Crescere con l'intelligenza artificiale: il libro completo in PDF, gratis per i genitori che vogliono restare l'adulto di riferimento.
"Mio figlio fa i compiti con ChatGPT. Io non ci capisco niente. Faccio bene a lasciarlo fare o gli sto rovinando la testa?" È la domanda che mi fanno più spesso i genitori, nelle scuole di tutta Italia. La risposta è in questo libro, e te lo regalo: tutti i quindici capitoli, senza tagli. Non devi diventare un tecnico, ti basta un'ora di attenzione alla volta.
Il PDF arriva via email dopo il modulo in fondo alla pagina. Il cartaceo si compra su Amazon.
Crescere con l'intelligenza artificiale · di Max Valle
Tuo figlio usa già l'IA ogni settimana. Tu, forse, mai
Non è colpa di nessuno: è la fotografia di un divario. Tre ragazzi su quattro tra i 15 e i 19 anni la usano ogni settimana, più di un adulto su due non l'ha mai toccata. Se ti riconosci in una di queste situazioni, sei nel posto giusto.
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Fa i compiti con ChatGPT e non sai se impara o copia. E non sai nemmeno cosa guardare per capirlo, perché il voto da solo non te lo dice.
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Alle undici di sera si confida con un chatbot. Quasi un adolescente su due si è rivolto all'IA quando si sentiva triste, solo o in ansia, in una chat che tu non vedi.
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Hai paura delle foto false create con l'IA. Basta una foto vestita pubblicata sui social per costruire un falso nudo in pochi secondi, ed è già successo in Italia.
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Temi il ricatto e l'adescamento online. E sai che, se succedesse, nelle prime ore il panico prenderebbe il posto della lucidità, tua e sua.
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Non sai a che età dare lo smartphone. Né quali regole mettere sui social, sui giochi e sui chatbot, senza diventare il genitore che vieta tutto.
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Ne sa più di te e te lo fa pesare. E ti chiedi come restare credibile quando lui apre un'app in tre secondi e tu non sai nemmeno come si chiama.
Né panico né delega
Davanti all'intelligenza artificiale i genitori fanno di solito due errori. Il primo è il panico: si spegne il telefono e non se ne parla più. Ma i ragazzi aggirano il divieto in cinque minuti, e tu perdi la cosa più preziosa che hai, la loro fiducia. Il secondo è la delega: "sono nativi digitali, ne sanno più di me, lascio fare". È una resa travestita da fiducia, perché la velocità con le dita non è competenza.
Questo libro sta nel mezzo. Ti mostra come funziona la macchina, poi ti dà qualcosa da fare. Sempre in quest'ordine. E ti faccio una promessa: non ti spaventerò a vuoto. Ogni volta che ti mostro un rischio, subito dopo trovi una via d'uscita.
Il tuo compito non è sapere tutto prima di tuo figlio. È restare la persona a cui si rivolge quando qualcosa va storto, prima che sia troppo tardi.
Cosa trovi nel libro, prima ancora di scaricarlo
Niente liste di app da installare, che invecchiano in pochi mesi. Un metodo che resta valido anche quando gli strumenti di oggi avranno cambiato nome.
- Che cos'è davvero l'IA, spiegata in parole semplici: non pensa, prevede la parola più probabile, e a volte inventa con tono sicuro
- Compiti e studio: i tre usi (ghostwriter, stampella, tutor) e un patto sui compiti in cinque righe
- Chatbot e compagni virtuali: quando il conforto della macchina avvicina alle persone e quando isola
- Il cervello in prestito: cosa c'è di vero nella paura che l'IA renda i ragazzi meno capaci di pensare
- Le difese di casa: password, verifica in due passaggi, wifi e perché i parental control non bastano
- Deepnude, sextortion e adescamento: i segnali da riconoscere e cosa fare nelle prime 24 ore
- Chi chiamare in Italia: Garante, Polizia Postale, 114 e 112, e la cartella delle emergenze
- Età, smartphone, social e il patto digitale da scrivere insieme, con impegni anche per te
Il PDF è gratis. Il cartaceo è da tenere con la matita in mano
Questo non è un romanzo, è uno strumento di lavoro: si sottolinea, si annota, si riprende in mano la sera in cui serve. Scegli tu come leggerlo, o tienili entrambi.
Il PDF integrale, in omaggio
Tutti i quindici capitoli, da leggere su telefono, tablet o computer. Puoi girarlo agli altri genitori della classe, così com'è: più adulti parlano la stessa lingua, più i ragazzi sono protetti.
Il libro cartaceo o in ebook, su Amazon
Da tenere sul comodino, da sottolineare, da prestare. Le checklist e il patto digitale li trovi lì, pronti quando servono. E ogni copia acquistata sostiene l'edizione gratuita per le scuole.
Prima di fidarti dei suoi consigli, guarda chi firma il libro
Le recensioni pubbliche su Google di chi con l'autore ci ha lavorato davvero, con nome e cognome.
Sei cose da sapere prima di scaricarlo
Le risposte alle domande che i genitori mi fanno più spesso su questo libro.
Vuoi che se ne parli anche nella scuola di tuo figlio?
Proponilo al rappresentante di classe o al comitato genitori: porto questi temi nelle scuole con serate per le famiglie, incontri con i ragazzi e webinar. La scuola, intanto, può avere il PDF gratis dalla pagina dedicata.
Ricevi il libro completo in PDF
Tre campi e ti arriva l'email con il link per scaricarlo. Leggilo con la matita in mano, e con la porta aperta.
- Testo integrale, quindici capitoli
- Le prime 24 ore, passo per passo
- Da condividere con altri genitori