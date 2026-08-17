Il libro in omaggio · PDF completo

Prima di mettere l'AI nella tua azienda, leggi i diciotto mesi in cui l'ho messa nella mia.

Il mio collega si chiama Claude: costi veri fattura alla mano, i cinque errori del primo anno, tre lezioni da applicare in tre mesi. Te lo mando in PDF, intero, senza pagarlo.

Mandamelo in PDF

Nome, cognome e email. Il numero di telefono non te lo chiedo, quindi non ti chiamo.

18 mesi di lavoro con l'AI 4,9/5 su Google 2.500+ aziende seguite 33 anni sul campo
In omaggio Copertina del libro Il mio collega si chiama Claude di Max Valle

PDF completo · si legge da computer, tablet o telefono

Quante di queste frasi hai già detto, o pensato?

Ne bastano due per capire che il libro ti riguarda. Se non ne riconosci nessuna, hai già risolto: chiudi la pagina e buon lavoro.

  • "Ne parlano tutti, io non ho deciso niente." Convegni, fornitori, articoli. E in azienda tutto come un anno fa.

  • "L'ho provata una sera e mi è sembrata un giocattolo." Due domande, risposte generiche, chiusa lì.

  • "Il mio team si è spaccato in due." C'è chi la userebbe per tutto e chi la evita senza dirlo.

  • "Non capisco quanto costa davvero." Ti dicono venti euro al mese, poi arriva un preventivo a cinque cifre.

  • "Non so cosa posso metterci dentro." I dati dei clienti sì o no? E chi te lo dice, con carta alla mano?

  • "Devo spiegarlo al socio, al CdA o a mio figlio." E per farlo ti servono numeri, non entusiasmo.

Il rischio non è restare indietro. È partire male e scoprirlo tra un anno.

Aspettare sembra la scelta prudente, e a volte lo è. Il problema è che nel frattempo si muovono due cose. La prima: i concorrenti della tua taglia stanno facendo adesso le prove che tu rimandi, con i tuoi stessi dubbi e senza raccontarlo in giro. La seconda, molto meno visibile: qualcuno in azienda l'AI la sta già usando con l'account personale, e nessuno ha mai deciso cosa può scriverci dentro.

Poi c'è il rischio opposto, quello di chi parte di corsa. Deleghi, i tempi si accorciano, i costi scendono e sembra funzionare — finché non arriva la telefonata del cliente che se n'è accorto. Il sintomo più sottovalutato è il pensiero che si impoverisce: le persone smettono di ragionare sul problema e si limitano a controllare quello che è uscito. Quando te ne accorgi, hai un anno di abitudini da smontare.

Non ti serve un'altra opinione sull'AI. Ti serve sapere quanto è costata a un'azienda come la tua, chi si è opposto e perché, cosa è finito nella riunione con lo studio legale e quali cinque cose oggi rifarei in un altro modo. È esattamente quello che c'è nel libro.

Dentro il libro

Diciotto mesi raccontati per intero, comprese le parti che non fanno bella figura

Non è un libro sull'intelligenza artificiale: di quelli ce ne sono già troppi. È il diario di un'azienda di servizi italiana che ci ha lavorato dentro ogni giorno, dal primo lunedì di prova in poi.

  • Quanto costa davvero Claude in agenzia, fattura alla mano
  • Le tre reazioni del team: l'entusiasta, lo scettico disciplinato, il preoccupato silenzioso
  • Pro, Team ed Enterprise: la differenza pratica sulla privacy e quando conviene cambiare
  • I cinque errori del primo anno, raccontati senza nasconderne nessuno
  • La routine quotidiana, minuto per minuto, di un'agenzia che lavora con Claude
  • Il pensiero che si impoverisce: il sintomo più sottovalutato della delega cieca
  • Tre lezioni operative da applicare nei prossimi tre mesi, nella tua azienda
  • La sera in cui ho capito che dovevo cambiare tutto, e cosa ho cambiato il giorno dopo
Se cerchi cento prompt da copiare o la promessa che l'AI farà tutto da sola, ti risparmio il download: qui non ci sono. Questo è un libro per capire, non per essere rassicurato.
Voglio il resoconto completo

Come te lo mando

Da questa pagina non si scarica niente: il PDF te lo mando io per email, e ci vogliono tre passaggi.

1

Lasci nome ed email

Tre campi e la spunta della privacy. Il telefono non compare, perché non mi serve.

30 secondi
2

Confermi che l'indirizzo è tuo

Ti arriva un'email con un pulsante da premere. Serve solo a questo, e senza non posso mandarti niente.

Un click
3

Ricevi il libro

Nell'email successiva trovi il PDF completo. Lo apri dove vuoi, e se preferisci la carta lo stampi.

Pochi minuti
Mandamelo in PDF

Le recensioni di chi ha lavorato con me

Con chi ho lavorato in questi anni

Banche, atenei, industria, pubblica amministrazione. E centinaia di aziende della tua dimensione, che non hanno un ufficio innovazione.

Banca di Asti Politecnico di Milano UnipolSai Ministero della Difesa Università Sapienza di Roma Atlas Copco
Max Valle, Business AI Strategist ed Ethical Hacker certificato

Perché io? L'innovazione di domani, le garanzie di sempre

Sul web italiano dal 1993. Ho costruito siti quando si scriveva l'HTML a mano, ho fatto SEO e digital marketing quando ancora si chiamava "promozione online", e ho passato anni a mettere in sicurezza i sistemi degli altri. L'intelligenza artificiale è l'ultimo capitolo di questa storia, non il primo.

È il motivo per cui, quando ti dico che il tuo sito ha un problema, non sto tirando a indovinare: quei problemi li ho creati, risolti e certificati per lavoro. 33 anni a proteggere i sistemi, non solo a venderli.

4,9 Recensioni Google
  • Sul web dal 1993: siti, SEO e digital marketing
  • Oltre 2.500 realtà seguite in 12 paesi
  • Ethical Hacker certificato (CPEH)
  • CTU del Tribunale di Lodi
  • Consulente Privacy & GDPR (FederPrivacy)
  • Autore di 6 libri, tra cui "Il mio collega si chiama Claude"
Ethical Hacker (CPEH) CTU Tribunale di Lodi FederPrivacy
La mia storia Prenota una consulenza

Quello che mi chiedono prima di scaricarlo

Anche le domande che di solito non si fanno ad alta voce.

Perché il mio mestiere è la consulenza, non l'editoria. Le copie vendute non mi cambiano il bilancio; le persone che capiscono come ragiono, sì. Tu leggi diciotto mesi di conti veri e di errori miei, e ti fai un'idea precisa senza spendere niente. Se un giorno vorrai lavorare con me, saprai già cosa aspettarti. Se non vorrai, ti resta comunque il libro.
No, e materialmente non potrei: nel modulo il campo telefono non c'è. Ti arrivano il libro e poi qualche email in cui ti mostro come applicare quello che c'è dentro. Il tuo indirizzo non lo cedo e non lo vendo — faccio anche il consulente privacy, sarebbe imbarazzante il contrario — e ti cancelli con un click quando vuoi. Se poi vorrai parlarmi, sarai tu a prenotare.
Sì, perché non c'è una riga di codice. Le questioni del libro sono decisioni da imprenditore: quanto spendere, chi mettere a farlo, cosa non deve uscire dall'azienda, come accorgersi che la qualità sta calando. La parte tecnica compare solo quando serve a prendere la decisione, e non un rigo di più.
Sì, perché la parte difficile non è lo strumento. I costi, le tre reazioni del team, la questione privacy, i cinque errori e le tre lezioni valgono uguale con qualunque assistente. Claude è quello che uso io tutti i giorni: è l'unico di cui posso raccontarti i numeri veri invece che le impressioni.
Nessuno dei due, ed è la parte che scontenta entrambe le tifoserie. Racconto cosa è migliorato e cosa è peggiorato, compreso il pensiero che si impoverisce quando si delega senza controllare. La tesi è che in una PMI italiana l'AI regge se tieni insieme tre cose: lo strumento, il giudizio di chi lo usa e la disciplina organizzativa. Se ne togli una, cade.
PDF, da leggere su computer, tablet o telefono, e stampabile. È il racconto di diciotto mesi in ordine di tempo, dal primo lunedì di prova alla sera in cui ho capito che dovevo cambiare tutto: si legge come una storia, non come un manuale da consultare.
Ci siamo

Dimmi dove mandarti "Il mio collega si chiama Claude"

Compila il modulo qui sotto, conferma l'indirizzo con un click e il libro completo ti arriva in pochi minuti.

  • Il libro completo in PDF
  • I costi reali, fattura alla mano
  • I 5 errori del primo anno
  • Le 3 lezioni da applicare in tre mesi

Inserisci nome, cognome ed indirizzo email.

Logo Max Valle

Logo Max Valle

Consulenza gratis 30 min