SEOZoom è la SEO suite italiana più conosciuta, e questa guida ha una storia particolare: l’ho pubblicata nell’ottobre 2015, quando la piattaforma monitorava 12 milioni di keyword e il lancio commerciale era previsto “tra pochi giorni”. Dieci anni dopo l’ho riscritta da capo, perché nel frattempo SEOZoom è diventata un’altra cosa e io ho continuato a usarla ogni settimana nei progetti dei miei clienti. Qui trovi quello che le pagine ufficiali non possono dirti per definizione: come funziona davvero sul campo, in quali attività eccelle, dove non basta e come capire se è lo strumento giusto per il tuo sito o la tua azienda. Nessun entusiasmo di maniera, nessuna stroncatura a effetto: una recensione da consulente che la usa da quando esiste.

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Cos’è SEOZoom

SEOZoom è un software di analisi e ottimizzazione per i motori di ricerca, sviluppato in Italia e costruito attorno al mercato italiano. In pratica è una suite: un unico abbonamento che raccoglie decine di strumenti per monitorare il posizionamento di un sito, studiare le parole chiave, analizzare i concorrenti, controllare i backlink, pianificare e scrivere contenuti, e da qualche anno anche misurare la presenza del brand nelle risposte generate dall’intelligenza artificiale. Chi la cerca la scrive in tutti i modi, seozoom, seo zoom, perfino con refusi creativi, ma il prodotto è uno: la piattaforma fondata nel 2015 da Ivano Di Biasi e Giuseppe Liguori, oggi una realtà consolidata con sede a Napoli.

La caratteristica che l’ha resa famosa è la profondità sul mercato italiano. Le grandi suite internazionali coprono decine di Paesi, ma l’Italia è per loro un mercato tra tanti: i database di keyword italiane sono spesso meno aggiornati e meno completi di quelli inglesi o americani. SEOZoom ha fatto la scommessa opposta, concentrandosi sulla lingua e sul contesto italiano, e su questo terreno il vantaggio si sente ancora oggi: volumi di ricerca più realistici per le query nostrane, migliore comprensione delle intenzioni di ricerca in italiano, funzioni pensate per chi lavora su SERP italiane.

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Un’annotazione di metodo prima di continuare. Questa non è una pagina promozionale e non contiene link di affiliazione: è la revisione di un articolo che ho scritto al lancio della piattaforma e che ho deciso di aggiornare raccontando dieci anni di uso professionale. Dove SEOZoom merita elogi li leggerai, dove ha limiti li leggerai altrettanto chiaramente.

Da suite SEO a piattaforma per la visibilità: dieci anni di evoluzione

Rileggere la mia guida del 2015 fa un certo effetto. All’epoca raccontavo i “social signals”, l’integrazione con AdWords, la corsa da 12 a 40 milioni di keyword monitorate. Era un altro web. La cosa interessante è come la piattaforma ha attraversato questi dieci anni: senza stravolgimenti improvvisi, aggiungendo un pezzo alla volta, seguendo i cambiamenti della ricerca invece di inseguire le mode.

Le tappe che ho visto succedersi da utente sono riassumibili così. Nei primi anni il cuore era il monitoraggio keyword e l’analisi dei domini, con un’attenzione particolare al mondo editoriale italiano: blog, testate, siti di contenuto. Poi è cresciuta la parte per chi scrive, con l’assistente editoriale e gli strumenti di pianificazione dei contenuti, che hanno trasformato la suite da strumento di analisi a strumento di produzione. Infine, negli ultimi anni, la svolta più profonda: l’ingresso dell’intelligenza artificiale, sia come motore interno delle funzioni, sia come oggetto di analisi, con gli strumenti dedicati a capire se e come un brand compare nelle risposte di AI Overview e dei motori generativi.

Oggi la definizione corretta non è più “SEO suite” ma qualcosa di più ampio: una piattaforma per la visibilità online che tiene insieme SEO tradizionale, contenuti, analisi dei competitor, segnali social e presenza nelle risposte AI. Sul sito ufficiale la trovi descritta come il software che unisce SEO, GEO e AI, e per una volta la formula di marketing corrisponde a quello che vedi quando apri il pannello. Il punto di forza concettuale è rimasto lo stesso del 2015: mettere tutto in un unico posto, così che l’analisi tecnica, la ricerca delle keyword e il lavoro editoriale non vivano in strumenti separati che poi devi ricomporre a mano.

A cosa serve SEOZoom: le aree della suite

Prima di entrare nelle singole funzioni, ti do la mappa. SEOZoom oggi si articola in alcune grandi aree di lavoro, e conoscerle aiuta a non perdersi, perché la quantità di strumenti (oltre quaranta) all’inizio disorienta.

C’è l’area Progetti, il centro di controllo dove registri i siti che segui e ne monitori posizionamenti, pagine e salute complessiva. C’è il blocco di analisi libera, quello che usi anche su siti non tuoi: analisi di domini, keyword e URL, studio delle SERP e dei competitor. C’è l’area editoriale, con la keyword research, la pianificazione dei contenuti e l’assistente di scrittura. C’è la parte su backlink e autorevolezza. E c’è l’area più recente, quella che la piattaforma chiama SEO for AI: strumenti per capire come i motori generativi interpretano il tuo brand e se i tuoi contenuti compaiono nelle loro risposte. Attorno a tutto questo ruotano la reportistica, gli audit automatici e le integrazioni con i dati di Google.

Chi può trarne beneficio? La risposta onesta è: chiunque lavori seriamente sulla visibilità organica di un sito italiano, ma con aspettative diverse a seconda del profilo. Il consulente e l’agenzia ci trovano un ambiente completo per gestire più clienti. Il piccolo imprenditore che cura da sé il proprio sito ci trova dati preziosi, a patto di investire tempo per imparare a leggerli. Il publisher e il blogger ci trovano probabilmente lo strumento italiano più tarato sulle loro esigenze. Su questo torno più avanti, perché “a chi serve” è la domanda a cui le pagine ufficiali rispondono sempre “a tutti”, e la realtà è più sfumata.

Progetti e monitoraggio: il centro di controllo quotidiano

L’area Progetti è il motivo per cui apri SEOZoom ogni giorno. Registri il dominio, e da quel momento la piattaforma tiene traccia di tutto: le keyword per cui il sito si posiziona, le variazioni di ranking, le pagine che salgono e quelle che scendono, i backlink nuovi e persi, lo stato di salute tecnico. La schermata di panoramica ti dice in trenta secondi se il progetto sta andando bene o se qualcosa merita attenzione, e per chi gestisce più siti questa sintesi vale da sola una parte dell’abbonamento.

Due funzioni dell’area Progetti meritano una menzione specifica, perché le uso costantemente. La prima è la lettura delle pagine con potenziale: la piattaforma individua gli URL che si posizionano in seconda o terza pagina per keyword interessanti, cioè i contenuti che con un intervento mirato possono fare il salto in prima. È il modo più efficiente che conosca per decidere da dove cominciare quando si ottimizza un sito esistente, un tema che ho approfondito nella guida su come ottimizzare un sito internet. La seconda è l’integrazione con le proprietà Google: collegando Search Console e Analytics, i dati di scansione e di traffico reale entrano direttamente nel progetto, e puoi incrociare le stime di SEOZoom con i numeri effettivi. Se non hai mai configurato la console di Google, parti dalla mia guida a Google Search Console: è gratuita, ed è il complemento naturale di qualsiasi suite a pagamento.

Un’avvertenza da utente di lunga data: le stime di traffico di qualsiasi suite, SEOZoom inclusa, restano stime. Sono ottime per confrontare siti tra loro e per leggere le tendenze, meno per conoscere i numeri assoluti di un sito che non è tuo. Ho visto troppe presentazioni costruite su stime di traffico prese per oro colato: il dato vero ce l’ha solo chi possiede il sito, dentro Analytics e Search Console. Usa le stime per quello che sono e non sbaglierai.

Keyword research con SEOZoom: dove la suite dà il meglio

Se dovessi indicare l’area in cui SEOZoom giustifica da sola l’abbonamento per chi lavora sul mercato italiano, direi la ricerca delle parole chiave. Il database italiano è profondo, i volumi sono realistici e soprattutto gli strumenti attorno al dato grezzo sono pensati per trasformarlo in decisioni: keyword correlate con l’affinità di SERP, domande degli utenti, stagionalità, intenti di ricerca, difficoltà e opportunità stimate per ogni query.

Il mio flusso tipico parte da una keyword seme e si allarga in cerchi: correlate, domande, suggerimenti, fino a costruire una mappa del territorio semantico. Poi arriva la parte che distingue un elenco di keyword da una strategia: capire quali query meritano una pagina dedicata, quali vanno accorpate sullo stesso contenuto e quali sono fuori portata per l’autorevolezza attuale del sito. Qui gli indicatori di difficoltà e opportunità della piattaforma aiutano parecchio, anche se il giudizio finale resta umano. Il metodo completo, con esempi concreti, l’ho descritto nella guida alla keyword research, che si applica con qualsiasi strumento ma con SEOZoom scorre particolarmente veloce.

Una funzione che consiglio di imparare presto è l’analisi della SERP per singola keyword: prima di decidere se attaccare una query, guardi chi occupa le prime dieci posizioni, con quali contenuti e con quale autorevolezza. In dieci anni ho imparato che questa singola abitudine, cinque minuti prima di ogni contenuto, evita la maggior parte degli investimenti editoriali sbagliati. Scrivere un articolo per una SERP dominata da e-commerce, o viceversa una scheda prodotto per una SERP informativa, è il classico errore che nessun volume di ricerca ti perdona.

Analisi dei competitor: vedere il mercato con i loro occhi

La seconda area che uso in ogni progetto è l’analisi della concorrenza. Inserisci un dominio, tuo o altrui, e la piattaforma ti restituisce le keyword per cui si posiziona, le pagine che gli portano più traffico, i competitor organici che condividono le sue SERP, l’andamento nel tempo. Sembra spionaggio, ed è semplicemente il lavoro fatto bene: il posizionamento è pubblico per definizione, e capire perché un concorrente ti sta davanti è il primo passo per raggiungerlo.

Il valore pratico sta nelle domande a cui questa area risponde. Su quali temi il mio concorrente prende traffico che io non intercetto? Quali sue pagine funzionano meglio, e cosa hanno che le mie non hanno? Chi sono i miei competitor organici reali, che spesso non coincidono con i concorrenti commerciali che l’azienda ha in testa? Quest’ultimo punto merita una sottolineatura, perché lo vedo in quasi ogni consulenza: l’imprenditore mi nomina i tre rivali storici del suo settore, apriamo l’analisi e scopriamo che in SERP il traffico glielo tolgono un blog verticale, un marketplace e un sito di comparazione di cui non conosceva l’esistenza. Il mercato organico è un mercato a sé, e va fotografato con i dati, non con le convinzioni.

Strumenti editoriali: dalla keyword al contenuto pubblicato

La terza gamba della suite è quella editoriale, ed è quella che negli anni è cresciuta di più. SEOZoom non si limita a dirti quali keyword inseguire: ti accompagna nella pianificazione del calendario, nella stesura assistita e nella verifica del contenuto pubblicato. L’assistente editoriale analizza la SERP della keyword target e ti indica argomenti da coprire, domande a cui rispondere, lunghezza di riferimento dei contenuti che si posizionano; l’editor integrato valuta il testo mentre scrivi.

Da consulente che lavora molto con redazioni e copywriter, il mio giudizio è positivo con una riserva. Positivo perché questi strumenti alzano la media: un redattore junior che segue le indicazioni dell’assistente editoriale produce un contenuto strutturalmente più solido di uno che scrive a intuito. La riserva è che nessun assistente sostituisce la competenza sul tema e la voce di chi scrive: se tutti seguono gli stessi suggerimenti sulla stessa SERP, i contenuti convergono verso una media indistinguibile, e a vincere è chi aggiunge quello che lo strumento non può suggerire, cioè esperienza reale, dati propri e presa di posizione. L’ho argomentato nella pagina sui vantaggi della SEO copywriting: lo strumento ottimizza, la differenza la fa chi scrive.

C’è poi la parte di scrittura con intelligenza artificiale integrata nella piattaforma. Funziona, nel senso che produce testi corretti e ottimizzati in pochi minuti. Il mio consiglio, che vale per SEOZoom come per qualsiasi generatore: usala per bozze, riassunti, varianti e strutture, mai per pubblicare contenuti non revisionati da una persona competente. Google non penalizza i contenuti perché generati con AI, li penalizza quando non aggiungono nulla; e un flusso editoriale che pubblica testi generici a raffica produce esattamente quel nulla, in scala.

Backlink e autorevolezza: il controllo del profilo

L’area backlink di SEOZoom copre le esigenze fondamentali: vedere chi ti linka, con quali anchor text, quali link acquisisci e quali perdi nel tempo, e confrontare il tuo profilo con quello dei concorrenti. Nella versione attuale si è aggiunta la prospettiva della digital PR, che guarda i link non solo come segnale algoritmico ma come presenza del brand su fonti autorevoli.

Sul piano operativo, il controllo periodico del profilo backlink è una di quelle attività che quasi nessuna PMI fa e che ogni tanto salva un sito. Link tossici accumulati da vecchie campagne disinvolte, attacchi di SEO negativa, fornitori che anni fa hanno comprato pacchetti di link su network spazzatura: tutto questo emerge solo guardando i dati, e conviene guardarli prima che lo faccia un algoritmo. Ho descritto il metodo passo per passo nella guida all’analisi dei backlink, che integra i dati di suite come SEOZoom con quelli di Search Console. Per la profondità del database link, va detto con onestà, gli strumenti internazionali specializzati mantengono un vantaggio sui volumi globali; per un sito che opera sul mercato italiano, la copertura di SEOZoom è più che adeguata al lavoro di controllo e bonifica.

SEO for AI: GEO, AEO e la visibilità nelle risposte generative

Arriviamo alla parte più nuova, quella che nel 2015 non esisteva e che oggi dà il titolo al posizionamento della piattaforma. La ricerca sta cambiando: accanto ai dieci link blu ci sono le AI Overviews di Google, le modalità di ricerca conversazionale e gli assistenti come ChatGPT, Gemini e Perplexity che rispondono direttamente citando le fonti. Google stesso documenta ufficialmente come i contenuti compaiono in queste esperienze nelle sue linee guida sulle funzionalità AI della Ricerca, e il messaggio di fondo è chiaro: la visibilità non si esaurisce più nel ranking classico.

SEOZoom ha costruito su questo un blocco di strumenti dedicati: l’analisi di come l’AI interpreta il brand, il monitoraggio dei prompt (le domande reali che gli utenti fanno ai motori generativi, per verificare se il tuo sito compare tra le fonti citate), la misurazione della presenza nelle AI Overviews. Nel gergo che si sta affermando si parla di GEO, Generative Engine Optimization, e AEO, Answer Engine Optimization: farsi trovare e citare dalle risposte generate, oltre che dai risultati tradizionali.

Il mio giudizio da consulente, con il consueto disclaimer di onestà: questi strumenti servono, e SEOZoom è stata tra le prime piattaforme italiane a offrirli in modo strutturato, ma il settore intero è in una fase pionieristica. Misurare la presenza nei motori generativi è più difficile che misurare un ranking, le metodologie evolvono di mese in mese, e chiunque ti prometta certezze sul “posizionamento su ChatGPT” sta vendendo fumo. Quello che i dati di SEOZoom ti permettono di fare già oggi, e non è poco, è capire se il tuo brand esiste nelle risposte AI del tuo settore, con quali contenuti viene citato e dove invece sono i concorrenti a occupare lo spazio. Sono informazioni che orientano le scelte editoriali, a patto di leggerle come segnali e non come classifiche definitive.

Come uso SEOZoom in consulenza: un flusso di lavoro reale

Le pagine ufficiali ti elencano le funzioni; io ti racconto come si incastrano in un lavoro vero. Questo è, semplificato, il flusso che applico su un nuovo cliente PMI, e credo renda l’idea di cosa significa usare la suite come metodo e non come collezione di strumenti.

Fase uno, la fotografia. Prima ancora di parlare con il cliente apro l’analisi del suo dominio: keyword posizionate, pagine che portano traffico, andamento degli ultimi anni, profilo backlink. In un’ora ho un quadro che una volta richiedeva giorni, e soprattutto arrivo alla prima riunione con domande precise invece che con un questionario generico. Quasi sempre il dato smentisce almeno una convinzione radicata dell’azienda, e quel momento vale più di dieci slide di presentazione.

Fase due, il mercato. Analizzo i competitor organici reali, quelli che i dati indicano, e costruisco la mappa dei temi: dove il cliente è forte, dove è assente, dove c’è spazio non presidiato da nessuno. Da qui nasce la strategia, che è sempre una scelta di priorità: con budget e tempo finiti, quali battaglie combattere per prime. Le pagine con potenziale indicano i frutti bassi, il confronto con i competitor indica gli investimenti di medio periodo.

Fase tre, il piano editoriale e l’esecuzione. Keyword research strutturata, calendario dei contenuti, brief per chi scrive con le indicazioni dell’assistente editoriale, e per ogni contenuto la verifica pre e post pubblicazione. Fase quattro, il monitoraggio: il progetto resta sotto osservazione continua, con report mensili che il cliente riesce a capire. La reportistica della piattaforma qui aiuta molto, perché traduce i numeri in grafici leggibili anche da chi non fa questo mestiere; il valore però non sta nel report, sta nella spiegazione che lo accompagna. Un grafico che sale non dice perché sale, e il perché è quello che il cliente paga.

Nota bene: in questo flusso SEOZoom copre il novanta per cento delle esigenze, ma non tutto. Per gli audit tecnici approfonditi affianco strumenti di scansione dedicati, per i dati reali uso sempre Search Console e Analytics del cliente, e per i mercati esteri servono suite con database internazionali più profondi. Lo dico perché diffido, per mestiere e per indole, di chiunque racconti che un singolo strumento risolve tutto: non è vero per SEOZoom come non è vero per nessun concorrente.

I limiti onesti: cosa SEOZoom non fa (e cosa nessun tool farà mai)

Ecco la sezione che non troverai nelle recensioni scritte per vendere. Dopo dieci anni di uso, questi sono i limiti di cui tenere conto prima di abbonarsi.

Il primo è strutturale: SEOZoom è imbattibile sull’Italia, ma se il tuo business vive su mercati esteri il database italiano non ti basta, e per keyword inglesi, tedesche o francesi le suite internazionali offrono una copertura più profonda. Il secondo è la curva di apprendimento: oltre quaranta strumenti significano che i primi giorni ti perdi, e senza un minimo di formazione rischi di usare il dieci per cento della piattaforma pagandola per intero. L’Academy ufficiale e le guide aiutano, ma il tempo di apprendimento va messo in conto come parte dell’investimento. Il terzo limite è di aspettative: i dati di qualsiasi suite sono stime costruite su campioni e modelli, preziose per decidere ma non infallibili; le uso ogni giorno e ogni tanto trovo volumi sballati o competitor fantasma, ed è normale che sia così.

Poi c’è il limite più importante, che non riguarda SEOZoom ma chi lo compra. Nessuno strumento fa la SEO al posto tuo. La suite ti dice dove sei, cosa fanno i concorrenti e dove c’è spazio: la strategia, i contenuti, le scelte tecniche e la costanza restano lavoro umano. Ho visto aziende abbonarsi convinte di aver “risolto la SEO” e disdire dopo sei mesi senza aver mai aperto il pannello, e la colpa non era del software. Se non hai in casa il tempo o le competenze per agire sui dati, l’abbonamento da solo non sposta nulla: in quel caso il percorso giusto è farsi affiancare, come spiego nella guida alla consulenza SEO professionale per PMI.

Piani e prezzi: come orientarsi senza sbagliare taglia

SEOZoom organizza l’offerta in quattro piani di abbonamento, Essential, Evolution, Power ed Enterprise, con una progressione basata su volumi e profondità: più progetti gestibili, più keyword monitorate, più funzioni AI e di reportistica, fino alle configurazioni su misura con API e supporto dedicato del livello più alto. È disponibile un periodo di prova gratuita, e le cifre aggiornate le trovi sulla pagina ufficiale che descrive piattaforma e piani: non le riporto qui perché i listini cambiano, e una guida che vuoi consultare anche fra un anno deve rimandare alla fonte, non fotografare un prezzo destinato a invecchiare.

Quello che posso darti è il criterio di scelta che uso con i clienti. La domanda non è “quale piano ha più funzioni”, è “quanti progetti segui davvero e chi li lavora”. Un professionista o una PMI con un solo sito parte dal piano d’ingresso e nella maggior parte dei casi ci resta a lungo, perché i limiti si incontrano sui volumi, non sulle funzioni essenziali. Un’agenzia o un consulente con più clienti sale di livello per i progetti multipli e la reportistica brandizzabile. Il salto ai piani superiori ha senso quando entrano in gioco team, volumi editoriali importanti e il monitoraggio AI esteso. Il mio consiglio pratico: parti dalla prova gratuita, misura quante volte apri la piattaforma in una settimana di lavoro normale, e scegli la taglia sull’uso reale, non sulla paura di perderti qualcosa. Ho scritto una guida generale su come scegliere gli strumenti di web marketing in base al budget e il principio è sempre quello: lo strumento giusto è quello che usi.

SEOZoom conviene? A chi sì, a chi dipende

Tiriamo le somme per profili, che è il modo più utile di rispondere. Al netto delle sfumature, questa è la mia matrice dopo dieci anni di osservazione sul campo.

Conviene senza riserve a chi lavora sui contenuti in italiano: blogger professionali, editori, e-commerce con un blog attivo, agenzie e freelance con clientela italiana. Per questi profili è, insieme alla concorrenza diretta italiana, lo standard di fatto, e la profondità del database locale ripaga l’abbonamento. Conviene con consapevolezza alla PMI che vuole internalizzare parte del lavoro SEO: i dati ci sono tutti, ma serve dedicare tempo all’apprendimento, altrimenti si paga un cruscotto che nessuno guarda. Il segnale sociale, peraltro, conferma l’esperienza d’uso: su Trustpilot la piattaforma mantiene una valutazione di 4,8 su 5, con recensioni che citano soprattutto completezza e supporto.

Dipende, invece, per chi opera prevalentemente su mercati esteri, dove conviene una suite internazionale, eventualmente affiancata a SEOZoom per la parte italiana. E dipende per chi cerca solo una funzione specifica, per esempio il solo monitoraggio ranking o la sola analisi backlink: le suite si pagano per l’insieme, e se ti serve un pezzo singolo esistono strumenti verticali più economici. Anche qui, nessuna verità assoluta: budget, competenze interne e mercato di riferimento decidono più di qualsiasi classifica.

Supporto, community e formazione: l’ecosistema attorno al software

Un aspetto che pesa nella vita quotidiana con uno strumento, e che raramente entra nelle comparazioni, è tutto quello che gli sta attorno: assistenza, documentazione, formazione, community. Qui il fatto di essere un prodotto italiano si sente in positivo. Il supporto risponde in italiano e conosce il contesto in cui lavori; la documentazione e le guide sono scritte per il nostro mercato, non tradotte; e attorno alla piattaforma esiste una community di utenti attiva e numerosa, dove le domande operative trovano risposta spesso prima ancora di aprire un ticket.

Sul fronte della formazione, l’Academy ufficiale propone percorsi e masterclass che vanno oltre il semplice “come si usa il software”, entrando nel metodo di lavoro: keyword research, contenuti, lettura dei dati, fino ai temi più recenti legati ai motori AI. Per chi parte da zero è un acceleratore sensato; per chi ha già esperienza resta utile come aggiornamento, visto che la piattaforma evolve di continuo e le funzioni nuove arrivano a ritmo sostenuto. La mia abitudine, che consiglio: quando esce una funzione nuova, mezz’ora di esplorazione con un progetto reale davanti vale più di qualsiasi video introduttivo.

Vale la pena citare anche il lato editoriale del progetto: il blog ufficiale, gli studi di settore e l’osservatorio sui movimenti delle SERP italiane producono materiale che uso spesso come fonte di contesto, anche in giornate in cui il pannello resta chiuso. È un modello di presenza, quello del vendor che pubblica ricerca utile invece che solo promozione, da cui molte aziende italiane avrebbero da imparare; e detto da un consulente indipendente che non ha nulla da vendere in questa pagina, vale come complimento pesato.

Tre casi dal mio archivio: la suite alla prova dei progetti veri

La teoria è utile, ma i casi concreti spiegano meglio. Eccone tre dal mio archivio di consulenza, resi anonimi, che mostrano il tipo di risultato che si ottiene quando i dati della piattaforma incontrano un metodo.

Il primo è un sito editoriale colpito da un update di Google. Il traffico era sceso in modo netto e la redazione brancolava tra ipotesi. L’analisi storica del dominio ha mostrato che il calo non era uniforme: si concentrava su un gruppo di articoli vecchi, sottili, che si cannibalizzavano a vicenda su query simili. Il lavoro di risanamento, fatto di accorpamenti, riscritture e qualche eliminazione, ha usato la piattaforma per decidere pagina per pagina cosa tenere, cosa fondere e cosa lasciar andare. Il recupero non è stato immediato né totale, e lo dico perché la trasparenza vale più del lieto fine: è arrivato nell’arco di alcuni mesi, insieme a una struttura del sito più sana.

Il secondo caso è un e-commerce stagionale che pianificava le campagne “a memoria”, sulla base di quando storicamente partivano gli ordini. La lettura della stagionalità delle keyword di categoria ha mostrato che le ricerche iniziavano settimane prima del picco di vendite: le persone studiano, confrontano e poi comprano. Anticipare i contenuti informativi e le ottimizzazioni su quel calendario reale, invece che sul calendario delle vendite, ha spostato l’ingresso nel funnel molto più a monte, dove la concorrenza era distratta. Nessuna magia: un dato che era lì per tutti, letto al momento giusto.

Il terzo è la classica PMI di servizi convinta che “su Google non c’è spazio, i grandi hanno già preso tutto”. L’analisi del mercato organico ha raccontato un’altra storia: sulle keyword secche del servizio lo spazio era effettivamente occupato, ma l’universo delle domande preliminari dei clienti era quasi deserto, presidiato da forum datati e risposte mediocri. Sei mesi di contenuti costruiti su quelle domande hanno dato al sito la sua prima presenza organica significativa. È il pattern che rivedo più spesso: lo spazio c’è quasi sempre, solo che non è dove l’azienda immagina.

Reportistica e audit: far capire il lavoro a chi lo paga

C’è un aspetto del mestiere che i tool trascuravano da sempre e su cui SEOZoom ha investito bene: comunicare i risultati. Chi fa consulenza lo sa: metà del valore percepito dal cliente passa dalla capacità di spiegare cosa è stato fatto e cosa è cambiato. Report personalizzati, audit automatici di domini, keyword e URL, dashboard esportabili: la parte di reportistica della piattaforma trasforma le analisi in documenti presentabili, e per un’agenzia la possibilità di brandizzarli è un risparmio di ore concreto ogni mese.

Il mio uso tipico prevede un report mensile sintetico per il cliente e un audit più profondo a cadenza trimestrale, quando si rivedono le priorità. Con un’avvertenza che ripeto sempre: il report automatico è la base, non il prodotto finito. I numeri senza interpretazione generano più domande che risposte, e un grafico in calo consegnato senza spiegazione produce una telefonata preoccupata, non fiducia. Lo strumento prepara la tavola; la lettura, il contesto e le decisioni restano il lavoro del professionista, ed è giusto che il cliente paghi per quelle, non per un PDF.

I primi 30 giorni con SEOZoom: da dove cominciare

Chiudo la parte operativa con il percorso che suggerisco a chi parte da zero, pensato per non affogare nei quaranta strumenti. Prima settimana: crea il progetto per il tuo sito, collega Search Console e Analytics, e limita l’esplorazione alla panoramica: impara a leggere keyword posizionate, pagine principali e andamento, senza toccare altro. Seconda settimana: apri l’analisi dei competitor, identifica i tre concorrenti organici reali e studia da dove prendono traffico. Terza settimana: entra nella keyword research, parti dai temi del tuo business e costruisci la prima lista di opportunità, usando l’analisi della SERP prima di innamorarti di qualsiasi keyword. Quarta settimana: scegli le tre pagine con più potenziale segnalate dalla piattaforma e ottimizzale, così vedi il ciclo completo dato, intervento e risultato sul tuo sito.

Un mese così costruisce le fondamenta: da lì in poi puoi allargarti a piano editoriale, backlink e strumenti AI con una base solida. E se preferisci accorciare la curva, la formazione ufficiale della piattaforma copre bene i fondamentali, mentre per la strategia sul tuo caso specifico il confronto con un professionista resta la scorciatoia più efficiente. Un ultimo suggerimento organizzativo che do a tutti i clienti: fissa in agenda un appuntamento settimanale ricorrente di un’ora con la piattaforma, sempre lo stesso giorno. La costanza batte l’intensità: un’ora a settimana per un anno produce più risultati di tre giornate full immersion seguite da mesi di abbandono, perché la SEO premia chi osserva le tendenze nel tempo, non chi guarda i dati una volta e li dimentica.

Tutorial rapido: le cinque analisi da imparare subito

Chi cerca un tutorial su SEOZoom di solito vuole una cosa sola: capire quali analisi fare, in che ordine e cosa guardare nei risultati. Queste sono le cinque che uso più spesso e che, da sole, coprono la maggior parte del lavoro quotidiano.

La prima è l’analisi di un dominio. Inserisci un sito qualsiasi e leggi tre cose in quest’ordine: l’andamento del traffico stimato negli anni (cresce, cala, ha subito scossoni in corrispondenza degli update di Google?), le keyword posizionate divise per pagina di SERP, e le pagine che portano più traffico. Con questi tre dati ti fai un’opinione fondata su qualunque sito in dieci minuti. La seconda è l’analisi di una keyword: volume, stagionalità, difficoltà, e soprattutto la SERP attuale con i siti che la occupano. La terza è l’analisi di un singolo URL, utile quando vuoi capire perché una pagina specifica, tua o di un concorrente, funziona: per quali query si posiziona, con che stabilità e con quale evoluzione nel tempo.

La quarta analisi è il confronto tra domini: metti il tuo sito accanto a due o tre concorrenti e guardi le keyword condivise e quelle esclusive. Le keyword dove loro ci sono e tu no sono, in prima approssimazione, il tuo piano editoriale dei prossimi mesi. La quinta è l’audit di pagina rispetto a una keyword: la piattaforma confronta il tuo contenuto con quelli che si posizionano meglio e ti segnala cosa manca. Nessuna di queste analisi richiede competenze avanzate: richiedono l’abitudine di farle prima di decidere, che è esattamente la differenza tra lavorare con i dati e lavorare a sensazione.

SEOZoom e gli strumenti gratuiti di Google: perché servono entrambi

Una domanda che mi sento fare spesso dalle PMI: “ma se Search Console è gratuita, perché dovrei pagare una suite?”. È una domanda giusta, e la risposta sta nella differenza di prospettiva. Gli strumenti di Google ti mostrano il tuo sito visto da Google: query reali, clic reali, problemi di scansione e indicizzazione. Sono dati insostituibili, e infatti qualsiasi lavoro serio parte da lì. Quello che non ti danno è il contesto: non vedi i concorrenti, non vedi le keyword su cui non sei ancora posizionato, non hai stime di difficoltà, non hai strumenti editoriali.

SEOZoom lavora esattamente su quel contesto: il mercato attorno al tuo sito. La combinazione ideale, quella che uso in ogni progetto, è tenerli insieme: la suite per la strategia e l’analisi competitiva, gli strumenti di Google per la verità sul tuo traffico e sulla salute tecnica. Chi usa solo la suite ragiona su stime; chi usa solo Search Console naviga senza mappa del territorio. Insieme, si completano; ed è per questo che l’integrazione diretta dei dati Google dentro i progetti SEOZoom è una delle funzioni più sensate della piattaforma.

SEOZoom per e-commerce e siti aziendali: uso oltre il blog

La piattaforma è nata con una forte impronta editoriale, e ancora oggi dà il meglio su siti ricchi di contenuti. Questo non significa che un e-commerce o un sito aziendale di servizi non ne tragga valore: significa che l’uso cambia. Per un e-commerce, le aree più redditizie sono l’analisi delle keyword transazionali e commerciali (cosa cercano le persone quando sono pronte a comprare, con quali parole, con che stagionalità), lo studio dei competitor che presidiano le SERP di prodotto e la caccia alle keyword dove i grandi marketplace lasciano spazio. La stagionalità dei volumi, in particolare, è oro per chi pianifica campagne e scorte: sapere con mesi di anticipo quando esplode la domanda di una categoria vale più di molti report.

Per un sito aziendale di servizi il discorso si concentra sulle query locali e su quelle informative che intercettano il cliente prima della decisione. Qui la suite aiuta a scoprire un fatto che sorprende quasi tutti i miei clienti PMI: la maggior parte del traffico potenziale non sta sulle keyword secche del servizio, che sono poche e contese, ma sulle domande che il cliente si fa prima, e che quasi nessun concorrente presidia con contenuti seri. Trovare quelle domande è un lavoro di keyword research che la piattaforma rende sistematico invece che casuale.

Gli errori più comuni di chi inizia (e come evitarli)

Dieci anni di affiancamenti mi hanno mostrato sempre gli stessi inciampi, quindi tanto vale elencarli: se stai per abbonarti, questa sezione ti farà risparmiare qualche mese.

Errore uno: monitorare keyword di vanità. Cinquanta keyword monitorate di cui trenta sono varianti del nome del brand o query da diecimila ricerche fuori portata. Monitora invece le keyword che possono portare clienti e su cui puoi realisticamente competere. Errore due: guardare i dati ogni giorno e agire mai. Il ranking oscilla per natura, e il controllo compulsivo quotidiano produce solo ansia; meglio una revisione seria a settimana e il tempo risparmiato investito nel produrre o migliorare contenuti. Errore tre: prendere ogni suggerimento automatico come un ordine. Gli strumenti segnalano, il professionista valuta: alcune segnalazioni non si applicano al tuo caso, altre vanno pesate contro costi e benefici. Errore quattro: ignorare la parte di apprendimento, saltando la formazione per andare “a intuito” su una piattaforma con decine di strumenti. Un paio di giornate investite sui fondamentali moltiplicano il ritorno dell’abbonamento per tutti gli anni successivi.

L’errore numero cinque merita il paragrafo finale: aspettarsi risultati dallo strumento invece che dal lavoro. La suite misura e indirizza; i risultati arrivano da contenuti migliori, siti tecnicamente sani e pazienza strategica. Chi ti promette che basta un abbonamento sta vendendo l’illusione, non la SEO.

Riepilogo dei punti chiave

SEOZoom è la suite SEO italiana di riferimento, fondata nel 2015 e oggi evoluta in piattaforma che unisce SEO, contenuti, analisi competitor e monitoraggio della visibilità nei motori AI (GEO e AEO). I suoi punti di forza: profondità del database keyword italiano, area Progetti con integrazione Search Console e Analytics, strumenti editoriali che guidano la produzione di contenuti, analisi competitor e backlink adeguate al mercato italiano. I limiti onesti: copertura estera inferiore alle suite internazionali, curva di apprendimento reale (oltre 40 strumenti) e la regola che vale per ogni tool: i dati non fanno la strategia, servono tempo e competenze per agire. Quattro piani di abbonamento a progressione di volumi, con prova gratuita; la scelta giusta dipende da quanti progetti segui e da chi li lavora. Consigliata a chi produce contenuti in italiano e a PMI disposte a investirci tempo; da affiancare ad altri strumenti per mercati esteri o audit tecnici avanzati.

Domande frequenti su SEOZoom

Cos’è SEOZoom in poche parole?

SEOZoom è una suite italiana di strumenti per la SEO e la visibilità online, fondata nel 2015. Con un unico abbonamento permette di monitorare il posizionamento di uno o più siti, fare keyword research sul mercato italiano, analizzare i concorrenti, controllare i backlink, pianificare e ottimizzare contenuti e misurare la presenza del brand nelle risposte dei motori AI. È particolarmente forte sul database di keyword in lingua italiana.

A cosa serve SEOZoom?

Serve a lavorare sulla visibilità organica con i dati invece che a intuito: capire per quali parole chiave un sito si posiziona, quali pagine hanno potenziale di crescita, cosa fanno i concorrenti, quali contenuti produrre e come ottimizzarli. Le aree principali sono il monitoraggio progetti, l’analisi di domini e keyword, gli strumenti editoriali, l’analisi backlink e il monitoraggio della visibilità nelle AI Overviews e nei motori generativi.

Quanto costa SEOZoom?

L’abbonamento è organizzato in quattro piani (Essential, Evolution, Power ed Enterprise) con una progressione basata su numero di progetti, keyword monitorate, funzioni AI e reportistica; è previsto anche un periodo di prova gratuita. I listini vengono aggiornati nel tempo, quindi per le cifre correnti conviene consultare direttamente la pagina prezzi del sito ufficiale. Come criterio di scelta: un singolo sito sta comodo nel piano d’ingresso, agenzie e team hanno bisogno dei livelli superiori.

Qual è il miglior tool SEO?

Non esiste un “migliore” assoluto: esiste lo strumento giusto per il tuo mercato e il tuo modo di lavorare. Per chi opera su siti e clienti italiani, SEOZoom è tra i riferimenti grazie alla profondità del database locale. Per progetti internazionali, le grandi suite estere offrono database globali più completi. In ogni caso, la base gratuita resta Google Search Console: nessuno strumento a pagamento la sostituisce, semmai la completa con l’analisi dei competitor e del mercato.

SEOZoom è adatto a una PMI senza un esperto SEO interno?

Sì, a una condizione: che qualcuno in azienda dedichi tempo a imparare a leggere i dati e ad agire di conseguenza. La piattaforma è ricca e la curva di apprendimento esiste; l’abbonamento rende quando viene usato con costanza, non quando resta un cruscotto aperto di rado. Se in azienda mancano tempo o competenze, le alternative sensate sono formare una risorsa interna o farsi affiancare da un consulente che usi lo strumento dentro un metodo di lavoro.

Come si impara a usare SEOZoom?

Il percorso più efficace è graduale: prima il progetto del proprio sito con l’integrazione di Search Console e Analytics, poi l’analisi dei concorrenti, poi la keyword research e infine gli strumenti editoriali e AI. La formazione ufficiale della piattaforma (guide e Academy) copre bene i fondamentali. Un mese di uso guidato sulle cinque analisi di base (dominio, keyword, URL, confronto competitor, audit di pagina) è sufficiente per diventare operativi.

Dieci anni dopo: il bilancio di chi la usa davvero

Quando pubblicai la prima versione di questa guida, SEOZoom era una scommessa italiana in un mercato dominato da suite straniere. Dieci anni dopo la scommessa è vinta: è diventata lo strumento di riferimento per chi lavora sulla visibilità in Italia, ha attraversato il passaggio all’era dell’AI ampliando il proprio campo, e resta fedele all’idea originale di mettere tutto il lavoro in un unico posto. I limiti esistono e li hai letti; nessuno di essi cambia il giudizio complessivo, a patto di ricordare la regola che vale per ogni strumento di questo mestiere: i dati indicano la strada, ma il cammino lo fai tu, con contenuti, tecnica e costanza. Vale nel 2026 come valeva nel 2015, e sono pronto a scommettere che varrà anche alla prossima riscrittura di questa guida, qualunque forma avrà la ricerca per allora.

Se vuoi capire come inserire SEOZoom (o gli strumenti che già possiedi) in una strategia costruita sul tuo mercato e sul tuo sito, parliamone. Prenota una consulenza strategica: scegli un orario dal mio calendario e trasformiamo i dati in un piano di lavoro concreto.