Commenti e SEO sono legati molto più di quanto pensi: i commenti del tuo blog, le recensioni dei tuoi clienti e le discussioni che nascono attorno ai tuoi contenuti sono a tutti gli effetti parte del tuo sito agli occhi di Google. Possono arricchirlo, dargli credibilità e portarti traffico. Oppure possono affossarlo, riempirlo di spam e, nei casi peggiori, esporti a rischi di sicurezza e a responsabilità legali che quasi nessuno ti racconta. Gestisco blog e community dal 1993 e ho moderato decine di migliaia di commenti: in questa guida ti spiego cosa dice davvero Google, cosa è cambiato con le recensioni online e la nuova legge italiana contro quelle false, e come trasformare i contenuti dei tuoi utenti in un vantaggio competitivo invece che in un problema.

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Partiamo dalla definizione, perché qui nascono molti equivoci. Quando parliamo di commenti in ottica SEO non parliamo solo dei commenti in fondo agli articoli del blog. Parliamo di tutto ciò che i tuoi utenti scrivono sulle tue pagine: commenti agli articoli, recensioni dei prodotti, domande e risposte, discussioni nei forum, testimonianze. Tecnicamente sono tutti UGC, contenuti generati dagli utenti, un tema che ho approfondito nella guida agli UGC content e che qui riprendiamo dal punto di vista del posizionamento.

Perché a Google interessano? Per una ragione semplice: quando il motore di ricerca analizza una pagina non distingue tra quello che hai scritto tu e quello che hanno scritto i tuoi lettori. Il commento è parte del contenuto. Se un utente aggiunge un’informazione utile, una domanda pertinente o un punto di vista diverso, quella pagina diventa più ricca e può intercettare ricerche che il tuo testo, da solo, non avrebbe mai coperto. Se invece i commenti sono spazzatura, la spazzatura entra nella valutazione complessiva della pagina. In entrambi i casi, la responsabilità è tua.

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C’è anche un secondo motivo, meno citato. I commenti scritti da persone reali usano un linguaggio diverso dal tuo: più colloquiale, con sinonimi, errori, espressioni gergali. Questo amplia in modo naturale il campo semantico della pagina. Un articolo tecnico sul restauro dei mobili può ricevere un commento che chiede “come tolgo la vernice vecchia dal comò della nonna”, e da quel momento la pagina esiste anche per chi cerca con quelle parole. Nessun SEO copywriter può simulare questa varietà in modo credibile.

La domanda che dà il titolo a questo articolo ha una risposta ufficiale, ed è più sfumata di un sì o di un no. Google, attraverso i suoi portavoce, ha ripetuto negli anni lo stesso concetto: i commenti non sono un fattore di ranking in senso stretto, ma sono parte del contenuto della pagina, e come tale possono aiutarla o danneggiarla.

John Mueller lo ha spiegato con chiarezza: se i commenti portano informazioni utili, in aggiunta ai contenuti che pubblichi, possono essere una cosa davvero buona per il sito. Le persone scrivono con le loro parole, e questo dà al motore di ricerca più informazioni su come e quando mostrare la pagina nei risultati. Gary Illyes, dal canto suo, ha parlato di una community “sana e prosperosa” come di qualcosa che aumenta la qualità complessiva di un sito. Sono dichiarazioni distribuite su più anni e più occasioni, ma la sostanza non è mai cambiata, e vale ancora oggi.

Attenzione però al rovescio della medaglia, perché esiste ed è documentato. Abilitare i commenti non ti fa salire di posizione. Non c’è nessun bonus per il semplice fatto di avere una sezione commenti aperta. Conta cosa c’è dentro. Una pagina eccellente con cinquanta commenti fuori tema, pieni di link sospetti, manda a Google segnali contrastanti su ciò di cui parla la pagina e su quanto sia curato il sito. E ricorda un principio che molti webmaster scoprono a loro spese: sei responsabile di tutto ciò che è pubblicato sul tuo dominio, anche se lo ha scritto qualcun altro.

C’è poi un aspetto che nel 2026 pesa più che in passato. Le risposte generate dall’intelligenza artificiale nei risultati di ricerca attingono in modo massiccio a contenuti scritti da persone reali: discussioni, esperienze dirette, opinioni verificabili. Non è un caso che forum e community abbiano guadagnato tanta visibilità nelle SERP degli ultimi anni. Un sito che ospita conversazioni autentiche possiede esattamente il tipo di contenuto che i sistemi di ricerca moderni cercano di intercettare. Chi ha chiuso i commenti dieci anni fa “perché tanto non servivano” oggi ha un motivo in più per ripensarci.

Ai tempi di Google Panda si diceva che i contenuti di bassa qualità potevano trascinare giù un intero sito. Il principio è sopravvissuto a Panda ed è stato assorbito dai sistemi attuali di valutazione dei contenuti: Google giudica la pagina nel suo complesso, e i commenti fanno parte di quel complesso. Se sulla stessa pagina convivono un buon articolo e una coda di commenti pessimi, il motore di ricerca deve decidere dove tracciare la linea tra buona e cattiva risorsa. Non sempre la traccia dove vorresti tu.

Un commento buono aggiunge qualcosa: un’esperienza personale, una correzione documentata, una domanda a cui vale la pena rispondere, un caso d’uso che non avevi considerato. Mi è capitato più volte, negli anni, di vedere thread di commenti diventare più preziosi dell’articolo che li aveva generati, al punto che Google pescava proprio da lì il testo da mostrare in evidenza nei risultati. Un commento cattivo invece non aggiunge nulla o, peggio, sottrae: è fuori tema, contiene link a siti discutibili, è scritto da un bot, esiste solo per piazzare un nome e un URL.

E i commenti brevi tipo “bel post, grazie”? Qui serve onestà: non danneggiano, ma nemmeno aiutano. Google stesso ha invitato a non preoccuparsene troppo, con l’unica accortezza di controllare che i link non puntino a destinazioni spammose. Se però il tuo blog raccoglie soltanto commenti di questo tipo, a decine, il problema non è la SEO: è che la tua community non ha niente da dirti, e questo merita una riflessione che va oltre il posizionamento.

Le linee guida per i quality rater di Google chiedono di valutare esperienza, competenza, autorevolezza e affidabilità di pagine e siti. Ho dedicato all’argomento una guida completa su cosa sono i segnali E-E-A-T e come dimostrarli, quindi qui mi limito al punto che ci interessa: i commenti sono uno dei pochi segnali E-E-A-T che non puoi fabbricare a tavolino in modo credibile.

Ragionaci. Una sezione commenti viva dimostra che dietro al sito c’è un pubblico reale che interagisce, fa domande, torna. Le risposte dell’autore mostrano competenza applicata, non solo dichiarata: un conto è scrivere “sono un esperto”, un altro è rispondere nel merito a un’obiezione tecnica sotto gli occhi di tutti. Perfino i commenti critici, se gestiti con trasparenza, lavorano a tuo favore, perché segnalano che non censuri il dissenso e che il confronto sul tuo sito è genuino.

Vale anche il contrario. Eliminare del tutto i commenti significa rinunciare a questa prova sociale. Non è una condanna, sia chiaro: esistono ottimi siti senza commenti. Ma se il tuo progetto vive di fiducia, come un blog professionale o un e-commerce, togliere ogni traccia di interazione reale ti priva di un asset che i tuoi concorrenti più accorti stanno coltivando. In pratica, la scelta di chiudere i commenti è legittima, purché tu sappia cosa stai sacrificando.

Recensioni online e SEO: il fronte dove si gioca la partita vera

Quando oggi qualcuno cerca informazioni su commenti e SEO, molto spesso sta pensando alle recensioni: quelle sulla scheda Google della propria attività, quelle sui prodotti dell’e-commerce, quelle sui portali di settore. Ed è giusto trattarle qui, perché per Google recensioni e commenti sono parenti stretti: contenuti generati dagli utenti che parlano di te e delle tue pagine.

I numeri spiegano perché non puoi ignorarle. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’82% degli utenti legge le recensioni prima di prenotare un hotel e il 70% le consulta prima di scegliere un ristorante, mentre l’82% dichiara di essere incappato in recensioni false, come riporta il comunicato ufficiale del MIMIT. Tradotto: le recensioni orientano le decisioni di acquisto più di qualsiasi tua pagina di vendita, e il pubblico ha imparato a diffidare di quelle costruite a tavolino.

Sul piano SEO, le recensioni lavorano su più livelli. Nella ricerca locale, quantità, qualità e freschezza delle recensioni sulla scheda dell’attività influenzano la visibilità nel local pack, il blocco con mappa che compare per le ricerche di zona. Sugli e-commerce, le recensioni prodotto arricchiscono le schede di contenuto originale e possono alimentare i risultati con le stelline, che a parità di posizione aumentano la percentuale di clic. E in generale, un flusso costante di recensioni autentiche dice ai motori di ricerca che dietro al dominio c’è un’attività viva e legittima.

Poi c’è la novità che cambia le regole per tutti, e che chi lavora con il turismo e la ristorazione deve conoscere a memoria. L’Italia è il primo Paese europeo ad aver regolamentato per legge le recensioni online: le nuove norme prevedono che una recensione sia lecita solo se scritta da chi ha davvero usufruito del servizio, entro 30 giorni dall’esperienza, senza compensi o sconti in cambio, e vietano espressamente la compravendita di recensioni, come illustra il Ministero del Turismo. Se finora comprare pacchetti di recensioni positive era “solo” una violazione delle policy delle piattaforme, ora è una pratica illecita a tutti gli effetti. Chi ha costruito la propria reputazione così farebbe bene a rivedere la strategia prima che lo faccia qualcun altro al posto suo.

Un consiglio pratico che do sempre ai miei clienti: rispondi alle recensioni, tutte, comprese quelle negative. Una risposta professionale a una critica vale più di dieci recensioni entusiaste, perché mostra ai lettori futuri come tratti i clienti quando qualcosa va storto. E no, non chiedere mai di rimuovere o modificare una recensione negativa offrendo sconti o omaggi: oltre a essere vietato dalle linee guida delle piattaforme, ora ti espone anche sul piano legale.

Qui entriamo nel territorio che gli articoli sulla SEO di solito evitano, e che invece conosco bene per il mio lavoro di ethical hacker certificato: i commenti aperti sono una superficie di attacco. Non è un modo di dire. Ogni form di commento è una porta attraverso cui chiunque, nel mondo, può inserire contenuto sul tuo sito. E c’è un’intera industria che vive di questo.

Il fenomeno più diffuso è il comment spam automatizzato: bot che scandagliano il web alla ricerca di form di commento e li riempiono di testo con link verso siti da spingere, spesso farmaci, scommesse o contraffazione. Se questi link restano pubblicati, il tuo sito diventa parte di uno schema di link spam. Google è esplicito su questo punto: lo spam generato dagli utenti rientra nelle violazioni delle sue norme e può portare a un ranking più basso o all’esclusione dai risultati, come descritto nelle norme antispam di Google Search. La parte che fa male è che la sanzione colpisce il sito che ospita lo spam, cioè te, non lo spammer.

Negli ultimi due anni il problema si è aggravato: i commenti spam generati con l’intelligenza artificiale sono grammaticalmente corretti, pertinenti al tema dell’articolo e difficili da distinguere a colpo d’occhio da un commento genuino. Il vecchio filtro che bloccava i commenti sgrammaticati pieni di link non basta più. Nella mia attività di consulenza ho visto blog aziendali con centinaia di commenti apparentemente sensati che erano in realtà spam costruito per piazzare un singolo link, pubblicato magari al decimo commento, quando il moderatore ormai approvava quell’utente a occhi chiusi.

C’è poi l’aspetto tecnico puro, quello da cui quasi nessun articolo SEO ti mette in guardia. Un form di commento mal protetto può essere usato per attacchi di injection: codice malevolo inserito nei campi del commento che, se il sito non filtra correttamente l’input, viene eseguito nel browser dei visitatori o memorizzato nel database. Le conseguenze vanno dal furto di sessione degli utenti fino alla compromissione del sito, con Google che a quel punto lo segnala come pericoloso e il traffico che crolla. Ho fatto perizie su casi del genere: il recupero costa sempre molto più della prevenzione.

Come ti difendi? La ricetta minima è questa: mantieni aggiornati CMS e plugin, usa un sistema antispam serio, imposta la moderazione preventiva almeno per i nuovi utenti e assicurati che ogni link nei commenti sia marcato con l’attributo rel=”ugc” o rel=”nofollow”, esattamente come Google raccomanda nella documentazione sui link in uscita. WordPress applica il nofollow ai commenti da anni, ma non tutti i temi e i plugin di commento lo fanno correttamente: verificalo, bastano due minuti guardando il codice sorgente di una pagina con commenti.

Un altro angolo cieco, che tocco spesso nelle consulenze sulla protezione dei dati: chi commenta sul tuo sito ti sta affidando dati personali. Nome o pseudonimo, indirizzo email, indirizzo IP, a volte il sito web personale. Tu sei il titolare del trattamento di quei dati, con tutto ciò che ne consegue.

In pratica significa alcune cose molto concrete. La tua informativa privacy deve dire chiaramente quali dati raccogli con i commenti, perché e per quanto tempo li conservi. I dati non devono finire a terze parti senza che l’utente lo sappia: attenzione ai sistemi di commento esterni, che spostano i dati dei tuoi lettori su piattaforme di soggetti terzi, a volte fuori dall’Unione Europea. E se un utente ti chiede di cancellare i propri commenti e i dati associati, devi essere in grado di farlo davvero, non solo di nasconderli dalla pagina.

Detto questo, non serve il panico, serve ordine. Un blog con i commenti nativi di WordPress, un’informativa scritta bene e una procedura per gestire le richieste degli interessati è perfettamente in regola. Il problema nasce quando i commenti si accumulano per anni senza che nessuno si sia mai chiesto dove finiscono quei dati. Se riconosci il tuo sito in questa descrizione, mettilo in agenda: è un lavoro di mezza giornata che ti evita discussioni spiacevoli con il Garante.

La moderazione è il punto in cui la teoria incontra la pratica, ed è anche il motivo per cui molti siti hanno chiuso i commenti: nessuno aveva tempo di occuparsene. Capisco la scelta, ma esiste una via di mezzo tra lasciare tutto aperto e chiudere tutto. Nella mia esperienza, un flusso di moderazione sostenibile per un sito di piccole o medie dimensioni si costruisce in un pomeriggio e si mantiene in pochi minuti al giorno.

Il principio guida è semplice: filtra a monte, approva a valle. A monte metti un sistema antispam che elimini il grosso del traffico automatico prima ancora che arrivi in coda di moderazione. A valle imposti la regola che il primo commento di ogni nuovo utente richiede approvazione manuale, mentre chi ha già un commento approvato pubblica subito. È il compromesso che uso da anni sui miei progetti: blocca quasi tutto lo spam senza far aspettare la community affezionata.

Poi servono criteri chiari su cosa approvare. Il mio consiglio è di pubblicare tutto ciò che è pertinente e in buona fede, comprese le critiche, e di scartare senza rimpianti ciò che è fuori tema, offensivo o esiste solo per il link. Il dubbio più frequente riguarda i commenti tiepidi, quelli che non aggiungono molto: approvali se vengono da persone reali, perché fanno volume di prova sociale, ma non sentirti obbligato a rispondere a tutti. Rispondere bene a pochi commenti scelti vale più che rispondere “grazie!” a tutti. Ho raccolto le pratiche complete, con le impostazioni specifiche per WordPress, nella guida su come gestire i contenuti generati dagli utenti nei blog.

Un’ultima cosa sulla moderazione preventiva totale, quella in cui nessun commento appare senza approvazione. Ha senso in settori delicati, dove un commento sbagliato può creare danni reali, per esempio salute o finanza. Altrove tende a spegnere la conversazione: le persone commentano meno se sanno che il loro intervento resterà invisibile per ore. Scegli in base al tuo settore e al tempo che puoi dedicarci davvero, non in base alla paura.

Il problema opposto allo spam è il silenzio: articoli buoni, zero commenti. Se ti stai chiedendo come aumentare i commenti del blog, sappi che succede a quasi tutti, e la causa più comune è che i contenuti non lasciano spazio alla conversazione. Un articolo che dice tutto, chiude ogni questione e non prende posizione non dà al lettore nessun motivo di intervenire. Le persone commentano quando hanno qualcosa da aggiungere, da chiedere o da contestare.

Le leve che funzionano le ho viste all’opera per anni. Prendere posizione, prima di tutto: un articolo che sostiene una tesi genera discussione, uno neutro genera consenso silenzioso. Chiudere con una domanda vera, non con il rituale “e tu cosa ne pensi?”, ma con una domanda specifica a cui il lettore può rispondere con la propria esperienza. Rispondere presto ai primi commenti, perché una conversazione avviata attira altri interventi, mentre una fila di commenti senza risposta comunica che l’autore non c’è. E citare, quando ha senso, i contributi migliori dei lettori negli articoli successivi: chi si vede riconosciuto torna e porta altri.

Su questo tema ho scritto un approfondimento dedicato, perché devi stimolare i commenti sul tuo blog, che completa il discorso. Qui aggiungo solo il beneficio collaterale che spesso si dimentica: una discussione viva fa tornare le persone sulla stessa pagina più volte, per leggere le risposte o per replicare, e questo circolo virtuoso è uno dei modi più naturali per aumentare le pagine visualizzate senza spendere un euro in pubblicità.

Da anni molti editori hanno spostato la conversazione sui social: si pubblica l’articolo, si condivide, e i commenti arrivano sotto il post di Facebook o LinkedIn invece che sul sito. È comodo, la moderazione la fa in parte la piattaforma, e il pubblico è già lì. Però va detto con chiarezza cosa perdi in cambio.

Primo: i commenti sui social non arricchiscono le tue pagine. Tutto il valore SEO di cui abbiamo parlato finora, il contesto aggiuntivo, il linguaggio naturale, la prova di una community attiva, resta sulla piattaforma social, dove non aiuta il posizionamento del tuo sito. Secondo: quel patrimonio di conversazioni non è tuo. Ho sempre usato i commenti nativi di WordPress sui miei progetti proprio per questo, e la storia mi ha dato ragione più volte: piattaforme di commento di terze parti sono cambiate, hanno introdotto pubblicità o hanno chiuso, e chi ci aveva costruito sopra anni di discussioni le ha viste sparire o degradarsi. I social che ospitavano intere community sono passati di moda portandosi via tutto. I commenti sul mio blog di vent’anni fa, invece, sono ancora lì, indicizzati e miei al cento per cento.

La domanda giusta quindi non è “sito o social”, ma “dove voglio che si accumuli il valore”. La risposta ragionevole per un’azienda o un professionista è: la conversazione di passaggio può vivere sui social, ma la conversazione di valore, quella che dimostra competenza e costruisce fiducia nel tempo, deve avere casa sul tuo dominio. Usa i social come innesco, porta le discussioni migliori verso il sito, e lascia che sia il tuo archivio a crescere, non quello di qualcun altro.

Chiudiamo il giro con la pratica di commentare siti altrui per farsi notare, il vecchio comment marketing. Esiste ancora, e come tutte le leve di visibilità ha una versione sana e una tossica. Vale la pena distinguerle, perché la seconda è diventata più pericolosa di un tempo.

La versione sana è semplice: partecipare con competenza alle conversazioni del tuo settore, sui blog, nei forum e nelle community dove il tuo pubblico fa domande. Un intervento utile firmato con il tuo nome costruisce reputazione, porta visite qualificate e ti fa entrare nel radar di chi conta nella tua nicchia. Funzionava nel 2010 e funziona oggi, con una differenza a tuo favore: siccome quasi tutti hanno smesso di farlo seriamente, chi lo fa bene si nota di più. Ne ho parlato in dettaglio in commentare è una buona strategia per ottenere traffico?, dove trovi anche i criteri per scegliere dove investire il tuo tempo.

La versione tossica è commentare in serie per piazzare link al proprio sito. Diciamolo apertamente, visto che nel settore si fa ancora finta di niente: c’è chi vende pacchetti di “commenti su blog ad alta autorità” spacciandoli per link building. Sono soldi buttati, nella migliore delle ipotesi. I link nei commenti sono ormai quasi ovunque marcati come UGC o nofollow, quindi il valore diretto è vicino allo zero; e una scia di commenti promozionali con il tuo brand in firma è pubblicamente visibile, resta negli anni e racconta a clienti e concorrenti che tipo di scorciatoie usi. Il comment marketing che paga è fatto di contributi, non di link.

Arrivati fin qui, la domanda pratica è inevitabile: e sul mio sito, i commenti li tengo o no? Non esiste una risposta valida per tutti, però esiste un metodo per decidere con la testa invece che per inerzia. Sono tre domande, e conviene rispondersi con onestà.

Prima domanda: c’è qualcuno che può moderare, anche solo dieci minuti al giorno? Se la risposta è no, e resterà no, meglio commenti chiusi che commenti abbandonati. Una sezione commenti piena di spam vecchio di mesi è il peggiore dei mondi possibili: danneggia la percezione del sito, manda segnali negativi a Google e comunica ai visitatori che in casa non c’è nessuno. Seconda domanda: il tuo pubblico ha davvero qualcosa da dirsi? Un blog professionale con lettori coinvolti, un e-commerce con clienti che usano i prodotti, un sito di nicchia con appassionati veri: qui i commenti rendono. Una pagina istituzionale o un sito vetrina, molto meno. Terza domanda: nel tuo settore la conversazione pubblica è un rischio gestibile? In ambiti regolamentati o delicati la moderazione preventiva è d’obbligo, e va messa in conto come costo.

Ti racconto due casi dalla mia esperienza, resi anonimi per ovvie ragioni. Il primo: un sito editoriale con anni di discussioni alle spalle decise di chiudere e nascondere tutti i commenti durante un restyling, per “pulizia”. Nei mesi successivi il traffico organico di diverse pagine storiche calò sensibilmente: quelle pagine si posizionavano anche grazie al testo dei commenti, che copriva ricerche a coda lunga mai intercettate dagli articoli. Riaprendo l’archivio dei commenti, buona parte della visibilità tornò. Il secondo caso è speculare: un blog aziendale lasciato con i commenti aperti e senza presidio aveva accumulato migliaia di commenti spam con link verso siti di dubbia reputazione. Bonifica completa, moderazione attivata, e il sito è uscito da una situazione che stava diventando pericolosa anche sul piano della sicurezza. Morale: non è la presenza o l’assenza dei commenti a fare la differenza, è il presidio.

C’è anche la via di mezzo che pochi considerano: commenti aperti solo dove servono. Puoi tenerli attivi sugli articoli del blog, dove la conversazione ha senso, e chiusi sulle pagine di servizio. Puoi chiuderli automaticamente sugli articoli più vecchi di un certo periodo, che sono i bersagli preferiti dello spam automatico, mantenendoli sulle pubblicazioni recenti. I CMS moderni permettono tutto questo con pochi clic, e la configurazione selettiva è quasi sempre la scelta più razionale.

Per chiudere la parte operativa, ecco i controlli che faccio quando prendo in mano la gestione dei commenti di un sito. Puoi usarla come verifica rapida sul tuo.

Antispam attivo e aggiornato : un filtro automatico a monte, più moderazione manuale per il primo commento di ogni nuovo utente.

: un filtro automatico a monte, più moderazione manuale per il primo commento di ogni nuovo utente. Link marcati correttamente : tutti i link nei commenti devono avere rel=”ugc” o rel=”nofollow”. Verifica nel codice sorgente, non fidarti delle impostazioni di default del tema.

: tutti i link nei commenti devono avere rel=”ugc” o rel=”nofollow”. Verifica nel codice sorgente, non fidarti delle impostazioni di default del tema. Commenti vecchi bonificati : una passata sull’archivio storico per rimuovere spam e link morti accumulati negli anni. È lavoro noioso che ripaga.

: una passata sull’archivio storico per rimuovere spam e link morti accumulati negli anni. È lavoro noioso che ripaga. Chiusura automatica sugli articoli datati : riduce drasticamente la superficie esposta allo spam automatico.

: riduce drasticamente la superficie esposta allo spam automatico. Informativa privacy aggiornata : deve coprire i dati raccolti con i commenti e indicare tempi di conservazione e diritti degli interessati.

: deve coprire i dati raccolti con i commenti e indicare tempi di conservazione e diritti degli interessati. Recensioni gestite secondo le nuove regole: nessun incentivo in cambio di recensioni, nessun acquisto di pacchetti, risposta pubblica e professionale alle critiche.

Nessuno di questi punti richiede competenze fuori portata, e insieme coprono la quasi totalità dei problemi che vedo nei siti che analizzo. Se invece l’archivio è già compromesso, o sospetti che il form dei commenti sia stato usato per qualcosa di peggio dello spam, il fai da te non basta: lì serve un’analisi tecnica seria prima di toccare qualsiasi cosa.

Dati strutturati per le recensioni: come ottenere le stelline in SERP

Vale la pena spendere qualche parola sul lato tecnico delle recensioni, perché è qui che molti siti lasciano visibilità sul tavolo. Se il tuo sito raccoglie recensioni sui prodotti o sui servizi, puoi marcarle con i dati strutturati di schema.org, in particolare i tipi Review e AggregateRating. È questo markup che permette a Google di mostrare le stelline e il punteggio medio direttamente nel risultato di ricerca, con un effetto misurabile sulla percentuale di clic: a parità di posizione, un risultato con le stelline attira più attenzione di uno spoglio.

Le regole del gioco però sono precise, e le violazioni portano ad azioni manuali. Le recensioni marcate devono essere reali e visibili sulla pagina, non inventate o aggregate da fonti esterne senza criterio. Non puoi marcare la tua attività con recensioni che ti sei scritto da solo, e il markup deve riferirsi all’entità specifica della pagina, non all’azienda in generale su ogni singola pagina del sito. Ho visto siti perdere tutte le stelline da un giorno all’altro per un markup implementato con leggerezza da un plugin configurato male: prima di attivare qualsiasi automatismo, verifica il risultato con lo strumento di test dei risultati avanzati di Google.

Per i commenti del blog il discorso è più semplice: WordPress e i principali CMS li espongono già in un formato che Google legge senza problemi, e non serve alcun markup aggiuntivo. L’unica attenzione tecnica riguarda i sistemi di commento caricati via JavaScript da servizi esterni: se i commenti vengono iniettati nella pagina dopo il caricamento, verifica che siano effettivamente indicizzabili, perché in caso contrario tutto il valore SEO di cui abbiamo parlato semplicemente non esiste agli occhi del motore di ricerca. Il test è rapido: cerca su Google una frase esatta tratta da un commento del tuo sito e guarda se la pagina compare.

Ultimo tassello prima delle conclusioni: la verifica. Tutto quello che hai letto resta teoria finché non lo misuri sul tuo sito, e per fortuna misurarlo è più facile di quanto sembri. Lo strumento è Search Console, che hai già, e il metodo richiede mezz’ora.

Il legame fra commenti e SEO si osserva meglio di tutto proprio qui: apri il rapporto sul rendimento e analizza le query che portano traffico alle pagine con più commenti. Quello che cerchi sono le ricerche a coda lunga che non compaiono nel testo dell’articolo ma compaiono nei commenti: domande formulate con parole diverse dalle tue, sinonimi regionali, casi d’uso specifici. Se le trovi, i tuoi commenti stanno lavorando. Puoi fare la controprova con l’operatore site: cercando su Google frasi tratte dai commenti, per verificare che siano indicizzate. D’altra parte, se le pagine più commentate non mostrano alcuna varietà di query in più rispetto alle altre, è il segnale che i commenti che ricevi non stanno aggiungendo sostanza, e conviene lavorare sulla loro qualità prima che sulla quantità.

Tieni d’occhio anche il tempo. I benefici dei contenuti generati dagli utenti si accumulano lentamente: una discussione cresce in settimane, l’indicizzazione dei commenti segue i tempi di scansione della pagina, e l’effetto sulle query a coda lunga si vede su orizzonti di mesi. È una maratona, non uno sprint, ed è esattamente per questo che costituisce un vantaggio difendibile: il concorrente che parte oggi non può comprarsi cinque anni di conversazioni autentiche. Annota i dati di partenza prima di attivare le modifiche di questa guida, così fra sei mesi potrai confrontare query, clic e posizioni con numeri alla mano invece che a sensazione.

Riepilogo dei punti chiave

I commenti non sono un fattore di ranking diretto, ma per Google sono parte del contenuto della pagina: commenti pertinenti e di qualità ampliano il campo semantico, rafforzano l’E-E-A-T e possono migliorare il posizionamento, mentre commenti spam e fuori tema lo danneggiano, perché il sito è responsabile di tutto ciò che ospita. Le recensioni online seguono la stessa logica e pesano su ricerca locale, CTR e fiducia: in Italia la legge ora vieta le recensioni false e la loro compravendita. I commenti aperti sono anche una superficie di attacco (spam automatizzato, link injection) e comportano obblighi privacy sui dati dei commentatori. La strategia vincente: moderazione con filtro a monte e approvazione del primo commento, link marcati rel=”ugc”, chiusura automatica sui contenuti datati, bonifica dell’archivio storico e conversazione di valore ospitata sul proprio dominio, non solo sui social.

Sì, a una condizione: che siano pertinenti e di qualità. Google considera i commenti parte del contenuto della pagina, quindi commenti utili aggiungono contesto, coprono ricerche a coda lunga e dimostrano che dietro al sito c’è una community reale. Commenti spam o fuori tema producono l’effetto opposto e possono penalizzare la valutazione complessiva della pagina. Il semplice fatto di avere i commenti aperti, da solo, non migliora il posizionamento.

No, non nel senso tecnico del termine: non esiste un segnale che premia i siti con i commenti attivi. Google però valuta la pagina nel suo insieme, commenti inclusi. Per questo i portavoce di Google hanno più volte spiegato che i commenti possono aiutare il posizionamento in modo indiretto, quando arricchiscono il contenuto, e danneggiarlo quando sono spam o abbassano la qualità percepita della pagina.

Dipende da una domanda preliminare: puoi moderarli? Se qualcuno può dedicare anche solo pochi minuti al giorno alla moderazione, i commenti aperti sono quasi sempre un vantaggio per SEO, fiducia ed engagement. Se nessuno li presidierà, meglio chiuderli: una sezione commenti abbandonata e piena di spam danneggia il sito più della sua assenza. Una buona via di mezzo è tenerli aperti solo sugli articoli recenti, con chiusura automatica su quelli datati.

Le recensioni online influenzano il posizionamento su Google?

Sì, soprattutto nella ricerca locale: quantità, qualità e freschezza delle recensioni sulla scheda dell’attività influenzano la visibilità nel local pack. Sugli e-commerce le recensioni arricchiscono le schede prodotto di contenuto originale e possono attivare le stelline nei risultati, aumentando i clic. Contano anche in modo indiretto, perché costruiscono la fiducia e la reputazione che Google cerca di premiare.

Cosa rischia chi pubblica o compra recensioni false in Italia?

Con le nuove norme italiane, le prime in Europa su questo tema, una recensione è lecita solo se scritta da chi ha realmente usufruito del servizio, entro 30 giorni dall’esperienza e senza compensi o sconti in cambio. La compravendita di recensioni tra imprese è espressamente vietata. Alle conseguenze legali si sommano quelle reputazionali e le sanzioni delle piattaforme, che rimuovono le recensioni sospette e possono penalizzare i profili coinvolti.

Qual è il sito più affidabile per le recensioni?

Non esiste una piattaforma perfetta: l’affidabilità dipende dai controlli che ogni sito applica. Le recensioni su Google hanno il vantaggio della visibilità e di sistemi automatici di rilevamento delle recensioni false, mentre le piattaforme verticali di settore spesso verificano che il recensore abbia realmente acquistato o soggiornato. Il criterio pratico: diffida delle valutazioni perfette con pochi giudizi, leggi le recensioni negative e osserva come l’azienda risponde. Dice più quello di dieci stelline.

Riassumendo il percorso: i commenti e le recensioni fanno bene alla SEO quando c’è qualcuno che li governa. Sono contenuto, prova sociale e materia prima per l’E-E-A-T; ma sono anche superficie di attacco, responsabilità legale e potenziale zavorra di qualità. La differenza tra le due facce non la fa Google, la fai tu, con la moderazione, la configurazione tecnica e l’onestà con cui gestisci le critiche. In un web sommerso di contenuti artificiali, le conversazioni autentiche dei tuoi utenti sono tra le poche cose che nessun concorrente può copiare: trattale come l’asset che sono.

Se vuoi capire come mettere a frutto commenti, recensioni e community sul tuo sito, o temi che il tuo archivio nasconda già qualche problema, parliamone. Prenota una consulenza strategica: scegli un orario dal mio calendario e analizziamo insieme la situazione del tuo sito.