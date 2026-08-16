Quanto vale il mio dominio: come stimarlo senza farsi ingannare

“Quanto vale il mio dominio?” è una delle domande che ricevo più spesso, e quasi sempre la risposta onesta comincia con un’altra domanda: quale valore ti serve? Perché nello stesso nome convivono almeno quattro cifre diverse, che non coincidono quasi mai. C’è il prezzo che un compratore pagherebbe domani mattina. C’è quello che il dominio genera restando dov’è. C’è quello che comparirebbe in una due diligence. E c’è quello che scopriresti solo perdendone il controllo. I tool gratuiti che riempiono la prima pagina di Google stimano soltanto la prima cifra, e lo fanno con un conflitto di interessi che nessuno dichiara. In questa guida separo le quattro voci, ti do una procedura per stimare quella che ti riguarda e aggiungo il numero che nessuno mette in conto.

Perché “quanto vale il mio dominio” è una domanda mal posta

Un nome a dominio non è un oggetto: è un diritto d’uso rinnovabile su una stringa registrata presso un’anagrafe. Questo dettaglio, che sembra pedanteria giuridica, è esattamente il motivo per cui la valutazione è così scivolosa. Non stai vendendo un bene fisico con un mercato liquido e un listino. Stai cedendo la titolarità di una registrazione che vale zero per chiunque non abbia un motivo specifico per volerla.

Prima ancora di ragionare sul prezzo, vale la pena chiarire cosa stai valutando davvero, perché nel linguaggio comune si mescolano tre cose distinte: il nome, lo spazio in cui vive il sito e il sito stesso. Se non hai mai messo a fuoco la differenza, la trovi spiegata nel dettaglio in questo approfondimento su hosting e dominio. Sembra una distinzione banale, ma è la stessa ragione per cui due persone che chiedono la stessa cosa hanno bisogno di due risposte opposte.

I quattro valori di un nome a dominio

Il valore di mercato (aftermarket). È quanto un terzo sarebbe disposto a pagare per comprarlo, oggi, senza il sito che ci sta sopra. È l’unico valore che i tool di stima cercano di calcolare. Dipende da brandabilità, estensione, lunghezza, domanda del settore e vendite comparabili. È anche il valore più volatile e, per la stragrande maggioranza dei domini aziendali italiani, il più basso.

Il valore d’uso. È quanto il dominio produce restando esattamente dove si trova: traffico organico, riconoscibilità, email che funzionano, campagne che atterrano da qualche parte. Per un’azienda che fattura online è quasi sempre la cifra più alta delle quattro, e non ha niente a che vedere con il prezzo di mercato del nome. Un dominio impronunciabile con dieci anni di storia e cinquecento clienti che se lo ricordano vale, in uso, molto più di una parola breve e generica senza pubblico.

Il valore patrimoniale. È quanto il dominio pesa in una cessione d’azienda, in un conferimento, in una valutazione di ramo aziendale. Qui si entra in un terreno dove la parola decisiva non è la mia: la qualificazione contabile e fiscale di un’immobilizzazione immateriale la stabilisce il commercialista, sul caso concreto. Quello che posso dire, per esperienza diretta su operazioni straordinarie, è che il dominio compare quasi sempre nell’elenco degli asset e quasi mai con una documentazione decente alle spalle.

Il valore legale. È la solidità del tuo titolo su quel nome. Può essere positiva, se il dominio è coperto da un marchio registrato che ne rende inattaccabile l’uso. Può essere pesantemente negativa, se il nome confligge con un diritto altrui. Ne parlo più avanti con i numeri, perché è la parte che la SERP italiana ignora quasi completamente.

Quattro valori, quattro metodi, quattro interlocutori diversi. Il primo errore che vedo fare è chiedere a uno strumento pensato per il primo valore una risposta che serve per il terzo.

Come funzionano davvero i tool di valutazione gratuiti

Fai una ricerca su “quanto vale il mio dominio” e guarda chi occupa le prime posizioni. Registrar, marketplace di domini, servizi di brokeraggio. Aziende che guadagnano quando registri, quando trasferisci, quando compri e quando vendi. Il tool di stima gratuito non è un servizio pubblico: è il gradino d’ingresso di un funnel, e funziona benissimo.

Questo non significa che quei numeri siano inventati. Significa che sono prodotti da algoritmi proprietari, non verificabili, addestrati su dataset che l’azienda non pubblica, e ottimizzati per un obiettivo che non è la tua accuratezza. Se il valore stimato è alto, sei più propenso a mettere il dominio in vendita sulla loro piattaforma. Se è basso, sei più propenso a comprarne un altro. In entrambi i casi il tool ha fatto il suo lavoro.

C’è poi un problema tecnico più prosaico, e chiunque abbia provato lo stesso dominio su tre strumenti diversi lo ha già visto: le stime divergono in modo imbarazzante, a volte di un ordine di grandezza. La ragione è che ciascun algoritmo pesa i fattori a modo suo. Uno privilegia il volume di ricerca della keyword contenuta nel nome, un altro le vendite comparabili, un altro ancora la lunghezza e l’estensione. Non esiste un metodo condiviso, quindi non esiste una risposta unica.

Le famiglie di strumenti in circolazione sono sostanzialmente tre, e conviene sapere a cosa serve ciascuna invece di inseguire il numero più lusinghiero. Ci sono gli appraisal automatici dei registrar, veloci e gratuiti, utili solo come ordine di grandezza grossolano. Ci sono le banche dati di vendite comparabili, che registrano transazioni realmente concluse: sono la fonte più onesta, perché mostrano prezzi pagati e non prezzi chiesti. E ci sono i marketplace, dove vedi le richieste dei venditori, che è una cosa diversa dal valore e va letta come tale. Un annuncio a cinquantamila euro fermo da quattro anni non dimostra nulla.

Detto questo, un uso intelligente esiste: incrociare almeno tre stime automatiche per avere un intervallo, poi correggerlo con le vendite comparabili reali dello stesso settore e della stessa estensione. Il numero singolo non serve a niente. L’intervallo, sì.

I fattori che spostano davvero il valore di mercato

Se il valore che ti interessa è quello di aftermarket, questi sono gli assi su cui si gioca la partita. Li elenco in ordine di impatto reale, non di quanto vengono citati.

Estensione e contesto di mercato

Il .com resta l’estensione con il mercato secondario più liquido, e questo si riflette sui prezzi. Ma per un’azienda che vende in Italia il ragionamento cambia: un .it comunica radicamento territoriale e viene percepito come più affidabile dal pubblico locale. Il Registro .it, che è l’anagrafe gestita dall’Istituto di Informatica e Telematica del CNR, ha censito a fine 2025 3.537.551 domini .it attivi, in crescita dell’1,22% sull’anno precedente. Un mercato di questa dimensione, in crescita, con una quota di nuove registrazioni da parte di imprese intorno al 29%, non è affatto un mercato di serie B.

Le estensioni nuove sono un discorso a sé. Ne sono state introdotte a centinaia, con un ampliamento continuo dello spazio dei nomi che ho seguito fin dai nuovi domini annunciati da ICANN. Alcune hanno trovato un pubblico, molte altre no. Sul mercato secondario la regola pratica è brutale: se l’estensione non ha un aftermarket documentato, il valore di rivendita tende a zero, per quanto il nome sia bello.

Lunghezza, pronunciabilità, memorabilità

Vale la pena essere concreti. Un nome che riesci a dettare al telefono senza fare lo spelling, che si scrive come si pronuncia e che non contiene trattini o numeri, ha un vantaggio strutturale. Non perché lo dica un algoritmo, ma perché riduce l’attrito in ogni singolo punto di contatto: il passaparola, la radio, il biglietto da visita, il commerciale che lo detta a un cliente. Ogni carattere in più è un’occasione in più di sbagliare.

Keyword nel nome: cosa è cambiato davvero

Qui c’è un mito duro a morire. Per anni si è creduto che infilare la parola chiave nel dominio garantisse un vantaggio di posizionamento, e su quella convinzione si è costruita una bolla di prezzi. Poi Google è intervenuto esplicitamente sui domini a corrispondenza esatta, e chi si era comprato la keyword nel nome sperando in una scorciatoia ha scoperto che la scorciatoia non c’era: ne avevo scritto ai tempi analizzando l’EMD Update e i domini a corrispondenza esatta. Oggi una keyword nel dominio ha ancora un valore commerciale, perché comunica immediatamente il settore a un essere umano. Come leva di ranking, invece, conta molto meno di quanto il mercato dei domini continui a far credere.

Storico, backlink e reputazione pregressa

Un dominio con dieci anni di storia pulita e un profilo di link naturale ha un valore reale. Un dominio con dieci anni di storia sporca ha un valore negativo, e il compratore se ne accorge dopo. È il controllo che salta più spesso nelle compravendite tra privati, e la fretta è quasi sempre la causa. Prima di firmare qualsiasi cosa, il profilo dei link va guardato con attenzione chirurgica: la procedura che uso è quella descritta nella guida su come fare l’analisi dei backlink, e serve esattamente a distinguere un patrimonio da un passivo travestito.

Aggiungo una cosa che nei tutorial non trovi. Vanno controllati anche gli usi passati del nome, non solo i link. Un dominio che è stato per due anni un sito di scommesse in una lingua che non conosci, o peggio un veicolo di malware, si porta dietro una reputazione presso i filtri antispam e i sistemi di reputazione delle email che sopravvive al cambio di proprietario. Ti accorgi del problema il giorno in cui le tue newsletter finiscono in spam e non capisci perché.

Come stimare il valore del tuo dominio in cinque passaggi

Questa è la procedura che seguo quando un cliente mi porta la domanda sul tavolo. Richiede un pomeriggio, non trenta secondi, e produce un intervallo difendibile invece di un numero da schermata.

Primo: dichiara a cosa ti serve la cifra. Vendere, comprare, mettere a bilancio, difenderti in una trattativa, decidere se rinnovare. Ogni scopo attiva uno dei quattro valori e ne esclude tre. Saltare questo passaggio è il motivo per cui tante valutazioni sono inutili: rispondono a una domanda che nessuno aveva fatto.

Secondo: raccogli l’intervallo automatico. Passa il dominio in almeno tre strumenti di stima diversi e segna i tre numeri. Non fare la media, che non significa niente: prendi il minimo e il massimo. Quello è il tuo intervallo di partenza, con tutta l’incertezza che si porta dietro.

Terzo: cerca i comparabili veri. Vai sulle banche dati delle vendite realmente concluse e filtra per estensione, lunghezza e settore. Cerca almeno cinque transazioni chiuse su nomi paragonabili al tuo. Se non ne trovi, è già un’informazione: significa che per quel tipo di nome non esiste un mercato, e l’intervallo del punto due va tagliato pesantemente.

Quarto: misura il valore d’uso separatamente. Quanto traffico organico porta il dominio, quante conversioni genera, quanti contatti arrivano alle caselle di posta che ci girano sopra. Questa non è una stima di mercato, è una misurazione, e si fa con i dati che già hai. È anche l’unico numero che puoi mettere davanti a un compratore serio senza sentirti dire che è aria fritta.

Quinto: applica gli sconti di rischio. Conflitti potenziali con marchi, storia pregressa opaca, dipendenza da un solo canale, contenuti che non trasferisci insieme al nome. Ogni voce riduce l’intervallo. E se stai vendendo un progetto completo e non solo il nome, il ragionamento si sposta su un altro piano, quello che ho descritto parlando di come vendere il proprio blog e calcolarne il valore, dove contano fatturato, ricorrenza e trasferibilità operativa molto più del nome sulla porta.

Un avvertimento sulla direzione dell’errore. Nella mia esperienza chi valuta il proprio dominio sbaglia quasi sempre per eccesso, e chi valuta quello altrui quasi sempre per difetto. Non è un difetto morale: è che il proprietario incorpora nella cifra anni di lavoro che il compratore non sta comprando.

Il valore che nessuno calcola: quello legale

Qui arriviamo alla parte che sui blog dei registrar non troverai mai, per ragioni facilmente intuibili. Un nome a dominio può valere meno di zero. Può cioè essere un passivo, se la sua registrazione confligge con un diritto altrui, tipicamente un marchio.

Opposizioni e riassegnazioni: i numeri italiani

Il Registro .it pubblica ogni quadrimestre i dati sul contenzioso, e sono numeri che vale la pena guardare. Nel corso del 2025 sono state presentate 204 opposizioni, 32 in più rispetto all’anno precedente, e la componente largamente maggioritaria (182 casi) riguarda i segni distintivi d’impresa. Nello stesso anno sono state avviate 31 procedure di riassegnazione: 16 si sono chiuse con l’accoglimento del ricorso e il conseguente trasferimento del nome a dominio a chi lo contestava.

Fermiamoci un attimo su quel dato. Sedici titolari, in un solo anno, sul solo .it, hanno perso il proprio dominio. Non l’hanno venduto: l’hanno perso, e con esso il sito, le email e ogni euro investito su quel nome. Il valore di mercato di quei domini, la mattina dopo la decisione, era esattamente zero per il vecchio titolare.

Il fenomeno non è italiano. Il centro di arbitrato dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale pubblica le statistiche dei contenziosi sui nomi a dominio, e il 2025 ha segnato un record con oltre 6.200 procedure amministrate. La curva sale da anni, spinta non solo dal cybersquatting classico ma sempre più da domini usati per phishing e frodi che impersonano marchi esistenti.

Ho seguito parecchie di queste vicende, sia come consulente sia nel ruolo di consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Lodi, e il copione è quasi sempre identico. L’imprenditore ha registrato il dominio in buona fede, magari dieci anni fa, magari con il proprio cognome. Poi qualcuno ha depositato un marchio simile, oppure il marchio c’era già e nessuno aveva fatto la verifica. Quando arriva la contestazione, la trattativa parte da una posizione di debolezza che si poteva evitare con una ricerca di anteriorità fatta prima. La strada per mettere il nome al riparo passa dalla registrazione del marchio, ed è un investimento che vale una frazione di quello che costa perdere il dominio.

Un chiarimento doveroso: quanto scrivo qui è inquadramento generale, non un parere legale sul tuo caso. Ogni contestazione ha elementi di fatto che cambiano completamente l’esito, e il posto dove valutarli è uno studio, non un articolo.

Il valore negativo: quanto ti costa perderlo

Passiamo al numero che, per la maggior parte delle aziende che seguo, è il più grande di tutti e non compare in nessuna valutazione. Quanto vale il tuo dominio non è solo quanto qualcuno pagherebbe per averlo. È anche quanto perdi tu quando smette di essere tuo.

Chi controlla il dominio controlla i record DNS. Chi controlla i DNS controlla dove punta il sito e, cosa molto più delicata, dove arriva la posta aziendale. E chi riceve la posta aziendale riceve i link di reimpostazione password di tutti i servizi collegati a quelle caselle: banca, gestionale, hosting, social, fatturazione elettronica. Questa catena la spiego spesso in aula, e ogni volta noto la stessa reazione: nessuno ci aveva pensato in questi termini.

Le modalità con cui un’azienda perde il proprio dominio sono banali e ricorrenti, e in trent’anni le ho viste tutte. La carta di credito del rinnovo scade e le notifiche vanno a una casella che nessuno legge più. Il dominio è intestato al ragazzo che fece il sito nel 2009 e che non risponde al telefono. Il dominio è intestato correttamente ma i codici di autorizzazione al trasferimento sono in un cassetto di cui si è perso il controllo. Oppure, nei casi peggiori, un accesso compromesso al pannello del registrar permette a un terzo di spostare tutto altrove nel giro di un’ora.

La contromisura non è complicata e non costa quasi nulla: verifica dell’intestazione a nome della società e non di una persona fisica qualsiasi, contatti amministrativi su caselle presidiate e indipendenti dal dominio stesso, rinnovo automatico attivo con metodo di pagamento valido, blocco al trasferimento abilitato, autenticazione a due fattori sul pannello del registrar, DNSSEC dove il registrar lo supporta. Sono i controlli che inserisco sempre negli audit di sicurezza informatica, e sono anche il modo più economico che conosco per proteggere un asset che spesso vale, in uso, più di molti macchinari a bilancio.

Perché il valore SEO non viaggia insieme al dominio

C’è un’ultima illusione da smontare, e riguarda soprattutto chi compra. L’idea che acquistando un dominio “con autorità” si erediti automaticamente il posizionamento è sbagliata, e chi vende domini non ha nessun interesse a correggerla.

L’autorità di un dominio, per quel poco che il concetto significa fuori dal marketing degli strumenti SEO, è il risultato di contenuti pubblicati, link ricevuti verso pagine specifiche e segnali accumulati nel tempo su URL precisi. Se compri il nome ma non i contenuti, e ci monti sopra un progetto diverso, quei segnali perdono l’aggancio. I link puntano a pagine che non esistono più. La pertinenza tematica cambia. Restano un nome e una data di registrazione.

Anche quando la migrazione è legittima e ben fatta, non è un’operazione neutra. Google classifica il cambio di dominio come un vero e proprio spostamento di sito, e nella documentazione ufficiale su come gestire uno spostamento con cambio di URL raccomanda di preparare una mappatura completa vecchi URL verso nuovi, impostare i redirect, cambiare una cosa per volta e monitorare entrambi i domini durante la transizione. Tradotto in pratica: una migrazione fatta bene richiede pianificazione e un periodo di assestamento; una fatta male brucia in poche settimane il valore che avevi pagato.

Se stai comprando un dominio proprio per il suo storico, quindi, il prezzo giusto è quello che pagheresti sapendo che una parte di quel valore non arriverà mai a destinazione. È una posizione scomoda da sostenere in trattativa, ma è l’unica realistica.

Vendere, tenere o comprare: come si decide

Riassumo le tre situazioni che incontro più spesso, con il criterio che applico.

Se stai valutando di vendere, la domanda vera non è quanto vale, ma quanto vale per te tenerlo. Se il dominio genera traffico, contatti o riconoscibilità, l’offerta deve superare il valore attualizzato di quel flusso, non la stima di un tool. E se ricevi un’offerta non sollecitata particolarmente generosa, vale la pena chiedersi perché: spesso significa che qualcuno ha visto nel tuo nome un valore strategico che tu non avevi ancora messo a fuoco.

Se stai comprando, la due diligence conta più della stima. Storico degli usi passati, profilo dei link, verifica di anteriorità sui marchi nelle classi che ti interessano, reputazione presso i sistemi antispam, condizioni del trasferimento. Il prezzo è l’ultima variabile, non la prima.

Se stai semplicemente rinnovando, e questo è il caso della grande maggioranza delle aziende, la cifra che ti serve non è di mercato: è il costo di sostituzione. Quanto ti costerebbe, in denaro e in tempo, ricostruire da un altro nome quello che oggi il tuo dominio ti garantisce. Quando faccio fare questo esercizio ai clienti, il risultato li sorprende quasi sempre, e la voce “rinnovo del dominio” smette per sempre di essere una scocciatura amministrativa da quindici euro l’anno.

Riepilogo dei punti chiave

La domanda “quanto vale il mio dominio” non ha una risposta unica, perché in un nome a dominio convivono quattro valori distinti: quello di mercato sull’aftermarket, quello d’uso generato restando dov’è, quello patrimoniale in un’operazione societaria e quello legale, cioè la solidità del titolo. I tool di stima gratuiti calcolano solo il primo e appartengono quasi tutti a registrar e marketplace, quindi vanno letti come ordine di grandezza e non come perizia: incrociane almeno tre e correggi con le vendite realmente concluse su nomi comparabili. I fattori che spostano il prezzo restano estensione, lunghezza, pronunciabilità, storico e profilo dei link, mentre la keyword nel nome pesa oggi molto meno di quanto il mercato lasci credere. Vanno poi sottratte due voci che nessuna stima automatica considera: il rischio di conflitto con un marchio, che in Italia nel 2025 ha prodotto 204 opposizioni e 31 procedure di riassegnazione sul .it, e il costo della perdita di controllo del dominio, che trascina con sé DNS, posta aziendale e reset delle password di ogni servizio collegato. Per la maggior parte delle PMI il numero davvero rilevante non è il prezzo di vendita, ma il costo di sostituzione.

Domande frequenti su quanto vale il mio dominio

Come si calcola il valore di un dominio?

Si parte definendo a cosa serve la cifra, perché il metodo cambia. Per il valore di mercato si incrociano almeno tre stime automatiche per ottenere un intervallo, poi lo si corregge con le vendite realmente concluse su domini comparabili per estensione, lunghezza e settore. Per il valore d’uso, invece, non si stima: si misura il traffico organico, i contatti generati e le conversioni attribuibili al dominio. All’intervallo finale vanno sottratti gli sconti di rischio, cioè conflitti potenziali con marchi, storia pregressa opaca e contenuti che non vengono trasferiti insieme al nome.

I tool gratuiti che valutano i domini sono affidabili?

Sono utili come ordine di grandezza, non come perizia. Quasi tutti appartengono a registrar, marketplace o servizi di brokeraggio, cioè ad aziende che guadagnano quando registri, compri o vendi un dominio: la stima gratuita è il primo gradino di un funnel commerciale. Gli algoritmi sono proprietari, non verificabili e pesano i fattori in modo diverso, motivo per cui lo stesso dominio riceve valutazioni molto distanti tra loro. Vanno usati in gruppo, mai singolarmente, e sempre verificati contro transazioni realmente concluse.

Un dominio .com vale più di un .it?

Sul mercato secondario internazionale il .com ha storicamente più liquidità e quindi prezzi mediamente superiori. Il ragionamento cambia però se il tuo pubblico è italiano: il .it comunica radicamento territoriale ed è percepito come più affidabile dai clienti locali. A fine 2025 i domini .it attivi erano oltre 3,5 milioni, in crescita rispetto all’anno precedente, con una quota rilevante di nuove registrazioni da parte di imprese. Per il valore d’uso di un’azienda che opera in Italia, l’estensione nazionale non è affatto una scelta di ripiego.

Comprare un dominio vecchio aiuta il posizionamento su Google?

Molto meno di quanto si creda. I segnali accumulati sono agganciati a contenuti e URL specifici, non al nome: se acquisti il dominio senza i contenuti e ci monti sopra un progetto diverso, i link puntano a pagine che non esistono più e la pertinenza tematica cambia. Google inoltre tratta il cambio di dominio come uno spostamento di sito a tutti gli effetti, che richiede mappatura degli URL, redirect e un periodo di assestamento. Un dominio vecchio con storia sporca, poi, può addirittura penalizzarti anziché aiutarti.

Posso perdere il mio dominio se somiglia a un marchio registrato?

Sì, ed è più frequente di quanto si immagini. Esistono procedure di opposizione e di riassegnazione che possono portare al trasferimento del nome a dominio al titolare del diritto anteriore. Nel 2025, sul solo .it, sono state presentate 204 opposizioni e avviate 31 procedure di riassegnazione, 16 delle quali si sono concluse con il trasferimento del dominio. La buona fede al momento della registrazione aiuta ma non è di per sé sufficiente: la verifica di anteriorità e la registrazione del proprio marchio restano gli strumenti preventivi più efficaci. Ogni caso concreto va comunque valutato con un professionista.

Qual è il valore di un dominio per un’azienda che non vuole venderlo?

È il costo di sostituzione, cioè quanto costerebbe in denaro e in tempo ricostruire da un nome nuovo tutto ciò che il dominio garantisce oggi: traffico organico, riconoscibilità presso i clienti, indirizzi email in uso, materiali stampati, campagne attive e integrazioni tecniche. A questo si aggiunge il danno potenziale da perdita di controllo, perché chi governa il dominio governa anche i DNS e quindi la posta aziendale, con cui si reimpostano le password di banca, gestionale e servizi cloud. Per la maggior parte delle PMI questa cifra è nettamente superiore a qualsiasi stima di mercato.

Il numero giusto dipende da cosa devi farci

Se sei arrivato fin qui cercando una cifra secca, mi dispiace deluderti: quella cifra non esiste, e chiunque te la dia in trenta secondi ti sta vendendo qualcosa. Quello che esiste è un metodo. Chiarisci quale dei quattro valori ti serve, costruisci un intervallo invece di un numero, verificalo contro transazioni reali, misura separatamente ciò che il dominio produce restando dov’è e sottrai i rischi che nessuna stima automatica considera.

E se dopo questa lettura la domanda che ti gira in testa non è più “quanto vale” ma “quanto sono esposto se lo perdo”, allora abbiamo fatto un buon lavoro. Le prime tre verifiche da fare sono gratuite e ti prendono venti minuti: controlla a nome di chi è realmente intestato il dominio, controlla che i contatti amministrativi siano caselle presidiate, controlla che il rinnovo automatico sia attivo con un metodo di pagamento valido.

Prenota una consulenza strategica: se hai un dominio da valutare, da proteggere o da acquisire, possiamo vedere insieme la tua situazione in una consulenza e capire quale dei quattro valori è quello che conta per te.