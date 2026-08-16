Come guadagnare con le affiliazioni nel 2026: la guida onesta

Chi cerca come guadagnare con le affiliazioni trova quasi sempre lo stesso articolo, riscritto da persone diverse: il meccanismo spiegato in tre passaggi, l’elenco dei network, una tabella di guadagni potenziali e l’invito a iniziare oggi stesso. Manca sistematicamente la parte scomoda, cioe’ quello che succede quando il progetto smette di funzionare. Io le affiliazioni non le vendo e non ci campo. Le vedo dall’altro lato: quando un imprenditore arriva con il traffico dimezzato dopo un aggiornamento dell’algoritmo, con un plugin di redirect compromesso che gira le commissioni a qualcun altro, o con una contestazione sulla trasparenza dei contenuti pubblicati. Questa guida spiega il modello per intero, upside e downside, cosi’ puoi decidere con cognizione di causa invece che per entusiasmo.

Che cosa significa davvero guadagnare con le affiliazioni

L’affiliazione, o affiliate marketing, e’ un accordo commerciale in cui qualcuno promuove il prodotto di qualcun altro e viene pagato solo quando la promozione produce un risultato misurabile. Detta cosi’ sembra semplice. Nella pratica i soggetti coinvolti non sono tre, come si legge in giro, ma quattro, e il quarto e’ quello che decide se e quando vieni pagato.

Il primo soggetto e’ l’editore, cioe’ tu: hai un sito, una newsletter, un canale video o un profilo social, e proponi al tuo pubblico prodotti che ritieni sensati. Il secondo e’ il merchant, l’azienda che ha qualcosa da vendere e riconosce una quota a chi le porta clienti. Il terzo e’ l’utente, la persona che legge, clicca e compra. Il quarto, quello che quasi nessuna guida mette nello schema, e’ la piattaforma di tracciamento: il network di affiliazione o il sistema proprietario del merchant che registra il passaggio, attribuisce la vendita e certifica quanto ti spetta.

Questa distinzione non e’ pedanteria. Il tuo guadagno non dipende da quante persone comprano dopo aver letto il tuo contenuto, dipende da quante vendite il sistema di tracciamento riesce ad attribuirti. Sono due cose diverse, e la distanza tra le due e’ cresciuta parecchio negli ultimi anni, per motivi tecnici che vediamo piu’ avanti.

I modelli di remunerazione che incontrerai

Non tutte le affiliazioni pagano allo stesso modo, e la scelta del modello cambia completamente il tipo di contenuto che ti conviene produrre.

CPS, costo per vendita : prendi una percentuale sul venduto. E’ il modello classico dei prodotti fisici, con percentuali normalmente a una cifra, e premia il volume.

: prendi una percentuale sul venduto. E’ il modello classico dei prodotti fisici, con percentuali normalmente a una cifra, e premia il volume. CPL, costo per lead : vieni pagato per un contatto qualificato, ad esempio una richiesta di preventivo. Tipico di assicurazioni, finanza, energia, servizi professionali. Cifra fissa per lead, spesso piu’ interessante della percentuale sul prodotto fisico.

: vieni pagato per un contatto qualificato, ad esempio una richiesta di preventivo. Tipico di assicurazioni, finanza, energia, servizi professionali. Cifra fissa per lead, spesso piu’ interessante della percentuale sul prodotto fisico. CPA, costo per azione : paga un’azione specifica, come l’apertura di un conto o l’attivazione di una prova. Molto usato nei servizi digitali in abbonamento.

: paga un’azione specifica, come l’apertura di un conto o l’attivazione di una prova. Molto usato nei servizi digitali in abbonamento. Ricorrente: finche’ il cliente che hai portato resta abbonato, tu incassi. E’ il modello con il miglior rapporto tra fatica e rendita nel lungo periodo, ed e’ anche il piu’ raro.

C’e’ poi un parametro che i principianti ignorano e che i professionisti guardano per primo: la durata del cookie, cioe’ per quanti giorni dopo il click ti viene ancora attribuita la vendita. Un programma con finestra di attribuzione di ventiquattro ore e un programma con finestra di trenta giorni, a parita’ di percentuale, sono due business completamente diversi. Sul primo devi convertire nell’immediato, quindi ti servono contenuti che intercettano una persona gia’ decisa. Sul secondo puoi permetterti di educare, confrontare, accompagnare.

Vale la pena aggiungere una cosa che nel 2022, quando ho scritto la prima versione di questo articolo, non era ancora un problema serio: le finestre di attribuzione si stanno accorciando e i sistemi basati su cookie di terze parti funzionano sempre peggio, perche’ i browser li bloccano e le impostazioni antitracciamento sono ormai attive per impostazione predefinita su una fetta enorme del traffico. Chi ti promette che l’attribuzione funziona come dieci anni fa, semplicemente non ha guardato i dati.

Quanto si guadagna con le affiliazioni, senza raccontare frottole

La domanda arriva sempre entro i primi due minuti di conversazione, e la risposta onesta e’ fastidiosa: dipende da tre variabili che si moltiplicano tra loro, e se una delle tre e’ vicina a zero il risultato e’ zero, indipendentemente dalle altre due.

Le variabili sono il volume di traffico qualificato, il tasso di conversione del pubblico che raggiungi e il valore medio della commissione. Un progetto con centomila visite mensili su un pubblico che non ha alcuna intenzione di acquistare rende meno di un progetto con tremila visite fatte di persone che stanno decidendo in quel momento quale prodotto comprare. Ho visto entrambi gli scenari piu’ volte, e il secondo vince quasi sempre.

Le fasce che osservo nella pratica italiana, senza numeri buttati li’ per fare effetto, sono sostanzialmente tre. C’e’ chi non guadagna nulla o quasi, ed e’ la stragrande maggioranza: pubblica in modo discontinuo, non ha una nicchia definita, non ha un pubblico che si fida. C’e’ chi porta a casa un’integrazione mensile modesta ma reale, e ci arriva dopo mesi di pubblicazione costante su un tema circoscritto. E c’e’ una minoranza ristretta che ne fa un’attivita’ principale, quasi sempre dopo anni, quasi sempre diversificando su piu’ canali e piu’ merchant, e quasi sempre trattando il progetto come un’azienda con costi, processi e persone.

Il salto tra la prima e la seconda fascia non e’ questione di fortuna. E’ questione di scegliere un ambito abbastanza stretto da poterlo presidiare davvero: se vuoi ragionare su quale terreno vale la pena costruire, ho analizzato altrove quali nicchie fanno guadagnare di piu’ online e perche’ alcune restano redditizie mentre altre si sono saturate.

Un avvertimento che mi sento di dare, avendo visto passare parecchie ondate di entusiasmo dal 1993 a oggi: diffida di chiunque ti mostri uno screenshot di guadagni come prova. Uno screenshot non dice quanto traffico e’ costato produrlo, quanti mesi di lavoro non pagato ci sono dietro, se quel risultato e’ ripetibile o e’ stato un picco stagionale. E soprattutto non dice se la persona guadagna con le affiliazioni oppure guadagna vendendo corsi su come guadagnare con le affiliazioni. Sono due business molto diversi, e il secondo e’ decisamente piu’ redditizio del primo.

Come si legge un programma di affiliazione prima di iscriversi

Quasi tutti scelgono il programma guardando due cose: quanto e’ famoso il marchio e quanto e’ alta la percentuale. Sono i due dati meno predittivi del risultato finale. I termini contrattuali che nessuno legge contengono almeno cinque clausole che determinano se incasserai davvero, e leggerle richiede venti minuti una volta sola.

La prima e’ la soglia minima di pagamento. Molti programmi accreditano solo al superamento di un importo minimo, e finche’ non lo raggiungi il denaro resta fermo sul conto della piattaforma. Con commissioni piccole e una soglia alta puoi lavorare mesi senza vedere un euro, e se abbandoni il progetto quel maturato spesso resta li’.

La seconda e’ il periodo di validazione. Tra la vendita e l’accredito passa un intervallo durante il quale il merchant verifica che l’ordine sia andato a buon fine. In settori con alta percentuale di resi, come l’abbigliamento, la differenza tra il venduto e il confermato puo’ essere molto rilevante, e nessuno te la comunica in anticipo.

La terza sono le esclusioni sul traffico. Molti programmi vietano le campagne a pagamento sulle parole chiave del marchio, l’uso di codici sconto non autorizzati, la promozione tramite estensioni del browser o certe forme di comparazione automatica. Violare una di queste clausole non comporta un richiamo: comporta l’annullamento delle commissioni maturate e l’espulsione dal programma.

La quarta e’ il modello di attribuzione. Se il merchant applica la regola dell’ultimo click e tu stai facendo un lavoro di scoperta e di educazione, rischi di preparare l’acquisto e di vedertelo attribuire da un sito di codici sconto intercettato dall’utente nell’ultimo passaggio prima del pagamento. E’ una dinamica strutturale, non un incidente, e va messa in conto quando scegli su cosa investire tempo.

La quinta e’ il diritto di modifica unilaterale. Praticamente tutti i programmi si riservano di cambiare percentuali e condizioni con un preavviso breve. Chi ha costruito un progetto interamente su un unico merchant lo scopre quando la percentuale si dimezza da un giorno all’altro. Ne ho visti diversi in trent’anni, ed e’ sempre la stessa scena: un modello che funzionava benissimo, una comunicazione di due righe, e sei mesi per ricostruire quello che c’era.

C’e’ infine un indicatore che vale piu’ della percentuale dichiarata, e i network seri lo pubblicano: il guadagno medio per click. Mette insieme percentuale di commissione, tasso di conversione del merchant e valore medio dell’ordine in un solo numero, e ti dice quanto vale davvero mandare cento persone su quel prodotto. Un programma con percentuale bassa su un sito che converte bene batte quasi sempre un programma generoso su un sito che non converte.

Le tre sorgenti di traffico, e quella che si sta prosciugando

Un contenuto in affiliazione senza traffico e’ un negozio in una via chiusa. Le strade per portarcelo sono sostanzialmente tre, e nel 2026 hanno profili di rischio molto diversi tra loro.

Il traffico organico da motore di ricerca

E’ storicamente il canale principale delle affiliazioni: intercetti una persona che sta cercando un confronto o una recensione, le dai una risposta utile, una parte di quelle persone acquista. Funziona ancora, ma sta cambiando natura sotto i piedi di chi ci si appoggia. Secondo l’analisi del Pew Research Center sui comportamenti di navigazione reali, quando in pagina compare un riepilogo generato dall’intelligenza artificiale gli utenti cliccano un risultato organico nell’8% delle visite, contro il 15% delle pagine senza riepilogo, e solo l’1% clicca le fonti citate dal riepilogo stesso, come documentato nello studio sui click in presenza di riepiloghi AI.

Traduco in termini pratici. Le query informative generiche, quelle su cui si e’ costruita mezza industria dell’affiliazione, sono esattamente il tipo di domanda a cui un riepilogo automatico risponde bene. Il tuo articolo puo’ continuare a posizionarsi e a perdere click nello stesso momento. E’ un fenomeno che i miei clienti mi portano ormai ogni settimana: posizione stabile, impression stabili, click in caduta.

Questo non chiude il canale, lo sposta. Reggono le query dove serve un giudizio umano verificabile, dove conta il confronto ragionato, dove il lettore vuole sapere chi ha provato la cosa e con quale risultato. Reggono meno le definizioni, gli elenchi e le risposte da manuale. Chi vuole capire come si struttura oggi un contenuto per farsi trovare e citare anche dai sistemi generativi, non solo dai dieci link blu, trova il quadro completo nella pagina dedicata alla SEO per l’AI.

Il traffico a pagamento

La versione originale di questa guida raccontava, nel 2022, come comprare cinquecento click e rivenderli sotto forma di commissioni. Il ragionamento aritmetico resta valido, ma il contesto e’ cambiato in modo sostanziale, e ci sono due avvertenze da mettere subito sul tavolo. La prima e’ che molti merchant vietano contrattualmente all’affiliato di fare campagne sulle keyword del proprio brand: se lo fai, non ti pagano e ti escludono dal programma. La seconda e’ che i costi per click nei settori dove le commissioni sono generose, come finanza e assicurazioni, sono cresciuti al punto che il margine tra il costo di acquisizione e la commissione si e’ assottigliato fino a sparire per chi non ha volumi e dati storici.

Tradotto: comprare traffico per rivenderlo in affiliazione oggi e’ un mestiere da specialisti con budget di test e una gestione quotidiana. Non e’ il punto di partenza sensato per chi comincia, e chiunque lo presenti come tale ti sta preparando a bruciare soldi.

Il pubblico che possiedi davvero

Resta la strada meno spettacolare e la piu’ solida: costruire un pubblico che ti appartiene, cioe’ una lista di contatti o una community che puoi raggiungere senza chiedere permesso a un algoritmo. E’ la ragione per cui, quando un aggiornamento di ranking spazza via il traffico di un progetto, alcuni continuano a fatturare e altri si azzerano.

Attenzione pero’ a come la costruisci. Una lista raccolta senza un consenso informato e specifico per la comunicazione commerciale non e’ un asset, e’ una passivita’: non puoi usarla legittimamente e in caso di controllo diventa un problema serio. Ho affrontato il tema nel dettaglio spiegando perche’ una lista email raccolta male potrebbe non essere piu’ utilizzabile alla luce degli obblighi in materia di protezione dei dati. Da consulente privacy iscritto a Federprivacy, e’ l’errore che vedo commettere piu’ spesso da chi parte con le affiliazioni: si concentra sul numero di iscritti e non su come li ha acquisiti.

Che cosa chiede Google alle pagine con link in affiliazione

Qui si concentra la maggior parte dei disastri, perche’ circola una convinzione sbagliata: che Google sia ostile alle affiliazioni. Non e’ cosi’. Google e’ ostile alle pagine che non aggiungono nulla, e le pagine in affiliazione fatte male sono statisticamente il posto dove questa condizione si verifica piu’ spesso.

La documentazione ufficiale e’ esplicita. Nelle norme relative allo spam di Google Search esiste una voce dedicata all’affiliazione senza valore aggiunto: riguarda i contenuti che ospitano link affiliati riprendendo descrizioni e recensioni direttamente dal commerciante, senza materiale originale. Il documento chiarisce anche il rovescio della medaglia, e vale la pena leggerlo con attenzione: partecipare a un programma di affiliazione non e’ una violazione, e le pagine considerate di buon livello sono quelle che offrono informazioni aggiuntive sui prezzi, recensioni originali, valutazioni e test rigorosi, esplorazione di categorie e confronti tra prodotti.

Nello stesso documento c’e’ una seconda voce che negli ultimi due anni ha fatto molti danni e che quasi nessuna guida italiana sulle affiliazioni menziona: l’abuso della reputazione del sito. Riguarda i contenuti di terze parti pubblicati su un sito ospitante soprattutto per sfruttare l’autorevolezza gia’ acquisita da quel sito. Se la tua strategia consiste nel piazzare pagine di confronto prodotti dentro il dominio di un giornale locale o di un portale tematico, il modello e’ esattamente quello descritto come problematico. Ho seguito piu’ di un caso in cui interi archivi sono stati deindicizzati per questa ragione, e il recupero non e’ rapido.

Il dettaglio tecnico che l’80% dei siti sbaglia ancora

Il consiglio che circola da sempre, e che compariva anche nella versione precedente di questo articolo, e’ di marcare i link affiliati come nofollow. Era corretto fino al 2019, oggi e’ superato. La documentazione di Google su come rendere idonei i link in uscita indica di contrassegnare con l’attributo rel="sponsored" i link che costituiscono pubblicita’ o posizionamenti a pagamento, precisando che nofollow resta un metodo accettabile ma che sponsored e’ preferibile.

Sembra una sottigliezza da addetti ai lavori. In realta’ e’ il segnale piu’ semplice che puoi dare per dichiarare la natura commerciale di un collegamento, ed e’ gratis. Se gestisci molti link affiliati e vuoi capire come organizzarli, accorciarli e tracciarli senza creare catene di redirect ingestibili, ho scritto una guida operativa dedicata a come nascondere, tracciare e accorciare i link affiliati.

Le regole italiane che quasi nessuna guida ti spiega

Quando pubblichi un contenuto con dentro un link affiliato stai facendo, dal punto di vista di chi legge, una comunicazione commerciale. Non e’ un’opinione mia: e’ la sostanza dell’operazione. Ricevi un compenso da un’azienda per orientare una scelta di acquisto. Il fatto che il compenso arrivi dopo, e solo in caso di vendita, non cambia la natura del messaggio.

Da qui discende il principio generale che regge tutta la materia in Italia: il destinatario deve poter capire che sta leggendo un contenuto promozionale. La pubblicita’ non dichiarata e’ vietata perche’ priva chi legge delle difese che normalmente attiva davanti a un messaggio commerciale. Detto questo, non sto facendo consulenza legale e non posso dirti quali obblighi specifici ricadono sul tuo caso, perche’ dipende da chi sei, da quanto sei strutturato, dal canale che usi e dal contratto che hai firmato con il merchant. Su una situazione concreta serve un avvocato o un professionista della materia, non un articolo.

Quello che posso fare, e che nessuno degli articoli in prima pagina fa, e’ dirti dove guardare.

Trasparenza della comunicazione commerciale

Il quadro si e’ irrigidito negli ultimi due anni per chi produce contenuti con finalita’ promozionale. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e’ intervenuta con linee guida dedicate ai creatori digitali, poi modificate e integrate con l’approvazione di un codice di condotta: il testo di riferimento e’ la delibera 197/25/CONS del luglio 2025, che interviene sulle linee guida precedenti. Non tutti i soggetti che pubblicano contenuti rientrano nello stesso perimetro, e i criteri di applicazione contano, ma la direzione e’ inequivocabile: la natura promozionale va resa evidente, e formule ambigue o sepolte nel testo non bastano piu’.

Nella pratica significa che una dichiarazione chiara, in cima al contenuto e non in fondo alla pagina, scritta in modo comprensibile a chiunque, e’ oggi il minimo sindacale. Una riga che spieghi che il pezzo contiene link affiliati e che l’autore riceve una commissione senza costi aggiuntivi per il lettore vale piu’ di qualunque hashtag criptico. Come consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Lodi aggiungo un’osservazione da chi il contenzioso lo vede da vicino: nelle controversie non conta quello che intendevi, conta quello che un destinatario medio poteva ragionevolmente capire leggendo la pagina.

Tracciamento, dati e consenso

Ogni sistema di affiliazione funziona tracciando le persone. Cookie, parametri negli URL, identificatori del network: sono trattamenti di dati che avvengono sul tuo sito, sotto la tua responsabilita’ verso i tuoi visitatori, anche quando la tecnologia e’ di qualcun altro. Le domande a cui devi saper rispondere sono sempre le stesse tre: quali strumenti si attivano sulle tue pagine, in che momento si attivano rispetto alla scelta dell’utente, e cosa dichiara la tua informativa.

Il caso classico che trovo negli audit e’ il plugin di affiliazione che carica script di terze parti prima di qualunque interazione, mentre l’informativa del sito non li menziona nemmeno. E’ una discrepanza banale da correggere e costosa da ignorare.

L’inquadramento dell’attivita’

Le commissioni sono un reddito. Questo vale sempre, anche quando arrivano da una piattaforma estera, anche quando sono cifre modeste, anche quando il pagamento passa da un sistema di pagamento elettronico invece che da un bonifico. Come vada inquadrata la tua posizione, se e quando serva una partita iva, quale regime si applichi e come si gestiscano gli aspetti transfrontalieri sono domande da porre a un commercialista prima di partire, non dopo il primo accredito. Non e’ materia su cui prendere consigli da un forum, e non e’ materia su cui io possa darti indicazioni puntuali.

Il rischio tecnico di cui nessuno parla: quando le commissioni spariscono

Questa e’ la parte che non troverai in nessuna delle guide che si posizionano su questa ricerca, e la trovi qui perche’ il mio mestiere principale non e’ l’affiliazione, e’ mettere in sicurezza i siti degli altri. Con la certificazione di ethical hacker addosso, quando guardo un progetto in affiliazione la prima cosa che vedo non e’ il potenziale di guadagno: e’ la catena di redirect. Ed e’ un punto molto fragile.

Un link affiliato, nella maggior parte delle installazioni, non punta direttamente al merchant. Passa da un plugin che accorcia e maschera l’indirizzo, poi da un dominio di tracciamento del network, poi finalmente arriva a destinazione. Ogni anello di quella catena e’ un punto in cui qualcosa puo’ rompersi o essere manomesso. Ecco i tre scenari che incontro piu’ spesso negli audit.

Il primo e’ il plugin abbandonato. Gli strumenti di gestione dei link affiliati sono spesso software di nicchia, mantenuti da piccoli team, che a un certo punto smettono di ricevere aggiornamenti. Restano installati per anni perche’ funzionano, e nel frattempo diventano il punto di ingresso piu’ comodo del sito. In un caso che ho seguito, un progetto editoriale con un archivio di centinaia di articoli monetizzati aveva un gestore di redirect fermo a tre anni prima: dentro c’era una vulnerabilita’ nota e documentata pubblicamente.

Il secondo e’ la sostituzione degli identificativi. Chi entra in un sito in affiliazione raramente lo deturpa, perche’ un sito deturpato viene notato subito. Fa una cosa molto piu’ redditizia: cambia il codice affiliato dentro i redirect, lasciando tutto il resto identico. Il sito funziona, i link funzionano, i lettori comprano, e le commissioni arrivano a qualcun altro. Il proprietario se ne accorge dopo settimane, quando confronta il traffico con gli accrediti e non tornano.

Il terzo e’ l’erosione silenziosa del tracciamento. Nessun attacco, nessuna manomissione: semplicemente un parametro che si perde in un redirect mal configurato, una regola di sicurezza che taglia le stringhe di query, un tag che smette di caricarsi su mobile dopo un aggiornamento del tema. Il risultato e’ identico a un furto, ma non c’e’ nessun colpevole da cercare, solo una perdita che nessuno ha misurato.

La contromisura non e’ complicata, e’ solo noiosa: verificare periodicamente che un campione di link porti davvero dove deve portare e con i parametri giusti, tenere aggiornato tutto cio’ che tocca i redirect, riconciliare ogni mese il traffico in uscita con gli accrediti ricevuti. Chi tratta un progetto in affiliazione come un asset lo fa. Chi lo tratta come una rendita passiva scopre il problema quando il danno e’ gia’ fatto.

Come si imposta oggi un progetto in affiliazione che regge

Messi in fila i tre rischi, algoritmico, normativo e tecnico, il metodo operativo viene da se’: si costruisce per sopravvivere a tutti e tre, non per massimizzare il risultato del primo trimestre. Ecco la sequenza che consiglio a chi parte oggi, ed e’ volutamente lenta.

Primo, scegli un ambito che puoi presidiare per anni. Non la nicchia con le commissioni piu’ alte: quella dove hai un vantaggio informativo reale, perche’ ci lavori, la pratichi o la conosci da utente esigente. Il vantaggio informativo e’ l’unica cosa che un modello generativo non puo’ replicare leggendo le schede prodotto del produttore, ed e’ esattamente cio’ che Google descrive come valore aggiunto.

Secondo, decidi il modello prima del contenuto. Guarda la finestra di attribuzione, le condizioni di esclusione, i tempi di pagamento e se il programma ammette il traffico a pagamento. Sono informazioni noiose scritte nei termini del programma, e sono le stesse che determinano se il tuo lavoro verra’ pagato.

Terzo, produci contenuti che hanno senso anche senza il link. Il test e’ brutale ma affidabile: se togli tutti i link affiliati dal tuo articolo, quello che resta serve ancora a qualcuno? Se la risposta e’ no, hai scritto una brochure. Se e’ si’, hai scritto qualcosa che puo’ reggere un aggiornamento dell’algoritmo, perche’ i confronti fatti davvero, i test documentati e le esperienze d’uso reali sono precisamente cio’ che continua a essere premiato.

Quarto, dichiara la natura commerciale in modo visibile. In cima, in italiano comprensibile, prima che la persona legga il resto. Costa una riga e ti toglie dai guai.

Quinto, costruisci il canale che possiedi. Newsletter, community, podcast, quello che ti riesce meglio. Serve raccogliere i contatti con un consenso specifico e documentato, ma una volta fatto hai una base che nessun aggiornamento puo’ toglierti.

Sesto, metti in sicurezza l’infrastruttura. Aggiornamenti, autenticazione a due fattori sui pannelli, verifica periodica dei redirect, riconciliazione mensile tra click e accrediti. Trenta minuti al mese ben spesi.

Settimo, diversifica prima di averne bisogno. Piu’ merchant sullo stesso tema, piu’ canali di distribuzione, possibilmente un prodotto tuo. Chi dipende da un unico programma e’ a una modifica delle condizioni contrattuali dal ritrovarsi senza reddito, e quella modifica arriva sempre senza preavviso utile.

Se stai valutando le affiliazioni come una delle possibili fonti di reddito di un progetto editoriale e non come l’unica, ha senso guardare il quadro completo della monetizzazione: nella guida su come guadagnare con un blog confronto i diversi modelli e i loro punti di rottura.

Gli errori che vedo ripetersi da trent’anni

Cambiano gli strumenti, cambiano le piattaforme, i modi di sbagliare restano sorprendentemente stabili. Questi sono i piu’ costosi tra quelli che incontro.

Promuovere qualunque cosa paghi. Ogni raccomandazione spende un po’ della fiducia che il tuo pubblico ha in te. Se la spendi su prodotti che non useresti, la fiducia finisce, e quando e’ finita non la ricompri con nessun budget. Era vero quando l’ho scritto la prima volta e vale ancora di piu’ oggi, in un ambiente saturo di contenuti prodotti in serie.

Confondere il traffico con il pubblico. Diecimila visitatori che arrivano una volta e spariscono valgono meno di cinquecento persone che tornano. Le prime sono un numero, le seconde sono un business.

Comprare la scorciatoia. Il mercato dei corsi che promettono rendite automatiche non e’ scomparso, ha solo cambiato vocabolario e adesso parla di automazioni e agenti. Il criterio per riconoscerli non e’ cambiato: se chi vende il metodo guadagna piu’ vendendo il metodo che applicandolo, hai la risposta. Ne ho parlato diffusamente in un pezzo dedicato a truffe e truffatori del guadagno online, perche’ il fenomeno e’ ciclico e torna puntualmente a ogni nuova tecnologia.

Non misurare nulla. Senza sapere quale contenuto genera quali click e quali click generano quali commissioni, stai lavorando alla cieca e non puoi migliorare. Bastano un tracciamento pulito e un foglio di calcolo aggiornato una volta al mese.

Pubblicare e dimenticare. Un contenuto in affiliazione invecchia peggio di qualunque altro tipo di articolo, perche’ dentro ci sono prezzi, disponibilita’, modelli che escono di produzione e programmi che chiudono. Un archivio pieno di raccomandazioni superate non e’ neutro: manda le persone verso pagine che non esistono piu’, brucia fiducia e viene letto come contenuto di scarso valore. La manutenzione periodica dei pezzi che portano risultati vale piu’ della pubblicazione di articoli nuovi, ed e’ l’attivita’ che quasi nessuno mette in calendario perche’ non da’ la soddisfazione di vedere qualcosa di inedito online.

Trattare la conformita’ come un fastidio da rimandare. E’ l’errore piu’ tipico di chi viene dal marketing puro. Costa poco farlo bene dall’inizio e costa moltissimo sistemarlo dopo, soprattutto se nel frattempo hai accumulato archivi di contenuti e liste di contatti.

Risorse per approfondire

Se vuoi costruire la parte che regge nel tempo, cioe’ il pubblico che ti appartiene, i fondamenti di email marketing restano il punto di partenza piu’ utile: l’email e’ l’unico canale che non ti puo’ essere tolto da una modifica di algoritmo. Sul lato tecnico dei collegamenti, la guida operativa sulla gestione dei link affiliati che ho gia’ citato copre accorciamento, mascheramento e tracciamento senza creare catene fragili. E per capire come stanno cambiando le regole della visibilita’ organica, la documentazione ufficiale di Google sulle norme antispam va letta direttamente alla fonte, non nelle sintesi di seconda mano.

Riepilogo dei punti chiave

Guadagnare con le affiliazioni significa promuovere prodotti di terzi ed essere pagati sui risultati attribuiti da un sistema di tracciamento, che e’ il quarto soggetto della catena e quello che decide quanto incassi davvero. I modelli di remunerazione principali sono CPS, CPL, CPA e ricorrente, e il parametro piu’ sottovalutato e’ la durata della finestra di attribuzione. Il guadagno dipende da traffico qualificato, tasso di conversione e valore della commissione: la maggior parte dei progetti non produce quasi nulla, una minoranza arriva a fare reddito dopo anni e diversificando. Il modello oggi affronta tre rischi. Il rischio algoritmico, perche’ i riepiloghi generati dall’intelligenza artificiale riducono i click organici sulle query informative. Il rischio normativo, perche’ la natura promozionale del contenuto va dichiarata in modo chiaro e il tracciamento va gestito con consensi e informative corrette. Il rischio tecnico, perche’ plugin di redirect obsoleti, identificativi sostituiti e parametri persi fanno sparire le commissioni senza che nessuno se ne accorga. Un progetto solido si costruisce su una nicchia presidiabile, contenuti utili anche senza i link, trasparenza dichiarata, un pubblico di proprieta’, infrastruttura aggiornata e diversificazione di merchant e canali.

Domande frequenti su come guadagnare con le affiliazioni

Quanto si guadagna realmente con le affiliazioni?

Non esiste una cifra media significativa, perche’ la distribuzione e’ fortemente sbilanciata: la maggior parte di chi ci prova guadagna zero o quasi, una parte arriva a un’integrazione mensile modesta dopo mesi di pubblicazione costante, e una minoranza ristretta costruisce un’attivita’ a tempo pieno, quasi sempre dopo anni e diversificando su piu’ merchant e piu’ canali. Il risultato dipende dal prodotto di tre fattori: quanto traffico qualificato raccogli, quale percentuale di quel pubblico acquista davvero e quanto vale la singola commissione. Se uno dei tre e’ vicino a zero, il risultato e’ zero. Diffida delle cifre presentate come tipiche e degli screenshot di guadagni, perche’ non dicono nulla sui costi, sul tempo impiegato e sulla ripetibilita’ del risultato.

Si puo’ guadagnare con le affiliazioni senza avere un sito?

Tecnicamente si’: molti programmi consentono di condividere link tracciati su newsletter, canali video, podcast o profili social. Strategicamente e’ una posizione fragile, perche’ costruisci su un terreno che non e’ tuo e che puo’ cambiare regole, portata o condizioni senza preavviso. Chi lavora seriamente in affiliazione usa i canali di terzi per farsi conoscere e un asset proprio, tipicamente un sito e una lista di contatti, per non dipendere da nessuno. Se parti senza sito, mettilo in programma appena il progetto mostra i primi segnali di funzionamento.

I link affiliati vanno dichiarati al lettore?

Si’, ed e’ l’aspetto su cui il quadro italiano si e’ irrigidito di piu’. Un contenuto che promuove un prodotto in cambio di un compenso e’ una comunicazione commerciale, e chi legge deve poterlo capire senza sforzo. La buona pratica e’ una dichiarazione breve e comprensibile posizionata in cima al contenuto, non in fondo alla pagina e non nascosta in un menu, che spieghi che l’articolo contiene link affiliati e che l’autore riceve una commissione senza costi aggiuntivi per il lettore. Sul piano tecnico va accompagnata dall’attributo rel corretto sul collegamento. Per il perimetro esatto degli obblighi che ti riguardano, considerata la tua forma di attivita’ e il canale che usi, la verifica va fatta con un professionista.

La documentazione di Google indica di usare rel=”sponsored” per i link che costituiscono pubblicita’ o posizionamenti a pagamento, e precisa che nofollow resta accettabile ma che sponsored e’ preferibile. Il consiglio di marcare tutto come nofollow, ancora diffusissimo negli articoli in circolazione, risale a prima del 2019 e oggi e’ superato. Se hai un archivio storico di contenuti monetizzati, aggiornare gli attributi e’ un intervento a basso costo che vale la pena mettere in coda alle attivita’ di manutenzione.

Serve la partita iva per guadagnare con le affiliazioni?

Le commissioni sono un reddito e come tale vanno inquadrate, anche quando arrivano da piattaforme estere o vengono accreditate tramite sistemi di pagamento elettronico. Se e quando sia necessaria una posizione iva, quale regime si applichi e come si gestiscano gli aspetti transfrontalieri dipende dalla continuita’ dell’attivita’, dai volumi e dalla tua situazione complessiva: sono valutazioni da fare con un commercialista prima di partire, non dopo il primo accredito. Chiunque ti dia una risposta secca senza conoscere il tuo caso ti sta facendo un cattivo servizio.

Le affiliazioni funzionano ancora ora che l’AI risponde direttamente nei risultati?

Funzionano, ma il baricentro si e’ spostato. I dati sui comportamenti di navigazione mostrano che quando compare un riepilogo generato dall’intelligenza artificiale gli utenti cliccano molto meno sui risultati organici, e questo colpisce soprattutto le query informative generiche su cui si e’ costruita gran parte dell’industria dell’affiliazione. Reggono meglio i contenuti che richiedono un giudizio umano verificabile: test reali, confronti ragionati, esperienze d’uso documentate, dati che non stanno nelle schede prodotto. Reggono peggio le definizioni e gli elenchi riassumibili in due righe. La conseguenza pratica e’ che conviene investire su un pubblico di proprieta’ e su contenuti difficili da riassumere, non su volumi di articoli generici.

Quanto tempo serve prima di vedere i primi guadagni?

Se il canale principale e’ la ricerca organica, i primi risultati misurabili arrivano tipicamente dopo diversi mesi di pubblicazione costante, perche’ serve tempo perche’ i contenuti maturino posizionamento e perche’ il pubblico impari a fidarsi. Con un pubblico gia’ esistente, ad esempio una lista di contatti o una community attiva, i tempi si accorciano molto e i primi accrediti possono arrivare in poche settimane. In entrambi i casi il ritmo di crescita e’ graduale, non esponenziale: i progetti che sembrano decollare in poche settimane di solito stanno comprando traffico oppure stanno vendendo qualcos’altro.

Cosa portarsi a casa da questa guida

Le affiliazioni restano un modello valido, anche in Italia, anche adesso. Non sono pero’ una rendita passiva e non sono una scorciatoia: sono un asset editoriale con un profilo di rischio preciso, fatto di dipendenza da un canale che sta cambiando, di obblighi di trasparenza sempre piu’ stringenti e di un’infrastruttura tecnica che nessuno controlla finche’ non si rompe. Chi tratta questi tre aspetti come parte del lavoro costruisce qualcosa che dura. Chi li ignora costruisce un risultato che sembra ottimo per un anno e poi svanisce senza che sia chiaro il perche’.

Il consiglio con cui chiudevo la prima versione di questo articolo nel 2022 non lo cambio, perche’ e’ l’unica cosa che il tempo non ha reso obsoleta. Quando pubblichi un contenuto con dentro un link affiliato stai dicendo a qualcuno che si fida di te che quel prodotto vale la pena. Ogni volta che lo fai senza crederci consumi un po’ di quella fiducia, e la fiducia e’ l’unica risorsa del mestiere che non si ricostruisce comprandola. Consiglia solo cio’ che compreresti tu con i tuoi soldi, e tutto il resto e’ semplice esecuzione.

Se stai valutando le affiliazioni dentro una strategia di monetizzazione piu’ ampia, oppure hai gia’ un progetto che porta traffico ma non converte come dovrebbe, ha senso guardare i numeri insieme prima di aggiungere altri contenuti sopra a un impianto che non regge. Prenota una consulenza strategica: puoi fissare una prima call e portare il tuo caso, cosi’ valutiamo canali, rischi e priorita’ sul tuo progetto specifico.