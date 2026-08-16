Title e headline sono due parole inglesi che in italiano diventano la stessa cosa, titolo, e da quella traduzione pigra nasce metà della confusione che vedo ancora oggi nelle redazioni dei miei clienti. Il punto è che non stiamo parlando di due modi di chiamare lo stesso oggetto. Stiamo parlando di due campi diversi, letti da destinatari diversi, in momenti diversi del percorso di una persona verso il tuo contenuto. E c’è una novità che cambia il modo di ragionare: quello che scrivi nel title non è più necessariamente quello che Google mostra. In questa guida vediamo cosa sono davvero, quando conviene differenziarli, quando è tempo perso, e cosa controllare prima di pubblicare.

Che cosa sono davvero title e headline

Il title è l’elemento <title> del codice HTML. Non compare sulla pagina: vive nella linguetta del browser, nei preferiti, nel risultato di ricerca e nell’anteprima quando qualcuno condivide il link. È un’etichetta tecnica con una funzione precisa, dire di cosa parla quella pagina in poche parole.

L’headline è il titolo che una persona legge quando la pagina si apre, quello grande, in alto, di solito marcato con il tag H1. È un elemento editoriale: deve confermare la promessa, dare contesto e convincere chi è arrivato a restare.

Nella pratica quotidiana i due si sovrappongono perché quasi tutti i CMS li fanno coincidere in automatico: scrivi il titolo dell’articolo e quella stringa finisce sia nell’H1 sia nel title. Non è un errore, è una scorciatoia. Diventa un problema solo quando la scorciatoia ti impedisce di ottimizzare due cose che hanno obiettivi diversi. WordPress, per esempio, permette di scindere i due campi tramite i plugin SEO, e la maggior parte delle persone non lo sa o non lo usa.

Fin qui siamo nel territorio che raccontano tutti. La parte interessante viene adesso.

Il title non è un campo che possiedi, è un candidato

Qui sta il ribaltamento che quasi nessun articolo italiano racconta. Google non prende il tuo elemento title e lo stampa: lo considera una delle fonti possibili per costruire quello che in documentazione viene chiamato title link, cioè il titolo cliccabile del risultato.

La documentazione ufficiale elenca le fonti che entrano in quella decisione: l’elemento title, il titolo visivo principale della pagina, gli heading come l’H1, il contenuto del meta og:title , altro testo reso prominente dalla formattazione, il testo in pagina, il testo dei link che puntano a quella pagina e i dati strutturati del sito. Lo trovi scritto nella guida di Google sui title link nei risultati di ricerca, che aggiunge un dettaglio che vale la pena mandare a memoria: Google non modifica manualmente i title link dei singoli siti, quindi non c’è nessuno a cui chiedere il favore. L’unica leva sono le buone pratiche.

Cambia parecchio la prospettiva, vero? Se il tuo title è vago, ripetitivo, tagliato a metà o non coerente con il contenuto, il motore va a cercare altrove una stringa migliore. E il primo posto in cui guarda è spesso proprio l’headline. Ecco perché la domanda giusta non è “meglio uno o due titoli”, ma “questi due campi stanno dando al motore lo stesso segnale, oppure lo stanno confondendo”. Ho approfondito i casi tipici in quando Google riscrive i title.

Il mito dei 55 caratteri, smontato con la fonte alla mano

Nella versione precedente di questo articolo, e in praticamente ogni guida italiana in circolazione, si legge che il title deve stare tra i 55 e i 60 caratteri. È una semplificazione che ha fatto il suo tempo.

La documentazione di Google dice due cose diverse. La prima: non esiste un limite alla lunghezza dell’elemento title. La seconda: il title link viene troncato nei risultati quando serve, tipicamente per adattarsi alla larghezza del dispositivo. Il vincolo reale, quindi, non è un numero di caratteri ma uno spazio in pixel, che cambia tra desktop e smartphone e che cambia anche in base a quanto sono larghe le lettere che hai scelto. Una stringa di 58 caratteri fatta di “m” e “w” occupa molto più spazio di una fatta di “i” e “l”.

La conseguenza operativa è semplice e più utile della regoletta: metti le parole che contano davvero nella prima metà, perché quella è la parte che sopravvive quasi sempre al taglio. Il resto è margine di manovra, non una condanna. Se vuoi entrare nel dettaglio delle misure, ne ho scritto in quanto deve essere lungo il title.

Come si scrive l’headline, cioè il titolo per le persone

L’headline ha un solo compito: far capire in un istante se vale la pena continuare. La regola delle quattro U resta il filtro più rapido che conosca, perché costringe a rispondere a quattro domande scomode prima di pubblicare.

Utile : l’articolo vale il tempo che serve a leggerlo?

: l’articolo vale il tempo che serve a leggerlo? Ultra specifico : cosa porta a casa chi legge, esattamente?

: cosa porta a casa chi legge, esattamente? Unico : dice qualcosa che le altre otto schede aperte non dicono?

: dice qualcosa che le altre otto schede aperte non dicono? Urgente: perché dovrei leggerlo adesso e non fra tre mesi?

Al netto delle formule, quello che funziona è la specificità. Un numero all’inizio aiuta perché promette una struttura finita e quindi un tempo di lettura prevedibile. I superlativi vanno maneggiati con cura: quando sono tanti diventano rumore, quando sono uno solo e piazzato bene fanno la differenza. E attenzione a una trappola frequente, l’headline che promette più di quanto il testo mantiene: guadagni il click e perdi la fiducia, che è un pessimo affare su un sito che deve durare. Sul lato pratico della scrittura ho raccolto le tecniche in come scrivere un titolo che venga cliccato.

Come si scrive il title, cioè il titolo per il motore

Il title fa il lavoro opposto: deve essere così chiaro che nessun sistema, umano o automatico, possa fraintendere di cosa parla la pagina. Quattro criteri, in ordine di importanza.

Chiarezza prima di tutto: deve dichiarare l’argomento, non alludervi. Poi la parola chiave principale, possibilmente nella prima parte, senza ripeterla in tre varianti perché il keyword stuffing nei title è esplicitamente sconsigliato e fa sembrare il risultato spam agli occhi delle persone prima ancora che a quelli dell’algoritmo. Terzo, l’unicità: due pagine con lo stesso title sono due pagine che competono tra loro e che nessuno riesce a distinguere in SERP. Quarto, il brand, di solito in coda e separato da un pipe o da due punti: serve se il nome è riconosciuto, altrimenti sta occupando spazio prezioso.

Il title lavora sempre in coppia con la descrizione, che occupa le due righe sotto e ha il compito di completare la promessa. Se ti interessa la parte complementare, la trovi in come si scrive la meta description. Sul solo title, invece, l’approfondimento operativo è in come deve essere il title.

Quando conviene differenziarli e quando è tempo sprecato

Arriviamo alla domanda pratica. Differenziare title e headline ha senso in casi ben precisi, e in tutti gli altri è lavoro che non ripaga.

Conviene tenerli diversi quando l’headline naturale è troppo lunga o troppo narrativa per stare in SERP, per esempio nei longform e nelle interviste. Conviene quando la pagina viene condivisa molto sui social, perché lì vince il taglio emotivo mentre in ricerca vince quello descrittivo. Conviene sugli e-commerce, dove il title deve contenere marca, modello e attributo mentre l’headline in pagina può essere più asciutta. E conviene sulle pagine di servizio, dove la query è fredda e commerciale mentre chi atterra ha bisogno di essere accolto con parole più umane.

Non conviene, invece, quando il titolo che hai scritto è già chiaro, specifico e contiene la parola chiave. In quel caso duplicarlo non è pigrizia, è coerenza: stai dando al motore due segnali identici e non contraddittori, che è esattamente quello che gli serve per fidarsi. Personalmente, sui contenuti editoriali, nella maggior parte dei casi li faccio coincidere. Quello che cambio quasi sempre è l’URL, che tengo corto e composto dalle sole parole chiave principali, senza la punteggiatura e i vezzi del titolo.

Cosa cambia adesso che a leggere i titoli sono anche le AI

Questa è la parte che nessuna delle guide in circolazione tratta, ed è quella che nei prossimi anni peserà di più. Quando un modello linguistico elabora la tua pagina, la spezza in blocchi e usa i titoli come etichette per capire di cosa parla ciascun pezzo. Il title dice al sistema chi sei, l’headline e i sottotitoli dicono di cosa stai parlando. Se i due segnali si contraddicono, il blocco diventa ambiguo, e un blocco ambiguo è un blocco che non viene citato.

Vale la pena essere onesti su un punto, perché in giro si legge il contrario. Google dichiara che per comparire in AI Overviews e AI Mode non esistono requisiti aggiuntivi né ottimizzazioni speciali, e che non servono file o markup pensati per le AI: valgono le stesse fondamenta della ricerca classica. Lo puoi leggere nella pagina dedicata alle funzionalità AI e il tuo sito. La stessa documentazione spiega che queste funzioni possono usare una tecnica chiamata query fan out, cioè lanciare più ricerche correlate su sottotemi diversi per costruire la risposta.

Tradotto in pratica: la tua pagina non viene più valutata solo sulla query esatta che hai in testa, ma su una costellazione di domande vicine. Un title chiaro e una gerarchia di heading pulita aumentano le probabilità che uno di quei sottotemi ti riconosca come fonte pertinente. Niente scorciatoie, nessun file magico da caricare, solo struttura fatta bene. Se vuoi vedere come si traduce nel lavoro quotidiano su un sito, ne parlo nella pagina dedicata alla SEO per le AI.

Il titolo di pagina è anche un obbligo di accessibilità

C’è un secondo destinatario di cui si parla ancora meno dei modelli linguistici, e sono le persone che navigano con uno screen reader. Il criterio 2.4.2 delle linee guida WCAG chiede che ogni pagina abbia un titolo descrittivo, che permetta di identificare il contenuto e di orientarsi senza doverlo leggere per intero. Nella documentazione del W3C sul criterio Page Titled è spiegato che ne beneficiano in particolare le persone con disabilità visive, quelle con difficoltà cognitive, chi ha una memoria a breve termine limitata e chi ha disturbi della lettura.

È un criterio di livello A, cioè il gradino minimo. Con l’entrata in applicazione dell’European Accessibility Act nel giugno 2025 l’accessibilità è diventata materia di conformità per molte categorie di siti che vendono beni e servizi online, non più solo una buona pratica volontaria. Non entro nel merito di quali obblighi ricadano sulla tua specifica attività, perché quello è terreno da valutare caso per caso con chi ne ha titolo. Il punto che mi interessa qui è un altro: un title vuoto, duplicato o generico non è soltanto un’occasione SEO sprecata, è un difetto di accessibilità documentato.

Cosa ho visto rompersi in trent’anni di titoli

Dal 1993 ho lavorato su oltre 2.500 siti in dodici paesi, e i titoli sono uno dei posti dove i problemi si accumulano in silenzio. Non esplodono mai il giorno del lancio. Emergono due anni dopo, quando nessuno ricorda più chi aveva impostato cosa. Questi sono i quattro pattern che ho visto ripetersi con una regolarità quasi noiosa.

Il catalogo con il title fotocopia. Un e-commerce di ricambi con qualche migliaio di schede prodotto generava il title da un template fisso: nome del sito, categoria, poi il prodotto in coda. Risultato: centinaia di risultati che in SERP iniziavano tutti con le stesse otto parole, indistinguibili, e con l’informazione utile tagliata via dal troncamento. Nessuna penalizzazione, nessun avviso, solo click che non arrivavano. È il caso da manuale del testo standardizzato che la documentazione di Google segnala come problematico.

L’headline nascosta dalla grafica. Su un sito rifatto da un’agenzia di design, l’H1 era stato tolto per motivi estetici e il titolo visibile era un semplice paragrafo formattato in grande. Il motore, non trovando un titolo prominente, si è messo a costruire il title link pescando dal menu e dal testo dei link in entrata. Il proprietario era convinto che Google “gli cambiasse i titoli a caso”: in realtà stava rispondendo con precisione a una pagina che non gli diceva quale fosse il titolo principale.

Il title riscritto ogni mese. Un cliente cambiava il title delle pagine principali a ogni riunione marketing, inseguendo la formula perfetta. Ogni modifica richiede che il motore ricrawli e rielabori la pagina, e i tempi vanno da qualche giorno a qualche settimana. Cambiando in continuazione non si misura niente, si azzera soltanto la storia. Da allora la regola che do è semplice: un titolo si cambia, poi si aspettano almeno sei settimane prima di giudicare.

La divergenza senza governo. Redazioni con più autori in cui alcuni compilavano il campo SEO e altri no. Dopo tre anni, metà del sito aveva title curati e metà aveva l’H1 duplicato, con incoerenze che nessuno vedeva perché nessuno guardava mai le due colonne affiancate. Il rimedio è banale e quasi nessuno lo applica: una volta l’anno, esportare title e H1 di tutte le pagine in due colonne e leggerle una accanto all’altra. In mezza giornata vengono fuori cose che nessuno strumento ti segnala come errore.

La checklist da usare prima di pubblicare

Sette controlli, in ordine. Se li passi tutti, i tuoi titoli stanno facendo il loro lavoro.

Il title dichiara l’argomento della pagina senza bisogno di contesto? Le parole importanti stanno nella prima metà della stringa? Il title è diverso da quello di tutte le altre pagine del sito? C’è un solo titolo visivamente dominante in pagina, marcato come H1? Title e headline raccontano la stessa cosa, anche se con parole diverse? La promessa del titolo è mantenuta dal contenuto? Il titolo funziona anche letto da solo, fuori dal sito, in una lista di link?

L’ultimo punto è il più sottovalutato: un titolo vive quasi sempre lontano dalla sua pagina, in una SERP, in una condivisione, in una newsletter, in una risposta generata da un assistente. Deve reggere da solo. Se ti interessa il metodo completo con cui costruisco un contenuto attorno al suo titolo, l’ho descritto in come scrivere un post efficace, e nella pagina dei miei servizi SEO trovi come questo lavoro si inserisce in una strategia più ampia.

Riepilogo dei punti chiave

Title e headline non sono due nomi per la stessa cosa. Il title è l’elemento HTML che compare in SERP, nella tab del browser e nelle anteprime social; l’headline è il titolo visibile in pagina, di norma l’H1. Google non stampa automaticamente il tuo title: costruisce il title link scegliendo tra più fonti, tra cui l’elemento title, il titolo visivo, gli heading, l’og:title e persino il testo dei link che puntano alla pagina. Non esiste un limite ufficiale di caratteri: il troncamento dipende dallo spazio disponibile sul dispositivo, quindi la regola utile è mettere le parole che contano nella prima metà. Differenziare i due titoli conviene su e-commerce, longform, contenuti molto condivisi e pagine di servizio; negli altri casi farli coincidere è coerenza, non pigrizia. Con la ricerca generativa i titoli funzionano come etichette dei blocchi che i modelli leggono, e Google conferma che non servono ottimizzazioni speciali per le AI, solo fondamenta solide. Il titolo di pagina è infine un criterio di accessibilità WCAG di livello A, quindi materia di conformità e non solo di posizionamento.

Domande frequenti su title e headline

Title e headline devono essere uguali?

Non è obbligatorio, e in molti casi farli coincidere è la scelta migliore. Se il titolo che hai scritto è chiaro, specifico e contiene la parola chiave, duplicarlo nei due campi dà al motore un segnale coerente. Conviene differenziarli quando l’headline è troppo lunga o troppo narrativa per la SERP, sugli e-commerce dove il title deve contenere marca e modello, e sui contenuti molto condivisi sui social, dove il taglio emotivo funziona meglio di quello descrittivo.

Quanti caratteri deve avere il title?

La documentazione di Google non indica un limite di lunghezza per l’elemento title: il titolo mostrato nei risultati viene troncato quando serve, tipicamente per adattarsi alla larghezza del dispositivo. Il vincolo reale è quindi lo spazio in pixel, non un numero di caratteri. La regola dei 55 o 60 caratteri è un’approssimazione utile, ma la pratica corretta è collocare le parole più importanti nella prima metà della stringa, perché è la parte che sopravvive al taglio.

Perché Google mostra un titolo diverso da quello che ho scritto?

Perché il titolo del risultato è generato in modo automatico attingendo a più fonti: l’elemento title, il titolo visivo principale, gli heading come l’H1, il meta og:title, il testo prominente della pagina e il testo dei link che puntano a quell’indirizzo. Se il tuo title risulta vuoto a metà, obsoleto, ripetitivo o poco coerente con il contenuto, il motore cerca altrove una stringa più adatta. Google dichiara di non poter modificare manualmente i title link dei singoli siti, quindi l’unica leva è correggere le cause.

L’headline deve contenere la parola chiave?

È consigliabile, perché l’H1 è una delle fonti che il motore considera per capire l’argomento della pagina e per costruire il titolo del risultato. Non serve però ripeterla in più varianti: l’obiettivo è che title e headline raccontino la stessa cosa, anche con parole diverse. Un H1 che contraddice il title crea ambiguità, e l’ambiguità è il modo più rapido per non essere scelti come fonte, sia nei risultati classici sia nelle risposte generate.

Si può usare più di un H1 in una pagina?

Tecnicamente l’HTML lo consente e non si tratta di un errore bloccante. Nella pratica, però, la documentazione di Google raccomanda di rendere evidente quale sia il titolo principale della pagina, perché più heading con lo stesso peso visivo generano confusione. La scelta più sicura resta un solo H1, distinto per dimensione e posizione, con i sottotitoli gestiti da H2 e H3 in gerarchia ordinata.

I titoli contano per ChatGPT e per le risposte generate dalle AI?

Contano, ma non nel modo in cui viene spesso raccontato. I modelli linguistici suddividono la pagina in blocchi e usano i titoli come etichette per capire di cosa tratta ciascuna porzione: titoli chiari e coerenti rendono il contenuto più citabile. Google precisa però che per comparire in AI Overviews e AI Mode non servono requisiti aggiuntivi, ottimizzazioni speciali, file o markup dedicati alle AI. Valgono le fondamenta di sempre, applicate con più rigore.

Da dove partire domani mattina

Se dovessi indicare una sola azione, sarebbe questa: apri il tuo sito, esporta title e H1 di tutte le pagine in due colonne e leggile affiancate. Nella maggior parte dei casi salteranno fuori title duplicati, stringhe troncate a metà, pagine senza un titolo visivo chiaro e promesse che il contenuto non mantiene. Sono problemi che nessun tool segnala come errore, perché tecnicamente non lo sono, e che intanto ti costano click ogni giorno.

Poi correggi partendo dalle pagine che già ricevono visite: lì un titolo migliore produce un effetto misurabile in poche settimane. Le altre possono aspettare. E ricorda che dopo ogni modifica serve tempo perché il motore rielabori la pagina, quindi resisti alla tentazione di cambiare di nuovo dopo tre giorni.

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