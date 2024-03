Ciao a tutti, sono Alessandro (in giro anche alexs2k), appassionato e studioso di web marketing. Ringrazio innanzitutto Max Valle per avermi invitato a condividere con voi qualche opinione sugli argomenti che più ci stanno a cuore. Uno di questi è il “social media marketing”, ovvero l’argomento più discusso negli ultimi tempi sia da noi, operatori del settore, sia da giornalisti, operatori dell’informazione scandalistica 🙂 .

In questo post vi faccio un gran regalo natalizio … non parlerò di Facebook! Vi parlerò invece di Forum, uno strumento “non di moda” come altri ma decisamente più efficace, solido e duraturo.

Perché includo i Forum tra i social network?

Semplicemente perché i social network sono composti da persone ed i Forum sono composti da: Persone + Contenuti. Sono i contenuti a fare la vera differenza tra Facebook, Twitter, etc e i Forum di successo. Con questo non voglio dire che i due strumenti si escludano a vicenda … anzi si integrano alla perfezione, specie quando consideriamo i Social per quello che effettivamente sono (quando funzionano): Megafoni! 🙂

Chiedo scusa per questa lunga premessa e vi racconto a cosa si riferisce il titolo di questo post.

Qualche giorno fa leggevo su CopyBlogger il post: The Perfect Pair: 3 Reasons Every Blogger Needs a Forum.

In sostanza l’autrice ci dice che ogni blogger avrebbe bisogno di un forum di supporto per 3 principali motivi:

Il forum è il terreno fertile per le idee. Il forum favorisce il dialogo. Il forum è il posto ideale per trovare “Guest posters”.

Tutto molto bello, come non essere d’accordo 🙂 …

… l’autrice però omette un insignificante dettaglio (si fa per dire…): creare un forum di successo è una impresa titanica! Basta guardarsi attorno. Ognuno di noi può fare un rapido conto dei blog e dei forum di successo che conosce e scommetto che i blog risulterebbero in netta maggioranza.

Ciò che personalmente ritengo molto più utile è invece la partecipazione attiva dei Blogger ai forum di successo già esistenti ed ai 3 benefici prima descritti ne potremmo aggiungere un quarto:

4. Visibilità e Promozione del proprio Blog!

Se invece volete un forum di successo sappiate che realizzarlo è un’impresa sfiancante, ci vuole tempo, competenza e passione da vendere. La difficoltà nel creare un forum di successo genera scarsità che a sua volta genera valore!

Questo sforzo verrà però ripagato. Quando finalmente sarete i felici possessori di un forum di successo sappiate che:

1. Nessuno (o quasi) lo può copiare. A differenza di tante idee che si trasformano in siti web di successo il forum NON è replicabile (o meglio… maggiore è il successo maggiori saranno le difficoltà nel replicarlo e realizzarne uno simile)…. Come mai? Come abbiamo già detto il forum è contenuto. Il successo di un forum è dovuto per il 90% al contenuto che presenta ad utenti e visitatori e non di certo al tipo di board che installi. Il forum di successo possiede una mole di contenuto tale da risultare spesso irraggiungibile. Da ciò deriva che…:

2. Se siete i primi a realizzare un forum di successo in un determinato settore godete di un enorme vantaggio competitivo. Il primo spesso viene percepito come il migliore (spesso ma non sempre…) e gode di un vantaggio in termini di “Tempo”: + tempo + contenuti + utenti + fama + etc…

3. Se possedete un forum di successo che tratta un determinato argomento/settore potreste esser ritenuti i maggiori esperti del settore.

4. Un forum di successo è un potente mezzo di comunicazione, persuasione, opinione. Se possedete un forum di successo siete anche potenzialmente in grado di diffondere idee ed informazioni molto più in fretta di chiunque altro e sopratutto potreste godere di maggiore considerazione da parte della comunità di riferimento.

5. Il forum è uno strumento talmente potente e flessibile che i benefici potrebbero dipendere direttamente dalla vostra capacità di coglierli al volo… riflettete un attimo … a cosa potrebbe servirvi gestire un forum che tratta l’argomento che più vi appassiona?

Comprendete quindi quanto può rivelarsi utile realizzare un forum di successo e quanto si renda utile individuare gli step necessari a far partire e promuovere un forum da zero.

L’argomento “forum” in Italia è estremamente di nicchia. Ad oggi in Italia solo due persone hanno parlato e scritto specificatamente di forum. Il primo a realizzare una guida su “come far decollare un forum” è stato l’amico ed ottimo professionista Giorgiotave.

Il secondo è stato un certo Alessandro Sportelli (Io) che ha scritto un ebook che tratta in maniera specifica i primissimi passi da muovere per far partire e promuovere un forum da zero, come ad esempio l’individuazione dell’argomento chiave del forum, la costruzione dell’indice, la realizzazione dei contenuti e le diverse strategie di promozione. L’ebook è liberamente e gratuitamente scaricabile al seguente indirizzo: http://www.webmarketingforum.it/il-forum-gestire-e-promuovere-forum-di-successo/434-d-ebook-come-creare-e-promuovere-un-forum-da-zero.html#post1539

Rimango a disposizione per eventuali quesiti e vi ricordo che l’ebook segnalato può essere aggiornato e corretto da chiunque abbia voglia di offrire il proprio contributo.

Autore: Alessandro Sportelli (di Web Marketing Forum) per Max Valle.