione nell’asta. La terza è la coerenza tra annuncio e destinazione, perché una pagina di atterraggio lenta o poco pertinente fa crollare le conversioni senza abbassare la spesa. La quarta è la stagionalità, con picchi di costo nei periodi di forte pressione pubblicitaria come le settimane prenatalizie.

Vale la pena ricordare il quadro generale in cui questi numeri si collocano. Secondo l’Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano il mercato dell’internet advertising in Italia ha superato i 6,2 miliardi di euro nel 2025 con una crescita dell’11 per cento, e le stime indicano un avvicinamento ai 7 miliardi nel 2026, con l’83 per cento degli investimenti concentrato sui grandi operatori internazionali. I dati completi sono pubblicati nel comunicato dell’Osservatorio Internet Media. Tradotto in pratica, stai entrando in un mercato dove la concorrenza per l’attenzione cresce ogni anno, e dove il costo di ingresso non tornerà indietro.

Come calcolare il budget minimo per un test serio

Invece di chiedere quanto costa X Ads, la domanda utile è un’altra: qual è la spesa minima che mi restituisce un dato affidabile? Ecco il metodo che usiamo con i clienti.

Parti dal valore di un cliente acquisito e dalla marginalità. Se un cliente vale mille euro di margine e sei disposto a investire il venti per cento per acquisirlo, il tuo costo di acquisizione sostenibile è duecento euro. A quel punto stima il tasso di conversione della tua pagina di destinazione, anche in modo prudente. Con una conversione al due per cento ti servono cinquanta clic per una vendita, e il budget di test dovrà coprire almeno tre o quattro cicli completi per dare un segnale statisticamente leggibile. Da questo calcolo esce una cifra ragionata, diversa per ogni azienda, che non ha niente a che vedere con il minimo tecnico della piattaforma.

Il corollario è scomodo ma va detto. Se il conto che ottieni supera quello che puoi realisticamente destinare al social advertising, la conclusione non è spendere meno su X, è non usare X per quell’obiettivo. Un budget insufficiente non produce un risultato piccolo, produce rumore.

Il nodo italiano: X sta perdendo pubblico e cosa comporta

Questo è il punto che quasi nessuna guida sull’argomento affronta, e che invece dovrebbe venire prima di ogni discorso su formati e offerte. In Italia X non è una piattaforma in crescita.

I dati dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni parlano chiaro. Nell’Osservatorio sulle comunicazioni relativo a dicembre 2025, a fronte di quasi 44 milioni di utenti unici online nel Paese, X registra un calo del 17,2 per cento su base annua, mentre piattaforme come Instagram, TikTok e Reddit crescono. Il tempo complessivo speso sui social è a sua volta in contrazione di circa un’ora rispetto all’anno precedente. Il quadro completo è consultabile nell’Osservatorio sulle comunicazioni pubblicato da AGCOM.

Che cosa significa per chi valuta un investimento pubblicitario? Tre cose. Il bacino raggiungibile in italiano si sta restringendo, quindi le audience si saturano più in fretta e la frequenza sale. La composizione del pubblico si sta specializzando, perché chi resta tende ad essere più coinvolto e più verticale. E il confronto con le alternative diventa obbligatorio, non facoltativo.

Attenzione però a non trasformare un dato in una condanna. Un pubblico più piccolo e più coinvolto può essere esattamente quello che serve a un’azienda che vende software, servizi finanziari, formazione tecnica o consulenza specialistica. Il problema nasce quando si usa X per raggiungere il grande pubblico consumer, cioè proprio il terreno dove la piattaforma sta cedendo. Abbiamo discusso questa tensione tra numeri e aspettative anche nell’analisi su se la pubblicità sui social funziona davvero.

Quando X Ads ha senso per una PMI italiana e quando no

Riassumiamo il ragionamento in criteri operativi, perché è così che si prendono decisioni di budget.

X Ads merita un test se il tuo pubblico è composto da professionisti che seguono l’attualità di settore, se vendi prodotti o servizi legati a tecnologia, finanza, editoria, eventi o software, se hai contenuti da promuovere con una componente di opinione o analisi, e se puoi presidiare la piattaforma con continuità invece di apparire solo quando c’è la campagna attiva. In questi scenari il targeting per parole chiave e per follower di account di riferimento è una leva che poche piattaforme replicano.

Al contrario, conviene guardare altrove se vendi prodotti a un pubblico locale, se il tuo cliente tipo ha più di cinquant’anni e usa soprattutto Facebook, se lavori nel commercio al dettaglio tradizionale, oppure se il tuo budget mensile non regge il calcolo di sostenibilità visto sopra. In molti di questi casi la strada corretta passa da l’advertising su LinkedIn per il B2B strutturato o da TikTok Ads quando il target è più giovane e il prodotto si racconta bene in video.

C’è infine una terza via che sottovalutiamo troppo spesso, cioè usare X in modo organico per presidiare una nicchia e attivare la parte a pagamento solo su contenuti che hanno già dimostrato di funzionare. È l’approccio meno rischioso in assoluto, perché sposti budget solo su ciò che il pubblico ha già validato.

Impostare la prima campagna senza bruciare budget

Se dopo queste valutazioni decidi di procedere, ecco la sequenza minima da rispettare. Prima di tutto configura il tracciamento, installando il pixel sul sito e verificando che gli eventi di conversione arrivino correttamente. Senza misurazione affidabile ogni discussione sui costi diventa un’opinione.

Poi scegli un obiettivo solo, coerente con il risultato di business che ti interessa, e resisti alla tentazione di lanciare cinque campagne diverse in parallelo. Imposta un budget giornaliero che possa reggere almeno due settimane consecutive, perché interrompere e ripartire azzera la fase di apprendimento del sistema. Prepara le varianti creative, lascia l’offerta in automatico per il primo ciclo e non toccare nulla per i primi sette giorni, per quanto sia difficile.

Dopo la prima settimana leggi i dati per gruppo di annunci, non per campagna, ed elimina ciò che non produce. Ripeti il ciclo. Questa disciplina vale su X come su qualsiasi altra piattaforma, ed è il cuore del lavoro che portiamo avanti nei progetti di advertising digitale per aziende e PMI.

Un’ultima raccomandazione riguarda la parte tecnica del sito che riceve il traffico. Una pagina lenta o mal strutturata vanifica qualunque ottimizzazione fatta in piattaforma, e i soldi spesi in asta finiscono per pagare visitatori che se ne vanno prima del caricamento. Chi vuole approfondire questo lato trova materiale nel libro “Siti da Incubo”, disponibile gratuitamente, che raccoglie gli errori più costosi che continuiamo a incontrare sui siti aziendali italiani.

Riepilogo dei punti chiave X Ads è il sistema pubblicitario di X, ex Twitter, basato su un’asta e organizzato su tre livelli: campagna, gruppo di annunci e annuncio. La piattaforma fattura soltanto le azioni allineate all’obiettivo scelto, quindi selezionare Engagement significa pagare interazioni mentre selezionare Website traffic significa pagare clic verso il sito. Non esiste una spesa minima imposta e il budget giornaliero funziona come tetto invalicabile, ma il costo reale dipende dalla competizione sul pubblico, dalla qualità delle creatività, dalla coerenza della pagina di destinazione e dalla stagionalità. Per capire quanto investire conviene partire dal valore di un cliente acquisito e dal costo di acquisizione sostenibile, non dal minimo tecnico della piattaforma. In Italia il quadro richiede prudenza: secondo AGCOM X ha perso il 17,2 per cento di utenti su base annua a dicembre 2025, mentre Instagram, TikTok e Reddit crescono. La piattaforma resta interessante per il B2B verticale, la tecnologia, la finanza e l’editoria, grazie al targeting per parole chiave e per follower di account di riferimento, mentre per il consumer locale esistono alternative più efficienti.

Domande frequenti su X Ads

Come funzionano le ads su X? Le ads su X funzionano tramite un sistema ad asta organizzato su tre livelli. Nella campagna imposti obiettivo, budget e calendario. Nel gruppo di annunci definisci targeting e strategia di offerta. Nell’annuncio inserisci il contenuto promosso. La piattaforma mostra gli annunci agli utenti facendoli competere in asta e ti addebita soltanto le azioni coerenti con l’obiettivo selezionato, quindi interazioni, clic, visualizzazioni video o impression a seconda della configurazione. Qual è il budget minimo per fare pubblicità su X? X non impone una spesa minima e permette di impostare budget giornalieri molto contenuti. Il minimo tecnico però non coincide con il minimo utile. Per ottenere dati leggibili serve un budget che copra almeno tre o quattro cicli completi di conversione, calcolati partendo dal valore di un cliente acquisito e dal tasso di conversione della pagina di destinazione. Sotto quella soglia la campagna produce numeri troppo piccoli per prendere decisioni affidabili. Conviene ancora investire in X Ads in Italia nel 2026? Dipende dal pubblico che devi raggiungere. I dati AGCOM di dicembre 2025 indicano un calo del 17,2 per cento degli utenti di X in Italia su base annua, quindi il bacino consumer si sta riducendo. La piattaforma resta però competitiva per target professionali e verticali, in particolare in tecnologia, finanza, editoria ed eventi, grazie al targeting per parole chiave e per follower di account di settore. Per il commercio locale e il pubblico consumer generalista esistono alternative con costi per risultato più favorevoli. Serve un abbonamento Premium per fare campagne su X? L’accesso alla piattaforma pubblicitaria non richiede necessariamente un abbonamento personale, perché la gestione avviene tramite un account inserzionista collegato al profilo aziendale. Le procedure di verifica dell’account e i requisiti possono variare nel tempo e per area geografica, quindi la fonte da controllare resta sempre la documentazione ufficiale di X Business al momento dell’attivazione. Meglio X Ads o Facebook Ads per una PMI? Le due piattaforme rispondono a esigenze diverse. Facebook mantiene in Italia un bacino molto più ampio e strumenti di targeting per interessi più maturi, quindi copre meglio il consumer e il locale. X offre un vantaggio specifico sul targeting per conversazione e per follower di account di riferimento, utile nel B2B verticale e nei settori legati all’attualità. Per la maggior parte delle PMI italiane la scelta razionale è partire dalla piattaforma dove si trova il pubblico, non da quella che sembra più moderna. Come si misura il ritorno di una campagna su X? Il ritorno si misura collegando la spesa pubblicitaria alle conversioni registrate sul sito, non alle metriche di interazione interne alla piattaforma. Servono quindi il pixel installato correttamente, eventi di conversione definiti in modo coerente con il modello di business e un confronto periodico tra costo di acquisizione effettivo e margine per cliente. Le metriche di engagement restano utili per valutare le creatività, ma non sostituiscono il dato economico.

Il passo successivo prima di aprire il portafoglio

X Ads non è né la piattaforma miracolosa che alcuni raccontano né il relitto che altri liquidano in due righe. È uno strumento con una meccanica chiara, un targeting distintivo e un pubblico italiano che si sta restringendo e specializzando allo stesso tempo. La differenza tra un investimento sensato e uno sprecato non sta nella piattaforma, sta nella qualità della domanda che ti poni prima di attivarla.

Se hai un pubblico verticale, contenuti da promuovere e la disciplina per misurare quello che succede dopo il clic, vale un test strutturato. Se invece stai cercando volume a basso costo per un prodotto consumer generalista, i numeri italiani suggeriscono di guardare altrove. In entrambi i casi la valutazione va fatta sui tuoi dati, non su una media di settore letta in un blog.

Richiedi una consulenza gratuita: possiamo analizzare insieme il tuo caso specifico e capire se X Ads ha senso nel tuo mix pubblicitario, oppure quale canale porterebbe risultati migliori con lo stesso budget.