Private blog network: guida completa ai PBN, ai rischi e a come riconoscerli

Un private blog network, o PBN, è una rete di siti web controllati da un unico soggetto e costruiti con un solo scopo: passare link al sito che deve salire su Google. Se lavori nella SEO, la definizione la conosci già. Se invece sei un imprenditore che paga un’agenzia per “fare link building”, questa guida ti riguarda molto più di quanto pensi, perché c’è una probabilità concreta che una parte dei backlink che stai comprando arrivi proprio da un PBN, anche se nessuno te lo ha mai detto con questo nome. Ho pubblicato la prima versione di questo articolo nel 2015. In oltre trent’anni di lavoro sul web ho visto i network privati nascere, prosperare, bruciare e, in qualche caso, finire davanti a un giudice. Qui trovi tutto quello che serve nel 2026: cosa sono i PBN, come funzionano davvero, cosa rischia chi li usa e, soprattutto, come scoprire se li stai già pagando senza saperlo.

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Cos’è un private blog network (e perché se ne parla ancora nel 2026)

Partiamo dalla definizione, senza giri di parole. Un private blog network è un insieme di siti web, spesso costruiti su domini scaduti che avevano già una storia e dei backlink, gestiti in modo occulto da una sola persona o organizzazione. Ogni sito della rete pubblica contenuti apparentemente autonomi, ma esiste per un motivo solo: linkare il cosiddetto “money site”, cioè il sito che deve posizionarsi e generare fatturato. Dall’esterno sembrano testate, blog di settore, magazine tematici. In realtà sono cartelli stradali costruiti su misura, tutti orientati nella stessa direzione.

La “P” di private è la parte importante. La rete è privata proprio perché il legame tra i siti deve restare invisibile: a Google, ai competitor e spesso anche al cliente finale che ne beneficia (o ne subisce le conseguenze). C’è chi scherza dicendo che la B non stia per “blog” ma per “burned”, bruciato, perché prima o poi la maggior parte di questi network fa esattamente quella fine.

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Perché nel 2026 se ne parla ancora? Perché i link restano uno dei segnali con cui Google valuta l’autorevolezza di un sito, e dove c’è un segnale che sposta fatturato c’è sempre qualcuno che prova a fabbricarlo invece di guadagnarselo. La differenza rispetto a dieci anni fa è che oggi il gioco è diventato più costoso, più sorvegliato e più rischioso, mentre il mercato che ci gira intorno si è fatto più opaco: i link da PBN non si vendono quasi mai come tali, si vendono come “guest post su siti reali con traffico”. Vedremo più avanti come distinguere le due cose, perché è lì che si gioca la partita per chi compra.

Una precisazione utile prima di andare avanti. Possedere più siti non è di per sé un problema: un editore con dieci testate verticali, un’azienda con un sito per ogni brand, un gruppo con progetti separati sono situazioni del tutto legittime. Quello che trasforma un insieme di siti in un PBN è l’intento: se i siti esistono principalmente per manipolare il ranking di un altro sito attraverso i link, per Google si tratta di uno schema di link, comunque lo si voglia chiamare.

Breve storia dei PBN: quindici anni di guerre tra network e algoritmi

Per capire dove siamo oggi serve sapere da dove veniamo, e su questo posso permettermi la prima persona: lavoro sul web dal 1993 e questa storia l’ho vista svolgersi in diretta, update dopo update. Nei primi anni Duemila i network di siti erano quasi la normalità: i motori valutavano i link in modo grezzo, bastava la quantità, e interi posizionamenti si costruivano con directory, article marketing e reti di blog riempite di contenuti illeggibili. Funzionava così bene che nessuno si poneva il problema della sostenibilità.

La prima frattura arriva tra il 2011 e il 2012, quando Google introduce Panda contro i contenuti di bassa qualità e poi Penguin, l’update che per la prima volta colpisce in modo sistematico i profili di link artificiali. È un cambio d’epoca: siti che dominavano le SERP da anni spariscono in una notte, e il settore scopre che i link possono diventare un passivo, non solo un attivo. Ricordo bene il clima di quei mesi, perché è lì che nasce la distinzione, ancora attuale, tra chi decise di cambiare metodo e chi decise semplicemente di nascondersi meglio.

I PBN moderni nascono proprio da quella seconda scelta. Tra il 2013 e il 2014 i network pubblici a pagamento, quelli a cui ci si abbonava per piazzare link, vengono deindicizzati uno dopo l’altro, e Google accompagna le ondate di penalizzazioni con messaggi molto espliciti in Search Console. Il mercato reagisce privatizzandosi: se i network condivisi sono facili da trovare, la soluzione è costruirne di propri, invisibili, su domini scaduti con storia. Per qualche anno la tecnica vive una vera età dell’oro, alimentata da un’industria parallela di aste di domini, hosting “SEO” e marketplace di link.

Il resto è cronaca recente. Nel 2022 arriva SpamBrain applicato al link spam, cioè un sistema di intelligenza artificiale addestrato a riconoscere sia chi vende link sia chi li compra, e la logica passa dal penalizzare al neutralizzare. Nel marzo 2024 Google aggiorna le norme antispam introducendo esplicitamente il concetto di abuso di domini scaduti, togliendo ogni alibi interpretativo alla materia prima dei PBN. A fine 2024 stringe anche sulla reputazione presa in prestito dai siti autorevoli. Quindici anni di storia raccontano una sola traiettoria: ogni generazione di network ha funzionato finché è rimasta piccola, ed è morta nel momento in cui è diventata un’industria. Non ho motivo di credere che la generazione attuale farà eccezione.

Come funziona un PBN: domini scaduti, autorità ereditata e siti vetrina

Il meccanismo si basa su un’idea semplice: invece di aspettare anni perché un sito nuovo accumuli autorevolezza, si compra un dominio che quell’autorevolezza l’ha già costruita in una vita precedente. Ogni giorno scadono migliaia di domini: aziende che chiudono, progetti abbandonati, blog che nessuno rinnova. Alcuni di questi domini hanno ricevuto negli anni link da testate, università, enti pubblici. Chi costruisce PBN va a caccia proprio di questi: li intercetta nelle aste, li registra di nuovo, ci monta sopra un sito di facciata e inizia a usarli come sorgenti di link.

Come vengono scelti i domini scaduti

La selezione è un lavoro certosino. Si analizza il profilo backlink del dominio per capire quanti link ha, da dove arrivano e con quali anchor text. Si controlla la storia del sito negli archivi web per verificare cosa ci fosse pubblicato prima: un dominio che in passato ospitava contenuti spam, farmaci miracolosi o peggio è una mina, non un affare. Si verificano le metriche di autorevolezza dei vari tool SEO e si controlla che il dominio non sia già stato riciclato tre volte da altri spammer. Chi fa questo mestiere seriamente scarta la stragrande maggioranza dei domini che esamina.

Nota bene: tutto quello che ho appena descritto, preso da solo, non è illecito. Comprare un dominio scaduto per farci un progetto vero, magari proprio perché ha un nome azzeccato o una storia coerente con quello che vuoi costruire, è legittimo e a volte è un’ottima idea. Il confine lo traccia l’uso: se il dominio serve principalmente a sfruttare i vecchi link per spingere altri siti, siamo dentro la definizione di abuso che vedremo tra poco nelle norme di Google. È la stessa differenza che passa tra comprare un’azienda per rilanciarla e comprarla per svuotarla: l’atto d’acquisto è identico, l’intenzione no.

L’illusione delle metriche

Qui serve un momento di onestà tecnica. Le metriche con cui si valutano questi domini (Domain Authority, Domain Rating, Trust Flow e simili) non sono valori di Google: sono stime elaborate da aziende private che vendono strumenti SEO. Sono utili come indicatori, ma si possono gonfiare, e il mercato dei domini scaduti è pieno di valori truccati ad arte proprio per la rivendita. Ho analizzato domini con metriche da fare invidia a una testata nazionale che, guardando i link uno per uno, si reggevano su network di siti morti. Chi compra guardando solo il numeretto compra esattamente quello che il venditore vuole fargli vedere.

Una volta acquistato il dominio, il costruttore del network ci installa un sito credibile: qualche decina di articoli, una grafica anonima ma pulita, pagine di contatti e privacy per sembrare un progetto vero. Poi, con calma, iniziano a comparire i link verso i money site. Nei network fatti bene i link in uscita verso i clienti sono diluiti tra decine di link normali, gli articoli parlano davvero del tema del sito e la rete tiene un ritmo di pubblicazione regolare. È teatro, ma teatro ben recitato.

La struttura a livelli: i tier

I network più elaborati non linkano tutti direttamente il sito da spingere. Si organizzano a strati: il primo livello, quello dei siti migliori e più curati, punta al money site; il secondo livello, fatto di proprietà più scadenti, punta al primo per rinforzarlo; un eventuale terzo livello, spesso pura spazzatura automatizzata, spinge il secondo. L’idea è tenere il materiale peggiore il più lontano possibile dal sito che conta, sacrificando gli strati bassi come fusibili. Sulla carta è elegante. In pratica moltiplica i costi di gestione e crea proprio quei pattern ripetuti su larga scala che i sistemi automatici di Google sono diventati bravissimi a riconoscere: più la piramide è grande, più la sua forma diventa visibile dall’alto.

Perché i PBN sembrano funzionare (e perché è proprio questo il problema)

Sarebbe comodo dirti che i PBN non funzionano mai. Non è vero, e chi te lo dice sta semplificando. Nel breve periodo un link da un dominio con storia e autorevolezza ereditata può spostare posizioni, a volte in modo visibile. È il motivo per cui il mercato esiste ancora: se non funzionassero mai, nessuno li comprerebbe.

Il problema è il profilo di rischio, ed è qui che l’esperienza fa la differenza rispetto alla teoria. In tre decenni ho visto ripetersi sempre lo stesso ciclo: il network funziona, il cliente sale, tutti sono contenti, qualcuno diventa avido, il network cresce troppo o diventa troppo riconoscibile, Google lo intercetta, e tutto quello che il network sosteneva crolla insieme a lui. Non parlo di casi di scuola: parlo di siti reali, con fatturati reali, che ho visto perdere in una notte posizioni costruite in tre anni. La domanda giusta non è “i PBN funzionano?”, ma “cosa succede al mio business il giorno in cui smettono di funzionare?”.

C’è poi un errore di prospettiva che alimenta il mito, ed è il classico bias del sopravvissuto. Nei forum e nei gruppi si raccontano i casi di chi con i network ha scalato le SERP, mai quelli, molto più numerosi, di chi ha buttato budget in reti neutralizzate in silenzio o si è svegliato con un’azione manuale. Chi ha perso non va in giro a raccontarlo: un po’ per imbarazzo, un po’ perché spesso non ha nemmeno capito cosa lo ha colpito. Il risultato è che il campione visibile è fatto quasi solo di successi, e sulla base di quel campione distorto si prendono decisioni di investimento. Me ne accorgo ogni volta che un imprenditore mi cita “uno che conosce che con i PBN va fortissimo”: quando poi analizziamo i numeri veri, la storia è quasi sempre più complicata di come gliel’hanno raccontata.

C’è anche un aspetto strutturale che le guide entusiaste evitano di dirti. I benefici del PBN vanno al money site, ma i costi e i rischi si accumulano su tutta la rete: ogni dominio va rinnovato, ospitato su infrastrutture diverse, riempito di contenuti che nessuno leggerà mai. Nel frattempo Google migliora ogni anno la capacità di riconoscere pattern innaturali di link, e un investimento pensato per “accelerare” diventa una passività da mantenere a vita. Il denaro speso in un network bruciato non torna, e non lascia dietro di sé nulla di riutilizzabile: né contenuti spendibili, né relazioni, né reputazione. Lo stesso denaro investito in contenuti e relazioni vere resta un asset che continua a lavorare anche quando smetti di alimentarlo, ed è una differenza che un imprenditore capisce al volo, perché è la stessa che passa tra un costo e un investimento.

Cosa dice Google: norme antispam, SpamBrain e azioni manuali

Su questo punto non c’è margine di interpretazione. Le norme antispam di Google vietano espressamente l’acquisto e la vendita di link a scopo di ranking e, dal marzo 2024, includono una voce dedicata proprio alla materia prima dei PBN: l’abuso di domini scaduti, definito come l’acquisto di un dominio scaduto riutilizzato principalmente per manipolare il ranking di ricerca. Il testo completo è nelle norme antispam ufficiali di Google Search, aggiornate da ultimo a maggio 2026. In pratica: quello che per anni è stato un vuoto interpretativo oggi è una violazione nominata, descritta e sanzionata.

Sul fronte tecnologico, dal 2022 Google usa SpamBrain, un sistema basato su intelligenza artificiale che non si limita a valutare il singolo link ma riconosce i pattern: sia i siti che vendono link, sia i siti costruiti per passarli. È un cambio di paradigma rispetto ai vecchi update. Prima si penalizzava il sintomo, oggi si neutralizza lo schema, spesso senza che nessuno se ne accorga: i link da network vengono semplicemente ignorati e chi li ha pagati continua a pagarli senza ricevere nulla in cambio. Nella mia esperienza questo è lo scenario più frequente oggi, ed è anche il più beffardo: non una penalizzazione, ma un abbonamento a un servizio che non esiste più.

Quando invece Google decide di agire in modo esplicito, lo strumento è l’azione manuale: un revisore umano esamina il sito e applica una sanzione per link innaturali in entrata o in uscita, che può colpire singole pagine o l’intero dominio. L’avviso arriva in Search Console, il traffico organico crolla e per uscirne serve rimuovere o rifiutare i link e presentare una richiesta di riconsiderazione, un processo che può richiedere mesi. Ne ho scritto in dettaglio nella guida alle penalizzazioni di Google, ma il concetto da portare a casa è uno: l’azienda penalizzata è la tua, non quella che ti ha venduto i link.

Attenzione a non confondere i due piani, perché la differenza è pratica. La svalutazione algoritmica è silenziosa: nessun avviso, nessuna notifica, solo link che smettono di contare e posizioni che scendono o non salgono più. Non c’è nulla da “sistemare” con una richiesta a Google, perché formalmente non è successo niente: c’è solo da smettere di comprare fumo e ricostruire segnali veri. L’azione manuale invece è un procedimento formale, con notifica, motivazione e un percorso di rientro definito. Paradossalmente la seconda, per quanto più violenta, è più gestibile: sai cosa ti contestano e cosa devi fare. La prima è una malattia senza diagnosi, e ho visto aziende spendere mesi a cercare problemi tecnici inesistenti quando la risposta era semplicemente nel loro profilo backlink.

Vale la pena citare anche un segnale di direzione: a novembre 2024 Google ha ulteriormente stretto la policy sull’abuso di reputazione dei siti, il fenomeno dei contenuti di terzi pubblicati su siti autorevoli per sfruttarne il ranking. È il cugino stretto del PBN, e la sequenza degli interventi del 2024 racconta una strategia precisa: chiudere, una per una, tutte le scorciatoie basate sull’autorità presa in prestito.

Footprint significa impronta: ogni traccia che collega tra loro i siti di un network. La prima versione di questa guida elencava già gli errori classici, e rileggerli oggi fa un certo effetto, perché sono ancora tutti attuali. Quello che è cambiato è la capacità di Google di incrociarli su scala.

Gli errori che continuano a bruciare i network sono sempre gli stessi. Intestare tutti i domini alla stessa persona con dati WHOIS identici. Ospitare i siti sullo stesso server o su blocchi di IP contigui, magari usando i famosi “SEO hosting” che promettono IP diversi e che sono, di fatto, un’autodenuncia. Usare lo stesso CMS con lo stesso tema e gli stessi plugin su tutta la rete. Collegare i siti agli stessi account di statistiche o di monetizzazione. Dimenticare le pagine di contatti e le informazioni societarie, o peggio, metterle uguali ovunque. Pubblicare contenuti fotocopia con link sempre in posizioni identiche e anchor text sempre ottimizzati.

A questa lista il 2026 ha aggiunto un’impronta nuova: i contenuti generati in serie con l’intelligenza artificiale. La tentazione è ovvia, perché l’AI ha abbattuto il costo di riempire cinquanta siti di articoli. Il punto che molti sottovalutano è che gli stessi modelli producono pattern stilistici riconoscibili, e Google ha inserito nelle sue norme proprio l’abuso di contenuti scalati e generati in massa. Un network di cinquanta siti riempiti dallo stesso modello con gli stessi prompt non è più nascosto: è firmato. Detto questo, sarei disonesto se non aggiungessi che i network professionali di fascia alta questi errori non li commettono quasi più. Sono gestiti come operazioni industriali, con identità separate, infrastrutture distribuite e redazioni vere. Esistono, costano molto, e restano comunque esposti al punto debole che nessuna tecnica elimina: basta un solo anello della catena scoperto, un dipendente che parla, un competitor che segnala, e l’intera rete diventa una lista di proscrizione.

Su quest’ultimo punto vale la pena spendere due righe, perché è la minaccia più sottovalutata di tutte. Google mette a disposizione di chiunque un modulo per le segnalazioni di spam, e i tuoi competitor hanno tutto l’interesse a usarlo. Nella SEO competitiva l’analisi dei backlink altrui è routine: se il tuo sito sale grazie a una rete, il primo a scoprirlo non sarà un algoritmo, sarà il consulente del tuo concorrente, che con gli stessi strumenti che ho descritto sopra impiegherà un pomeriggio a mappare mezzo network. A quel punto la segnalazione parte, e con la segnalazione arriva la revisione umana. I network non muoiono solo di algoritmo: molto spesso muoiono di delazione.

Quanto costa davvero mantenere un PBN

Facciamo un ragionamento da imprenditori, senza numeri di listino ma con le voci di spesa vere, perché è qui che l’illusione del “trucco economico” si sgretola. Un network serio richiede l’acquisto dei domini scaduti, e quelli con una storia pulita e link di qualità si vendono all’asta a prezzi che crescono ogni anno, perché la domanda è alta e i domini buoni sono sempre meno. Poi servono i rinnovi annuali di ogni dominio, un hosting diverso per ogni sito (o quasi), identità e dati societari separati, e soprattutto contenuti: ogni sito della rete va riempito e aggiornato con regolarità, per anni, altrimenti la facciata crolla.

A queste spese vive se ne aggiungono di nascoste. Il tempo di gestione, che cresce in modo più che lineare con il numero di siti. Il costo del rischio: ogni euro investito nel network può azzerarsi in un giorno, senza preavviso e senza appello. E il costo opportunità, che è il più sottovalutato di tutti: le stesse risorse investite in contenuti sul proprio sito, in digital PR o in un prodotto migliore producono valore che si accumula e resta di proprietà dell’azienda. Il network invece è una passività travestita da furbizia: va nutrito per sempre, non si può rivendere alla luce del sole e non compare in nessun bilancio se non come costo.

Questo spiega anche un paradosso del mercato: chi possiede un PBN redditizio raramente lo usa solo per sé. Lo affitta, vendendo link a terzi. Il che dovrebbe far riflettere chi compra: se la rete fosse davvero l’arma segreta che promette di essere, il proprietario la terrebbe segreta. Se te la vende, il modello di business non è il tuo posizionamento: è la tua fattura mensile.

Quello che nessuno ti dice: il PBN lo stai forse già pagando tu

Ed eccoci alla parte di questa guida che non troverai nelle altre. Quasi tutti i contenuti che si posizionano su questa keyword parlano a chi vuole costruire un network. Io voglio parlare a chi il network lo sta già finanziando senza saperlo: l’imprenditore che ogni mese paga una voce in fattura chiamata “link building”, “digital PR” o “pubblicazione guest post”.

Il mercato italiano dei link funziona in gran parte così: piattaforme e intermediari vendono pubblicazioni su cataloghi di siti, con prezzi per articolo e consegna in pochi giorni. Dentro questi cataloghi convivono testate vere, blog amatoriali sopravvalutati e, in quota non marginale, siti che di un PBN hanno tutte le caratteristiche: domini scaduti riciclati, contenuti pubblicati a ciclo continuo su qualsiasi argomento, nessuna redazione identificabile, traffico organico inesistente o in caduta. Il venditore non ti dirà mai “questo è un PBN”. Ti dirà “sito autorevole di settore con ottime metriche”. La sostanza, per Google, non cambia: come ho raccontato già anni fa a proposito di compravendita di link e penalizzazioni, il rischio ricade su chi compra almeno quanto su chi vende.

Nella mia pratica di consulenza capita regolarmente questa scena: analizzo il profilo backlink di un potenziale cliente e trovo decine di link comprati negli anni da fornitori diversi, in buona parte da siti riconducibili a network. Quando lo faccio notare, la risposta è quasi sempre la stessa: “ma io ho sempre pagato un’agenzia, pensavo fosse tutto regolare”. Ecco il punto scomodo che il settore preferisce non dire ad alta voce: una parte dell’industria dei backlink vive proprio su questa asimmetria informativa. Il cliente non ha gli strumenti per verificare cosa sta comprando, il fornitore non ha alcun incentivo a spiegarglielo, e il contratto raramente specifica da dove arriveranno i link. Finché va tutto bene, nessuno fa domande. Quando arriva il crollo, il fornitore è già passato al cliente successivo.

Intendiamoci: non sto dicendo che tutto il mercato dei guest post sia marcio, sarebbe falso e ingeneroso verso chi lavora bene. Esistono editori veri che ospitano contenuti sponsorizzati dichiarandoli, agenzie che selezionano le testate una per una e consulenti che rifiutano i cataloghi. Il problema è che dall’esterno, per un imprenditore senza competenze SEO, i due mondi sono indistinguibili: stessa terminologia, stesse promesse, spesso perfino gli stessi report patinati. La differenza si vede solo guardando i siti uno per uno, ed è esattamente quello che il prossimo capitolo ti mette in condizione di fare da solo.

Un caso tra i tanti, opportunamente anonimizzato. Un e-commerce del nord Italia, settore arredamento, cresciuto bene per due anni con una strategia fatta quasi solo di guest post comprati. Dopo un aggiornamento dell’algoritmo, traffico organico più che dimezzato in poche settimane. L’analisi del profilo backlink ha rivelato che oltre metà dei link a pagamento arrivava da una galassia di siti con le stesse impronte: domini riciclati, stessi pattern di pubblicazione, stessi blocchi di hosting. L’azienda non aveva mai sentito la parola PBN. La pagava da ventisei mesi.

Come scoprire se i tuoi backlink vengono da un PBN: la checklist

La buona notizia è che verificare non richiede strumenti segreti: richiede metodo. Il punto di partenza è un’analisi dei backlink completa, fatta con almeno uno strumento professionale e con l’elenco dei link scaricato anche da Search Console, che mostra ciò che Google effettivamente vede. Su quella base, per ogni sito che ti linka a pagamento, i controlli da fare sono questi.

Primo: la storia del dominio. Cerca il sito negli archivi web e guarda cosa pubblicava tre, cinque, dieci anni fa. Se era il sito di un hotel dismesso e oggi parla di finanza, criptovalute e chirurgia estetica, hai davanti un dominio riciclato. Secondo: il traffico organico. Un sito “autorevole” con traffico organico prossimo allo zero, o crollato da anni, è autorevole solo nelle slide di chi te lo vende. Terzo: la redazione. Cerca i nomi degli autori: se non esistono, se non hanno alcuna presenza online o se firmano articoli su qualunque argomento dello scibile umano, la testata non è una testata. Quarto: i contenuti. Se il blog pubblica nello stesso giorno pezzi su mutui, diete, scommesse e software gestionali, non ha una linea editoriale: ha un listino. Quinto: i link in uscita. Apri dieci articoli a caso e conta i link commerciali con anchor text ottimizzati verso siti sempre diversi. Sesto: le pagine societarie. Contatti generici, nessuna partita IVA, nessun indirizzo verificabile. Settimo: il pattern tra i siti. Se più siti del catalogo che ti hanno proposto condividono grafica, struttura, errori e perfino refusi, stai guardando una rete, non un elenco di editori indipendenti.

Nessuno di questi segnali, da solo, è una condanna. È la combinazione che parla: tre o più segnali sullo stesso sito, e la probabilità che si tratti di un nodo di network diventa altissima. Per i criteri qualitativi più fini, dal contesto del link alla pertinenza tematica, ho scritto una guida dedicata su come analizzare la qualità di un link: vale per i link che compri, per quelli che ricevi spontaneamente e per quelli che il tuo fornitore definisce “naturali al 100%”.

Due parole anche sul metodo, perché lo strumento conta meno di come lo si usa. Il punto di osservazione più onesto resta Search Console: nella sezione dei link trovi i domini che Google associa davvero al tuo sito, ed è da lì che conviene partire, incrociando poi i dati con un tool esterno per avere anchor text, date e metriche. Concentrati prima sui link che paghi o che hai pagato, poi su quelli comparsi in periodi anomali, per esempio nei mesi in cui era attivo un vecchio fornitore. Non serve controllare mille domini: nella maggior parte dei profili delle PMI i link a pagamento sono qualche decina, e un pomeriggio di verifica sistematica basta a farsi un quadro attendibile. Se il quadro che emerge è confuso, quello è il momento di farsi aiutare, non dopo.

E qui una domanda che ti invito a fare al tuo fornitore, oggi stesso: “mi dai l’elenco completo dei siti da cui arriveranno i link, prima della pubblicazione, con la libertà di rifiutarli?”. La risposta ti dirà quasi tutto. Chi lavora pulito non ha problemi a mostrarti dove pubblica. Chi vive di network ha sempre un motivo per non farlo. E se la risposta è “non possiamo per accordi di riservatezza con gli editori”, traducila pure così: gli editori non esistono, o non gradirebbero farsi vedere.

Il lato che le guide SEO non trattano: sicurezza, eredità digitali e responsabilità

C’è un pezzo di questa storia che nelle guide SEO non compare mai, e che invece vedo regolarmente dal mio osservatorio di consulente di sicurezza certificato CPEH e di consulente tecnico d’ufficio presso un tribunale. Riguarda cosa si eredita davvero quando si compra un dominio scaduto, e cosa succede quando il giocattolo si rompe e le parti finiscono davanti a un avvocato.

Partiamo dalla sicurezza. Un dominio scaduto non porta con sé solo i backlink: porta tutta la sua storia. Se in una vita precedente è stato compromesso e usato per distribuire malware o per campagne di phishing, quel dominio può trovarsi ancora oggi in blacklist di sicurezza che nulla hanno a che vedere con Google: filtri antispam, sistemi di protezione aziendali, blocklist dei browser. Ho analizzato domini apparentemente perfetti lato SEO che risultavano segnalati da anni nei database di sicurezza, con effetti concreti: email che non arrivano, avvisi di sicurezza mostrati ai visitatori, integrazioni rifiutate dai partner. E c’è il rovescio della medaglia: verso quel dominio possono ancora puntare vecchi sottodomini, record DNS dimenticati e credenziali compromesse che girano nei data leak. Chi compra a scatola chiusa si porta in casa un passato che non ha scelto. Chi invece riceve link da questi domini associa il proprio brand, agli occhi degli algoritmi e non solo, a un vicinato digitale pessimo.

Poi c’è il piano delle responsabilità, quello che da CTU ho visto trasformarsi in fascicoli. Quando un sito viene penalizzato e il fatturato crolla, la domanda “di chi è la colpa?” smette di essere teorica. Il cliente sostiene di non aver mai autorizzato tecniche contrarie alle linee guida; l’agenzia sostiene di aver fatto ciò che il mercato fa; in mezzo ci sono contratti generici che parlano di “attività di link building” senza definire metodi, fonti e rischi. Non ti darò qui una consulenza legale, non è il mio mestiere e ogni caso fa storia a sé. Ti dico però cosa insegna l’esperienza peritale: quando il contratto non specifica le tecniche e il fornitore non documenta le fonti dei link, ricostruire le responsabilità a posteriori è complesso, lungo e costoso per tutti. La prevenzione, in confronto, è banale: pretendere per iscritto che le attività rispettino le linee guida dei motori, farsi consegnare l’elenco delle pubblicazioni e conservarlo. Un fornitore serio queste condizioni le accetta senza discutere. Le resistenze, di nuovo, sono un’informazione.

È interessante notare che su questo piano il PBN mostra la sua natura più vera: non è solo una tecnica SEO rischiosa, è una passività che qualcuno, prima o poi, dovrà iscrivere a bilancio. La sola domanda è chi: il venditore che l’ha costruita o il cliente che l’ha finanziata.

Cosa fare se scopri link da PBN verso il tuo sito

Mettiamo che la checklist abbia dato l’esito che temevi. Niente panico: la risposta giusta dipende da come stanno esattamente le cose, e l’errore più comune è agire d’impulso.

Il primo passo è fotografare la situazione: quanti link sospetti, verso quali pagine, da quando, e soprattutto se in Search Console risulta un’azione manuale. Sono scenari molto diversi. Se non c’è alcuna azione manuale e i link sospetti sono una parte minore del profilo, spesso la scelta migliore è interrompere gli acquisti e non toccare nulla: nella maggior parte dei casi Google è in grado di ignorare da solo i link inattendibili, e lo dice esplicitamente nella documentazione dello strumento per rifiutare i link, che raccomanda il disavow solo in presenza di un numero considerevole di link artificiali che abbiano causato o possano causare un’azione manuale. Il disavow fatto col machete, su profili sani, fa spesso più danni dei link stessi: l’ho visto succedere più volte di quante vorrei.

Se invece l’azione manuale c’è, il percorso è obbligato: chiedere la rimozione dei link ai gestori dei siti (con i PBN, aspettati silenzio o richieste di denaro), rifiutare tramite disavow quelli che non riesci a far rimuovere, documentare tutto e presentare una richiesta di riconsiderazione onesta, in cui spieghi cosa è successo e cosa hai cambiato. I tempi si misurano in settimane o mesi, non in giorni. Nel frattempo, la cosa più produttiva che puoi fare è lavorare su ciò che controlli: contenuti, struttura del sito, segnali di fiducia reali.

Un’avvertenza basata sull’esperienza: diffida di chi ti promette “rimozione penalizzazione garantita in 30 giorni”. Chi ha gestito davvero queste situazioni sa che nessun consulente serio può garantire tempi ed esiti di una revisione che dipende da Google. Può garantire il metodo, la trasparenza e la documentazione. Il resto è marketing sul dolore altrui.

PBN e intelligenza artificiale: cosa è cambiato davvero

Non si può chiudere una guida ai private blog network scritta nel 2026 senza parlare di quello che l’intelligenza artificiale ha cambiato su entrambi i lati della barricata, perché è il tema su cui ricevo più domande dalle PMI che seguo.

Dal lato di chi costruisce network, l’AI generativa ha abbattuto il costo storicamente più alto: i contenuti. Riempire cinquanta siti di articoli decorosi, un lavoro che dieci anni fa richiedeva una redazione, oggi si fa in giorni. Sulla carta è il rinascimento dei PBN. Nella pratica è successo l’opposto di quello che i venditori raccontano: la produzione di massa ha inondato il mercato di siti fotocopia, Google ha risposto inserendo nelle norme antispam l’abuso di contenuti scalati e dedicando gli update del 2024 e successivi proprio alla rimozione di questa marea, e i network riempiti di testi generati in serie sono diventati più facili da individuare, non più difficili. L’AI ha democratizzato la costruzione dei PBN e, così facendo, ne ha accelerato la selezione naturale.

Dal lato di chi cerca, il cambiamento è ancora più profondo. Una quota crescente delle risposte arriva da AI Overviews e da assistenti conversazionali, che sintetizzano le fonti invece di limitarsi a elencarle. In questo scenario il valore di un link da un sito fantasma, senza lettori, senza reputazione e senza identità, tende a zero: i sistemi generativi pescano da fonti che considerano affidabili e citabili, e un nodo di PBN non lo è per definizione. Ciò che inizia a contare è la presenza del brand in fonti vere: testate, community, contenuti proprietari solidi. Chi oggi investe in reti di siti fantasma sta ottimizzando per il motore di ricerca di dieci anni fa, mentre la partita si è spostata su un terreno in cui l’autorevolezza simulata vale ancora meno di prima.

È lo stesso discorso che faccio alle aziende sul fronte opposto, quello dell’adozione: l’AI in azienda va usata dove produce valore concreto e misurabile, non dove promette scorciatoie. Automatizzare la produzione di contenuti spazzatura per network è esattamente il tipo di uso che brucia soldi due volte: la prima quando li spendi, la seconda quando Google se ne accorge.

Le alternative che reggono nel tempo

Se sei arrivato fin qui, la conclusione operativa dovrebbe essere già chiara: il problema dei PBN non è morale, è economico. Sono un investimento con rendimento decrescente, rischio crescente e valore residuo pari a zero. Le alternative non sono più veloci, ma hanno una proprietà che nessun network può offrire: quello che costruisci resta tuo.

Le strade che funzionano sono note e richiedono lavoro vero. Contenuti che meritano di essere citati: guide di riferimento, dati originali, strumenti utili, i cosiddetti asset linkabili. Digital PR fatte come si deve, cioè relazioni con giornalisti e redazioni vere a cui proponi notizie vere. Presenza nelle community e nei contesti di settore dove i link nascono come conseguenza, non come merce. E, prima ancora, il presidio dei fondamentali: già anni fa raccontavo come Google ha cambiato la valutazione dei link, e la direzione è sempre la stessa: contano sempre di più il contesto, la pertinenza e la fonte, sempre di meno la quantità. Se vuoi approfondire come si imposta una strategia pulita, dalla definizione degli obiettivi alla scelta delle fonti, trovi il percorso completo nella guida alle campagne di link building.

Per una PMI, in concreto, gli asset linkabili non sono concetti astratti da manuale americano. Sono cose come un’analisi annuale del proprio mercato con dati che nessun altro pubblica, una guida tecnica che risolve davvero il problema per cui i clienti telefonano, un glossario di settore fatto bene, uno strumento di calcolo o di verifica gratuito. Contenuti del genere generano link perché sono utili a qualcuno, e generano qualcosa che i PBN non produrranno mai: contatti, preventivi, autorevolezza percepita da persone in carne e ossa. Ho visto aziende di nicchia costruire in un paio d’anni, con una manciata di contenuti eccellenti, profili di link che nessun network avrebbe potuto simulare, per un motivo semplice: erano veri.

Un’ultima considerazione da consulente che lavora con le PMI: la scelta tra link comprati da network e link guadagnati non è una scelta tra “veloce” e “lento”. È una scelta tra affittare un ranking e possederlo. L’affitto sembra conveniente finché il proprietario non cambia le regole. E qui il proprietario le regole le cambia ogni anno, sempre nella stessa direzione.

Riepilogo dei punti chiave

Un private blog network (PBN) è una rete di siti, spesso costruiti su domini scaduti con autorevolezza ereditata, gestiti in modo occulto per passare link a un sito da posizionare. Le norme antispam di Google vietano esplicitamente sia gli schemi di link sia, dal 2024, l’abuso di domini scaduti; SpamBrain riconosce i pattern dei network e nella maggior parte dei casi ne neutralizza i link in silenzio, mentre nei casi più gravi arrivano azioni manuali che possono azzerare il traffico organico. Il rischio maggiore in Italia riguarda chi compra “guest post” senza sapere che una parte del mercato è fatta di PBN travestiti: la responsabilità ricade su chi riceve i link, non solo su chi li vende. La guida include una checklist in sette punti per riconoscere i link da network, le mosse corrette in caso di azione manuale (disavow solo quando serve davvero) e le alternative sostenibili: contenuti linkabili, digital PR e campagne di link building trasparenti.

Domande frequenti su private blog network

Cos’è un private blog network in parole semplici?

Un private blog network (PBN) è un gruppo di siti web controllati dalla stessa persona o organizzazione, costruiti principalmente per inserire link verso un sito da far salire su Google. I siti della rete sembrano blog o testate indipendenti, ma esistono per manipolare il posizionamento. Per le norme antispam di Google si tratta di uno schema di link, quindi di una violazione.

I PBN funzionano ancora nel 2026?

Nel breve periodo un link da un dominio autorevole può ancora spostare posizioni, ed è il motivo per cui il mercato esiste. Il quadro però è cambiato: SpamBrain riconosce i pattern dei network e nella maggior parte dei casi ne ignora i link in silenzio, quindi chi li paga spesso non riceve più alcun beneficio. Nei casi peggiori arrivano azioni manuali che cancellano in giorni risultati costruiti in anni. Il rapporto tra rischio e rendimento è oggi il peggiore di sempre.

Usare un PBN è illegale?

Non esiste una legge che vieti di possedere più siti o di linkarli tra loro: la violazione riguarda le norme antispam di Google, con conseguenze sul posizionamento e sul traffico, non sanzioni penali. Il piano legale può però emergere sul fronte contrattuale: se un fornitore usa tecniche contrarie alle linee guida senza informare il cliente e il sito viene penalizzato, la questione delle responsabilità tra le parti può diventare oggetto di contenzioso. Per questo conviene definire per iscritto metodi e fonti dei link.

Come capisco se un backlink viene da un PBN?

I segnali principali sono: dominio con una storia precedente diversa dal tema attuale (verificabile negli archivi web), traffico organico quasi nullo nonostante metriche alte, autori inesistenti o non verificabili, articoli su qualsiasi argomento pubblicati a ciclo continuo, molti link in uscita con anchor text commerciali, pagine di contatti generiche e somiglianze evidenti con altri siti dello stesso catalogo. Tre o più segnali sullo stesso sito indicano con alta probabilità un nodo di network.

Cosa rischia un sito che riceve link da PBN?

Tre scenari, in ordine di frequenza: i link vengono ignorati da Google e il denaro speso non produce nulla; il sito subisce una svalutazione algoritmica con perdita di posizioni; nei casi più seri arriva un’azione manuale per link innaturali, notificata in Search Console, che può colpire singole pagine o l’intero dominio. Il recupero richiede rimozione o rifiuto dei link e una richiesta di riconsiderazione, con tempi che si misurano in settimane o mesi.

Devo usare subito il disavow se trovo link sospetti?

No, non automaticamente. La documentazione ufficiale di Google raccomanda lo strumento di rifiuto dei link solo quando i link artificiali sono numerosi e hanno causato, o possono verosimilmente causare, un’azione manuale. Negli altri casi Google è in grado di ignorare da solo i link inattendibili, e un disavow indiscriminato su un profilo sano può fare più danni che benefici. Prima si analizza il profilo backlink completo, poi si decide.

Qual è la differenza tra un PBN e un normale network di siti?

La differenza sta nell’intento e nella trasparenza. Un editore con più testate, un gruppo con un sito per ogni brand o un’azienda con progetti verticali collegati tra loro operano alla luce del sole: identità chiare, contenuti con un pubblico reale, link dove servono agli utenti. Un PBN nasconde la proprietà comune e usa i siti principalmente come sorgenti di link per manipolare il ranking. È l’occultamento, unito allo scopo manipolatorio, a trasformare un gruppo di siti in uno schema.

Prima di comprare il prossimo link, fatti due domande

La prima: sapresti dire, oggi, da quali siti arrivano i link che stai pagando? La seconda: se domani Google li ignorasse tutti, il tuo posizionamento reggerebbe? Se la risposta a una delle due è no, il problema non è il private blog network in astratto: è che stai investendo in qualcosa che non controlli e che non conosci. I PBN sono la versione industriale di una vecchia illusione, quella dell’autorità in affitto. A volte l’affitto dura anni, e qualcuno ci ha costruito fortune. Ma in trentatré anni di web non ho ancora visto un solo network sopravvivere al proprio successo, mentre ho visto decine di aziende ripartire da zero per colpe non loro.

Riassumendo il percorso fatto insieme: sai cos’è un private blog network e come viene costruito, conosci la storia che ha portato Google a nominare esplicitamente l’abuso di domini scaduti nelle sue norme, hai una checklist per esaminare i link che paghi e sai distinguere una svalutazione silenziosa da un’azione manuale, con le mosse corrette per ciascun caso. Soprattutto, hai le due o tre domande giuste da fare a chiunque ti proponga link “da siti autorevoli”. Non serve diventare un esperto SEO: serve smettere di firmare a scatola chiusa. Il resto, se vuoi, possiamo guardarlo insieme.

Se vuoi capire com’è messo davvero il tuo profilo backlink, cosa stai comprando e come costruire un’autorevolezza che non dipenda dalle mode del mercato dei link, parliamone. Richiedi una consulenza gratuita: analizziamo insieme la situazione del tuo sito e definiamo le priorità. E se il tuo sito ha anche problemi più profondi di come è stato costruito, scarica gratis il libro Siti da Incubo: racconta, con casi reali, tutto quello che può andare storto in un progetto web e come evitarlo.