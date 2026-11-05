Per genitori · in omaggio

Crescere con l'intelligenza artificiale: il libro completo in PDF, gratis per i genitori che vogliono restare l'adulto di riferimento.

"Mio figlio fa i compiti con ChatGPT. Io non ci capisco niente. Faccio bene a lasciarlo fare o gli sto rovinando la testa?" È la domanda che mi fanno più spesso i genitori, nelle scuole di tutta Italia. La risposta è in questo libro, e te lo regalo: tutti i quindici capitoli, senza tagli. Non devi diventare un tecnico, ti basta un'ora di attenzione alla volta.

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100% testo integrale 15 capitoli 24 ore: la procedura d'emergenza 0 euro
La copertina del libro Crescere con l'intelligenza artificiale, in omaggio per i genitori

Crescere con l'intelligenza artificiale · di Max Valle

Tuo figlio usa già l'IA ogni settimana. Tu, forse, mai

Non è colpa di nessuno: è la fotografia di un divario. Tre ragazzi su quattro tra i 15 e i 19 anni la usano ogni settimana, più di un adulto su due non l'ha mai toccata. Se ti riconosci in una di queste situazioni, sei nel posto giusto.

  • Fa i compiti con ChatGPT e non sai se impara o copia. E non sai nemmeno cosa guardare per capirlo, perché il voto da solo non te lo dice.

  • Alle undici di sera si confida con un chatbot. Quasi un adolescente su due si è rivolto all'IA quando si sentiva triste, solo o in ansia, in una chat che tu non vedi.

  • Hai paura delle foto false create con l'IA. Basta una foto vestita pubblicata sui social per costruire un falso nudo in pochi secondi, ed è già successo in Italia.

  • Temi il ricatto e l'adescamento online. E sai che, se succedesse, nelle prime ore il panico prenderebbe il posto della lucidità, tua e sua.

  • Non sai a che età dare lo smartphone. Né quali regole mettere sui social, sui giochi e sui chatbot, senza diventare il genitore che vieta tutto.

  • Ne sa più di te e te lo fa pesare. E ti chiedi come restare credibile quando lui apre un'app in tre secondi e tu non sai nemmeno come si chiama.

Né panico né delega

Davanti all'intelligenza artificiale i genitori fanno di solito due errori. Il primo è il panico: si spegne il telefono e non se ne parla più. Ma i ragazzi aggirano il divieto in cinque minuti, e tu perdi la cosa più preziosa che hai, la loro fiducia. Il secondo è la delega: "sono nativi digitali, ne sanno più di me, lascio fare". È una resa travestita da fiducia, perché la velocità con le dita non è competenza.

Questo libro sta nel mezzo. Ti mostra come funziona la macchina, poi ti dà qualcosa da fare. Sempre in quest'ordine. E ti faccio una promessa: non ti spaventerò a vuoto. Ogni volta che ti mostro un rischio, subito dopo trovi una via d'uscita.

Il tuo compito non è sapere tutto prima di tuo figlio. È restare la persona a cui si rivolge quando qualcosa va storto, prima che sia troppo tardi.

Sei tappe, quindici capitoli

Cosa trovi nel libro, prima ancora di scaricarlo

Niente liste di app da installare, che invecchiano in pochi mesi. Un metodo che resta valido anche quando gli strumenti di oggi avranno cambiato nome.

  • Che cos'è davvero l'IA, spiegata in parole semplici: non pensa, prevede la parola più probabile, e a volte inventa con tono sicuro
  • Compiti e studio: i tre usi (ghostwriter, stampella, tutor) e un patto sui compiti in cinque righe
  • Chatbot e compagni virtuali: quando il conforto della macchina avvicina alle persone e quando isola
  • Il cervello in prestito: cosa c'è di vero nella paura che l'IA renda i ragazzi meno capaci di pensare
  • Le difese di casa: password, verifica in due passaggi, wifi e perché i parental control non bastano
  • Deepnude, sextortion e adescamento: i segnali da riconoscere e cosa fare nelle prime 24 ore
  • Chi chiamare in Italia: Garante, Polizia Postale, 114 e 112, e la cartella delle emergenze
  • Età, smartphone, social e il patto digitale da scrivere insieme, con impegni anche per te
La difesa più forte, lo vedrai capitolo dopo capitolo, non è un'app: è un figlio che viene da te quando qualcosa va storto, invece di nascondersi. Il libro ti aiuta a costruire quella porta aperta prima che serva.
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Il PDF è gratis. Il cartaceo è da tenere con la matita in mano

Questo non è un romanzo, è uno strumento di lavoro: si sottolinea, si annota, si riprende in mano la sera in cui serve. Scegli tu come leggerlo, o tienili entrambi.

Il PDF integrale, in omaggio

Tutti i quindici capitoli, da leggere su telefono, tablet o computer. Puoi girarlo agli altri genitori della classe, così com'è: più adulti parlano la stessa lingua, più i ragazzi sono protetti.

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Consigliato per casa

Il libro cartaceo o in ebook, su Amazon

Da tenere sul comodino, da sottolineare, da prestare. Le checklist e il patto digitale li trovi lì, pronti quando servono. E ogni copia acquistata sostiene l'edizione gratuita per le scuole.

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4,9 Recensioni verificate

Prima di fidarti dei suoi consigli, guarda chi firma il libro

Le recensioni pubbliche su Google di chi con l'autore ci ha lavorato davvero, con nome e cognome.

Max Valle, padre di tre figlie, autore di Crescere con l'intelligenza artificiale ed Ethical Hacker certificato

Chi ti regala il libro: un tecnico della sicurezza, e un padre

Non sono uno psicologo e non sono un giornalista. Faccio sicurezza informatica da più di trent'anni, collaboro dal 2001 con la Polizia Postale sui reati informatici e dal 2008 giro le scuole italiane per parlare di rete con ragazzi e famiglie. Ma prima di tutto sono padre di tre figlie, e questo libro l'ho scritto anche per loro.

Per questo, quando ti parlo di un ricatto online o di una foto falsa, non mi fermo a dirti che è pericoloso: ti spiego come ragiona chi attacca, e proprio per questo dove puoi fermarlo. E l'IA non la temo: ci lavoro ogni giorno.

4,9 Recensioni Google
  • Padre di tre figlie
  • Dal 2008 nelle scuole con studenti, insegnanti e famiglie
  • Collabora dal 2001 con la Polizia Postale
  • Ethical Hacker certificato (CPEH)
  • Consulente Privacy & GDPR (FederPrivacy)
  • Autore di "Genitori e Internet", di cui questo libro è il seguito
Ethical Hacker (CPEH) CTU Tribunale di Lodi FederPrivacy
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Sei cose da sapere prima di scaricarlo

Le risposte alle domande che i genitori mi fanno più spesso su questo libro.

Sì. È il testo integrale, tutti i quindici capitoli, senza tagli e senza costi. Lo regalo perché voglio che arrivi a quante più famiglie possibile. Se poi ti è utile, puoi sostenerne la diffusione comprando l'edizione cartacea o digitale su Amazon.
Sì, è scritto proprio per te. Non serve essere bravi con la tecnologia: servono pochi principi e una relazione aperta con tuo figlio. Dove serve, il meccanismo tecnico è spiegato in italiano semplice prima della soluzione.
Per genitori di ragazzi tra gli otto e i diciotto anni. Le regole su compiti, smartphone e social sono adattate all'età, perché conta la maturità di tuo figlio più della sua data di nascita.
Sì, e ti chiedo di farlo. Il PDF è distribuito con licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0: puoi condividerlo con la chat di classe, gli amici e i parenti, purché resti integro, con il nome dell'autore, e non venga venduto.
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Sì. Ogni mail di un lettore con una domanda concreta su come applicare il libro in famiglia riceve una risposta personale entro sette giorni lavorativi, almeno per i primi dodici mesi dall'uscita. L'indirizzo è max@maxvalle.it.
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  • Testo integrale, quindici capitoli
  • Le prime 24 ore, passo per passo
  • Da condividere con altri genitori

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