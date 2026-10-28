Siti di intelligenza artificiale: i migliori tools AI per aziende

I siti di intelligenza artificiale sono passati in tre anni da curiosità a strumento di lavoro quotidiano: oggi ci scrivi le email, riassumi i contratti, generi le immagini per i social e prepari le presentazioni del lunedì. Il problema non è più trovarli. Il problema è sceglierne pochi, usarli bene e, soprattutto, capire quali dati ci puoi mettere dentro senza esporre la tua azienda.

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Le classifiche che trovi in giro elencano nomi e funzioni; quasi nessuna ti dice cosa succede alle informazioni che incolli in quella casella di testo. Questa guida fa entrambe le cose. Ti presento i tools di intelligenza artificiale che uso o che vedo usare ogni settimana nelle PMI italiane, divisi per mestiere, e per ognuno ti dico a cosa serve davvero, dove rende e dove invece ti conviene fermarti.

Lo faccio con un doppio sguardo: quello di chi lavora nel digitale dal 1993 e quello di chi fa sicurezza informatica di mestiere, come ethical hacker certificato CPEH e consulente privacy iscritto a FederPrivacy. Perché un elenco di siti AI senza una riga sulla protezione dei dati, nel 2026, è un elenco a metà.

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Con “siti di intelligenza artificiale” si intendono le piattaforme web, e le relative app, che ti permettono di usare un modello di AI senza installare nulla: apri il browser, scrivi una richiesta in linguaggio naturale e ottieni un testo, un’immagine, un audio, un video o un’analisi. Dietro ogni sito c’è un modello addestrato su enormi quantità di dati, ma per chi lavora in azienda la distinzione utile è un’altra: alcuni sono assistenti generalisti, che fanno un po’ di tutto, altri sono strumenti verticali, costruiti per un compito preciso come tradurre, montare un video o trascrivere una riunione.

La diffusione è ormai di massa anche in Italia. Secondo il comunicato Imprese e ICT 2025 dell’ISTAT, le imprese con almeno 10 addetti che usano almeno una tecnologia di AI sono passate dall’8,2% del 2024 al 16,4% del 2025: il doppio in un anno. Lo stesso rapporto segnala che, tra le aziende che avevano valutato l’AI senza poi adottarla, quasi sei su dieci si sono fermate per mancanza di competenze. Ed è esattamente questo il punto: gli strumenti ci sono, sono spesso gratuiti o quasi, ma senza un criterio di scelta finiscono per essere usati a caso.

Infatti il rischio più comune che vedo non è “non usare l’AI”. È usarne dieci diverse, ognuna aperta da un collaboratore diverso con il proprio account personale, senza che nessuno sappia quali documenti sono stati caricati e dove. Vale la pena, quindi, partire da una mappa ordinata.

Le categorie: come orientarsi tra centinaia di siti AI

Ogni mese nascono nuovi servizi, e molti scompaiono nel giro di un anno. Ragionare per categorie ti protegge da questa giostra: se sai di quale mestiere hai bisogno, puoi sostituire uno strumento con un altro senza ricominciare da capo. Le famiglie che contano per un’azienda sono, in sostanza, nove.

Categoria Siti e tools principali Per cosa li usi in azienda Attenzione ai dati Assistenti generalisti ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot, Le Chat di Mistral Testi, email, riassunti, analisi di documenti, brainstorming Alta: è qui che finiscono i documenti aziendali Ricerca e conoscenza Perplexity, NotebookLM Ricerche con fonti citate, studio di documentazione interna Media: attenzione ai file caricati Immagini Midjourney, Adobe Firefly, Ideogram, Canva, Leonardo Visual per social, mockup, illustrazioni per articoli Bassa sui dati, alta sui diritti d’uso Video Runway, Veo (in Gemini), Synthesia, HeyGen Clip promozionali, video formativi con avatar Alta se usi volto o voce di persone reali Audio e voce ElevenLabs, Adobe Podcast, Suno Voice over, pulizia audio, jingle Alta sulla clonazione vocale Traduzione e scrittura DeepL, Grammarly, gli assistenti generalisti Traduzioni commerciali e tecniche, revisione testi Media: contratti e offerte sono riservati Produttività e riunioni Copilot in Microsoft 365, Gemini in Workspace, Notion AI, Fireflies Verbali, sintesi di riunioni, gestione della conoscenza Alta: le registrazioni contengono dati personali Automazione Zapier, Make, n8n Collegare AI, CRM, email e gestionali senza intervento manuale Alta: i flussi spostano dati tra servizi diversi Sviluppo e siti GitHub Copilot, Cursor, Claude Code, Lovable, Replit Scrivere codice, prototipi, piccoli gestionali interni Alta su codice proprietario e chiavi di accesso

Detto questo, una tabella è un punto di partenza, non una decisione. Vediamo le categorie una per una, con quello che i dépliant non dicono.

I migliori siti di intelligenza artificiale per scrivere, analizzare e ragionare

Gli assistenti generalisti sono il punto d’ingresso per quasi tutti. Funzionano allo stesso modo: scrivi una richiesta (il cosiddetto prompt), alleghi se serve un documento, e il modello risponde. Le differenze reali stanno nella qualità del ragionamento sui testi lunghi, nell’integrazione con gli strumenti che già usi e nelle garanzie sui dati nei piani aziendali.

ChatGPT: il più diffuso e il più versatile

ChatGPT di OpenAI è il sito che ha fatto conoscere l’AI generativa al grande pubblico e resta il più usato. Scrive, riassume, traduce, analizza fogli di calcolo, genera immagini, naviga sul web e può essere personalizzato con istruzioni fisse per un reparto o un compito. È il coltellino svizzero: raramente è il migliore in un compito specifico, quasi sempre è sufficiente. Per un’azienda il tema non è “se” usarlo, ma con quale piano: la versione personale e quelle pensate per i team hanno regole diverse sull’uso delle conversazioni.

Claude: testi lunghi, documenti e ragionamento

Claude, sviluppato da Anthropic, è disponibile in Italia dal 2024 e si è ritagliato un ruolo preciso: lavorare su documenti lunghi, scrivere con un tono naturale e seguire istruzioni complesse senza perdersi per strada. Lo vedo usare molto da studi professionali e uffici legali per analizzare contratti, capitolati e verbali. Se vuoi capire come impostarlo nel lavoro quotidiano, trovi una guida dedicata a Claude AI, come funziona e come usarlo in ufficio. Una nota pratica: se leggi ancora in qualche classifica che “non è disponibile in Italia”, sei davanti a un contenuto datato di almeno due anni.

Gemini e Microsoft Copilot: l’AI dentro gli strumenti che hai già

Gemini è l’assistente di Google (il vecchio Bard è stato rinominato da tempo) e il suo vantaggio è l’integrazione con Gmail, Documenti, Fogli e Meet. Microsoft Copilot fa lo stesso nell’ecosistema di Outlook, Word, Excel e Teams. Questo significa una cosa molto concreta: se la tua azienda vive già su Google Workspace o su Microsoft 365, l’assistente “di casa” lavora sui tuoi file senza che nessuno debba scaricarli e ricaricarli su un sito esterno. Dal punto di vista della sicurezza, spesso è la scelta più pulita.

Le Chat di Mistral: l’alternativa europea

Mistral AI è una società francese, e il suo assistente Le Chat è l’opzione da tenere presente quando la provenienza europea del fornitore è un requisito, per esempio in alcuni bandi o per clienti molto attenti alla localizzazione dei dati. Non lo considero automaticamente “più sicuro” per il solo fatto di essere europeo: le condizioni contrattuali vanno lette comunque. Però è un’alternativa reale, che dieci anni fa semplicemente non esisteva.

DeepSeek: il caso che ogni azienda dovrebbe conoscere

DeepSeek è il chatbot cinese che a inizio 2025 è salito in pochi giorni in cima alle classifiche delle app. In Italia la sua storia è diventata un caso di scuola: con un provvedimento d’urgenza del Garante per la protezione dei dati personali, a gennaio 2025 è stata disposta la limitazione del trattamento dei dati degli utenti italiani da parte delle società che forniscono il servizio. Non lo cito per fare allarmismo, ma perché dimostra un punto che vale per qualsiasi sito AI: la popolarità di uno strumento non dice nulla su dove finiscono i dati che gli consegni.

Siti AI per fare ricerca: quando usarli al posto di Google

Una categoria che le liste di qualche anno fa ignoravano è quella dei motori di risposta. Perplexity, per esempio, interroga il web in tempo reale e ti restituisce una sintesi con i link alle fonti, così puoi verificare ogni affermazione invece di fidarti sulla parola. Per ricerche di mercato veloci, analisi di competitor o aggiornamenti normativi è uno strumento che fa risparmiare ore; ne ho parlato più a fondo nella guida su Perplexity AI e su quando usarlo al posto di Google.

NotebookLM di Google lavora al contrario: non cerca sul web, ma solo dentro i documenti che carichi tu. Gli dai i manuali di un prodotto, le procedure interne o i verbali dell’ultimo anno, e ti risponde citando il passaggio esatto da cui ha preso l’informazione. In pratica è un assistente che ha studiato solo il tuo materiale. È uno dei tools più sottovalutati per la formazione dei nuovi assunti e per chi deve orientarsi in una documentazione tecnica corposa.

Qui la scelta dipende meno dalla qualità pura, ormai altissima ovunque, e più da due fattori: il controllo sul risultato e i diritti d’uso.

Midjourney: la qualità estetica

Midjourney resta il riferimento per immagini di grande impatto visivo. Per anni si usava solo tramite Discord, oggi ha un’interfaccia web completa. È lo strumento giusto per campagne creative e moodboard, meno per immagini che devono rispettare in modo rigido un brand o mostrare un prodotto reale.

Adobe Firefly: pensato per l’uso commerciale

Firefly è integrato in Photoshop, Illustrator ed Express, e Adobe dichiara di averlo addestrato su contenuti con licenza o di pubblico dominio. Per un’azienda che pubblica immagini in pubblicità questo aspetto pesa: riduce il rischio di generare qualcosa troppo simile a un’opera protetta. Il riempimento generativo dentro Photoshop, inoltre, è utilissimo per adattare foto esistenti a formati diversi.

Ideogram, Canva e Leonardo

Ideogram si è distinto per la capacità di inserire testo leggibile dentro le immagini, un tallone d’Achille storico dei generatori. Canva integra funzioni AI nell’editor che molte PMI già usano per i social, e dal 2024 ha acquisito anche Leonardo, piattaforma apprezzata per il controllo fine sullo stile. Il criterio di scelta, qui, è quasi sempre l’ecosistema: se il team grafico lavora già in Adobe o in Canva, l’AI integrata vince su qualsiasi sito esterno per semplicità di adozione.

Una regola che applico sempre: niente volti di persone reali, niente loghi di terzi, niente immagini che imitano lo stile riconoscibile di un artista vivente. Non è solo etica; è il modo più semplice per non dover gestire una contestazione.

Siti di intelligenza artificiale per video, audio e voce

Runway è lo strumento più completo per generare ed editare video con l’AI: dalla rimozione di oggetti all’estensione di una scena. Google ha portato la generazione video dentro Gemini con i modelli Veo, rendendola accessibile anche a chi non ha mai aperto un programma di montaggio. Synthesia e HeyGen, invece, creano video con presentatori virtuali: perfetti per tutorial interni, onboarding e video multilingua, dove registrare ogni volta con una persona reale sarebbe costoso e lento.

Sul fronte audio, ElevenLabs offre sintesi vocale in italiano di qualità molto alta e la clonazione della voce; Adobe Podcast ripulisce le registrazioni fatte con il microfono del portatile; Suno genera brani musicali completi a partire da una descrizione. Al contrario delle immagini, qui il tema critico è il consenso: clonare la voce di un collaboratore, anche per un video aziendale innocuo, richiede un’autorizzazione scritta e una riflessione su cosa succede a quel modello vocale se la persona lascia l’azienda.

Strumenti AI per traduzioni, produttività e riunioni

Curiosamente, molte classifiche dedicano un capitolo alle “traduzioni” e poi non citano il traduttore più usato dai professionisti europei. DeepL, sviluppato in Germania, è da anni il riferimento per traduzioni commerciali e tecniche di qualità, con glossari personalizzabili per mantenere la terminologia aziendale. Per testi molto creativi gli assistenti generalisti possono fare meglio, ma per manuali, schede prodotto e corrispondenza con l’estero DeepL resta difficile da battere.

Nella produttività quotidiana il salto più grande viene dagli assistenti integrati: Copilot in Teams e Gemini in Meet generano il verbale della riunione e l’elenco delle cose da fare; Notion AI interroga la base di conoscenza del team; Fireflies registra e trascrive le call anche su piattaforme diverse. Vale la pena ricordare che una registrazione di riunione è, a tutti gli effetti, un trattamento di dati personali: i partecipanti vanno informati, e la registrazione non deve finire su un servizio che nessuno in azienda ha valutato.

Automazione e agenti AI: dove si recupera davvero tempo

Il vero cambio di passo, per una PMI, non arriva quando un dipendente usa ChatGPT per scrivere una mail più in fretta. Arriva quando l’AI viene inserita in un flusso: la richiesta di preventivo arriva dal sito, viene letta, classificata, arricchita con i dati del CRM e trasformata in una bozza di risposta che il commerciale deve solo controllare. Zapier e Make permettono di costruire questi flussi visivamente; n8n fa lo stesso e può essere installato su un server proprio, il che è un vantaggio enorme quando i dati non devono uscire dall’infrastruttura aziendale.

Il passo successivo sono gli agenti: sistemi AI che non si limitano a rispondere, ma eseguono una sequenza di azioni (cercano informazioni, compilano un modulo, aggiornano un gestionale) entro regole precise. Sono potenti, e proprio per questo vanno progettati con limiti chiari su cosa possono toccare. È il lavoro che facciamo nella progettazione di agenti AI su misura per le PMI: prima si decide cosa l’agente non deve mai fare, poi cosa deve fare.

Nel marketing, oltre agli assistenti generalisti, contano gli strumenti che uniscono AI e dati: suite come Semrush e Ahrefs hanno funzioni AI per la ricerca di parole chiave e l’analisi dei concorrenti, mentre per il mercato italiano SEOZoom resta un riferimento per i dati sulle ricerche nella nostra lingua. Surfer e Clearscope aiutano a ottimizzare i contenuti rispetto ai risultati di ricerca. In questo campo una cautela è d’obbligo: un articolo scritto interamente da una macchina e pubblicato senza revisione non posiziona, o posiziona per poco. L’AI accelera la ricerca e la prima stesura; l’esperienza, gli esempi veri e le opinioni restano lavoro umano.

Per lo sviluppo, GitHub Copilot e Cursor affiancano i programmatori suggerendo codice in tempo reale, mentre strumenti come Claude Code lavorano direttamente su un progetto intero partendo da istruzioni scritte. Piattaforme come Lovable e Replit permettono perfino a chi non programma di costruire un prototipo funzionante. Attenzione però: un prototipo non è un software pronto per gestire dati di clienti. Prima di mettere online qualcosa generato in questo modo serve sempre una revisione tecnica e di sicurezza.

Il punto che le classifiche non affrontano: dove finiscono i tuoi dati

Ed eccoci alla parte che, francamente, mi ha spinto a riscrivere questa guida. Nell’ultima ricerca dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, presentata a febbraio 2026, emerge che quasi un lavoratore su due usa strumenti di AI in azienda e che otto su dieci tra loro usano strumenti non forniti dall’azienda. Nelle piccole e medie imprese, sempre secondo l’Osservatorio, solo l’8% ha avviato un progetto di AI strutturato. Tradotto: in quasi tutte le PMI l’AI è già entrata, ma dalla porta di servizio, con gli account personali dei collaboratori.

Questo fenomeno ha un nome, shadow AI, e io lo incontro di continuo negli audit. Un caso tipico, anonimizzato: un’azienda di servizi con una ventina di addetti, nessuna policy sull’AI. Parlando con il personale emerge che l’amministrazione incolla gli estratti conto in un assistente per riconciliare i pagamenti, il commerciale carica le offerte dei clienti per “migliorarne il tono” e una collaboratrice usa un’estensione del browser, trovata con una ricerca, che promette di riassumere le pagine web. Nessuno di loro stava facendo qualcosa di sbagliato con cattive intenzioni. Ma nessuno sapeva dire dove fossero finiti quei documenti, per quanto tempo sarebbero rimasti lì e se sarebbero stati usati per addestrare un modello.

Il semaforo dei dati: cosa puoi inserire nei siti AI

Per evitare questo scenario non serve vietare tutto. Serve una regola semplice che chiunque in azienda possa ricordare. Quella che propongo ai clienti è un semaforo:

Verde, dati pubblici: testi già pubblicati, informazioni generali, bozze senza nomi né numeri. Vanno bene su qualsiasi sito AI affidabile, anche nella versione gratuita.

testi già pubblicati, informazioni generali, bozze senza nomi né numeri. Vanno bene su qualsiasi sito AI affidabile, anche nella versione gratuita. Giallo, dati interni non personali: procedure, listini interni, strategie, codice proprietario. Solo su piani aziendali in cui il contratto esclude l’uso delle conversazioni per l’addestramento e con account gestiti dall’azienda, non personali.

procedure, listini interni, strategie, codice proprietario. Solo su piani aziendali in cui il contratto esclude l’uso delle conversazioni per l’addestramento e con account gestiti dall’azienda, non personali. Rosso, dati personali e riservati: dati di clienti, pazienti o dipendenti, documenti contabili, password, chiavi di accesso, segreti industriali. Solo su strumenti per cui l’azienda ha valutato il fornitore come responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, con un accordo firmato e una localizzazione dei dati verificata. In molti casi la risposta giusta è anonimizzare prima, oppure non usare l’AI per quel compito.

Il semaforo funziona perché sposta la domanda da “posso usare ChatGPT?” a “che tipo di dato sto per incollare?”. È una domanda a cui anche un neoassunto sa rispondere in tre secondi.

Cinque domande da farsi prima di registrarsi su un sito di intelligenza artificiale

Quando un cliente mi chiede di valutare un nuovo strumento, non parto dalle funzioni. Parto da queste cinque domande, che puoi farti anche tu:

Chi c’è dietro? Una società identificabile, con sede, termini di servizio e informativa privacy leggibili. Se il sito non dice chi è il titolare del trattamento, la valutazione finisce lì. Le mie conversazioni addestrano il modello? Molti servizi usano i contenuti delle versioni gratuite per migliorare i propri modelli, salvo opposizione. Cerca l’impostazione e verifica cosa prevede il piano aziendale. Dove sono conservati i dati e per quanto? Server nell’Unione Europea o trasferimenti verso paesi terzi con garanzie adeguate, tempi di conservazione dichiarati, possibilità di cancellare la cronologia. Esiste un piano business con accordo sul trattamento dei dati? È il documento che permette di usare lo strumento con dati personali in modo conforme. Senza, la zona rossa del semaforo è esclusa. Chi controlla gli account? Un amministratore aziendale che può creare e revocare gli accessi, attivare l’autenticazione a due fattori e recuperare i dati quando un collaboratore se ne va.

L’occhio dell’ethical hacker: siti AI falsi ed estensioni pericolose

C’è poi un rischio che con la privacy c’entra solo in parte ed è puramente di sicurezza informatica. La popolarità dei siti di intelligenza artificiale ha attirato i truffatori: domini che imitano quelli ufficiali con una lettera diversa, app “non ufficiali” che promettono funzioni premium gratis, estensioni del browser che chiedono il permesso di leggere tutte le pagine visitate. In alcune verifiche ho trovato estensioni di questo tipo installate su computer aziendali con accesso alla posta, al gestionale e all’home banking. Il danno potenziale non sta nell’AI, ma in quello che l’estensione può vedere.

Le contromisure sono semplici, e sono le stesse che consiglio da anni per qualsiasi software: si accede ai servizi AI solo digitando l’indirizzo ufficiale o da un segnalibro aziendale, le estensioni si installano solo se approvate, l’autenticazione a due fattori è obbligatoria su ogni account. Per una panoramica completa sui rischi, dalle allucinazioni alla proprietà intellettuale, ti rimando alla guida sui rischi dell’intelligenza artificiale per chi la usa nel lavoro.

AI Act: la formazione non è più facoltativa

C’è infine un aspetto normativo che molte aziende ignorano. Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, l’AI Act, all’articolo 4 chiede a chi utilizza sistemi di AI in ambito professionale di adottare misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di AI del proprio personale. Come chiarisce la Commissione europea nelle sue domande e risposte sull’alfabetizzazione AI, l’obbligo si applica dal 2 febbraio 2025, mentre la vigilanza delle autorità nazionali parte da agosto 2026.

Nel corso del 2026 il testo è stato rivisto nell’ambito del pacchetto europeo di semplificazione, con un accento più marcato sulle misure di supporto alla formazione, ma il principio resta: devi poter dimostrare che chi in azienda usa questi strumenti sa cosa sta facendo. Non è una consulenza legale sul tuo caso specifico, che va valutato con il tuo consulente; è un promemoria che una policy interna e una formazione documentata oggi sono il minimo sindacale.

Con l’esperienza di consulente tecnico per il Tribunale di Lodi aggiungo una considerazione pratica: quando qualcosa va storto, la differenza tra un incidente gestibile e un problema serio è quasi sempre la stessa. Esisteva una regola scritta? Qualcuno l’aveva spiegata alle persone? Ci sono tracce di cosa è stato fatto? Tre domande che valgono per un data breach come per un uso improprio dell’AI.

Dopo trent’anni di strumenti “rivoluzionari” visti nascere e sparire, il mio consiglio è sempre lo stesso: parti dal processo, non dallo strumento. Prendi un’attività che si ripete ogni settimana e che costa tempo (le risposte alle richieste di informazioni, la stesura delle schede prodotto, i verbali delle riunioni) e chiediti quale categoria della tabella iniziale la risolve. Poi scegli uno strumento, uno solo, e misuralo per un mese.

In concreto, un percorso sano per una PMI ha quattro passaggi. Primo, una ricognizione: quali siti AI stanno già usando i collaboratori, con quali account. Secondo, una scelta ridotta: un assistente generalista in versione aziendale, magari quello integrato nella suite che già usi, più due o tre strumenti verticali davvero necessari. Terzo, una policy di una pagina con il semaforo dei dati e l’elenco degli strumenti approvati. Quarto, una formazione breve e documentata, che serve sia alla produttività sia agli obblighi dell’AI Act. Solo dopo ha senso parlare di automazioni e agenti.

Ti sembra troppo prudente? Ti assicuro che è il percorso più rapido. Le aziende che saltano i primi tre passaggi di solito ci tornano sei mesi dopo, con più strumenti da dismettere e più dati da rintracciare. Se vuoi farlo con un metodo già collaudato, la consulenza AI per PMI parte proprio da questa ricognizione.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Le tendenze sono abbastanza chiare. Gli assistenti generalisti stanno diventando agenti capaci di usare il computer, navigare e completare compiti in più passaggi; gli strumenti verticali vengono assorbiti dalle grandi suite di produttività; la generazione di video e voce diventa indistinguibile dal reale, con tutto quello che ne consegue sul fronte delle truffe basate su deepfake. Per chi gestisce un’azienda la conseguenza è una sola: il numero dei siti di intelligenza artificiale crescerà ancora, quindi il criterio di scelta e le regole interne contano più dell’elenco. Un elenco invecchia in pochi mesi, come dimostrano le classifiche che ancora chiamano Gemini con il suo vecchio nome. Un buon criterio dura anni.

Risorse per orientarsi nel tempo

Chi cerca “tools intelligenza artificiale” per scoprire nuovi strumenti trova directory specializzate come Futurepedia o There’s An AI For That, che catalogano migliaia di siti AI per funzione. Sono utili per esplorare, meno per scegliere: molte schede sono promozionali e la qualità dei servizi elencati è molto variabile. Usale per farti un’idea delle alternative, poi applica le cinque domande viste sopra prima di creare un account con l’indirizzo email aziendale.

Riepilogo dei punti chiave

I siti e i tools di intelligenza artificiale utili a un’azienda si dividono in nove famiglie: assistenti generalisti (ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Le Chat), ricerca (Perplexity, NotebookLM), immagini (Midjourney, Firefly, Ideogram, Canva), video (Runway, Veo, Synthesia), audio (ElevenLabs), traduzione (DeepL), produttività e riunioni, automazione (Zapier, Make, n8n) e sviluppo. L’adozione in Italia è raddoppiata in un anno secondo l’ISTAT, ma secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano otto lavoratori su dieci tra quelli che usano l’AI ricorrono a strumenti non aziendali: è la cosiddetta shadow AI.

Per usarli in sicurezza conviene applicare il semaforo dei dati (pubblici, interni, personali e riservati), farsi cinque domande prima di registrarsi (chi c’è dietro, addestramento, conservazione, accordo sul trattamento, controllo degli account), diffidare di siti e estensioni non ufficiali e formare il personale, come richiesto dall’articolo 4 dell’AI Act. La scelta giusta parte dal processo da migliorare, non dallo strumento di moda.

Domande frequenti sui siti di intelligenza artificiale

Quali sono i migliori siti di intelligenza artificiale gratis?

ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot e Le Chat di Mistral offrono versioni gratuite molto capaci per scrivere, riassumere e analizzare testi. Per la ricerca con fonti citate c’è Perplexity, per studiare i propri documenti NotebookLM, per le traduzioni DeepL, per le immagini Canva e Ideogram. Le versioni gratuite vanno benissimo per dati pubblici; per documenti aziendali o dati personali servono piani business con garanzie contrattuali sul trattamento.

Qual è il miglior sito di intelligenza artificiale?

Non esiste un sito migliore in assoluto: dipende dal compito. ChatGPT è il più versatile, Claude eccelle su documenti lunghi e scrittura, Gemini e Copilot sono la scelta naturale se lavori già su Google Workspace o Microsoft 365, Perplexity è il più adatto alla ricerca con fonti. Per un’azienda conviene scegliere un assistente generalista in versione aziendale e affiancarlo a pochi strumenti verticali davvero necessari.

È sicuro inserire dati aziendali nei siti di intelligenza artificiale?

Dipende dal tipo di dato e dal piano usato. I dati pubblici si possono inserire senza problemi. I dati interni non personali vanno usati solo con account aziendali su piani che escludono l’addestramento sui contenuti. I dati personali di clienti o dipendenti, i documenti contabili e le credenziali richiedono un fornitore valutato ai sensi del GDPR, con accordo sul trattamento firmato; in alternativa vanno anonimizzati prima o tenuti fuori dall’AI.

Le aziende devono formare i dipendenti che usano l’AI?

Sì. L’articolo 4 dell’AI Act, applicabile dal 2 febbraio 2025, chiede a chi usa sistemi di AI in ambito professionale di adottare misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione del personale, con vigilanza delle autorità nazionali da agosto 2026. In pratica servono una policy interna sugli strumenti consentiti e una formazione documentata, proporzionata a come l’AI viene usata in azienda.

Come si riconosce un sito di intelligenza artificiale falso?

I segnali tipici sono un dominio simile a quello ufficiale ma con una lettera diversa, la promessa di funzioni a pagamento gratis, la richiesta di scaricare app o estensioni da fonti non ufficiali e l’assenza di una società identificabile nei termini di servizio. Per sicurezza conviene accedere ai servizi AI solo digitando l’indirizzo ufficiale o da un segnalibro e installare estensioni del browser solo se approvate dall’azienda.

Possono sostituire attività, non professionisti. Accelerano ricerca, prime stesure, traduzioni, verbali e compiti ripetitivi, ma il controllo dei risultati, le decisioni e la responsabilità restano umani. Le aziende che ottengono i risultati migliori usano l’AI per liberare tempo da dedicare a clienti e lavoro di qualità, non per eliminare la revisione.

Che differenza c’è tra un sito AI e un agente AI?

Un sito di intelligenza artificiale risponde a una richiesta: scrivi, ottieni un risultato e decidi tu cosa farne. Un agente AI esegue una sequenza di azioni in autonomia entro regole definite, per esempio leggere una richiesta dal sito, consultare il CRM e preparare una bozza di risposta. Gli agenti fanno risparmiare molto più tempo, ma vanno progettati con limiti precisi su dati e azioni consentite.

Dalla lista al metodo: il prossimo passo per la tua azienda

I siti di intelligenza artificiale cambieranno ancora, alcuni nomi di questa guida tra un anno saranno diversi. Quello che non cambia è il metodo: scegliere pochi strumenti partendo dai processi, decidere quali dati possono entrarci, proteggere gli account e formare le persone. Chi lo fa oggi trasforma l’AI in un vantaggio misurabile; chi rimanda si ritrova con la shadow AI già in casa e nessuna traccia di cosa è uscito.

Se vuoi capire quali strumenti stanno già usando i tuoi collaboratori, quali tenere e come scrivere regole semplici che tutti rispettino, possiamo partire da una ricognizione insieme.

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