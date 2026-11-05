Chi vi regala il libro: un tecnico della sicurezza che lavora con le famiglie dal 2008

Faccio sicurezza informatica da più di trent'anni e collaboro dal 2001 con la Polizia Postale sui reati informatici. Nel mio lavoro mi confronto ogni giorno con il GDPR, con la legge italiana sull'intelligenza artificiale e con le regole che le pubbliche amministrazioni devono rispettare. Il mio mestiere è tradurle in italiano semplice e in azioni concrete.

Dal 2008 porto nelle scuole il progetto Genitori e Internet, e sono padre di tre figlie. So quanto conta che un ragazzo trovi, fuori di casa, adulti preparati.

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Sul web dal 1993 , oltre 2.500 realtà seguite in 12 paesi

Collabora dal 2001 con la Polizia Postale

Ethical Hacker certificato (CPEH)

CTU del Tribunale di Lodi

Consulente Privacy & GDPR (FederPrivacy)

Dal 2008 incontri con studenti, insegnanti e famiglie