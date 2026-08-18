Ottimizzare un sito internet: la sequenza, i vincoli e gli errori da evitare

Ottimizzare un sito internet non significa installare un plugin SEO e spuntare i pallini verdi. Significa rimuovere, in un ordine preciso, tutto ciò che impedisce a Google e alle persone di capire cosa fai, quanto vali e perché dovrebbero fidarsi. La differenza tra i due approcci è enorme: il primo produce report rassicuranti, il secondo produce fatturato. Nella mia esperienza sul campo, iniziata nel 1993, la maggior parte dei siti aziendali italiani non è penalizzata da Google. È semplicemente ignorata, perché non offre a nessuno un motivo per essere scelta. Questa guida non è l’ennesimo elenco di buone pratiche. È la sequenza operativa che uso con le PMI, compresi i tre vincoli che azzerano il lavoro di ottimizzazione ancora prima che cominci e di cui quasi nessuno parla.

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Cosa significa davvero ottimizzare un sito internet

La definizione da manuale dice che ottimizzare un sito internet è l’insieme delle attività tecniche, editoriali e strategiche che ne migliorano la visibilità sui motori di ricerca. È corretta, ma è anche inutile, perché non dice nulla su cosa fare lunedì mattina. Preferisco una definizione operativa: ottimizzare significa ridurre l’attrito. L’attrito che un crawler incontra nel leggere il sito, l’attrito che una persona incontra nel trovare la risposta, l’attrito che un potenziale cliente incontra nel decidere di contattarti.

Ogni attività di ottimizzazione ricade in una di queste tre categorie. Comprimere un’immagine riduce l’attrito tecnico. Riscrivere un titolo confuso riduce l’attrito cognitivo. Mettere il numero di telefono dove serve riduce l’attrito commerciale. Se un intervento non riduce nessuno dei tre, molto probabilmente non serve, per quanto bene faccia figurare il punteggio di qualche tool.

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Questo cambia radicalmente il modo in cui si costruisce un piano di lavoro. Non parti da una checklist scaricata da un blog, parti da una diagnosi. Un sito lento con contenuti eccellenti ha un problema. Un sito velocissimo che parla di sé invece che del cliente ne ha uno molto più grave, e nessun intervento tecnico lo risolverà.

Vale la pena chiarire anche una confusione ricorrente. Indicizzazione, ottimizzazione e posizionamento sono tre cose diverse. L’indicizzazione è la condizione minima: Google conosce la pagina e l’ha archiviata. L’ottimizzazione è il lavoro che fai tu. Il posizionamento è il risultato, e non dipende solo da te, perché dipende anche da quanto sono bravi gli altri. Confondere i tre livelli porta a conversazioni surreali, tipo quella in cui un imprenditore chiede perché il sito appena pubblicato non è primo su una query in cui competono portali da milioni di visite al mese.

Se il tuo sito non compare affatto, il problema è a monte e va diagnosticato prima di qualunque intervento: ho raccolto i quattro verdetti possibili nell’analisi dedicata al caso in cui il sito non compare su Google, e nove volte su dieci la causa non è quella che si immagina.

Un’ultima precisazione sul perimetro di questa guida, perché serve a non farti perdere tempo. Qui si parla di sito, cioè di decisioni che riguardano l’insieme: quali pagine tenere, come distribuire l’autorevolezza, dove sta il collo di bottiglia infrastrutturale, quali obblighi ricadono sul dominio. Il lavoro sulla singola URL, dal title alla struttura del testo fino alla verifica del risultato, segue regole sue e l’ho descritto passo per passo nel pezzo dedicato all’ottimizzazione SEO di una pagina. Sono due mestieri complementari: se stai cercando cosa scrivere nel tag title, quello è l’articolo giusto, non questo.

La sequenza che quasi nessuno rispetta

Il motivo per cui tanti progetti di ottimizzazione non producono risultati non è la mancanza di competenze. È l’ordine sbagliato delle operazioni. Si comincia dalla parte divertente, cioè scrivere contenuti nuovi, mentre il sito ha ancora problemi di scansione, hosting inadeguato e pagine duplicate che si cannibalizzano tra loro. È come rifare la tappezzeria di un’auto con il motore fuso.

La sequenza che funziona ha cinque momenti, ed è deliberatamente noiosa all’inizio.

Primo: la diagnosi. Prima di toccare qualsiasi cosa, misuri. Quante pagine sono realmente indicizzate rispetto a quante ne hai pubblicate. Quali query portano già impression e clic. Quali pagine ricevono traffico e quali non l’hanno mai ricevuto in vita loro. Quanti errori di scansione ci sono e di che tipo. Questa fase costa poco tempo e cambia tutto il resto del piano, perché quasi sempre rivela che il problema non è dove si pensava. Lo strumento principale è gratuito ed è di Google: se non l’hai mai configurato davvero, parti dalla guida a Google Search Console.

Secondo: la bonifica. Si elimina il danno prima di aggiungere valore. Pagine sottili che non serviranno mai a nessuno, contenuti duplicati, categorie e tag generati automaticamente che moltiplicano URL vuoti, redirect a catena, vecchie pagine di servizio mai cancellate. La bonifica è impopolare perché il risultato immediato è un sito con meno pagine, e a molti sembra un passo indietro. Non lo è.

Terzo: le fondamenta tecniche. Hosting, certificato, velocità, resa su mobile, struttura degli URL, gerarchia dei link interni. Qui si lavora una volta sola e bene, perché sono interventi che poi restano.

Quarto: i contenuti. Solo ora ha senso scrivere. E si scrive partendo dalle pagine che già ricevono impression senza clic, perché sono quelle dove Google ti sta già mostrando e le persone non ti stanno scegliendo. È il punto di leva più economico che esista.

Quinto: l’autorevolezza esterna. Menzioni, citazioni, collaborazioni, presenza nei luoghi dove il tuo settore discute davvero. Viene per ultima non perché conti poco, ma perché costruire autorevolezza verso un sito che non regge il traffico è uno spreco.

Detto questo, la sequenza non è un dogma. Se hai un problema di sicurezza attivo salti tutto e risolvi quello. Ma in assenza di emergenze, rispettare l’ordine fa la differenza tra sei mesi di lavoro che si compone e sei mesi di attività scollegate.

I tre vincoli che azzerano l’ottimizzazione prima che cominci

Qui arriviamo al punto che le guide sull’ottimizzazione dei siti web quasi sempre saltano, probabilmente perché non è un argomento comodo da vendere. Esistono tre condizioni che, se non sono soddisfatte, rendono irrilevante qualunque altra attività. Non le peggiorano: le annullano. Li chiamo vincoli perché funzionano come un tetto: puoi spingere quanto vuoi da sotto, oltre non passi.

Il vincolo infrastrutturale

Un sito ospitato su un hosting condiviso saturo, con tempi di risposta del server che oscillano tra mezzo secondo e tre secondi a seconda dell’ora, non può essere ottimizzato in modo stabile. Puoi comprimere ogni immagine, minificare ogni foglio di stile, attivare tre livelli di cache: il collo di bottiglia resta a monte e si ripresenta ogni volta che il vicino di server ha un picco di traffico.

Il segnale diagnostico è semplice. Se misuri la stessa pagina cinque volte in momenti diversi della giornata e ottieni risultati molto distanti tra loro, il problema non è la pagina. Nella pratica quotidiana questo è il singolo intervento con il miglior rapporto tra sforzo e risultato che vedo nelle PMI, ed è anche quello a cui si oppone più resistenza, perché migrare fa paura. Ho raccolto i criteri di scelta nella guida su come scegliere un hosting performante, che tiene conto anche di un fattore recente: i crawler dei sistemi di intelligenza artificiale sono meno pazienti di Googlebot e abbandonano prima.

Il vincolo di sicurezza

Qui il punto di vista che porto è quello della certificazione CPEH, e riguarda una cosa che dal lato marketing non si vede: la compromissione non colpisce una pagina, colpisce il dominio. Ho trattato altrove il meccanismo di iniezione a livello di singola pagina, quando racconto il rischio tecnico nell’ottimizzazione di una pagina. Su scala di sito il problema cambia natura, e cambia anche il modo di accorgersene.

Quello che si osserva è una crescita anomala del numero di URL conosciuti. Search Console segnala migliaia di indirizzi che tu non hai mai creato, quasi sempre concentrati in sottocartelle che non fanno parte della tua struttura. Il crawler spende su quelle il tempo che avrebbe dedicato alle tue pagine di servizio, e le tue pagine di servizio smettono di essere aggiornate nell’indice. Il traffico cala senza che nessuna posizione sia stata persa per demerito: semplicemente, Google sta guardando altrove dentro il tuo dominio.

Il controllo su scala di sito costa cinque minuti e va fatto su tre livelli. Confronta il numero di URL indicizzati con il numero di pagine che sai di avere: se lo scarto è di ordini di grandezza, hai una risposta. Guarda il rapporto sui problemi di sicurezza in Search Console. Cerca il tuo dominio con l’operatore di ricerca per sito e scorri fino all’ultima pagina dei risultati, che è il punto in cui le cose sgradevoli tendono a nascondersi. Chi pianifica mesi di lavoro senza aver fatto questi tre controlli sta costruendo su fondamenta che potrebbero non esserci.

C’è anche un aspetto meno drammatico ma molto più diffuso, ed è la coerenza del protocollo su tutto il dominio. Non basta averlo attivato una volta sulla home: certificati scaduti su sottodomini dimenticati, risorse caricate in chiaro dentro pagine sicure e redirect mal configurati producono segnali contrastanti proprio dove nessuno guarda. Su questo ho scritto tempo fa perché HTTPS è un fattore di posizionamento, e da allora il peso della questione è solo aumentato.

Il vincolo normativo

Terzo vincolo, e anche questo è quasi assente dalle guide sull’ottimizzazione. Dal 28 giugno 2025 l’accessibilità digitale non riguarda più soltanto la pubblica amministrazione. Il decreto legislativo che ha recepito la direttiva europea nota come European Accessibility Act estende gli obblighi a un’ampia platea di operatori economici privati, e AgID è stata designata autorità di vigilanza. Come riportato dall’Agenzia per l’Italia Digitale nella comunicazione sulle linee guida sull’accessibilità dei servizi, dalla data di applicazione gli operatori che forniscono i prodotti e servizi previsti devono garantire che siano progettati e realizzati in modo accessibile alle persone con disabilità, con ambito che comprende siti web, app, e-commerce e servizi bancari.

Non sono un avvocato e non ti dirò se la tua azienda rientra o meno nel perimetro, perché dipende da attività, dimensioni e servizi erogati e va valutato caso per caso con un professionista. Quello che posso dirti è che il lavoro tecnico richiesto per l’accessibilità e quello richiesto per l’ottimizzazione coincidono per larga parte: struttura degli heading coerente, testi alternativi sensati sulle immagini, contrasto leggibile, navigazione da tastiera, form etichettati correttamente, linguaggio chiaro. Sono le stesse cose. Chi ha già lavorato bene sull’accessibilità si ritrova a metà strada sull’ottimizzazione, e viceversa.

Al vincolo di accessibilità si aggiunge quello sul consenso. Un banner cookie configurato male non è solo un rischio sanzionatorio: rompe la misurazione, e senza misurazione l’ottimizzazione diventa un esercizio di fede. Come membro di Federprivacy vedo con regolarità aziende che hanno perso mesi di dati analitici senza accorgersene, perché il consenso non veniva registrato correttamente e nessuno controllava il confronto tra sessioni tracciate e clic effettivi.

Questi tre vincoli non sono SEO in senso stretto. Sono le condizioni che rendono la SEO possibile. È interessante notare quanto raramente compaiano nelle proposte commerciali di ottimizzazione, e quanto spesso siano invece la vera causa dei risultati mancati.

Ottimizzazione tecnica: cosa misurare e con quali soglie

Superati i vincoli, si entra nel lavoro tecnico vero. Qui il rischio opposto è l’ossessione per i punteggi. Un punteggio di sintesi non è un obiettivo di business, è un indicatore, e come tutti gli indicatori si può inseguire fino a rovinare la cosa che dovrebbe misurare.

Le metriche che contano davvero sono tre e sono documentate direttamente da Google. Secondo la documentazione ufficiale su Core Web Vitals di Google Search Central, aggiornata a dicembre 2025, l’obiettivo è avere un Largest Contentful Paint entro i primi 2,5 secondi, un Interaction to Next Paint inferiore a 200 millisecondi e un Cumulative Layout Shift sotto 0,1. Google aggiunge che buoni valori di queste metriche, insieme agli altri aspetti dell’esperienza di pagina, sono allineati con ciò che i sistemi di ranking principali cercano di premiare.

Due precisazioni che fanno la differenza nella pratica. La prima: queste soglie si valutano sui dati di campo, cioè sull’esperienza reale degli utenti raccolta nel tempo, non sul test di laboratorio che fai adesso dal tuo ufficio con la fibra. Un sito può avere un ottimo punteggio simulato e pessimi dati reali, tipicamente quando il traffico arriva prevalentemente da mobile in condizioni di rete mediocri. La seconda: l’INP ha sostituito la vecchia metrica sulla latenza del primo input, e ha spostato l’attenzione dal caricamento all’interattività continua. Questo penalizza in modo particolare i siti sovraccarichi di script di terze parti, che è esattamente la condizione di gran parte dei siti aziendali con tre pixel di tracciamento, due chat, un widget di recensioni e un banner di consenso pesante.

Ho approfondito la parte diagnostica nella guida ai Core Web Vitals, mentre la parte di intervento pratico, dalla cache alla gestione dei font, la trovi nell’approfondimento su come velocizzare un sito web.

Oltre alle tre metriche, la checklist tecnica minima per ottimizzare un sito internet comprende poche voci ma non negoziabili: un file robots che non blocchi risorse necessarie al rendering, una sitemap XML che contenga solo URL indicizzabili e restituisca stato 200, tag canonici coerenti, assenza di catene di redirect, gestione corretta della paginazione, immagini in formato moderno con dimensioni dichiarate per evitare lo spostamento del layout. Nessuna di queste voci è affascinante. Tutte producono effetti misurabili.

Ottimizzazione dei contenuti: l’intento viene prima della keyword

Se il lato tecnico è quello dove si perde tempo, il lato editoriale è quello dove si perdono i risultati. La causa quasi sempre è la stessa: si sceglie una parola chiave e si scrive un testo attorno a quella parola, invece di capire cosa vuole ottenere chi la digita.

Ricerca delle parole chiave, fatta al contrario

La ricerca delle parole chiave classica parte dal volume e scende verso la difficoltà. Funziona, ma produce liste enormi e piani editoriali che nessuna PMI riesce a eseguire. Il metodo che uso parte dall’altro capo: quali sono le cinque domande che i tuoi clienti ti fanno al telefono prima di comprare? Quelle domande, tradotte in query, sono quasi sempre a volume modesto e a intento altissimo. Una query da 40 ricerche al mese fatta da chi sta per decidere vale più di una da 5.000 fatta da studenti che devono scrivere una tesina.

Solo dopo aver coperto quelle domande ha senso allargare verso il volume. Il metodo completo, con gli strumenti e i criteri di selezione, è nella guida alla keyword research. Un avvertimento sulla densità: non esiste una percentuale magica di ripetizione della parola chiave, e inseguirla produce testi che nessuno legge volentieri. Conta molto di più coprire il campo semantico dell’argomento in modo completo.

Struttura del testo e heading

Un solo titolo principale per pagina, sottotitoli che descrivono il contenuto della sezione invece di ammiccare, paragrafi che rispondono nella prima riga e argomentano nelle successive. Questa struttura serve tre lettori contemporaneamente: la persona che scansiona la pagina in dieci secondi, il crawler che deve capire di cosa parli, e i sistemi generativi che devono poter estrarre un blocco autoconsistente da citare.

Un errore ricorrente è usare gli heading come elementi grafici, scegliendoli in base a quanto sono grandi invece che alla gerarchia logica. Rompe l’accessibilità e confonde l’estrazione automatica. Costa niente sistemarlo, e il metodo passo per passo l’ho descritto nell’analisi su come ottimizzare una singola pagina.

Aggiornare e potare, non solo pubblicare

La convinzione che ottimizzare significhi pubblicare di più è responsabile di parecchi archivi ingestibili. In un progetto tipico, meno del venti per cento delle pagine porta più dell’ottanta per cento del traffico organico. Il resto va diviso in tre gruppi: pagine da aggiornare perché hanno potenziale, pagine da fondere perché dicono la stessa cosa in modo peggiore, pagine da rimuovere perché non serviranno mai a nessuno.

Sull’aggiornamento vale la pena essere onesti su un punto: cambiare la data di pubblicazione senza cambiare il contenuto non aggiorna nulla. Google confronta il testo, non il timestamp. Nella documentazione su come creare contenuti utili e affidabili, aggiornata a dicembre 2025, si legge che i sistemi di ranking sono progettati per dare priorità a informazioni utili create a beneficio delle persone, non a contenuti creati per manipolare il posizionamento, e che l’affidabilità è l’aspetto più importante dell’insieme di segnali noto come E-E-A-T. Lo stesso documento chiarisce che l’uso dell’automazione, inclusa la generazione tramite intelligenza artificiale, dovrebbe essere evidente ai visitatori.

Tradotto per una PMI: puoi usare l’AI per lavorare più in fretta, e sarebbe sciocco non farlo. Non puoi usarla per produrre in serie testi che nessun essere umano ha verificato, perché quello è esattamente il pattern che i sistemi anti spam cercano. Nel mio lavoro di consulenza spingo sempre verso un’adozione dell’intelligenza artificiale concreta e misurabile, e la misura qui è semplice: se il contenuto generato non aggiunge nulla che un lettore non trovi altrove, non pubblicarlo.

Struttura del sito, link interni e profondità

L’architettura è la parte più trascurata dell’ottimizzazione di un sito internet, forse perché non si vede. Eppure determina come si distribuisce l’autorevolezza tra le pagine e quanto facilmente un visitatore arriva dove deve arrivare.

Tre regole pratiche. La prima riguarda la profondità: ogni pagina che conta dovrebbe essere raggiungibile dalla home in pochi clic, perché la distanza dalla home è un segnale di importanza che il crawler legge e che le persone percepiscono. Su questo ho analizzato i dati nell’articolo sulla profondità del clic, dove spiego anche quando invece la profondità conta molto meno di quanto si teme.

La seconda regola riguarda i testi dei link interni. Un collegamento con anchor generica non trasferisce nessuna informazione. Un collegamento con anchor descrittiva dice al motore e alla persona cosa troveranno dall’altra parte. Non serve forzare la parola chiave esatta ogni volta, serve essere descrittivi.

La terza riguarda la coerenza dei gruppi tematici. Le pagine che parlano dello stesso argomento devono linkarsi tra loro e convergere verso una pagina principale. Quando questo non accade, succede la cosa peggiore che possa capitare a un sito ben scritto: due o tre pagine competono per la stessa query, si dividono i segnali, e nessuna arriva dove sarebbe arrivata da sola.

Ottimizzare per una SERP che risponde da sola

C’è un fatto che rende questa guida diversa da quelle scritte due o tre anni fa, e riguarda proprio la query che stai leggendo. Su “ottimizzare sito internet”, oggi, il primo elemento della pagina dei risultati non è un sito: è una risposta generata automaticamente da Google. Il primo risultato organico viene dopo. Questo non è un dettaglio, è un cambio di regole.

Su scala di sito la conseguenza non è tanto come si scrive una pagina, quanto quali pagine vale ancora la pena di avere. Il tuo archivio va riletto dividendolo in tre gruppi, e la divisione è più netta di quanto sia comodo ammettere.

Il primo gruppo è quello delle pagine esposte: contenuti definitori, glossari, spiegazioni di concetti generali, “cos’è” e “come funziona” senza nulla di tuo dentro. Sono esattamente ciò che un sistema generativo produce meglio, e stanno perdendo traffico ovunque. Tenerle non fa danno, investirci sì. Il secondo gruppo è quello delle pagine difendibili: casi, metodi applicati, dati raccolti da te, verdetti su questioni dove esistono opinioni diverse. Sono le pagine su cui conviene concentrare il tempo che prima si spendeva a produrre nuove definizioni. Il terzo gruppo è quello delle pagine indifferenti al fenomeno, cioè le pagine di servizio, di contatto, di catalogo e le pagine locali, dove l’utente vuole comprare o telefonare e nessuna sintesi automatica sostituisce quel gesto.

La conseguenza pratica sull’architettura è che i link interni vanno riorientati verso il secondo e il terzo gruppo, non distribuiti in modo uniforme come si faceva quando ogni pagina informativa portava comunque il suo traffico. C’è poi una decisione che si prende a livello di dominio e non di pagina, ed è come regolare l’accesso dei crawler dei sistemi di intelligenza artificiale nel file robots. Non esiste una risposta valida per tutti: chi vive di traffico pubblicitario e chi vive di lead qualificati hanno interessi opposti, e la scelta va fatta consapevolmente invece che per inerzia.

D’altra parte, non tutto è cambiato. Il traffico informativo generico si è ridotto, il traffico transazionale e locale molto meno. Ho messo in fila i numeri e le contromosse nell’analisi su come sono cambiate le SERP di Google, che è il complemento naturale di questa guida.

Autorevolezza esterna, senza scorciatoie

La parte off-site dell’ottimizzazione è quella dove si concentrano più promesse e più danni. Il principio è semplice: i collegamenti e le menzioni da fonti pertinenti e credibili aiutano motori e persone a capire quanto conti la tua azienda nel suo settore. Il problema è che questo principio è stato industrializzato fino a diventare un mercato di link comprati a peso.

Dico apertamente una cosa scomoda: una quota rilevante dei preventivi di link building che vedo passare sotto gli occhi dei miei clienti propone posizionamenti su siti costruiti unicamente per vendere link. Funzionano finché non smettono di funzionare, e quando smettono il danno ricade su chi ha pagato, non su chi ha venduto. Ho descritto il meccanismo e i segnali per riconoscerlo nella guida ai private blog network.

L’alternativa è meno rapida e più solida. Presenza reale nelle associazioni di categoria, contributi tecnici dove il tuo settore discute, dati originali che valga la pena citare, collaborazioni con fornitori e partner, coerenza dei dati aziendali su tutte le schede e le directory in cui compari. Per un’azienda locale, la coerenza tra nome, indirizzo e telefono su tutte le piattaforme vale più di dieci link comprati.

Il caso particolare delle aziende che vendono su un territorio

Buona parte delle PMI italiane non compete su scala nazionale e non ne ha alcun bisogno. Un’officina, uno studio professionale, un impianto di produzione che serve una filiera regionale hanno un bacino geografico definito, e questo cambia completamente le priorità di ottimizzazione. Chi applica a un’attività territoriale il manuale scritto per i portali nazionali spreca il novanta per cento dell’energia.

Cosa cambia, concretamente? Il volume di ricerca smette di essere il criterio guida. Una query da trenta ricerche mensili nella tua provincia, digitata da chi ha un problema adesso, vale più di una da diecimila a livello nazionale. La conseguenza è che il piano editoriale si costruisce sulle combinazioni tra servizio e luogo, e su pagine dedicate che abbiano contenuto reale invece di essere copie con il nome del comune sostituito. Google riconosce quel pattern da anni e lo tratta per quello che è.

Cambia anche il peso della coerenza dei dati aziendali. Nome, indirizzo e numero di telefono devono essere identici ovunque compaiano, sul sito, sulla scheda dell’attività, nelle directory di settore, nelle pagine social. Ogni variante crea un’entità leggermente diversa agli occhi dei sistemi che aggregano queste informazioni, e la fiducia si disperde. È un lavoro noioso e non costa nulla, il che lo rende una delle poche occasioni in cui l’ordine mette d’accordo tutti.

Un terzo elemento è la gestione delle recensioni, che nel contesto locale pesa più di molti fattori tecnici. Non tanto per il punteggio medio, quanto per la frequenza e per la presenza di risposte. Un profilo con recensioni recenti e risposte curate comunica un’attività viva. Un profilo fermo a due anni fa comunica il contrario, indipendentemente da quanto sia veloce il sito.

Infine, le pagine di contatto. Nel locale la distanza tra visita e telefonata è brevissima, e ogni ostacolo costa denaro reale: numero non cliccabile da mobile, orari non aggiornati, indirizzo senza collegamento alle mappe, modulo che chiede otto campi per una richiesta di preventivo. Sono correzioni che si fanno in mezza giornata e che producono effetti più rapidi di qualunque intervento sull’algoritmo.

Quali numeri guardare, e in quale ordine temporale

Un piano di ottimizzazione senza criteri di verifica è un atto di fede, e la fede non si mette a bilancio. Le metriche da guardare cambiano con l’orizzonte temporale.

Nelle prime settimane si guardano segnali tecnici: pagine indicizzate rispetto a pagine inviate, errori di scansione in calo, dati di campo delle metriche di esperienza che migliorano. Sono indicatori anticipatori, non risultati.

Tra il secondo e il quarto mese si guardano impression e posizione media per gruppi di query, non per singola parola chiave. La singola keyword oscilla per ragioni che non dipendono da te, il gruppo tematico racconta la tendenza vera. In questa fase è normale vedere le impression crescere prima dei clic.

Dal quarto mese in poi si guardano i clic organici, il tasso di clic per gruppo di query e, soprattutto, le conversioni assistite. Qui va detta un’altra cosa scomoda: se il sito converte l’uno per cento e nessuno tocca quel numero, raddoppiare il traffico raddoppia anche il costo per portare a casa lo stesso cliente. Molte volte l’intervento più redditizio non è portare più visite ma capire perché quelle che arrivano se ne vanno, che è terreno di user experience prima ancora che di SEO.

Un avvertimento sui confronti. Le oscillazioni dovute agli aggiornamenti dell’algoritmo possono mascherare o amplificare i risultati del tuo lavoro per settimane. Prima di trarre conclusioni conviene sempre verificare se nel periodo osservato è avvenuto un aggiornamento importante: ho tenuto il registro degli aggiornamenti Google degli ultimi anni proprio per poter distinguere il rumore dal segnale.

Cosa trovo più spesso quando apro il sito di un’azienda

Dopo oltre trent’anni e qualche migliaio di siti analizzati, alcune situazioni si ripresentano con una regolarità quasi comica. Le racconto in forma anonima perché i casi sono reali, e sono tutte questioni che esistono solo a livello di sito: nessuna di queste si vede guardando una pagina alla volta.

Il primo è il restyling che azzera tutto. Un’azienda manifatturiera rifà il sito, lo trova bellissimo, e nel giro di sei settimane perde gran parte del traffico organico. Causa: gli URL sono cambiati tutti e nessuno ha mappato i redirect. Il contenuto c’era ancora, ma a indirizzi diversi, e per Google era un sito nuovo senza storia. È un danno completamente evitabile, e il metodo per evitarlo è nella guida al restyling di un sito web.

Il secondo è il blog scritto per il settore invece che per il cliente. Decine di articoli tecnicamente ineccepibili, letti solo dai concorrenti. Nessuno di quei testi risponde a una domanda che un cliente si farebbe davvero.

Il terzo è la home page che parla dell’azienda. “Siamo leader nel settore dal 1985, la nostra mission è la qualità.” Chi atterra su quella pagina non sa ancora cosa vendi. L’intervento più rapido e redditizio che conosco è riscrivere le prime tre righe della home in modo che dicano cosa fai, per chi, e cosa dovrebbe fare adesso chi legge.

Il quarto è la delega cieca. “Ci pensa l’agenzia” detto da un imprenditore che non ha mai visto un report e non sa quali query porta il suo sito. Non serve diventare tecnici, serve saper leggere quattro numeri e fare domande. Chi non può o non vuole spiegarti quei numeri probabilmente non li sta guardando neanche lui.

Il quinto, il più costoso, è ottimizzare la pagina sbagliata. Mesi di lavoro su una pagina di servizio che non è quella che i clienti cercano, mentre una scheda dimenticata in fondo al sito riceve impression su query commerciali senza che nessuno se ne accorga. La diagnosi di partenza serve esattamente a evitare questo, ed è il motivo per cui insisto tanto sull’ordine delle operazioni. Ho raccolto la casistica completa nell’analisi sugli errori SEO che costano davvero traffico.

Quanto tempo serve e cosa determina l’impegno

Non troverai qui cifre, e non per reticenza: un numero fuori contesto è un’informazione inutile e spesso fuorviante. Quello che posso fare è dirti quali variabili determinano l’impegno reale, così puoi valutare qualunque proposta ricevi.

Pesano quattro fattori. Lo stato di partenza, perché bonificare un sito stratificato in dieci anni richiede molto più lavoro che impostare bene un progetto nuovo. Il livello competitivo del settore, perché competere con portali nazionali è un’altra disciplina rispetto a competere in un raggio di trenta chilometri. L’ampiezza del catalogo, perché un e-commerce con migliaia di referenze pone problemi di scala che un sito vetrina non ha. E la capacità interna dell’azienda, perché un cliente che sa fornire contenuti tecnici accurati accorcia i tempi in modo notevole.

Sui tempi sono altrettanto diretto. I primi segnali tecnici si vedono in poche settimane, i primi movimenti sulle query che contano tra il terzo e il sesto mese, i risultati commerciali stabili di norma oltre. Chiunque prometta prime posizioni in trenta giorni sta vendendo qualcos’altro. Se vuoi capire come si compone un investimento in ottimizzazione e cosa dovrebbe contenere una proposta seria, ho affrontato la questione nell’articolo su quanto costa la SEO.

Vale la pena aggiungere un dato di contesto sul livello di maturità digitale del tessuto produttivo italiano. Secondo il rapporto Imprese e ICT diffuso da Istat nel dicembre 2025, l’80% delle imprese con almeno dieci addetti raggiunge un livello base di intensità digitale, ma solo il 38,1% arriva a un livello alto, cioè svolge almeno sette delle dodici attività digitali censite. Fra le grandi imprese la quota di chi raggiunge il livello alto sale all’81,4%, e il divario racconta esattamente dove sta l’opportunità. Detto in altri termini: la barra da superare, per una PMI italiana che lavora bene sull’ottimizzazione, è più bassa di quanto si creda.

Risorse per lavorarci da subito

Se vuoi partire senza spendere nulla, tre strumenti gratuiti coprono l’ottanta per cento della diagnosi: Search Console per capire cosa Google vede e quali query ti mostrano, PageSpeed Insights per i dati di campo delle metriche di esperienza, e il rapporto sui problemi di sicurezza dentro Search Console per il controllo di cui parlavo prima. Aggiungi un foglio di calcolo con l’elenco delle tue pagine e tre colonne: traffico, intento servito, decisione. Aggiornare, fondere, rimuovere.

Se preferisci una lettura sistematica degli errori strutturali che affondano i siti aziendali, con i casi reali che ho incontrato in trent’anni, puoi scaricare gratuitamente il libro Siti da Incubo. È lo stesso materiale che uso come base nelle consulenze quando serve far capire a un imprenditore perché il suo sito non porta contatti.

Riepilogo dei punti chiave

Ottimizzare un sito internet significa ridurre l’attrito tecnico, cognitivo e commerciale che separa un’azienda dai suoi clienti, non spuntare una checklist. La sequenza corretta prevede cinque momenti in ordine: diagnosi con Search Console, bonifica delle pagine inutili, fondamenta tecniche, contenuti, autorevolezza esterna. Prima di tutto questo vanno verificati tre vincoli che azzerano qualunque altro lavoro: un hosting instabile, una compromissione di sicurezza che inserisce pagine nascoste nel sito, e la conformità normativa, dall’accessibilità obbligatoria dal 28 giugno 2025 alla corretta raccolta del consenso che rende possibile la misurazione. Sul piano tecnico contano tre soglie dichiarate da Google: LCP entro 2,5 secondi, INP sotto 200 millisecondi, CLS sotto 0,1, valutate sui dati di campo e non sui test di laboratorio. Sul piano editoriale conta l’intento di ricerca prima del volume, l’aggiornamento reale dei contenuti invece del cambio di data, e la capacità di offrire qualcosa che una risposta generata dall’AI non può contenere, dato che su questa stessa query la prima cosa che compare in SERP è ormai un riepilogo automatico. I risultati si misurano per gruppi di query e non per singola keyword, con segnali tecnici in poche settimane e movimenti commerciali stabili oltre il sesto mese.

Domande frequenti su ottimizzare un sito internet

Come posso ottimizzare il mio sito web?

Segui cinque passaggi in ordine. Primo, diagnostica: configura Google Search Console e verifica quante pagine sono indicizzate, quali query generano impression e quali errori di scansione esistono. Secondo, bonifica: elimina o unisci le pagine sottili, duplicate o mai visitate. Terzo, sistema le fondamenta tecniche, cioè hosting, certificato di sicurezza, velocità, resa su mobile e struttura degli URL. Quarto, lavora sui contenuti partendo dalle pagine che ricevono già impression senza ottenere clic, perché sono il punto di leva più economico. Quinto, costruisci autorevolezza esterna con menzioni e collaborazioni reali. Prima di tutto questo verifica tre condizioni bloccanti: che l’hosting risponda in modo stabile, che il sito non ospiti pagine iniettate da terzi, e che gli obblighi di accessibilità e di raccolta del consenso siano rispettati.

Come posso velocizzare il mio sito web?

Parti dal tempo di risposta del server, non dalla pagina. Misura la stessa URL in momenti diversi della giornata: se i risultati oscillano molto, il collo di bottiglia è l’hosting e nessuna ottimizzazione di pagina lo compenserà. Risolto quello, gli interventi con il miglior rapporto tra sforzo e risultato sono la riduzione degli script di terze parti, che pesano soprattutto sull’INP, la conversione delle immagini in formati moderni con dimensioni dichiarate per evitare lo spostamento del layout, l’attivazione di una cache a livello di pagina e il caricamento differito di tutto ciò che non è visibile all’apertura. Verifica sempre i dati di campo su PageSpeed Insights, che riflettono l’esperienza reale degli utenti, e non solo il punteggio simulato.

Quanto costa ottimizzare un sito internet?

L’impegno dipende da quattro variabili e ogni cifra data senza conoscerle è priva di significato. La prima è lo stato di partenza, perché bonificare un sito stratificato negli anni richiede molto più lavoro che impostare bene un progetto nuovo. La seconda è il livello competitivo del settore e dell’area geografica in cui vuoi essere visibile. La terza è l’ampiezza del sito, dato che un catalogo con migliaia di referenze pone problemi di scala che un sito vetrina non ha. La quarta è quanto l’azienda riesce a contribuire con contenuti tecnici propri, perché riduce i tempi in modo sensibile. Una proposta seria dichiara le attività previste, la frequenza dei rapporti e i criteri di verifica dei risultati, e non promette posizioni garantite in tempi brevi.

Quanto guadagna un sito con 10.000 visite al giorno?

Non esiste una risposta valida in generale, perché il ricavo non dipende dal volume di visite ma dal modello di business e dalla qualità del traffico. Un sito informativo monetizzato con pubblicità e un sito di servizi B2B con lo stesso numero di visite producono ordini di grandezza completamente diversi. Le variabili che contano davvero sono il tasso di conversione, il valore medio del cliente acquisito e la quota di traffico che ha un intento realmente commerciale. Per una PMI, poche centinaia di visite al giorno provenienti da query di acquisto valgono normalmente più di diecimila visite generiche. Per questo la metrica da guardare non è il traffico complessivo ma le conversioni assistite per gruppo di query.

Meglio ottimizzare il sito che ho o rifarlo da zero?

Nella maggior parte dei casi conviene ottimizzare, perché un sito esistente porta con sé una storia che un sito nuovo non ha: URL conosciuti, pagine già indicizzate, collegamenti ricevuti dall’esterno negli anni. Rifare da zero significa rinunciare a quel patrimonio, e il rischio concreto è di perdere traffico che si stava già ricevendo. Il rifacimento diventa la scelta razionale in tre situazioni: quando la piattaforma non è più aggiornabile e quindi non è più mettibile in sicurezza, quando l’architettura è così disordinata che rimetterla in ordine costa più che ricostruirla, e quando il posizionamento aziendale è cambiato al punto che il sito parla a un pubblico diverso da quello attuale. In ogni caso, prima di decidere, va fatta la mappatura completa degli URL esistenti e dei loro redirect: è la precauzione che separa un rifacimento riuscito da una perdita di traffico che richiede mesi per essere recuperata.

Come capisco se due pagine del mio sito competono per la stessa ricerca?

Il segnale più affidabile lo trovi in Google Search Console. Apri il rapporto sul rendimento, filtra per una singola query e guarda quali pagine ricevono impression per quella query: se ne compaiono due o più del tuo sito che si alternano nel tempo, e nessuna si stabilizza, i segnali si stanno dividendo. Un secondo controllo consiste nel cercare la query su Google aggiungendo l’operatore che limita i risultati al tuo dominio, e osservare quale pagina Google sceglie: spesso non è quella che avresti scelto tu. Quando la sovrapposizione è confermata hai tre strade, e vanno valutate in questo ordine: differenziare davvero l’intento delle due pagine, riscrivendone una per rispondere a una domanda diversa; unire i contenuti nella pagina più forte e reindirizzare l’altra; oppure, se entrambe servono a pubblici distinti, tenerle separate e sistemare i link interni in modo che ciascuna riceva collegamenti coerenti con il proprio tema.

Serve ottimizzare il sito se vendo solo sul mio territorio?

Serve, ma con priorità diverse da quelle di un sito che compete su scala nazionale. Il volume di ricerca smette di essere il criterio guida: una query da poche decine di ricerche mensili nella tua provincia, digitata da chi ha un problema in quel momento, vale più di una query nazionale ad alto volume. Le tre leve che contano di più sono la coerenza assoluta di nome, indirizzo e numero di telefono su tutte le piattaforme in cui l’attività compare, la gestione attiva delle recensioni con risposte recenti, e l’assenza di ostacoli nelle pagine di contatto, dal numero cliccabile da smartphone agli orari aggiornati. Le pagine dedicate alla combinazione fra servizio e luogo funzionano solo se contengono informazione reale su quel territorio: le copie con il nome del comune sostituito sono un pattern che Google riconosce da anni e tratta di conseguenza.

I tre controlli da fare questa settimana

Se dovessi ridurre tutto a tre azioni da fare questa settimana, sarebbero queste. Cerca il tuo dominio su Google con l’operatore di ricerca per sito e scorri fino all’ultima pagina dei risultati, per escludere che qualcuno abbia pubblicato al posto tuo. Apri Search Console e ordina le query per impression alte e clic bassi, perché lì c’è il traffico che stai già quasi ottenendo. Misura il tempo di risposta del server in tre momenti diversi della giornata, per capire se il tuo tetto è infrastrutturale.

Sono tre controlli che costano un’ora e che, nella maggior parte dei casi che ho seguito, riscrivono le priorità del piano di ottimizzazione. Quello che non farei è cominciare dai contenuti nuovi: è la parte più piacevole e quasi sempre la meno urgente.

Se preferisci partire da una fotografia esterna e imparziale del tuo sito, puoi richiedere l’analisi gratuita e ricevere il quadro dei problemi in ordine di impatto, senza impegno.

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