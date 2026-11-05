Crescere con l'intelligenza artificiale: il libro integrale in PDF, in omaggio per Comuni ed enti che lavorano con le famiglie.
In Italia tre ragazzi su quattro usano l'intelligenza artificiale ogni settimana, mentre più di un adulto su due non l'ha mai provata. Quel divario non si colma solo a scuola: passa dalla biblioteca, dallo sportello famiglie, dal centro giovani. Per questo regalo il mio libro, completo e senza tagli, agli enti che vogliono metterlo a disposizione dei propri cittadini.Richiedo il PDF gratuito
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Crescere con l'intelligenza artificiale · di Max Valle
Le famiglie hanno domande sull'IA. Spesso le portano a voi
Chi lavora in un Comune, in una biblioteca o nei servizi alla persona queste situazioni le conosce. Il libro è pensato anche per dare a voi uno strumento da mettere in mano ai cittadini.
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I genitori si sentono indietro rispetto ai figli. Più di un adulto su due non ha mai usato l'IA, e non sa da dove cominciare per guidare chi invece la usa ogni giorno.
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I ragazzi si confidano con un chatbot. Quasi uno su due si è rivolto all'IA quando si sentiva triste, solo o in ansia: un tema che chi lavora con i giovani incontra già.
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I casi di cronaca arrivano anche nei paesi piccoli. Ad Acri, in provincia di Cosenza, circa duecento adolescenti sono rimasti coinvolti in una vicenda di finti nudi creati con l'IA.
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Organizzate serate per genitori, ma manca il materiale. Dopo l'incontro le famiglie chiedono qualcosa da leggere a casa, e i testi affidabili in italiano sono pochi.
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Educatori e operatori non hanno una formazione specifica. Eppure sono loro a raccogliere i primi segnali di disagio, di isolamento o di ricatto online.
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Scuola, famiglia e territorio parlano lingue diverse. E il ragazzo si infila nella crepa in mezzo, proprio dove nessun adulto guarda.
Perché lo regalo a Comuni ed enti
Dal 2008 porto il progetto Genitori e Internet nelle scuole italiane, e ogni volta, alla fine dell'incontro, c'è chi mi chiede: "E i genitori che stasera non sono venuti?". La risposta è sempre la stessa: la sicurezza dei ragazzi è un lavoro di comunità, e la scuola da sola non arriva dappertutto.
Una biblioteca civica, uno sportello famiglie, un centro giovani raggiungono adulti che a scuola non entrano quasi mai. Per questo voglio che il libro arrivi anche lì: non demonizza l'intelligenza artificiale e non la celebra, spiega come funziona e subito dopo dice cosa fare. Né panico né delega.
L'edizione cartacea e quella digitale sono in vendita su Amazon: chi le acquista sostiene la diffusione gratuita di questa edizione fuori commercio.
Un PDF da mettere a disposizione dei cittadini
L'edizione gratuita è distribuita con licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0. In pratica, queste sono le cose che il vostro ente può fare liberamente.
- Pubblicarlo sul sito istituzionale, scaricabile da chiunque, gratuitamente
- Inviarlo con la newsletter o i canali di comunicazione dell'ente alle famiglie del territorio
- Stamparlo per la biblioteca, gli sportelli o le sale d'attesa dei servizi
- Distribuirlo durante serate e incontri per genitori, nonni ed educatori
- Usarlo nella formazione di educatori, operatori sociali, volontari e allenatori
- Condividerlo con le scuole del territorio, per lavorare con le stesse chiavi
A chi è rivolta questa edizione
A chi, fuori dalla scuola, si occupa di ragazzi e famiglie e vuole offrire loro una guida affidabile, con fonti citate e procedure concrete.
Comuni e assessorati
Istruzione, politiche sociali, giovani e famiglia: un materiale pronto da offrire ai cittadini e da inserire in iniziative e patti educativi di comunità.
Biblioteche civiche e sistemi bibliotecari
Da mettere a catalogo o in consultazione, e da proporre nei gruppi di lettura e negli incontri dedicati all'educazione digitale.
Servizi sociali e sportelli famiglia
Per accompagnare i genitori che chiedono aiuto, con un linguaggio semplice e una procedura chiara su cosa fare quando qualcosa va storto.
Centri giovani e oratori
Per educatori e animatori che vedono ogni giorno come i ragazzi usano lo smartphone, i social e i chatbot, e vogliono parlarne senza prediche.
Associazioni sportive e di volontariato
Allenatori, capi scout, volontari: adulti di riferimento che i ragazzi ascoltano, e che possono raccogliere per primi un segnale di difficoltà.
Reti territoriali e consulte
Tavoli che mettono insieme scuola, famiglie e servizi: un testo comune da cui partire per darsi poche regole condivise.
Cosa trovano nel libro i vostri cittadini
Niente liste di app destinate a invecchiare in pochi mesi. Metodo, principi e procedure, con ogni dato accompagnato dalla sua fonte.
- Che cos'è davvero l'IA, spiegata in parole semplici anche a chi non l'ha mai usata
- Compiti e studio: come capire se un ragazzo impara o copia
- Chatbot e compagni virtuali: quando il conforto della macchina isola
- Deepnude, sextortion e adescamento: i segnali e la procedura delle prime 24 ore
- Chi chiamare in Italia: Garante, Polizia Postale, 114 e 112, e in che ordine
- Età, smartphone, social e il patto digitale da scrivere in famiglia
- Lavori che spariscono e lavori che nascono: come orientare i figli senza paura
- Due checklist e un glossario, per la famiglia e per la scuola
Prima di proporlo ai vostri cittadini, guardate chi lo firma
Le recensioni pubbliche su Google di chi con l'autore ci ha lavorato davvero, con nome e cognome.
Trentatré anni accanto a imprese, atenei e pubblica amministrazione
Sei nomi tra le oltre 2.500 realtà seguite dal 1993, tra cui istituzioni pubbliche e grandi atenei. Le altre, divise per settore, sono nella pagina dei clienti.
Sei cose da sapere prima di richiederlo
Le risposte alle domande che arrivano più spesso da Comuni, biblioteche e associazioni.
Volete una serata per i genitori o una formazione per gli operatori?
Il libro funziona meglio se se ne parla insieme. Porto questi temi sul territorio con incontri pubblici, webinar e giornate di formazione, costruiti sul vostro pubblico.
Richiedi la versione integrale del libro in PDF per il tuo ente
Pochi campi e ti arriva l'email con il link per scaricarlo. Da lì in poi potete metterlo a disposizione di tutti i vostri cittadini.
- Testo integrale, quindici capitoli
- Da pubblicare e distribuire
- Licenza CC BY-NC-ND 4.0