I migliori canali Telegram da seguire nel 2025: guida completa

Stai cercando i migliori canali Telegram da seguire per restare aggiornato su notizie, offerte, sport, tecnologia e molto altro? In questa guida completa scoprirai non solo quali sono i canali Telegram più seguiti in Italia, ma anche come trovare quelli più adatti ai tuoi interessi specifici e, se sei un professionista o un’azienda, come sfruttare Telegram per far crescere il tuo business.

Telegram si è affermato come una delle piattaforme di messaggistica più versatili e potenti, superando ampiamente la funzione di semplice alternativa a WhatsApp. Con oltre 900 milioni di utenti attivi nel mondo e una crescita costante anche in Italia, questa applicazione offre funzionalità uniche che la rendono ideale sia per chi vuole rimanere informato sia per chi desidera costruire una community attorno al proprio brand.

A differenza di altri social network, Telegram permette di creare canali telegram interessanti senza limitazioni al numero di iscritti, garantendo al contempo velocità di distribuzione dei contenuti, privacy avanzata e strumenti di automazione potentissimi. Che tu sia alla ricerca di canali telegram da seguire per hobby personali o che tu voglia capire come utilizzare questa piattaforma per la tua attività professionale, continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere.

Perché Telegram è diventato indispensabile nel 2025

Prima di tuffarci nella lista dei canali Telegram più seguiti, è fondamentale comprendere perché questa piattaforma ha conquistato milioni di utenti in tutto il mondo, superando in molti aspetti competitor più datati e affermati.

Telegram offre vantaggi significativi rispetto ad altre applicazioni di messaggistica. La possibilità di condividere file fino a 2 GB, l’archiviazione illimitata in cloud, la sincronizzazione istantanea su tutti i dispositivi e soprattutto i livelli di crittografia avanzata rendono questa app particolarmente apprezzata sia da utenti privati che da professionisti. Secondo dati raccolti da Statista, Telegram ha registrato una crescita del 38% anno su anno, con picchi particolarmente significativi in Europa e Asia.

Ma il vero punto di forza di Telegram risiede nei suoi canali: spazi digitali dove amministratori e creator possono trasmettere messaggi a un numero illimitato di follower, senza che questi ultimi possano rispondere direttamente (a differenza dei gruppi). Questa caratteristica rende i canali Telegram lo strumento perfetto per broadcast informativi, aggiornamenti professionali, diffusione di news e molto altro.

Dal punto di vista aziendale, Telegram sta emergendo come uno strumento di marketing potentissimo per le PMI italiane. Con oltre 30 anni di esperienza nella trasformazione digitale e avendo supportato più di 2000 clienti in 12 paesi diversi, posso affermare che i canali telegram da seguire non sono solo fonte di informazione, ma rappresentano vere e proprie opportunità di business per chi sa sfruttarli strategicamente.

Come cercare e seguire i canali Telegram: guida pratica

Se sei nuovo su Telegram o non hai mai esplorato a fondo le sue potenzialità, ecco una guida pratica per iniziare a seguire i canali telegram interessanti che troverai elencati più avanti in questo articolo.

Su smartphone Android

Aprire un canale Telegram da Android è estremamente semplice. Avvia l’applicazione sul tuo dispositivo, tocca l’icona della lente di ingrandimento situata in alto a destra nell’interfaccia principale, digita il nome del canale che desideri trovare nel campo di ricerca che appare e seleziona il risultato pertinente tra quelli mostrati. Una volta visualizzata l’anteprima del canale, ti basterà premere il pulsante “Unisciti” per iniziare a ricevere tutti gli aggiornamenti pubblicati.

Un trucco che utilizzo spesso: puoi anche fare tap direttamente su un link di invito al canale (come quelli che trovi in questo articolo) e verrai reindirizzato automaticamente all’app Telegram con la richiesta di unirsi al canale.

Su iPhone e iPad

Il procedimento su dispositivi iOS è altrettanto intuitivo. Apri l’app Telegram, tocca la voce “Chat” posizionata nella barra inferiore dello schermo, poi fai tap sul campo di ricerca nella parte superiore. Digita il nome del canale che ti interessa e, quando appare nei risultati, selezionalo. Anche in questo caso, premi semplicemente il pulsante “Unisciti” per aggiungerti alla lista dei follower del canale.

Da computer (Windows, Mac o Linux)

Telegram offre client desktop nativi per tutti i principali sistemi operativi, oltre a una versione web completa. La procedura è uniforme: avvia il client o accedi alla versione web, clicca sul campo di ricerca collocato in alto nell’interfaccia, inserisci il nome del canale desiderato, seleziona il risultato appropriato tra quelli visualizzati e clicca sul pulsante “Unisciti al canale”.

La sincronizzazione cloud di Telegram garantisce che, indipendentemente dal dispositivo da cui ti iscrivi a un canale, questo apparirà immediatamente disponibile su tutti gli altri device connessi al tuo account.

Bot utili per scoprire nuovi canali

Esistono anche bot specializzati che possono aiutarti a scoprire nuovi canali telegram da seguire in base ai tuoi interessi. Il bot Telegram Channels Bot è uno dei più popolari: avvialo, comunica i tuoi interessi e riceverai suggerimenti personalizzati di canali da esplorare. Questo strumento è particolarmente utile quando vuoi scoprire contenuti di nicchia difficili da trovare con la ricerca standard.

I migliori canali Telegram per news e informazione

Restare informati in tempo reale è una delle ragioni principali per cui milioni di persone si affidano a Telegram. Ecco una selezione accurata dei migliori canali Telegram italiani dedicati alle notizie, suddivisi per tipologia.

Notizie generaliste e quotidiani

Per chi desidera un flusso costante di notizie dall’Italia e dal mondo, questi canali rappresentano il punto di riferimento:

Ansagram : Canale non ufficiale ma estremamente affidabile che riporta le principali notizie dell’agenzia ANSA. Gli aggiornamenti sono frequenti e coprono politica, cronaca, economia, cultura e sport. Con centinaia di migliaia di follower, è probabilmente il canale news più seguito in Italia.

: Canale non ufficiale ma estremamente affidabile che riporta le principali notizie dell’agenzia ANSA. Gli aggiornamenti sono frequenti e coprono politica, cronaca, economia, cultura e sport. Con centinaia di migliaia di follower, è probabilmente il canale news più seguito in Italia. La Repubblica : Il canale ufficiale del noto quotidiano nazionale offre breaking news costanti, approfondimenti e articoli selezionati dalla redazione. Particolarmente utile per chi vuole restare aggiornato su temi di politica interna ed estera.

: Il canale ufficiale del noto quotidiano nazionale offre breaking news costanti, approfondimenti e articoli selezionati dalla redazione. Particolarmente utile per chi vuole restare aggiornato su temi di politica interna ed estera. Il Fatto Quotidiano : Canale ufficiale del giornale diretto da Marco Travaglio, con focus particolare su politica, inchieste giornalistiche e analisi di attualità. Lo stile è diretto e spesso controcorrente rispetto ai media mainstream.

: Canale ufficiale del giornale diretto da Marco Travaglio, con focus particolare su politica, inchieste giornalistiche e analisi di attualità. Lo stile è diretto e spesso controcorrente rispetto ai media mainstream. Wired Italia : Sebbene classificabile anche tra i canali tech, Wired offre una prospettiva unica su tecnologia, scienza, cultura digitale e innovazione. La redazione pubblica mediamente tre contenuti selezionati al giorno, garantendo qualità prima della quantità.

: Sebbene classificabile anche tra i canali tech, Wired offre una prospettiva unica su tecnologia, scienza, cultura digitale e innovazione. La redazione pubblica mediamente tre contenuti selezionati al giorno, garantendo qualità prima della quantità. Will Media: Un’ottima alternativa per chi cerca informazione mirata, obiettiva e libera dagli schemi tradizionali. Non troverai breaking news in tempo reale, ma analisi approfondite sui temi più caldi del momento.

Fact-checking e lotta alle fake news

In un’epoca in cui la disinformazione rappresenta una minaccia seria, questi canali svolgono un ruolo fondamentale:

Bufale.net : Canale ufficiale del sito specializzato in debunking e fact-checking. Ogni giorno vengono analizzate e smontate le principali fake news circolanti su web e social network, con argomentazioni basate su fonti verificabili.

: Canale ufficiale del sito specializzato in debunking e fact-checking. Ogni giorno vengono analizzate e smontate le principali fake news circolanti su web e social network, con argomentazioni basate su fonti verificabili. Open: Progetto giornalistico di fact-checking fondato da Enrico Mentana, particolarmente attivo nel verificare notizie su salute, scienza e politica.

Previsioni meteo

Per chi vuole pianificare la giornata senza sorprese:

iLMeteo.it : Il canale ufficiale offre previsioni dettagliate per località italiane, allerte meteo, radar precipitazioni in tempo reale e analisi delle tendenze climatiche a medio termine.

: Il canale ufficiale offre previsioni dettagliate per località italiane, allerte meteo, radar precipitazioni in tempo reale e analisi delle tendenze climatiche a medio termine. 3BMeteo: Alternativa altrettanto valida con approfondimenti scientifici sulle dinamiche meteorologiche, particolarmente apprezzato dagli appassionati del settore.

Istituzioni e pubblica amministrazione

Diversi enti governativi utilizzano Telegram per comunicazioni ufficiali:

Ministero della Salute : Canale ufficiale con aggiornamenti su campagne sanitarie, allerte, disposizioni e informazioni verificate su salute pubblica. Particolarmente seguito durante emergenze sanitarie.

: Canale ufficiale con aggiornamenti su campagne sanitarie, allerte, disposizioni e informazioni verificate su salute pubblica. Particolarmente seguito durante emergenze sanitarie. Protezione Civile: Comunicazioni ufficiali su allerte meteo, rischi territoriali, emergenze e consigli di sicurezza per i cittadini.

Questi canali rappresentano fonti primarie di informazione, particolarmente preziosi per professionisti che necessitano di dati ufficiali e verificati per il proprio lavoro.

Canali Telegram tecnologia e innovazione

Per gli appassionati di tech, innovazione e mondo digitale, Telegram offre una selezione vastissima di canali telegram interessanti. Ecco i più rilevanti:

Tecnologia generale e innovazione

Wired Italia : Come accennato prima, eccellente per approfondimenti su AI, robotica, spazio, biotecnologie e tutte le frontiere dell’innovazione tecnologica.

: Come accennato prima, eccellente per approfondimenti su AI, robotica, spazio, biotecnologie e tutte le frontiere dell’innovazione tecnologica. Futuroprossimo.it : Canale dedicato alle scoperte scientifiche più recenti, dalle ricerche mediche alle innovazioni tecnologiche che plasmeranno il nostro futuro. Particolarmente interessante per chi lavora in settori R&D.

: Canale dedicato alle scoperte scientifiche più recenti, dalle ricerche mediche alle innovazioni tecnologiche che plasmeranno il nostro futuro. Particolarmente interessante per chi lavora in settori R&D. Focus Unofficial: Versione Telegram dei contenuti della celebre rivista scientifica. Curiosità, scoperte, spiegazioni di fenomeni naturali e tecnologici in linguaggio accessibile.

Mondo smartphone e mobile

MioAndroid : Per gli utenti del sistema operativo di Google, offre news su aggiornamenti, nuovi dispositivi, applicazioni consigliate e trucchi per sfruttare al meglio lo smartphone.

: Per gli utenti del sistema operativo di Google, offre news su aggiornamenti, nuovi dispositivi, applicazioni consigliate e trucchi per sfruttare al meglio lo smartphone. iPhoneItalia : L’equivalente per gli appassionati Apple, con notizie su iOS, nuovi modelli di iPhone e iPad, accessori e l’intero ecosistema della mela morsicata.

: L’equivalente per gli appassionati Apple, con notizie su iOS, nuovi modelli di iPhone e iPad, accessori e l’intero ecosistema della mela morsicata. tuttoAndroid: Canale completo con recensioni, confronti, guide all’acquisto e approfondimenti tecnici sul mondo Android.

Gaming e PlayStation

PlayStation Italia : News ufficiali e non sul mondo PlayStation, uscite di giochi, aggiornamenti firmware, offerte su PlayStation Store e community di appassionati.

: News ufficiali e non sul mondo PlayStation, uscite di giochi, aggiornamenti firmware, offerte su PlayStation Store e community di appassionati. Eurogamer.it : Notizie dal mondo videoludico a 360°, indipendentemente dalla piattaforma, con recensioni, anteprime e analisi del mercato gaming.

: Notizie dal mondo videoludico a 360°, indipendentemente dalla piattaforma, con recensioni, anteprime e analisi del mercato gaming. Multiplayer.it: Altro punto di riferimento per gamer italiani, con copertura costante delle principali notizie dal mondo videoludico internazionale.

Come professionista del settore digitale che segue quotidianamente queste evoluzioni, posso affermare che mantenersi aggiornati attraverso questi canali è fondamentale per chiunque lavori nel tech o voglia sfruttare le nuove tecnologie per il proprio business.

Migliori canali Telegram offerte e risparmio

Una delle categorie più popolari su Telegram riguarda le offerte, gli sconti e i cosiddetti “errori di prezzo”: prodotti venduti a prezzi stracciati per errori nei sistemi di pricing dei negozi online. Ecco una selezione dei migliori:

Offerte generaliste

GiardiniShop : Uno dei canali più curati per offerte Amazon, con oltre 100 segnalazioni giornaliere selezionate manualmente. Le notifiche sono per la maggior parte silenziate, eccetto per le occasioni davvero imperdibili.

: Uno dei canali più curati per offerte Amazon, con oltre 100 segnalazioni giornaliere selezionate manualmente. Le notifiche sono per la maggior parte silenziate, eccetto per le occasioni davvero imperdibili. OfferteQui : Promozioni Amazon aggiornate in tempo reale, codici sconto esclusivi e segnalazioni tempestive di errori di prezzo. La community è molto attiva nel segnalare opportunità.

: Promozioni Amazon aggiornate in tempo reale, codici sconto esclusivi e segnalazioni tempestive di errori di prezzo. La community è molto attiva nel segnalare opportunità. Mintly : Canale specializzato in errori di prezzo e offerte flash con sconti superiori al 70%. Fondamentale avere le notifiche attive perché le migliori occasioni durano pochi minuti.

: Canale specializzato in errori di prezzo e offerte flash con sconti superiori al 70%. Fondamentale avere le notifiche attive perché le migliori occasioni durano pochi minuti. Shopping Bear : Mix di offerte da vari marketplace (Amazon, eBay, AliExpress) con focus su elettronica, casa e tempo libero. Include anche codici promozionali esclusivi.

: Mix di offerte da vari marketplace (Amazon, eBay, AliExpress) con focus su elettronica, casa e tempo libero. Include anche codici promozionali esclusivi. Prezzi In Errore: Come suggerisce il nome, specializzato nella caccia agli errori di prezzo più clamorosi. Alcuni prodotti vengono segnalati a 1€ o comunque a frazioni del prezzo reale.

Tecnologia e gaming

PCBuilder Hardware Offerte : Dedicato esclusivamente a componenti PC, periferiche gaming e hardware tech. Imperdibile per chi sta assemblando o upgradando un computer.

: Dedicato esclusivamente a componenti PC, periferiche gaming e hardware tech. Imperdibile per chi sta assemblando o upgradando un computer. Gaming Deals Italia : Offerte su videogiochi per tutte le piattaforme (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch), accessori e abbonamenti ai servizi gaming.

: Offerte su videogiochi per tutte le piattaforme (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch), accessori e abbonamenti ai servizi gaming. Canale Telegram Aranzulla: Il canale ufficiale del noto divulgatore informatico Salvatore Aranzulla offre selezioni quotidiane di offerte tech verificate e interessanti.

Viaggi e tempo libero

Pirati in Viaggio : Specializzato in offerte per voli low cost, hotel scontati, pacchetti vacanza e last minute. Ideale per chi ama viaggiare risparmiando.

: Specializzato in offerte per voli low cost, hotel scontati, pacchetti vacanza e last minute. Ideale per chi ama viaggiare risparmiando. Poracci in Viaggio: Filosofia simile ma con focus particolare su destinazioni economiche e viaggi zaino in spalla. Spesso combinano voli e hotel per creare pacchetti ultra-economici.

Un consiglio dalla mia esperienza: questi canali possono farti risparmiare centinaia di euro all’anno, ma è fondamentale avere le notifiche attive e agire rapidamente quando viene segnalata un’offerta particolarmente vantaggiosa. Gli errori di prezzo vengono corretti in pochi minuti dai vendor.

Canali Telegram sport: calcio, F1, MotoGP e altro

Gli appassionati di sport trovano su Telegram un ecosistema ricchissimo di canali telegram da seguire per restare aggiornati su risultati, calciomercato, statistiche e analisi. Ecco i principali:

Calcio

TUTTOmercatoWEB : Il punto di riferimento per chi segue il calciomercato. Trattative, rumor, ufficialità, analisi di mercato e retroscena. Aggiornamenti costanti soprattutto durante le finestre di trasferimento.

: Il punto di riferimento per chi segue il calciomercato. Trattative, rumor, ufficialità, analisi di mercato e retroscena. Aggiornamenti costanti soprattutto durante le finestre di trasferimento. Corriere dello Sport : Canale ufficiale della storica testata sportiva italiana, con notizie su calcio Serie A, Nazionale e competizioni europee.

: Canale ufficiale della storica testata sportiva italiana, con notizie su calcio Serie A, Nazionale e competizioni europee. Tuttosport : Alternativa altrettanto valida con particolare attenzione al calcio del nord Italia, essendo nato a Torino.

: Alternativa altrettanto valida con particolare attenzione al calcio del nord Italia, essendo nato a Torino. calciolive: Risultati in tempo reale, analisi pre e post partita, pronostici e statistiche dettagliate per scommettitori e appassionati di fantacalcio.

Formula 1 e motori

Space Formula 1 : Nonostante il nome inglese, è un canale italiano con analisi tecniche approfondite, notizie di paddock e commenti sulle gare.

: Nonostante il nome inglese, è un canale italiano con analisi tecniche approfondite, notizie di paddock e commenti sulle gare. Formula 1 News : Aggiornamenti costanti su piloti, team, regolamenti e tutto ciò che ruota attorno al circus della F1.

: Aggiornamenti costanti su piloti, team, regolamenti e tutto ciò che ruota attorno al circus della F1. TG Formula 1 : Oltre alla F1, copre anche Formula E, MotoGP e altre categorie motorsport, ideale per gli appassionati di corse a tutto tondo.

: Oltre alla F1, copre anche Formula E, MotoGP e altre categorie motorsport, ideale per gli appassionati di corse a tutto tondo. Notizie MotoGP: Dedicato esclusivamente al mondiale delle due ruote, con news, risultati, aggiornamenti tecnici e interviste esclusive.

Sport generalisti

NewSport : Copertura ampia di vari sport, dal calcio al basket, dal tennis al volley, con particolare attenzione agli eventi internazionali.

: Copertura ampia di vari sport, dal calcio al basket, dal tennis al volley, con particolare attenzione agli eventi internazionali. Sky Sport Bot : Bot ufficiale di Sky Sport che permette di ricevere notifiche personalizzate sulla propria squadra del cuore o sugli sport di interesse.

: Bot ufficiale di Sky Sport che permette di ricevere notifiche personalizzate sulla propria squadra del cuore o sugli sport di interesse. Gazzetta dello Sport: Canale alimentato dal feed RSS della celebre testata sportiva, con notizie aggiornate costantemente.

Scommesse sportive

Consigli del Pengwin : Probabilmente il canale di scommesse più seguito in Italia, con analisi statistiche, quote consigliate e track record pubblico delle giocate.

: Probabilmente il canale di scommesse più seguito in Italia, con analisi statistiche, quote consigliate e track record pubblico delle giocate. I Pronostici di Rosellino : Altro canale molto popolare con pronostici multi-sport e strategie di betting.

: Altro canale molto popolare con pronostici multi-sport e strategie di betting. Betserpa: Focus su statistiche avanzate e analisi quantitative per chi approccia le scommesse in modo più metodico e professionale.

Va ricordato che le scommesse comportano rischi finanziari e dovrebbero essere affrontate con responsabilità e consapevolezza.

Film, serie TV e intrattenimento su Telegram

Il mondo dell’entertainment trova ampio spazio su Telegram, con canali dedicati a cinema, serie televisive, streaming e cultura pop.

Cinema e serie TV

UpGo : Ottimo canale che traccia novità cinematografiche, uscite streaming, recensioni e curiosità dal mondo delle serie TV. Contenuti ben curati e aggiornamenti frequenti.

: Ottimo canale che traccia novità cinematografiche, uscite streaming, recensioni e curiosità dal mondo delle serie TV. Contenuti ben curati e aggiornamenti frequenti. Cinema Tube : News, trailer, recensioni e approfondimenti su film in uscita sia al cinema che sulle piattaforme streaming. Include anche classifiche e consigli basati sui gusti degli utenti.

: News, trailer, recensioni e approfondimenti su film in uscita sia al cinema che sulle piattaforme streaming. Include anche classifiche e consigli basati sui gusti degli utenti. BestMovie Italia : Canale non ufficiale che aggrega contenuti dalla rivista BestMovie, con focus su cinema d’autore e produzioni internazionali di qualità.

: Canale non ufficiale che aggrega contenuti dalla rivista BestMovie, con focus su cinema d’autore e produzioni internazionali di qualità. Punto NetflixItalia : Specializzato su Netflix, segnala in anticipo le uscite in catalogo, le rimozioni programmate e analizza le serie più popolari sulla piattaforma.

: Specializzato su Netflix, segnala in anticipo le uscite in catalogo, le rimozioni programmate e analizza le serie più popolari sulla piattaforma. AltaDefinizione News: Notizie sul mondo del cinema e delle piattaforme streaming, con particolare attenzione alle produzioni italiane.

Streaming e piattaforme

Disney+ Italia : Tutto su contenuti Disney, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star disponibili sulla piattaforma.

: Tutto su contenuti Disney, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star disponibili sulla piattaforma. Prime Video Italia: Aggiornamenti sul catalogo Amazon Prime Video, con segnalazioni delle migliori uscite mensili.

È importante sottolineare che i canali Telegram legali si limitano a informare su contenuti disponibili sulle piattaforme ufficiali. Diffidare da canali che offrono streaming o download illegali: oltre a configurare reati, espongono a rischi di malware e truffe.

Musica, cultura e crescita personale

Telegram offre anche spazi per chi cerca contenuti culturali, musicali e di sviluppo personale.

Musica

Breaking Radio : News dal mondo musicale a 360°, dalle classifiche internazionali alle uscite indie, dai concerti alle interviste esclusive.

: News dal mondo musicale a 360°, dalle classifiche internazionali alle uscite indie, dai concerti alle interviste esclusive. Eurofestival.News : Dedicato agli appassionati dell’Eurovision Song Contest, con aggiornamenti su partecipanti, votazioni e storia della manifestazione.

: Dedicato agli appassionati dell’Eurovision Song Contest, con aggiornamenti su partecipanti, votazioni e storia della manifestazione. Canzoni Memorabili : Una vera perla per gli amanti della musica: ogni giorno viene condiviso un brano iconico con informazioni sul contesto storico e culturale.

: Una vera perla per gli amanti della musica: ogni giorno viene condiviso un brano iconico con informazioni sul contesto storico e culturale. Musica Italiana: Promozione di artisti italiani attraverso videoclip ufficiali, sia di artisti affermati che emergenti.

Cultura generale e curiosità

Sapiens³ : Cultura generale, scienza, storia e curiosità per menti curiose. Contenuti brevi ma informativi che arricchiscono la conoscenza quotidiana.

: Cultura generale, scienza, storia e curiosità per menti curiose. Contenuti brevi ma informativi che arricchiscono la conoscenza quotidiana. Verdegram : Natura, ambiente, sostenibilità e benessere. Ideale per chi vuole vivere in modo più consapevole e ecologico.

: Natura, ambiente, sostenibilità e benessere. Ideale per chi vuole vivere in modo più consapevole e ecologico. Focus Unofficial: Adattamento Telegram della celebre rivista, con contenuti scientifici divulgativi accessibili a tutti.

Crescita personale e motivazione

Citazioni motivazionali : Frasi ispiratrici da personalità di successo, pensatori e leader che possono dare la giusta carica alla giornata.

: Frasi ispiratrici da personalità di successo, pensatori e leader che possono dare la giusta carica alla giornata. So Quite a: Citazioni quotidiane su ispirazione, amore, motivazione e sviluppo personale selezionate da figure di successo globale.

Cucina, ricette e food su Telegram

Gli appassionati di cucina hanno a disposizione numerosi canali telegram interessanti per trovare ricette, ispirazione e consigli culinari.

Ricetteweb : Probabilmente il canale di ricette più seguito in Italia. Ogni giorno vengono pubblicate nuove preparazioni di ogni tipo, dalla cucina italiana a quella internazionale, dai piatti veloci alle preparazioni elaborate.

: Probabilmente il canale di ricette più seguito in Italia. Ogni giorno vengono pubblicate nuove preparazioni di ogni tipo, dalla cucina italiana a quella internazionale, dai piatti veloci alle preparazioni elaborate. Giallo Zafferano : Il canale ufficiale del celebre sito culinario, con le ricette più popolari, video tutorial e consigli degli chef.

: Il canale ufficiale del celebre sito culinario, con le ricette più popolari, video tutorial e consigli degli chef. Primo Chef : Ricette di cucina per tutti i gusti, con particolare attenzione alla stagionalità degli ingredienti e alla cucina regionale italiana.

: Ricette di cucina per tutti i gusti, con particolare attenzione alla stagionalità degli ingredienti e alla cucina regionale italiana. Ricette Bimby Italia : Dedicato a chi possiede questo elettrodomestico, con ricette ottimizzate e adattate al robot da cucina.

: Dedicato a chi possiede questo elettrodomestico, con ricette ottimizzate e adattate al robot da cucina. Assaggi diVini : Non solo ricette ma anche abbinamenti enogastronomici, con focus su vini italiani e cultura del bere consapevole.

: Non solo ricette ma anche abbinamenti enogastronomici, con focus su vini italiani e cultura del bere consapevole. Food Photography: Per chi ama anche l’aspetto estetico del cibo, con piatti fotografati professionalmente che sono vere opere d’arte.

Nel mio percorso professionale ho avuto modo di lavorare con diversi ristoratori e professionisti del food che hanno costruito community importanti proprio attraverso canali Telegram tematici, sfruttando la piattaforma per fidelizzare clienti e condividere contenuti esclusivi.

Concorsi pubblici e opportunità professionali

Per chi cerca lavoro nel settore pubblico o vuole restare aggiornato su opportunità professionali:

Concorsando.it : Il punto di riferimento per bandi di concorso pubblici, con aggiornamenti tempestivi, guide allo studio, simulazioni di quiz e materiali di preparazione. Suddiviso per categorie (scuola, sanità, forze dell’ordine, enti locali).

: Il punto di riferimento per bandi di concorso pubblici, con aggiornamenti tempestivi, guide allo studio, simulazioni di quiz e materiali di preparazione. Suddiviso per categorie (scuola, sanità, forze dell’ordine, enti locali). The Wam : Rassegna stampa specializzata su bonus statali, agevolazioni fiscali, opportunità di lavoro e novità legislative che impattano cittadini e lavoratori.

: Rassegna stampa specializzata su bonus statali, agevolazioni fiscali, opportunità di lavoro e novità legislative che impattano cittadini e lavoratori. Bacheca Offerte Attivabili: Canale che segnala offerte di telefonia mobile e fissa, piani tariffari convenienti e promozioni temporanee degli operatori.

Come creare e gestire un canale Telegram di successo

Fino ad ora abbiamo visto i migliori canali Telegram da seguire, ma se sei un professionista, un’azienda o semplicemente hai una passione che vuoi condividere, creare il tuo canale può essere un’opportunità straordinaria. Ecco cosa ho imparato seguendo e supportando centinaia di progetti in oltre 30 anni di attività nel digitale.

Perché aprire un canale Telegram per il tuo business

A differenza di altri social network, Telegram offre vantaggi unici per professionisti e aziende. Non esistono algoritmi che limitano la visibilità dei tuoi contenuti: ogni messaggio che pubblichi raggiunge il 100% dei tuoi iscritti. Questo è un vantaggio enorme rispetto a Facebook o Instagram, dove la reach organica è ormai ridotta al minimo.

Inoltre, Telegram permette di creare rapporti diretti e non mediati con il tuo pubblico. Puoi condividere contenuti esclusivi, offerte riservate, anteprime e creare un senso di community molto forte. Molti miei clienti hanno trasformato i loro canali Telegram in veri asset di marketing, con tassi di engagement significativamente superiori rispetto ad altri canali.

Come definire la strategia del canale

Prima di creare il canale, è fondamentale definire alcuni elementi strategici chiave. Qual è l’obiettivo primario? Vendere prodotti, fidelizzare clienti, diffondere informazioni, costruire autorevolezza? Chi è il pubblico target e quali contenuti lo interessano davvero? Con quale frequenza puoi realisticamente pubblicare mantenendo un livello qualitativo alto?

Nel mio canale personale MaxValleOfficial, ad esempio, condivido riflessioni su AI, trasformazione digitale, casi studio anonimi e opportunità per le PMI italiane. La frequenza non è ossessiva ma costante, e i contenuti sono sempre di valore per chi mi segue.

Creazione tecnica del canale

Creare un canale Telegram è tecnicamente semplice. Da smartphone, apri l’app, tocca il menu (tre linee orizzontali), seleziona “Nuovo canale”, scegli un nome e una descrizione efficaci, decidi se renderlo pubblico (ricercabile da chiunque) o privato (accessibile solo tramite link di invito) e configura le impostazioni di privacy.

Alcuni consigli pratici dalla mia esperienza: scegli un nome breve, memorabile e rappresentativo del contenuto che offrirai. La descrizione deve essere chiara e includere keywords rilevanti per facilitare la ricerca. L’immagine profilo deve essere professionale e riconoscibile anche in miniatura.

Strategia di contenuti

Il successo di un canale Telegram dipende quasi interamente dalla qualità dei contenuti. Non limitarti a condividere link ai tuoi articoli blog o feed RSS automatici: crea contenuti esclusivi pensati specificamente per Telegram.

Alcuni formati che funzionano particolarmente bene includono: pillole informative brevi ma di valore, dietro le quinte del tuo lavoro o della tua azienda, anteprime di prodotti o servizi, contenuti educativi con consigli pratici immediati, poll interattivi per coinvolgere il pubblico, sconti o offerte esclusive per gli iscritti al canale.

Nella mia pratica professionale ho osservato che i canali con mix di contenuti informativi, educativi e promozionali (con predominanza dei primi due) ottengono risultati migliori in termini di crescita e engagement.

Come far crescere il canale

Creare il canale è solo il primo passo. Farlo crescere richiede strategia e costanza. Ecco alcune tecniche efficaci che utilizzo con i miei clienti.

Promuovi il canale su tutti gli altri tuoi asset digitali: sito web, firma email, altri profili social, materiale cartaceo. Crea contenuti di qualità talmente alta che gli iscritti li condivideranno spontaneamente. Collabora con altri canali del tuo settore per cross-promotion reciproca. Usa bot e strumenti di automazione per programmare i contenuti negli orari migliori.

Interagisci con il pubblico attraverso sondaggi e richieste di feedback. Analizza le statistiche del canale (disponibili per canali con più di 500 iscritti) per capire quali contenuti performano meglio. Sii costante nella pubblicazione ma non spam: qualità batte quantità sempre.

Monetizzare un canale Telegram

Una volta raggiunta una community significativa, esistono diverse strategie di monetizzazione. Puoi offrire contenuti premium a pagamento (Telegram supporta abbonamenti nativi), vendere i tuoi prodotti o servizi con offerte esclusive per gli iscritti, fare affiliate marketing condividendo link tracciati di prodotti pertinenti, vendere spazi pubblicitari ad aziende del tuo settore.

Come consulente che ha seguito strategie di monetizzazione per canali con decine di migliaia di follower, posso affermare che l’approccio più sostenibile è quello di fornire valore gratuito costante, integrando naturalmente opportunità commerciali che siano genuinamente utili al pubblico.

Errori da evitare

Nel corso degli anni ho visto numerosi canali Telegram fallire per errori evitabili. Ecco i più comuni.

Pubblicare troppo frequentemente, bombardando gli iscritti e spingendoli a disattivare le notifiche o abbandonare il canale. Condividere solo link esterni senza creare contenuti originali. Essere irregolari nelle pubblicazioni, sparendo per settimane e poi tornando con raffiche di post. Ignorare completamente il feedback del pubblico. Copiare contenuti da altri canali senza aggiungere valore proprio. Utilizzare il canale solo per autopromozione senza educare o intrattenere.

Un canale Telegram di successo richiede la stessa cura e strategia di qualsiasi altro asset di marketing. Non è uno strumento magico, ma se utilizzato correttamente può diventare incredibilmente efficace.

Telegram per PMI italiane: casi d’uso e opportunità

Avendo supportato oltre 2000 clienti nel loro percorso di trasformazione digitale, ho visto come le piccole e medie imprese italiane possono sfruttare Telegram in modi innovativi e profittevoli.

Ristoranti e attività locali

Un ristorante può usare il canale per comunicare il menu del giorno, promozioni speciali, eventi tematici ed offerte last-minute per tavoli liberi. Questo crea un rapporto diretto con i clienti più fedeli, bypassando i costi delle piattaforme di food delivery.

Professionisti e consulenti

Avvocati, commercialisti, consulenti vari possono condividere aggiornamenti normativi, scadenze fiscali, case studies (anonimi) e dimostrare competenza costruendo autorevolezza nel proprio settore. Il mio stesso canale segue questa filosofia.

Negozi ed e-commerce

Le attività retail possono segnalare nuovi arrivi, saldi privati, prodotti in scadenza a prezzo ridotto e creare liste di attesa per articoli popolari. Alcuni negozi di nicchia hanno costruito community fedeli che generano una percentuale significativa del fatturato.

Formatori e coach

Chi lavora nella formazione può utilizzare Telegram per condividere pillole educative quotidiane, anticipazioni sui corsi, Q&A con gli studenti e materiali supplementari esclusivi.

Centro estetico e wellness

Saloni di bellezza, centri estetici, palestre possono comunicare disponibilità last-minute, promozioni su trattamenti specifici, consigli di beauty routine e novità su servizi e prodotti.

In tutti questi casi, la chiave del successo è fornire valore reale agli iscritti, non limitandosi a fare pubblicità martellante.

Telegram si è affermato come piattaforma essenziale con oltre 900 milioni di utenti, offrendo canali illimitati senza algoritmi limitanti. I migliori canali italiani coprono news (Ansagram, Repubblica, Wired), offerte e sconti (GiardiniShop, Mintly, OfferteQui), sport (TUTTOmercatoWEB, Formula 1 News), tecnologia, entertainment, cucina e cultura. Per professionisti e PMI, Telegram rappresenta un’opportunità di marketing diretto potentissima: ogni messaggio raggiunge il 100% degli iscritti, permettendo di costruire community fedeli e generare conversioni. La chiave del successo sta nel fornire contenuti esclusivi di valore, mantenere costanza nelle pubblicazioni ed evitare spam promozionale. Come AI Business Strategist con oltre 30 anni di esperienza e 2000+ clienti seguiti, ho osservato come i canali Telegram ben gestiti possano diventare asset di marketing fondamentali per qualsiasi business, dal ristorante locale al consulente professionale. L’importante è iniziare con una strategia chiara, creare contenuti autentici e costruire relazioni genuine con il proprio pubblico.

Domande frequenti sui canali Telegram

Qual è la differenza tra un canale e un gruppo Telegram?

Nei canali Telegram solo gli amministratori possono pubblicare messaggi, mentre i membri si limitano a ricevere contenuti. È un modello broadcast ideale per comunicazioni unidirezionali. Nei gruppi, invece, tutti i partecipanti possono scrivere e interagire tra loro, creando conversazioni collettive. I canali non hanno limite di iscritti, mentre i gruppi possono ospitare fino a 200.000 membri. Generalmente i canali sono usati da media, brand e creator per diffondere contenuti, mentre i gruppi servono per discussioni, community e supporto.

I canali Telegram sono gratuiti?

Sì, creare e gestire un canale Telegram è completamente gratuito, senza limitazioni sul numero di iscritti o messaggi inviati. Anche iscriversi a canali come follower è sempre gratis. Alcuni creator possono offrire contenuti premium a pagamento tramite Telegram Premium o servizi esterni, ma la piattaforma base rimane free.

Come posso scoprire nuovi canali telegram interessanti?

Esistono diversi metodi. Puoi usare la ricerca interna di Telegram digitando argomenti di interesse, esplorare directory web specializzate come Telegram Channels o TelegramItalia che catalogano migliaia di canali per categoria, utilizzare bot dedicati come Telegram Channels Bot che suggeriscono canali in base ai tuoi interessi, seguire le raccomandazioni di canali simili che già segui o cercare su Google aggiungendo “canale telegram” alla tua ricerca (es: “fotografia canale telegram”).

Posso ricevere notifiche solo per alcuni canali?

Assolutamente sì. Telegram offre un controllo granulare delle notifiche. Puoi attivare/disattivare notifiche per singoli canali, programmare orari “silenziosi” in cui non ricevere notifiche da nessun canale, personalizzare suoni e vibrazione per canali specifici o mettere in evidenza solo alcuni canali prioritari. Questo è particolarmente utile se segui molti canali: attivi notifiche solo per quelli davvero importanti.

I messaggi nei canali Telegram sono privati?

Dipende dal tipo di canale. I canali pubblici sono visibili a chiunque tramite ricerca e i messaggi sono accessibili anche senza essere iscritti. I canali privati sono accessibili solo tramite link di invito e i contenuti sono visibili solo agli iscritti. In entrambi i casi, l’elenco degli iscritti non è mai pubblico: gli altri membri non vedono chi segue il canale. Per comunicazioni veramente private, è meglio usare chat individuali o gruppi con crittografia end-to-end.

Quanti canali posso seguire su Telegram?

Non esiste un limite tecnico al numero di canali che puoi seguire su Telegram. Puoi iscriverti a decine o centinaia di canali contemporaneamente. Il limite pratico è dettato dalla tua capacità di gestire il flusso di informazioni. Personalmente consiglio di essere selettivi: meglio seguire 20 canali di qualità che consulti regolarmente piuttosto che 200 da cui vieni sommerso.

Posso guadagnare con un canale Telegram?

Sì, esistono diverse strategie di monetizzazione per canali con follower engaged. Puoi vendere i tuoi prodotti/servizi con offerte esclusive, fare affiliate marketing condividendo link tracciati, offrire contenuti premium a pagamento tramite abbonamenti, vendere spazi pubblicitari ad altre aziende del settore o utilizzare il canale per lead generation verso servizi a pagamento. La monetizzazione richiede però una community consolidata e contenuti di valore. Non aspettarti guadagni immediati: prima costruisci fiducia e autorevolezza.

I canali Telegram sono sicuri?

Telegram utilizza crittografia sicura per proteggere la comunicazione e i server sono distribuiti globalmente per garantire privacy. Tuttavia, i messaggi nei canali pubblici non sono crittografati end-to-end come le chat segrete. La sicurezza dipende anche da come utilizzi la piattaforma: evita di cliccare link sospetti, non condividere dati sensibili, verifica l’autenticità dei canali ufficiali (cerca il badge di verifica) e usa cautela con canali che promettono guadagni facili o contenuti troppo “belli per essere veri”.

Come si cancella un canale Telegram?

Come amministratore, puoi eliminare definitivamente un canale entrando nel canale, toccando il nome in alto, selezionando le impostazioni del canale, scrollando fino in fondo e selezionando “Elimina canale”. L’operazione è irreversibile: tutti i messaggi, media e iscritti verranno persi definitivamente. Prima di eliminare, considera alternative come trasferire la proprietà ad altro amministratore o semplicemente smettere di pubblicare lasciando il canale inattivo.

Posso programmare messaggi nel mio canale?

Sì, Telegram offre nativamente la funzione di messaggi programmati. Quando scrivi un messaggio nel canale, tieni premuto il pulsante di invio e seleziona “Programma messaggio”. Puoi scegliere data e ora precisa di pubblicazione. Questa funzione è utilissima per mantenere costanza anche quando sei occupato, pubblicare negli orari di maggior engagement del tuo pubblico o preparare contenuti in batch. Per automazioni più complesse esistono anche bot di terze parti.

