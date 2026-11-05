Dal 2008 giro le scuole italiane con il progetto Genitori e Internet, per parlare di rete con studenti, insegnanti e famiglie. In questi anni ho imparato una cosa: la sicurezza dei ragazzi non si costruisce in un'aula sola. Se scuola e famiglia non usano le stesse chiavi, il ragazzo resta solo proprio nel punto in cui avrebbe bisogno di un adulto.

Il libro è il seguito, sei anni dopo, di quel lavoro. Non demonizza l'intelligenza artificiale e non la celebra: spiega come funziona, e subito dopo dice cosa fare. Per questo voglio che arrivi dove serve di più, senza che il costo sia un ostacolo per nessuna scuola.

L'edizione cartacea e quella digitale sono in vendita su Amazon: chi le acquista sostiene la diffusione gratuita di questa edizione per le scuole.