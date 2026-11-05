Sei anni fa ho scritto Genitori e Internet, e la domanda era una sola: i tuoi figli sono al sicuro in rete? Oggi la domanda è cambiata. L'intelligenza artificiale generativa ha aggiunto tre cose nuove: lo strumento crea (un tema, ma anche una foto falsa di tua figlia), risponde (e per un ragazzo solo può diventare più presente di un amico) ed è privato (la conversazione avviene in una chat chiusa che nessun adulto vede).

Davanti a questo gli adulti commettono di solito due errori. Il primo è il panico: si vieta tutto, i ragazzi aggirano il divieto in cinque minuti e tu perdi il canale attraverso cui potresti proteggerli. Il secondo è la delega: "sono nativi digitali, ne sanno più di me". Ma la velocità con le dita non è competenza.

Questo libro sta nel mezzo. Non demonizza l'IA e non la celebra: ti mostra come funziona, poi ti dà qualcosa da fare. Sempre in quest'ordine. Il tuo compito non è sapere tutto prima di tuo figlio, è restare l'adulto di riferimento, quello a cui si rivolge quando qualcosa va storto.