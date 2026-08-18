Sales letter: struttura, esempio in italiano e regole per l’invio

La sales letter, in italiano lettera di vendita, è il testo persuasivo più antico e più copiato del marketing a risposta diretta: una pagina scritta con un solo obiettivo, convincere chi legge a compiere un’azione di acquisto. Funziona da più di un secolo su carta e continua a funzionare oggi dentro email, landing page e funnel. Il problema è che quasi tutte le guide si fermano alla struttura e allo schema AIDA. Nessuno ti mostra un esempio integrale in italiano, nessuno ti dice come spedirla senza violare la legge e nessuno ti spiega come capire se sta vendendo davvero. In questa guida trovi tutte e tre le cose, filtrate da oltre trent’anni passati a scrivere e testare lettere di vendita per aziende reali.

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Cos’è una sales letter e perché funziona ancora

Una sales letter è un testo di vendita costruito per sostituire il venditore. Nasce nel direct mail americano, quando le aziende spedivano lettere cartacee a liste di potenziali clienti, e da lì ha ereditato la sua regola fondante: ogni frase deve guadagnarsi la lettura della frase successiva, fino alla richiesta di azione finale. Non è un articolo informativo, non è una brochure istituzionale. È l’equivalente scritto di una trattativa uno a uno.

Il principio che la tiene in piedi si chiama risposta diretta: il testo chiede un’azione precisa e misurabile, adesso. Vale la pena chiarirlo subito, perché è la differenza tra una lettera di vendita e quasi tutto il resto del copywriting. Se ti interessa approfondire questo approccio, ho scritto una guida completa al copywriting a risposta diretta che ne racconta metodo e mestiere.

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Perché uno strumento nato con i francobolli funziona ancora nel 2026? Perché il supporto è cambiato, la psicologia no. La lettera che nel 1926 vendeva corsi di pianoforte per corrispondenza oggi vende software in abbonamento da una landing page, con la stessa sequenza: attirare l’attenzione, agitare un problema, presentare la soluzione, dare prove, chiedere l’azione. Nella mia esperienza, iniziata nel digitale nel 1993, ho visto morire decine di formati pubblicitari. La lettera di vendita non è mai stata tra questi, si è solo travestita.

Prima di scrivere: conosci il tuo target

Non si può scrivere una sales letter per tutti. Una lettera che parla a tutti non vende a nessuno, perché la persuasione lavora su problemi specifici, e i problemi specifici cambiano da segmento a segmento. Prima di aprire l’editor devi sapere a chi stai scrivendo, cosa lo tiene sveglio la notte, cosa ha già provato senza risultato e con quali parole descrive la sua situazione.

In pratica servono tre cose. Primo, una segmentazione della lista: anagrafica, ruolo, storia di acquisto, livello di consapevolezza del problema. Secondo, le buyer personas, cioè il ritratto del cliente tipo costruito su dati veri e non su fantasie da riunione. Terzo, il linguaggio del cliente: le frasi esatte che usa nelle recensioni, nelle email di assistenza, nelle telefonate. Una lettera che ripete al lettore le sue stesse parole parte con un vantaggio enorme, perché suona come un pensiero suo e non come una pubblicità.

Dietro questo lavoro c’è un intero campo di studio sulle leve decisionali di chi compra. Ne ho parlato in dettaglio nell’articolo sulla psicologia delle vendite, che consiglio di leggere prima di scrivere la tua prima lettera: capire perché le persone comprano vale più di qualunque formula di copywriting.

La struttura di una sales letter efficace

Una lettera di vendita completa ha sette blocchi. Non devono esserci tutti in ogni caso, ma devi conoscerli tutti per decidere consapevolmente cosa togliere.

Headline

Il titolo è la parte più importante: se non ferma il lettore, il resto della lettera non esiste. Una headline efficace contiene una promessa specifica per un destinatario specifico, evita i giochi di parole e non cerca di essere creativa, cerca di essere rilevante. Le domande da farti sono sempre le stesse: chi legge sa già chi sono? Conosce il suo problema o devo ancora rivelarglielo? Quanto è scettico? Su queste basi si sceglie tra headline di beneficio, di curiosità, di notizia o di problema.

Lead

Il lead, o attacco, sono i primi paragrafi dopo il titolo. Il suo compito è uno solo: far leggere il paragrafo successivo. Qui si apre il problema, si mostra empatia, si accenna alla soluzione senza svelarla. È anche il punto in cui presentarti, ma con misura: al lettore non interessa la tua storia, interessa cosa sai fare per lui.

Body copy

Il corpo della lettera sviluppa l’argomentazione: il problema nei suoi costi reali, la soluzione, il meccanismo che la rende credibile, i benefici tradotti in situazioni concrete. La regola che uso da sempre è una: ogni affermazione ha bisogno di una prova o di un esempio entro due frasi. Un body copy che accumula aggettivi senza prove produce diffidenza, non desiderio.

Prova

Testimonianze reali, numeri verificabili, casi documentati, certificazioni. La prova è il blocco che i principianti tagliano per primo ed è quello che sposta di più la conversione, perché il lettore moderno è bombardato da promesse e ha sviluppato anticorpi. Attenzione: le testimonianze inventate, oltre a essere una pratica scorretta e sanzionabile, si riconoscono a colpo d’occhio. Meglio una sola recensione vera e circostanziata di dieci frasi entusiaste senza nome e cognome.

Offerta e garanzia

L’offerta non è il prodotto, è il pacchetto completo di ciò che il cliente riceve: prodotto, bonus, condizioni, garanzia, motivo per agire ora. Una buona sales letter dedica all’offerta uno spazio generoso e la rende facile da riassumere a voce. La garanzia serve a spostare il rischio percepito da chi compra a chi vende: più il prodotto è costoso o sconosciuto, più la garanzia deve essere esplicita.

Call to action

La CTA dice al lettore esattamente cosa fare, come e cosa succede dopo. Deve essere una sola azione, ripetuta anche più volte nella lettera se il testo è lungo, sempre identica. I generici “clicca qui” o “scopri di più” sprecano il lavoro fatto fin lì: su come costruirla bene ho dedicato un articolo intero a come scrivere una call to action che converte.

P.S.

Il post scriptum è l’elemento più sottovalutato della lettera di vendita. Molti lettori scorrono fino in fondo prima di decidere se leggere: il P.S. è la seconda headline che li intercetta. Usalo per riassumere l’offerta, ribadire la garanzia o aggiungere un elemento di urgenza vero.

Lo schema AIDA e le alternative

AIDA resta il modello più citato per organizzare una lettera di vendita: Attenzione, con un titolo che ferma il lettore giusto; Interesse, con un lead che apre il problema; Desiderio, con benefici e prove che rendono la soluzione concreta; Azione, con una CTA inequivocabile. È un ottimo schema per iniziare, perché costringe a rispettare l’ordine psicologico della decisione.

Detto questo, AIDA non è l’unica strada. Il modello PAS, Problema, Agitazione, Soluzione, funziona meglio quando il destinatario conosce già il suo problema e serve solo intensificarne l’urgenza. Lo schema delle 4P, Promessa, Immagine, Prova, Spinta, si adatta bene ai prodotti che risolvono desideri più che dolori. La scelta dipende dal livello di consapevolezza del lettore: più è consapevole del problema e delle soluzioni esistenti, prima puoi arrivare all’offerta. Le formule sono mappe, non gabbie: dopo qualche decina di lettere scritte e testate, smetterai di pensarci.

Quasi nessuna guida in italiano mostra una lettera intera. Ecco un esempio di sales letter completo, scritto per uno scenario realistico: uno studio professionale che vende un servizio di manutenzione siti web a piccole imprese. Tra parentesi quadre trovi il commento tecnico su ogni blocco.

Il tuo sito è fermo da otto mesi. I tuoi clienti se ne accorgono, Google pure. [Headline di problema: specifica, verificabile dal lettore in dieci secondi, niente creatività fine a se stessa.]

Se sei come la maggior parte dei titolari di piccole imprese che seguo, il sito lo hai fatto fare qualche anno fa, hai pagato, e da allora nessuno lo ha più toccato. Non per pigrizia: perché hai un’azienda da mandare avanti. [Lead: empatia senza adulazione, il problema viene riformulato con le parole del cliente e gli viene tolta la colpa.]

Il punto è che un sito abbandonato non è neutro. Perde posizioni sui motori di ricerca, accumula falle di sicurezza e trasmette ai visitatori un messaggio preciso: qui non c’è nessuno. Ogni mese di fermo ti costa contatti che non vedrai mai. [Agitazione del problema: costi concreti, nessuna esagerazione catastrofista.]

Per questo ho creato un servizio di manutenzione continuativa: aggiornamenti, backup, controlli di sicurezza e un piccolo intervento di miglioramento ogni mese. Te ne accorgi solo dai risultati, del resto ci occupiamo noi. [Soluzione e meccanismo: cosa succede in pratica, senza gergo tecnico.]

Negli ultimi due anni abbiamo ripreso in mano decine di siti fermi. Il caso tipico: un’azienda meccanica lombarda il cui sito non riceveva richieste da mesi e che dopo sei mesi di manutenzione e piccoli interventi ha ricominciato a generare preventivi ogni settimana. [Prova: caso reale e anonimo, niente promesse di risultati, un pattern credibile.]

Se entro trenta giorni non sei soddisfatto, interrompi il servizio e non paghi il mese successivo. Nessun vincolo annuale. [Garanzia: sposta il rischio sul venditore, condizioni chiare.]

Rispondi a questa email con la parola SITO e ti mando una diagnosi gratuita del tuo sito entro 48 ore. Solo per le prime dieci risposte questa settimana: le diagnosi le faccio personalmente. [CTA: un’azione sola, immediata, con scarsità vera e motivata, non inventata.]

P.S. La diagnosi è tua comunque, anche se poi decidi di non attivare nulla. Nel peggiore dei casi scopri gratis cosa non va nel tuo sito. [P.S.: abbatte l’ultima obiezione e riformula l’offerta come priva di rischio.]

Nota quello che questa lettera non fa: non urla, non promette guadagni, non usa dodici punti esclamativi. La pressione la creano la specificità e la struttura, non la punteggiatura.

Quanto deve essere lunga una sales letter

La risposta onesta: quanto serve, nemmeno una parola di più. Una lettera lunga non è un problema per chi è interessato e nessuna lettera è abbastanza corta per chi non lo è. La lunghezza giusta dipende da tre fattori: il prezzo di ciò che vendi, il livello di scetticismo del pubblico e quanto il prodotto è conosciuto. Un servizio da poche decine di euro a clienti già acquisiti si vende con una lettera breve. Un percorso di consulenza importante a contatti freddi richiede spazio per costruire fiducia, gestire obiezioni e dare prove.

Il criterio operativo che uso: scrivi la lettera completa di tutti i blocchi, poi taglia ogni frase che non aggiunge una prova, un beneficio o un passo avanti verso l’azione. Ciò che resta è la lunghezza giusta per quel prodotto e quel pubblico.

Dove vive oggi la sales letter

La lettera cartacea non è morta, in alcuni settori è tornata a funzionare proprio perché la posta fisica è meno affollata di quella elettronica. Ma i tre habitat principali della sales letter oggi sono altri. La landing page di vendita, che della lettera classica è la trasposizione uno a uno, headline compresa. Il video sales letter, dove lo stesso testo diventa script parlato. E soprattutto l’email, da sola o come sequenza che distribuisce i blocchi della lettera su più invii: su questo formato trovi la mia guida su come vendere con una sequenza di email.

I numeri spiegano perché l’email resta il canale regina della lettera di vendita: secondo i dati raccolti da Statista, nel mondo ci sono oltre 4,2 miliardi di utenti di posta elettronica e l’email marketing è un mercato da quasi 11 miliardi di dollari (Statista, e-mail marketing worldwide). Nessun altro canale ti permette di recapitare un testo di vendita completo, a costo marginale quasi nullo, a una lista che ti ha dato il permesso di scriverle. Il punto delicato è proprio questo permesso, e ci arriviamo subito.

Spedirla senza violare la legge: consenso e soft spam

Qui c’è il capitolo che le guide sulla sales letter saltano regolarmente, e che da consulente privacy membro Federprivacy considero invece decisivo: la lettera migliore del mondo, spedita alla lista sbagliata nel modo sbagliato, è spam. E lo spam in Italia non è solo inefficace, è sanzionabile.

La regola generale è il consenso preventivo: per inviare comunicazioni promozionali con strumenti automatizzati, email comprese, serve il consenso libero, specifico e documentabile del destinatario, raccolto prima dell’invio. Comprare liste di indirizzi, raccogliere email dai siti web o dai registri pubblici e spedirci sopra la tua lettera di vendita non è una zona grigia: è una violazione. Le linee guida del Garante Privacy su attività promozionale e contrasto allo spam sono esplicite su questo punto e restano il riferimento applicato ancora oggi.

Esiste una sola eccezione rilevante, il cosiddetto soft spam previsto dall’art. 130, comma 4, del Codice Privacy: puoi inviare email promozionali senza consenso preventivo ai tuoi clienti, usando le coordinate raccolte in occasione di una vendita, purché tu promuova prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati, il cliente sia stato informato e possa opporsi facilmente in ogni momento. Tradotto in pratica: la tua lista clienti è il terreno naturale della sales letter, la lista comprata è un campo minato.

Un errore che vedo spesso nelle PMI: trattare la casella “accetto la privacy policy” come un consenso al marketing. Non lo è. Il consenso per finalità promozionali deve essere separato, non precompilato e registrato. Se stai costruendo una lista per le tue lettere di vendita, costruiscila bene dall’inizio: rifare da capo una lista viziata costa molto di più.

Sales letter e intelligenza artificiale: cosa delegare e cosa no

L’AI ha cambiato anche questo mestiere, ed è inutile fingere il contrario. Gli Osservatori del Politecnico di Milano fotografano un mercato dell’internet advertising italiano da 6,2 miliardi di euro nel 2025, in crescita dell’11%, con l’intelligenza artificiale che sta trasformando l’intera filiera, dalla pianificazione alla misurazione (Osservatori Politecnico di Milano, 2026). Chi scrive lettere di vendita oggi lavora dentro questo contesto, che lo voglia o no.

La mia posizione, maturata usando questi strumenti ogni giorno con i clienti: l’AI è eccellente in tre compiti. Analizzare recensioni e conversazioni dei clienti per estrarre il loro linguaggio reale. Generare varianti di headline e di CTA da testare. Fare da revisore severo di una bozza, cercando affermazioni senza prova e passaggi confusi. È invece pessima come autrice unica della lettera, per una ragione strutturale: produce il testo statisticamente più probabile, e la sales letter vive di specificità, cioè dell’esatto contrario. Le lettere scritte interamente dall’AI si riconoscono perché potrebbero vendere qualsiasi cosa a chiunque, e quindi non vendono niente a nessuno.

Il flusso che funziona è ibrido: ricerca sul cliente fatta con metodo, prima stesura umana dei blocchi che richiedono esperienza vera, prova e offerta su tutti, poi AI per varianti e revisione, poi test su traffico reale. Se vuoi capire come integrare questi strumenti in tutto il tuo sistema commerciale, ho descritto il mio approccio nella pagina sul marketing potenziato dall’AI.

Come capire se la tua sales letter vende

Una lettera di vendita non si giudica rileggendola, si giudica misurandola. I numeri da guardare dipendono dal canale, ma la logica è sempre la stessa: misurare ogni passaggio del percorso, non solo l’ultimo. Per una email: tasso di apertura, che valuta oggetto e mittente, non la lettera; tasso di clic, che valuta corpo e CTA; conversione finale sulla pagina di destinazione. Per una landing page: percentuale di scroll, tempo sulla pagina e conversione. Se le aperture sono buone ma i clic sono pochi, il problema è nel corpo. Se i clic ci sono e le vendite no, il problema è nell’offerta o nella pagina d’arrivo. Diagnosticare prima di riscrivere: sembra ovvio, quasi nessuno lo fa.

Sul testare, un consiglio da chi ha visto fallire molti test: cambia un elemento alla volta e parti dalla headline, che da sola sposta più di qualunque altro blocco. E dai al test numeri sufficienti prima di trarre conclusioni: su liste piccole, tipiche delle PMI, meglio pochi test grandi che molti test insignificanti.

Gli errori che vedo ripetersi da trent’anni

Dal 1993 a oggi ho letto migliaia di testi di vendita di aziende italiane, e gli errori sono sempre gli stessi cinque. Parlare di sé invece che del cliente: intere lettere aperte da “la nostra azienda leader nel settore”. Promettere risultati garantiti, che oltre a essere scorretto distrugge la credibilità di tutto il resto. Copiare le formule dei guru americani senza adattarle: il lettore italiano è mediamente più scettico e l’enfasi da infomercial qui produce diffidenza. Nascondere l’offerta per paura di sembrare venditori: se il lettore arriva in fondo e non sa cosa gli stai proponendo, la lettera è fallita. E infine spedire una lettera sola: la vendita, specie B2B, quasi sempre richiede una sequenza, non un colpo singolo.

Aggiungo la pratica scomoda di cui nel settore si parla poco volentieri: molti corsi di copywriting vendono la sales letter come formula magica che funziona a prescindere dal prodotto. Non è così. Una lettera eccellente può accelerare la vendita di un buon prodotto, non può salvare un prodotto sbagliato per un mercato che non lo vuole. Se la tua offerta non vende nemmeno a voce, il problema non lo risolve il copy.

Risorse per andare più a fondo

La sales letter è un pezzo di un sistema più ampio: lista, contenuti, offerta, misurazione. Nei miei libri “Email Marketing” e “Formula Infoprodotto” ho trattato il contesto in cui le lettere di vendita lavorano meglio, e su questo sito trovi guide gratuite su copywriting, funnel e persuasione. Se invece preferisci che questo sistema lo costruiamo insieme per la tua azienda, il punto di partenza è la pagina dedicata al servizio di content marketing.

Riepilogo dei punti chiave

La sales letter è un testo di vendita a risposta diretta che sostituisce il venditore: chiede un’azione precisa e misurabile. Si costruisce in sette blocchi: headline, lead, body copy, prova, offerta con garanzia, call to action e P.S. Lo schema AIDA è il modello classico, ma PAS e 4P funzionano meglio su pubblici già consapevoli del problema. Oggi la lettera vive soprattutto in email, landing page e video sales letter. Prima di spedirla serve il consenso preventivo del destinatario: l’unica eccezione è il soft spam dell’art. 130, comma 4, del Codice Privacy, valido solo verso i propri clienti per prodotti analoghi. L’AI aiuta su ricerca, varianti e revisione, ma una lettera scritta interamente dall’AI perde la specificità che vende. Il giudizio finale spetta ai numeri: aperture, clic e conversioni misurano ogni blocco della lettera e indicano cosa riscrivere.

Domande frequenti sulla sales letter

Cos’è una sales letter?

Una sales letter, o lettera di vendita, è un testo persuasivo scritto per convincere il lettore a compiere un’azione di acquisto senza l’intervento di un venditore. Nata nel direct mail cartaceo, oggi vive soprattutto in email, landing page e video di vendita. Si distingue dagli altri testi di marketing perché chiede una risposta diretta e misurabile: acquistare, prenotare, richiedere un preventivo.

Quali tipi di sales letter esistono?

I formati principali sono quattro: la lettera cartacea del direct mail tradizionale, ancora efficace in settori dove la posta fisica è poco affollata; la sales letter via email, singola o distribuita in sequenza; la landing page di vendita, che trasferisce la struttura della lettera su una pagina web; e il video sales letter, dove il testo diventa script parlato. La struttura persuasiva di fondo resta identica in tutti i formati.

Come si prepara una lettera di vendita?

Si parte dallo studio del target: segmentazione della lista, buyer personas e linguaggio reale dei clienti. Poi si costruiscono i sette blocchi della lettera: headline con una promessa specifica, lead che apre il problema, body copy con benefici e meccanismo, prove verificabili, offerta con garanzia, call to action unica e chiara, P.S. che riassume. Infine si misura e si testa, partendo dalla headline.

Quanto deve essere lunga una sales letter?

Non esiste una lunghezza standard: la lettera deve essere lunga quanto serve a costruire fiducia e gestire le obiezioni, senza una parola superflua. Prodotti costosi o pubblici scettici richiedono lettere più lunghe e più ricche di prove; offerte semplici a clienti già acquisiti si vendono con testi brevi. Il criterio pratico: scrivere la lettera completa e poi tagliare ogni frase che non aggiunge una prova, un beneficio o un passo verso l’azione.

Che differenza c’è tra sales letter ed email marketing?

L’email marketing è il canale, la sales letter è un tipo di contenuto che può viaggiare su quel canale. Una newsletter informativa è email marketing ma non è una sales letter; una lettera di vendita può essere spedita via email, pubblicata come landing page o stampata su carta. In una strategia matura i due strumenti collaborano: i contenuti costruiscono la relazione, la sales letter la converte in vendita.

Serve il consenso per inviare una sales letter via email?

Sì, la regola generale è il consenso preventivo, specifico e documentabile del destinatario. L’unica eccezione è il soft spam previsto dall’art. 130, comma 4, del Codice Privacy: puoi scrivere ai tuoi clienti, usando le email raccolte in occasione di una vendita, per promuovere prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati, purché il cliente sia informato e possa opporsi in ogni momento. Le liste di indirizzi comprate o raccolte dal web non sono mai utilizzabili legalmente.

Il prossimo passo per la tua lettera di vendita

Ora hai il quadro completo: cos’è una sales letter, come si struttura, un esempio integrale da cui partire, le regole per spedirla legalmente e i numeri per capire se funziona. Il passo successivo non è cercare un’altra formula, è scrivere la prima versione per la tua offerta reale, misurarla e migliorarla. È un mestiere che si impara facendo, e ogni lettera testata vale più di dieci corsi.

Se preferisci accorciare la curva, posso aiutarti a costruire la tua lettera di vendita dentro una strategia completa: lista a norma, sequenza email, pagina di destinazione e misurazione. Richiedi una consulenza gratuita: parliamo della tua situazione e capiamo insieme da dove partire.