Il libro · scuola, famiglia e sicurezza nell'era dell'IA

Crescere con l'intelligenza artificiale: come proteggere i figli e insegnare loro a usare bene l'IA, a casa e a scuola.

"Mio figlio fa i compiti con ChatGPT. Io non ci capisco niente. Faccio bene a lasciarlo fare o gli sto rovinando la testa?" Me lo ha chiesto una mamma, una sera di novembre, in una scuola media di provincia. Poi l'ho sentito ripetere in decine di altre sale. Questo libro è la risposta pratica che quella sera non stava in una conferenza: né panico né delega, ma il meccanismo spiegato prima e, subito dopo, una cosa da fare.

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15 capitoli 24 ore: la procedura d'emergenza 7 principi che non invecchiano 2 checklist, casa e scuola
La copertina del libro Crescere con l'intelligenza artificiale di Max Valle

Crescere con l'intelligenza artificiale · di Max Valle

Tuo figlio usa già l'intelligenza artificiale. Chi gli guarda le spalle?

In Italia tre ragazzi su quattro tra i 15 e i 19 anni usano l'IA ogni settimana, mentre più di un adulto su due non l'ha mai toccata. Se ti riconosci in una di queste situazioni, il libro è stato scritto guardando casa tua, o la tua classe.

  • Fa i compiti con ChatGPT e non sai se impara o copia. E non sai nemmeno cosa guardare per capirlo, perché il voto da solo non te lo dice.

  • Alle undici di sera si confida con un chatbot. Quasi un adolescente su due si è rivolto all'IA quando si sentiva triste, solo o in ansia, in una chat che nessun genitore vede.

  • Hai letto dei falsi nudi creati con l'IA. Ad Acri, in provincia di Cosenza, sono girati tra coetanei oltre un migliaio di finti nudi di ragazze minorenni. Non è un caso americano.

  • Temi il ricatto e l'adescamento online. E sai che, se succedesse, nelle prime ore il panico prenderebbe il posto della lucidità, tua e sua.

  • Sei un insegnante e l'IA è già in classe. Con regole nuove da rispettare, responsabilità sulle tue spalle e, come due docenti su tre, nessuna formazione specifica.

  • Non sai a che età dare lo smartphone, né quali regole mettere. Vietare tutto rompe la fiducia, lasciar fare è una resa travestita da fiducia.

Né panico né delega: la tesi del libro

Sei anni fa ho scritto Genitori e Internet, e la domanda era una sola: i tuoi figli sono al sicuro in rete? Oggi la domanda è cambiata. L'intelligenza artificiale generativa ha aggiunto tre cose nuove: lo strumento crea (un tema, ma anche una foto falsa di tua figlia), risponde (e per un ragazzo solo può diventare più presente di un amico) ed è privato (la conversazione avviene in una chat chiusa che nessun adulto vede).

Davanti a questo gli adulti commettono di solito due errori. Il primo è il panico: si vieta tutto, i ragazzi aggirano il divieto in cinque minuti e tu perdi il canale attraverso cui potresti proteggerli. Il secondo è la delega: "sono nativi digitali, ne sanno più di me". Ma la velocità con le dita non è competenza.

Questo libro sta nel mezzo. Non demonizza l'IA e non la celebra: ti mostra come funziona, poi ti dà qualcosa da fare. Sempre in quest'ordine. Il tuo compito non è sapere tutto prima di tuo figlio, è restare l'adulto di riferimento, quello a cui si rivolge quando qualcosa va storto.

Sei tappe, quindici capitoli

Quello che trovi tra le pagine, messo per iscritto prima che tu lo compri

Niente liste di app da installare quest'anno, che sarebbero vecchie prima di aprire il libro. Metodo, principi e procedure che restano validi anche quando lo strumento di moda avrà cambiato nome.

  • Che cos'è davvero l'IA, spiegata in parole semplici: non pensa, prevede la parola più probabile, e quando inventa lo fa con lo stesso tono sicuro
  • Compiti e studio: impara o copia? I tre usi (ghostwriter, stampella, tutor) e come spostare tuo figlio verso l'ultimo
  • L'IA in classe: cosa può fare il docente, cosa rischia e perché il voto lo mette sempre una persona
  • I dati di tuo figlio: registro elettronico, privacy, GDPR e il DPO della scuola, a cui puoi scrivere
  • Chatbot e compagni virtuali: quando il conforto della macchina avvicina alle persone e quando isola
  • Pensare come chi attacca: il modello di minaccia applicato alla famiglia e le poche difese che contano davvero
  • Deepnude, sextortion e adescamento: come funzionano e cosa fare nelle prime 24 ore
  • Chi chiamare in Italia: Garante, Polizia Postale, 114 e 112, e la cartella delle emergenze da preparare da sereno
  • Lavori che spariscono e lavori che nascono: come orientare i figli senza paura
  • Età, smartphone, social e il patto digitale scritto in famiglia, con impegni anche per i genitori
La promessa che regge tutto il libro è semplice: ogni volta che ti mostro un rischio, subito dopo ti do una cosa da fare. Non troverai mai un problema senza una via d'uscita, perché la paura senza una procedura è solo angoscia. E ogni dato che leggi ha una fonte citata, perché sui figli non ci si accontenta del sentito dire.
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Un solo libro per casa e scuola, perché il ragazzo è uno solo

Genitori e insegnanti di solito ricevono manuali diversi. Ma se scuola e famiglia danno regole diverse o messaggi opposti, il ragazzo si infila nella crepa in mezzo. Il ponte tra le due non è un buon proposito, è una necessità di sicurezza.

Genitori di figli tra gli 8 e i 18 anni

Non ti chiedo di diventare un tecnico. Ti chiedo un'ora di attenzione alla volta, per capire abbastanza da restare la persona di riferimento quando tuo figlio ne avrà bisogno.

Insegnanti

L'IA te la ritrovi in classe che tu lo voglia o no. Il libro non sostituisce la formazione che ti spetta, ma ti dà una base solida e pratica su compiti, valutazione e regole per non arrivare impreparato.

Dirigenti scolastici e referenti digitali

Chi deve decidere quali strumenti entrano a scuola e come si proteggono i dati degli studenti: linee guida del Ministero, GDPR e legge italiana sull'IA tradotti in scelte concrete.

Chi costruisce il ponte tra casa e scuola

Rappresentanti di classe, consigli d'istituto, educatori: chi vuole portare a una riunione poche regole condivise, le stesse chiavi per adulti diversi.

4,9 Recensioni verificate

Prima di affidargli i tuoi dubbi, guarda chi firma il libro

Le recensioni pubbliche su Google di chi con l'autore ci ha lavorato davvero, con nome e cognome.

Trentatré anni di sicurezza digitale, dalle banche ai banchi di scuola

Sei nomi tra le oltre 2.500 realtà seguite dal 1993, tra cui due grandi atenei italiani. Le altre, divise per settore, sono nella pagina dei clienti.

Banca di Asti Politecnico di Milano UnipolSai Ministero della Difesa Università Sapienza di Roma Atlas Copco
Max Valle, autore di Crescere con l'intelligenza artificiale ed Ethical Hacker certificato

Perché lo scrive un tecnico della sicurezza, e un padre

Non sono uno psicologo e non sono un giornalista. Faccio sicurezza informatica da più di trent'anni, collaboro dal 2001 con la Polizia Postale sui reati informatici e dal 2008 giro le scuole italiane con il progetto Genitori e Internet, per insegnare a ragazzi e famiglie l'uso corretto della rete. Ma prima di tutto sono padre di tre figlie, e questo libro l'ho scritto anche per loro.

Essere un tecnico della sicurezza significa una cosa precisa: quando parlo di un deepnude o di un ricatto online non mi fermo a dire che è pericoloso, ti spiego come funziona il meccanismo, e proprio per questo dove puoi fermarlo. E l'IA non la temo: ci lavoro ogni giorno.

4,9 Recensioni Google
  • Sul web dal 1993, oltre 2.500 realtà seguite in 12 paesi
  • Dal 2008 nelle scuole con studenti, insegnanti e famiglie
  • Ethical Hacker certificato (CPEH)
  • CTU del Tribunale di Lodi
  • Consulente Privacy & GDPR (FederPrivacy)
  • Autore di 7 libri, tra cui "Genitori e Internet"
Ethical Hacker (CPEH) CTU Tribunale di Lodi FederPrivacy
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Sei cose da sapere prima di aprire la prima pagina

Le risposte alle domande che genitori e insegnanti fanno più spesso su questo libro.

Sì, è scritto proprio per te. Non serve essere bravi con la tecnologia: servono pochi principi e una relazione aperta con tuo figlio. Dove serve, il meccanismo tecnico è spiegato in italiano semplice prima della soluzione, così capisci il perché e non solo il cosa.
Per genitori di ragazzi tra gli otto e i diciotto anni. Le regole sui compiti, sullo smartphone e sui social sono adattate all'età, perché conta la maturità di tuo figlio più della sua data di nascita: la libertà si dà a gradini, insieme alla responsabilità dimostrata.
Cosa puoi fare con l'IA e cosa rischi, alla luce delle regole scritte oggi in vigore; perché non fidarsi dei software che "riconoscono l'IA" e usare invece il colloquio; come proteggere i dati degli studenti; e una checklist per la scuola, oltre a quella per la famiglia, per costruire il ponte con i genitori.
Gli esempi in parte sì, è inevitabile. I principi no. Proprio per questo il libro non è una lista di app, ma un metodo: sette principi evergreen, due checklist e un glossario minimo che restano validi anche quando gli strumenti di oggi avranno cambiato nome.
L'edizione cartacea e quella digitale si comprano su Amazon, dal pulsante che trovi in questa pagina: la scheda riporta formati e prezzi aggiornati. Per le scuole esiste un'edizione gratuita fuori commercio in PDF, che si può stampare, proiettare e caricare sul registro elettronico: chi acquista il libro ne sostiene la diffusione. Le scuole possono richiederla scrivendo a max@maxvalle.it.
Sì. Ogni mail di un lettore con una domanda concreta su come applicare il libro in famiglia o a scuola riceve una risposta personale entro sette giorni lavorativi, almeno per i primi dodici mesi dall'uscita. L'indirizzo è max@maxvalle.it.
Il libro · disponibile su Amazon

Il manuale da avere in casa prima che il problema bussi alla porta

Nel panico non avrai la lucidità di cercare cosa fare. Leggilo adesso, da sereno, con la matita in mano: alla fine avrai un metodo, una procedura e la porta aperta con tuo figlio.

  • 15 capitoli con fonti verificabili
  • Le prime 24 ore, passo per passo
  • Patto digitale e checklist casa e scuola
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