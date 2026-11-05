Crescere con l'intelligenza artificiale: come proteggere i figli e insegnare loro a usare bene l'IA, a casa e a scuola.
"Mio figlio fa i compiti con ChatGPT. Io non ci capisco niente. Faccio bene a lasciarlo fare o gli sto rovinando la testa?" Me lo ha chiesto una mamma, una sera di novembre, in una scuola media di provincia. Poi l'ho sentito ripetere in decine di altre sale. Questo libro è la risposta pratica che quella sera non stava in una conferenza: né panico né delega, ma il meccanismo spiegato prima e, subito dopo, una cosa da fare.Lo compro su Amazon
Il pulsante porta alla scheda del libro su Amazon. L'acquisto avviene lì, con il tuo account.
Crescere con l'intelligenza artificiale · di Max Valle
Tuo figlio usa già l'intelligenza artificiale. Chi gli guarda le spalle?
In Italia tre ragazzi su quattro tra i 15 e i 19 anni usano l'IA ogni settimana, mentre più di un adulto su due non l'ha mai toccata. Se ti riconosci in una di queste situazioni, il libro è stato scritto guardando casa tua, o la tua classe.
-
Fa i compiti con ChatGPT e non sai se impara o copia. E non sai nemmeno cosa guardare per capirlo, perché il voto da solo non te lo dice.
-
Alle undici di sera si confida con un chatbot. Quasi un adolescente su due si è rivolto all'IA quando si sentiva triste, solo o in ansia, in una chat che nessun genitore vede.
-
Hai letto dei falsi nudi creati con l'IA. Ad Acri, in provincia di Cosenza, sono girati tra coetanei oltre un migliaio di finti nudi di ragazze minorenni. Non è un caso americano.
-
Temi il ricatto e l'adescamento online. E sai che, se succedesse, nelle prime ore il panico prenderebbe il posto della lucidità, tua e sua.
-
Sei un insegnante e l'IA è già in classe. Con regole nuove da rispettare, responsabilità sulle tue spalle e, come due docenti su tre, nessuna formazione specifica.
-
Non sai a che età dare lo smartphone, né quali regole mettere. Vietare tutto rompe la fiducia, lasciar fare è una resa travestita da fiducia.
Né panico né delega: la tesi del libro
Sei anni fa ho scritto Genitori e Internet, e la domanda era una sola: i tuoi figli sono al sicuro in rete? Oggi la domanda è cambiata. L'intelligenza artificiale generativa ha aggiunto tre cose nuove: lo strumento crea (un tema, ma anche una foto falsa di tua figlia), risponde (e per un ragazzo solo può diventare più presente di un amico) ed è privato (la conversazione avviene in una chat chiusa che nessun adulto vede).
Davanti a questo gli adulti commettono di solito due errori. Il primo è il panico: si vieta tutto, i ragazzi aggirano il divieto in cinque minuti e tu perdi il canale attraverso cui potresti proteggerli. Il secondo è la delega: "sono nativi digitali, ne sanno più di me". Ma la velocità con le dita non è competenza.
Questo libro sta nel mezzo. Non demonizza l'IA e non la celebra: ti mostra come funziona, poi ti dà qualcosa da fare. Sempre in quest'ordine. Il tuo compito non è sapere tutto prima di tuo figlio, è restare l'adulto di riferimento, quello a cui si rivolge quando qualcosa va storto.
Quello che trovi tra le pagine, messo per iscritto prima che tu lo compri
Niente liste di app da installare quest'anno, che sarebbero vecchie prima di aprire il libro. Metodo, principi e procedure che restano validi anche quando lo strumento di moda avrà cambiato nome.
- Che cos'è davvero l'IA, spiegata in parole semplici: non pensa, prevede la parola più probabile, e quando inventa lo fa con lo stesso tono sicuro
- Compiti e studio: impara o copia? I tre usi (ghostwriter, stampella, tutor) e come spostare tuo figlio verso l'ultimo
- L'IA in classe: cosa può fare il docente, cosa rischia e perché il voto lo mette sempre una persona
- I dati di tuo figlio: registro elettronico, privacy, GDPR e il DPO della scuola, a cui puoi scrivere
- Chatbot e compagni virtuali: quando il conforto della macchina avvicina alle persone e quando isola
- Pensare come chi attacca: il modello di minaccia applicato alla famiglia e le poche difese che contano davvero
- Deepnude, sextortion e adescamento: come funzionano e cosa fare nelle prime 24 ore
- Chi chiamare in Italia: Garante, Polizia Postale, 114 e 112, e la cartella delle emergenze da preparare da sereno
- Lavori che spariscono e lavori che nascono: come orientare i figli senza paura
- Età, smartphone, social e il patto digitale scritto in famiglia, con impegni anche per i genitori
Un solo libro per casa e scuola, perché il ragazzo è uno solo
Genitori e insegnanti di solito ricevono manuali diversi. Ma se scuola e famiglia danno regole diverse o messaggi opposti, il ragazzo si infila nella crepa in mezzo. Il ponte tra le due non è un buon proposito, è una necessità di sicurezza.
Genitori di figli tra gli 8 e i 18 anni
Non ti chiedo di diventare un tecnico. Ti chiedo un'ora di attenzione alla volta, per capire abbastanza da restare la persona di riferimento quando tuo figlio ne avrà bisogno.
Insegnanti
L'IA te la ritrovi in classe che tu lo voglia o no. Il libro non sostituisce la formazione che ti spetta, ma ti dà una base solida e pratica su compiti, valutazione e regole per non arrivare impreparato.
Dirigenti scolastici e referenti digitali
Chi deve decidere quali strumenti entrano a scuola e come si proteggono i dati degli studenti: linee guida del Ministero, GDPR e legge italiana sull'IA tradotti in scelte concrete.
Chi costruisce il ponte tra casa e scuola
Rappresentanti di classe, consigli d'istituto, educatori: chi vuole portare a una riunione poche regole condivise, le stesse chiavi per adulti diversi.
Prima di affidargli i tuoi dubbi, guarda chi firma il libro
Le recensioni pubbliche su Google di chi con l'autore ci ha lavorato davvero, con nome e cognome.
Trentatré anni di sicurezza digitale, dalle banche ai banchi di scuola
Sei nomi tra le oltre 2.500 realtà seguite dal 1993, tra cui due grandi atenei italiani. Le altre, divise per settore, sono nella pagina dei clienti.
Sei cose da sapere prima di aprire la prima pagina
Le risposte alle domande che genitori e insegnanti fanno più spesso su questo libro.
Vuoi portare questi temi nella tua scuola?
Dal 2008 organizzo webinar e giornate nelle scuole con studenti, insegnanti e famiglie, sull'uso sicuro della rete e dell'intelligenza artificiale. Raccontami cosa vi serve e ne parliamo, libro alla mano.
Il manuale da avere in casa prima che il problema bussi alla porta
Nel panico non avrai la lucidità di cercare cosa fare. Leggilo adesso, da sereno, con la matita in mano: alla fine avrai un metodo, una procedura e la porta aperta con tuo figlio.
- 15 capitoli con fonti verificabili
- Le prime 24 ore, passo per passo
- Patto digitale e checklist casa e scuola
Il pulsante apre la scheda del libro su Amazon in una nuova finestra. Ogni copia venduta sostiene l'edizione gratuita per le scuole.