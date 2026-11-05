Comuni ed enti · gratuito

Crescere con l'intelligenza artificiale: il libro integrale in PDF, in omaggio per Comuni ed enti che lavorano con le famiglie.

In Italia tre ragazzi su quattro usano l'intelligenza artificiale ogni settimana, mentre più di un adulto su due non l'ha mai provata. Quel divario non si colma solo a scuola: passa dalla biblioteca, dallo sportello famiglie, dal centro giovani. Per questo regalo il mio libro, completo e senza tagli, agli enti che vogliono metterlo a disposizione dei propri cittadini.

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100% testo integrale 15 capitoli 0 euro per l'ente CC BY-NC-ND 4.0
La copertina del libro Crescere con l'intelligenza artificiale, in omaggio per Comuni ed enti

Crescere con l'intelligenza artificiale · di Max Valle

Le famiglie hanno domande sull'IA. Spesso le portano a voi

Chi lavora in un Comune, in una biblioteca o nei servizi alla persona queste situazioni le conosce. Il libro è pensato anche per dare a voi uno strumento da mettere in mano ai cittadini.

  • I genitori si sentono indietro rispetto ai figli. Più di un adulto su due non ha mai usato l'IA, e non sa da dove cominciare per guidare chi invece la usa ogni giorno.

  • I ragazzi si confidano con un chatbot. Quasi uno su due si è rivolto all'IA quando si sentiva triste, solo o in ansia: un tema che chi lavora con i giovani incontra già.

  • I casi di cronaca arrivano anche nei paesi piccoli. Ad Acri, in provincia di Cosenza, circa duecento adolescenti sono rimasti coinvolti in una vicenda di finti nudi creati con l'IA.

  • Organizzate serate per genitori, ma manca il materiale. Dopo l'incontro le famiglie chiedono qualcosa da leggere a casa, e i testi affidabili in italiano sono pochi.

  • Educatori e operatori non hanno una formazione specifica. Eppure sono loro a raccogliere i primi segnali di disagio, di isolamento o di ricatto online.

  • Scuola, famiglia e territorio parlano lingue diverse. E il ragazzo si infila nella crepa in mezzo, proprio dove nessun adulto guarda.

Perché lo regalo a Comuni ed enti

Dal 2008 porto il progetto Genitori e Internet nelle scuole italiane, e ogni volta, alla fine dell'incontro, c'è chi mi chiede: "E i genitori che stasera non sono venuti?". La risposta è sempre la stessa: la sicurezza dei ragazzi è un lavoro di comunità, e la scuola da sola non arriva dappertutto.

Una biblioteca civica, uno sportello famiglie, un centro giovani raggiungono adulti che a scuola non entrano quasi mai. Per questo voglio che il libro arrivi anche lì: non demonizza l'intelligenza artificiale e non la celebra, spiega come funziona e subito dopo dice cosa fare. Né panico né delega.

L'edizione cartacea e quella digitale sono in vendita su Amazon: chi le acquista sostiene la diffusione gratuita di questa edizione fuori commercio.

Cosa potete farci

Un PDF da mettere a disposizione dei cittadini

L'edizione gratuita è distribuita con licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0. In pratica, queste sono le cose che il vostro ente può fare liberamente.

  • Pubblicarlo sul sito istituzionale, scaricabile da chiunque, gratuitamente
  • Inviarlo con la newsletter o i canali di comunicazione dell'ente alle famiglie del territorio
  • Stamparlo per la biblioteca, gli sportelli o le sale d'attesa dei servizi
  • Distribuirlo durante serate e incontri per genitori, nonni ed educatori
  • Usarlo nella formazione di educatori, operatori sociali, volontari e allenatori
  • Condividerlo con le scuole del territorio, per lavorare con le stesse chiavi
Le due cose che la licenza non consente: venderlo e modificarlo. Il PDF va diffuso integro, con il nome dell'autore. Per usi commerciali, adattamenti o traduzioni scrivi a max@maxvalle.it.
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A chi è rivolta questa edizione

A chi, fuori dalla scuola, si occupa di ragazzi e famiglie e vuole offrire loro una guida affidabile, con fonti citate e procedure concrete.

Comuni e assessorati

Istruzione, politiche sociali, giovani e famiglia: un materiale pronto da offrire ai cittadini e da inserire in iniziative e patti educativi di comunità.

Biblioteche civiche e sistemi bibliotecari

Da mettere a catalogo o in consultazione, e da proporre nei gruppi di lettura e negli incontri dedicati all'educazione digitale.

Servizi sociali e sportelli famiglia

Per accompagnare i genitori che chiedono aiuto, con un linguaggio semplice e una procedura chiara su cosa fare quando qualcosa va storto.

Centri giovani e oratori

Per educatori e animatori che vedono ogni giorno come i ragazzi usano lo smartphone, i social e i chatbot, e vogliono parlarne senza prediche.

Associazioni sportive e di volontariato

Allenatori, capi scout, volontari: adulti di riferimento che i ragazzi ascoltano, e che possono raccogliere per primi un segnale di difficoltà.

Reti territoriali e consulte

Tavoli che mettono insieme scuola, famiglie e servizi: un testo comune da cui partire per darsi poche regole condivise.

Sei tappe, quindici capitoli

Cosa trovano nel libro i vostri cittadini

Niente liste di app destinate a invecchiare in pochi mesi. Metodo, principi e procedure, con ogni dato accompagnato dalla sua fonte.

  • Che cos'è davvero l'IA, spiegata in parole semplici anche a chi non l'ha mai usata
  • Compiti e studio: come capire se un ragazzo impara o copia
  • Chatbot e compagni virtuali: quando il conforto della macchina isola
  • Deepnude, sextortion e adescamento: i segnali e la procedura delle prime 24 ore
  • Chi chiamare in Italia: Garante, Polizia Postale, 114 e 112, e in che ordine
  • Età, smartphone, social e il patto digitale da scrivere in famiglia
  • Lavori che spariscono e lavori che nascono: come orientare i figli senza paura
  • Due checklist e un glossario, per la famiglia e per la scuola
4,9 Recensioni verificate

Prima di proporlo ai vostri cittadini, guardate chi lo firma

Le recensioni pubbliche su Google di chi con l'autore ci ha lavorato davvero, con nome e cognome.

Trentatré anni accanto a imprese, atenei e pubblica amministrazione

Sei nomi tra le oltre 2.500 realtà seguite dal 1993, tra cui istituzioni pubbliche e grandi atenei. Le altre, divise per settore, sono nella pagina dei clienti.

Banca di Asti Politecnico di Milano UnipolSai Ministero della Difesa Università Sapienza di Roma Atlas Copco
Max Valle, autore di Crescere con l'intelligenza artificiale ed esperto di sicurezza digitale

Chi vi regala il libro: un tecnico della sicurezza che lavora con le famiglie dal 2008

Faccio sicurezza informatica da più di trent'anni e collaboro dal 2001 con la Polizia Postale sui reati informatici. Nel mio lavoro mi confronto ogni giorno con il GDPR, con la legge italiana sull'intelligenza artificiale e con le regole che le pubbliche amministrazioni devono rispettare. Il mio mestiere è tradurle in italiano semplice e in azioni concrete.

Dal 2008 porto nelle scuole il progetto Genitori e Internet, e sono padre di tre figlie. So quanto conta che un ragazzo trovi, fuori di casa, adulti preparati.

4,9 Recensioni Google
  • Sul web dal 1993, oltre 2.500 realtà seguite in 12 paesi
  • Collabora dal 2001 con la Polizia Postale
  • Ethical Hacker certificato (CPEH)
  • CTU del Tribunale di Lodi
  • Consulente Privacy & GDPR (FederPrivacy)
  • Dal 2008 incontri con studenti, insegnanti e famiglie
Ethical Hacker (CPEH) CTU Tribunale di Lodi FederPrivacy
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Sei cose da sapere prima di richiederlo

Le risposte alle domande che arrivano più spesso da Comuni, biblioteche e associazioni.

Sì. È il testo integrale, tutti i quindici capitoli, in un'edizione fuori commercio. Non costa nulla all'ente: non ci sono costi nascosti, abbonamenti né obblighi di acquisto, quindi non serve alcun impegno di spesa.
Comuni e unioni di Comuni, biblioteche, servizi sociali, consultori, centri giovani, oratori, associazioni sportive, culturali e di volontariato, cooperative educative. Se siete una scuola, c'è una pagina dedicata alle scuole.
Sì, è pensato proprio per questo. La licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 vi permette di pubblicarlo, inviarlo ai cittadini, stamparlo e distribuirlo, purché resti integro, con il nome dell'autore, e non venga venduto.
Compilate il modulo in fondo alla pagina con nome, cognome, ente ed email. Arriva subito un'email con il link per scaricare il PDF. Se non la trovate entro qualche minuto, controllate la cartella spam: i filtri delle caselle istituzionali a volte la trattengono.
Li usiamo per inviarvi il libro e per le comunicazioni descritte nell'informativa, che trovate nella privacy policy. Potete chiederne la cancellazione in qualsiasi momento, e ogni email contiene il link per disiscriversi.
Sì. Organizzo serate per genitori, incontri pubblici, webinar e momenti di formazione per educatori e operatori. Trovate formati e modalità nella pagina per organizzare un incontro.
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  • Testo integrale, quindici capitoli
  • Da pubblicare e distribuire
  • Licenza CC BY-NC-ND 4.0

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