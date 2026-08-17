Ottimizzazione SEO di una pagina: il metodo e l’autopsia di questa

L’ottimizzazione SEO di una pagina è un lavoro chirurgico su una singola URL, e questa pagina è la prova vivente di quanto invecchi male se nessuno la rimette in discussione. Fino a ieri, qui sopra, c’era un articolo che avevo pubblicato nel novembre del 2014: raccomandava cinque strumenti per la ricerca di parole chiave, e tre di quei cinque oggi non esistono più. Poggiava su un concetto, l’LSI, che Google ha smentito pubblicamente. Continuava a portare visite, il che è la parte più insidiosa della storia. Ho deciso di non cancellarla e di non spostarla altrove. La riscrivo qui, allo stesso indirizzo, e la uso come tavolo anatomico: dentro trovi il metodo che applico su una pagina qualsiasi, cosa smettere di fare, come capire se ha funzionato e in quanto tempo.

Che cos’è l’ottimizzazione SEO di una pagina

Partiamo da una definizione che non sia la solita. L’ottimizzazione SEO è l’insieme delle scelte editoriali, strutturali e tecniche che rendono una pagina la migliore risposta disponibile per una specifica intenzione di ricerca, e che allo stesso tempo la rendono comprensibile a un motore che non ha occhi. Due condizioni, non una. Chi ne soddisfa solo la prima scrive contenuti bellissimi che nessuno trova. Chi ne soddisfa solo la seconda produce pagine perfettamente formattate che l’utente abbandona in nove secondi.

La parola “pagina” nella definizione non è un dettaglio. Nella SERP italiana per questa keyword, ogni guida disponibile parla di siti: architettura, sitemap, robots, dominio, hosting. Sono argomenti veri e ne ho scritto anche io in modo esteso quando si tratta di ottimizzare un sito internet nel suo complesso. Ma chi arriva qui, nella grande maggioranza dei casi, ha in mano una URL specifica che non si muove, non un progetto da rifondare. Ha una scheda prodotto ferma in seconda pagina, un articolo del blog che ha perso metà del traffico dopo un core update, una landing che converte bene ma non riceve visite. Serve una procedura che si applichi a quella singola risorsa.

Le tre domande a cui il motore risponde per conto tuo

Ogni volta che un crawler visita una pagina, deve rispondere a tre domande in sequenza. Di cosa parla questo documento. A chi serve. Perché dovrei preferirlo ai centomila che parlano della stessa cosa. Se la pagina non risponde da sola, il motore risponde per te, usando i segnali che trova: il testo degli altri siti che ti linkano, il comportamento degli utenti che ci arrivano, la somiglianza con documenti che ha già classificato. Quelle risposte inferite raramente coincidono con quello che avresti voluto.

L’intero mestiere dell’ottimizzazione SEO on page consiste nel togliere al motore la necessità di indovinare. Non è manipolazione, è disambiguazione. Ed è il motivo per cui il lavoro parte sempre dal significato e mai dal formato.

Perché si ottimizza la pagina e non il sito

Google indicizza documenti, non aziende. Una singola URL può posizionarsi benissimo su un dominio mediocre e una URL scritta male può affondare su un dominio autorevole. La reputazione del dominio agisce come moltiplicatore, non come sostituto: alza il tetto di quello che una buona pagina può ottenere, non salva una pagina che non merita.

Questo ha una conseguenza operativa che nella pratica quotidiana vedo ignorare quasi sempre. Se hai risorse limitate, e ogni PMI italiana le ha, la scelta più redditizia non è “rifacciamo il sito”. È individuare le dieci pagine che stanno fra la posizione 5 e la 20, cioè quelle che il motore già considera pertinenti ma non ancora sufficienti, e portarle sopra la soglia una per una. È lavoro noioso, misurabile e con un ritorno molto più prevedibile di qualunque restyling.

L’autopsia: cosa c’era su questa pagina fino a ieri

Ora la parte scomoda. Nel novembre 2014 ho pubblicato a questo indirizzo un articolo che era, dichiaratamente, l’adattamento italiano di un post americano firmato da Cyrus Shepard. Buon post, per l’epoca. Il problema non è averlo tradotto: è averlo lasciato lì dodici anni, mentre il web sotto cambiava tre volte.

Ecco cosa conteneva, verificato riga per riga prima di riscrivere.

Tre strumenti su cinque non esistono più

La sezione finale elencava cinque tool per la ricerca di parole chiave correlate ed entità. Alchemy API: acquisita da IBM e poi dismessa, l’endpoint è morto da anni. Social Mention: offline. LSIKeywords: costruito attorno a un’idea che Google ha smentito esplicitamente e più volte, cioè che esistano “keyword LSI” da inserire per rafforzare un tema. Restavano in piedi SEO Review Tools e Google Trends, quest’ultimo peraltro con un’interfaccia completamente diversa da quella descritta nel testo, dove si parlava di scaricare un CSV da una rotellina delle impostazioni che non c’è più.

Tre indicazioni su cinque erano quindi non solo inutili, ma dannose: mandavano il lettore a sbattere contro pagine morte, e nel caso dell’LSI gli insegnavano un concetto sbagliato che poi avrebbe applicato ovunque.

Nove link esterni, tutti fermi al 2014

L’articolo citava brevetti Google, un paper di Stanford, un documento su un server FTP dell’università di Toronto e diversi post di Moz. Tutti riferimenti seri nel merito. Tutti in protocollo http, uno addirittura in ftp, con il risultato prevedibile: mixed content, redirect a catena e, in almeno due casi, destinazioni non più raggiungibili. Un link esterno rotto non è un dramma per il ranking. È un dramma per la credibilità, che è la cosa che il lettore misura in mezzo secondo.

Il problema non era l’età, era l’assenza di verifica

Vale la pena fermarsi su questo punto, perché è il vero insegnamento dell’autopsia. Un contenuto del 2014 non è sbagliato perché è del 2014. La parte concettuale di quell’articolo, la relazione fra entità, il peso della posizione delle parole nel documento, la prossimità semantica fra concetti correlati, regge benissimo ancora oggi ed è anzi diventata più importante con i sistemi di comprensione del linguaggio. Quella parte l’ho tenuta, la trovi più avanti in forma aggiornata.

Il contenuto era sbagliato perché nessuno, per dodici anni, si è seduto a verificare se le raccomandazioni operative fossero ancora eseguibili. Nessun processo di revisione, nessun controllo dei link in uscita, nessun confronto periodico con la SERP. La data di modifica veniva aggiornata dal CMS senza che il testo cambiasse, il che è la forma più elegante di autoinganno che conosca nel nostro settore.

Se hai un archivio di contenuti che va indietro di qualche anno, prima di scrivere il prossimo articolo fai questa cosa: esporta le URL che portano ancora traffico e ordina per data di ultima revisione vera. Scommetto su quello che vuoi che almeno il venti per cento raccomanda strumenti, funzionalità o interfacce che non esistono più.

Il metodo in sette passaggi

Questa è la procedura che seguo su una singola URL. L’ho applicata a questa pagina mentre la riscrivevo, quindi tutto quello che leggi qui sotto è verificabile guardando il risultato che hai davanti.

Primo passaggio: definire l’intento prima della keyword

L’errore più comune nell’ottimizzazione SEO è partire dal volume di ricerca. Si apre uno strumento, si ordina per ricerche mensili decrescenti, si sceglie il numero più alto compatibile con la propria autorità e si scrive. Il risultato è una pagina che intercetta la query ma sbaglia la risposta.

L’ordine corretto è inverso. Prima si stabilisce cosa vuole ottenere una persona quando digita quella frase: capire un concetto, confrontare opzioni, eseguire un’azione, trovare un fornitore. Poi si verifica quel giudizio guardando cosa Google sta già premiando, perché la SERP è la fotografia più onesta dell’intento che esista. Se per la tua keyword le prime dieci posizioni sono tutte guide didattiche e tu vuoi piazzarci una pagina servizio, non hai un problema di ottimizzazione: hai scelto la keyword sbagliata per quella pagina.

Nel caso di questa pagina, l’intento è chiaramente informativo con una coda commerciale: chi cerca vuole capire come si fa, e una parte di chi cerca, dopo aver capito quanto lavoro comporta, valuterà di farlo fare a qualcuno. La struttura tiene conto di entrambe le cose. Se vuoi approfondire la fase di selezione, ne ho scritto in dettaglio parlando di come si imposta una keyword research seria.

Secondo passaggio: mappare l’entità e il campo semantico

Qui recupero la parte migliore della vecchia versione di questo articolo, perché era giusta allora ed è più giusta adesso. Una pagina non si posiziona per una parola, si posiziona per un argomento. E un motore capisce di quale argomento si tratta osservando quali altri concetti compaiono insieme a quello principale.

Il test pratico è questo: elenca i dieci termini che un esperto del tuo tema userebbe inevitabilmente, e che un non esperto non conoscerebbe. Se la tua pagina parla di ottimizzazione SEO e non nomina mai intento di ricerca, crawling, indicizzazione, dati strutturati o Core Web Vitals, il motore ha ragione a dubitare che tu sappia di cosa stai parlando. Non è keyword stuffing, è il contrario: è coerenza del vocabolario tecnico.

Attenzione però a non trasformarlo in un esercizio meccanico. La sequenza corretta è: scrivi da esperto, poi controlla cosa manca, non il contrario. Chi parte dalla lista di termini e ci costruisce attorno le frasi produce quel testo leggermente innaturale che ormai riconoscono tutti, lettori compresi.

Terzo passaggio: costruire la struttura prima del testo

La struttura di una pagina ottimizzata non è una formattazione applicata alla fine. È l’architettura del ragionamento, e va decisa prima di scrivere il primo paragrafo.

Il criterio che uso è semplice: ogni H2 deve corrispondere a una domanda che il lettore si porrebbe naturalmente a quel punto della lettura, e le domande devono presentarsi nell’ordine in cui si presentano nella testa di chi legge. Non nell’ordine in cui fa comodo a te esporle. La differenza si sente subito: una struttura costruita sull’ordine mentale del lettore si legge di seguito, una costruita sull’ordine logico dell’autore costringe a saltare avanti e indietro.

Un controllo che funziona sempre: leggi solo gli heading, dal primo all’ultimo, ignorando il testo. Se quella sequenza da sola racconta una storia sensata e risponde alla domanda del titolo, la struttura tiene. Se sembra un elenco di argomenti messi in fila, va rifatta.

Quarto passaggio: scrivere per primi gli elementi che il motore legge per primi

Title, primo heading e primo paragrafo hanno un peso sproporzionato rispetto alla loro lunghezza, per una ragione banale: sono la parte del documento che dichiara di cosa si tratta. Un motore che deve classificare miliardi di pagine dà logicamente più credito a ciò che il documento afferma di sé stesso in apertura.

Sul title c’è una tensione permanente fra chiarezza per il motore e attrattività per l’umano, e non esiste una soluzione universale. Ne ho discusso a lungo ragionando su title e headline, se scriverli per i motori o per i lettori. La sintesi della mia esperienza è che il title deve contenere la formulazione che l’utente ha effettivamente digitato, e aggiungere una sola informazione che gli altri risultati non offrono. Non due, una.

Il primo paragrafo ha una funzione che quasi nessuno sfrutta: deve confermare al lettore, entro la prima riga, che è arrivato nel posto giusto. Non introdurre l’argomento, confermare la scelta. È la differenza fra “in questo articolo parleremo di come ottimizzare una pagina” e una frase che entra subito nel merito del problema. La prima formulazione fa perdere lettori, e non c’è ottimizzazione SEO che compensi un lettore perso al primo rigo.

Quinto passaggio: collegare la pagina al resto del sito

Una pagina isolata è una pagina orfana, e le pagine orfane si posizionano male anche quando sono ottime. I link interni fanno due cose contemporaneamente: distribuiscono autorevolezza dalle pagine forti a quelle deboli, e dichiarano al motore di cosa parla la destinazione attraverso il testo dell’anchor.

La regola pratica che applico è di collegare ogni nuova pagina ad almeno tre risorse già esistenti e pertinenti, e poi, cosa che si dimentica quasi sempre, tornare su quelle tre e aggiungere il link di ritorno dove ha senso. Il collegamento a senso unico è mezzo lavoro. Ho approfondito la meccanica e gli errori tipici parlando di come ottimizzare i link interni per scalare le SERP.

Sull’anchor text serve una precisazione, perché è il punto dove si sbaglia più spesso in entrambe le direzioni. L’anchor deve descrivere la destinazione, non contenere ossessivamente la keyword esatta. Un sito dove ogni link interno verso la stessa pagina usa la stessa identica anchor esatta è un pattern innaturale che si nota a occhio nudo, figurarsi con un’analisi automatica.

Sesto passaggio: citare fonti verificabili

Linkare all’esterno non fa perdere autorevolezza. È una delle superstizioni più dure a morire del settore italiano, e nasce da una lettura sbagliata del PageRank di trent’anni fa. Nella documentazione ufficiale, Google spiega che i contenuti utili sono anche quelli che mostrano da dove provengono le informazioni. Fra le domande di autovalutazione suggerite dal team di Search c’è, testualmente, il framework “chi, come, perché”, come si legge nella guida di Google sulla creazione di contenuti utili e affidabili, aggiornata a dicembre 2025. Nello stesso documento Google chiarisce che, fra i segnali E-E-A-T, “l’affidabilità è quello più importante”.

La regola che seguo, e che ho applicato riscrivendo questa pagina: ogni affermazione che un lettore scettico potrebbe contestare deve avere accanto una fonte primaria, con URL specifico e non la homepage dell’ente, e non più vecchia di due anni. Se non trovo la fonte, tolgo l’affermazione. Sembra ovvio, e invece è la ragione per cui la maggior parte delle guide SEO italiane ripete da anni numeri che nessuno ha mai verificato.

Settimo passaggio: chiudere il loop e misurare

Questo è il passaggio che manca in ogni singola guida che ho letto sull’argomento. Tutte finiscono con l’ultima raccomandazione operativa, come se pubblicare fosse la fine del lavoro. È l’inizio.

Al momento della pubblicazione registro tre numeri: posizione media e impression della pagina nelle quattro settimane precedenti, numero di query per cui la URL riceve almeno un’impression, e click-through rate medio. Sono i tre numeri che diranno se la riscrittura ha funzionato, e vanno presi prima, perché dopo è troppo tardi per ricostruirli con precisione. Sulla lettura corretta di questi dati e sulle finestre temporali torno più avanti, perché è la parte dove si prendono le decisioni peggiori.

Gli elementi on page che contano davvero, in ordine di impatto

Le checklist di ottimizzazione SEO che girano in rete hanno un difetto strutturale: mettono sullo stesso piano l’attributo alt di un’immagine e la corrispondenza fra contenuto e intento. Non hanno lo stesso peso, e trattarli allo stesso modo porta a spendere pomeriggi interi su dettagli irrilevanti mentre il problema vero resta lì.

Questo è il mio ordine, ricavato da un numero di interventi su pagine reali che ho smesso di contare intorno al 2016.

Corrispondenza fra contenuto e intento

Al primo posto, con enorme distacco. Se la pagina risponde alla domanda sbagliata, nessuna delle voci successive ha importanza. È anche la sola voce che non si sistema con una modifica: richiede di riscrivere o di cambiare keyword.

Title tag

Secondo elemento per impatto, e il più economico da correggere. Cinquanta, sessanta caratteri, la formulazione reale dell’utente, un elemento distintivo. Google riscrive i title quando li ritiene inadeguati, e quando succede è un segnale diagnostico prezioso: significa che quello che hai scritto non corrispondeva a ciò che la pagina contiene davvero.

Meta description

Non è un fattore di ranking e non lo è mai stato, il che porta molti a trascurarla del tutto. È un errore di ragionamento: non influenza la posizione, influenza quante persone cliccano da quella posizione, e il traffico è il prodotto delle due cose. Centocinquanta o centosessanta caratteri, con dentro la formulazione della ricerca, perché Google la evidenzia in grassetto quando corrisponde, e una promessa concreta su cosa il lettore troverà. Vale la pena sapere che Google riscrive la description in una quota rilevante dei casi, sostituendola con un estratto del testo che ritiene più pertinente alla query specifica. Non è un fallimento: significa solo che la pagina copre più intenzioni di quante ne stia dichiarando la tua description.

URL e struttura dell’indirizzo

Un indirizzo breve, leggibile e stabile. La parte importante di questa frase è l’ultima. In un progetto di ottimizzazione SEO pagina web, l’URL è l’unico elemento che accumula valore nel tempo in modo cumulativo: collegamenti in entrata, cronologia di indicizzazione, riconoscimento di pertinenza. Cambiarlo significa azzerare quel patrimonio e sperare che un redirect ne recuperi una parte.

È esattamente il motivo per cui questa pagina, pur essendo stata riscritta da capo, si trova ancora all’indirizzo scelto nel 2014, con uno slug che oggi non sceglierei mai perché troppo lungo. Uno slug imperfetto ma con dodici anni di storia vale più di uno slug perfetto e appena nato. La regola pratica: sull’indirizzo si decide una volta sola, alla creazione, e poi non si tocca. Se l’hai sbagliato, ci convivi.

Struttura degli heading

Un H1 solo, che nei CMS moderni coincide con il titolo del post e non va duplicato nel corpo. Poi H2 per i blocchi principali e H3 per le articolazioni interne, senza saltare livelli. La gerarchia degli heading è il sommario implicito del documento, ed è uno dei pochi segnali che comunichi in modo completamente esplicito.

Profondità e completezza del corpo

Non lunghezza. Profondità. La differenza è che la lunghezza si ottiene aggiungendo parole e la profondità si ottiene aggiungendo informazione che il lettore non trova altrove. Ne ho scritto in modo specifico ragionando su quanto deve essere lungo un contenuto, e la conclusione non è cambiata: la lunghezza corretta è quella necessaria a esaurire la domanda, e si scopre solo dopo aver studiato cosa hanno già detto gli altri.

Link interni in entrata e in uscita

Quarto per impatto ma primo per rapporto fra risultato e fatica, perché sono completamente sotto il tuo controllo e non dipendono da nessuno.

Link esterni verso fonti autorevoli

Impatto diretto sul ranking modesto, impatto sulla fiducia del lettore molto alto. E la fiducia del lettore si traduce in tempo sulla pagina, in condivisioni e in citazioni, che invece contano parecchio.

Dati strutturati

Non sono un fattore di ranking, e chiunque ti dica il contrario sta vendendo qualcosa. Sono un fattore di aspetto nella SERP: abilitano i rich result, che a parità di posizione aumentano i click. Su una pagina come questa, il markup FAQPage è quello che ha senso implementare. Su una scheda prodotto, Product e AggregateRating. Non serve markuppare tutto: serve markuppare ciò che ha una rappresentazione visiva nella ricerca.

Immagini e media

Attributo alt descrittivo, non farcito. Formato moderno e dimensioni corrette. Il vero impatto delle immagini sull’ottimizzazione SEO passa quasi interamente dal peso che hanno sulle prestazioni, non dai loro metadati.

Prestazioni e Core Web Vitals

Le soglie ufficiali sono pubbliche e nette. Secondo la documentazione di Google sui Core Web Vitals, aggiornata a dicembre 2025, un buon punteggio richiede LCP inferiore a 2,5 secondi, INP inferiore a 200 millisecondi e CLS inferiore a 0,1. Google raccomanda vivamente di rispettarle, precisando che questo, insieme agli altri aspetti dell’esperienza sulla pagina, è in linea con ciò che i sistemi di ranking cercano di premiare.

Nella pratica, le prestazioni funzionano come una soglia più che come un moltiplicatore: sotto un certo livello fanno male, sopra quel livello migliorarle ancora non produce guadagni proporzionali. Ho messo giù i dettagli tecnici e gli interventi che danno il ritorno maggiore parlando di cosa sono i Core Web Vitals e quanto pesano davvero.

Il cimitero: cosa non funziona più

Questa è la sezione che nessun competitor scrive, ed è anche quella che avrebbe risparmiato dodici anni di imbarazzo alla versione precedente di questa pagina. Metto in fila le pratiche che continuo a vedere raccomandate nel web italiano e che vanno abbandonate, con la ragione per cui vanno abbandonate.

La keyword density come numero magico

Non esiste una percentuale ideale. Non è mai esistita nel senso in cui viene raccontata, cioè come soglia da centrare per ottenere un risultato. I motori usano da decenni misure di rilevanza relativa che confrontano la frequenza di un termine nel documento con la sua distribuzione attesa nel corpus, il che è una cosa completamente diversa dal contare le occorrenze e dividere per il totale delle parole. Ho smontato la questione nel dettaglio ragionando sulla percentuale ideale di keyword density.

La densità resta utile per una sola cosa: come campanello d’allarme. Se superi il due per cento senza accorgertene, quasi certamente stai scrivendo male. Il numero non è l’obiettivo, è il sintomo.

Le “LSI keyword”

Il Latent Semantic Indexing è una tecnica di algebra lineare degli anni Novanta applicata a corpus documentali di dimensioni ridicole rispetto al web. Google non lo usa per il ranking e lo ha dichiarato più volte. Le “LSI keyword” vendute dai tool sono semplicemente termini correlati, che è un concetto utile ma che non ha niente a che vedere con l’LSI. Usare termini correlati: sì, sempre. Comprare uno strumento che promette di trovarti le keyword LSI: no.

L’articolo lungo perché lungo

La correlazione fra lunghezza e posizionamento esiste nei dati aggregati e viene continuamente scambiata per causalità. I contenuti approfonditi si posizionano meglio perché sono approfonditi, non perché sono lunghi. Aggiungere seicento parole di riempimento a una pagina che risponde già bene la peggiora, perché diluisce la densità informativa e allunga il tempo che il lettore impiega a trovare quello che cerca.

Il meta tag keywords

Ignorato da Google dal 2009. Continua a comparire nelle checklist. Non fa danno, fa perdere tempo, ed è un ottimo indicatore dell’età della guida che stai leggendo.

L’aggiornamento della sola data

Cambiare la data di pubblicazione senza toccare il contenuto è una pratica che ho visto suggerire anche di recente, e la considero il modo più efficiente per bruciare fiducia. I sistemi di valutazione della freschezza guardano l’entità della modifica, non il timestamp. E il lettore che apre un articolo datato questo mese e ci trova consigli su strumenti dismessi non torna. Quello che è successo su questa pagina, del resto, è esattamente questo: la data di modifica veniva aggiornata mentre il contenuto restava fermo al 2014.

Il nascondere o ripetere per il motore

Testo bianco su bianco, contenuto nascosto dietro elementi non visibili, blocchi ripetuti in fondo alla pagina. Sopravvive più di quanto immagini, soprattutto in siti costruiti da fornitori che vendono pacchetti di posizionamento a basso costo. È rilevabile in modo banale e produce esattamente il risultato opposto a quello sperato. Ne ho raccolti parecchi altri parlando di quali errori SEO costano davvero traffico.

Ottimizzazione SEO e AI Overview: cosa cambia davvero

Ho una ragione precisa per trattare questo tema qui e non in un articolo separato. Quando ho analizzato la SERP italiana per la query che questa pagina prende di mira, il primo elemento visibile non era un risultato organico: era un AI Overview generato da Google che rispondeva alla domanda per intero, citando otto o nove fonti diverse e senza che nessun dominio riuscisse a farsi “possedere” la risposta.

È il contesto reale in cui questa pagina deve funzionare. Ignorarlo mentre spiego come si ottimizza sarebbe la stessa forma di negligenza che ha reso obsoleta la versione precedente.

Cosa dice Google, testualmente

La posizione ufficiale è più sobria di quello che si legge in giro. Nella documentazione dedicata alle funzionalità AI, Google scrive che “non sono previsti requisiti aggiuntivi per la visualizzazione in AI Overview o in AI Mode, né sono necessarie altre ottimizzazioni speciali”. E aggiunge che non serve creare file leggibili dalle macchine o markup dedicati all’AI, come si può leggere nella pagina ufficiale sulle funzionalità AI nella Ricerca. Le stesse best practice di sempre: scansionabilità, link interni sensati, buona esperienza di pagina, contenuto prevalentemente testuale, dati strutturati corretti.

Detto questo, la parte interessante non è cosa fare in più. È cosa cambia nelle conseguenze.

La pagina deve reggere anche quando il clic non arriva

Se una parte della domanda dell’utente viene soddisfatta prima del clic, la pagina che riceve la visita riceve un lettore già parzialmente informato, che arriva con un’aspettativa più alta e meno pazienza. Una guida che dedica i primi mille caratteri a spiegare l’acronimo SEO, in questo scenario, viene abbandonata.

La conseguenza pratica per l’ottimizzazione SEO è netta: il valore si sposta dalla parte definitoria, che ormai è commodity e viene sintetizzata a monte, verso tutto ciò che un modello non può generare da solo. Esperienza diretta, dati proprietari, casi verificabili, opinioni argomentate, procedure applicate. Questa pagina è costruita esattamente su quel principio, ed è il motivo per cui contiene l’autopsia di sé stessa invece dell’ennesima definizione di search engine optimization.

Sul come strutturare i contenuti perché siano utilizzabili sia dalle persone sia dai sistemi generativi ho raccolto ragionamenti più estesi in un pezzo dedicato alla SEO per AI.

Il rischio di misurare male

Le impression generate quando la pagina viene citata in una funzionalità AI confluiscono nel rapporto sul rendimento di Search Console insieme al traffico web ordinario. Non sono separate. Questo significa che una pagina può registrare impression stabili e click in calo senza che ci sia stato alcun peggioramento di posizione, e chi legge il dato in modo distratto conclude di essere stato penalizzato e riscrive una pagina che funzionava.

Prima di intervenire su un calo di click, quindi, controlla se la posizione media è cambiata davvero. Se la posizione tiene e i click scendono, il problema non è la tua pagina: è la superficie della SERP che si è riempita sopra di te.

Il livello che quasi nessuno tratta: il rischio tecnico

Vengo dalla sicurezza informatica prima ancora che dal marketing, ho una certificazione CPEH e passo una parte del mio tempo a guardare siti compromessi. Questa prospettiva mi ha fatto notare da anni una lacuna: nella letteratura italiana sull’ottimizzazione SEO il rischio tecnico è semplicemente assente. Si parla di ottimizzazione come se il sito fosse un ambiente sterile.

I plugin SEO come superficie d’attacco

I plugin che gestiscono meta tag, dati strutturati e sitemap hanno per definizione il permesso di scrivere nell’head di ogni pagina del sito. È esattamente il privilegio che serve a chi vuole iniettare contenuto invisibile all’amministratore e visibile al crawler. Nei casi che ho analizzato, il pattern ricorrente è questo: nessun difetto evidente nell’interfaccia, ma nel sorgente servito ai bot compaiono link verso settori che non c’entrano nulla con l’attività del cliente.

La verifica costa cinque minuti e quasi nessuno la fa: controlla periodicamente il sorgente reale delle tue pagine chiave e confrontalo con quello che ti aspetti. Non la resa a schermo, il sorgente. È la stessa differenza fra guardare il cruscotto e aprire il cofano.

Dati strutturati e la tentazione di dichiarare il falso

Il markup è dichiarativo: dice al motore quello che tu affermi, non quello che il motore verifica. Da qui la tentazione, che vedo esercitata regolarmente, di dichiarare recensioni che non esistono o valutazioni aggregate costruite a tavolino. Funziona per qualche mese e poi produce una perdita di rich result che si recupera con molta più fatica di quanto si sia guadagnato. Sul modo in cui la qualità di una pagina viene valutata, e su quanto conti la corrispondenza fra ciò che dichiari e ciò che offri, restano illuminanti le linee guida per i quality rater di Google.

Contenuto scrapato e la corsa alla paternità

Se produci contenuto approfondito su temi commercialmente interessanti, verrà copiato. La questione non è impedirlo, è arrivare prima: essere indicizzato per primo, avere una cronologia di pubblicazione tracciabile e link interni consistenti che dichiarino l’appartenenza del pezzo al tuo ecosistema. Chi copia raramente replica anche la rete di collegamenti interni, ed è lì che la differenza si vede.

Quando l’ottimizzazione finisce davanti a un giudice

Faccio il consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale di Lodi, e questa parte del mio lavoro mi mostra il settore da un’angolatura che i colleghi raramente vedono. Le controversie che finiscono in perizia hanno quasi sempre la stessa struttura: un contratto che promette posizioni, un cliente che non le vede, e nessuna delle due parti in grado di documentare cosa sia stato effettivamente fatto e quale fosse la situazione di partenza.

Il rimedio è banale e quasi nessuno lo adotta: una baseline documentata prima di iniziare, con posizioni, traffico e stato tecnico fotografati alla data zero. Serve a difendersi in caso di contenzioso, certo. Ma serve soprattutto a fare bene il lavoro, perché senza un punto di partenza registrato non si può dimostrare alcun miglioramento, nemmeno a sé stessi. E per essere espliciti su un punto che riguarda tanto la deontologia quanto il diritto: nessuno può garantire una posizione in SERP, perché nessuno controlla l’algoritmo, i concorrenti e gli aggiornamenti. Chi lo mette per iscritto sta assumendo un’obbligazione che non può adempiere.

Come si verifica che l’ottimizzazione abbia funzionato

Torniamo al settimo passaggio del metodo, perché merita una sezione propria. È la parte che distingue un intervento professionale da un rifacimento a sensazione.

Le tre metriche che guardo, in quest’ordine

La prima è il numero di query distinte per cui la URL riceve impression. È il segnale più precoce e il più affidabile: se dopo una riscrittura la pagina inizia a comparire per un ventaglio di ricerche più ampio, il motore ha capito che il documento copre più terreno di prima. Questo si muove prima delle posizioni, e spesso prima dei click.

La seconda è la posizione media sul gruppo di query che ti interessa davvero, non su tutte. La media generale è un numero rumoroso che si sposta per ragioni che non ti riguardano. Filtra sulle query che contano e osserva quelle.

La terza è il click-through rate a parità di posizione. Se la posizione è stabile e il CTR sale, il title e la description stanno lavorando. Se la posizione sale e il CTR crolla, probabilmente stai intercettando un intento diverso da quello per cui la pagina è scritta, ed è un problema che si risolve sul contenuto e non sui meta tag.

I tempi realistici, senza raccontare frottole

Su una pagina già indicizzata e con una storia alle spalle, come questa, i primi movimenti di impression si vedono tipicamente entro due o tre settimane. Le posizioni si assestano su un orizzonte di sei o otto settimane. Prima di quel momento qualunque lettura è rumore, e le decisioni prese sul rumore sono quasi sempre sbagliate.

Su una pagina nuova, su un dominio senza autorità consolidata, i tempi si allungano parecchio e la variabile determinante non è più l’ottimizzazione on page ma la capacità del sito di essere scoperto e citato. È una cosa che vale la pena dire chiaramente a chi si aspetta risultati in trenta giorni: la parte on page si può fare in fretta, il resto no.

Quando la riscrittura peggiora le cose

Succede, e chi sostiene il contrario non ha riscritto abbastanza pagine. I due casi ricorrenti sono questi.

Il primo è lo spostamento involontario di intento. La pagina rispondeva bene a una domanda pratica, la riscrittura la rende più completa e più teorica, e Google smette di considerarla adatta alla query che le portava traffico. Più ricca, meno pertinente.

Il secondo è la perdita di segnali storici: link interni tolti nella riorganizzazione, sezioni che rispondevano a query di coda lunga eliminate perché sembravano marginali, paragrafi che alimentavano uno snippet e che sono stati riformulati. È il motivo per cui, prima di riscrivere questa pagina, ho estratto e conservato la parte concettuale che funzionava e i link interni ancora validi invece di partire da un foglio bianco.

La contromisura è sempre la stessa: baseline prima, finestra di osservazione definita, e la disponibilità onesta a tornare indietro se i numeri dicono che avevi torto.

Un caso concreto, in forma anonima

Un’azienda manifatturiera del Nord Italia, catalogo tecnico, una sessantina di pagine prodotto. Il traffico organico era fermo da due anni nonostante interventi periodici, e la richiesta iniziale era quella che ricevo più spesso: rifacciamo il sito.

L’analisi ha mostrato una situazione che si ripete con una regolarità impressionante. Nessuna pagina prodotto era realmente fuori dai giochi: quaranta su sessanta ricevevano impression per query pertinenti, con posizioni medie fra la dodicesima e la ventiquattresima. Il sito era visibile. Semplicemente, non era mai la risposta migliore.

La causa era una sola, ripetuta sessanta volte. Le descrizioni prodotto erano state scritte partendo dal nome commerciale interno e dalle specifiche del produttore, cioè da un vocabolario che i clienti non usano. Chi cerca quei prodotti descrive un problema da risolvere o un’applicazione, non un codice di catalogo. Un disallineamento fra il linguaggio dell’azienda e quello del mercato, che nessuna quantità di ottimizzazione tecnica poteva compensare.

L’intervento è stato deliberatamente noioso. Nessun restyling, nessun cambio di piattaforma, nessuna URL toccata. Per le venti pagine con il potenziale più alto abbiamo riscritto l’apertura partendo dall’applicazione reale, aggiunto una sezione che rispondeva alle domande che l’ufficio tecnico riceveva davvero al telefono, e costruito una rete di link interni fra prodotti complementari che prima non esisteva. Su ogni pagina, baseline registrata prima di toccare qualsiasi cosa.

Il ventaglio di query con impression si è allargato entro il primo mese, che è il segnale precoce di cui parlavo. Le posizioni si sono mosse fra la sesta e la decima settimana. Non tutte: su quattro pagine su venti non è cambiato nulla di significativo, e in un caso la situazione è leggermente peggiorata perché nella riscrittura era sparita una sezione che intercettava una coda lunga a cui nessuno aveva fatto caso. L’abbiamo rimessa. Racconto anche questo perché i casi studio in cui funziona tutto al cento per cento non esistono, esistono solo i casi studio raccontati male.

Errori ricorrenti nelle PMI italiane

Chiudo la parte operativa con quello che vedo più spesso lavorando con aziende italiane, perché il contesto conta più di quanto si ammetta.

Il primo errore è delegare l’ottimizzazione SEO a chi ha costruito il sito senza che nessuno dei due abbia mai definito cosa significhi successo. Sviluppo e posizionamento sono mestieri diversi, e la sovrapposizione produce siti tecnicamente ineccepibili e commercialmente muti.

Il secondo è la fiducia eccessiva negli strumenti automatici, che oggi si è spostata sull’intelligenza artificiale generativa. I dati ISTAT dicono che nel 2025 il 16,4 per cento delle imprese italiane con almeno dieci addetti utilizza tecnologie di IA, contro l’8,2 per cento dell’anno precedente, e che nella maggioranza dei casi si tratta di IA generativa. Lo stesso rilevamento indica che la mancanza di competenze adeguate frena l’adozione in quasi il sessanta per cento delle aziende, come si legge nel comunicato ISTAT su imprese e ICT del 2025. È esattamente la combinazione che genera il problema che vedo sul campo: strumenti potenti in mano a chi non ha ancora i criteri per valutarne l’output. Il generatore produce testo plausibile, plausibile viene scambiato per corretto, e il risultato finisce online senza che nessuno abbia verificato una singola affermazione.

Il terzo errore è l’orizzonte temporale. La SEO viene valutata sul trimestre e abbandonata quando non produce, di solito poche settimane prima del momento in cui avrebbe iniziato a produrre. La documentazione ufficiale di Google è esplicita anche su questo, e nella guida introduttiva alla Ricerca esiste una sezione dedicata proprio agli aspetti su cui non vale la pena soffermarsi, che è forse la pagina più utile e meno letta dell’intera documentazione.

Il quarto, e per me il più costoso, è l’assenza di misurazione seria. Senza baseline non esiste miglioramento dimostrabile, esiste solo l’impressione di aver fatto qualcosa. E l’impressione è ciò su cui si costruiscono sia le decisioni sbagliate sia, quando le cose vanno male, le cause civili.

Le competenze che rendono credibile una pagina

Un’ultima considerazione prima del riepilogo, perché tocca la sostanza di quanto ho scritto finora. Tutti gli elementi tecnici descritti in questa pagina sono replicabili da chiunque abbia pazienza. Quello che non è replicabile è la dimostrazione di sapere di cosa si sta parlando.

Google ha formalizzato questa distinzione in un acronimo che ormai conoscono tutti e che quasi nessuno applica: esperienza, competenza, autorevolezza, affidabilità. Non sono un fattore di ranking diretto, sono un modo di descrivere ciò che i sistemi cercano di approssimare con segnali misurabili. Ho ragionato su come si dimostrano concretamente, e non solo si dichiarano, in un articolo dedicato a cosa sono davvero E-E-A-T e come renderle visibili.

Il modo più diretto di applicarle è quello che sto usando in questo momento: raccontare cosa ho sbagliato. Questa pagina è rimasta obsoleta per dodici anni con il mio nome sopra. Ammetterlo e mostrare il processo di correzione vale, in termini di fiducia, più di qualunque elenco di certificazioni.

Riepilogo dei punti chiave

L’ottimizzazione SEO di una pagina è il lavoro che rende una singola URL la migliore risposta a una specifica intenzione di ricerca, e la rende contemporaneamente comprensibile a un motore. Il metodo si articola in sette passaggi: definire l’intento prima della keyword, mappare il campo semantico dell’argomento, costruire la struttura degli heading prima del testo, scrivere per primi title e apertura, collegare la pagina al resto del sito con link interni bidirezionali, citare fonti primarie verificabili e infine registrare una baseline per misurare il risultato. Vanno invece abbandonate le pratiche che il settore continua a ripetere per inerzia: la keyword density come numero magico, le presunte keyword LSI, l’articolo lungo perché lungo, il meta tag keywords e l’aggiornamento della sola data di pubblicazione. Con l’AI Overview stabilmente presente in SERP, Google conferma che non servono ottimizzazioni speciali, ma il valore si sposta verso ciò che un modello non può generare: esperienza diretta, dati propri, casi verificabili. Restano due livelli quasi sempre ignorati, il rischio tecnico dell’ottimizzazione e la documentazione della baseline, che è tanto uno strumento di lavoro quanto una tutela in caso di contenzioso. I tempi realistici su una pagina esistente sono di due o tre settimane per i primi movimenti di impression e sei o otto per l’assestamento delle posizioni.

Domande frequenti sull’ottimizzazione SEO

Cosa significa ottimizzazione SEO?

Ottimizzazione SEO significa intervenire su contenuto, struttura e aspetti tecnici di una pagina web perché sia contemporaneamente la migliore risposta possibile per una specifica intenzione di ricerca e un documento comprensibile ai motori. SEO è l’acronimo di search engine optimization. Non è manipolazione dell’algoritmo: è eliminare l’ambiguità, in modo che il motore non debba indovinare di cosa parla la pagina e a chi serve. Le due condizioni vanno soddisfatte insieme, perché una pagina utile ma illeggibile per il crawler non viene trovata, e una pagina perfettamente formattata ma inutile viene abbandonata dal lettore.

Come fare ottimizzazione SEO da soli?

Si può fare, a condizione di lavorare su una pagina alla volta e di seguire un ordine preciso. Scegli una URL che riceve già impression ma non click, verifica quale intenzione di ricerca serve guardando cosa Google premia per quella query, riscrivi title e primo paragrafo perché corrispondano a quella intenzione, ricostruisci la gerarchia degli heading in modo che i soli titoli raccontino una storia sensata, aggiungi almeno tre link interni verso pagine pertinenti e altrettanti link di ritorno, cita fonti primarie verificabili e registra posizione media, impression e CTR prima di pubblicare. Quello che difficilmente si fa da soli è la parte di giudizio: capire quale delle tante cose sistemabili è quella che sta effettivamente bloccando la pagina.

Quanto costa l’ottimizzazione SEO?

Il costo dipende quasi interamente da tre variabili: quante pagine vanno effettivamente toccate, quanto è competitivo il settore in cui si compete e se il contenuto va riscritto o solo corretto. Un intervento su un gruppo ristretto di pagine esistenti ha un impegno molto diverso da una strategia continuativa su un sito ampio. Il segnale a cui prestare attenzione non è la cifra, è cosa comprende: un preventivo serio parte da un’analisi della situazione di partenza e definisce obiettivi misurabili, mentre un preventivo che promette posizioni garantite sta vendendo un risultato che nessun fornitore controlla. Se ti serve un riferimento concreto sul perimetro di lavoro, trovi il dettaglio delle attività nella pagina dedicata ai servizi SEO per aziende e professionisti.

Quanto tempo serve perché l’ottimizzazione SEO faccia effetto?

Su una pagina già indicizzata e con una storia alle spalle, i primi movimenti nel numero di query per cui la URL riceve impression si osservano tipicamente entro due o tre settimane. L’assestamento delle posizioni richiede sei o otto settimane. Prima di quella finestra qualunque lettura è rumore statistico. Su una pagina nuova, ospitata su un dominio senza autorità consolidata, i tempi si allungano sensibilmente e il fattore determinante smette di essere l’ottimizzazione on page: diventa la capacità del sito di essere scoperto e citato da altre fonti.

L’ottimizzazione SEO serve ancora con le AI Overview?

Sì, e Google è esplicito sul punto: non sono previsti requisiti aggiuntivi né ottimizzazioni speciali per comparire nelle funzionalità AI, valgono le stesse best practice di sempre. Quello che cambia non è il metodo, sono le conseguenze. La parte puramente definitoria di un contenuto viene sintetizzata prima del clic e perde valore, mentre cresce il peso di tutto ciò che un modello non può produrre da solo: esperienza diretta, dati proprietari, casi documentati, opinioni argomentate. Attenzione anche alla misurazione: le impression da funzionalità AI confluiscono nel rapporto standard di Search Console, quindi un calo di click a posizione invariata non indica una penalizzazione della tua pagina.

Qual è la differenza fra ottimizzazione SEO on page e off page?

L’ottimizzazione on page riguarda tutto ciò che si trova dentro la pagina e sotto il tuo controllo diretto: contenuto, title, struttura degli heading, link interni, dati strutturati, prestazioni. L’ottimizzazione off page riguarda i segnali che arrivano dall’esterno, principalmente citazioni e collegamenti da altri siti, e non è direttamente controllabile. La distinzione ha una implicazione pratica importante: l’on page produce risultati più rapidi e prevedibili ed è dove conviene partire, mentre l’off page richiede tempo e non si può forzare senza assumersi rischi.

Esiste una densità di parole chiave ideale?

No, e non è mai esistita nel senso in cui viene raccontata. I motori usano da decenni misure di rilevanza relativa che confrontano la frequenza di un termine nel documento con la sua distribuzione attesa nel corpus, il che è cosa diversa dal contare le occorrenze e dividerle per il totale delle parole. La densità mantiene un’unica utilità pratica: se ti accorgi di aver superato il due per cento senza volerlo, quasi certamente stai scrivendo in modo forzato. È un sintomo da usare in diagnosi, non un obiettivo da centrare.

Meglio ottimizzare una pagina esistente o scriverne una nuova?

Nella grande maggioranza dei casi conviene ottimizzare quella esistente, e mantenere lo stesso indirizzo. Una URL che ha una storia ha accumulato segnali che una pagina nuova deve ricostruire da zero: collegamenti in entrata, cronologia di indicizzazione, riconoscimento di pertinenza. Cambiare indirizzo o pubblicare un doppione significa quasi sempre buttare via quel patrimonio e, spesso, creare due pagine che competono fra loro sulla stessa ricerca. Scrivere ex novo ha senso quando l’argomento è realmente diverso, non quando è lo stesso argomento raccontato meglio.

Da dove partire domani mattina

Se dovessi sintetizzare dodici anni di distanza fra la vecchia versione di questa pagina e quella che stai leggendo, lo farei con una frase sola: l’ottimizzazione SEO non è un insieme di regole da applicare, è un processo di verifica da ripetere. Le regole invecchiano, i tool muoiono, gli algoritmi cambiano. L’abitudine di tornare su ciò che hai pubblicato e chiederti se è ancora vero, quella no.

Il primo passo concreto costa mezz’ora. Apri Search Console, filtra le pagine che ricevono impression ma pochissimi click, e scegline una sola. Registra posizione media, numero di query e CTR delle ultime quattro settimane. Poi applicaci i sette passaggi in ordine, senza saltarne nessuno, e non toccare più nulla per sei settimane. Quello che impari da quella singola pagina vale più di dieci guide lette, compresa questa.

Se poi ti accorgi che il collo di bottiglia non è il metodo ma il tempo, o che le pagine da rimettere in ordine sono decine e la priorità non è ovvia, è il momento in cui uno sguardo esterno fa la differenza. Prenota una consulenza strategica: possiamo guardare insieme quali pagine hanno il potenziale più alto e in che ordine conviene affrontarle.