Keyword density: perché non esiste una percentuale ideale (e cosa conta nel 2026)

La keyword density è la percentuale di volte in cui una parola chiave compare in una pagina rispetto al totale delle parole del testo. Fin qui la definizione da manuale. La domanda che porta migliaia di persone su questa pagina ogni anno, però, è un’altra: esiste una percentuale ideale? Te lo dico subito, senza girarci intorno: no, non esiste, non è mai esistita in modo scientifico e chi ti indica un numero preciso di solito ha qualcosa da venderti. Questo articolo è nato nel 2011, sull’onda di un celebre video di Matt Cutts, e la tesi di allora era già questa. Quindici anni dopo ho scelto di riscriverlo da capo, non per cambiare la risposta, ma per spiegarti quello che nel frattempo è cambiato attorno alla risposta: come i motori di ricerca sono passati dal contare le parole al comprenderle, cosa guardano oggi le AI Overviews quando pescano un contenuto, e perché la keyword density, morta come leva di posizionamento, resta viva come strumento diagnostico. Chi scrive lavora nel digitale dal 1993 e la density l’ha usata quando funzionava davvero: so quando è nata la leggenda, so chi l’ha alimentata e so esattamente quando è morta.

Libro in omaggio Vuoi portare l'AI nella tua azienda? Scarica gratis «Il mio collega si chiama Claude»: 18 mesi di implementazione reale dell'intelligenza artificiale in una PMI italiana, raccontati senza filtri. Mandamelo in PDF → PDF gratuito · niente carta di credito

Cos’è la keyword density e come si calcola

Partiamo dalla base, perché senza la formula il resto del discorso non si capisce. La keyword density si calcola dividendo il numero di occorrenze della parola chiave per il numero totale di parole del testo, moltiplicando poi il risultato per cento. Se in un articolo di 1.000 parole la tua keyword compare 12 volte, la densità è dell’1,2%. Tutto qui. Nessuna magia, nessun algoritmo segreto: una divisione da scuola elementare.

La formula si complica leggermente con le keyphrase, cioè le parole chiave composte da più termini. Per una frase chiave come “consulenza seo per aziende” alcuni strumenti contano l’intera sequenza come una singola occorrenza, altri pesano i singoli termini, altri ancora calcolano densità separate per ogni combinazione di due o tre parole. È uno dei motivi per cui due density checker diversi, sullo stesso identico testo, restituiscono spesso percentuali diverse. Vale la pena tenerlo a mente: se il numero cambia a seconda dello strumento che lo misura, quel numero difficilmente può essere un fattore di ranking affidabile.

Analisi gratuita Il tuo sito è invisibile su Google e sulle AI? Richiedi l'analisi gratuita del tuo sito: posizionamento sui motori di ricerca, visibilità sulle intelligenze artificiali e gli errori che ti stanno costando clienti. Richiedi l'analisi gratuita → Report concreto, senza impegno

C’è poi una questione ancora più concreta: densità rispetto a cosa? Al testo del corpo? Al title? Agli heading? All’HTML completo, che include menu, footer e widget? Ogni tool fa scelte diverse, e Google, dal canto suo, non ha mai pubblicato una definizione operativa di keyword density, per la semplice ragione che non la usa come metrica. Prima ancora di chiederti quale sia la percentuale giusta, insomma, dovresti chiederti se la domanda abbia senso. E per capirlo bisogna fare un passo indietro, perché la scelta delle parole chiave giuste resta un lavoro serissimo: si chiama keyword research, ed è quello il punto in cui si vince o si perde una strategia, non nel conteggio delle ripetizioni.

Da dove nasce il mito della percentuale ideale

Per capire perché il mito della percentuale magica sia così duro a morire bisogna tornare agli anni in cui, effettivamente, funzionava. Parlo della fine degli anni Novanta e dei primissimi anni Duemila, l’era di AltaVista, di Lycos e dei primi Google. Io c’ero, e posso testimoniare: allora i motori di ricerca erano essenzialmente dei contatori di parole. La loro capacità di comprendere un testo era rudimentale, e la frequenza di un termine era uno dei pochi segnali disponibili per stimare la pertinenza di una pagina rispetto a una ricerca.

In quel contesto, ripetere la parola chiave pagava davvero. Chi faceva SEO all’epoca ricorda pagine con la keyword infilata ovunque: nel title, in ogni heading, nel testo ogni due righe, nel meta tag keywords (pace all’anima sua), perfino in fondo alla pagina in testo bianco su sfondo bianco. Erano trucchi grossolani, ma per qualche anno hanno funzionato. Ed è lì che nasce la leggenda: se ripetere la keyword migliorava il posizionamento, doveva esistere una dose ottimale, una percentuale perfetta oltre la quale si esagerava e sotto la quale si era troppo timidi. Il 2%, il 3%, il 5,5%: ognuno aveva la sua ricetta, e fiorirono software che promettevano di calcolarla al decimale.

Poi Google cominciò a chiudere il rubinetto. L’update Florida, nel novembre 2003, fu il primo colpo serio: da un giorno all’altro migliaia di siti sovra-ottimizzati sparirono dalle prime pagine, e con loro l’idea che bastasse ripetere una parola per posizionarsi. Chi lavorava nel settore ricorda quel novembre come uno spartiacque. Gli anni successivi furono una lunga rincorsa tra chi cercava nuove soglie “sicure” e un algoritmo che diventava sempre più bravo a riconoscere i testi scritti per i motori invece che per le persone. La percentuale ideale continuava a circolare nei forum, ma somigliava sempre più a un oroscopo: ognuno leggeva la propria.

Cosa disse Matt Cutts nel 2011 (e perché aveva ragione)

Nell’estate del 2011 Matt Cutts, allora responsabile del team antispam di Google, rispose in video alla domanda diretta: qual è la keyword density ideale? La sua risposta merita di essere ricordata, perché in poche frasi smontò il mito meglio di mille articoli. Molte persone, disse, pensano che esista una sorta di ricetta, come quella per fare i biscotti: seguila alla lettera e ti posizionerai al primo posto. Ma i motori di ricerca non funzionano così.

Cutts spiegò il meccanismo con un’immagine semplice. La prima volta che menzioni un termine, il motore pensa: interessante, questa pagina parla di questo argomento. La seconda occorrenza conferma il tema. Ma andando avanti il beneficio incrementale cala rapidamente, fino ad azzerarsi. E se insisti a ripetere il termine ancora e ancora, entri nel territorio del keyword stuffing, dove la ripetizione non solo non aiuta, ma inizia a danneggiarti. La sua raccomandazione pratica era disarmante nella sua semplicità: scrivi il testo, poi leggilo ad alta voce, o fallo leggere a qualcuno, e chiedi se suona artificiale o contorto. Se la lettura scorre naturale, hai fatto un buon lavoro.

Chiudeva con una frecciata che sottoscrivo parola per parola, oggi come allora: se qualcuno ti garantisce una percentuale ferrea, è perché probabilmente sta cercando di venderti un software per la keyword density. Guarda caso, a quindici anni di distanza, la prima pagina di Google per questa ricerca è ancora piena di density checker gratuiti che vivono esattamente di quel mito. Alcune cose non cambiano mai.

Perché la keyword density non è un fattore di ranking

Il video di Cutts chiudeva la questione sul piano teorico, ma è quello che è successo dopo a chiuderla sul piano tecnico. Dal 2011 a oggi Google ha attraversato una serie di rivoluzioni algoritmiche che hanno progressivamente reso irrilevante il conteggio delle occorrenze, e ripercorrerle aiuta a capire perché nessuna percentuale potrà mai tornare a funzionare.

Panda, dal 2011, cominciò a valutare la qualità complessiva dei contenuti, penalizzando i siti pieni di testi sottili e ripetitivi. Hummingbird, nel 2013, riscrisse il motore semantico: da lì in poi Google smise di cercare corrispondenze esatte tra la query e le parole della pagina e iniziò a interpretare l’intento della ricerca. RankBrain, nel 2015, introdusse il machine learning nella comprensione delle query mai viste prima. BERT, nel 2019, portò la comprensione del linguaggio naturale a livello di contesto: preposizioni, sfumature, relazioni tra le parole. E l’Helpful Content System, integrato poi nel core dell’algoritmo, ha formalizzato il principio che i contenuti devono essere scritti per le persone, non per i motori. Non è uno slogan: è documentazione ufficiale. Google dedica una pagina intera delle sue linee guida a spiegare come creare contenuti utili, affidabili e pensati per le persone, e in quella pagina la parola chiave compare in un solo contesto: la domanda di autovalutazione che chiede se il tuo contenuto sembri scritto inseguendo i motori di ricerca. Se la risposta è sì, per Google è un segnale negativo.

Questo significa che le parole chiave non contano più nulla? No, e qui sta l’equivoco opposto, altrettanto diffuso. Le parole contano eccome: se una pagina non menziona mai il tema che vuole intercettare, difficilmente verrà considerata pertinente. Il punto è che il rapporto tra occorrenze e posizionamento non è lineare e non è isolabile in una soglia. La keyword deve esserci dove serve, nel title, nel primo paragrafo, in qualche heading se ci sta in modo naturale. Dopo di che, il valore aggiunto non viene dalla ripetizione ma dalla copertura: sinonimi, entità correlate, domande a cui rispondi, profondità con cui tratti l’argomento. È il passaggio dalla SEO delle stringhe alla SEO semantica, e chi continua a contare le parole sta giocando a un gioco che non esiste più.

Keyword stuffing: l’unico numero che conta è “troppo”

Se non esiste una percentuale ideale, esiste però una soglia oltre la quale la ripetizione diventa un problema conclamato. Si chiama keyword stuffing, ed è l’unica cosa che Google abbia mai messo nero su bianco in materia di densità delle parole chiave. Le norme antispam della Ricerca Google lo elencano esplicitamente tra le pratiche vietate: riempire una pagina di parole chiave o numeri nel tentativo di manipolare il posizionamento, inserire elenchi di città e regioni per cui si vorrebbe apparire, ripetere le stesse parole o frasi così spesso da rendere il testo innaturale.

Nota il criterio: innaturale. Non c’è una percentuale nemmeno qui. Google non dice “oltre il 4% è stuffing”, dice che è stuffing quando la ripetizione degrada l’esperienza di lettura. Il confine è qualitativo, non quantitativo, e questo è coerente con tutto il resto dell’impianto: un testo di 300 parole con la keyword ripetuta 15 volte è quasi certamente spazzatura, mentre una guida tecnica di 5.000 parole può contenere lo stesso termine 60 volte senza che nessun lettore se ne accorga, perché il termine è semplicemente il nome della cosa di cui si parla.

Nella mia esperienza di audit, il keyword stuffing “classico”, quello fatto in malafede, è ormai raro: è talmente noto che quasi nessuno ci prova più. Quello che vedo continuamente è lo stuffing involontario, figlio di due genitori moderni. Il primo è il plugin SEO usato come semaforo: l’autore riscrive il testo finché la spia della densità non diventa verde, e il risultato è un articolo che suona come una segreteria telefonica. Il secondo, molto più recente e molto più interessante, è l’intelligenza artificiale usata male. Ma su questo torno tra poco, perché è il cuore del discorso sul 2026.

Cosa misurare al posto della density

Bene, la density non serve. E allora cosa guardo, concretamente, quando devo capire se un testo è ottimizzato? Ti propongo quattro assi di valutazione che uso nella pratica quotidiana, in ordine di importanza.

Il primo è la copertura dell’intento. Prendi la tua parola chiave, guarda la SERP reale e chiediti: le dieci pagine che si posizionano rispondono a quale domanda? Il tuo testo risponde alla stessa domanda, e possibilmente anche a quelle immediatamente successive che il lettore si porrà? Questo vale più di qualsiasi percentuale, perché è esattamente ciò che l’algoritmo cerca di stimare. Il secondo asse sono le co-occorrenze: i termini che in un testo competente su quell’argomento compaiono naturalmente insieme alla keyword. Se scrivi di keyword density e nel testo non compaiono mai parole come stuffing, ranking, occorrenze o percentuale, qualcosa non torna. Non serve un tool per capirlo: serve conoscere l’argomento.

Il terzo asse è la distribuzione, che è cosa ben diversa dalla densità. Dove compare la parola chiave? Nel title, nel primo paragrafo, in un H2 pertinente? Una keyword ben distribuita in punti strategici vale più di dieci ripetizioni ammassate in un unico blocco. Il quarto asse, per chi vuole un approccio più quantitativo, è l’analisi comparativa alla WDF*IDF: invece di misurare il tuo testo in assoluto, lo confronti con i testi che si posizionano davvero, guardando quali termini usano e con che peso relativo. Non è una formula magica nemmeno questa, ma almeno parte da un principio sensato: la pertinenza è relativa al contesto competitivo, non a una soglia universale.

E la lunghezza? Domanda inevitabile, perché density e lunghezza sono matematicamente legate. Anche qui la risposta non è un numero: il testo deve essere lungo quanto serve per coprire l’argomento al livello di profondità che la SERP richiede, né una parola di più per gonfiare il conteggio, né una di meno per pigrizia. Un testo abbastanza lungo, peraltro, risolve la densità da solo: c’è spazio per inserire le keyword in modo naturale, per usare le varianti, per respirare. Era il consiglio di Cutts nel 2011 ed è ancora il consiglio giusto nel 2026.

La keyword density nell’era delle AI Overviews

Arriviamo al presente. Oggi una fetta crescente delle ricerche non produce nemmeno più il classico elenco di dieci link blu: produce una risposta generata dall’intelligenza artificiale, le AI Overviews, che sintetizza le fonti e le cita a lato. Per chi produce contenuti la domanda è ovvia: come si “ottimizza” per queste risposte? E la keyword density c’entra qualcosa?

La risposta di Google, ancora una volta, è documentata: per comparire nelle funzionalità AI della Ricerca non servono ottimizzazioni aggiuntive o speciali, valgono le stesse best practice pensate per le persone. Puoi crederci o essere scettico, ma la logica tecnica sta in piedi: i modelli linguistici che generano queste risposte non contano le occorrenze, rappresentano i concetti. Quando un LLM “legge” la tua pagina, la trasforma in una rappresentazione semantica in cui la ripetizione della stessa identica stringa non aggiunge informazione. Aggiungono informazione i fatti, i dati, le definizioni chiare, le risposte esplicite a domande specifiche, la struttura che rende ogni sezione comprensibile anche estratta dal contesto.

È interessante notare il paradosso: la ricerca generativa premia esattamente le qualità che il keyword stuffing distrugge. Un paragrafo che ripete ossessivamente la parola chiave è un paragrafo che contiene meno fatti, meno chiarezza, meno materiale citabile. In pratica, ottimizzare la densità nel 2026 non è solo inutile: è attivamente controproducente per la visibilità nelle risposte AI, che si nutrono di frasi dense di significato, non dense di keyword. Se c’è un consiglio operativo per l’era delle AI Overviews è questo: scrivi ogni sezione come se dovesse essere citata da sola, con la domanda chiara nell’heading e la risposta completa nei primi periodi. Il resto è rumore.

A cosa serve davvero la density nel 2026: fare diagnosi

E adesso la parte che non troverai negli altri articoli in prima pagina, quasi tutti scritti da chi ha un density checker da farti usare. Dopo trent’anni passati a costruire e revisionare siti, la keyword density io la uso ancora. Non per ottimizzare: per diagnosticare. Morta come leva di posizionamento, è diventata una spia sul cruscotto, e negli ultimi due anni è tornata utilissima per una ragione precisa: i testi generati male con l’intelligenza artificiale.

Ti racconto un caso recente, ovviamente anonimizzato. Una PMI mi chiede un audit perché il blog aziendale, una settantina di articoli pubblicati in pochi mesi, non produce risultati. Apro i testi e l’occhio cade subito su un pattern: la parola chiave principale ripetuta in apertura di quasi ogni paragrafo, sempre nella stessa forma esatta, mai una variante, mai un pronome. Faccio girare un conteggio delle occorrenze, la vecchia cara density, e i numeri confermano: densità sistematicamente sopra il 3%, distribuzione perfettamente uniforme, quasi meccanica. Nessun essere umano scrive così. Era il prodotto di prompt frettolosi del tipo “scrivi un articolo SEO sulla keyword X e ripetila spesso”, dati in pasto a un modello linguistico che ha eseguito alla lettera. Il risultato: settanta articoli che sommati facevano il profilo perfetto del contenuto sovra-ottimizzato, su un dominio giovane e senza autorevolezza. La strategia di recupero è un’altra storia, ma la diagnosi è partita da lì: da un conteggio che, come metrica di ottimizzazione, dichiaro morto da quindici anni.

Questo è il paradosso che rende la density di nuovo interessante: l’AI generativa ha riportato in circolazione, su scala industriale, i difetti di scrittura del 2004. Ripetizione ossessiva della forma esatta, assenza di varianti, uniformità innaturale della distribuzione. Sono tutti pattern che un semplice conteggio di frequenza fa emergere in pochi secondi. Uso la density così, come un medico usa la temperatura corporea: la febbre non dice quale sia la malattia, ma dice in fretta che qualcosa non va. Una densità anomala, in eccesso o distribuita in modo troppo regolare, non dice perché il testo sia debole, ma dice immediatamente che va riletto con attenzione. E ammetto volentieri il limite dello strumento: una densità normale non certifica nulla. Un testo può avere numeri perfetti ed essere comunque vuoto, generico, inutile. La spia spenta non garantisce che il motore funzioni.

Come controllare un testo in cinque minuti

Chiudiamo con l’operatività, perché a questo punto la domanda legittima è: cosa faccio, concretamente, prima di pubblicare? Ecco la procedura essenziale che consiglio, cinque minuti in tutto.

Primo passo: leggi il testo ad alta voce, o fallo leggere a un collega. Il test di Cutts del 2011 resta il singolo controllo più efficace mai inventato, perché l’orecchio umano riconosce l’innaturalezza molto prima di qualsiasi algoritmo. Se una frase ti fa inciampare o ti suona ripetitiva, lo è. Secondo passo: verifica la presenza della keyword nei punti che contano davvero, cioè title, primo paragrafo e almeno un heading, dove ci sta senza forzature. Terzo passo: controlla le varianti. Il testo usa sinonimi, forme flesse, riformulazioni naturali? O martella sempre la stessa identica stringa? Quarto passo: se il testo è stato generato o assistito dall’AI, fai girare un conteggio delle occorrenze e guarda la distribuzione oltre che la percentuale. Ripetizioni a intervalli regolari sono la firma tipica del prompt pigro. Quinto passo: chiediti se ogni sezione risponde a una domanda che il lettore si pone davvero, perché è questo, alla fine, che decide il posizionamento.

Una nota sul semaforo dei plugin SEO, visto che è la fonte più comune di ansia da densità: quegli indicatori sono promemoria, non giudici. Se la spia della keyword è arancione ma il testo scorre bene e copre l’argomento, pubblica sereno. Nessun crawler di Google verrà mai a leggere il punteggio del tuo plugin. Detto questo, se dopo tutti i controlli i risultati continuano a non arrivare, il problema quasi mai è nel conteggio delle parole: è nella strategia. E lì il fai da te mostra i suoi limiti, perché servono dati, esperienza e una visione d’insieme che nessun checker gratuito può darti. È esattamente il tipo di lavoro che affronto nei percorsi di consulenza SEO per aziende e professionisti.

Riepilogo dei punti chiave

La keyword density è la percentuale di occorrenze di una parola chiave rispetto al totale delle parole di una pagina. Non esiste una percentuale ideale: Google non usa la densità come fattore di ranking e lo ha ribadito dal 2011 (Matt Cutts) fino alla documentazione attuale su contenuti utili e funzionalità AI. Il mito nasce negli anni Novanta, quando i motori contavano le parole, ed è morto con gli update semantici (Panda, Hummingbird, RankBrain, BERT, Helpful Content). L’unico limite reale è il keyword stuffing, vietato dalle norme antispam quando la ripetizione rende il testo innaturale. Al posto della densità conviene misurare copertura dell’intento, co-occorrenze, distribuzione della keyword nei punti strategici e confronto competitivo. Nel 2026 la density resta utile solo come strumento diagnostico: densità anomale e distribuzioni troppo regolari sono la spia tipica dei testi generati male con l’AI. La regola finale non cambia: scrivi per le persone, con la keyword dove serve e un testo che risponde a domande reali.

Domande frequenti sulla keyword density

Cos’è la keyword density?

La keyword density è la percentuale di volte in cui una parola chiave compare in una pagina rispetto al numero totale di parole del testo. Si calcola dividendo le occorrenze della keyword per il totale delle parole e moltiplicando per cento. È una metrica descrittiva, non un fattore di ranking: Google non utilizza una soglia di densità per posizionare le pagine.

Come si calcola la keyword density su 1.000 parole?

Dividi il numero di occorrenze della parola chiave per 1.000 e moltiplica per cento. Se la keyword compare 10 volte in un testo di 1.000 parole, la densità è dell’1%; se compare 25 volte, è del 2,5%. Attenzione alle keyphrase composte da più termini: strumenti diversi le conteggiano in modo diverso, quindi la stessa pagina può restituire percentuali differenti a seconda del tool usato.

Qual è la percentuale ideale di keyword density?

Non esiste una percentuale ideale. Google non ha mai indicato una soglia ottimale e i suoi sistemi valutano pertinenza e utilità del contenuto, non il conteggio delle ripetizioni. Le percentuali che circolano online (2%, 3%, 5%) non hanno base scientifica. La keyword deve comparire dove serve, come nel title, nel primo paragrafo e in qualche heading, e il resto del testo deve coprire l’argomento in modo naturale e completo.

Il keyword stuffing viene penalizzato da Google?

Sì. Il keyword stuffing, cioè riempire una pagina di parole chiave ripetute fino a rendere il testo innaturale, è esplicitamente vietato dalle norme antispam della Ricerca Google. Non esiste una soglia numerica: il criterio è qualitativo. Le pagine che praticano stuffing possono perdere posizioni o essere escluse dai risultati, e i testi generati con l’AI senza revisione sono oggi una delle cause più frequenti di stuffing involontario.

La keyword density conta ancora nel 2026?

Come leva di posizionamento no: i sistemi di Google e le AI Overviews valutano i contenuti a livello semantico, non contando le occorrenze. La density resta però utile come strumento diagnostico: una densità molto alta o una distribuzione innaturalmente regolare delle ripetizioni è la spia tipica di un testo sovra-ottimizzato o generato male con l’intelligenza artificiale, e segnala che il contenuto va riscritto.

Dove finisce il conteggio e comincia la SEO

Quindici anni fa questo articolo chiudeva dicendo che non esiste una regola ferrea e che chi la promette vuole venderti un software. Riscrivendolo da capo nel 2026, con quindici anni di update algoritmici e una rivoluzione AI nel mezzo, la chiusura resta identica, e questa stabilità è essa stessa la risposta: la keyword density non era un fattore di ranking allora e non lo è oggi. Quello che è cambiato è il contorno. I motori sono passati dal contare le parole al comprenderle, le risposte generative hanno alzato ulteriormente il prezzo dei contenuti vuoti, e la vecchia density ha trovato una seconda vita come strumento di diagnosi dei testi scritti male, umani o artificiali che siano. Usa le parole chiave dove hanno senso, scrivi testi che rispondono a domande vere, leggi ad alta voce prima di pubblicare. E se i risultati non arrivano, cerca il problema nella strategia, non nel contatore.

Prenota una consulenza strategica: se vuoi capire perché il tuo sito non si posiziona come dovrebbe, prenota una sessione di lavoro con me e analizziamo insieme contenuti, dati e priorità.