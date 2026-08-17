Google Discover SEO: come funziona e cosa è cambiato nel 2026

Fare Google Discover SEO significa accettare una cosa che al primo colpo suona sbagliata: qui nessuno ti sta cercando. Non c’è una query, non c’è una parola chiave digitata, non c’è un utente che ha formulato un bisogno. C’è una persona che scorre il telefono in metropolitana, e un sistema che decide se il tuo articolo merita di finire sotto il suo pollice. Se pensi che i siti di notizie ricevano la maggior parte del traffico da gente che va su Google e fa ricerche per certe parole chiave, ti sbagli di grosso. E se pensi che Discover funzioni come funzionava nel 2023, ti sbagli due volte, perché il 5 febbraio 2026 Google ha rilasciato un core update dedicato esclusivamente a Discover che ha cambiato le regole in tre punti precisi, e quasi nessuno in Italia ne ha parlato.

Questo articolo lo scrivo in modo diverso dagli altri che trovi su questa keyword. Non ti darò l’ennesima lista di sette consigli con le immagini a 1200 pixel. Quella parte c’è, perché serve, ed è documentata dallo stesso Google. Ma il cuore di questo pezzo è un’altra cosa: Discover non è un premio da conquistare, è un evento da governare. Arriva senza preavviso, ti scarica addosso in quattro ore il traffico di quattro mesi, e poi sparisce con la stessa velocità. Nella mia esperienza, dal 1993 a oggi, ho visto più siti farsi male con Discover che senza. Non perché Discover sia cattivo, ma perché quasi nessuno lo tratta per quello che è: un carico imprevisto su un sistema che nessuno ha mai testato sotto carico.

Cosa è Google Discover, spiegato senza giri di parole

Google Discover, il canale su cui lavora la Google Discover SEO, è il flusso di contenuti personalizzati che compare quando apri l’app Google sullo smartphone, o quando scorri verso destra dalla schermata home su molti dispositivi Android, o quando apri una nuova scheda su Chrome mobile. Non è un motore di ricerca. Non è un social network. È un sistema di raccomandazione che decide autonomamente cosa mostrarti, basandosi su quello che Google sa dei tuoi interessi attraverso la tua Attività web e app.

La documentazione ufficiale è chiara su un punto che molti fraintendono: i contenuti sono automaticamente idonei a comparire in Discover se sono indicizzati da Google e rispettano le norme relative ai contenuti, come spiega la guida ufficiale di Google Search Central su Discover. Non esiste un modulo di iscrizione. Non esiste una candidatura. Non esiste un tag magico da inserire nell’head. Se il tuo sito è indicizzato, sei già in gara, che tu lo voglia o no.

Questa è la buona notizia. La cattiva è che essere idonei e essere selezionati sono due cose completamente diverse, e la distanza fra le due è dove vive tutto il lavoro vero.

La differenza fra pull e push, e perché cambia tutto

La SEO classica è un modello pull. L’utente tira: formula una domanda, scrive una query, e il motore risponde tirando fuori dieci risultati. Tu ottimizzi per essere fra quei dieci. Il rapporto è deterministico, o quasi: c’è una domanda, c’è una risposta, e c’è una posizione misurabile.

Discover è un modello push. Nessuno chiede niente. È il sistema che spinge il contenuto verso l’utente, sulla base di una previsione: “questa persona, in questo momento, probabilmente vorrebbe leggere questo”. Non c’è posizione, non c’è ranking nel senso tradizionale, non c’è una SERP che puoi aprire per vedere dove sei finito. C’è solo un feed diverso per ogni singolo essere umano sul pianeta.

Questo ribaltamento ha conseguenze pratiche pesanti. La prima: la keyword research come la conosci serve a poco. Non stai rispondendo a una domanda, stai catturando un interesse. La seconda: non puoi verificare se ci sei. Puoi solo guardare i dati a posteriori. La terza, e la più scomoda: non puoi replicare il successo. Un articolo che ha fatto duecentomila visite in Discover, riscritto identico la settimana dopo su un tema gemello, può fare zero. Ho visto succedere decine di volte, e nessuno sa spiegare esattamente perché.

Tutto iniziò con Google Now

Un po’ di storia serve, perché aiuta a capire dove sta andando la cosa. Nel 2012 Google lanciò Google Now, un assistente predittivo che mostrava schede contestuali: il traffico verso casa, il volo in partenza, il risultato della tua squadra. L’idea era anticipare il bisogno prima che diventasse una domanda.

Nel parlato comune Google Now è stato pian piano sostituito da Google Feed, che era più un concetto che un prodotto ben definito, e nel settembre 2018, in occasione dei vent’anni di Google, il Feed ha preso il nome di Discover ed è diventato un prodotto vero, con una sua identità e una sua economia. Da lì in poi la crescita è stata costante, e per una fetta consistente di editori italiani Discover è diventato la prima fonte di traffico in assoluto, superando la Ricerca organica.

La direzione è coerente da tredici anni: Google vuole smettere di essere il posto dove vai quando hai una domanda, e diventare il posto dove stai anche quando non ne hai. Discover è il pezzo più riuscito di questa strategia.

Perché in Italia conta più che altrove

C’è un motivo strutturale per cui Discover in Italia pesa tanto, ed è nei numeri di come stiamo online. Secondo i dati ISTAT, nel 2025 l’83,1% della popolazione di sei anni e più ha usato Internet nei tre mesi precedenti l’intervista, e il 79,1% si connette da smartphone contro il 54% da personal computer, come riportato nel comunicato ISTAT “Cittadini e ICT” del 2025. Lo smartphone non è un canale fra gli altri: è il canale.

Discover vive esattamente lì, in quel gesto che facciamo decine di volte al giorno senza pensarci. È il motivo per cui un editore italiano che ignora Discover sta ignorando il contesto d’uso dominante del suo pubblico. Ed è anche il motivo per cui, quando Discover cambia, in Italia si sente subito.

Qui arriviamo al pezzo che nella SERP italiana su questa keyword semplicemente non esiste. Il 5 febbraio 2026 Google ha annunciato il February 2026 Discover core update, firmato da John Mueller. Non è un aggiustamento minore: è un aggiornamento ampio ai sistemi che selezionano gli articoli in Discover, e Google dichiara esplicitamente che i test mostrano un’esperienza più utile per gli utenti.

L’annuncio elenca tre direzioni di cambiamento. Le riporto nell’ordine in cui le ha messe Google, perché l’ordine dice qualcosa.

Primo asse: la rilevanza locale per paese

Google dichiara di voler mostrare agli utenti più contenuti localmente rilevanti provenienti da siti con base nel loro paese. Tradotto per chi pubblica in italiano: la localizzazione geografica dell’editore torna a essere un segnale, non solo la lingua del contenuto.

È una notizia buona per i siti italiani che parlano a un pubblico italiano, ed è una notizia meno buona per chi ha costruito operazioni di contenuto tradotto o localizzato in modo superficiale su domini che non hanno alcun radicamento nel paese target. Se hai un progetto multi-paese servito da un unico dominio senza segnali locali credibili, questa è una cosa su cui ragionare adesso, non fra sei mesi.

Nella pratica dei clienti che seguo, il segnale locale non è una singola voce da spuntare. È un insieme: presenza di riferimenti geografici reali, citazioni da fonti del paese, un profilo di link che ha senso in quel mercato, dati aziendali verificabili, e coerenza fra quello che dici di essere e quello che risulti essere.

Secondo asse: meno sensazionalismo, meno clickbait

Il secondo punto dell’annuncio è la riduzione dei contenuti sensazionalistici e del clickbait dentro Discover. Chiunque abbia scrollato il feed negli ultimi anni sa perfettamente di cosa si parla: il titolo che promette una rivelazione e apre su un pezzo di trecento parole riciclate, la foto di copertina che non c’entra nulla, il “non crederai a cosa è successo dopo” travestito da giornalismo.

La documentazione di Google era già esplicita da tempo su questo punto e invita a evitare il clickbait e tattiche simili per aumentare artificialmente il coinvolgimento utilizzando dettagli ingannevoli o esasperati nei contenuti di anteprima, cioè titolo, snippet e immagini. Con il core update di febbraio 2026 quella raccomandazione smette di essere una linea guida morale e diventa un fattore di selezione.

Attenzione, però, perché qui si annida un fraintendimento costoso. Ridurre il clickbait non significa scrivere titoli piatti. Significa che il titolo deve mantenere quello che promette. Un titolo forte, curioso, emotivamente carico va benissimo, purché il contenuto sotto sia all’altezza. Il problema non è mai stato l’intensità del titolo: è il divario fra la promessa e la consegna. Su questo ho scritto anni fa e vale ancora, se ti interessa il ragionamento completo su title e headline, per i motori o per i lettori.

Terzo asse: la competenza valutata argomento per argomento

Il terzo punto è il più interessante dal punto di vista strategico, ed è quello che avrà l’impatto più duraturo. Google dichiara di voler mostrare più contenuti approfonditi, originali e tempestivi provenienti da siti che hanno competenza in un dato ambito, e specifica che i suoi sistemi sono progettati per identificare la competenza argomento per argomento.

L’esempio che Google porta è illuminante: un sito di notizie locali con una sezione dedicata al giardinaggio può avere stabilito competenza sul giardinaggio, anche se copre altri argomenti. Al contrario, un sito di recensioni cinematografiche che ha scritto un singolo articolo sul giardinaggio molto probabilmente non comparirà.

Questa frase, se la leggi bene, demolisce una prassi diffusissima. Per anni il consiglio operativo è stato “pubblica tanto, su tutto, e prima o poi qualcosa entra in Discover”. Quella strategia era già discutibile. Adesso è esplicitamente sanzionata dal modo in cui il sistema valuta. Non basta essere autorevoli in generale: devi esserlo su quel tema, con una storia di pubblicazione che lo dimostri.

La buona notizia, e Google la sottolinea, è che la valutazione per argomento crea pari opportunità: un sito verticale piccolo ma profondo può battere un generalista enorme sul suo tema. È la versione applicata a Discover del ragionamento su esperienza, competenza, autorevolezza e affidabilità che Google porta avanti da anni nelle sue linee guida.

Se hai perso traffico: cosa dice Google e cosa faccio io

L’annuncio è onesto sulla volatilità: come per tutti i core update, la modifica può portare a fluttuazioni nel traffico da Discover. Alcuni siti potrebbero vedere aumenti o diminuzioni, molti potrebbero non vedere alcun cambiamento. Per chi cerca indicazioni, Google rimanda alla guida generale sui core update e alla pagina di aiuto su Discover.

Il rollout è partito dagli utenti di lingua inglese negli Stati Uniti, con espansione a tutti i paesi e a tutte le lingue nei mesi successivi. Questo significa due cose concrete per te. La prima: se pubblichi in italiano, l’impatto potresti averlo sentito con ritardo rispetto a febbraio, e potresti sentirlo ancora. La seconda: hai avuto una finestra di preavviso che quasi nessuno ha sfruttato.

Quello che faccio io quando un cliente perde visibilità in Discover dopo un core update non è correre a cambiare i titoli. È una cosa più noiosa e più utile: prendo i dodici mesi precedenti dal rapporto Discover, li segmento per argomento e non per URL, e guardo se il calo è uniforme o concentrato. Nove volte su dieci è concentrato, e la concentrazione racconta esattamente su quale tema il sito non è mai stato credibile. Se vuoi capire come funziona il ragionamento generale sui core update di Google, il metodo è lo stesso, cambia solo la superficie su cui lo applichi.

Il feed non è più una gara fra siti web

C’è un secondo cambiamento, precedente al core update, che in Italia è passato quasi inosservato e che invece riscrive la struttura competitiva di Discover. A settembre 2025 Google ha annunciato che nel feed entrano contenuti che non sono articoli: post da X, post da Instagram e YouTube Shorts, con altre piattaforme in arrivo. Lo trovi scritto nero su bianco nell’annuncio ufficiale su gli aggiornamenti a Discover di settembre 2025.

Fermati un attimo su cosa significa. Fino a ieri, quando competevi per uno spazio in Discover, competevi con altri articoli. Contenuti lunghi, con un titolo, un’immagine di copertina, un URL. Da oggi competi anche con uno Short da quaranta secondi e con il post di un creator che ha scritto tre righe su X. Lo spazio nel feed è finito, i concorrenti sono aumentati, e i nuovi arrivati giocano con regole di engagement completamente diverse dalle tue.

Il pulsante “segui” e cosa comporta

Lo stesso annuncio introduce una funzione che vale la pena guardare da vicino: la possibilità di seguire publisher o creator direttamente dentro Discover per vederne più contenuti, con anteprima prima di decidere. Google la presenta come continuità con le fonti di notizie preferite già introdotte in Top Stories.

Dal punto di vista di chi pubblica, questa è la prima volta che dentro Discover esiste qualcosa che somiglia a un rapporto stabile con il lettore. Fino a ieri ogni articolo era un evento isolato, giudicato per conto suo. Adesso c’è un asset che si accumula: il numero di persone che hanno scelto di seguirti. È un pezzo di controllo che ti viene restituito, ed è una delle poche leve reali che hai su un canale altrimenti governato interamente dall’algoritmo.

La conseguenza operativa è che il tuo obiettivo in Discover smette di essere solo “prendere il click” e diventa anche “meritare il follow”. Sono due ottimizzazioni diverse. La prima premia il titolo che cattura. La seconda premia la soddisfazione dopo la lettura. Se stai ottimizzando solo la prima, stai lasciando sul tavolo l’unico vantaggio composto disponibile in questo canale.

Cosa fare se produci solo articoli

Non ti serve diventare un creator di Shorts domani mattina. Ti serve però smettere di pensare al tuo contenuto come a un unico oggetto. Un’inchiesta che hai scritto può esistere in tre forme: l’articolo, uno short verticale che ne racconta il punto centrale, e un post che apre una discussione. Sono tre biglietti della lotteria invece di uno, e ognuno gioca in una fila diversa.

Se vuoi restare dentro il perimetro del tuo sito senza aprire canali nuovi, il formato che Google ha spinto dentro Discover e che resta sotto il tuo dominio sono le Web Stories. Non sono la risposta a tutto, e negli ultimi anni l’entusiasmo si è raffreddato parecchio, ma restano un formato nativamente verticale che vive nel feed e che possiedi tu.

Discover, Google News e Top Stories: tre cose diverse che tutti confondono

Prima di andare avanti sulla parte operativa, chiariamo un equivoco che genera parecchio lavoro sprecato. Discover, Google News e Top Stories non sono la stessa superficie e non funzionano allo stesso modo.

Google News è un prodotto dedicato all’informazione, con una logica di aggregazione editoriale e criteri di ammissione propri. Top Stories è il blocco di notizie che compare dentro la SERP quando la query ha un intento di attualità: lì c’è ancora una query, quindi siamo ancora in modello pull. Discover è il feed personalizzato senza query, modello push puro.

Le conseguenze pratiche sono tre. Primo: essere forti in News non garantisce nulla in Discover, e viceversa. Secondo: i contenuti che funzionano in Discover spesso non sono notizie, ma approfondimenti, spiegazioni, storie, contenuti di servizio. Terzo: il tuo sito può essere completamente assente da News ed essere una macchina da Discover, cosa che succede regolarmente ai blog verticali. Se il tema News ti interessa a parte, ne ho scritto in modo dedicato su come posizionarsi in Google News.

Come entrare in Google Discover: i requisiti reali, in ordine di importanza

Adesso la parte concreta. Metto le cose in ordine di quanto contano davvero, non in ordine di quanto se ne parla. Sono due classifiche molto diverse, e questa differenza da sola vale metà dell’articolo.

Requisito zero: essere indicizzato e rispettare le norme

È la precondizione, non un’ottimizzazione. Se l’URL non è indicizzato, non esiste per Discover. Sembra banale, e invece è il primo punto che verifico sempre, perché su siti grandi la percentuale di contenuti pubblicati ma non indicizzati è spesso a doppia cifra. Un problema di crawl budget, un canonical sbagliato, un blocco nel robots.txt su una sezione, e hai eliminato dalla gara centinaia di articoli senza saperlo.

Sul rispetto delle norme, il riferimento sono le norme relative allo spam per la Ricerca Google, che coprono anche i contenuti generati su larga scala senza valore aggiunto e le pratiche ingannevoli. Con la diffusione della generazione automatica di testo questo punto è diventato il più critico degli ultimi due anni, e ci torno più avanti.

Una precisazione utile, perché genera confusione. Sparire da Discover non è la stessa cosa che essere penalizzati. Nella maggior parte dei casi che analizzo si tratta di una redistribuzione della visibilità, non di un provvedimento contro il sito. Un’azione manuale è un’altra cosa, viene notificata in Search Console e ha un percorso di riesame definito. Se vuoi capire come si distinguono i due scenari e come si affronta il secondo, il ragionamento completo sta nell’approfondimento su penalizzazioni Google e recupero del posizionamento. Prima di dichiarare un’emergenza, verifica sempre quale dei due casi hai davanti, perché le contromisure sono opposte.

Requisito uno: l’immagine, e qui non ci sono scusanti

Se dovessi indicare la singola cosa tecnica che separa i siti che entrano in Discover da quelli che non ci entrano mai, è l’immagine. Non il contenuto: l’immagine.

La documentazione di Google è precisa. Le immagini devono essere larghe almeno 1200 pixel e avere una risoluzione superiore a 300.000 pixel totali, con proporzioni 16:9, e devono essere abilitate all’anteprima grande tramite l’impostazione max-image-preview:large . Senza quel meta tag, Google mostra al massimo una miniatura, e una miniatura in un feed visuale è una condanna a morte per il click.

Il tag si imposta a livello di head con il meta robots:

<meta name="robots" content="max-image-preview:large">

Molti CMS e plugin SEO lo impostano di default, ma “molti” non significa “il tuo”. Verificalo, non darlo per scontato. In dieci anni ho trovato questo tag mancante o sovrascritto su una quantità imbarazzante di siti che nel frattempo pagavano consulenze per capire perché non entravano in Discover.

Poi ci sono le cose che la documentazione non dice e che si imparano guardando i dati. L’immagine deve funzionare a 350 pixel di larghezza su uno schermo tenuto in mano mentre cammini. Le infografiche dettagliate non funzionano. I testi sovrimpressi piccoli non funzionano. I collage non funzionano. Funzionano i volti, i soggetti singoli riconoscibili, i contrasti forti, le composizioni che si leggono in un quarto di secondo. È più vicino alla logica di una copertina che a quella di un’illustrazione editoriale.

Requisito due: il titolo, e il confine con il clickbait

Il titolo in Discover fa un lavoro diverso dal title tag in SERP. In SERP il titolo deve dimostrare pertinenza rispetto a una domanda già formulata. In Discover deve creare una domanda che non c’era.

Google chiede di usare titoli che catturino l’essenza dei contenuti e di evitare le tattiche di sensazionalismo che manipolano l’interesse degli utenti. Con il core update di febbraio 2026 questa richiesta è diventata operativa. La regola pratica che uso con i clienti è semplice: se un lettore che arriva sul pezzo dopo aver letto il titolo può sentirsi legittimamente preso in giro, il titolo è sbagliato, per quanto performi bene nel breve.

Un titolo che funziona in Discover di solito fa una di queste tre cose. Nomina un soggetto specifico e riconoscibile invece di una categoria astratta. Introduce una tensione o una contraddizione reale che il pezzo poi risolve. Oppure promette un’informazione utile e circoscritta che il lettore può usare oggi. Quello che non funziona quasi mai è il titolo generico ottimizzato per la keyword, perché in Discover la keyword non serve a nessuno.

Requisito tre: la freschezza, che non è la data di pubblicazione

Discover premia la tempestività, ma tempestività e novità non sono la stessa cosa. Un contenuto tempestivo è un contenuto che ha una ragione di esistere adesso. Può essere una notizia, ma può anche essere un approfondimento su un tema che sta emergendo, una spiegazione di qualcosa che le persone stanno iniziando a chiedersi, o un pezzo stagionale che arriva nel momento giusto del calendario.

Cambiare la data di pubblicazione senza toccare il contenuto non è freschezza, è una manipolazione, e i sistemi di Google la riconoscono da anni. Aggiornare sostanzialmente un pezzo, invece, funziona bene: il canale premia i contenuti che restano validi e vengono mantenuti. È il punto in cui la logica di Discover incrocia quella dei contenuti evergreen, che nel feed hanno una seconda e una terza vita che in SERP non avrebbero mai.

Requisito quattro: la competenza dimostrata sul tema

Dopo febbraio 2026 questo è salito parecchio in classifica. Non basta un buon articolo: serve un sito che abbia una storia su quel tema. In pratica significa che pubblicare l’articolo isolato e sperare è una strategia scaduta, e che la costruzione di un cluster tematico coerente è diventata una precondizione, non un lusso da SEO avanzata.

La domanda che pongo ai clienti è brutale ma utile: se un essere umano ragionevole guardasse solo la tua sezione su questo tema, penserebbe che sei una fonte credibile o penserebbe che ci sei capitato per caso? Se la risposta è la seconda, nessuna ottimizzazione tecnica ti salverà. Il ragionamento su quali contenuti si posizionano bene su Google vale identico qui, con la variante che Discover è ancora meno indulgente.

Quello che invece non serve, nonostante quello che leggi in giro

Chiudo questa sezione con le cose che ti risparmiano tempo e budget. Non serve AMP: non è mai stato un requisito per Discover e oggi è un formato in ritirata. Non serve una sitemap dedicata a Discover: non esiste. Non servono dati strutturati specifici, e la documentazione di Google lo dice esplicitamente, non occorrono tag speciali o dati strutturati.

I dati strutturati Article restano utili per altre ragioni, dalla comprensione dell’entità alla comparsa in altre funzionalità, ma se qualcuno ti sta vendendo un intervento di structured data “per entrare in Discover”, ti sta vendendo aria. Lo stesso vale per i feed RSS: aiutano la scoperta rapida dei contenuti, non sono un canale privilegiato di ammissione al feed.

Le etichette di Discover e cosa raccontano dell’algoritmo

Se scorri il feed con attenzione, sopra o sotto molte schede compare una piccola etichetta. Non è decorativa: è la dichiarazione del motivo per cui quel contenuto ti è stato mostrato. È una delle poche finestre che Google ci lascia aperte sul funzionamento del sistema, e vale la pena guardarci dentro.

Le etichette che vedi più spesso in italiano seguono alcune famiglie ricorrenti. C’è l’etichetta di interesse dichiarato, del tipo “perché segui questo argomento”, che indica una preferenza esplicita dell’utente. C’è l’etichetta di attività, che si appoggia a quello che l’utente ha cercato o visitato di recente. C’è l’etichetta di popolarità o tendenza, che segnala contenuti che stanno generando interesse in quel momento. C’è l’etichetta di fonte, legata al fatto che l’utente segue quel publisher o ne ha letto altri contenuti. E c’è l’etichetta di prossimità geografica, che dopo il core update di febbraio 2026 è diventata più pesante di prima.

Perché ti interessa? Perché ogni etichetta corrisponde a una porta d’ingresso diversa nel feed, e ogni porta si apre con una chiave diversa. Se entri per interesse tematico, quello che conta è la coerenza verticale del tuo sito. Se entri per attività recente, quello che conta è che il tuo contenuto sia sul pezzo rispetto a ciò che le persone stanno cercando. Se entri per tendenza, conta la velocità. Se entri per fonte, conta la fedeltà che hai costruito. Se entri per prossimità, conta il tuo radicamento locale.

Un sito che punta tutto su una sola porta è fragile. Un sito che ne presidia tre o quattro ha un flusso più stabile, che è esattamente quello che serve per costruirci sopra qualcosa di serio.

Quanto traffico porta Discover e quanto vale davvero

Questa è la sezione che gli altri articoli non scrivono, e il motivo per cui non la scrivono è che rovina la festa. Ma se stai decidendo dove mettere il budget editoriale del prossimo anno, ti serve.

I numeri di volume

Partiamo dal fatto positivo, perché è reale: quando Discover prende un contenuto, i numeri non hanno paragone con la Ricerca. Un articolo che in SERP genera duecento visite al mese può generarne cinquantamila in due giorni se il feed lo raccoglie. Su alcuni siti editoriali italiani Discover porta stabilmente più della metà del traffico organico complessivo. Non è un canale marginale, è spesso il canale principale.

Il problema non è il volume. Il problema è la forma della curva. Il traffico da Discover non è una collina, è un picco. Sale in poche ore, tiene per uno o due giorni, e scende quasi a zero. Non c’è coda lunga, non c’è accumulo, non c’è rendita. Ogni mattina riparti da capo.

La qualità del traffico, detta onestamente

Adesso la parte scomoda. Il traffico da Discover, mediamente, si comporta peggio di quello da Ricerca su quasi ogni metrica che conta per il business.

L’utente da Ricerca ha formulato un bisogno: sta cercando qualcosa, quindi ha già fatto metà del lavoro verso la conversione. L’utente da Discover stava facendo altro. Non ha un bisogno, ha una curiosità momentanea. Legge, o più spesso scorre, e torna al feed. Le sessioni mono-pagina sono la norma. Il tempo sulla pagina è basso. La profondità di navigazione è quasi nulla. Il tasso di conversione su qualsiasi obiettivo commerciale è una frazione di quello che vedi dalla Ricerca.

Questo non rende Discover inutile, rende Discover una cosa diversa da quella che molti credono. È un canale di reach, non di conversione. Vale per notorietà, per raccolta contatti a basso attrito, per monetizzazione pubblicitaria a volume. Non vale, quasi mai, come motore diretto di vendite. Ho visto imprenditori costruire proiezioni di fatturato su curve di traffico Discover, e ho visto come finisce.

Il calcolo che ti consiglio di fare prima di investire

Prima di spostare risorse editoriali verso Discover, fai questo esercizio. Prendi gli ultimi dodici mesi. Isola le sessioni attribuibili a Discover. Calcola il valore medio per sessione su quel segmento, con la stessa metrica che usi per il resto del sito, che sia il ricavo pubblicitario per mille impressioni, il valore di un contatto o il margine per ordine. Poi confronta quel numero con il valore medio per sessione da Ricerca organica.

Nella maggior parte dei casi che ho analizzato, il divario è fra tre e dieci volte a favore della Ricerca. Il che significa che centomila sessioni da Discover possono valere quanto quindicimila da Ricerca. Se il tuo costo di produzione per un contenuto “da Discover” è simile a quello di un contenuto “da Ricerca”, il calcolo economico ti dice dove mettere le persone.

C’è un caso in cui il ragionamento si ribalta, ed è il modello pubblicitario a volume puro. Se monetizzi impressioni, il volume È il ricavo, e Discover diventa immediatamente il canale più efficiente che esista. Ma allora il rischio si sposta altrove, e ne parliamo fra poco.

Come misurare Discover davvero: Search Console, GA4 e platform properties

La misurazione è il punto in cui la maggior parte dei progetti si perde, perché Discover è deliberatamente opaco e gli strumenti raccontano tre storie diverse.

Il rapporto Discover in Search Console

È la fonte primaria, ed è l’unica che ti dice con certezza che sei nel feed. Compare come voce separata nel menu di Google Search Console, ma solo a due condizioni: il tuo sito deve aver ricevuto traffico da Discover e deve aver superato una soglia minima di apparizioni. Se la voce non c’è, non è un bug: è la risposta.

Il rapporto mostra impressioni, clic e CTR dei tuoi contenuti nel feed personalizzato negli ultimi 16 mesi, come documentato da Google. Sedici mesi è una finestra generosa rispetto ad altri report, ed è un dettaglio che vale la pena sfruttare: esporta i dati con regolarità, perché quello che esce dalla finestra è perso per sempre.

Quello che il rapporto non ti dà è altrettanto importante di quello che ti dà. Non ci sono query, ovviamente, perché non esistono. Non c’è segmentazione geografica granulare. Non c’è indicazione dell’etichetta con cui sei entrato. Non c’è confronto diretto con la Ricerca dentro la stessa vista. Devi fare tu il lavoro di incrocio.

Il modo in cui uso questo report con i clienti è per pagina e per argomento, mai per data isolata. Prendo l’export completo, aggrego gli URL in cluster tematici, e guardo il tasso di ingresso: quante pagine pubblicate su quel tema hanno ottenuto almeno un’impressione in Discover. Quel numero, molto più del totale dei clic, ti dice se il sistema ti riconosce competenza su quell’ambito.

Perché in Google Analytics il traffico da Discover è un rebus

Qui rispondo alla domanda che mi arriva più spesso: posso vedere il traffico di Google Discover da Google Analytics? La risposta breve è: parzialmente, e in modo meno affidabile di quanto vorresti.

Il motivo è tecnico. Discover vive dentro l’app Google o dentro una scheda di Chrome, e il modo in cui il click viene passato al sito non produce un referrer pulito e stabile come farebbe un normale link da una pagina web. A seconda del dispositivo, della versione dell’app e della configurazione, il traffico può arrivare con referrer riconducibili a domini Google, può arrivare con un identificatore di sorgente dedicato, oppure può cadere direttamente nel calderone del traffico diretto.

Ed è così che si crea il paradosso che vedo su parecchi account: Search Console dice che hai avuto centomila clic da Discover, GA4 mostra un’impennata di traffico “diretto” nello stesso periodo, e i due numeri non tornano mai del tutto. Non stai sbagliando la configurazione: stai guardando due sistemi che misurano cose diverse in modi diversi.

Come lo risolvo in pratica

Non esiste una soluzione perfetta, esistono approssimazioni utili. Quella che uso è a tre livelli.

Primo livello: costruisco in GA4 un segmento basato sulle sorgenti riconducibili a Discover, includendo le varianti di referrer che vedo effettivamente nei dati di quel sito specifico, perché variano. Non copio la configurazione di un altro progetto, la ricostruisco ogni volta guardando i dati grezzi.

Secondo livello: uso Search Console come verità sul volume e GA4 come verità sul comportamento. Search Console mi dice quanti clic sono arrivati, GA4 mi dice cosa hanno fatto quelle persone una volta atterrate. Non provo a far quadrare i totali, perché non quadreranno.

Terzo livello, ed è quello che nessuno fa: annoto manualmente i picchi. Ogni volta che vedo un’impennata anomala, la registro con data, ora di inizio, URL coinvolto e durata. Dopo sei mesi hai un archivio di eventi Discover che vale più di qualsiasi dashboard, perché ti mostra i pattern: quali argomenti pescano, in quali giorni della settimana, con quale ritardo rispetto alla pubblicazione.

Le platform properties: la novità di luglio 2026 che quasi nessuno usa

C’è uno strumento nuovo che cambia parte del quadro e che nella SERP italiana su questa keyword non è nominato da nessuno. Il 29 luglio 2026 Google ha reso globalmente disponibili le platform properties di Search Console, come annunciato nel post ufficiale su le platform properties e la nuova guida sulle performance social e video.

Il punto rilevante per Discover è preciso: queste proprietà permettono di tracciare come i tuoi post su Instagram, TikTok, X e YouTube rendono su Ricerca Google, Discover e Google News. Considerando che da settembre 2025 quei contenuti competono nel feed accanto ai tuoi articoli, avere finalmente un modo per misurarli è la differenza fra navigare a vista e navigare con la strumentazione.

La guida che accompagna l’annuncio suggerisce alcune analisi che hanno senso immediato: usare il filtro a 24 ore per intercettare i picchi improvvisi sui post recenti, esportare i dati di più proprietà in un unico foglio per confrontare le piattaforme fianco a fianco, e usare le annotazioni di Search Console per verificare se la riscrittura di un titolo su YouTube o di una didascalia su TikTok ha effetto sulle performance nel tempo.

Se produci contenuti anche fuori dal sito, configurare le platform properties è probabilmente l’intervento a più alto ritorno che puoi fare questa settimana, e costa mezz’ora.

Google Discover SEO per chi non è un editore

Tutto quello che si legge su Google Discover SEO è scritto pensando a chi pubblica notizie. È comprensibile, perché i volumi più grossi stanno lì. Ma la maggior parte delle aziende che seguo non è un giornale: è un’impresa che vende qualcosa e che tiene un blog perché qualcuno le ha detto che serve. Per queste realtà le domande sono diverse, e le risposte pure.

Ha senso puntare su Discover se vendo prodotti o servizi?

La risposta onesta è: dipende dal margine e dal ciclo di vendita, e nella maggior parte dei casi la risposta è no come priorità e sì come effetto collaterale.

Se vendi un servizio con un ciclo lungo e un valore alto per cliente, il traffico da Discover raramente ripaga il costo di produzione, perché arriva persone che non stavano cercando te e che non hanno un problema da risolvere in quel momento. Cento visite da una query commerciale valgono più di diecimila scroll distratti. Su questo non ho dubbi e lo dico a tutti i clienti che mi chiedono di “entrare in Discover” come obiettivo.

Se invece hai un prodotto di largo consumo, un e-commerce con un catalogo ampio, oppure un modello in cui la notorietà del marchio incide sulle vendite, allora il discorso cambia. In quel caso Discover diventa un canale di primo contatto a costo marginale basso, purché tu abbia un modo per trattenere quel contatto e riportarlo indietro più avanti.

Il caso in cui una PMI entra davvero in Discover

C’è un pattern che ho visto funzionare più volte, e non è quello che ci si aspetta. Le piccole imprese che finiscono in Discover non ci finiscono con i contenuti commerciali. Ci finiscono con i contenuti in cui raccontano quello che sanno fare meglio di chiunque altro.

Un’azienda che produce componenti meccanici e scrive, con competenza vera, di come si sceglie un materiale rispetto a un altro. Uno studio che spiega una novità normativa il giorno in cui esce, con parole comprensibili, mentre tutti gli altri copiano il comunicato. Un artigiano che documenta un processo che nessuno ha mai filmato. Questi contenuti entrano in Discover perché soddisfano esattamente quello che il core update di febbraio 2026 premia: competenza dimostrata su un ambito specifico, originalità, tempestività.

La cosa interessante è che la valutazione argomento per argomento gioca a favore delle piccole realtà, e Google lo dice esplicitamente. Un sito verticale con dieci articoli profondi su un tema di nicchia può avere più credibilità agli occhi del sistema di un portale generalista con mille pezzi superficiali. È una delle poche volte in cui l’algoritmo premia chi è piccolo e specializzato, e vale la pena approfittarne.

La strategia realistica per una PMI italiana

Metto giù quella che considero l’impostazione sensata, e che non prevede di stravolgere niente.

Primo: non cambiare il piano editoriale per inseguire Discover. Continua a produrre i contenuti che servono al tuo business e che rispondono a domande commerciali reali. Quelli portano clienti.

Secondo: aggiungi, con una frequenza sostenibile, contenuti sul tuo ambito di competenza che non hanno un obiettivo commerciale diretto. Uno o due al mese sono sufficienti. Sono quelli che possono entrare nel feed.

Terzo: applica comunque le precondizioni tecniche a tutto il sito, perché costano una volta sola. Anteprima immagine grande abilitata, copertine da 1200 pixel, sito che regge il carico, misurazione configurata. Non è lavoro fatto per Discover, è lavoro fatto bene che ti serve comunque.

Quarto: quando un picco arriva, e prima o poi arriva, sii pronto a convertirlo in qualcosa di duraturo. Un’iscrizione, un follow, una visita di ritorno. Se non hai preparato quel meccanismo, il picco è solo un numero bello da guardare.

Quinto: non misurare Discover con le metriche del resto del sito. Se guardi il tasso di conversione, Discover sembrerà sempre un fallimento. Guarda invece quanti contatti nuovi ha generato in valore assoluto e quanto ti sono costati, e confronta quel costo con quello di un contatto acquistato in pubblicità. Spesso la sorpresa è positiva, ma solo se poni la domanda giusta.

Discover e SEO tradizionale a confronto

Per chiudere questa parte, metto in fila le differenze fra le due discipline. Sono più profonde di quanto si dica in giro, e vederle affiancate aiuta a capire perché applicare il manuale della Ricerca a Discover non funziona.

Aspetto SEO per la Ricerca Google Discover SEO Innesco Query digitata dall’utente Previsione di interesse del sistema Modello Pull, l’utente tira Push, il sistema spinge Keyword research Fondamentale Marginale, non ci sono query Posizione Verificabile e monitorabile Inesistente, il feed è unico per utente Peso del titolo Dimostra pertinenza Crea interesse dal nulla Peso dell’immagine Basso o nullo Determinante per il click Curva del traffico Stabile con coda lunga Picco breve senza coda Intento dell’utente Presente e spesso commerciale Assente, curiosità momentanea Conversione Da media ad alta Bassa, sessioni mono-pagina Unità di valutazione Pagina rispetto alla query Competenza del sito sull’argomento Prevedibilità Alta con dati storici Molto bassa, anche a parità di lavoro Strumento di misura Rapporto sul rendimento della Ricerca Rapporto Discover, 16 mesi di dati Rischio principale Perdita graduale di posizioni Picco improvviso e dipendenza dal canale

La riga che secondo me pesa più di tutte è l’ultima sull’unità di valutazione. Nella Ricerca ottimizzi una pagina rispetto a una domanda. In Google Discover SEO ottimizzi un sito rispetto a un ambito di competenza. È un cambio di scala che richiede tempo e coerenza, e non si recupera con un intervento tecnico dell’ultimo minuto.

Una nota su contenuti generati automaticamente e Discover

Aggiungo un passaggio che nel 2026 non si può più evitare. La produzione di contenuti assistita da sistemi automatici è ormai la norma anche nelle piccole realtà, e la domanda che ricevo più spesso è se questo penalizzi in Discover.

La posizione di Google è nota e coerente: non conta come è stato prodotto il contenuto, conta la sua qualità e la sua utilità. Quello che è esplicitamente sanzionato dalle norme antispam è la produzione su larga scala di contenuti senza valore aggiunto, fatta per manipolare il posizionamento.

Nella pratica, però, c’è un problema che va oltre le regole. Un contenuto generato senza esperienza diretta è, per costruzione, indistinguibile da altri mille contenuti generati sullo stesso tema. E dopo febbraio 2026, quando il sistema valuta originalità e profondità argomento per argomento, l’indistinguibilità è esattamente la caratteristica che ti tiene fuori dal feed. Non è una punizione morale: è una conseguenza meccanica di come funziona la selezione.

L’unica cosa che un sistema automatico non può produrre al posto tuo è quello che hai visto succedere con i tuoi occhi. Nel contesto di Google Discover SEO, quella è diventata la risorsa scarsa, e chi la possiede farebbe bene a metterla nero su bianco invece di far scrivere ad altri contenuti che assomigliano a tutti gli altri. Se il tuo archivio è pieno di pezzi che potrebbero essere stati scritti da chiunque, il problema non è Discover: è che non hai ancora messo sulla pagina la ragione per cui qualcuno dovrebbe leggere te. Vale per il feed, vale per la Ricerca, e vale soprattutto per il momento in cui un potenziale cliente prova a capire se sai davvero quello di cui parli. Su questo, per fortuna, non serve nessun aggiornamento dell’algoritmo per sapere cosa fare.

Discover come rischio, non come premio: la parte che nessuno ti racconta

Arriviamo al punto per cui ho riscritto questo articolo. Tutta la letteratura italiana su Discover lo tratta come un’opportunità da cogliere. Nella mia esperienza, dal 1993 a oggi e con oltre duemila clienti seguiti in dodici paesi, Discover è più spesso un problema da gestire. Non perché porti traffico cattivo, ma perché porta traffico in un modo che i sistemi delle piccole e medie imprese italiane non sono progettati per reggere, e perché espone il publisher a rischi che nessuno mette in preventivo.

Metto insieme qui quattro cose che di solito stanno in stanze separate: la SEO, la sicurezza informatica, la compliance e il controllo di gestione. È un mestiere che faccio da trent’anni e sono le uniche lenti con cui Discover si vede per intero.

Il primo rischio: il picco che ammazza il sito

Partiamo dal più concreto e dal più frequente. Un contenuto entra in Discover alle sette del mattino. Alle nove hai quindicimila utenti attivi contemporanei su un hosting condiviso che ne regge cinquecento. Alle nove e dieci il sito è giù. Alle nove e venti Google smette di mostrarti, perché un contenuto che non risponde è un contenuto che rovina l’esperienza. Alle undici sei tornato online, e il picco è finito senza che tu ne abbia visto un centesimo.

Questo scenario l’ho visto decine di volte, e la parte che fa più male è che è completamente evitabile. Serve solo che qualcuno ci abbia pensato prima. Come Certified Professional Ethical Hacker mi occupo di verificare la tenuta dei sistemi sotto stress, e il picco da Discover è a tutti gli effetti un evento di carico: si comporta come un attacco volumetrico, con la differenza che il traffico è legittimo e tu lo volevi.

Le domande a cui devi saper rispondere prima che succeda sono poche e precise. Quante richieste al secondo regge il tuo stack oggi, misurate e non stimate? La cache è configurata per servire pagine statiche a utenti non loggati senza toccare il database? Hai un CDN davanti al sito? Le immagini sono servite in formati moderni e con dimensioni adeguate, o stai spedendo file da due megabyte a persone in mobilità? Se il carico raddoppia il tempo di risposta, dopo quanto il server inizia a rifiutare connessioni?

Chi ha letto il lavoro che facciamo sui progetti SEO sa che la parte tecnica non è mai un accessorio. Su Discover diventa la variabile decisiva, perché la finestra di opportunità dura ore e non ammette manutenzione.

Il secondo rischio: il traffico che non è traffico

C’è un aspetto che nessun articolo SEO tratta e che vedo continuamente nei log dei clienti. Quando un contenuto diventa visibile su larga scala, non arrivano solo lettori. Arrivano scraper che copiano il pezzo per replicarlo altrove, arrivano bot di aggregatori, arrivano crawler di sistemi automatici che cercano contenuti freschi da riprocessare, e arriva anche chi sonda il sito perché ha notato che è diventato visibile.

Le conseguenze sono di tre tipi. La prima è la distorsione dei dati: se non filtri, stai contando come lettori delle macchine, e stai prendendo decisioni editoriali su numeri gonfiati. La seconda è il consumo di risorse: nel momento peggiore, quando il server è già sotto pressione per il traffico buono, una quota della capacità se ne va per servire traffico che non vale nulla. La terza è la duplicazione: il tuo pezzo di successo comparirà, riscritto o tradotto, su altri siti entro poche ore.

Cosa faccio io in questi casi. Filtro il traffico non umano prima che entri nell’analytics, non dopo. Metto un limite di frequenza sulle richieste a livello di CDN, tarato in modo da non colpire i lettori reali. Tengo traccia delle copie del contenuto, perché se una copia si posiziona meglio dell’originale è un problema che si risolve solo agendo in fretta.

Il terzo rischio: il titolo che diventa un problema legale

Qui parlo con un cappello che pochi consulenti SEO hanno, perché sono Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Lodi e mi capita di vedere come finiscono certe storie quando arrivano davanti a un giudice.

La pressione a scrivere titoli sempre più forti per entrare in Discover è enorme e comprensibile. Ma c’è una linea, e superarla non costa solo una penalizzazione algoritmica. Un titolo che attribuisce a una persona un fatto che non ha commesso, un titolo che lascia intendere una condanna dove c’è un’indagine, un titolo che accosta un’azienda a una vicenda in cui non è coinvolta: tutto questo, moltiplicato per il volume che Discover può dare, diventa un danno reputazionale con effetti reali. E i danni reputazionali su larga scala hanno conseguenze legali che non si chiudono con una rettifica in fondo alla pagina.

Il core update di febbraio 2026 spinge nella stessa direzione, riducendo sensazionalismo e clickbait. Per una volta l’interesse algoritmico e l’interesse legale coincidono perfettamente. La regola che do ai clienti è di verificare ogni titolo contro tre domande: è vero, è dimostrabile con quello che c’è nell’articolo, e reggerebbe se la persona citata lo leggesse insieme al suo avvocato? Se una risposta è no, il titolo si riscrive.

Vale la pena aggiungere una cosa sulla generazione automatica dei titoli, perché è la pratica che sta crescendo più velocemente. Un sistema che genera titoli ottimizzando il coinvolgimento non ha nessun modo di sapere se sta commettendo una diffamazione. La responsabilità resta interamente di chi pubblica, e la difesa “l’ha scritto il software” non esiste in nessun ordinamento.

Il quarto rischio: la privacy, che con Discover si intreccia più di quanto pensi

Come consulente privacy certificato e membro Federprivacy, questo è il punto che mi sento di sollevare perché letteralmente nessuno lo tratta negli articoli su Discover, e invece riguarda chi pubblica in Italia.

Discover funziona perché profila. Il feed è costruito sulla base della Attività web e app dell’utente, cioè su una ricostruzione dei suoi interessi. Questa parte è responsabilità di Google, non tua, ed è bene chiarirlo subito: tu non sei titolare del trattamento che genera il feed.

Il punto dove entri tu è il momento dell’atterraggio. Quando il lettore arriva sul tuo sito da Discover, arriva su un dispositivo mobile, quasi sempre in una webview, spesso con un comportamento diverso da quello di un utente da Ricerca. E su quella pagina ci sono i tuoi strumenti di tracciamento, i tuoi partner pubblicitari, i tuoi pixel. Le linee guida del Garante privacy su cookie e altri strumenti di tracciamento restano il riferimento in vigore: il consenso per finalità di profilazione deve essere libero, specifico, informato e revocabile, e il rifiuto deve essere semplice quanto l’accettazione.

La domanda operativa è: il tuo banner di consenso funziona correttamente dentro la webview dell’app Google, su uno schermo piccolo, per un utente che non ha mai visto il tuo sito prima? Nella mia esperienza, in una quantità significativa di casi la risposta è no. Il banner si comporta in modo diverso, il consenso non viene registrato correttamente, oppure gli script partono prima. È il classico problema che nessuno scopre perché nessuno testa il proprio sito nel contesto in cui arriva il traffico da Discover, e diventa evidente solo quando arriva un reclamo.

Aggiungo un secondo punto, meno urgente ma in crescita. Chi usa sistemi automatici per generare o selezionare contenuti destinati a un feed di raccomandazione sta introducendo trattamenti che, a seconda di come sono costruiti, ricadono in obblighi di trasparenza. Non è materia da liquidare con una riga nell’informativa, e non è consulenza legale che posso dare in un articolo: è una cosa da guardare con chi si occupa di compliance nella tua organizzazione.

Il quinto rischio: la dipendenza da un canale che non controlli

L’ultimo è il più insidioso perché non fa rumore. È lento, e quando te ne accorgi è tardi.

Funziona così. Discover inizia a portare traffico. Il traffico cresce. I ricavi pubblicitari crescono. La redazione si accorge di quali formati funzionano nel feed e inizia a produrne di più. I contenuti che non funzionano in Discover vengono progressivamente abbandonati, perché il rendimento immediato è più basso. Nel giro di diciotto mesi il piano editoriale è interamente riorientato su un canale il cui funzionamento non conosci, di cui non controlli le regole, e che può cambiare da un giorno all’altro senza preavviso e senza appello.

Poi arriva un core update. Oppure Google decide di far entrare nel feed i post di X e di YouTube, come è successo a settembre 2025, e lo spazio disponibile per gli articoli si riduce. Oppure cambia la valutazione della competenza per argomento, come a febbraio 2026, e scopri che la tua strategia di copertura larga era esattamente quella sbagliata. Il traffico si dimezza in una settimana. Ma il costo della redazione è rimasto quello, e il pubblico proprio non l’hai costruito, perché eri troppo occupato a inseguire il picco.

Ho visto questa curva su parecchie realtà editoriali italiane, e la ricostruzione dopo il crollo costa molto più di quanto sarebbe costato prevenirlo. La regola che applico è semplice e antipatica da sentire quando le cose vanno bene: nessun canale che non controlli dovrebbe superare una quota che ti permetta di sopravvivere alla sua perdita. Dove metti quella soglia dipende dalla tua struttura di costi, ma il fatto che una soglia debba esistere non è opinabile.

La contromisura non è rinunciare a Discover. È usare il traffico da Discover per costruire qualcosa che resta: iscritti a una newsletter, follower diretti dentro Discover ora che il pulsante esiste, utenti che tornano per il marchio e non per il singolo pezzo. Ogni visita da Discover che non lascia niente dietro di sé è un’occasione bruciata, ed è per questo che una strategia SEO seria non può ridursi a inseguire il canale del momento.

La checklist operativa: prima, durante e dopo il picco

Passiamo alle cose da fare. Ho organizzato la checklist in tre momenti, perché il lavoro su Discover ha tempi molto diversi da quello sulla SEO tradizionale.

Prima: il lavoro di preparazione, da fare adesso

Sul fronte tecnico, verifica che il meta robots contenga max-image-preview:large su tutte le pagine che vuoi in Discover, non solo sulla home. Controlla che le immagini di copertina siano larghe almeno 1200 pixel e in proporzione 16:9. Misura, con uno strumento di carico e non a occhio, quante richieste al secondo regge il tuo sito. Verifica che la cache serva pagine statiche agli utenti non autenticati. Metti un CDN davanti al sito se non ce l’hai. Controlla che le immagini siano in formati moderni e servite nelle dimensioni giuste per un telefono.

Sul fronte editoriale, scegli i tuoi due o tre ambiti di competenza e verifica se il tuo archivio li sostiene davvero. Costruisci il cluster prima di sperare nel picco, perché dopo febbraio 2026 il sistema guarda la storia del sito su quel tema. Definisci uno standard interno sui titoli che metta un confine chiaro fra intensità e inganno.

Sul fronte misurazione, configura Search Console se non l’hai fatto, imposta un’esportazione periodica dei dati Discover prima che la finestra dei sedici mesi li mangi, costruisci il segmento GA4 sui referrer che vedi effettivamente nei tuoi dati, e attiva le platform properties se pubblichi anche su social e video.

Sul fronte compliance, prova il tuo sito aprendo un tuo articolo dall’app Google su un telefono che non ha mai visitato il sito, e guarda cosa succede al banner di consenso. È un test da cinque minuti che quasi nessuno fa.

Durante: cosa fare mentre il picco è in corso

Se sei attrezzato con un monitoraggio in tempo reale, la prima cosa da guardare non è il contatore delle visite, è il tempo di risposta del server. Se sale, hai poche decine di minuti per intervenire prima che Google riduca la distribuzione.

Non toccare l’articolo. È il momento in cui la tentazione di “migliorarlo” è massima ed è quasi sempre un errore: modifiche sostanziali durante una distribuzione attiva possono interrompere il ciclo. Correggi solo errori fattuali gravi.

Cerca invece di catturare valore dal flusso. Un invito alla newsletter ben posizionato, un collegamento contestuale ad altri due pezzi della stessa area tematica, un invito a seguirti. Il lettore da Discover non tornerà da solo: se non gli dai un motivo esplicito, se ne va e non lo rivedi.

Annota l’evento. Data, ora di inizio, URL, argomento, durata, picco massimo. Ti servirà fra sei mesi più di quanto immagini.

Dopo: cosa fare quando la curva scende

Analizza il comportamento, non il volume. Quanti hanno letto oltre la metà della pagina? Quanti hanno visto una seconda pagina? Quanti si sono iscritti a qualcosa? Quel rapporto, e non il numero assoluto di visite, ti dice se quel contenuto ha creato valore o solo rumore.

Confronta l’evento con quelli precedenti. Dopo cinque o sei picchi archiviati inizierai a vedere pattern reali: quale ambito pesca meglio, quale formato di titolo funziona sul tuo pubblico, quanto tempo passa mediamente fra pubblicazione e ingresso nel feed.

Controlla se il contenuto è stato copiato, e agisci in fretta se una copia si sta posizionando. Verifica infine che il picco non abbia lasciato danni tecnici: errori nei log, risorse esaurite, code di elaborazione bloccate. Il momento peggiore per scoprire un problema è il picco successivo.

Gli errori che vedo ripetere da anni

Chiudo la parte operativa con un elenco di cose che continuo a trovare sui progetti, anno dopo anno, con una regolarità che a questo punto ha smesso di sorprendermi. Non sono errori esotici: sono le stesse cinque o sei cose.

Pubblicare tanto sperando nel colpo di fortuna. Era una strategia debole prima, dopo il core update di febbraio 2026 è una strategia che lavora contro di te, perché diluisce il segnale di competenza per argomento invece di rafforzarlo. Meglio venti pezzi profondi su tre temi che duecento su quaranta.

Trattare l’immagine come un adempimento. La foto di repertorio presa dal primo banco immagini disponibile, ridimensionata male, uguale a quella che hanno usato altri quindici siti sullo stesso tema. In un feed visuale, l’immagine è metà della decisione del lettore, e una copertina anonima è il modo più efficiente di sprecare un buon articolo.

Confondere aggiornamento e ritocco della data. Cambiare la data di pubblicazione senza toccare il contenuto è una pratica che continuo a trovare, spesso automatizzata da qualche plugin. Non funziona, e in un ecosistema che sta stringendo su sensazionalismo e manipolazione è un rischio gratuito. Se un pezzo merita di essere rilanciato, riscrivilo davvero.

Costruire il budget sulla curva del picco. Un mese eccezionale grazie a due articoli finiti in Discover non è il nuovo normale. Ho visto assunzioni fatte su quei numeri, e ho visto cosa succede al secondo trimestre. Usa la mediana degli ultimi dodici mesi, non il massimo.

Ignorare completamente il lato tecnico finché non si rompe. È l’errore più costoso di tutti, perché il conto arriva esattamente nel momento in cui avresti guadagnato di più. È anche il tema del libro Siti da Incubo, che ho scritto proprio raccogliendo i disastri che si potevano evitare con mezza giornata di lavoro fatta prima.

Non chiedersi mai se il contenuto meritava il click. È la domanda che rende tutto il resto sostenibile. Se il lettore, chiuso l’articolo, avrebbe accettato di essere disturbato di nuovo da te, hai vinto. Se no, hai preso un click e perso una persona.

Cosa aspettarsi da Discover nei prossimi mesi

Faccio qualche considerazione sul futuro, dichiarando che sono considerazioni e non certezze. La direzione, però, è leggibile dai segnali che Google stesso ha messo sul tavolo.

Il primo segnale è l’ingresso dei contenuti social e video nel feed. Non è un esperimento, è una scelta strategica, e l’annuncio parlava esplicitamente di altre piattaforme in arrivo. Chi produce solo articoli lunghi si troverà a competere per uno spazio proporzionalmente più piccolo. Non è la fine dell’articolo, è la fine dell’articolo come unico formato ammesso.

Il secondo segnale è il rafforzamento della personalizzazione esplicita, con il follow di publisher e creator. Google sta spostando una parte del potere di selezione dall’algoritmo all’utente. Per chi ha un marchio riconoscibile è un’ottima notizia. Per chi vive di contenuti indistinguibili è l’inizio di un problema.

Il terzo segnale è la valutazione della competenza argomento per argomento, che è coerente con tutto quello che Google fa da anni sulla qualità. La lezione operativa è la stessa che vale ovunque nel suo ecosistema: la specializzazione batte l’estensione.

Il quarto segnale, il più strutturale, è che il rapporto fra Google e i publisher sta cambiando in modo profondo. La quota di risposte che l’utente ottiene senza lasciare l’interfaccia di Google cresce. Discover, per ora, è un canale che i click li manda ancora, ed è una delle ragioni per cui è diventato così importante per gli editori. Non darei per scontato che resti così per sempre.

La conclusione pratica non cambia rispetto a quello che scrivo da vent’anni: costruisci un rapporto diretto con il tuo pubblico finché hai un canale che te lo permette. Ogni intermediario è temporaneo.

Riepilogo dei punti chiave

Google Discover è il feed di contenuti personalizzati dell’app Google e di Chrome mobile: funziona in modalità push, senza query, e seleziona i contenuti in base agli interessi ricostruiti dell’utente. Fare SEO per Google Discover significa quindi lavorare su leve diverse dalla Ricerca. I contenuti indicizzati che rispettano le norme sono automaticamente idonei, ma la selezione dipende da immagini larghe almeno 1200 pixel con max-image-preview:large , titoli che mantengono la promessa, tempestività reale e competenza dimostrata sul tema. Il core update di Discover di febbraio 2026 ha cambiato tre cose: più peso alla rilevanza locale per paese, riduzione di sensazionalismo e clickbait, e valutazione della competenza argomento per argomento anziché a livello di sito. Da settembre 2025 nel feed entrano anche post da X, Instagram e YouTube Shorts, ed è possibile seguire direttamente publisher e creator. La misurazione va fatta con il rapporto Discover di Search Console, che conserva sedici mesi di dati sopra una soglia minima di apparizioni, integrato con GA4 per il comportamento e con le platform properties per i contenuti social e video. Il traffico da Discover arriva a picco, converte molto meno di quello da Ricerca e va trattato come un evento di carico da preparare sul piano tecnico, reputazionale e di conformità privacy, non come un premio.

Domande frequenti su Google Discover SEO

Come funziona Google Discover?

Google Discover funziona in modalità push: non risponde a una ricerca, ma propone contenuti che il sistema prevede possano interessare a quella specifica persona, sulla base della sua Attività web e app e delle preferenze dichiarate. I contenuti indicizzati che rispettano le norme di Google sono automaticamente idonei, senza bisogno di iscrizioni o tag speciali. La selezione tiene conto della qualità e originalità del contenuto, della tempestività, della competenza del sito su quell’argomento, della qualità dell’immagine di anteprima e, dopo il core update di febbraio 2026, anche della rilevanza locale rispetto al paese dell’utente. Ogni feed è diverso per ogni utente, quindi non esiste una posizione verificabile come in SERP.

Come si fa Google Discover SEO?

La Google Discover SEO parte da tre precondizioni tecniche: indicizzazione corretta delle pagine, rispetto delle norme sui contenuti e presenza del meta tag max-image-preview:large con immagini di copertina larghe almeno 1200 pixel in proporzione 16:9. Dal punto di vista editoriale servono titoli che catturino l’essenza del contenuto senza esagerare o ingannare, contenuti tempestivi e originali, e soprattutto una competenza dimostrata su pochi ambiti specifici invece di una copertura larga e superficiale. Non servono AMP, sitemap dedicate o dati strutturati specifici per Discover. Va aggiunto un lavoro di preparazione tecnica del sito al picco di traffico e un sistema di misurazione basato su Search Console.

Perché il mio sito è sparito da Google Discover?

Le cause più frequenti sono quattro. La prima è un core update: il Discover core update di febbraio 2026 ha ridistribuito la visibilità premiando rilevanza locale e competenza per argomento e penalizzando il sensazionalismo, e Google stesso avverte che sono attese fluttuazioni. La seconda è una violazione delle norme sui contenuti, che può portare a una riduzione della distribuzione o a un’azione manuale. La terza è tecnica: perdita del meta tag per l’anteprima grande, problemi di indicizzazione, o un sito che non ha retto un picco precedente. La quarta è più semplice e più comune di quanto si pensi: non c’era nessuna garanzia di continuità, e la visibilità in Discover non è mai stata acquisita in modo stabile. Prima di intervenire, segmenta il calo per argomento e non per singolo URL.

Posso vedere il traffico di Google Discover in Google Analytics?

Solo parzialmente e in modo poco affidabile. Discover vive dentro l’app Google o in Chrome mobile e non passa al sito un referrer stabile come farebbe un normale link. A seconda del dispositivo e della versione dell’app, il traffico può arrivare con referrer riconducibili a domini Google oppure finire nel traffico diretto. Per questo Search Console e GA4 non quadreranno mai del tutto. L’approccio pratico è usare il rapporto Discover di Search Console come verità sul volume dei clic e GA4 come verità sul comportamento degli utenti atterrati, costruendo un segmento sui referrer effettivamente presenti nei dati di quello specifico sito.

Quanto traffico porta Google Discover?

Molto, ma in modo discontinuo. Per diversi editori italiani Discover supera stabilmente la Ricerca organica come fonte di traffico, e un singolo contenuto può generare in due giorni volumi che in SERP richiederebbero mesi. La forma della curva però è un picco: sale in poche ore, tiene uno o due giorni e scende quasi a zero, senza coda lunga. Va anche considerata la qualità: il traffico da Discover ha sessioni prevalentemente mono-pagina, tempo sulla pagina basso e tassi di conversione molto inferiori a quelli della Ricerca, perché l’utente non stava cercando nulla. È un canale di reach e di monetizzazione a volume, non un canale di conversione diretta.

Come si attiva o si disattiva Google Discover?

Dal lato utente, Discover si raggiunge aprendo l’app Google, scorrendo verso destra dalla schermata home su molti dispositivi Android o aprendo una nuova scheda in Chrome mobile. Si può personalizzare seguendo o nascondendo argomenti, fonti e creator direttamente dalle schede del feed, e si può disattivare dalle impostazioni dell’app Google o dalle impostazioni della schermata home del dispositivo. Se Discover non compare o sembra sparito, le cause tipiche sono la disattivazione dell’Attività web e app, un aggiornamento dell’app non completato o impostazioni del launcher del produttore. Dal lato di chi pubblica non esiste alcun interruttore: non ci si iscrive a Discover e non ci si può candidare.

Google Discover usa la SEO tradizionale?

In parte. Le fondamenta sono le stesse: indicizzabilità, qualità tecnica del sito, velocità, esperienza su mobile, affidabilità della fonte. Cambia però tutto il livello superiore. Non esistono query, quindi la ricerca delle parole chiave perde gran parte del suo valore. Non esiste una posizione da monitorare. Il titolo lavora per creare interesse anziché per dimostrare pertinenza, e l’immagine di anteprima ha un peso che in SERP non ha mai avuto. Va aggiunto che Discover valuta la competenza del sito argomento per argomento, quindi la struttura tematica dell’archivio conta più della singola ottimizzazione di pagina.

Servono AMP o dati strutturati per entrare in Google Discover?

No. La documentazione ufficiale di Google afferma che non occorrono tag speciali o dati strutturati per essere idonei a Discover, e AMP non è mai stato un requisito. I dati strutturati di tipo Article restano utili per altre funzionalità della Ricerca e per la comprensione dell’entità, quindi ha senso mantenerli, ma non sono un canale di ammissione al feed. L’unico intervento di codice realmente necessario è il meta tag max-image-preview:large , senza il quale Google può mostrare solo una miniatura al posto dell’immagine grande.

Discover, senza illusioni e senza paura

Riassumo dove siamo arrivati. Discover è un canale push che non si conquista con le tecniche della Ricerca, perché non c’è nessuna domanda a cui rispondere. Le leve reali sono poche e sono note: immagine di copertina all’altezza con l’anteprima grande abilitata, titoli che mantengono quello che promettono, tempestività vera, e soprattutto una competenza riconoscibile su pochi ambiti. Il core update di febbraio 2026 ha reso quest’ultimo punto decisivo, e ha alzato l’asticella su rilevanza locale e sensazionalismo.

Quello che vale la pena portarsi a casa, però, è l’altra metà del ragionamento. Discover è un evento, non una rendita. Arriva quando decide lui, ti mette sotto pressione tecnica, ti espone su reputazione e conformità, e se ne va senza lasciare niente a chi non si è organizzato per trattenere qualcosa. Chi lo tratta come una lotteria da giocare tutti i giorni prima o poi paga il conto. Chi lo tratta come un evento da preparare ci costruisce sopra un vantaggio reale.

Il passo successivo, se stai valutando quanto peso dare a questo canale, è misurare la tua situazione di partenza: quanta parte del tuo traffico dipende oggi da Discover, quanto regge il tuo sito sotto carico, e su quali ambiti hai davvero una competenza che il sistema può riconoscere. Sono tre verifiche che si fanno in poche ore e che cambiano completamente il modo in cui pianifichi i prossimi dodici mesi.

Richiedi una consulenza gratuita: se vuoi capire come sta messo il tuo progetto su Discover e sulla SEO in generale, scrivimi e ne parliamo insieme senza impegno.

Se invece preferisci partire dalla parte tecnica, il libro Siti da Incubo è scaricabile gratuitamente e raccoglie gli errori di performance e struttura che vedo più spesso, esattamente quelli che si pagano cari quando arriva un picco di traffico.