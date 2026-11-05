Crescere con l'intelligenza artificiale: il libro integrale in PDF, in omaggio per scuole e insegnanti.
Circa due docenti italiani su tre non hanno ricevuto una formazione specifica sull'intelligenza artificiale, ma la trovano in classe ogni giorno. Per questo regalo alle scuole la versione completa del mio libro: tutti i quindici capitoli, senza tagli, da stampare, proiettare e condividere con colleghi e famiglie.Richiedo il PDF gratuito
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Crescere con l'intelligenza artificiale · di Max Valle
L'IA è già in classe. La formazione, spesso, non ancora
Se lavori in una scuola, queste situazioni le conosci. Il libro è stato scritto anche guardando la tua cattedra, e la tua sala docenti.
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Ricevi compiti che sembrano scritti da ChatGPT. E non sai se fidarti dei software che dicono di "riconoscere l'IA", né come parlarne con lo studente.
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Ci sono regole nuove e non sai bene cosa puoi fare. Usare l'IA per preparare una verifica o correggere va bene? E il voto, chi lo firma?
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I dati degli studenti passano da troppe piattaforme. Registro elettronico, app, chatbot: chi risponde se qualcosa va storto, e a chi si scrive per un dubbio?
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Gira tra i ragazzi una foto falsa creata con l'IA. È successo ad Acri e in provincia di Catania, e in quei momenti serve sapere in che ordine muoversi.
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Le famiglie chiedono a te cosa fare. Ai colloqui e alle riunioni ti domandano dell'età per lo smartphone, dei social, dei compiti con l'IA.
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Casa e scuola danno messaggi diversi. E il ragazzo si infila nella crepa in mezzo, proprio dove nessun adulto guarda.
Perché lo regalo alle scuole
Dal 2008 giro le scuole italiane con il progetto Genitori e Internet, per parlare di rete con studenti, insegnanti e famiglie. In questi anni ho imparato una cosa: la sicurezza dei ragazzi non si costruisce in un'aula sola. Se scuola e famiglia non usano le stesse chiavi, il ragazzo resta solo proprio nel punto in cui avrebbe bisogno di un adulto.
Il libro è il seguito, sei anni dopo, di quel lavoro. Non demonizza l'intelligenza artificiale e non la celebra: spiega come funziona, e subito dopo dice cosa fare. Per questo voglio che arrivi dove serve di più, senza che il costo sia un ostacolo per nessuna scuola.
L'edizione cartacea e quella digitale sono in vendita su Amazon: chi le acquista sostiene la diffusione gratuita di questa edizione per le scuole.
Un PDF da usare davvero, in classe e fuori
L'edizione per le scuole è distribuita con licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0. In pratica, queste sono le cose che la tua scuola può fare liberamente.
- Stamparlo, tutto o in parte, per la biblioteca, la sala docenti o le classi
- Proiettarlo in classe o durante un incontro con le famiglie
- Caricarlo sul registro elettronico o sul sito della scuola, a disposizione di tutti
- Condividerlo con colleghi e genitori, così com'è, citando l'autore
- Usarlo come base per un collegio docenti, un corso interno o un consiglio d'istituto
- Citarne brani e dati in circolari, regolamenti e patti di corresponsabilità, indicando la fonte
Le parti del libro scritte pensando alla scuola
Il libro parla insieme a genitori e insegnanti, perché il problema è uno solo. Questi sono i capitoli che in sala docenti tornano utili per primi.
Compiti e studio: impara o copia?
I tre usi dell'IA (ghostwriter, stampella, tutor), come riconoscere chi ha capito e chi ha copiato, e il colloquio orale al posto del verdetto automatico.
L'IA in classe: cosa può fare il docente
Le regole scritte oggi in vigore, il principio della supervisione umana e perché la valutazione resta sempre una decisione motivata dell'insegnante.
I dati degli studenti
Registro elettronico, privacy e GDPR, il ruolo del DPO della scuola e gli strumenti di IA che si possono usare senza esporre i dati dei ragazzi.
Deepfake, sextortion, adescamento
Come funzionano, come si riconoscono i segnali e la procedura delle prime 24 ore, spiegata da chi fa sicurezza informatica da più di trent'anni.
Chi chiamare e come segnalare
Garante, Polizia Postale, 114 e 112: quale canale usare, in che ordine, e la cartella delle emergenze da preparare prima che serva.
La checklist per la scuola
Insieme a quella per la famiglia e a un glossario minimo: le poche chiavi condivise per costruire il ponte tra casa e scuola.
Prima di portarlo in sala docenti, guarda chi lo firma
Le recensioni pubbliche su Google di chi con l'autore ci ha lavorato davvero, con nome e cognome.
Sei cose da sapere prima di richiederlo
Le risposte alle domande che arrivano più spesso dalle scuole.
Volete un incontro con studenti, docenti o genitori?
Il libro funziona meglio se se ne parla insieme. Porto questi temi nelle scuole con webinar e giornate dedicate, adattati all'età dei ragazzi e alle esigenze dell'istituto.
Richiedi la versione integrale del libro in PDF
Quattro campi e ti arriva l'email con il link per scaricarlo. Poi è tuo, e della tua scuola.
- Testo integrale, quindici capitoli
- Da stampare e condividere
- Licenza CC BY-NC-ND 4.0