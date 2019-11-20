Chi si chiede come trovare nuovi clienti riceve quasi sempre la stessa risposta: un elenco. Dieci strategie, diciotto tattiche, cinque mosse infallibili. Sito web, SEO, blog, email, social, fiere, passaparola, recensioni, LinkedIn, Google Ads. L’elenco è corretto e non serve a niente, perché un’azienda di quattro persone non può eseguirne diciotto, e nessuno di quegli articoli spiega quali tre scegliere né in che ordine. Peggio: alcune delle voci consigliate più spesso, in Italia, ti espongono a una sanzione. Questa guida fa il contrario. Toglie invece di aggiungere, mette in fila le poche cose che funzionano davvero per una PMI italiana nel 2026, dice quali scorciatoie sono un rischio legale e spiega cosa è cambiato adesso che a rispondere per primo, sopra i risultati di ricerca, c’è un modello linguistico.

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Perché le liste di tattiche non ti fanno trovare nuovi clienti

Provo a descrivere una scena che ho visto ripetersi centinaia di volte. Un imprenditore legge un articolo su come trovare nuovi clienti, trova un elenco di quindici canali, si convince che il problema sia la quantità e parte. Apre il profilo LinkedIn, apre Instagram, chiede un preventivo per il sito nuovo, prova due settimane di Google Ads, si iscrive a una piattaforma di preventivi, scarica un tool per l’email marketing. Quattro mesi dopo ha sei canali aperti, nessuno presidiato, zero clienti nuovi e la convinzione che “il digitale non funziona per la mia attività”.

Il digitale funzionava. A non funzionare era la struttura del consiglio ricevuto. Un elenco di tattiche è una risposta comoda per chi scrive, perché è completa, difendibile e impossibile da smentire. Se non hai risultati, hai sbagliato tu l’esecuzione. Il problema è che la domanda vera non è mai stata “quali sono i canali disponibili”, quella la sappiamo tutti. La domanda vera è: dato che ho venti ore al mese e non duecento, quali due canali mi porteranno clienti e in che ordine li accendo?

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C’è poi un dato che dovrebbe far riflettere chiunque venda liste di tattiche. Secondo l’ultimo report ISTAT sulle imprese e le tecnologie digitali, solo il 14,7% delle imprese italiane con almeno dieci addetti vende online, mentre i social media sono usati dal 59,0%, come si legge nel rapporto Imprese e ICT pubblicato dall’Istituto nazionale di statistica. Traduzione operativa: la stragrande maggioranza delle aziende italiane presidia il canale più visibile e più difficile da monetizzare, e lascia scoperto quello che converte. Non è un problema di informazione mancante. È un problema di sequenza sbagliata.

Quindi mettiamo subito il primo paletto. Trovare nuovi clienti non è un problema di tattiche mancanti. È un problema di tre cose: sequenza, conformità e capacità di risposta. Se sbagli una delle tre, le altre due non ti salvano, e per il resto di questa guida ci torneremo sopra continuamente. Vale per chi vende servizi e per chi vende prodotti, vale per chi lavora nel proprio quartiere e per chi vuole trovare clienti online in tutta Italia.

Prima di cercare clienti nuovi, decidi quali clienti non vuoi

La quasi totalità degli articoli su come trovare nuovi clienti apre con la buyer persona. Va bene, ma quasi sempre viene spiegata male, e il modo in cui viene spiegata la rende inutile. Ti chiedono età, sesso, città, interessi, e ti fanno costruire un identikit demografico che si chiama Marco, ha 42 anni, vive a Bologna e ama la mountain bike. Quel documento finisce in una cartella e non viene più aperto, perché non serve a decidere niente.

Nella mia pratica il documento che serve davvero è un altro, ed è molto più scomodo da compilare: la lista dei clienti che non vuoi. Non l’anti-target teorico, proprio i profili concreti che ti hanno fatto perdere soldi. Il cliente che compra solo sul prezzo e cambia fornitore per il 4%. Il cliente che ti chiama la domenica. Quello che paga a 120 giorni. Quello che ha bisogno di un prodotto che tu fornisci male. Se hai già fatturato per qualche anno, questa lista la puoi scrivere in mezz’ora perché hai i nomi, e vale dieci volte una buyer persona inventata.

Da lì la costruzione diventa concreta. Al posto delle variabili demografiche usa questi quattro assi, che sono quelli che determinano davvero se una campagna produce fatturato:

Il problema in parole loro. Non come lo chiami tu, come lo digita lui su Google. Nessun titolare di ristorante cerca “soluzioni di digital transformation per il food”: cerca “come faccio a far tornare i clienti la sera infrasettimanale”.

Non come lo chiami tu, come lo digita lui su Google. Nessun titolare di ristorante cerca “soluzioni di digital transformation per il food”: cerca “come faccio a far tornare i clienti la sera infrasettimanale”. Il momento in cui il problema diventa urgente. Un commercialista non cerca software gestionale ad agosto, lo cerca a gennaio. Un’impresa edile non cerca lead a dicembre. La stagionalità decide quando spendi.

Un commercialista non cerca software gestionale ad agosto, lo cerca a gennaio. Un’impresa edile non cerca lead a dicembre. La stagionalità decide quando spendi. Chi decide e chi firma. Nel B2B quasi mai coincidono, ed è la ragione numero uno per cui una trattativa buona muore dopo il secondo incontro.

Nel B2B quasi mai coincidono, ed è la ragione numero uno per cui una trattativa buona muore dopo il secondo incontro. Il costo del non fare niente. Se il tuo potenziale cliente può convivere col problema per altri due anni senza conseguenze, non è un cliente: è un curioso.

Detto questo, il documento non deve essere lungo. Una pagina. Se ne servono cinque vuol dire che non hai deciso, e non decidere è esattamente il motivo per cui poi apri sei canali insieme. Se vuoi il quadro completo su come il potenziale cliente attraversa le fasi che vanno dal problema all’acquisto, l’ho spiegato passo per passo nella guida su cos’è il funnel e perché conta così tanto.

I tre soli modi in cui arrivano nuovi clienti

Qui semplifico brutalmente, e lo faccio apposta. Tutte le diciotto tattiche che trovi elencate altrove per trovare nuovi clienti si riducono a tre meccanismi. Non quattro, non dieci. Tre. Ogni euro e ogni ora che spendi finiscono dentro uno di questi.

Domanda consapevole: il cliente sta già cercando

Qualcuno ha un problema, sa più o meno come si chiama la soluzione, e la digita. È il territorio della ricerca: Google, ma ormai anche gli assistenti conversazionali, le mappe, i marketplace verticali. Il vantaggio è enorme e spesso sottovalutato: non devi convincere nessuno che ha un problema, lo sa già. Devi solo esserci ed essere credibile nei quattro secondi in cui ti guarda.

Lo svantaggio è che la domanda consapevole è finita. Se in Italia cercano il tuo servizio in duecento persone al mese, non ne farai arrivare duemila per quanto bravo tu sia. Vale la pena calcolarlo prima di costruirci sopra tutto il piano commerciale, perché è il tetto strutturale del canale.

Domanda latente: il cliente ha il problema ma non lo sta cercando

È il territorio dei social, della pubblicità display, dei contenuti che intercettano qualcuno mentre stava facendo altro. Qui il potenziale è teoricamente infinito, ma paghi un pedaggio pesante: devi prima far percepire il problema, poi accreditarti come soluzione, poi convincere. Tre passaggi invece di uno, e ognuno perde gente per strada.

La domanda latente funziona bene quando hai già una macchina che converte, e funziona malissimo come primo canale di un’azienda che parte da zero. È l’errore più costoso che vedo fare: si comincia sponsorizzando post prima di avere una pagina decente su cui farli atterrare.

Relazione: qualcuno ti mette in contatto

Passaparola, referral, partnership, networking, ex clienti che tornano, fornitori che ti segnalano. È il canale con il tasso di chiusura più alto in assoluto e quello che quasi nessuna PMI presidia con metodo, perché lo considera fortuna. Non è fortuna, è un canale, e come tutti i canali si progetta: chi ti può segnalare, perché dovrebbe, cosa gli dai in cambio, ogni quanto lo risenti.

Nel B2B italiano questo canale vale spesso più di tutti gli altri messi insieme, ed è anche il motivo per cui molte aziende riescono a trovare nuovi clienti senza avere alcuna presenza pubblicitaria. Ha una versione digitale precisa che è il lavoro sistematico sulla rete professionale. Su come si struttura senza scadere nello spam, ho scritto una guida operativa dedicata a LinkedIn per le aziende che vendono servizi.

La regola pratica che do sempre: parti dal canale relazione perché costa poco e chiude molto, consolida la domanda consapevole perché è il più prevedibile, e tocca la domanda latente solo quando i primi due funzionano. Questo è l’ordine. Chi lo inverte, e la maggioranza lo inverte, brucia budget per imparare una lezione che poteva leggere gratis.

Farsi trovare nel 2026 non significa più essere primi su Google

Questa è la parte che negli articoli concorrenti semplicemente non c’è, e mi stupisce, perché basta fare la ricerca per vederlo. Se digiti oggi su Google la domanda che dà il titolo a questa guida, il primo elemento della pagina non è un sito. È una risposta generata dall’intelligenza artificiale, che riassume il tema, cita sei o sette fonti in modo compatto e propone all’utente di specificare il settore per avere un consiglio più mirato. Il primo risultato organico, quello per cui tutti combattono, sta sotto.

Il che cambia la meccanica in modo sostanziale. Nel 2019, quando ho scritto la prima versione di questo articolo, l’obiettivo era chiaro: arrivare tra i primi risultati e prendersi il clic. Oggi ci sono due obiettivi distinti, e vanno perseguiti insieme. Il primo è ancora posizionarsi. Il secondo è essere una delle fonti che il modello cita quando costruisce la risposta, perché una parte crescente degli utenti si ferma lì.

La buona notizia è che non serve una tecnologia nuova. Google è stato esplicito nella documentazione ufficiale per i publisher: non ci sono requisiti aggiuntivi per comparire nelle AI Overviews o in AI Mode, e non serve creare file leggibili dalle macchine, file di testo per l’AI o markup speciali. Basta che la pagina sia indicizzata e idonea a comparire nei risultati normali con snippet. Tradotto: chiunque ti stia vendendo un servizio di “ottimizzazione per l’intelligenza artificiale” basato su file magici da caricare sul sito ti sta vendendo aria.

Quello che invece cambia davvero è la natura del contenuto che vale la pena scrivere. Un modello che deve riassumere venti fonti tende a citare quelle che dicono qualcosa di specifico, verificabile e non ridondante. La pagina numero sedici che ripete gli stessi dieci consigli delle altre quindici non ha nessuna ragione di essere citata. La pagina che porta un dato originale, un metodo di calcolo, un vincolo normativo che gli altri non nominano, quella sì. La conseguenza pratica è che l’arrivo dell’AI nella ricerca ha alzato la soglia della genericità: i contenuti mediocri non perdono qualche posizione, spariscono.

Vale la pena aggiungere una nota di realismo, perché sul tema circola parecchio entusiasmo. L’ISTAT rileva che nel 2025 l’uso di intelligenza artificiale nelle imprese italiane è raddoppiato rispetto all’anno prima, passando dall’8,2% al 16,4%, ma resta al 15,7% tra le piccole e medie imprese contro il 53,1% delle grandi. Il divario è la vera notizia. Se sei una PMI, i tuoi concorrenti diretti in larga maggioranza non stanno ancora usando questi strumenti, e questo ti dà una finestra che non resterà aperta per sempre. Su come l’AI entra concretamente nei processi di marketing di un’azienda piccola, senza promesse da convegno, ho raccolto il quadro nella guida su intelligenza artificiale applicata al marketing.

Sul lato più tradizionale della domanda consapevole non c’è nessuna scorciatoia nuova da annunciare: contenuti che rispondono a domande vere, struttura tecnica pulita, tempi di caricamento decenti, autorevolezza costruita nel tempo. Se vuoi capire come si struttura un lavoro serio su questo fronte e come si riconosce chi lo fa bene, l’ho dettagliato nella guida completa alla consulenza SEO professionale.

Quanto ti costa davvero trovare nuovi clienti

Fra le domande che gli utenti fanno più spesso attorno all’acquisizione clienti ce n’è una che in Italia non trova quasi mai una risposta seria: quanto costa acquisire un nuovo cliente. Negli articoli concorrenti trovi aggettivi. “Dipende”, “meno che in passato”, “varia molto”. Facciamo invece i conti, perché è un calcolo che chiunque può fare in venti minuti con i numeri che ha già.

Il costo di acquisizione cliente, che troverai abbreviato in CAC, si ottiene sommando tutto quello che hai speso per acquisire clienti in un periodo e dividendolo per il numero di clienti nuovi che quel periodo ha prodotto. Tutto significa tutto: budget pubblicitario, quota degli stipendi delle persone che ci lavorano, fornitori esterni, abbonamenti agli strumenti, il costo delle ore che ci hai messo tu valorizzate a quanto vale il tuo tempo. Quest’ultima voce è quella che quasi tutti dimenticano, ed è quasi sempre la più grossa.

Il CAC da solo però non dice se stai facendo bene o male. Serve il secondo numero, il valore del cliente nel tempo: quanto ti fattura mediamente un cliente in tutta la durata del rapporto, moltiplicato per il tuo margine. Il rapporto fra i due è l’unico indicatore che conta. Nella pratica, un rapporto sotto 1 significa che stai pagando per lavorare, fra 1 e 3 che il modello è fragile e non regge un imprevisto, sopra 3 che hai un margine per investire. Questi non sono numeri scolpiti nella pietra, sono ordini di grandezza, ma bastano a capire in che direzione stai andando.

C’è una terza variabile che quasi nessuno considera, e che nella mia esperienza spiega la maggior parte dei fallimenti: il tempo di rientro. Se il tuo CAC lo recuperi al terzo mese, puoi spingere. Se lo recuperi al diciottesimo, ogni accelerazione ti prosciuga la cassa anche se i numeri sulla carta sono ottimi. Ho visto aziende con un rapporto eccellente andare in tensione finanziaria proprio perché stavano crescendo, e nessuno aveva guardato il tempo di rientro.

Da qui discende una regola che ripeto a ogni azienda che seguo: prima di aprire un canale nuovo per trovare nuovi clienti, decidi qual è il CAC massimo che sei disposto a pagare e su quale orizzonte. Senza quel numero deciso prima, qualunque campagna sembrerà ragionevole finché i soldi non finiscono. Con quel numero, spegnere una campagna che non funziona diventa una decisione di dieci secondi invece di una discussione di tre settimane.

Come si trasforma il traffico in contatti veri

Farsi trovare è metà del lavoro, e non è nemmeno la metà più difficile. La domanda successiva è cosa succede quando qualcuno arriva. Nella grande maggioranza dei siti aziendali italiani che analizzo, la risposta è: non succede niente. C’è un modulo di contatto in fondo alla pagina “Contatti”, un indirizzo email generico e la speranza che il visitatore si dia da fare.

Il meccanismo che serve è semplice da descrivere e faticoso da costruire. A ogni pagina corrisponde un’azione successiva coerente con il punto in cui si trova il visitatore. Chi legge un articolo introduttivo non è pronto a prenotare una call, ma può lasciare un contatto in cambio di qualcosa che gli serve subito. Chi sta guardando la pagina del servizio è molto più avanti e a lui la call gliela puoi proporre direttamente. Chiedere la stessa cosa a tutti è il modo più efficace per non ottenerla da nessuno. Il quadro completo di come si costruisce questa macchina, con gli strumenti concreti, è nella guida alla lead generation per le PMI italiane.

Una volta che i contatti iniziano ad arrivare si apre il problema che affossa il maggior numero di progetti, e non è tecnico. È organizzativo. Generi quaranta contatti al mese e li richiami in media dopo cinque giorni, quando il potenziale cliente ha già parlato con altri due fornitori e in molti casi ha già deciso. A quel punto la conclusione che viene tratta in azienda è quasi sempre sbagliata: “i lead sono di bassa qualità”. I lead erano ottimi, il collo di bottiglia era a valle.

Per questo la capacità di risposta va dimensionata prima di accendere il rubinetto, non dopo. Se sai di poter gestire bene dieci richieste a settimana, non ne generi cinquanta sperando che poi si sistemi da solo. Automatizzare la parte meccanica del processo aiuta parecchio a spostare quel tetto, e su come si imposta senza spendere una fortuna ho scritto la guida al CRM e all’automazione per le piccole aziende. Il seguito naturale, cioè come si coltiva un contatto che non è ancora pronto a comprare, passa quasi sempre dalla posta elettronica, e i principi che reggono da vent’anni li ho riassunti nei fondamenti dell’email marketing.

Le scorciatoie che ti fanno prendere una sanzione

Arriviamo alla parte che nei venti articoli meglio posizionati su questa ricerca non compare mai, e che è la ragione per cui ho riscritto questa guida. Diverse delle tattiche di acquisizione clienti consigliate correntemente per trovare nuovi clienti, in Italia, sono un problema legale. Non un rischio teorico da manuale: un problema con provvedimenti, importi e nomi di aziende.

Prendiamo il caso più frequente, l’acquisto di liste di contatti. La logica sembra impeccabile: compro tremila nominativi profilati del mio settore, li contatto, qualcosa uscirà. Il Garante per la protezione dei dati personali, con un provvedimento del febbraio 2025, ha sanzionato una società che aveva contattato numerazioni iscritte al Registro Pubblico delle Opposizioni sulla base di consensi raccolti da portali comparatori con moduli che non permettevano un consenso granulare e specifico. Nel testo integrale del provvedimento pubblicato dal Garante il punto decisivo è un altro, e riguarda direttamente chi compra: l’Autorità ha contestato anche la culpa in eligendo e in vigilando, cioè la mancanza di controlli adeguati sui fornitori dei contatti.

Questo passaggio merita di essere letto due volte, perché smonta la difesa che sento più spesso. “Me li ha venduti un’agenzia, mi hanno garantito che sono conformi” non ti protegge. La responsabilità del trattamento resta tua. Se il fornitore ha raccolto i consensi in modo viziato, il problema diventa il tuo, e la fattura del fornitore non è uno scudo. Come consulente FederPrivacy questa conversazione l’ho avuta decine di volte, quasi sempre dopo, quando ormai era arrivata una richiesta di informazioni.

Lo stesso ragionamento vale per altre tre pratiche che trovi consigliate con leggerezza:

L’estrazione automatica di contatti dalle piattaforme professionali. Il fatto che un indirizzo sia tecnicamente visibile non lo rende utilizzabile per finalità commerciali. Sono due cose diverse, e la seconda richiede una base giuridica che quasi nessuno verifica.

Il fatto che un indirizzo sia tecnicamente visibile non lo rende utilizzabile per finalità commerciali. Sono due cose diverse, e la seconda richiede una base giuridica che quasi nessuno verifica. L’email a freddo verso indirizzi aziendali generici. Nel B2B esistono margini, ma sono più stretti di come vengono raccontati e dipendono da come hai ottenuto l’indirizzo, da cosa scrivi e da quanto è semplice fermarti. Il “tanto è un’azienda, si può” è una semplificazione che non regge.

Nel B2B esistono margini, ma sono più stretti di come vengono raccontati e dipendono da come hai ottenuto l’indirizzo, da cosa scrivi e da quanto è semplice fermarti. Il “tanto è un’azienda, si può” è una semplificazione che non regge. Il modulo di contatto con la casella di consenso già spuntata, o con un unico consenso che copre insieme il preventivo, la newsletter e la profilazione. È lo stesso vizio contestato nel provvedimento citato sopra, in scala ridotta ma identico nella sostanza.

Non sto dicendo che l’outbound sia vietato, sarebbe falso e non mi interessa fare allarmismo. Sto dicendo una cosa più pratica: esiste una versione conforme di quasi tutte queste attività, costa un po’ di più in preparazione, e chi te le consiglia in un elenco di diciotto punti non ti sta dicendo dove passa la linea. Ho fatto il consulente tecnico d’ufficio abbastanza a lungo da sapere che il contenzioso vero non nasce quasi mai dove l’imprenditore se lo aspetta: nasce dai contratti con i fornitori firmati senza leggere chi risponde di cosa.

Il modulo che raccoglie i lead è anche la tua porta d’ingresso

Secondo tema assente da tutta la prima pagina dei risultati, e questo mi sorprende ancora di più, perché ha conseguenze immediate. Il form di contatto è simultaneamente lo strumento che ti porta i clienti e una superficie di attacco esposta su internet ventiquattro ore al giorno.

Le conseguenze pratiche sono di tre tipi, in ordine crescente di gravità. La prima e più banale: senza una protezione anti-automazione decente, il modulo si riempie di invii generati da script. Il commerciale passa il tempo a scartare spazzatura, perde fiducia nel canale e comincia a controllare la casella una volta ogni tre giorni. Il canale non è morto per mancanza di domanda, è morto per rumore.

La seconda: i moduli sono un vettore classico di iniezione. Un campo di testo che finisce dritto in una email di notifica senza essere trattato, o in una query verso il database senza controlli, è un problema noto da vent’anni che continuo a trovare regolarmente su siti costruiti l’anno scorso. Nella pratica di analisi, i punti che verifico per primi sono sempre gli stessi quattro: il trattamento dei caratteri speciali in ingresso, un limite di frequenza sugli invii, gli allegati quando il modulo li accetta, e dove finiscono davvero i dati raccolti.

La terza, la più seria: quel modulo alimenta un archivio di dati personali di persone che ti hanno contattato in buona fede. Se quell’archivio è un foglio di calcolo condiviso con un link pubblico, oppure una tabella dentro un sito senza autenticazione a due fattori sul pannello di amministrazione, non hai un problema di marketing. Hai una violazione di dati che aspetta il momento buono, con l’obbligo di notifica che ne consegue. Vale la pena ricordare che nel provvedimento citato poco sopra il Garante ha contestato anche l’implementazione tardiva di misure minime come l’autenticazione a più fattori.

Metto insieme i due capitoli, perché il punto è uno solo. Le due sezioni che hai appena letto sono l’unica ragione per cui questa guida esiste in una forma diversa dalle altre. Puoi trovare l’elenco delle tattiche ovunque. Il fatto che metà di quell’elenco, eseguito come viene raccontato, ti esponga a una sanzione o a un incidente, quello lo trovi scritto molto raramente, perché richiede di mettere insieme competenze che di solito stanno in reparti diversi.

La sequenza dei primi novanta giorni

Passiamo all’operatività. Questa è la sequenza che uso con un’azienda che deve trovare nuovi clienti partendo praticamente da zero, e l’ordine non è negoziabile: ogni fase esiste perché rende possibile la successiva.

Settimane 1 e 2, misura. Prendi i clienti degli ultimi due anni e ricostruisci da dove sono arrivati davvero. Non da dove pensi, da dove sono arrivati. Nella metà dei casi il canale principale è la relazione e nessuno lo stava presidiando. Nell’altra metà è la ricerca, e il sito che la intercetta è fermo al 2019. Calcola il CAC storico e il valore medio del cliente con il metodo descritto sopra. Senza questi due numeri le decisioni successive sono opinioni.

Settimane 3 e 4, sistema il punto di atterraggio. Prima di portare una sola visita in più. Verifica che le pagine dei servizi rispondano alle domande che le persone fanno davvero, che il modulo funzioni su telefono, che il consenso sia granulare, che le notifiche arrivino a una casella che qualcuno guarda ogni giorno. Compila il modulo tu stesso da un telefono e cronometra quanto passa prima che qualcuno risponda. Il risultato di questo test è quasi sempre imbarazzante ed è il singolo intervento a più alto rendimento di tutti i novanta giorni.

Settimane 5 e 8, accendi la relazione. È il canale più veloce e il meno costoso. Fai la lista di chi ti può segnalare: ex clienti soddisfatti, fornitori, professionisti che servono lo stesso cliente con un servizio diverso dal tuo. Contattali uno per uno, di persona o al telefono, con una richiesta specifica e non con un messaggio generico. Venti conversazioni fatte bene in un mese producono più di seimila impression sponsorizzate.

Settimane 9 e 12, costruisci la domanda consapevole. Identifica le cinque o sei ricerche che un cliente pronto farebbe, verifica chi le presidia oggi, e produci per ognuna la risposta migliore disponibile in italiano. Non la più lunga, la migliore: quella che risolve davvero. È il canale più lento a partire e l’unico che continua a produrre quando smetti di pagare, ed è anche quello che ti mette in condizione di essere citato quando un modello linguistico costruisce la risposta.

Quello che deliberatamente non c’è in questi novanta giorni: la pubblicità a pagamento sulla domanda latente, il rifacimento completo del sito, l’apertura di tre canali social nuovi, il video aziendale. Non perché siano sbagliati in assoluto, ma perché costano molto e rendono poco finché le quattro fasi sopra non sono a posto. Se dopo il novantesimo giorno il meccanismo gira, allora ha senso metterci sopra la spinta a pagamento, e il ragionamento su come si chiude poi la trattativa l’ho sviluppato nell’approfondimento sull’acquisizione della clientela e sull’aumento delle vendite.

Gli errori che vedo ripetersi da trent’anni

Lavoro nel digitale italiano dal 1993, il che significa che ho visto arrivare e passare il web, i banner, i portali, i motori prima di Google, i social, il mobile, e adesso i modelli linguistici. Ogni onda porta strumenti nuovi e ripropone gli stessi identici errori umani. Ne elenco quattro, con la sola pretesa di averli visti abbastanza volte da riconoscerli.

Confondere la visibilità con la domanda. Un’azienda mi mostra numeri eccellenti di copertura sui social e chiede perché non vende. Perché la copertura non è una misura commerciale. Quindicimila persone che scorrono un contenuto senza avere il problema che risolvi valgono meno di sei persone che quel problema lo stanno cercando adesso. È il malinteso più costoso in circolazione.

Cambiare canale prima che il canale abbia parlato. Un lavoro sulla ricerca organica ha bisogno di mesi per dare un segnale attendibile. Nella pratica vedo aziende che dopo otto settimane dichiarano che non funziona e spostano il budget altrove, ricominciando da zero un ciclo che non completeranno mai. Poi ci sono i casi opposti, quelli che tengono in piedi per due anni una campagna che non ha mai prodotto perché “ormai ci abbiamo investito”. Sono lo stesso errore visto da due lati.

Delegare la strategia a chi vende lo strumento. Se chiedi a chi vive di pubblicità a pagamento qual è il tuo problema, la risposta sarà che ti serve più pubblicità a pagamento. Non per disonestà, per prospettiva. Chi decide la strategia e chi la esegue dovrebbero avere interessi almeno parzialmente distinti, e sul modo in cui si riconosce un interlocutore serio ho scritto senza troppi giri di parole in come riconoscere una consulenza di digital marketing seria.

Trattare l’acquisizione clienti come un progetto invece che come un processo. Un progetto ha una fine, un processo no. L’azienda che riparte da capo ogni volta che deve trovare nuovi clienti è la stessa che dopo cinque anni non ha costruito nessun capitale: né una lista di contatti, né posizionamento, né una rete di segnalatori. Ha solo una serie di campagne concluse.

Va detto anche cosa non posso prometterti, perché fa parte dell’onestà del mestiere. Non esiste una sequenza che funzioni per tutti. Un artigiano che lavora su un raggio di trenta chilometri, uno studio professionale che vende consulenza a fiducia e un ecommerce che compete sul prezzo hanno tre problemi diversi che condividono solo il titolo. Quello che ho scritto qui è il telaio, e il telaio regge. Il vestito va tagliato sul caso.

Da dove continuare

Chi cerca online come trovare clienti finisce quasi sempre su elenchi di tattiche, e questa guida ha provato a fare il contrario. Se vuoi approfondire il percorso che porta uno sconosciuto a diventare cliente, e capire dove il tuo si interrompe, il punto di partenza è la spiegazione del funnel e delle sue fasi. Se invece il tuo problema è più a valle, cioè arrivano visite ma non contatti, la parte operativa è tutta nella guida alla lead generation. Per il lato normativo conviene sempre partire dalla fonte diretta invece che dalle sintesi di seconda mano: il sito del Garante privacy pubblica per intero i provvedimenti, e leggerne uno per esteso vale più di dieci articoli divulgativi.

Riepilogo dei punti chiave

Come trovare nuovi clienti non è un problema di tattiche mancanti ma di sequenza, conformità e capacità di risposta. Le liste di dieci o diciotto strategie che dominano i risultati di ricerca sono complete e inutili, perché una PMI non può eseguirne diciotto e nessuno spiega quali scegliere. Tutti i canali si riducono a tre meccanismi: domanda consapevole (il cliente cerca già), domanda latente (ha il problema ma non lo cerca), relazione (qualcuno lo manda). L’ordine corretto di attivazione è relazione, poi domanda consapevole, poi domanda latente. Nel 2026 farsi trovare non coincide più con l’essere primi su Google, perché su molte ricerche una risposta generata dall’intelligenza artificiale occupa la posizione zero: Google conferma che non servono markup speciali per comparirci, serve contenuto specifico e non ridondante. Prima di aprire qualunque canale vanno calcolati il costo di acquisizione cliente, il valore del cliente nel tempo e soprattutto il tempo di rientro. Infine due vincoli che quasi nessuno nomina: diverse tattiche di uso comune, come l’acquisto di liste di contatti, espongono a sanzione perché la responsabilità resta di chi le usa e non del fornitore, e il modulo che raccoglie i contatti è anche una superficie di attacco e un archivio di dati personali da proteggere.

Domande frequenti su come trovare nuovi clienti

Quanto costa acquisire un nuovo cliente?

Non esiste un valore valido per tutti, esiste un metodo per calcolarlo sui propri numeri. Il costo di acquisizione cliente si ottiene sommando tutte le spese sostenute per acquisire clienti in un periodo, comprese le ore interne valorizzate al loro costo reale, e dividendo per il numero di clienti nuovi ottenuti in quel periodo. Quel numero da solo però non basta: va confrontato con il valore che il cliente genera in tutta la durata del rapporto, moltiplicato per il margine. Come ordine di grandezza, un rapporto sotto 1 significa lavorare in perdita, fra 1 e 3 indica un modello fragile, sopra 3 c’è margine per investire. La terza variabile, la più trascurata, è il tempo di rientro: un costo che si recupera al terzo mese permette di spingere, uno che si recupera al diciottesimo mette sotto tensione la cassa proprio mentre l’azienda cresce.

Quali sono i 4 tipi di clienti?

Le classificazioni in circolazione sono decine e quasi tutte poco utili operativamente. Ai fini dell’acquisizione la segmentazione che serve davvero si basa sulla consapevolezza del problema, e produce quattro profili. Il cliente inconsapevole ha il problema ma non lo riconosce, e va raggiunto con contenuti che glielo fanno percepire. Il consapevole del problema lo riconosce ma non sa come si risolve, e cerca informazioni generiche. Il consapevole della soluzione sa cosa gli serve e sta confrontando fornitori, quindi valuta credibilità e prove. Il consapevole del fornitore ti conosce già e sta solo decidendo se e quando comprare. Ogni profilo richiede un messaggio diverso, e proporre a tutti la stessa azione, per esempio prenotare una consulenza, è il modo più efficace per non ottenerla da nessuno.

Quali sono le migliori app o piattaforme per trovare clienti gratuitamente?

Le piattaforme di intermediazione fra domanda e offerta e i portali di preventivi possono portare volume rapidamente, ma vanno valutati per quello che sono: canali in affitto. Il contatto appartiene alla piattaforma, la concorrenza è quasi sempre sul prezzo, le regole possono cambiare senza preavviso e il posizionamento costruito lì non è trasferibile. Hanno senso come integrazione o per riempire capacità produttiva inutilizzata, molto meno come canale principale. Il canale gratuito con il rendimento più alto per una PMI italiana resta la scheda azienda su Google e la rete di relazioni professionali, perché entrambi costruiscono capitale che rimane tuo. Va anche detto che gratuito non significa senza costi: significa che paghi in tempo invece che in denaro, e il tuo tempo ha un costo che va messo nel calcolo del costo di acquisizione.

È legale comprare liste di contatti per trovare nuovi clienti?

Nella pratica è quasi sempre un rischio molto alto, e il punto decisivo è che la responsabilità non si trasferisce con la fattura. In un provvedimento del febbraio 2025 il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato una società per contatti verso numerazioni iscritte al Registro Pubblico delle Opposizioni basati su consensi raccolti tramite portali comparatori con moduli privi di granularità, contestando anche la mancanza di controlli adeguati sul fornitore dei contatti. Tradotto: la garanzia verbale o contrattuale di chi ti vende la lista non ti protegge, perché il titolare del trattamento resti tu. Se una lista la si vuole usare comunque, vanno verificati a monte come e quando è stato raccolto ogni consenso, se copriva specificamente la finalità per cui la usi, e se il fornitore è in grado di dimostrarlo documentalmente. Nella maggioranza dei casi questa verifica non è possibile, e questo dovrebbe essere di per sé la risposta.

Quanto tempo serve prima di vedere i primi risultati?

Dipende dal canale, e conoscere i tempi tipici serve soprattutto a non spegnere le cose troppo presto. Il lavoro sulla rete di relazioni può produrre contatti nella prima settimana, perché sta attivando fiducia che esiste già. La pubblicità a pagamento produce traffico immediatamente, ma servono almeno quattro o sei settimane di dati per capire se converte a un costo sostenibile. Il posizionamento organico su ricerche competitive richiede in genere dai sei ai dodici mesi per dare un segnale attendibile, e su settori molto presidiati anche di più. La regola pratica è decidere prima di partire quanto tempo si dà a ciascun canale e quale numero si guarderà per giudicare, perché la decisione presa a freddo all’inizio è quasi sempre migliore di quella presa sotto pressione al terzo mese.

L’intelligenza artificiale nella ricerca ha reso inutile la SEO?

No, ma ha cambiato l’obiettivo. Su molte ricerche informative una risposta generata dall’intelligenza artificiale occupa ora la prima posizione della pagina, sopra il primo risultato organico, e cita un piccolo numero di fonti. L’obiettivo diventa doppio: posizionarsi come prima, ed essere fra le fonti che il modello sceglie per costruire la risposta. La documentazione ufficiale di Google chiarisce che non servono requisiti tecnici aggiuntivi, file dedicati all’AI o markup speciali: basta che la pagina sia indicizzata e idonea a comparire nei risultati con snippet. Quello che cambia concretamente è la soglia qualitativa. Un modello che riassume venti fonti tende a citare quelle che portano qualcosa di specifico e non ridondante, quindi i contenuti generici, che prima perdevano qualche posizione, ora tendono semplicemente a sparire dalla partita.

Da dove partire domani mattina

Se dovessi ridurre tutto questo a una sola azione, sarebbe la prima della sequenza: ricostruire da dove sono arrivati davvero i clienti degli ultimi due anni. Non richiede budget, non richiede fornitori, richiede un pomeriggio e la disponibilità a scoprire che il canale su cui stai spendendo di più non è quello che ti sta portando il lavoro. Nella mia esperienza questa scoperta, da sola, cambia le priorità di spesa di un’azienda più di qualunque strategia elaborata a tavolino.

Il resto viene di conseguenza. Metti a posto il punto di atterraggio prima di portarci gente sopra, attiva la relazione perché è veloce e costa poco, costruisci la domanda consapevole perché è l’unica che continua a produrre quando smetti di pagare. Verifica che le scorciatoie che qualcuno ti proporrà non ti mettano in una posizione che dovrai difendere davanti a un’autorità. E dimensiona la capacità di risposta prima di aprire il rubinetto, non dopo, perché generare contatti che nessuno richiama è il modo più elegante di buttare via i soldi.

Trovare nuovi clienti resta un lavoro lento, e chiunque ti dica il contrario ha qualcosa da venderti. La differenza fra le aziende che ci riescono e quelle che ci provano da anni non è quasi mai nel talento o nel budget: è nell’ordine con cui hanno fatto le cose e nella costanza con cui le hanno tenute in piedi.

Se vuoi ragionare sulla sequenza giusta per la tua situazione specifica, e capire quale dei tre canali ha più senso accendere per primo nel tuo settore, Prenota una consulenza strategica: scegli tu il momento in cui parlarne.