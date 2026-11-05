Davanti all'intelligenza artificiale i genitori fanno di solito due errori. Il primo è il panico: si spegne il telefono e non se ne parla più. Ma i ragazzi aggirano il divieto in cinque minuti, e tu perdi la cosa più preziosa che hai, la loro fiducia. Il secondo è la delega: "sono nativi digitali, ne sanno più di me, lascio fare". È una resa travestita da fiducia, perché la velocità con le dita non è competenza.

Questo libro sta nel mezzo. Ti mostra come funziona la macchina, poi ti dà qualcosa da fare. Sempre in quest'ordine. E ti faccio una promessa: non ti spaventerò a vuoto. Ogni volta che ti mostro un rischio, subito dopo trovi una via d'uscita.

Il tuo compito non è sapere tutto prima di tuo figlio. È restare la persona a cui si rivolge quando qualcosa va storto, prima che sia troppo tardi.