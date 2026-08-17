Pillar article: come si costruisce e perché la maggior parte fallisce

Un pillar article non è un articolo lungo. È una struttura, e come tutte le strutture può reggere per anni oppure cedere nel punto in cui nessuno guarda. La differenza tra i due esiti raramente dipende dalla qualità della scrittura: dipende da come quel contenuto si incastra con tutto il resto del sito e da cosa succede nei mesi successivi alla pubblicazione. Questa guida parte dalle fondamenta, il concetto di silo tematico, e arriva dove quasi nessuno arriva: i tre modi in cui un pillar smette di funzionare, come diagnosticarli e quando conviene semplicemente non costruirne uno.

Cosa è davvero un pillar article

Un pillar article è il contenuto centrale di un gruppo tematico. Copre un argomento ampio nella sua interezza, senza esaurire ogni sottotema, e distribuisce il lettore verso gli approfondimenti attraverso i link interni. Gli articoli di approfondimento, chiamati cluster, ricambiano il favore linkando al pillar. Il risultato è un piccolo sistema chiuso in cui ogni pagina rafforza le altre.

Attorno a questo concetto circolano tre termini che vengono usati come sinonimi e non lo sono. Il pillar article è il contenuto. La pillar page è il formato pagina che lo ospita, spesso con un indice navigabile e una struttura più simile a una guida che a un post. Il silo è l’architettura del sito che tiene insieme pillar e cluster, cioè la regola che decide quale pagina può linkare quale altra. Si può avere un ottimo pillar article dentro un silo mal costruito, e in quel caso il contenuto non produce quasi nulla.

Vale la pena chiarire subito un punto che genera molta confusione: il pillar non serve a posizionare una singola pagina. Serve a rendere credibile un intero argomento agli occhi di Google. È una differenza di scala che cambia completamente il modo in cui si misura il risultato.

Perché Google premia lo specialista e non il generalista

Se avete bisogno di cure mediche molto specifiche vi rivolgete al vostro medico di famiglia, che in base alla problematica vi indirizza verso uno specialista. Il medico di fiducia gode di un certo livello di trust, ma quando il problema si fa complesso non può fare altro che passare la mano, perché su quella patologia non è competente.

Google ragiona nello stesso modo, e in ogni settore cerca di premiare lo specialista. Sa che chi approfondisce in modo maniacale un argomento ha maggiori probabilità di dare la risposta giusta. Per un motore che ragiona in termini statistici non è difficile distinguere chi merita fiducia da chi improvvisa e cerca di guadagnarsela senza averla costruita.

Da qui nasce il concetto di siloing: specializzarsi analizzando ogni sfaccettatura di un solo argomento, diventando la fonte di riferimento su quel tema e costruendo di conseguenza un interlinking coerente. Serve sia alla crawlability del sito sia agli utenti, che trovano più risposte senza tornare in SERP. I tre pilastri su cui Google costruisce la propria fiducia restano gli stessi da anni: autorevolezza (quantità di contenuti di qualità), popolarità (link e branding) e rilevanza (quanto quei contenuti sono davvero profondi).

Con il pillar si lavora su autorevolezza e rilevanza in modo diretto, ma c’è di più: si ottiene il massimo anche dalla popolarità, perché la link juice che arriva dall’esterno viene distribuita in modo intelligente invece di fermarsi dove è atterrata. Per questa ragione il pillar article resta una delle poche leve che offre un vantaggio competitivo reale, e non solo cosmetico, nelle SERP.

Come si organizza un topic prima di scrivere

Ogni sito contiene uno o più topic, e ogni pagina possiede una certa quantità di forza trasmissibile attraverso i link interni. Quella forza serve a due cose: suggerire un contenuto correlato e rafforzare i concetti sia della pagina che linka sia di quella linkata.

La forza si disperde quando i due argomenti non sono correlati. Immaginate di linkare un contenuto sugli aspirapolvere da una pagina dedicata agli spremiagrumi: è un link quasi inutile, perché mette in relazione due prodotti che non hanno nulla in comune né semanticamente né nella vita reale. Il valore aggiunto è inesistente, e la cosa denuncia una lacuna: dovremmo linkare prodotti strettamente correlati, e se non lo facciamo significa che quei contenuti correlati non li abbiamo.

In quel caso conviene crearli, se davvero vogliamo posizionare la pagina principale sulle query che contano. Più contenuti rilevanti riusciamo a produrre, meglio possiamo organizzare struttura e interlinking. La domanda che sento più spesso a questo punto è: quanti contenuti servono per un silo efficace? È la domanda sbagliata. Quella giusta è: cosa cercano davvero gli utenti su questo argomento, quante domande diverse si pongono, quanti problemi concreti posso risolvere con contenuti dedicati?

Ecco perché la keyword research non è la semplice selezione delle parole chiave su cui vogliamo posizionarci. Diventa organizzazione della struttura, pianificazione del piano editoriale e studio dei concorrenti per capire dove hanno lacune. Per un topic come “aspirapolvere Philips” significa analizzare quel mondo nella sua totalità, individuando query informazionali, navigazionali e transazionali, e poi creare contenuti su ogni problematica, marca e modello in commercio.

Questo porterebbe al 100% di rilevanza sul topic. Non sempre è possibile, e non sempre è sensato: molte query non sono monetizzabili, e seicento contenuti sugli aspirapolvere sono un investimento che qualcuno deve recuperare. La pagina principale targettizza “aspirapolvere philips” e linka al proprio interno le secondarie, “aspirapolvere philips senza sacco” e simili. Le pagine di supporto linkano a loro volta le altre pagine di supporto e la principale.

Il segnale che arriva a Google diventa inequivocabile: su questo tema sono specializzato. Quando le query includeranno quell’intento, il sito sarà una delle fonti più autorevoli, se non la più autorevole. Dipende ovviamente dalla concorrenza. E se trovate un competitor davvero verticale su un argomento, preparate un budget serio: con pochi contenuti specifici non si raggiunge lo stesso livello di rilevanza, nemmeno investendo molto di più in link popularity e branding.

La scala della rilevanza dei link interni

Per costruire una struttura a pillar servono prima contenuti verticali. Non è quasi mai possibile prendere un pillar già esistente e renderlo autorevole con la sola architettura, perché verticalità significa contenuti strettamente legati tra loro e ricchi di approfondimenti, non semplicemente link.

Un interlinking semanticamente corretto aiuta, per esempio un contenuto su un modello di smartphone che linka il suo sistema operativo. Ma la massima rilevanza si ottiene dedicando una sezione a un tema molto stretto e collegando tra loro solo i contenuti che stanno dentro quella sezione. Più si scende in profondità, più si diventa rilevanti. Ecco la scala che uso per decidere cosa vale la pena linkare.

Rilevanza bassa : un contenuto sulle cover di uno smartphone che linka la pagina dello smartphone. La cover è un accessorio, il legame è debole.

: un contenuto sulle cover di uno smartphone che linka la pagina dello smartphone. La cover è un accessorio, il legame è debole. Rilevanza media : due smartphone di marche diverse che si linkano. Sono entrambi telefoni, ma sistemi operativi e materiali non hanno nulla in comune.

: due smartphone di marche diverse che si linkano. Sono entrambi telefoni, ma sistemi operativi e materiali non hanno nulla in comune. Rilevanza alta : il contenuto su uno smartphone che linka la pagina del suo sistema operativo. Il secondo è un sottoinsieme del primo.

: il contenuto su uno smartphone che linka la pagina del suo sistema operativo. Il secondo è un sottoinsieme del primo. Massima rilevanza: due pagine che parlano della stessa versione del sistema operativo, nel titolo e nel testo, e che si scambiano un link.

Se abbiamo dieci pagine su una versione specifica, quelle dieci devono interlinkarsi tra loro e puntare a una sola pagina principale del livello superiore. Si ottengono due risultati insieme: la massima rilevanza e la possibilità di risolvere più problemi dentro una sola sezione, così l’utente non deve tornare a cercare.

Detto questo, nessun problema se ogni tanto linkiamo qualcosa di più laterale. Ma se vogliamo essere davvero rilevanti su un argomento dobbiamo analizzarlo in tutti i suoi contesti: come si aggiorna, come si cancella la cronologia, quali accessori esistono. Ogni sezione avrà a sua volta le proprie diramazioni. Sulla meccanica dei collegamenti e su come ottimizzare i link interni senza disperdere forza ho scritto altrove, e vale la pena leggerlo prima di mettere mano alla struttura.

Un dettaglio che viene sistematicamente trascurato riguarda il testo dei collegamenti. La documentazione di Google è esplicita sul punto: ogni pagina che ci interessa dovrebbe ricevere un link da almeno un’altra pagina del sito, e il testo di quel link dovrebbe descrivere la destinazione invece di limitarsi a un generico “clicca qui”, come si legge nelle linee guida sui link crawlabili di Google Search Central. Nello stesso documento si avverte anche di non riempire l’ancora di parole chiave, perché il keyword stuffing viola le policy antispam. Se volete approfondire il tema c’è una guida dedicata all’anchor text e ai suoi equilibri.

Perché i siti di nicchia si posizionano così bene

Un sito di nicchia è un silo inconsapevole. Si occupa di un solo argomento, spesso presente nel dominio stesso, e contiene contenuti tutti strettamente correlati. Conquista la fiducia di Google in fretta, e il silo per lui è quasi una strada obbligata: con poche pagine sullo stesso tema, l’interlinking del menu e della sidebar fa da solo il lavoro che altrove richiede pianificazione.

La stessa capillarità si trova in portali da oltre diecimila pagine, ma con esiti opposti. Alcuni hanno una struttura profonda, con approfondimenti reali su ogni tematica. Altri sono contenitori di trend: tantissimi argomenti, nessun approfondimento. Per questi ultimi si può organizzare l’interlinking nel migliore dei modi, ma l’ambito di rilevanza resterà superficiale su tutto ciò che non è stato strutturato davvero.

Dal funzionamento di un sito di nicchia si impara molto, ed è una strategia replicabile anche su grandi dimensioni: creare sezioni indipendenti, capaci di scendere in profondità e di coprire ogni user intent su quell’argomento. Il sito grande diventa un insieme di compartimenti stagni, con il flusso dei link interni sotto controllo. Maggiore la correlazione, maggiore il beneficio per la pagina di destinazione.

I tre modi in cui un pillar article fallisce

Fin qui la teoria, che trovate raccontata più o meno allo stesso modo ovunque. La parte che quasi nessuno affronta è cosa succede dopo la pubblicazione. Nella nostra pratica, sui progetti seguiti dal 1993 a oggi, i pillar che smettono di rendere falliscono quasi sempre per uno di tre motivi. Nessuno dei tre riguarda la qualità del testo.

Il pillar si mangia le keyword dei suoi cluster

È il fallimento più comune e il più difficile da vedere, perché nei report tutto sembra andare bene: il pillar sale. Il problema è che sale al posto degli approfondimenti. Se il pillar copre un sottotema con troppa profondità, Google lo considera la risposta migliore anche per le query specifiche, e gli articoli cluster non emergono mai. Il traffico totale resta piatto o cresce di poco, mentre l’investimento in contenuti è stato moltiplicato per dieci.

Il sintomo si riconosce così: aprite Search Console, filtrate le query di un articolo cluster e guardate quale URL le riceve. Se le query che avevate assegnato al cluster atterrano sul pillar, la cannibalizzazione è già avvenuta. La correzione è sottrattiva, non additiva: si accorcia la sezione del pillar riportandola a una sintesi di poche righe, si sposta la sostanza nel cluster e si lascia che sia il link interno a fare da ponte.

I cluster restano orfani

Il secondo fallimento è speculare. Il pillar linka i cluster, i cluster non linkano il pillar né si linkano tra loro, e il sistema resta a senso unico. La forza scende dal pillar verso il basso e non torna mai indietro. Succede quasi sempre per un motivo banale: i cluster vengono pubblicati in momenti diversi, spesso da persone diverse, e nessuno torna sugli articoli vecchi ad aggiungere il collegamento.

È il tipo di problema che si risolve in un pomeriggio e che resta aperto per anni. Un controllo periodico dei link in entrata di ciascun cluster costa poco e restituisce molto.

Il pillar diventa una pagina che nessuno riesce a caricare

Il terzo modo è tecnico e riguarda il peso. Un pillar cresce per accumulo: si aggiunge una sezione, poi una tabella, poi un indice interattivo, poi tre embed video e un paio di script di terze parti per i social. Nel giro di due anni la pagina che doveva essere il biglietto da visita del sito è quella che impiega più tempo a diventare utilizzabile, soprattutto su rete mobile.

Questo è il punto in cui SEO e sviluppo si incontrano, ed è anche il tema che ho raccontato per esteso in “Siti da Incubo”. Un pillar da quattromila parole non è un problema. Un pillar da quattromila parole con dodici richieste bloccanti prima del primo contenuto visibile lo è, e il costo si paga esattamente sulla pagina su cui avete investito di più.

Autopsia di una cannibalizzazione, su questo stesso sito

Il modo più onesto di spiegare la cannibalizzazione è mostrarne una vera, quindi userò quella che riguarda l’articolo che state leggendo. Su questo dominio esistono due contenuti che parlano di pillar article. Uno è questo. L’altro è un post breve del 2009, meno di cinquecento parole, scritto quando il termine era ancora una curiosità anglosassone e nessuno immaginava che sarebbe diventato una query commerciale.

Per anni nessuno dei due ha dato fastidio all’altro, perché il volume di ricerca era irrilevante. Poi la query è cresciuta, e il risultato è che il dominio si presenta a Google con due candidati sulla stessa intenzione: uno approfondito e uno stub. Google deve scegliere, sceglie senza chiedere, e in casi come questo tende a diluire la fiducia tra i due invece di concentrarla su uno.

La correzione corretta non è riscrivere anche il secondo, perché due contenuti buoni sulla stessa query restano comunque due candidati. È un consolidamento: si porta ciò che ha valore nel pillar, e il vecchio URL viene reindirizzato in modo permanente su quello nuovo. L’autorità accumulata dal vecchio indirizzo si trasferisce invece di evaporare.

Racconto questo caso per una ragione precisa: la cannibalizzazione non è un errore da principianti. Nasce dal tempo, dall’accumulo, dal fatto che un sito con vent’anni di archivio contiene decisioni prese in contesti che non esistono più. Chiunque abbia un blog attivo da abbastanza tempo ne ha almeno una, spesso senza saperlo, ed è la prima cosa da cercare prima di scrivere un nuovo pillar. Il comando site:tuosito.it intitle:"argomento" in cinque secondi vi dice quanti candidati avete già in casa.

Il pillar article nell’era delle risposte generate

Da quando le SERP mostrano risposte sintetiche generate dai modelli, la domanda ricorrente è se abbia ancora senso costruire pagine lunghe. La risposta breve è sì, e per una ragione strutturale più che ottimistica.

La documentazione di Google sull’ottimizzazione per le funzionalità generative è insolitamente diretta su cosa non serve fare. Non servono file leggibili dalle macchine, non serve spezzettare il contenuto in blocchi perché il modello lo capisca meglio, non servono dati strutturati specifici e non serve riscrivere in un modo particolare. Il documento spiega inoltre il meccanismo del query fan out, cioè l’insieme di query correlate che il modello genera in parallelo per recuperare più risultati, e chiarisce che non è necessario ottimizzare per quelle varianti, come si legge nella guida di Google all’ottimizzazione per l’AI in Search.

Questo è interessante perché descrive esattamente il comportamento che un silo ben costruito serve già. Se il modello espande una domanda in dieci sotto domande e va a cercarne le risposte, un dominio che copre quelle dieci sotto domande con pagine collegate tra loro ha dieci occasioni di essere recuperato invece di una. Il pillar smette di essere la pagina che deve rispondere a tutto e torna a essere quello che era all’origine: la porta d’ingresso di una sezione che risponde a tutto.

Lo stesso documento insiste su un punto che vale più di qualsiasi tattica: la prospettiva unica. Una recensione in prima persona, scrive Google, offre qualcosa che un riepilogo di contenuti esistenti non può offrire, perché il secondo si limita a ripetere informazioni già disponibili altrove. Tradotto in pratica, la parte del vostro pillar che nessun modello può sintetizzare da altre fonti è l’unica che vi difende davvero. Chi vuole approfondire come cambia il lavoro quando i motori diventano generativi trova un percorso dedicato nella sezione SEO per AI.

Il protocollo di manutenzione

Un pillar article ha bisogno di una routine, altrimenti degrada. Ecco quella che applico, ridotta all’osso.

Ogni mese: controllo delle query in Search Console per verificare che pillar e cluster non si stiano sovrapponendo. Cinque minuti a topic. Ogni trimestre: verifica dei link in entrata di ogni cluster, per intercettare gli orfani. Insieme a questo, controllo dei link rotti verso l’esterno. Ogni sei mesi: revisione dei dati citati, delle schermate e dei riferimenti normativi. Un pillar con statistiche di tre anni fa perde credibilità prima di perdere posizioni. Ogni anno: verifica del peso della pagina e dei tempi di caricamento reali su mobile, non su desktop in ufficio con la fibra.

Un chiarimento sui tempi, perché è la domanda che arriva sempre: un silo non produce risultati in due mesi. Nei progetti che seguiamo i primi movimenti significativi si vedono in genere dopo un paio di trimestri dalla messa a regime, e dipendono da quanto è competitiva la nicchia, da quanti contenuti erano già presenti e dalla forza del dominio. Chiunque prometta tempistiche precise senza aver guardato quei tre fattori sta vendendo una cosa diversa da una strategia.

Quando un pillar article non serve

C’è una parte della conversazione sui pillar che il settore evita, perché è quella che riduce il fatturato di chi vende contenuti. Un pillar article non ha senso in almeno tre situazioni.

La prima è la mancanza di massa critica. Se non avete né il budget né il tempo per produrre almeno cinque o sei approfondimenti reali attorno al pillar, state scrivendo un articolo lungo e basta, con tutti i costi e nessuno dei benefici strutturali. Meglio un pezzo verticale e onesto su una query specifica.

La seconda è l’assenza di una domanda articolata. Alcuni temi si esauriscono in una risposta. Costruirci sopra un cluster significa produrre contenuti che nessuno cerca, e il piano editoriale si riempie di pagine che diluiscono la rilevanza invece di aumentarla.

La terza è più prosaica e riguarda molte imprese italiane: il sito non è ancora nelle condizioni di reggere una strategia di contenuti. I dati Istat sull’adozione digitale delle imprese con almeno dieci addetti raccontano un tessuto in movimento ma partito da lontano, con l’intelligenza artificiale passata dal 5,0% del 2023 al 16,4% del 2025, come riporta il comunicato Istat su imprese e ICT. In contesti così, prima di costruire silos conviene sistemare le fondamenta: indicizzazione, velocità, tracciamento. Un pillar su un sito che Google fatica a scansionare è un investimento che non tornerà.

Strumenti e risorse utili

Per la fase di analisi bastano tre cose. Il primo è l’operatore di ricerca con site: combinato a intitle: , che in pochi secondi mostra quante pagine un dominio ha davvero sviluppato su un argomento: serve a valutare i competitor prima di iniziare e a scoprire le sovrapposizioni interne dopo. Il secondo è Search Console, unico posto in cui si vede quale URL riceve quali query, cioè l’unico modo per diagnosticare una cannibalizzazione senza tirare a indovinare. Il terzo è un crawler, per verificare che ogni cluster riceva link in entrata e che nessuno resti isolato.

Sul lato strategico, la mappa dei contenuti nasce sempre da una strategia SEO definita prima e non dopo: decidere il topic, capire quante domande reali contiene, stabilire quali meritano una pagina propria e quali stanno bene dentro il pillar. È la parte meno visibile del lavoro e quella che determina il risultato.

Riepilogo dei punti chiave

Un pillar article è il contenuto centrale di un gruppo tematico: copre un argomento ampio e distribuisce il lettore verso gli approfondimenti, che a loro volta rimandano al pillar. Non serve a posizionare una pagina, serve a rendere credibile un intero argomento. La sua efficacia dipende dall’architettura a silo che lo circonda, cioè dalla regola che stabilisce quali pagine possono linkarsi tra loro: massima rilevanza quando due contenuti trattano lo stesso identico sottotema, rilevanza dispersa quando il legame è solo apparente. Dopo la pubblicazione i pillar falliscono per tre motivi ricorrenti, nessuno dei quali riguarda la scrittura: cannibalizzano le keyword dei propri cluster, lasciano i cluster orfani senza link di ritorno, oppure crescono per accumulo fino a diventare pagine lente. La diagnosi passa da Search Console e dall’operatore site: combinato con intitle:. Con le risposte generate dall’AI il pillar resta utile, perché il meccanismo di espansione delle query premia i domini che coprono molte sotto domande collegate tra loro, ma la parte difendibile è solo quella basata su esperienza diretta. Un pillar non ha senso senza almeno cinque o sei approfondimenti reali attorno, senza una domanda articolata da parte degli utenti, o su un sito che ha ancora problemi di indicizzazione e velocità.

Domande frequenti sul pillar article

Che cos’è un pillar article?

Un pillar article è il contenuto centrale di un gruppo tematico. Tratta un argomento ampio nella sua interezza senza esaurire ogni sottotema, e indirizza il lettore verso articoli di approfondimento tramite link interni. Quegli approfondimenti, chiamati cluster, linkano a loro volta il pillar. L’obiettivo non è posizionare una singola pagina ma segnalare a Google che il sito è una fonte competente sull’intero argomento.

Qual è la differenza tra pillar article, pillar page e silo?

Il pillar article è il contenuto. La pillar page è il formato pagina che lo ospita, di solito con indice navigabile e struttura da guida. Il silo è l’architettura del sito che stabilisce quali pagine possono linkarsi tra loro. Si può avere un ottimo pillar article dentro un silo mal costruito, e in quel caso il contenuto rende molto meno di quanto potrebbe.

Quanto deve essere lungo un pillar article?

Non esiste una lunghezza corretta in assoluto. La lunghezza utile è quella che copre tutte le sotto domande che meritano di stare nel pillar, lasciando fuori quelle che meritano una pagina propria. Un pillar troppo lungo rischia di cannibalizzare i suoi cluster e di diventare lento da caricare. In pratica conviene decidere prima la mappa dei contenuti e poi scoprire quanto è lungo il pillar, non il contrario.

Quanti articoli cluster servono per sostenere un pillar?

Non c’è un numero valido per tutti, ma sotto i cinque o sei approfondimenti reali il vantaggio strutturale non si manifesta e state semplicemente pubblicando un articolo lungo. Il criterio non è quantitativo: si contano le domande diverse che gli utenti si pongono su quel tema e si assegna una pagina a ciascuna che abbia domanda propria e sostanza sufficiente.

Come capisco se il pillar sta cannibalizzando i suoi cluster?

Si verifica in Search Console. Filtrate le query che avevate assegnato a un articolo cluster e guardate quale URL le riceve realmente. Se atterrano sul pillar invece che sul cluster, la sovrapposizione è in corso. La correzione consiste nel ridurre quella sezione del pillar a una sintesi breve, spostare la sostanza nel cluster e collegare i due con un link interno descrittivo.

I pillar article servono ancora con le risposte generate dall’intelligenza artificiale?

Sì, e per una ragione strutturale. I sistemi generativi espandono una domanda in più query correlate cercate in parallelo, quindi un dominio che copre molte sotto domande con pagine collegate ha più occasioni di essere recuperato rispetto a chi ha una sola pagina. Google indica esplicitamente che non servono formati speciali, file dedicati o riscritture per l’AI. Resta però decisivo l’apporto di esperienza diretta, perché è l’unica parte che un modello non può ricavare sintetizzando altre fonti.

Da dove partire domani mattina

Se dovessi ridurre tutto a una sequenza operativa, sarebbe questa. Prima si guarda cosa c’è già in casa, con l’operatore site: combinato a intitle:, per scoprire eventuali sovrapposizioni prima di aggiungere altra carne al fuoco. Poi si costruisce la mappa: quali domande reali contiene il topic, quali stanno dentro il pillar e quali meritano una pagina propria. Solo a quel punto si scrive, e si scrive il pillar per ultimo, quando si sa già cosa dovrà linkare.

Dopo la pubblicazione comincia la parte che quasi tutti saltano, cioè la manutenzione: un controllo mensile delle query, uno trimestrale dei link in entrata, una revisione semestrale dei dati. È lavoro poco spettacolare e ha un rendimento sproporzionato rispetto alla fatica.

Una precisazione doverosa, perché il settore ne fa a meno troppo spesso: nessuna architettura garantisce un posizionamento. Un silo ben costruito rende il vostro lavoro leggibile a Google e utile agli utenti, il che aumenta le probabilità di risultato. Restano fuori dal vostro controllo la concorrenza, la forza del dominio e gli aggiornamenti dell’algoritmo, e chi vi promette certezze su queste tre variabili vi sta raccontando qualcosa di diverso da una strategia.

Se state valutando se il vostro sito ha la massa critica per reggere una struttura a pillar, o se sospettate di avere già contenuti che si fanno concorrenza tra loro, è il tipo di analisi che si fa in una conversazione. Richiedi una consulenza gratuita e possiamo guardare insieme la struttura del tuo sito prima che investiate in contenuti che rischiano di annullarsi a vicenda.

Se invece il sospetto riguarda il lato tecnico, cioè pagine che crescono e rallentano, il punto di partenza è un altro: scarica gratis il libro “Siti da Incubo”, dove ho raccolto gli errori che ho visto ripetersi con più costanza in trent’anni di progetti web.