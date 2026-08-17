Google bombing: come funziona, perché esiste ancora e come difendersi

Il google bombing è la pratica di far posizionare una pagina web su una parola chiave che quella pagina non ha mai contenuto, semplicemente puntandole contro molti link con lo stesso testo di ancoraggio. Nato come scherzo da hacker e diventato arma di protesta politica, oggi viene raccontato quasi sempre come un pezzo di archeologia della SEO. È un errore. La tecnica non è morta: si è spostata di piano, e nel 2026 il bersaglio non è più solo la prima pagina di Google ma la risposta che un sistema di intelligenza artificiale genera quando qualcuno chiede informazioni sulla tua azienda. In questa guida trovi come funziona il meccanismo, perché continua a essere praticabile, e soprattutto la procedura operativa da seguire se ti accorgi che qualcuno lo sta facendo contro di te.

Che cos’è il google bombing e perché continua a funzionare

Google, fin dal brevetto originale del PageRank, tratta un link come un voto. Se molte pagine puntano verso una certa risorsa, quella risorsa guadagna autorevolezza agli occhi del motore. Fin qui nulla di strano: è il fondamento su cui è stato costruito il web moderno.

Il google bombing sfrutta un dettaglio in più. Non conta solo quanti link riceve una pagina, ma anche con quali parole viene linkata. Il motore usa il testo di ancoraggio come indizio semantico su cosa parli la pagina di destinazione, perché è ragionevole assumere che chi linka descriva onestamente ciò a cui sta rimandando. Quell’assunzione di onestà è esattamente la crepa in cui si infila l’attacco.

Riassumendo il meccanismo in una riga: tanti link, con lo stesso anchor text fuorviante, puntati verso una pagina che si vuole far comparire su quella chiave. Se vuoi capire davvero perché il testo di ancoraggio pesa così tanto, vale la pena leggere la guida completa all’anchor text, dove il tema è trattato anche dal lato dell’accessibilità.

Google bombing e link bombing sono la stessa cosa?

Quasi. “Link bombing” è il termine neutro, indipendente dal motore di ricerca: descrive la tecnica in sé. “Google bombing” è il nome storico che si è imposto perché Google era il motore su cui la tecnica dava i risultati più vistosi e perché i casi che finirono sui giornali riguardavano tutti la sua SERP. Nella pratica quotidiana i due termini si usano come sinonimi, ma se lavori su un fascicolo o su una documentazione tecnica conviene usare “link bombing”: è più preciso e non si lega a un fornitore specifico.

Perché la crepa non è mai stata chiusa del tutto

Qui sta il punto che quasi nessuno dice ad alta voce. Google non può eliminare il peso dell’anchor text senza indebolire uno dei segnali più utili che possiede per capire di cosa parla una pagina. Può ridurne l’influenza, può riconoscere i pattern anomali, può ignorare interi network di siti spazzatura. Ma non può azzerarlo. Finché i link sono un segnale, un segnale falsificabile resta.

Le norme antispam della Ricerca Google sono esplicite sul fatto che i link creati per manipolare il ranking violano le linee guida, e includono nell’elenco l’uso di programmi automatici per generare link verso un sito. Ciò che le norme non dicono, perché non possono dirlo, è che il sistema riconosca il cento per cento dei casi in tempo reale.

A cosa serve un google bombing

Storicamente le motivazioni sono state tre, molto diverse tra loro per rischio e per scala.

La prima è politica o di attivismo. Un gruppo di persone decide di associare un termine sgradevole a un personaggio pubblico e coordina la pubblicazione dei link. È il caso classico, quello che ha fatto scuola, ed è anche il meno pericoloso dal punto di vista aziendale perché richiede una partecipazione ampia e visibile.

La seconda è lo scherzo, spesso di cattivo gusto, senza obiettivo economico. Dura poco, si consuma da sé, raramente lascia strascichi.

La terza è quella che dovrebbe interessarti se hai un’azienda: il google bombing commerciale. Qualcuno decide di associare al nome del tuo brand parole come “truffa”, “recensioni negative”, “class action” o il nome di un contenzioso reale o inventato. Non serve una folla: bastano poche decine di pagine su siti di scarsa qualità, forum, commenti e profili creati per lo scopo. E qui il danno è misurabile in preventivi che non arrivano più.

Nella mia esperienza sul campo, la variante commerciale è quasi sempre quella che genera la telefonata di emergenza. Non arriva perché l’imprenditore ha visto la SERP: arriva perché un cliente importante gli ha chiesto conto di qualcosa che ha letto cercando il suo nome.

I casi storici che tutti citano, e cosa insegnano davvero

Il caso più noto resta “miserable failure”, associato a più riprese alla pagina istituzionale dell’allora presidente statunitense George W. Bush a partire dal 2003. Chi cercava quell’espressione si trovava in prima posizione una biografia ufficiale che non conteneva nemmeno una volta quelle due parole. Poco dopo toccò a Tony Blair con il termine “liar”. In Italia il caso più ricordato è del 2014, quando la ricerca di una domanda sull’altezza restituiva un box con i dati di un noto politico.

Il fatto interessante non è l’aneddoto. È che in tutti questi casi il bersaglio non aveva fatto nulla di male sul proprio sito. La pagina colpita era pulita, l’attacco viveva interamente all’esterno. Questo è il tratto che rende il google bombing diverso da quasi tutte le altre penalizzazioni di Google: non c’è niente da correggere in casa propria, perché il problema non è in casa propria.

La seconda lezione riguarda la durata. Il bombing su Bush ha resistito per anni. Non perché Google non se ne fosse accorto, ma per una scelta deliberata di cui parliamo tra poco.

Il google bombing su Google Immagini

Sulle immagini il meccanismo cambia leva. Non si lavora sull’anchor text ma sui segnali che il motore usa per capire cosa raffigura una fotografia: il nome del file, l’attributo alt , l’eventuale title , la didascalia e il testo che circonda l’immagine nella pagina che la ospita.

L’esempio storico più citato è del 2009, quando una fotografia manipolata comparve tra i primi risultati cercando il nome dell’allora First Lady statunitense. Google scelse di non rimuoverla e inserì sopra i risultati un riquadro esplicativo, graficamente simile a un annuncio, in cui spiegava che alcuni risultati di ricerca possono risultare offensivi e che il motore riflette i contenuti presenti in rete.

Per un’azienda italiana questa variante è meno frequente ma più insidiosa, perché passa completamente sotto il radar dei tool di monitoraggio brand, che quasi sempre guardano solo la ricerca testuale. Se non hai mai controllato che cosa restituisce Google Immagini cercando il nome della tua azienda, fallo oggi. Ci vogliono due minuti.

Google bowling: il fratello cattivo che oggi non funziona quasi più

Se il bombing fa salire una risorsa su una chiave sgradita, il google bowling punta a farla scendere ovunque, sommergendola di link di pessima qualità nella speranza che il motore la penalizzi per link innaturali in entrata.

Funzionava, anni fa. Oggi molto meno, e la ragione è tecnica: dopo Penguin e le sue evoluzioni successive, un link proveniente da una fonte riconosciuta come spazzatura viene tipicamente ignorato anziché conteggiato come voto negativo. Un voto che vale zero non può farti male. Questo è anche il motivo per cui il file di disavow, per anni la prima cosa che si consigliava, oggi è uno strumento di nicchia: serve nei casi con azione manuale documentata, non come igiene di routine.

Detto questo, “quasi mai” non è “mai”. Nei casi in cui il profilo di link viene alterato in modo massiccio e in tempi compressi, una verifica seria serve. Il metodo per farla in modo ordinato lo trovi nella guida su come individuare i backlink negativi in cinque step, che è il punto di partenza corretto prima di toccare qualsiasi cosa.

Cosa può fare Google, e cosa ha scelto di non fare

La posizione ufficiale di Google sul tema è vecchia ma non è mai stata smentita. Nel settembre 2005, rispondendo alle proteste degli utenti sul caso “miserable failure”, l’azienda scrisse che i risultati di ricerca sono generati da programmi che classificano le pagine in base al numero e alla popolarità dei siti che le linkano, che il googlebombing non è tollerato, ma che c’è riluttanza a intervenire manualmente sui risultati. Nel 2009, sul caso dell’immagine, il concetto fu ribadito: i motori di ricerca riflettono i contenuti disponibili in rete, e una pagina non viene rimossa solo perché il suo contenuto è impopolare o perché arrivano reclami.

Tradotto in linguaggio operativo: non aspettarti che Google risolva il tuo problema perché glielo hai segnalato. Gli interventi algoritmici arrivano, ma seguono il loro calendario e la loro logica statistica, non l’urgenza del singolo. La difesa è un lavoro che devi organizzare tu.

Il google bombing del 2026 si è spostato sulle risposte generate dall’AI

Questa è la parte che negli articoli sul tema non trovi, ed è quella che oggi conta di più.

Quando un utente cerca il nome della tua azienda, sempre più spesso non legge dieci link blu. Legge una sintesi generata. Google documenta che le sue funzionalità AI usano una tecnica di query fan out, cioè lanciano automaticamente una serie di ricerche correlate su sottotemi diversi e costruiscono la risposta a partire da un insieme di pagine più ampio e più vario rispetto alla ricerca classica. Lo trovi scritto nella documentazione ufficiale sulle funzionalità AI della Ricerca, dove Google chiarisce anche che non esistono ottimizzazioni speciali per comparirci.

Fermati un secondo su cosa significa in termini di superficie d’attacco. La ricerca classica ti mostrava dieci risultati e tu potevi vedere quale fosse credibile e quale no. Una sintesi generata fonde fonti eterogenee in un paragrafo unico, con un tono uniformemente autorevole, e la distinzione tra il comunicato stampa del tuo settore e il post rancoroso su un forum si assottiglia parecchio. Se il fan out va a pescare tre pagine di scarsa qualità che ripetono la stessa accusa con le stesse parole, quella accusa ha buone probabilità di entrare nella sintesi come se fosse un fatto assodato.

È lo stesso principio del google bombing, applicato a un livello diverso: non stai più manipolando una posizione in classifica, stai manipolando la materia prima con cui un modello costruisce una frase. E costa meno di prima, perché non serve nemmeno scalare la SERP: basta esistere, essere coerenti nella formulazione e ripetersi su un numero sufficiente di fonti che il sistema considera pescabili.

Non è fantascienza e non è nemmeno particolarmente sofisticato. È il motivo per cui il monitoraggio della reputazione oggi non può fermarsi alla SERP: va esteso a cosa rispondono gli assistenti conversazionali quando viene chiesto loro un parere sulla tua azienda. Se stai ragionando su come rendere visibile e corretta la tua presenza in questo nuovo strato, il tema della SEO per l’AI è il punto di partenza.

Trattare il google bombing come un incidente di sicurezza

Vengo dalla sicurezza informatica prima che dal marketing, e da certificato CPEH ho l’abitudine di guardare a un attacco reputazionale con la stessa griglia che userei per un’intrusione: rilevazione, congelamento delle prove, contenimento, rimedio, ripristino. Applicata al google bombing, quella griglia diventa una procedura in cinque fasi che funziona molto meglio dell’improvvisazione.

1. Rilevazione: sapere prima del cliente

Serve un monitoraggio attivo, non un controllo occasionale. Alert sul nome dell’azienda e delle persone chiave, sulle varianti ortografiche e sugli accostamenti tipici (“nome + truffa”, “nome + recensioni”, “nome + problemi”). Controllo periodico di Google Immagini. E, novità degli ultimi due anni, verifica manuale di cosa rispondono i principali assistenti AI su di te. Il ritardo di rilevazione è la variabile che decide quanto costerà tutto il resto.

2. Congelamento della prova: la fase che quasi tutti saltano

Qui parlo da consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Lodi, ed è l’unica cosa di questo articolo che ti chiedo di leggere due volte. Nel momento in cui scopri il problema, la tua prima reazione istintiva è chiedere la rimozione. Sbagliato, o meglio: prematuro.

Se la vicenda finisce davanti a un giudice, e nei casi commerciali capita più spesso di quanto si creda, dovrai dimostrare che cosa era visibile, quando, e a chi. Uno screenshot fatto con lo strumento di cattura del sistema operativo, incollato in un documento di testo, ha un valore probatorio prossimo allo zero: è un’immagine che chiunque può fabbricare in trenta secondi. Serve invece una acquisizione che leghi il contenuto a un momento nel tempo in modo non ripudiabile: cattura completa della pagina con codice sorgente e intestazioni HTTP, calcolo dell’impronta hash del file acquisito, marcatura temporale, verbale di acquisizione che descriva strumenti e procedura.

Il motivo pratico è banale e brutale. Una volta ottenuta la deindicizzazione, la prova sparisce. Ho visto fascicoli indebolirsi non perché avessero torto nel merito, ma perché la parte lesa aveva efficacemente ripulito la SERP prima di documentare il danno, e a quel punto restava la sua parola contro il nulla.

3. Contenimento tecnico

Solo adesso si guarda al profilo di link. Estrazione completa dei backlink verso le pagine colpite, isolamento di quelli comparsi nella finestra temporale sospetta, analisi degli anchor text per capire se esiste un pattern coordinato. Un attacco vero si riconosce da tre indizi che compaiono insieme: concentrazione temporale anomala, ripetizione quasi letterale dello stesso anchor su domini diversi, e assenza di qualsiasi motivo editoriale per cui quei siti avrebbero dovuto parlare di te. Se ti manca il criterio per valutare la singola fonte, il metodo è descritto in come analizzare la qualità di un link.

4. Rimozione e deindicizzazione

Due binari distinti, da percorrere in parallelo. Il primo è la richiesta ai gestori dei siti che ospitano i contenuti, che nella pratica funziona in una minoranza dei casi ma va comunque tentata e documentata, perché il tentativo pesa in un eventuale giudizio.

Il secondo è la deindicizzazione. Se sono coinvolti dati personali di persone fisiche, e nel caso di un imprenditore lo sono quasi sempre, si entra nel campo dell’articolo 17 del GDPR. Il Garante per la protezione dei dati personali descrive il diritto all’oblio come una cancellazione in forma rafforzata, richiama la giurisprudenza europea che riconosce i gestori dei motori di ricerca come titolari del trattamento, e indica il percorso: prima l’istanza al motore, poi il reclamo all’autorità se il motore non risponde o rifiuta. Le linee guida EDPB 5/2019 forniscono i criteri con cui la richiesta viene valutata. Come membro Federprivacy vedo passare molte istanze scritte male: quelle generiche vengono respinte quasi sempre, quelle che identificano con precisione URL, dato personale coinvolto e ragione della sproporzione tra interesse pubblico e pregiudizio hanno tutta un’altra percentuale di successo.

Sul fronte strettamente informativo, Google mette a disposizione anche uno strumento diretto per chiedere la rimozione di dati di contatto personali dai risultati, descritto nella guida ufficiale su “Risultati che ti riguardano”. Attenzione a un limite che va capito subito: la rimozione dai risultati non cancella l’informazione dalla pagina originale, e Google dichiara di non rimuovere risultati provenienti da fonti governative, scolastiche o giornalistiche.

5. Ricostruzione: occupare lo spazio invece di svuotarlo

L’ultima fase è quella che protegge nel tempo. Una SERP di brand che contiene solo il tuo sito è fragile: c’è spazio libero per chiunque voglia occuparlo. Una SERP presidiata da contenuti tuoi e da fonti terze credibili, profili verificati, schede pubbliche, contenuti tecnici firmati, è molto più difficile da spostare. Vale lo stesso ragionamento per lo strato AI: se le fonti autorevoli che parlano di te sono numerose e coerenti, tre pagine ostili pesano statisticamente poco. Questo lavoro rientra a pieno titolo nel reputation management ed è, a differenza delle fasi precedenti, un’attività continuativa e non un intervento di emergenza.

Quando la cosa più intelligente è non fare niente

Un consiglio controcorrente, ma onesto. Non tutti i google bombing meritano una reazione.

Se l’attacco è su una chiave che nessuno cerca, se il volume di ricerca è vicino allo zero, se il contenuto è così palesemente rancoroso da screditare chi lo ha scritto più di chi lo subisce, allora una campagna di rimozione rischia di fare più danni del problema. Le richieste di rimozione generano a loro volta contenuto, attirano l’attenzione di chi si occupa di libertà di espressione, e in alcuni casi trasformano una pagina invisibile in un caso di cui si parla. È un effetto documentato e ricorrente.

La regola pratica che uso: misura prima, agisci dopo. Volume di ricerca reale della chiave colpita, posizione effettiva del contenuto ostile, e soprattutto se qualcuno tra i tuoi clienti o interlocutori lo ha effettivamente visto. Se le tre risposte sono “basso, bassa, nessuno”, metti sotto monitoraggio e non muovere altro. Non posso prometterti che questa valutazione sia sempre facile da fare a mente fredda quando è il tuo nome a essere in ballo, e proprio per questo conviene farla fare a qualcuno che non sia emotivamente coinvolto.

Risorse per approfondire

Il google bombing tocca tre discipline che di solito vivono separate, e questo è il motivo per cui viene gestito male tanto spesso. Se vuoi capire dove passa il confine tra tecniche aggressive e tecniche punibili, il confronto tra black hat SEO e white hat SEO chiarisce la logica con cui il motore classifica i comportamenti. Sul versante costruttivo, cioè su come si ottengono link che valgono davvero invece di link che ti espongono, la guida alle campagne di link building spiega il metodo. E poiché la difesa migliore resta essere una fonte che il motore ha ragione di considerare affidabile, vale la pena capire come si dimostrano concretamente esperienza, competenza, autorevolezza e affidabilità.

Un dato di contesto che aiuta a dimensionare il problema: secondo i risultati dell’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano presentati a febbraio 2026, il mercato italiano della cybersecurity ha raggiunto 2,78 miliardi di euro con una crescita del 12 per cento, e il 71 per cento dei responsabili della sicurezza intervistati dichiara preoccupazione per le minacce autonome basate su intelligenza artificiale. La spesa cresce, la superficie d’attacco pure. La componente reputazionale, però, resta la meno presidiata di tutte, perché non ha un reparto che se ne occupi: sta in mezzo tra chi fa marketing, chi fa sicurezza e chi si occupa di legale, e in mezzo di solito non ci sta nessuno.

Riepilogo dei punti chiave

Il google bombing è la manipolazione dei risultati di ricerca ottenuta puntando molti link con lo stesso anchor text fuorviante verso una pagina, così da farla posizionare su una parola chiave che non contiene. Nato come strumento di protesta politica nei primi anni Duemila con casi come “miserable failure”, oggi ha una variante commerciale che associa al nome di un’azienda termini come “truffa” o “recensioni negative”. La tecnica non è mai stata neutralizzata del tutto, perché Google non può azzerare il peso del testo di ancoraggio senza perdere un segnale utile, e l’azienda ha dichiarato apertamente di essere riluttante a correggere manualmente i risultati. Nel 2026 il bersaglio si è spostato: le risposte generate dall’AI costruiscono sintesi a partire da un insieme ampio di fonti, quindi bastano poche pagine ostili e coerenti per contaminare ciò che un assistente racconta della tua azienda. La difesa efficace segue cinque fasi in ordine: rilevazione continua, congelamento della prova con acquisizione forense prima di ogni rimozione, contenimento tecnico sul profilo di link, deindicizzazione lungo il binario dell’articolo 17 del GDPR, e infine ricostruzione presidiando la SERP di brand. Non ogni attacco merita una reazione: se il volume di ricerca è nullo e nessuno lo ha visto, intervenire può amplificarlo.

Domande frequenti sul google bombing

Il google bombing funziona ancora nel 2026?

Sì, ma in forma attenuata sulla ricerca classica e in forma amplificata sulle risposte generate dall’intelligenza artificiale. Google ha ridotto il peso dell’anchor text e riconosce i pattern di link coordinati, quindi far salire una pagina su una chiave del tutto estranea è più difficile di vent’anni fa. Restano invece efficaci gli attacchi su chiavi di brand, dove la concorrenza è bassa, e soprattutto la contaminazione delle fonti da cui i sistemi AI costruiscono le sintesi: lì non serve arrivare primi, basta essere pescabili e ripetersi in modo coerente su più pagine.

Come posso capire se la mia azienda sta subendo un google bombing?

Tre indizi devono comparire insieme. Primo, una concentrazione anomala di nuovi backlink in una finestra temporale ristretta, visibile in Search Console o in qualunque strumento di analisi dei link. Secondo, la ripetizione quasi letterale dello stesso anchor text su domini diversi e senza relazione tra loro. Terzo, l’assenza di qualsiasi motivo editoriale plausibile per cui quei siti avrebbero dovuto citarti. A questi va aggiunto un controllo che quasi nessuno fa: cercare il nome dell’azienda su Google Immagini e chiedere ai principali assistenti conversazionali che cosa sanno di te, confrontando le risposte nel tempo.

Google rimuove i risultati se glielo segnalo?

Non per il solo fatto della segnalazione. Google ha dichiarato fin dal 2005 di essere riluttante a intervenire manualmente sui risultati e ha ribadito nel 2009 che una pagina non viene rimossa perché il suo contenuto è impopolare o perché arrivano reclami. Esistono però percorsi formali che seguono regole diverse: la rimozione di dati di contatto personali tramite lo strumento “Risultati che ti riguardano”, e la richiesta di deindicizzazione ai sensi dell’articolo 17 del GDPR quando sono coinvolti dati personali. Entrambi hanno criteri precisi e non coprono le fonti giornalistiche, governative o scolastiche.

Qual è la differenza tra google bombing e google bowling?

Il google bombing fa salire una pagina su una parola chiave che non le appartiene, usando molti link con lo stesso anchor text fuorviante. Il google bowling fa l’opposto: bombarda una pagina di link di pessima qualità sperando che il motore la penalizzi per link innaturali in entrata. Il primo è ancora praticabile, il secondo funziona molto raramente, perché dopo Penguin i link provenienti da fonti riconosciute come spazzatura vengono in genere ignorati anziché conteggiati come voto negativo, e un voto che vale zero non produce danno.

Devo usare il disavow per difendermi da un attacco di link?

Nella maggior parte dei casi no, ed è un cambio di paradigma rispetto a quello che si consigliava dieci anni fa. Il disavow ha senso quando esiste un’azione manuale documentata in Search Console o quando l’analisi mostra un’alterazione massiccia e concentrata del profilo di link che coincide con un calo verificabile. Usato come igiene di routine può fare più danni che benefici, perché rischi di disconoscere link legittimi che stavano lavorando per te. Prima si misura, poi eventualmente si interviene.

Il google bombing è illegale?

La tecnica in sé non ha una fattispecie dedicata nell’ordinamento italiano, ma il contenuto veicolato può integrare illeciti già previsti, dalla diffamazione alla concorrenza sleale, e il trattamento di dati personali che ne deriva ricade sotto il GDPR. Questo significa che la valutazione va fatta caso per caso su ciò che viene effettivamente pubblicato e sull’intento dimostrabile, non sulla tecnica. Per lo stesso motivo l’acquisizione forense delle prove va fatta prima di qualsiasi rimozione. Questa è una descrizione generale del quadro e non sostituisce il parere di un legale sul tuo caso specifico.

Quanto tempo serve per recuperare da un attacco reputazionale in SERP?

Non esiste un tempo garantito e diffido di chi lo promette. La deindicizzazione di singoli URL, quando l’istanza è fondata e ben documentata, si misura in settimane. La ricostruzione di una SERP di brand presidiata è un lavoro di mesi, perché richiede di pubblicare e far indicizzare contenuti credibili e di consolidare fonti terze. Il fattore che incide di più sui tempi complessivi non è la tecnica applicata ma il ritardo con cui l’attacco è stato rilevato: più a lungo un contenuto ostile resta indicizzato, più fonti secondarie lo riprendono e più diventa costoso rimuoverlo dal circuito.

Cosa portarsi a casa

Il google bombing non è un pezzo di folklore SEO. È un vettore di attacco che sfrutta una caratteristica strutturale del modo in cui i motori di ricerca attribuiscono significato ai link, e che oggi ha trovato una superficie nuova e meno presidiata nelle risposte generate dall’intelligenza artificiale. La differenza tra chi lo subisce e chi lo assorbe senza danni sta quasi sempre in due cose: quanto presto se ne accorge, e se ha congelato le prove prima di iniziare a ripulire.

Se hai un’azienda e non hai mai verificato che cosa restituisce la rete cercando il tuo nome, tra ricerca testuale, immagini e assistenti conversazionali, quello è il primo passo concreto e non costa nulla. Se invece il problema è già visibile, la sequenza corretta è quella descritta sopra, e l’ordine delle fasi conta più della velocità con cui le esegui.

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