Prima di mettere l'AI nella tua azienda, leggi i diciotto mesi in cui l'ho messa nella mia.
Il mio collega si chiama Claude: costi veri fattura alla mano, i cinque errori del primo anno, tre lezioni da applicare in tre mesi. Te lo mando in PDF, intero, senza pagarlo.Mandamelo in PDF
Nome, cognome e email. Il numero di telefono non te lo chiedo, quindi non ti chiamo.
PDF completo · si legge da computer, tablet o telefono
Quante di queste frasi hai già detto, o pensato?
Ne bastano due per capire che il libro ti riguarda. Se non ne riconosci nessuna, hai già risolto: chiudi la pagina e buon lavoro.
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"Ne parlano tutti, io non ho deciso niente." Convegni, fornitori, articoli. E in azienda tutto come un anno fa.
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"L'ho provata una sera e mi è sembrata un giocattolo." Due domande, risposte generiche, chiusa lì.
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"Il mio team si è spaccato in due." C'è chi la userebbe per tutto e chi la evita senza dirlo.
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"Non capisco quanto costa davvero." Ti dicono venti euro al mese, poi arriva un preventivo a cinque cifre.
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"Non so cosa posso metterci dentro." I dati dei clienti sì o no? E chi te lo dice, con carta alla mano?
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"Devo spiegarlo al socio, al CdA o a mio figlio." E per farlo ti servono numeri, non entusiasmo.
Il rischio non è restare indietro. È partire male e scoprirlo tra un anno.
Aspettare sembra la scelta prudente, e a volte lo è. Il problema è che nel frattempo si muovono due cose. La prima: i concorrenti della tua taglia stanno facendo adesso le prove che tu rimandi, con i tuoi stessi dubbi e senza raccontarlo in giro. La seconda, molto meno visibile: qualcuno in azienda l'AI la sta già usando con l'account personale, e nessuno ha mai deciso cosa può scriverci dentro.
Poi c'è il rischio opposto, quello di chi parte di corsa. Deleghi, i tempi si accorciano, i costi scendono e sembra funzionare — finché non arriva la telefonata del cliente che se n'è accorto. Il sintomo più sottovalutato è il pensiero che si impoverisce: le persone smettono di ragionare sul problema e si limitano a controllare quello che è uscito. Quando te ne accorgi, hai un anno di abitudini da smontare.
Non ti serve un'altra opinione sull'AI. Ti serve sapere quanto è costata a un'azienda come la tua, chi si è opposto e perché, cosa è finito nella riunione con lo studio legale e quali cinque cose oggi rifarei in un altro modo. È esattamente quello che c'è nel libro.
Diciotto mesi raccontati per intero, comprese le parti che non fanno bella figura
Non è un libro sull'intelligenza artificiale: di quelli ce ne sono già troppi. È il diario di un'azienda di servizi italiana che ci ha lavorato dentro ogni giorno, dal primo lunedì di prova in poi.
- Quanto costa davvero Claude in agenzia, fattura alla mano
- Le tre reazioni del team: l'entusiasta, lo scettico disciplinato, il preoccupato silenzioso
- Pro, Team ed Enterprise: la differenza pratica sulla privacy e quando conviene cambiare
- I cinque errori del primo anno, raccontati senza nasconderne nessuno
- La routine quotidiana, minuto per minuto, di un'agenzia che lavora con Claude
- Il pensiero che si impoverisce: il sintomo più sottovalutato della delega cieca
- Tre lezioni operative da applicare nei prossimi tre mesi, nella tua azienda
- La sera in cui ho capito che dovevo cambiare tutto, e cosa ho cambiato il giorno dopo
Come te lo mando
Da questa pagina non si scarica niente: il PDF te lo mando io per email, e ci vogliono tre passaggi.
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Tre campi e la spunta della privacy. Il telefono non compare, perché non mi serve.30 secondi
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Ti arriva un'email con un pulsante da premere. Serve solo a questo, e senza non posso mandarti niente.Un click
Ricevi il libro
Nell'email successiva trovi il PDF completo. Lo apri dove vuoi, e se preferisci la carta lo stampi.Pochi minuti
Le recensioni di chi ha lavorato con me
Con chi ho lavorato in questi anni
Banche, atenei, industria, pubblica amministrazione. E centinaia di aziende della tua dimensione, che non hanno un ufficio innovazione.
Quello che mi chiedono prima di scaricarlo
Anche le domande che di solito non si fanno ad alta voce.
Hai già letto abbastanza e vuoi ragionare sulla tua azienda?
Il libro racconta come è andata da me. In trenta minuti, senza impegno, ragioniamo su come andrebbe da te: da dove partire, cosa lasciar perdere e cosa non far uscire dall'azienda.
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- Il libro completo in PDF
- I costi reali, fattura alla mano
- I 5 errori del primo anno
- Le 3 lezioni da applicare in tre mesi
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