Il mio sito non compare su Google: la diagnosi in 4 verdetti e cosa fare

“Il mio sito non compare su Google”: è la frase con cui, da trent’anni, inizia una buona metà delle chiamate che ricevo il lunedì mattina. Quasi sempre chi la pronuncia ha già letto tre articoli che elencano sette cause generiche, ha già disattivato la spunta di WordPress, ha già inviato la sitemap, e continua a non vedere il sito. Il problema non è la mancanza di consigli. Il problema è che quella frase descrive almeno quattro situazioni tecnicamente diverse, con rimedi opposti, e finché non si stabilisce in quale ci si trova ogni intervento è un tentativo alla cieca. Qui non troverai una checklist da provare a caso, ma un percorso diagnostico che in dieci minuti ti porta a un verdetto preciso.

Cosa significa davvero “il mio sito non compare su Google”

Prima di toccare qualsiasi impostazione, vale la pena separare quattro scenari che il linguaggio comune confonde in continuazione.

Non sei nell’indice. Google non ha mai inserito le tue pagine nel proprio archivio. In questo caso il sito è invisibile per qualunque ricerca, compreso il nome esatto del dominio. È il caso più raro e, paradossalmente, il più semplice da risolvere.

Sei nell’indice ma non ti posizioni. Le pagine ci sono, Google le conosce, semplicemente non le mostra per le ricerche che ti interessano perché altri rispondono meglio. Non è un problema di indicizzazione ma di posizionamento sui motori di ricerca, e si affronta con contenuti, struttura e autorevolezza, non con un pulsante.

Non compari nemmeno cercando il nome della tua azienda. Questo è il caso che spaventa di più gli imprenditori, e a ragione: se il sito non emerge su una query di brand, dove la concorrenza è zero, quasi sempre c’è un ostacolo tecnico serio a monte oppure un problema di identità (nome ambiguo, dominio recente, entità non riconosciuta).

Compari nella ricerca classica ma non nelle risposte generate. Scenario nuovo e in crescita rapida: il sito è indicizzato e posizionato, ma quando l’utente pone la stessa domanda a un assistente conversazionale il tuo nome non esce mai. Ne parlo più avanti, perché nel 2026 è diventato un pezzo del problema.

Indicizzazione e posizionamento restano due cose distinte, e confonderle porta a sprecare budget. L’indicizzazione è il processo con cui il crawler scopre una pagina, la scansiona e decide se archiviarla. Il posizionamento è la capacità di quella pagina, una volta archiviata, di comparire in alto per una parola chiave. Un sito non indicizzato non può posizionarsi in alcun modo, mentre un sito indicizzato può benissimo restare invisibile per anni.

Le tre verifiche che danno una risposta oggettiva in dieci minuti

Ci sono tre controlli che, presi insieme, dicono esattamente in quale dei quattro scenari ti trovi. Falli in quest’ordine, senza saltarne nessuno.

Verifica 1: l’operatore site: e i suoi limiti

Digita nella barra di ricerca site:tuodominio.it, senza spazi dopo i due punti. Se non compare nessun risultato, il sito con ogni probabilità non è nell’indice. Se compaiono poche pagine rispetto a quelle che hai pubblicato, sei di fronte a un’indicizzazione parziale, che è un problema diverso e più insidioso.

Detto questo, l’operatore va preso per quello che è: una stima approssimativa. Non restituisce il numero esatto delle pagine indicizzate e non spiega mai il perché di un’assenza. Serve come primo semaforo, non come diagnosi.

Verifica 2: il report Indicizzazione delle pagine in Search Console

Questo è il vero strumento diagnostico, e il motivo per cui insisto perché ogni cliente abbia la proprietà verificata prima ancora di parlare di contenuti. Se non l’hai mai configurata, parti dalla guida completa a Google Search Console e collega il dominio.

Dentro il report Indicizzazione delle pagine trovi la ragione per cui ogni singolo URL non è archiviato, espressa con etichette ufficiali documentate da Google nella guida al report Indicizzazione delle pagine. Tre di queste etichette meritano attenzione perché vengono regolarmente scambiate l’una per l’altra:

Rilevata, attualmente non indicizzata : Google conosce l’URL ma non l’ha ancora scansionato. Problema di risorse di scansione o di priorità.

: Google conosce l’URL ma non l’ha ancora scansionato. Problema di risorse di scansione o di priorità. Scansionata, attualmente non indicizzata : Google l’ha letta e ha deciso di non archiviarla. Problema di valore percepito del contenuto.

: Google l’ha letta e ha deciso di non archiviarla. Problema di valore percepito del contenuto. Pagina alternativa con tag canonical appropriato: Google la considera un duplicato di un’altra pagina. Problema di architettura, non di qualità.

Sono tre diagnosi opposte. Chi le tratta come sinonimi finisce per riscrivere contenuti quando doveva sistemare i canonical, o per ritoccare i canonical quando il contenuto era semplicemente povero. Nella mia esperienza è l’errore più costoso di tutta questa categoria di problemi.

Verifica 3: cosa risponde il tuo server quando a bussare è Googlebot

Ultima verifica, quella che quasi nessuno fa. Apri lo strumento Controllo URL di Search Console, chiedi il test dal vivo e guarda due campi: se la pagina è stata recuperata e cosa vede effettivamente il crawler nell’HTML renderizzato. Se il test dal vivo fallisce mentre il sito nel tuo browser funziona benissimo, hai isolato il problema in un colpo solo: non è un contenuto debole, è un accesso negato. Gli strumenti per webmaster di Search Console coprono anche questa parte, ed è quella che salva più tempo.

Attenzione al caso dei siti costruiti interamente in JavaScript. Il rendering è differito rispetto alla scansione, e come spiega la guida di base sulla SEO per JavaScript, se i contenuti compaiono solo dopo l’esecuzione degli script il crawler può vedere una pagina sostanzialmente vuota. Il sito ti sembra perfetto. Per Google è un guscio.

I quattro verdetti possibili e cosa fare per ciascuno

A questo punto hai i dati per emettere una sentenza. Ogni verdetto ha una lista di interventi propria, e applicare quella sbagliata è tempo buttato.

Verdetto 1: Google non conosce il tuo sito

Nessun risultato con site:, Search Console vuota o quasi, nessuna URL rilevata. Succede tipicamente ai siti online da pochi giorni, a quelli senza un solo link in ingresso e a quelli con un’architettura che non consente al crawler di muoversi.

Serve rendere il sito raggiungibile e leggibile. Una sitemap XML aggiornata e inviata da Search Console resta il canale più diretto per comunicare l’elenco completo delle pagine, e sulla scelta del formato ho scritto tempo fa un pezzo ancora valido su sitemap in HTML o in XML. Poi conta la struttura interna: una pagina raggiungibile solo dal menu a tendina di terzo livello o, peggio, non collegata da nessuna parte, per Google è quasi inesistente. Curare la maglia dei collegamenti interni è un lavoro poco appariscente ma decisivo, e il metodo lo trovi in come ottimizzare i link interni. Infine un singolo link da una fonte esterna che Google visita spesso accorcia i tempi più di qualunque altro accorgimento.

Verdetto 2: Google conosce il sito ma è bloccato

Search Console segnala esclusioni per noindex, per blocco da robots.txt, per errori del server o per reindirizzamenti. Qui l’ostacolo è dichiarato e va rimosso.

Il classico è il meta tag noindex sopravvissuto alla messa online. Attenzione a una trappola che vedo ancora ogni mese: se una pagina è bloccata da robots.txt, Google non può leggerne il noindex, quindi la direttiva resta lettera morta e l’URL può restare nell’indice senza descrizione. Lo dice esplicitamente la documentazione su come bloccare l’indicizzazione con noindex. I due strumenti vanno usati in sequenza, mai insieme, perché come chiarisce l’introduzione ai file robots.txt quel file governa la scansione e non l’archiviazione.

Poi c’è il capitolo delle azioni manuali. Se Google ha applicato un provvedimento, in Search Console trovi una notifica esplicita con la motivazione, e finché non risolvi e chiedi una revisione il sito resta fuori. Ho raccolto casistiche e tempi di recupero nell’approfondimento sulle penalizzazioni Google.

Verdetto 3: Google ha scansionato e ha detto di no

Etichetta “Scansionata, attualmente non indicizzata” su una quota rilevante delle pagine. Nessun blocco tecnico, nessuna penalizzazione, nessun errore. Semplicemente Google ha letto e ha valutato che quelle pagine non aggiungano nulla a quanto già possiede.

Questa è la parte che il settore raramente dice ad alta voce, e che invece va detta: non esiste un pulsante per uscirne. Chiedere ripetutamente l’indicizzazione non cambia il giudizio, cambia solo la data dell’ultima scansione. Nella pratica di questi anni il pattern è sempre lo stesso, e da quando la produzione di testi con l’intelligenza artificiale è diventata istantanea è esploso: decine di pagine che riformulano lo stesso concetto, schede prodotto identiche a quelle del fornitore, articoli scritti per riempire un calendario editoriale. La via d’uscita è ridurre e consolidare, non aggiungere. Un contenuto solido che assorbe cinque pagine deboli viene indicizzato in giorni.

Verdetto 4: sei indicizzato, il problema è un altro

Le pagine ci sono, il report è pulito, eppure non arriva traffico. Allora la domanda giusta non è più perché il sito non compare, ma per quali ricerche stai competendo e contro chi. Se invece l’archivio storico è a posto e sono solo i contenuti recenti a non entrare, il quadro è diverso e l’ho trattato a parte in Google non indicizza più i nuovi post.

La causa che quasi nessuno controlla: quando è il tuo sito a respingere Google

Arriviamo al capitolo che nei blog SEO italiani manca quasi sempre, perché sta a metà fra il posizionamento e la sicurezza informatica. Lavoro come Certified Professional Ethical Hacker oltre che come consulente SEO, e questa doppia lente mi ha fatto trovare la soluzione in situazioni in cui la diagnosi puramente SEO girava a vuoto da mesi.

Lo scenario è questo: nessun noindex, robots.txt pulito, contenuti dignitosi, eppure il test dal vivo di Search Console fallisce. Il motivo è che il crawler non riesce proprio a entrare. Le cause ricorrenti sono quattro.

Il firewall applicativo scambia Googlebot per un attaccante. Le regole di bot management di molti WAF, e le configurazioni aggressive attivate in fretta dopo un attacco, restituiscono al crawler una challenge JavaScript o un blocco secco. Il visitatore umano passa, il bot no. Ho gestito un caso in cui l’irrigidimento delle regole dopo un’ondata di scraping aveva reso invisibile metà catalogo in tre settimane, senza che nessuno collegasse le due cose.

Il rate limiting stronca la scansione. Limiti di richieste al minuto tarati sul traffico umano fanno collassare la scansione di un sito con migliaia di URL. Il risultato in Search Console è un’ondata di “Rilevata, attualmente non indicizzata” che sembra un problema di qualità e invece è un problema di rubinetto chiuso.

Il geoblocking taglia fuori i data center di Google. Capita ai siti che, per ridurre traffico indesiderato, bloccano interi paesi. I crawler arrivano da infrastrutture distribuite, e una regola geografica troppo larga li esclude senza preavviso.

Il sito è compromesso. Qui la situazione è seria. Una compromissione tipica inietta pagine di spam e serve contenuti diversi a seconda di chi chiede: l’utente vede il sito normale, il crawler riceve testi di tutt’altro tipo. Google se ne accorge e reagisce. Se sospetti questo caso, la priorità non è la SEO ma la bonifica, il ripristino da un backup pulito e la chiusura del punto di ingresso. Poi si ricostruisce la visibilità.

Come si verifica? Si guardano i log del server filtrando le richieste del crawler e si osserva quale codice di stato riceve. Se un utente ottiene 200 e Googlebot ottiene 403 o 503, hai la risposta. La procedura ufficiale per isolare questo tipo di sparizioni è descritta nella guida di Google su come eseguire il debug dei cali di traffico nella Ricerca. Vale la pena leggerla prima di riscrivere una sola riga di testo.

Il sito rifatto che sparisce: il caso più doloroso di tutti

C’è una situazione che merita un capitolo suo, perché è la più frequente fra quelle che finiscono davvero male. L’azienda commissiona un sito nuovo, il fornitore consegna, la grafica piace a tutti. Dopo tre settimane il traffico organico si è dimezzato e nessuno se lo spiega.

Le cause sono quasi sempre le stesse tre. Gli URL sono cambiati e nessuno ha impostato i reindirizzamenti permanenti dai vecchi indirizzi ai nuovi, quindi anni di autorevolezza accumulata vanno persi in blocco. Oppure l’ambiente di sviluppo è andato in produzione portandosi dietro il noindex generale che serviva a tenerlo nascosto. Oppure i tag canonical puntano ancora al dominio di staging, e Google archivia diligentemente un sito che non esiste.

Come Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Lodi mi sono trovato più volte a ricostruire esattamente queste dinamiche, ed è interessante notare che la responsabilità raramente è dove il cliente la immagina. Non è la grafica, non è il CMS scelto: è l’assenza di una mappa dei reindirizzamenti prima del passaggio in produzione, un documento che si prepara in mezza giornata e che salva anni di lavoro. Se stai per rifare il sito, chiedila al fornitore adesso. Se lo hai appena rifatto e il traffico sta scendendo, è il primo file da recuperare.

Quanto tempo serve davvero, e cosa non funziona più

Sulle tempistiche circolano numeri fantasiosi. La verità utile è che un sito nuovo, senza link in ingresso e senza segnali, può richiedere da pochi giorni ad alcune settimane prima che le pagine principali entrino nell’indice. Non c’è una durata garantita, perché la scansione è un’allocazione di risorse e Google la distribuisce in base a quanto ritiene interessante ciò che pubblichi.

Vale la pena chiarire cosa oggi conta poco. La richiesta manuale di indicizzazione dalla Search Console è utile per una manciata di URL nuovi o appena corretti, e nulla di più: non è una scorciatoia per un sito intero e non ribalta un giudizio negativo. Le segnalazioni ai motori di ricerca minori e le vecchie directory non spostano nulla. Nemmeno l’età del dominio è un fattore di posizionamento in sé, per quanto un dominio con anni di storia pulita accumuli naturalmente i segnali che aiutano.

Quello che sposta l’ago è meno spettacolare: pubblicare qualcosa che qualcuno cerca davvero, tenere il sito veloce e raggiungibile, ottenere qualche citazione da fonti che Google visita spesso. Al contrario, moltiplicare le pagine sperando che qualcuna attecchisca è la strategia che con più regolarità produce l’etichetta “Scansionata, attualmente non indicizzata”.

Comparire su Google nel 2026 non è più solo comparire su Google

Un ultimo pezzo, che due anni fa non avrebbe avuto senso in un articolo come questo. Una quota crescente di persone non digita più una query e poi sceglie fra dieci link blu: pone una domanda e legge una risposta sintetica, costruita a partire da fonti che il sistema seleziona. Puoi essere perfettamente indicizzato e posizionato, e non essere mai citato in quelle risposte.

Il terreno è lo stesso della SEO tecnica, ma le priorità cambiano: contenuti strutturati in modo che una macchina possa estrarne un’affermazione verificabile, dati identificativi coerenti in tutto il sito, entità aziendale riconoscibile e collegata a fonti esterne. È presto per stabilire regole definitive, e diffido di chi le vende come certezze. Vale però la pena tenere presente il quadro di fondo: secondo ISTAT, nel 2025 quasi l’80% delle imprese con almeno dieci addetti si colloca a un livello base di digitalizzazione. Tradotto: la presenza online non è più un vantaggio competitivo, è la soglia d’ingresso. Chi resta invisibile non perde un’opportunità, esce dal mercato.

Se vuoi una fotografia oggettiva della situazione del tuo sito prima di decidere dove intervenire, puoi partire da un’analisi gratuita del sito web.

Riepilogo dei punti chiave

Dire “il mio sito non compare su Google” può indicare quattro situazioni diverse: il sito non è nell’indice, è indicizzato ma non posizionato, non emerge nemmeno per le ricerche di brand, oppure non viene citato nelle risposte generate dall’intelligenza artificiale. Per capire in quale ti trovi servono tre verifiche in sequenza: l’operatore site: come primo semaforo, il report Indicizzazione delle pagine di Search Console per leggere la ragione ufficiale di ogni esclusione, e il test dal vivo dello strumento Controllo URL per vedere cosa riceve davvero il crawler. Da qui si arriva a uno di quattro verdetti, ciascuno con un rimedio proprio: rendere il sito raggiungibile, rimuovere un blocco dichiarato come noindex o robots.txt, consolidare contenuti che Google ha scansionato e giudicato superflui, oppure lavorare sul posizionamento. Restano due cause che quasi nessuno controlla: un firewall o un sistema anti bot che respinge Googlebot, e una migrazione fatta senza mappa dei reindirizzamenti, che è il modo più rapido per far sparire un sito che funzionava.

Domande frequenti su un sito che non compare su Google

Come faccio a sapere se il mio sito è indicizzato su Google?

Cerca site:tuodominio.it nella barra di ricerca: se non compare alcun risultato, il sito con ogni probabilità non è nell’indice. La verifica affidabile però è il report Indicizzazione delle pagine di Google Search Console, che indica per ogni URL se è archiviato e, se non lo è, con quale motivazione ufficiale. L’operatore site: è un semaforo, Search Console è la diagnosi.

Quanto tempo ci vuole perché Google indicizzi un sito nuovo?

Non esiste una durata garantita. Un sito nuovo con una sitemap inviata e almeno un link in ingresso può entrare nell’indice in pochi giorni, mentre un sito isolato e senza segnali esterni può richiedere settimane. La scansione è un’allocazione di risorse: Google la distribuisce in base all’interesse che il sito genera, non in base a un calendario fisso.

Il sito è indicizzato ma non compare per nessuna ricerca, perché?

Perché indicizzazione e posizionamento sono processi distinti. Essere nell’indice significa soltanto che Google conosce e archivia le tue pagine; comparire in alto significa che le considera la risposta migliore per una certa ricerca. Se sei archiviato ma invisibile, il lavoro da fare riguarda contenuti, struttura del sito e autorevolezza, non le impostazioni di indicizzazione.

Cosa significa “Scansionata, attualmente non indicizzata”?

Significa che Google ha letto quella pagina e ha deciso di non archiviarla, perché non aggiunge nulla a quanto già possiede. Non è un blocco tecnico e non si sblocca chiedendo di nuovo l’indicizzazione. La strada che funziona è ridurre e consolidare: unire più pagine deboli in un contenuto solido e realmente utile, ed eliminare o reindirizzare quelle che restano senza scopo.

Perché il mio sito WordPress non appare su Google?

La causa più frequente è l’opzione “Scoraggia i motori di ricerca dall’indicizzare questo sito”, che si trova in Impostazioni e poi Lettura e che molti plugin di manutenzione attivano automaticamente durante la costruzione. Se dopo averla disattivata la situazione non cambia in un paio di settimane, il problema è altrove: controlla il file robots.txt, i tag noindex generati dal plugin SEO e le regole del firewall o del servizio anti bot.

Il sito non compare cercando il nome della mia azienda: cosa faccio?

Su una ricerca di brand la concorrenza è minima, quindi l’assenza segnala quasi sempre un ostacolo tecnico o un problema di identità. Verifica prima che la homepage sia indicizzata con il test dal vivo di Search Console. Se lo è, controlla che il nome dell’azienda compaia in modo coerente nel title, nei contenuti e nei profili esterni collegati al sito. Se invece il test fallisce, l’accesso del crawler è bloccato e va risolto quello per primo.

Il sito è sparito da Google dopo il restyling: si può recuperare?

Quasi sempre sì, e la rapidità dell’intervento fa la differenza. Recupera l’elenco dei vecchi URL, verifica che ognuno reindirizzi in modo permanente alla pagina corrispondente del nuovo sito, controlla che non sia rimasto attivo il noindex dell’ambiente di sviluppo e che i tag canonical non puntino al dominio di staging. Più tempo passa con i vecchi indirizzi che rispondono con un errore, più autorevolezza si disperde.

Da dove partire domani mattina

Se dovessi ridurre tutto a una sola indicazione, sarebbe questa: smetti di applicare rimedi e dedica dieci minuti alla diagnosi. Apri Search Console, guarda il report Indicizzazione delle pagine, lancia il test dal vivo sulla homepage. In tre schermate saprai se Google non ti conosce, se è bloccato, se ti ha valutato e scartato, oppure se il problema non è mai stato l’indicizzazione. Sono quattro percorsi diversi, e sceglierne uno a caso costa mesi.

Un’avvertenza onesta: in almeno un caso su quattro non c’è nessuna leva tecnica da azionare, e chi ti promette il contrario ti sta vendendo un’illusione. Quando il sito è tecnicamente sano ma le pagine restano fuori dall’indice, il lavoro da fare riguarda la sostanza di ciò che pubblichi, e richiede tempo.

Prenota una consulenza strategica: se dopo le verifiche il quadro resta confuso, o se sospetti che il blocco sia a livello di firewall o di sito compromesso, possiamo guardare insieme i dati del tuo caso e stabilire l’ordine degli interventi.