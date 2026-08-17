Programmatic advertising: come funziona e quali rischi corri davvero

Il programmatic advertising è il sistema con cui oggi viene comprata e venduta la maggior parte degli spazi pubblicitari digitali: un’asta automatica che si apre e si chiude nel tempo in cui la pagina finisce di caricarsi. Se gestisci un sito che monetizza, o se firmi un budget media, questa è una filiera che ti attraversa ogni giorno. Il problema è che quasi tutti la raccontano dal lato della vetrina: automazione, targeting, efficienza. Nella pratica di consulenza ho visto passare parecchie campagne e parecchie inventory, e i guai non nascono mai dove promette la brochure. Nascono nella parte di filiera che nessuno guarda: chi vende davvero quell’impression, chi risponde del consenso raccolto, quanto budget arriva effettivamente al publisher. Questa guida copre il funzionamento tecnico come tutte le altre, e poi va dove le altre si fermano.

Che cos’è il programmatic advertising, spiegato in modo utile a decidere

Il programmatic advertising è un ecosistema tecnologico dentro cui gli spazi pubblicitari (display, video, rich media, nativi, audio, digital out of home) vengono acquistati su un’ampia porzione di inventory, trasversale e inclusiva di molti editori diversi, secondo criteri di targeting stabiliti dall’acquirente e dalla sua strategia di acquisto. L’insieme degli inserzionisti compete per ogni singola impression in un sistema ad aste. Storicamente vinceva il miglior offerente pagando però il prezzo del secondo (asta second price); negli ultimi anni la filiera si è spostata quasi ovunque sul first price, cioè si paga esattamente quanto si è offerto. Non è un dettaglio da addetti ai lavori: cambia completamente il modo in cui va impostata la strategia di bidding, e chi ragiona ancora con la logica del second price sistematicamente offre troppo.

La differenza con il modello tradizionale è netta. Prima si prenotava una campagna un editore per volta, o per gruppi di editori quando gestiti dalla stessa concessionaria, con un ordine di inserzione firmato e uno spazio riservato. Oggi si compra un pubblico, non una posizione. Se questa distinzione ti sembra sottile, è invece l’origine di gran parte dei fraintendimenti tra chi compra e chi vende in questo mercato. Chi arriva dal web advertising classico continua a pensare in termini di “spazio sul sito X”, mentre il programmatic pensa in termini di “utente con queste caratteristiche, ovunque si trovi”.

Gli attori della filiera: DSP, SSP, ad exchange e DMP

Le piattaforme di acquisto si chiamano DSP (Demand Side Platform) e permettono all’inserzionista, o a chi ne gestisce il budget, di inserire ordini con tutte le specifiche del caso: pubblici, formati, frequenza, calendario, tetti di spesa, liste di inclusione ed esclusione. Dal lato della vendita ci sono le SSP (Supply Side Platform), che messe in pagina attraverso sistemi più o meno complessi (taggatura diretta, waterfall, header bidding) rendono disponibili gli spazi del publisher dentro l’ecosistema programmatico.

In mezzo si collocano gli ad exchange, i marketplace dove domanda e offerta si incontrano, e le DMP (Data Management Platform), ovvero i provider di dati che, attraverso l’installazione di cookie e identificatori sui browser degli utenti e l’incrocio degli stessi con fonti che ne rendano note una o più caratteristiche, permettono di targettizzare la campagna su cluster anche molto precisi. A questi si sono aggiunte, negli ultimi anni, le CDP (Customer Data Platform), che a differenza delle DMP lavorano su dati di prima parte dichiarati e non su segmenti acquistati da terzi.

Va detta una cosa che raramente si legge: ognuno di questi passaggi ha un costo, e quel costo esce dal budget dell’inserzionista prima di arrivare al publisher. La quota che si perde lungo la catena varia enormemente a seconda di quanti intermediari ci sono, e in una open auction non pianificata gli intermediari possono essere parecchi. Nessuno dei soggetti coinvolti ha un incentivo particolare a renderlo trasparente.

Come si svolge l’asta, in poche decine di millisecondi

Quando un utente apre una pagina, lo spazio disponibile genera una richiesta (bid request) che porta con sé una serie di informazioni: dominio e URL, formato e posizione dello slot, tipo di dispositivo, area geografica approssimata, identificatori dell’utente laddove il consenso li renda disponibili. La richiesta arriva alle SSP, che la propagano agli ad exchange e alle DSP collegate. Ogni DSP valuta se quell’impression rientra in una campagna attiva, calcola quanto vale per lei e risponde con un’offerta. L’asta si chiude e la creatività vincente viene servita. Tutto questo accade tipicamente in una finestra tra i cento e i trecento millisecondi.

Questo significa che nessun essere umano guarda la singola impression. La qualità del risultato dipende interamente da come sono state impostate le regole a monte e da quanto sono affidabili i dati che circolano nella bid request. Ed è esattamente qui che si annidano i problemi di cui parliamo più avanti.

I quattro modelli di acquisto e quando usarli

Programmatic non è sinonimo di asta aperta. Esistono quattro modalità, e sceglierle male è uno degli errori più costosi e più frequenti.

L’open auction (o RTB open marketplace) è l’asta pubblica: chiunque abbia una DSP può offrire su qualsiasi inventory disponibile. Massimo volume, minimo controllo, prezzi generalmente più bassi e rischio qualità più alto. La private auction è un’asta riservata a un gruppo selezionato di acquirenti invitati dal publisher, con un prezzo minimo concordato: si perde volume, si guadagna in prevedibilità. Il preferred deal dà a un singolo acquirente il diritto di prima visione sull’inventory a un prezzo fisso, senza obbligo di acquisto. Il programmatic guaranteed è la modalità più vicina alla vecchia prenotazione diretta: volume garantito, prezzo fisso, impegno reciproco, ma eseguito sui binari tecnologici del programmatic.

Nella mia esperienza la maggior parte delle campagne italiane di medio budget viene impostata in open auction per inerzia, non per scelta. Poi si scopre che il brand è comparso accanto a contenuti imbarazzanti, oppure che il costo per risultato utile è il triplo del previsto, e si dà la colpa al canale. Il canale non c’entra: c’entra il fatto che nessuno ha alzato lo sguardo dal cruscotto della DSP per decidere una strategia di acquisto.

Programmatic per gli editori digitali: vantaggio o minaccia?

Il programmatic advertising non è di per sé positivo né negativo per gli editori. Può diventare la leva per estrarre molto più valore dalla propria inventory, oppure il meccanismo che la svaluta in modo permanente. La differenza la fa la strategia, non la tecnologia.

I vantaggi sono reali. Accesso a bacini di domanda enormi e trasversali, che nessuna forza vendita diretta potrebbe intercettare. Riempimento dell’invenduto, che altrimenti resterebbe a zero. Maggiore trasparenza sull’effettiva esecuzione delle campagne, perché i dati di delivery sono granulari e verificabili. Esecuzione immediata, senza il ciclo di trattativa e firma. E una possibilità che dieci anni fa non esisteva: monetizzare i propri dati di prima parte, cioè quello che il publisher sa dei suoi lettori perché glielo hanno detto, non perché lo ha comprato da una DMP.

Header bidding, waterfall e il prezzo di non decidere

Il sistema waterfall, storicamente il primo, interrogava le fonti di domanda in sequenza: se la prima non riempiva lo spazio, si passava alla seconda, poi alla terza. Il risultato era una perdita sistematica di valore, perché l’ordine della cascata era statico e non teneva conto di quanto un compratore fosse disposto a pagare in quel momento specifico. L’header bidding ha risolto il problema facendo competere tutte le fonti simultaneamente, prima ancora che l’ad server prenda la sua decisione. Per molti editori l’adozione ha significato un aumento tangibile del rendimento sulla stessa identica inventory.

Ma l’header bidding ha un costo che si paga sulla pagina: ogni fonte aggiuntiva è codice che deve girare nel browser dell’utente prima che l’annuncio venga servito. Ho visto siti editoriali con configurazioni tanto affollate da compromettere seriamente i tempi di caricamento, e quindi il posizionamento organico, per guadagnare qualche punto percentuale di CPM. È un baratto che va misurato, non subito. Se ti occupi anche di ranking, sai già che il traffico che perdi dal motore vale spesso più del CPM che guadagni dall’asta, e il rapporto tra visibilità e comportamento dell’utente sui risultati di ricerca resta un tema tutt’altro che marginale, come mostra chiaramente il dibattito sul CTR nei risultati di Google.

Il dumping dei prezzi: il rischio che gli editori si autoinfliggono

Il rischio più concreto per un publisher è la svalutazione della propria inventory. Se lasci l’invenduto in open auction senza prezzi minimi, senza segmentazione tra posizioni premium e posizioni residuali, senza deal riservati per gli acquirenti che sarebbero disposti a pagare di più, insegni al mercato che il tuo pubblico vale il prezzo di fondo. E quel prezzo, una volta stabilito, non risale.

Detto questo, il rimedio non è demonizzare il canale ma governarlo: price floor differenziati per formato e posizione, private auction per l’inventory di qualità, open auction solo per il residuo reale, e una revisione periodica dei partner SSP collegati. Chi non lo fa scopre dopo diciotto mesi che la sua pagina più letta rende quanto una sezione di archivio, e i problemi strutturali della display advertising smettono di essere un discorso teorico.

Il contesto di mercato, del resto, non giustifica il pessimismo. Secondo la ricerca dell’Osservatorio Internet Media della School of Management del Politecnico di Milano, nel 2025 l’Internet advertising in Italia ha toccato i 6,2 miliardi di euro, arrivando a rappresentare il 53% dell’intero mercato pubblicitario nazionale, con una stima di circa 7 miliardi per il 2026, come riportato nel comunicato dell’Osservatorio Internet Media. I soldi ci sono. La domanda è quanta parte ne arriva a chi produce i contenuti.

Quello che quasi nessuno racconta: la filiera è una superficie d’attacco

Qui cambio cappello. Prima di occuparmi di marketing digitale mi occupo di sicurezza informatica, e la certificazione CPEH (Certified Professional Ethical Hacker) serve esattamente a guardare i sistemi dal punto di vista di chi vuole abusarne. Quando applichi quello sguardo alla filiera programmatica, l’immagine che ne esce è diversa da quella dei convegni di settore.

Il programmatic advertising è un sistema automatizzato, anonimo, ad altissima frequenza, in cui il denaro cambia di mano in millisecondi sulla base di dichiarazioni che nessuno verifica in tempo reale. Se dovessi progettare a tavolino un ambiente ideale per la frode, non riuscirei a fare molto meglio. Non è un’accusa al canale: è la descrizione di una superficie d’attacco che va presidiata, esattamente come si presidia un perimetro di rete.

Domain spoofing, traffico non umano e siti costruiti per gli annunci

Il domain spoofing è la frode più elegante: un sito di scarso valore dichiara nella bid request di essere un dominio prestigioso. La DSP compra pensando di comparire su una testata nazionale, l’annuncio finisce su un aggregatore automatico, il denaro è già passato. Esiste anche la variante con l’app mobile, dove l’identificativo del bundle viene falsificato allo stesso modo.

Il traffico non umano (IVT, invalid traffic) copre tutto ciò che genera impression senza un essere umano davanti: bot, click farm, browser headless su server, dispositivi infettati da malware che caricano pagine in background all’insaputa del proprietario. Questa è la parte che mi riguarda più direttamente: una quota rilevante di questo traffico proviene da macchine compromesse, cioè da un problema di sicurezza informatica che diventa un problema di budget pubblicitario. Chi si occupa di sicurezza informatica in azienda lo sa bene, ma nel mondo media questo collegamento viene fatto raramente.

Poi ci sono i siti MFA, made for advertising: pagine costruite unicamente per ospitare annunci, con contenuto generato in serie, densità pubblicitaria altissima e refresh continuo. Non sono tecnicamente illegali e non sono neppure tecnicamente frode: semplicemente non producono alcun valore per l’inserzionista. In una open auction non presidiata assorbono una quota di budget del tutto sproporzionata rispetto a ciò che restituiscono, perché costano poco e offrono volumi enormi. Gli algoritmi di ottimizzazione, se il KPI impostato è il costo per impression o per click, ci si buttano a capofitto.

Ads.txt, sellers.json e SupplyChain object: il minimo sindacale

Contro il domain spoofing esiste una difesa concreta e ampiamente sottoutilizzata. Il file ads.txt è un semplice file di testo che il publisher pubblica nella root del proprio dominio, elencando quali soggetti sono autorizzati a vendere la sua inventory. Le DSP possono confrontare quanto dichiarato nella bid request con quel file e scartare le offerte non autorizzate. Lo standard, mantenuto da IAB Tech Lab, è arrivato alla versione 1.1 con l’introduzione delle variabili OWNERDOMAIN e MANAGERDOMAIN, pensate proprio per rendere trasparenti le relazioni tra proprietario e gestore dell’inventory, come documentato nella specifica ufficiale ads.txt di IAB Tech Lab. L’estensione app-ads.txt copre le applicazioni mobili.

Il complemento è sellers.json, pubblicato dagli intermediari, che dichiara chi sono i venditori per conto dei quali operano, e l’oggetto SupplyChain, che accompagna la bid request tracciando tutti i passaggi tra publisher e acquirente. Messi insieme, i tre strumenti permettono di rispondere a una domanda che dovrebbe essere banale e invece non lo è quasi mai: da chi sto comprando esattamente questa impression, e quanti soggetti ci sono in mezzo?

La verifica pratica costa poco. Se gestisci un sito, apri il tuo dominio seguito da /ads.txt e guarda cosa c’è. Se non c’è nulla, stai lasciando aperta la porta a chiunque voglia vendere spazi a tuo nome. Se c’è ma contiene righe di partner con cui hai smesso di lavorare due anni fa, hai un problema diverso ma altrettanto reale. Se compri media, chiedi alla tua agenzia il report di supply path e osserva quante volte la stessa impression è passata di mano. La reazione a questa domanda è, di solito, molto informativa.

Chi risponde davvero quando il consenso non c’è

Il secondo tema che manca quasi ovunque è quello della responsabilità giuridica, e lo affronto con il cappello di consulente privacy certificato e di consulente tecnico d’ufficio, cioè di chi il contenzioso lo vede quando è già diventato una causa.

Il publisher è titolare del trattamento, non uno spettatore

Quando un editore mette in pagina il tag di una SSP, quel tag installa o legge identificatori sul dispositivo dell’utente e li trasmette a un numero di soggetti terzi che il publisher, nella maggior parte dei casi, non conosce nel dettaglio. Dal punto di vista della normativa sulla protezione dei dati personali, la posizione del publisher non è quella di un passante: è lui che determina la presenza di quello strumento sulla sua pagina, e quindi è lui a doverne rispondere.

Le linee guida del Garante per la protezione dei dati personali su cookie e altri strumenti di tracciamento sono chiare su alcuni punti che vengono ancora violati con disinvoltura: il consenso deve essere preventivo e libero, lo scroll non costituisce consenso, la chiusura del banner senza scelta non costituisce consenso, e non si può negare l’accesso al contenuto a chi rifiuta i cookie di profilazione salvo alternative reali. Il testo integrale è consultabile nelle linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento del Garante, e vale la pena rileggerle prima di aggiungere l’ennesima SSP alla configurazione. Il tema è affrontato in modo operativo anche nella guida sulla cookie law e sui suoi obblighi concreti.

Sul piano europeo, la giurisprudenza ha chiarito che anche le stringhe tecniche che veicolano le preferenze di consenso nel framework di settore costituiscono dato personale quando sono ragionevolmente riconducibili a una persona. Tradotto: l’idea che il consenso sia un adempimento formale che si risolve con un banner acquistato a poco prezzo è finita da un pezzo. Le implicazioni per la filiera sono profonde, perché rimettono in discussione chi è titolare di che cosa lungo tutta la catena.

Perché questo cambia i conti dell’editore

Un dettaglio che gli editori sottovalutano sistematicamente: la sanzione non arriva alla DSP che ha comprato, e nemmeno all’intermediario che ha instradato. Arriva a chi ha il dominio. La DSP è dall’altra parte del mondo, l’intermediario è una società con sede in un altro Stato membro, il sito è tuo e l’indirizzo di notifica è quello della tua azienda.

C’è poi la conseguenza economica, che è meno drammatica e più insidiosa. Ogni utente che rifiuta la profilazione diventa un utente il cui inventory vale una frazione di quanto varrebbe con consenso pieno. Chi ha costruito il proprio conto economico assumendo tassi di consenso da 2019 si è già scontrato con questa realtà, e il tema è esattamente quello che avevo affrontato analizzando come meno cookie significhi meno ricavi per l’editoria online italiana. La risposta sensata non è cercare scorciatoie tecniche, che finiscono in contestazione, ma spostare peso sui dati di prima parte: registrazioni, newsletter, aree riservate, contenuti che valgono uno scambio esplicito.

Programmatic advertising per le PMI italiane: dove ha senso e dove no

Qui mi tocca dire una cosa impopolare, perché tutti gli articoli che trovi in giro sul programmatic advertising sono scritti come se il lettore fosse il media manager di un grande brand. Nella realtà italiana la stragrande maggioranza delle aziende che leggono di programmatic ha una struttura molto diversa, e la risposta onesta alla domanda “mi conviene?” spesso è no, non così, non adesso.

Le ragioni sono strutturali. Le DSP serie hanno soglie di ingresso, tecniche e contrattuali, pensate per volumi che una PMI non raggiunge. Sotto una certa massa critica di impression, gli algoritmi di ottimizzazione non hanno abbastanza segnale per apprendere e la campagna resta in fase esplorativa per tutta la sua durata, cioè spende senza convergere. E c’è il tema del margine: quando il budget è contenuto, la quota assorbita dalla filiera tecnologica pesa in percentuale molto più di quanto pesi su una pianificazione da milioni.

Questo non significa che una PMI debba restare fuori dal digitale. Significa che il percorso sensato passa quasi sempre da altre leve prima: ricerca a pagamento sui motori, dove la domanda è già espressa; retargeting sui propri visitatori, dove il segnale è pulito; social advertising, che è tecnicamente programmatic ma su piattaforme chiuse con soglie di ingresso basse. Il programmatic open web ha senso quando esiste un obiettivo di copertura che le piattaforme chiuse non riescono a soddisfare, e quando c’è qualcuno in grado di presidiare le liste di inclusione, i deal e la verifica di qualità. Senza quel presidio si compra rumore. Prima di aprire qualsiasi capitolo di spesa, comunque, la domanda giusta resta come si misura il ritorno, e sul tema ho scritto una guida dedicata al ROI del marketing digitale nelle PMI.

Vale la pena aggiungere una nota su dove sta andando il mercato. L’Osservatorio Internet Media segnala che nel 2025 il mercato pubblicitario italiano complessivo ha raggiunto gli 11,8 miliardi di euro con una crescita del 5%, e che l’intelligenza artificiale sta ridefinendo l’intera filiera, dalla pianificazione alla misurazione, come emerge dall’analisi sulle statistiche sul digital advertising in Italia nel 2026. L’automazione crescente non riduce il bisogno di governance: lo aumenta, perché sposta le decisioni dentro sistemi che nessuno può ispezionare a occhio. Chi affronta l’adozione dell’intelligenza artificiale in modo concreto e misurabile, e non come slogan, parte avvantaggiato anche qui; il ragionamento vale in generale, come ho argomentato parlando di intelligenza artificiale per le PMI.

Come misurare una campagna programmatic senza raccontarsi storie

I KPI del programmatic advertising sono l’ultimo terreno dove si perde denaro senza accorgersene, perché sono tanti e perché alcuni sono progettati per far sembrare che le cose vadano bene.

La viewability misura la percentuale di annunci effettivamente entrati nell’area visibile dello schermo per un tempo minimo. Uno standard diffuso considera visibile un display quando almeno il 50% dei pixel resta in viewport per almeno un secondo, con soglie diverse per il video. Un CPM basso con viewability al 30% è più caro di un CPM alto con viewability all’80%, e questo calcolo va fatto sempre, perché il cruscotto non lo fa per te.

Il tasso di traffico non valido dice quanta parte della delivery è stata attribuita a fonti non umane. Se il tuo report non lo contiene, non significa che sia zero: significa che non lo stai misurando. La brand safety e la brand suitability riguardano il contesto in cui l’annuncio è comparso, e la seconda è più utile della prima perché tiene conto di ciò che è appropriato per quel brand specifico e non solo di ciò che è universalmente inaccettabile. Il completion rate vale per il video, il CPM effettivo per il publisher, e la frequenza per capire se stai facendo copertura o stai perseguitando le stesse duemila persone.

Su questo aggiungo una raccomandazione che ripeto a ogni cliente: separa sempre le metriche di piattaforma da quelle di business. La DSP ti dirà quante conversioni ha influenzato secondo il suo modello di attribuzione, che è un modello di parte perché è il fornitore a scriverlo. Confrontalo con quello che vedi nei tuoi sistemi. Se i due numeri divergono di un ordine di grandezza, il problema non è il tuo sistema.

Risorse e verifiche da fare questa settimana

Se gestisci un sito con pubblicità programmatica, tre controlli concreti valgono più di qualunque approfondimento teorico. Apri il tuo file ads.txt e verifica che elenchi solo partner attivi e autorizzati. Misura l’impatto reale della configurazione di header bidding sui tempi di caricamento, con e senza, su una pagina rappresentativa. Rileggi la tua informativa e il tuo banner alla luce delle linee guida del Garante, contando quanti soggetti terzi dichiari davvero e confrontandoli con quelli che il browser contatta all’apertura della pagina.

Se invece compri media, chiedi il report di supply path, chiedi il tasso di traffico non valido misurato da un fornitore terzo e non dalla piattaforma stessa, e chiedi la lista dei domini su cui la campagna è effettivamente comparsa. Sono tre richieste legittime e nessun partner serio si offende. Le reazioni difensive a queste tre domande sono, in sé, un dato di qualità.

Riepilogo dei punti chiave

Il programmatic advertising è l’acquisto e la vendita automatizzata di spazi pubblicitari digitali tramite aste in tempo reale, gestite da DSP lato acquisto, SSP lato vendita, ad exchange come marketplace e DMP o CDP per i dati. Esistono quattro modalità di acquisto (open auction, private auction, preferred deal, programmatic guaranteed) e sceglierle male è l’errore più costoso e più diffuso. Per gli editori il canale è una leva di valore solo se governato con price floor differenziati, deal riservati e revisione periodica dei partner, altrimenti produce svalutazione permanente dell’inventory. I due rischi che la maggior parte delle guide ignora sono la sicurezza della filiera, con domain spoofing, traffico non umano e siti costruiti solo per ospitare annunci, difendibile con ads.txt, sellers.json e SupplyChain object, e la responsabilità sul trattamento dei dati, che ricade sul publisher titolare e non sugli intermediari. Per una PMI italiana il programmatic open web ha senso solo sopra una certa massa critica e con un presidio reale su liste, deal e verifica di qualità; sotto quella soglia rendono di più la ricerca a pagamento, il retargeting e le piattaforme social. La misurazione va sempre incrociata tra dati di piattaforma e dati di business.

Domande frequenti sul programmatic advertising

Che cos’è il programmatic advertising in parole semplici?

Il programmatic advertising è l’acquisto e la vendita automatizzata di spazi pubblicitari online attraverso aste che si svolgono in tempo reale, nel tempo di caricamento di una pagina. Invece di negoziare con il singolo editore uno spazio su un sito, l’inserzionista imposta su una piattaforma di acquisto (DSP) le caratteristiche del pubblico che vuole raggiungere e quanto è disposto a pagare, e il sistema compra automaticamente le singole impression che corrispondono a quei criteri, ovunque si trovi l’utente. Dal lato opposto l’editore rende disponibili i propri spazi tramite una piattaforma di vendita (SSP). Si compra un pubblico, non una posizione.

Quali sono i quattro tipi di programmatic advertising?

Le quattro modalità di acquisto sono: open auction, l’asta pubblica aperta a tutti gli acquirenti, con massimo volume e minimo controllo; private auction, asta riservata a un gruppo di acquirenti invitati dall’editore con un prezzo minimo concordato; preferred deal, che dà a un singolo acquirente il diritto di prima visione sull’inventory a prezzo fisso senza obbligo di acquisto; programmatic guaranteed, che replica la prenotazione diretta tradizionale con volume garantito e prezzo fisso, ma eseguita sui binari tecnologici del programmatic. La scelta tra queste modalità incide su costo, qualità del contesto e prevedibilità del risultato molto più delle impostazioni di targeting.

Google Ads è programmatic advertising?

In parte. Le campagne sulla rete display di Google usano meccanismi d’asta automatizzati che sono programmatic a tutti gli effetti, ma operano prevalentemente all’interno dell’ecosistema di Google. Quando si parla di programmatic in senso stretto ci si riferisce all’open web, cioè all’acquisto attraverso DSP indipendenti che accedono a molteplici ad exchange e a inventory di editori non collegati a una singola piattaforma. La piattaforma di Google dedicata a questo uso, orientata a pianificazioni multicanale e a deal con gli editori, è Display and Video 360, che è una DSP completa e quindi programmatic nel senso pieno del termine.

Qual è la differenza tra programmatic advertising e display advertising?

Non sono due alternative sullo stesso piano. La display advertising è un formato, cioè l’annuncio grafico che compare in uno spazio della pagina. Il programmatic advertising è un metodo di acquisto, cioè il modo in cui quello spazio viene comprato e venduto. Si può comprare display in modo programmatico o con una prenotazione diretta, e si possono comprare in programmatic formati che non sono display, come video, audio, native e digital out of home. Confondere il formato con il metodo di acquisto è la causa di molte discussioni sterili sulla presunta morte del banner.

Il programmatic advertising conviene a una piccola azienda?

Spesso no, almeno non come primo passo. Le DSP indipendenti hanno soglie di ingresso tecniche e contrattuali pensate per volumi che una piccola impresa raramente raggiunge, e sotto una certa massa critica di impression gli algoritmi di ottimizzazione non hanno segnale sufficiente per convergere: la campagna spende restando in fase esplorativa. Inoltre la quota di budget assorbita dalla filiera tecnologica pesa proporzionalmente di più sui budget contenuti. Per una PMI il percorso sensato passa prima dalla ricerca a pagamento, dal retargeting sui propri visitatori e dalle piattaforme social, che sono tecnicamente programmatiche ma con soglie di ingresso basse. Il programmatic open web diventa interessante quando serve una copertura che le piattaforme chiuse non danno e c’è chi presidia liste, deal e verifica di qualità.

Che cos’è il file ads.txt e perché serve?

Ads.txt (Authorized Digital Sellers) è un file di testo che l’editore pubblica nella root del proprio dominio per dichiarare quali soggetti sono autorizzati a vendere la sua inventory pubblicitaria. Le piattaforme di acquisto possono confrontare quanto dichiarato nella richiesta d’asta con quel file e scartare le offerte provenienti da venditori non autorizzati, riducendo drasticamente il domain spoofing, cioè la frode in cui un sito di scarso valore si spaccia per una testata prestigiosa. Lo standard è mantenuto da IAB Tech Lab e si completa con sellers.json, pubblicato dagli intermediari, e con l’oggetto SupplyChain, che traccia tutti i passaggi tra editore e acquirente. Per le app esiste l’estensione app-ads.txt.

Chi è responsabile del consenso ai cookie in una campagna programmatic?

La responsabilità primaria ricade sull’editore che ospita gli strumenti di tracciamento nella propria pagina, perché è lui a determinarne la presenza e quindi a rivestire il ruolo di titolare del trattamento per quella raccolta. Le linee guida del Garante per la protezione dei dati personali su cookie e altri strumenti di tracciamento chiariscono che il consenso deve essere preventivo, libero e specifico, che lo scroll non costituisce consenso e che la semplice chiusura del banner non equivale a un’accettazione. Nella pratica questo significa che una eventuale contestazione arriva a chi detiene il dominio, non alla piattaforma di acquisto o all’intermediario tecnologico, che spesso hanno sede in altri Paesi.

Come si riconosce una campagna programmatic che sta sprecando budget?

I segnali più affidabili sono tre. Primo, una viewability bassa unita a un CPM molto conveniente: significa quasi sempre che si sta comprando inventory di scarsa qualità, e il costo per annuncio effettivamente visto è più alto di quanto sembri. Secondo, una concentrazione anomala della spesa su pochi domini sconosciuti con volumi enormi, tipica dei siti costruiti solo per ospitare annunci. Terzo, una forte divergenza tra le conversioni dichiarate dalla piattaforma e quelle rilevate nei sistemi analitici propri. Per verificare, vanno richiesti il report di supply path, la lista completa dei domini raggiunti e la misurazione del traffico non valido effettuata da un fornitore terzo e indipendente dalla piattaforma stessa.

Cosa portarsi a casa da questa guida

Il programmatic advertising non è né la rivoluzione promessa né la truffa denunciata: è un’infrastruttura di mercato, con le sue regole, le sue asimmetrie informative e le sue zone d’ombra. Funziona benissimo per chi la governa e molto male per chi la subisce, e la differenza tra le due condizioni non si compra con una licenza software. Si costruisce con tre cose: una strategia di acquisto scelta e non ereditata, un presidio tecnico sulla qualità della filiera, e una posizione chiara e documentata sul trattamento dei dati.

Non ho promesse di risultato da fare e non credo alle scorciatoie in questo settore. So però che quasi ogni volta che ho messo mano a una configurazione programmatic, lato editore o lato inserzionista, i primi guadagni non sono arrivati da un’ottimizzazione sofisticata ma da cose banali rimaste non fatte per anni: un file ads.txt aggiornato, un price floor differenziato, un banner cookie conforme, una lista di esclusione seria. Parti da lì.

Richiedi una consulenza gratuita: se vuoi capire dove sta perdendo valore la tua inventory o il tuo budget media, scrivimi e ne parliamo senza impegno. Se invece preferisci partire dai fondamentali tecnici del tuo sito, puoi scaricare gratuitamente il libro Siti da Incubo, che affronta proprio gli errori strutturali su cui poi si innestano tutti i problemi di monetizzazione.