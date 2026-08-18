Come fare SEO su Pinterest: la guida completa e aggiornata

La SEO su Pinterest è una delle poche attività di marketing che continua a portare risultati mesi, a volte anni, dopo che hai smesso di lavorarci. Questo articolo è online dal 2015: è stato uno dei primi testi in italiano a spiegare come ottimizzare pin e bacheche, quando ancora si parlava di Guided Search e di Rich Pin come novità assolute. In dieci anni ho visto cambiare l’algoritmo, le abitudini degli utenti e il peso della piattaforma nel traffico dei siti che seguo. Qui trovi la versione aggiornata di quella guida: cosa funziona oggi, cosa è rimasto identico dal 2015 e, soprattutto, come capire se Pinterest merita davvero il tuo tempo. Perché non sempre lo merita, e questa è la parte che di solito nessuno ti dice.

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Pinterest è un motore di ricerca, non un social network

Partiamo dal punto che cambia tutto il ragionamento. Su Facebook e Instagram le persone scorrono contenuti che l’algoritmo sceglie per loro. Su Pinterest le persone cercano. Digitano parole nella barra di ricerca, esattamente come farebbero su Google, con una differenza sostanziale: chi cerca su Pinterest sta quasi sempre progettando qualcosa. Un matrimonio, una ristrutturazione, un cambio di guardaroba, il lancio di un prodotto. La ricerca precede l’acquisto, e spesso lo precede di settimane.

Questo ha una conseguenza pratica enorme per chi fa marketing: un pin non compete per l’attenzione nel feed di oggi, compete per una posizione nei risultati di ricerca di domani. E le posizioni, su Pinterest come su Google, si conquistano con l’ottimizzazione, non con la fortuna. Se ti stai chiedendo se la piattaforma abbia senso per la tua attività, ho raccolto in un approfondimento dedicato i motivi per portare la tua azienda su Pinterest, ma il criterio di fondo è semplice: se il tuo prodotto o servizio si racconta bene con le immagini, qui c’è spazio per te.

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Quanto spazio? Secondo il report Digital 2026 di DataReportal, Pinterest conta in Italia 10,9 milioni di utenti, pari al 18,4% della popolazione, con un’audience per il 70,3% femminile: i dati completi sono nel report Digital 2026: Italy. Non è il bacino di Instagram, vero. In compenso è un bacino che cerca attivamente idee e prodotti, e la concorrenza per posizionarsi è una frazione di quella che trovi su Google. Nel 2015, quando scrissi la prima versione di questo articolo, gli utenti italiani erano circa 3 milioni: la piattaforma è più che triplicata, la competizione dei contenuti italiani di qualità no.

Come funziona l’algoritmo di ricerca di Pinterest

Pinterest non pubblica una lista ufficiale di fattori di ranking, ma tra documentazione per sviluppatori, brevetti e osservazione sul campo, i segnali principali sono noti e stabili da anni. Il motore valuta quattro aree.

La prima è la qualità del dominio. Pinterest osserva il sito verso cui puntano i tuoi pin: se è un account business verificato, se il sito è rivendicato, se i contenuti collegati sono coerenti e aggiornati. Un dominio rivendicato con account business parte avvantaggiato su tutto il resto, ed è il motivo per cui questa è sempre la prima cosa da sistemare.

La seconda è la qualità del pin. Conta l’engagement che il pin genera nel tempo: salvataggi, click, zoom sull’immagine. Attenzione, i salvataggi pesano più dei like, perché un salvataggio è una dichiarazione di intenzione: significa che quel contenuto servirà di nuovo. La terza area è la qualità del pinner, cioè la costanza con cui pubblichi, la pertinenza dei tuoi contenuti rispetto ai temi che presidi e la reattività del tuo account. La quarta, la più importante per chi fa SEO, è la rilevanza rispetto alla query: quanto bene titolo, descrizione, testo sull’immagine e bacheca di destinazione rispondono a ciò che l’utente ha cercato.

È interessante notare che questa architettura non è cambiata nella sostanza dal 2015. È cambiato il modo in cui Pinterest la alimenta: la vecchia Guided Search, che suggeriva termini correlati da aggiungere alla ricerca, è stata assorbita da un sistema di comprensione visiva che riconosce gli oggetti dentro le immagini. Oggi Pinterest capisce che nella tua foto c’è un tavolino in rovere anche se non lo scrivi. Ma se lo scrivi, lo capisce meglio, e ti premia.

Keyword research su Pinterest: trovare le parole che le persone usano davvero

Ogni lavoro di ottimizzazione parte dalle parole, e su Pinterest le parole si trovano in tre posti. Il primo è la barra di ricerca della piattaforma stessa: inizia a digitare la tua keyword e osserva i suggerimenti in autocompletamento, perché sono ordinati per popolarità reale. Dopo aver cercato, guarda anche i termini di raffinamento che Pinterest propone sopra i risultati: sono le direzioni in cui gli utenti restringono quella ricerca, l’erede diretto della vecchia Guided Search.

Il secondo strumento è Pinterest Trends, il pannello gratuito che mostra l’andamento delle ricerche per area geografica, con dati specifici per l’Italia. Qui si scopre una caratteristica preziosa della piattaforma: le tendenze anticipano. Le ricerche legate al Natale iniziano a settembre, quelle sui matrimoni a gennaio, quelle sull’arredo esterni a febbraio. Chi pubblica quando il trend esplode è già in ritardo, perché l’algoritmo ha bisogno di settimane per valutare un pin e gli utenti salvano idee molto prima di agire. Pianificare con due o tre mesi di anticipo non è un consiglio, è un requisito strutturale.

Il terzo posto è la guida ufficiale della piattaforma. Pinterest ha pubblicato una serie di best practice SEO per i creator in cui raccomanda di integrare le parole chiave in titoli, descrizioni, nomi dei file immagine e testo alternativo, e di usare proprio Pinterest Trends per la ricerca: trovi tutto nella guida alla SEO per i creator di Pinterest. C’è una frase di quella guida che vale la pena riportare alla lettera, perché riassume la filosofia dell’intera piattaforma: “le condivisioni sono atti di fiducia”. Ottimizzi per farti trovare, ma vieni premiato per quanto le persone si fidano di ciò che trovano.

Un metodo pratico che uso con i clienti: costruisci una tabella con tre colonne. Nella prima le keyword principali del tuo settore, nella seconda i suggerimenti dell’autocompletamento di Pinterest per ognuna, nella terza il volume e la stagionalità che leggi in Pinterest Trends. In un paio d’ore hai la mappa semantica su cui costruire bacheche e pin per i sei mesi successivi.

Ottimizzare il profilo e le bacheche

Il profilo è il tuo dominio, le bacheche sono le tue categorie, i pin sono le tue pagine. Se hai mai lavorato sull’architettura di un sito, questa gerarchia ti suona familiare, ed è il modo giusto di pensarla.

Sul profilo, i punti fermi sono pochi e non negoziabili. Account business, non personale: sblocca analytics, rich pin e la possibilità di rivendicare il sito. Nome del profilo che contenga la keyword principale del tuo posizionamento, non solo il brand: “Rossi Interni | Arredamento su misura” lavora, “Rossi Interni” da solo no. Biografia con le due o tre parole chiave che descrivono cosa fai e per chi, scritte per un essere umano.

Sulle bacheche si gioca una partita che quasi tutti sbagliano per eccesso di creatività. Il nome della bacheca è un campo di ranking: “Idee arredo cucina piccola” si posiziona, “Le mie ispirazioni” è invisibile. Ogni bacheca merita una descrizione di due o tre frasi con le keyword correlate, e ogni bacheca dovrebbe presidiare un tema di ricerca preciso, uno solo. Meglio dieci bacheche verticali e coerenti che tre contenitori generici. Questo consiglio sulla SEO su Pinterest era nella prima versione di questo articolo nel 2015, riferito allora alla Best Practice Guide di Pinterest for Business, ed è uno dei pochi sopravvissuti intatti a dieci anni di aggiornamenti: la coerenza tematica della bacheca trasferisce rilevanza ai pin che contiene.

Una cosa invece è cambiata: gli hashtag. Per un paio d’anni Pinterest li ha spinti, poi li ha silenziosamente pensionati. Oggi non danneggiano ma non servono, e un pin che ne è pieno comunica trascuratezza. Le keyword nel testo naturale della descrizione hanno preso il loro posto.

Un ultimo accorgimento sulle bacheche riguarda la stagionalità. Le bacheche legate a ricorrenze e stagioni, Natale, matrimoni, giardino, rientro a scuola, non vanno cancellate a fine stagione né lasciate a prendere polvere: vanno riordinate mettendo in alto i pin migliori e alimentate di nuovo un paio di mesi prima del picco successivo. Una bacheca stagionale con tre anni di storia e pin ben salvati riparte ogni anno da una posizione di vantaggio che una bacheca nuova non può comprare. Anche l’ordine delle bacheche sul profilo comunica: le più strategiche in alto, dove l’occhio arriva per primo.

Ottimizzare i pin: titolo, descrizione, immagine e destinazione

Il pin è l’unità di ranking, e ogni suo elemento è un campo ottimizzabile. Il titolo ha un compito solo: contenere la keyword e promettere qualcosa di specifico. Hai circa 40 caratteri visibili prima del troncamento, usali per la sostanza. La descrizione può arrivare a 500 caratteri: le prime righe pesano di più, quindi keyword principale all’inizio, poi contesto, dettagli e una ragione per cliccare. Descrittivi ma naturali: l’elenco di keyword separate da virgole, che nel 2015 era già sconsigliato, oggi è controproducente.

L’immagine è il cuore del sistema. Formato verticale 2:3, mille pixel di larghezza come base, testo in sovraimpressione leggibile anche in miniatura. Il riconoscimento visivo di Pinterest legge gli oggetti nella foto, quindi la foto deve mostrare esattamente ciò di cui parli. E qui c’è un dettaglio che i più trascurano: il nome del file e l’alt text contano anche su Pinterest, non solo su Google. Le raccomandazioni ufficiali di Google per le immagini, alt text descrittivo, nomi file parlanti, immagine vicina a testo pertinente, valgono identiche qui: le trovi nelle best practice per le immagini di Google Search Central. Ottimizzare una volta, raccogliere su due motori.

Poi c’è la destinazione, il fattore più sottovalutato in assoluto. Ogni pin punta a un URL, e Pinterest valuta la coerenza tra ciò che il pin promette e ciò che la pagina mantiene. Pin bellissimo che atterra su una home page generica: rilevanza sprecata e utente perso. Pin che atterra sulla pagina esatta del prodotto o del tutorial: segnale di qualità per l’algoritmo e traffico che converte per te. I rich pin, che sincronizzano automaticamente prezzo, disponibilità e metadati dalla pagina di destinazione, chiudono questo cerchio e restano uno dei vantaggi concreti dell’account business con sito rivendicato.

Quanto pubblicare? La costanza batte il volume. Cinque pin freschi a settimana, ogni settimana, valgono più di cinquanta pin caricati in un pomeriggio al mese. Pinterest premia gli account vivi, e per “pin fresco” intende anche una nuova grafica per un contenuto già pinnato: stesso URL, immagine diversa, ed è a tutti gli effetti contenuto nuovo.

Pinterest e Google: la sinergia che quasi nessuno sfrutta

Qui entriamo nel territorio che le guide generaliste ignorano. Le pagine e i pin di Pinterest si posizionano su Google, spesso bene, in particolare in Google Immagini. Questo significa che un pin ottimizzato lavora su due motori di ricerca contemporaneamente: dentro Pinterest per chi cerca lì, e su Google per tutti gli altri. Per settori visivi con keyword di media coda, arredamento, ricette, moda, cerimonie, capita di vedere bacheche Pinterest posizionate in prima pagina Google davanti a siti di settore.

La conseguenza strategica: se la tua nicchia è affollata su Google, Pinterest può essere la porta laterale. Ottimizzi il pin per la stessa keyword per cui il tuo sito fatica a posizionarsi, il pin entra in Google Immagini, e il traffico arriva comunque a casa tua, con un passaggio in più ma con molta meno concorrenza. Non sostituisce la SEO del sito, la integra dal fianco.

Come si sfrutta in pratica? Con un allineamento deliberato. Prendi le keyword per cui il tuo sito è tra la seconda e la quinta pagina di Google, quelle dove sei visibile ma non abbastanza, e costruisci per ognuna una piccola serie di pin: stessa keyword nel titolo del pin, nella descrizione, nel nome del file immagine e nella bacheca di destinazione. Stai creando una seconda superficie di contatto per una domanda che già esiste e che già ti riguarda. Vale la pena farlo anche al contrario: quando un pin decolla su una keyword che non avevi previsto, è un segnale di domanda reale che merita un contenuto dedicato sul sito.

C’è poi la questione del tempo, che è il vero vantaggio competitivo della piattaforma. Un post su Instagram esaurisce la sua vita in 48 ore. Un pin ben posizionato porta traffico per mesi, a volte anni: metà dell’engagement di un pin arriva in media nell’arco dei tredici mesi successivi alla pubblicazione. Già nel 2015 questa era la caratteristica che mi aveva convinto a scrivere di Pinterest, quando i dati di allora mostravano che oltre metà del traffico referral arrivava da contenuti pubblicati più di due mesi prima. Il pin è, per sua natura, un contenuto sempreverde, e chi conosce la potenza dei contenuti evergreen sa che è lì che si costruisce la rendita organica: si lavora una volta, si raccoglie a lungo.

Dieci anni di SEO su Pinterest: cosa è morto, cosa è rimasto, cosa arriva

Rileggere la versione 2015 di questo articolo prima di riscriverlo è stato un esercizio istruttivo, e i pattern che emergono valgono più di qualsiasi previsione. Sono morte tutte le tattiche legate a funzionalità specifiche: la Guided Search, il Pin It Button, le board segrete usate come staging, gli hashtag. Chi aveva costruito la propria strategia su una funzionalità è rimasto a piedi a ogni aggiornamento. Sono sopravvissuti, intatti, tutti i principi: descrizioni ricche e naturali, coerenza tematica delle bacheche, qualità dell’immagine, pertinenza tra pin e pagina di destinazione. Nella mia esperienza, dal 1993 a oggi e su più di 2.500 progetti web seguiti, questa è la regola più affidabile del settore: le tattiche scadono, i principi compound.

Un caso concreto dalla nostra pratica. Un e-commerce di articoli per la casa che seguiamo aveva investito per anni solo su Instagram, con risultati in calo costante. Abbiamo spostato una parte del lavoro su Pinterest: stesse foto prodotto, ma rifatte in verticale, con titoli e descrizioni costruiti sulla keyword research di Pinterest Trends e ogni pin puntato alla scheda prodotto esatta. Dopo sei mesi Pinterest era diventata la seconda fonte di traffico organico del sito, e la prima per il blog delle guide. Nessuna magia: la concorrenza italiana su quelle keyword era semplicemente una frazione di quella di Google, e il lavoro fatto continuava a rendere senza pubblicare ogni giorno.

E il futuro? Va in una direzione precisa: la ricerca visiva e generativa. Pinterest ha investito prima e più di altri sul riconoscimento delle immagini, e oggi una quota crescente delle scoperte avviene senza digitare nulla, fotografando o partendo da un’immagine simile. Nel frattempo Google affianca ai risultati tradizionali le AI Overview, che nel caso di questa stessa keyword citano guide e contenuti strutturati. Detto in modo diretto: i contenuti ottimizzati bene, con dati chiari, struttura pulita e fonti verificabili, sono quelli che le AI leggono e citano. È lo stesso principio su cui si fonda la SEO per le AI, e Pinterest è un ottimo terreno di allenamento: ti obbliga a scrivere descrizioni precise e a curare i metadati delle immagini, esattamente ciò che la ricerca generativa premia ovunque.

Quando Pinterest non conviene: i limiti che è giusto dichiarare

Ora la parte che nelle guide alla SEO su Pinterest non trovi, perché quasi tutte sono scritte da chi vende strumenti o servizi legati alla piattaforma. Pinterest non è per tutti, e investirci quando non è il tuo terreno significa bruciare tempo che andava speso altrove.

I criteri onesti sono tre. Primo: il tuo prodotto deve rendere in fotografia. Arredamento, food, moda, beauty, viaggi, artigianato, eventi, fai da te: terreno fertile. Servizi B2B complessi, consulenza pura, prodotti tecnici indistinguibili in foto: il ritorno difficilmente giustifica lo sforzo, salvo eccezioni creative rare. Secondo: il tuo pubblico deve essere lì. L’audience italiana è per oltre due terzi femminile e progettuale, orientata a casa, cucina, stile, cerimonie e benessere. Se vendi componentistica industriale, i tuoi clienti stanno cercando altrove. Terzo: devi avere una destinazione degna. Pinterest porta traffico, non fatturato: se le tue schede prodotto sono deboli o il blog è fermo da due anni, stai portando visitatori in un negozio in disordine. Per un e-commerce, il lavoro su SEO e ottimizzazione del sito e-commerce viene prima del lavoro sui pin, non dopo.

Aggiungo un limite di aspettative, per esperienza diretta: Pinterest è lento. I primi risultati misurabili arrivano dopo tre o quattro mesi di pubblicazione costante, e chi promette traffico immediato sta vendendo qualcos’altro. In compenso, quando il volano parte, gira anche mentre dormi. È l’esatto opposto della pubblicità a pagamento: costa fatica all’inizio e rende dopo, invece di rendere subito e costare per sempre.

Misurare quello che conta: salvataggi, click in uscita, conversioni

Una strategia di SEO su Pinterest senza misurazione è un hobby, e qui l’errore di misurazione più diffuso ha un nome preciso: le impression. Sono il numero che cresce più in fretta, quello che fa più scena nei report, e quello che conta meno di tutti. Un pin può totalizzare centomila impression senza portare un solo visitatore al sito. Le metriche da guardare sono altre, e sono tre, in ordine di importanza crescente.

I salvataggi, per cominciare. Un salvataggio indica che l’utente considera il tuo contenuto abbastanza utile da volerlo ritrovare, ed è il segnale che l’algoritmo pesa di più per decidere quanta visibilità futura dare al pin. Poi i click in uscita, cioè le persone che dal pin passano al tuo sito: è il momento in cui Pinterest smette di essere una vetrina e inizia a essere un canale. Infine le conversioni sul sito, che Pinterest da solo non può dirti: servono i parametri UTM su ogni link dei pin e il tuo strumento di analytics per seguire il visitatore fino all’acquisto, alla richiesta di contatto o all’iscrizione.

Detto questo, un ritmo di verifica sano è mensile, non quotidiano. I numeri di Pinterest si muovono lentamente e guardarli ogni giorno porta solo a decisioni nervose. Una volta al mese, tre domande: quali pin hanno generato più salvataggi, quali più click in uscita, e quali pagine di destinazione hanno convertito meglio. Le risposte alla prima domanda ti dicono cosa produrre di più; quelle alla terza ti dicono dove il sito sta sprecando il traffico che Pinterest gli manda. Nella nostra pratica, la seconda revisione mensile è quasi sempre quella in cui emerge il pattern: due o tre temi che funzionano molto sopra la media e che meritano una bacheca dedicata, più varianti grafiche e contenuti di approfondimento sul sito.

Gli strumenti per partire

Per lavorare bene bastano poche cose, quasi tutte gratuite. L’account business con sito rivendicato è il prerequisito. Pinterest Trends per la ricerca delle keyword e della stagionalità. Pinterest Analytics per capire quali pin generano salvataggi e click in uscita, che sono le due metriche da guardare, ignorando le impression. Un qualsiasi strumento di grafica con i template verticali 2:3 per produrre varianti dei pin in serie. E il tuo strumento di web analytics lato sito, con i parametri UTM sui link dei pin, per sapere esattamente quanto traffico arriva e cosa fa una volta arrivato: senza questo ultimo pezzo stai lavorando alla cieca.

Se gestisci un e-commerce su una piattaforma diffusa, verifica anche l’integrazione del catalogo: la maggior parte dei CMS e delle piattaforme di vendita permette di collegare il feed prodotti a Pinterest, trasformando automaticamente ogni scheda in un pin acquistabile con prezzo e disponibilità aggiornati. È il modo più rapido per popolare il profilo con contenuti già ottimizzati, a patto che le schede prodotto di partenza abbiano titoli e descrizioni curati. Vale la regola vista sopra: Pinterest amplifica la qualità di ciò che trova sul sito, nel bene e nel male.

Riepilogo dei punti chiave

Pinterest è un motore di ricerca visuale con 10,9 milioni di utenti in Italia, non un social network: la SEO su Pinterest consiste nell’ottimizzare profilo, bacheche e pin per le ricerche degli utenti. I fattori che contano: account business con sito rivendicato, nomi e descrizioni di bacheche costruiti sulle keyword, pin con titolo e descrizione ottimizzati, immagini verticali di qualità con alt text curato, destinazione coerente con il contenuto del pin. La keyword research si fa con l’autocompletamento della barra di ricerca e con Pinterest Trends, pianificando con due o tre mesi di anticipo sulla stagionalità. I pin ben posizionati si indicizzano anche su Google Immagini e portano traffico per mesi. Pinterest conviene ai settori visivi con pubblico prevalentemente femminile e richiede tre o quattro mesi di costanza prima dei risultati; non conviene a chi ha prodotti che non rendono in foto o un sito di destinazione debole.

Domande frequenti sulla SEO su Pinterest

Come si diventa virali su Pinterest?

Su Pinterest la viralità funziona diversamente dagli altri social: non esiste il picco di 24 ore, esiste la crescita composta dei salvataggi. Un pin “esplode” quando intercetta un trend stagionale in anticipo, ha un’immagine verticale che si distingue in miniatura e una keyword esatta nel titolo. La leva più efficace è pubblicare contenuti sui trend due o tre mesi prima del loro picco, verificandoli su Pinterest Trends, e produrre più varianti grafiche dello stesso contenuto per moltiplicare le occasioni di aggancio.

Si può guadagnare con Pinterest?

Sì, ma di rado in modo diretto. Pinterest genera valore portando traffico qualificato verso proprietà che monetizzano: un e-commerce, un blog con affiliazioni, un sito di servizi che raccoglie contatti. Il meccanismo tipico è il pin ottimizzato che si posiziona per una ricerca con intento d’acquisto e porta l’utente alla scheda prodotto o alla guida. Chi guadagna con Pinterest ha sempre, a monte, una destinazione che converte: la piattaforma amplifica un modello di business esistente, non lo sostituisce.

Si può fare SEO su Pinterest da soli, senza agenzia?

Sì, ed è uno dei punti di forza della piattaforma. Gli strumenti necessari sono gratuiti: account business, Pinterest Trends per la keyword research e Pinterest Analytics per le misurazioni. Il metodo essenziale sta in poche regole: bacheche tematiche con nomi ricercabili, pin con keyword nel titolo e nella descrizione, immagini verticali di qualità e costanza settimanale di pubblicazione. Il supporto professionale diventa utile quando serve integrare Pinterest in una strategia SEO complessiva o quando i volumi di produzione crescono.

Quanto tempo serve per vedere risultati con la SEO su Pinterest?

Con pubblicazione costante, i primi risultati misurabili in termini di traffico arrivano in genere dopo tre o quattro mesi. L’algoritmo ha bisogno di tempo per valutare i pin e distribuirli, e l’engagement si accumula lentamente: in media un pin raccoglie metà del suo engagement totale nell’arco di tredici mesi. È una curva opposta a quella della pubblicità a pagamento: partenza lenta, poi una rendita organica che continua anche riducendo la frequenza di pubblicazione.

Gli hashtag servono ancora su Pinterest?

No. Pinterest li ha promossi per un breve periodo, poi li ha progressivamente svuotati di valore: oggi non incidono sul posizionamento nelle ricerche interne. Il loro ruolo è stato assorbito dalle keyword inserite in modo naturale nel titolo e nella descrizione del pin, oltre che nel nome e nella descrizione della bacheca. Un pin riempito di hashtag non viene penalizzato in senso stretto, ma spreca spazio prezioso della descrizione e comunica poca cura.

Da dove partire, concretamente

Se sei arrivato fin qui, il percorso è tracciato: apri l’account business e rivendica il sito, costruisci la mappa delle keyword con l’autocompletamento e Pinterest Trends, riorganizza le bacheche per temi di ricerca, e inizia a pubblicare con costanza pin verticali che puntano a pagine degne del click. Dai al lavoro quattro mesi prima di giudicarlo, misura salvataggi e click in uscita, e ricorda il criterio dei dieci anni: investi sui principi, non sulle funzionalità del momento. Se invece il dubbio è più a monte, cioè se Pinterest meriti un posto nella tua strategia rispetto ad altri canali, è una valutazione che va fatta guardando i numeri del tuo sito e del tuo mercato, ed è esattamente il tipo di analisi da cui parte una consulenza SEO professionale.

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