Edizione scuole · gratuita

Crescere con l'intelligenza artificiale: il libro integrale in PDF, in omaggio per scuole e insegnanti.

Circa due docenti italiani su tre non hanno ricevuto una formazione specifica sull'intelligenza artificiale, ma la trovano in classe ogni giorno. Per questo regalo alle scuole la versione completa del mio libro: tutti i quindici capitoli, senza tagli, da stampare, proiettare e condividere con colleghi e famiglie.

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100% testo integrale 15 capitoli 0 euro per la scuola CC BY-NC-ND 4.0
La copertina del libro Crescere con l'intelligenza artificiale, edizione gratuita per le scuole

Crescere con l'intelligenza artificiale · di Max Valle

L'IA è già in classe. La formazione, spesso, non ancora

Se lavori in una scuola, queste situazioni le conosci. Il libro è stato scritto anche guardando la tua cattedra, e la tua sala docenti.

  • Ricevi compiti che sembrano scritti da ChatGPT. E non sai se fidarti dei software che dicono di "riconoscere l'IA", né come parlarne con lo studente.

  • Ci sono regole nuove e non sai bene cosa puoi fare. Usare l'IA per preparare una verifica o correggere va bene? E il voto, chi lo firma?

  • I dati degli studenti passano da troppe piattaforme. Registro elettronico, app, chatbot: chi risponde se qualcosa va storto, e a chi si scrive per un dubbio?

  • Gira tra i ragazzi una foto falsa creata con l'IA. È successo ad Acri e in provincia di Catania, e in quei momenti serve sapere in che ordine muoversi.

  • Le famiglie chiedono a te cosa fare. Ai colloqui e alle riunioni ti domandano dell'età per lo smartphone, dei social, dei compiti con l'IA.

  • Casa e scuola danno messaggi diversi. E il ragazzo si infila nella crepa in mezzo, proprio dove nessun adulto guarda.

Perché lo regalo alle scuole

Dal 2008 giro le scuole italiane con il progetto Genitori e Internet, per parlare di rete con studenti, insegnanti e famiglie. In questi anni ho imparato una cosa: la sicurezza dei ragazzi non si costruisce in un'aula sola. Se scuola e famiglia non usano le stesse chiavi, il ragazzo resta solo proprio nel punto in cui avrebbe bisogno di un adulto.

Il libro è il seguito, sei anni dopo, di quel lavoro. Non demonizza l'intelligenza artificiale e non la celebra: spiega come funziona, e subito dopo dice cosa fare. Per questo voglio che arrivi dove serve di più, senza che il costo sia un ostacolo per nessuna scuola.

L'edizione cartacea e quella digitale sono in vendita su Amazon: chi le acquista sostiene la diffusione gratuita di questa edizione per le scuole.

Cosa puoi farci

Un PDF da usare davvero, in classe e fuori

L'edizione per le scuole è distribuita con licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0. In pratica, queste sono le cose che la tua scuola può fare liberamente.

  • Stamparlo, tutto o in parte, per la biblioteca, la sala docenti o le classi
  • Proiettarlo in classe o durante un incontro con le famiglie
  • Caricarlo sul registro elettronico o sul sito della scuola, a disposizione di tutti
  • Condividerlo con colleghi e genitori, così com'è, citando l'autore
  • Usarlo come base per un collegio docenti, un corso interno o un consiglio d'istituto
  • Citarne brani e dati in circolari, regolamenti e patti di corresponsabilità, indicando la fonte
Le due cose che la licenza non consente: venderlo e modificarlo. Il PDF va diffuso integro, con il nome dell'autore. Per usi commerciali, adattamenti o traduzioni scrivi a max@maxvalle.it.
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Le parti del libro scritte pensando alla scuola

Il libro parla insieme a genitori e insegnanti, perché il problema è uno solo. Questi sono i capitoli che in sala docenti tornano utili per primi.

Compiti e studio: impara o copia?

I tre usi dell'IA (ghostwriter, stampella, tutor), come riconoscere chi ha capito e chi ha copiato, e il colloquio orale al posto del verdetto automatico.

L'IA in classe: cosa può fare il docente

Le regole scritte oggi in vigore, il principio della supervisione umana e perché la valutazione resta sempre una decisione motivata dell'insegnante.

I dati degli studenti

Registro elettronico, privacy e GDPR, il ruolo del DPO della scuola e gli strumenti di IA che si possono usare senza esporre i dati dei ragazzi.

Deepfake, sextortion, adescamento

Come funzionano, come si riconoscono i segnali e la procedura delle prime 24 ore, spiegata da chi fa sicurezza informatica da più di trent'anni.

Chi chiamare e come segnalare

Garante, Polizia Postale, 114 e 112: quale canale usare, in che ordine, e la cartella delle emergenze da preparare prima che serva.

La checklist per la scuola

Insieme a quella per la famiglia e a un glossario minimo: le poche chiavi condivise per costruire il ponte tra casa e scuola.

4,9 Recensioni verificate

Prima di portarlo in sala docenti, guarda chi lo firma

Le recensioni pubbliche su Google di chi con l'autore ci ha lavorato davvero, con nome e cognome.

Max Valle, autore di Crescere con l'intelligenza artificiale, durante un incontro sulla sicurezza digitale

Chi ti regala il libro: un tecnico della sicurezza che entra nelle scuole dal 2008

Faccio sicurezza informatica da più di trent'anni e collaboro dal 2001 con la Polizia Postale sui reati informatici. Ogni giorno lavoro anche con le norme: GDPR, ruolo del DPO, legge italiana sull'intelligenza artificiale e linee guida del Ministero per la scuola. Il mio lavoro è tradurle in italiano semplice e in azioni concrete.

Sono anche padre di tre figlie, e la prefazione del libro l'ha scritta il loro maestro della scuola primaria, il Cavalier Francesco Piazza. Questo libro è il mio modo di stare dalla parte di chi educa.

4,9 Recensioni Google
  • Dal 2008 nelle scuole con studenti, insegnanti e famiglie
  • Collabora dal 2001 con la Polizia Postale
  • Ethical Hacker certificato (CPEH)
  • CTU del Tribunale di Lodi
  • Consulente Privacy & GDPR (FederPrivacy)
  • Socio AIFIA, Associazione Italiana dei Formatori di Intelligenza Artificiale
Ethical Hacker (CPEH) CTU Tribunale di Lodi FederPrivacy
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Sei cose da sapere prima di richiederlo

Le risposte alle domande che arrivano più spesso dalle scuole.

Sì. È il testo integrale, tutti i quindici capitoli, nell'edizione per le scuole fuori commercio. Non costa nulla alla scuola né al singolo insegnante, e non ci sono costi nascosti o abbonamenti.
Insegnanti di ogni ordine e grado, dirigenti scolastici, animatori e referenti digitali, educatori che lavorano con le scuole. Se sei un genitore, c'è una pagina dedicata alle famiglie.
Sì, è pensato proprio per questo. La licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 ti permette di condividerlo, stamparlo, proiettarlo e pubblicarlo sul registro elettronico o sul sito della scuola, purché resti integro, con il nome dell'autore, e non venga venduto.
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Li usiamo per inviarti il libro e per le comunicazioni descritte nell'informativa, che leggi nella privacy policy. Puoi chiederne la cancellazione in qualsiasi momento, e ogni email contiene il link per disiscriverti.
Sì. Dal 2008 organizzo webinar e giornate nelle scuole con studenti, insegnanti e famiglie, sull'uso sicuro della rete e dell'intelligenza artificiale. Trovi formati e modalità nella pagina per organizzare un incontro: scegliamo insieme quello giusto per il vostro istituto.
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  • Testo integrale, quindici capitoli
  • Da stampare e condividere
  • Licenza CC BY-NC-ND 4.0

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