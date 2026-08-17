Il rischio non è restare indietro. È partire male e scoprirlo tra un anno.

Aspettare sembra la scelta prudente, e a volte lo è. Il problema è che nel frattempo si muovono due cose. La prima: i concorrenti della tua taglia stanno facendo adesso le prove che tu rimandi, con i tuoi stessi dubbi e senza raccontarlo in giro. La seconda, molto meno visibile: qualcuno in azienda l'AI la sta già usando con l'account personale, e nessuno ha mai deciso cosa può scriverci dentro.

Poi c'è il rischio opposto, quello di chi parte di corsa. Deleghi, i tempi si accorciano, i costi scendono e sembra funzionare — finché non arriva la telefonata del cliente che se n'è accorto. Il sintomo più sottovalutato è il pensiero che si impoverisce: le persone smettono di ragionare sul problema e si limitano a controllare quello che è uscito. Quando te ne accorgi, hai un anno di abitudini da smontare.

Non ti serve un'altra opinione sull'AI. Ti serve sapere quanto è costata a un'azienda come la tua, chi si è opposto e perché, cosa è finito nella riunione con lo studio legale e quali cinque cose oggi rifarei in un altro modo. È esattamente quello che c'è nel libro.