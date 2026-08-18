Paginazione SEO: come gestirla oggi che rel prev e next non servono più

La paginazione, in ottica SEO, è uno di quei temi che sembrano risolti e invece continuano a generare errori costosi. Se hai un blog con centinaia di articoli o un e-commerce con migliaia di prodotti, i tuoi contenuti vivono inevitabilmente distribuiti su più pagine: pagina 1, pagina 2, pagina 3 e così via. Come Google legge questa sequenza decide quanta parte del tuo catalogo entra davvero nell’indice. E qui arriva il punto scomodo: la tecnica che questo stesso articolo consigliava anni fa, gli elementi rel=”prev” e rel=”next”, oggi per Google non serve più a nulla. Invece di far finta di niente, ho riscritto la guida da zero: troverai le regole attuali, un metodo per scegliere la soluzione giusta per il tuo sito e un tema che quasi nessuno affronta, cioè cosa vedono davvero i crawler delle AI quando incontrano una paginazione fatta male.

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Cos’è la paginazione e perché incide sul posizionamento

Partiamo dalla definizione, senza darla per scontata. La paginazione è la suddivisione di un elenco di contenuti in più pagine consecutive: gli articoli di una categoria del blog, i prodotti di una collezione, i thread di un forum, i risultati di una ricerca interna. Ogni pagina mostra una porzione dell’elenco e rimanda alle successive con i classici numeri in fondo, con un pulsante “carica altro” oppure con lo scorrimento infinito.

Perché dovrebbe interessare chi fa impresa? Perché la paginazione è la spina dorsale con cui i motori di ricerca scoprono i tuoi contenuti più profondi. Un prodotto che vive in pagina 7 di una categoria esiste, per Google, solo se esiste un percorso di link scansionabile che porta fino a pagina 7. Se quel percorso si interrompe, il prodotto scompare dall’indice o non ci entra affatto. In pratica la paginazione non è un dettaglio grafico: è infrastruttura di indicizzazione.

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I problemi che una gestione sbagliata genera sono ricorrenti e li vedo da anni negli audit: pagine profonde mai scansionate, versioni parametriche duplicate che si moltiplicano senza controllo, segnali di canonicalizzazione contraddittori, spreco di crawl budget su combinazioni di filtri prive di valore. Nessuno di questi problemi si manifesta con un errore visibile. Il sito funziona, gli utenti navigano, ma una parte del catalogo semplicemente non gioca la partita organica. Se vuoi approfondire il tema dei duplicati, che della paginazione è il compagno di viaggio più frequente, ho dedicato una guida a come riconoscere e gestire i contenuti duplicati.

Una precisazione utile prima di andare avanti: le pagine di una serie paginata non sono contenuti duplicati. Pagina 2 mostra prodotti diversi da pagina 1, anche se il titolo della categoria è lo stesso. Trattarle come duplicati, per esempio forzando un canonical verso la prima pagina, è proprio uno degli errori che analizzeremo tra poco.

Rel prev e next: perché questa guida è cambiata

Chi ha letto la versione precedente di questo articolo ricorderà la raccomandazione centrale: implementare gli elementi link rel=”prev” e rel=”next” nell’head delle pagine per dichiarare a Google la relazione sequenziale della serie. Era il consiglio corretto all’epoca, ed era il consiglio ufficiale di Google dal 2011.

Poi le cose sono cambiate. Nel marzo 2019 Google ha comunicato di non utilizzare più rel=”prev” e rel=”next” come segnale di indicizzazione. Non da quel giorno: da anni, come ammisero gli stessi portavoce. Il motore di ricerca aveva imparato a riconoscere le sequenze di pagine osservando i link di navigazione, senza bisogno della dichiarazione esplicita nell’head. La documentazione ufficiale oggi è esplicita: Google non usa questi tag, anche se altri motori di ricerca possono ancora leggerli, come indicato nelle best practice ufficiali sull’impaginazione di Google Search Central.

Cosa significa in pratica? Tre cose, molto concrete.

La prima: se il tuo sito ha ancora rel=”prev” e rel=”next” implementati, non devi correre a rimuoverli. Non danneggiano nulla, e Bing dichiara di usarli ancora come suggerimento per capire la struttura del sito. Sono diventati un segnale accessorio, non un errore.

La seconda: se stai costruendo o rifacendo un sito oggi, investire tempo nell’implementazione di questi attributi non ha più senso. Le energie vanno spostate su ciò che Google usa davvero: link scansionabili, URL univoci e canonicalizzazione corretta.

La terza, ed è quella che mi interessa di più dirti apertamente: nel nostro settore circolano ancora guide che presentano rel=”prev” e rel=”next” come la soluzione principale per la paginazione. Alcune sono in prima pagina su Google mentre scrivo. È il motivo per cui questa riscrittura esiste: un consiglio tecnico ha una data di scadenza, e chi pubblica contenuti ha la responsabilità di aggiornarli quando il mondo cambia. Vale per me come per chiunque altro.

Le regole attuali di Google per gestire la paginazione

Sgombrato il campo dalla tecnica deprecata, vediamo cosa chiede Google oggi. Le indicazioni arrivano dalla documentazione ufficiale per e-commerce e caricamento incrementale, e valgono per qualsiasi sito con contenuti distribuiti su più pagine.

Collega le pagine in sequenza con veri link. Googlebot scopre gli URL principalmente attraverso l’attributo href degli elementi a. La navigazione tra le pagine della serie deve quindi essere fatta di link HTML reali: pagina 1 linka pagina 2, pagina 2 linka pagina 3 e così via. Pulsanti che caricano contenuti solo via JavaScript, senza un link sottostante, interrompono la catena di scoperta.

Dai a ogni pagina un URL univoco. La forma consigliata è il parametro di query, per esempio /categoria?page=2 oppure /categoria/pagina/2/. Ciò che Google chiede di evitare sono i frammenti: un URL come /categoria#page=2 è invisibile al motore, perché Google ignora gli identificatori di frammento. Tutto ciò che vive dopo il cancelletto, per l’indicizzazione, non esiste.

Ogni pagina indica sé stessa come canonica. Questo è il punto che ribalta la vecchia scuola. Pagina 2 deve avere un canonical verso pagina 2, non verso pagina 1. Canonicalizzare tutta la serie sulla prima pagina comunica a Google che le pagine successive sono copie senza valore proprio, e il risultato tipico è che i contenuti linkati solo da quelle pagine perdono il loro percorso di scoperta. L’ho visto succedere su cataloghi interi: categorie con trenta pagine dove, dopo un canonical di massa verso la pagina 1, i prodotti oltre la terza pagina uscivano progressivamente dall’indice.

Il title può e dovrebbe differenziarsi. Aggiungere l’indicazione della pagina al tag title, per esempio “Scarpe da running – Pagina 3”, è un modo semplice per rendere ogni URL della serie riconoscibile, sia per il motore sia nei report di Search Console.

La pagina “vedi tutto” resta un’opzione, con giudizio. Se il tuo elenco è abbastanza piccolo da poter essere mostrato in un’unica pagina che si carica in tempi decenti, una versione “view all” con canonical delle pagine frazionate verso di essa è ancora una soluzione legittima. Ma attenzione al peso: una pagina con duemila prodotti che impiega dieci secondi a caricarsi peggiora l’esperienza utente e le metriche di performance, e a quel punto il rimedio è peggiore del male.

E il noindex sulle pagine 2, 3, 4? È una scelta che alcune agenzie adottano per tenere pulito l’indice, ed è tecnicamente lecita. Va però capita fino in fondo: un noindex prolungato porta Google, nel tempo, a trattare quei link con meno attenzione e a ridurre la scansione. Se le pagine profonde sono l’unico percorso verso i tuoi prodotti, toglierle dall’indice può indebolire la scoperta dei contenuti che invece vuoi posizionare. La documentazione attuale di Google non raccomanda il noindex sulle pagine di una serie: raccomanda URL univoci, self-canonical e link scansionabili. Il noindex resta uno strumento per le varianti senza valore, come vedremo con i filtri.

Quale soluzione per quale sito: un framework decisionale

La domanda che ricevo più spesso in consulenza non è “come si implementa la paginazione”, ma “quale tipo di paginazione devo scegliere”. Ed è la domanda giusta, perché la risposta dipende dal tipo di sito, dalla dimensione del catalogo e da chi deve trovare i tuoi contenuti. Ecco lo schema che uso, sintetizzato in tabella e spiegato subito dopo.

Tipo di sito Soluzione consigliata Perché Blog o magazine Paginazione classica numerata Percorsi di scansione chiari, archivio consultabile, zero dipendenza da JavaScript E-commerce con catalogo piccolo Pagina unica o “vedi tutto” canonica Meno URL da gestire, tutta l’autorevolezza concentrata su una pagina E-commerce con catalogo ampio Paginazione numerata con self-canonical Ogni pagina è scopribile, i prodotti profondi mantengono un percorso di link Sito editoriale ad alto consumo mobile “Carica altro” con URL che si aggiorna Esperienza fluida per l’utente, sequenza di URL ancora scansionabile Feed in stile social Scorrimento infinito con paginazione parallela L’infinite scroll da solo è invisibile ai crawler: serve una serie di URL equivalente

Qualche nota di lettura. La paginazione classica è la più noiosa e la più robusta: numeri cliccabili, URL univoci, nessuna magia. Per la stragrande maggioranza delle PMI italiane è la scelta giusta, perché minimizza i punti di rottura. Il pulsante “carica altro” è un buon compromesso quando l’esperienza utente lo richiede, ma con una condizione tecnica precisa: ogni caricamento deve aggiornare l’URL nella barra del browser, così che ogni stato della lista abbia un indirizzo raggiungibile e linkabile. Lo scorrimento infinito, infine, è la soluzione più rischiosa dal punto di vista dell’indicizzazione: i contenuti compaiono solo quando un utente scorre, cosa che un crawler non fa. Se proprio lo vuoi, deve convivere con una serie di pagine numerate equivalente, raggiungibile dai link e dalla sitemap.

C’è poi una variabile che nessuna tabella può decidere al posto tuo: la profondità. Una categoria con quaranta pagine numerate colloca gli ultimi prodotti a quaranta clic dalla home, e la profondità di clic influisce su frequenza di scansione e peso attribuito alle pagine. I correttivi esistono e sono semplici: blocchi di paginazione che linkano anche le pagine lontane e non solo la successiva, per esempio “1, 2, 3 … 20 … 40”, sottocategorie che spezzano gli elenchi chilometrici in serie più corte, e link interni contestuali che portano autorevolezza ai contenuti profondi senza passare dalla trafila delle pagine numerate. La paginazione è una parte del sistema di link interni del sito, non un meccanismo separato, e va progettata dentro quella logica complessiva: su questo ho scritto una guida dedicata a come ottimizzare i link interni per scalare le SERP.

Il criterio di fondo è uno: ogni contenuto che vuoi vedere indicizzato deve essere raggiungibile seguendo soltanto link HTML, senza che nessuno debba scorrere, cliccare pulsanti JavaScript o compilare filtri. Se questo requisito è rispettato, la scelta tra le varianti diventa una questione di esperienza utente, non di sopravvivenza organica. Su questo tema la struttura degli indirizzi gioca un ruolo decisivo: ne ho scritto in dettaglio nella guida su come strutturare gli URL di un sito web.

Paginazione negli e-commerce: filtri, parametri e trappole per i crawler

Se sul blog la paginazione è un esercizio lineare, sugli e-commerce diventa il punto in cui si vincono o si perdono gli audit. Il motivo è la moltiplicazione: una categoria non genera solo le sue pagine numerate, ma anche tutte le combinazioni di filtri, ordinamenti e parametri di tracciamento che vi si sommano sopra. E il mercato su cui questo pesa è tutt’altro che di nicchia: secondo Eurostat, nel 2024 il 23,6% delle imprese europee vendeva online, in crescita costante da dieci anni, come mostrano le statistiche ufficiali sull’e-commerce. Ogni punto percentuale sono decine di migliaia di cataloghi che affrontano esattamente questo problema.

Facciamo un esempio concreto, lo stesso scenario di scarpe che usavo nella versione precedente di questa guida, aggiornato alle regole attuali. Hai una categoria /scarpe/ con dieci pagine. Un filtro genera /scarpe/?tipo=ginnastica, che ha le sue pagine. Una campagna pubblicitaria aggiunge /scarpe/?tipo=ginnastica&utm_source=newsletter. Tre varianti dello stesso percorso di navigazione, e solo alcune meritano di stare nell’indice.

La logica da applicare oggi è una gerarchia a tre livelli.

Primo livello: la serie principale della categoria. Le pagine /scarpe/, /scarpe/?page=2 e successive sono la struttura portante. URL univoci, self-canonical, link sequenziali. Queste pagine devono essere scansionabili e indicizzabili, perché sono il percorso verso i prodotti.

Secondo livello: i filtri con valore di ricerca. Alcune combinazioni corrispondono a ricerche reali degli utenti: “scarpe da ginnastica” è una di queste. Se il filtro genera una pagina con domanda propria, trattala come una categoria a tutti gli effetti: URL pulito e stabile, title dedicato, self-canonical, la sua paginazione autonoma. È la differenza tra un parametro tecnico e una landing organica.

Terzo livello: le varianti senza valore. Ordinamenti per prezzo, combinazioni di tre filtri insieme, parametri di tracciamento delle campagne. Qui il canonical torna protagonista, nel suo ruolo corretto: la variante con utm_source dichiara come canonica la versione pulita dello stesso URL, consolidando i segnali. Per le combinazioni di filtri che non vuoi in indice, il noindex o le regole in robots.txt evitano che il crawler sprechi risorse. La documentazione di Google è esplicita nel raccomandare di bloccare l’indicizzazione degli URL con filtri o ordinamenti alternativi.

Perché insisto sullo spreco di risorse? Perché la navigazione a faccette fuori controllo è una trappola per crawler nel senso letterale del termine. In un audit di qualche anno fa ho trovato un catalogo di circa ottomila prodotti che generava oltre due milioni di URL scansionabili: ogni combinazione di taglia, colore, prezzo e ordinamento produceva un indirizzo nuovo, e Googlebot li stava visitando tutti, consumando il crawl budget su pagine spazzatura mentre le novità di catalogo aspettavano giorni per essere scoperte. Nessun report di posizionamento mostrava il problema: si vedeva solo nei log del server. Trent’anni di lavoro su siti web mi hanno insegnato che i danni peggiori sono quelli silenziosi, e la paginazione parametrica è la loro capitale. Ho raccolto i casi più frequenti nella guida su come individuare i contenuti duplicati in un e-commerce.

Un’ultima avvertenza per chi gestisce un negozio online: la paginazione non è l’unico canale di scoperta dei prodotti. La sitemap XML e, per chi vende su Google, il feed di Merchant Center sono percorsi paralleli che Google stesso consiglia di affiancare alla navigazione. Non sostituiscono una paginazione sana, ma riducono la dipendenza da essa. Il quadro completo delle ottimizzazioni per un negozio online lo trovi nella guida alla SEO per e-commerce.

Cosa vedono i crawler delle AI quando incontrano la tua paginazione

E ora il tema che le guide sulla paginazione non trattano, e che nei prossimi anni peserà quanto tutto il resto messo insieme. Una quota crescente delle visite ai siti non arriva più da Googlebot, ma dai crawler dei sistemi di intelligenza artificiale: GPTBot di OpenAI, ClaudeBot di Anthropic, PerplexityBot e gli altri. Sono i bot che alimentano le risposte di ChatGPT, Claude e dei motori di risposta. Se vuoi che i tuoi contenuti e i tuoi prodotti esistano in quelle risposte, devono poterli leggere.

Qui c’è un dato tecnico che cambia le decisioni sulla paginazione. Googlebot esegue JavaScript: mette le pagine in coda di rendering e le elabora con un Chromium headless, come descritto nella guida di base sulla SEO per JavaScript. Con pazienza e qualche limite, Google prima o poi vede anche i contenuti caricati dinamicamente. I crawler delle AI no. Un’analisi condotta a fine 2024 su centinaia di milioni di richieste ha rilevato che nessuno dei principali crawler AI esegue JavaScript: scaricano i file, ma non li elaborano, come documenta la ricerca sull’ascesa dei crawler AI. Nello stesso mese di osservazione, GPTBot aveva generato 569 milioni di richieste e i crawler di Anthropic 370 milioni: un volume pari a circa un quinto di quello di Googlebot, e in crescita.

Mettiamo insieme i due fatti. Se il tuo catalogo è navigabile solo tramite scorrimento infinito o pulsanti “carica altro” che dipendono da JavaScript, per un crawler AI esiste soltanto ciò che compare nel primo caricamento HTML della pagina. Pagina 2 e successive, e tutti i prodotti che contengono, sono invisibili. Non penalizzati: inesistenti. Un assistente AI a cui un utente chiede “dove compro X in Italia” non potrà mai citare un prodotto che non ha mai potuto leggere.

La conseguenza operativa è netta, e rafforza tutto quello che abbiamo detto finora: la paginazione classica con URL univoci e link HTML, la soluzione più tradizionale del nostro elenco, è anche l’unica pienamente leggibile dall’intera generazione di crawler AI. Ciò che era buona pratica per Google diventa requisito minimo per la visibilità nelle risposte generate. Chi oggi progetta un sito solo per Googlebot sta ottimizzando per il traffico di ieri.

Nella mia attività di consulenza sull’adozione concreta e misurabile dell’AI nelle PMI, questo è uno dei controlli che faccio per primi: apro la pagina di categoria con JavaScript disattivato e guardo cosa resta. Se resta una lista di prodotti con i suoi link di paginazione, il sito è pronto. Se resta una pagina vuota con uno spinner, c’è un problema che nessun report di ranking tradizionale mostrerà mai. Al posizionamento nelle risposte AI ho dedicato un servizio specifico di SEO per AI, perché la disciplina sta diventando un mestiere a sé.

Come si comportano WordPress e le piattaforme e-commerce

Un aspetto pratico che le guide teoriche saltano volentieri: nella maggior parte dei casi non implementerai la paginazione a mano, la erediterai dal tuo CMS. E ogni piattaforma ha i suoi comportamenti di default, alcuni sani e altri da correggere.

WordPress genera le serie di archivio con la struttura /categoria/page/2/ e, nelle installazioni con un plugin SEO configurato correttamente, applica già il self-canonical su ogni pagina della serie. È il comportamento giusto e non va toccato. I punti da controllare sono altri due. Il primo è il tema: alcuni temi commerciali sostituiscono la paginazione numerata con pulsanti di caricamento via JavaScript per ragioni estetiche, e così facendo rompono la catena di link senza che nessuno se ne accorga. Il secondo sono i vecchi settaggi: per anni alcuni plugin hanno offerto l’opzione di mettere in noindex tutte le pagine di archivio successive alla prima, e molti siti se la portano dietro ancora oggi. Vale la pena aprire le impostazioni e verificare, perché quel flag risale a un’epoca con regole diverse.

Le piattaforme e-commerce in hosting tendono a gestire bene la serie principale e peggio i filtri. Il modello ricorrente è questo: le pagine numerate della collezione hanno URL e canonical corretti, ma la navigazione a faccette genera parametri che la piattaforma canonicalizza in modo indiscriminato verso la collezione base, anche quando un filtro avrebbe valore di ricerca proprio. Il risultato è l’opposto della trappola vista prima: invece di troppi URL in indice, troppo pochi, con le landing di filtro potenzialmente più redditizie schiacciate sulla categoria generica. Qui la soluzione non è tecnica ma strategica: decidere quali combinazioni meritano una pagina indicizzabile e costruirle come pagine vere, con contenuto e title dedicati.

Discorso a parte per una pratica che la versione precedente di questa guida usava come esempio principale: spezzare un singolo articolo in più pagine, la recensione divisa in “panoramica, test, conclusioni”. Nel 2011 era comune, oggi è quasi sempre una scelta sbagliata. Frammenta i segnali su più URL deboli invece di concentrarli su uno forte, moltiplica i punti di abbandono degli utenti e non ha alcun vantaggio di indicizzazione. Le eccezioni legittime esistono, per esempio guide monumentali con capitoli che rispondono a ricerche autonome, ma in quel caso la forma corretta è una serie di articoli collegati, ognuno con la propria keyword e la propria dignità, non un contenuto unico affettato in pagine numerate.

Errori da evitare e come rimediare senza fare danni

Se leggendo fin qui hai riconosciuto il tuo sito in qualche configurazione sbagliata, la tentazione sarà di sistemare tutto domattina. Bene, ma con metodo: sulla paginazione i rimedi frettolosi fanno più danni dei problemi. Ecco gli scenari più comuni e la sequenza corretta per uscirne.

Hai il canonical di tutta la serie verso la pagina 1. È l’errore più frequente. Il rimedio è passare al self-canonical su ogni pagina, ma fallo in un momento di calma del business, non durante la stagione di punta: nei giorni successivi Google riprocesserà molti URL e le fluttuazioni temporanee di scansione sono normali. Dopo il cambio, monitora per qualche settimana l’andamento delle pagine profonde nel rapporto di indicizzazione.

Hai il noindex dalle pagine 2 in poi. Rimuovilo se quelle pagine sono l’unico percorso verso contenuti che vuoi in indice. Anche qui serve pazienza: le pagine a lungo escluse vengono riscansionate con calma, e il recupero non è istantaneo. Accompagna la modifica con una sitemap XML aggiornata che elenchi i contenuti profondi, così offri a Google un percorso di scoperta parallelo mentre la serie torna in salute.

Hai bloccato le pagine paginate nel robots.txt. Questo è il caso più delicato, perché il blocco in robots.txt impedisce proprio la scansione: Google non può nemmeno vedere i link che quelle pagine contengono, e nessun canonical o noindex al loro interno verrà mai letto. Sbloccale e lascia che siano i segnali a livello di pagina a governare cosa entra in indice.

Hai un misto di segnali contraddittori, per esempio canonical verso pagina 1 più noindex più rel=”prev” superstiti. Non è raro: sono le stratificazioni di anni di consigli diversi. In questo caso non correggere un pezzo alla volta, perché ogni segnale interagisce con gli altri. Definisci prima lo schema di arrivo completo, applicalo in un unico intervento e documenta la data del cambio, così ogni variazione successiva nei dati avrà una spiegazione.

La regola trasversale è una: un intervento sulla paginazione si giudica dopo settimane, non dopo giorni. I tempi di riscansione di serie profonde sono lenti per natura, e il panico da fluttuazione porta a rollback che azzerano il lavoro proprio mentre stava dando frutti.

Come verificare se la tua paginazione funziona

Tutto quello che abbiamo visto resta teoria finché non lo misuri sul tuo sito. La buona notizia è che i controlli fondamentali non richiedono strumenti a pagamento: bastano il browser e Search Console.

Il primo test è quello a occhio nudo. Apri una pagina di categoria, disattiva JavaScript dalle impostazioni del browser o dagli strumenti sviluppatore e ricarica. Vedi ancora l’elenco dei contenuti e i link alle pagine successive? Allora la struttura portante c’è. Il secondo test è sui link: i numeri di pagina devono essere veri collegamenti con un attributo href, non pulsanti che scatenano uno script. Basta un clic destro: se puoi “aprire in una nuova scheda”, è un link vero.

Poi c’è la verifica lato Google. In Search Console, il rapporto sull’indicizzazione delle pagine ti dice quante pagine della serie sono note e quante sono effettivamente in indice; il filtro per URL ti permette di isolare quelle con il parametro page e osservare come vengono trattate. Segnali da prendere sul serio: pagine profonde classificate come “rilevata, ma attualmente non indicizzata” in quantità crescente, oppure varianti parametriche che entrano in indice al posto delle versioni pulite. Lo strumento di controllo URL, infine, ti mostra la pagina come la vede Googlebot dopo il rendering: è il modo più diretto per scoprire se i contenuti caricati via JavaScript vengono letti davvero. Se non hai familiarità con questi rapporti, ho scritto una guida completa a Google Search Console che parte da zero.

Per i cataloghi grandi, il livello successivo è l’analisi dei log del server: è lì che scopri dove Googlebot spende davvero il suo tempo, e quasi sempre la risposta sorprende. Non è un’attività da fare ogni settimana, ma una fotografia annuale dei log su un e-commerce con molti filtri vale più di dieci audit superficiali. Chi sviluppa siti web ed e-commerce dovrebbe consegnare una paginazione già conforme a queste regole: pretenderlo in fase di preventivo costa zero, sistemarlo dopo costa sempre di più.

Riepilogo dei punti chiave

La paginazione SEO è la gestione delle serie di pagine (categorie, archivi, elenchi prodotti) in modo che i motori di ricerca possano scoprirle e indicizzarle. Dal 2019 Google non usa più rel=”prev” e rel=”next”: le regole attuali chiedono URL univoci per ogni pagina (ad esempio ?page=2), canonical che punta a sé stessa e non alla pagina 1, link HTML reali tra le pagine della serie e niente numeri di pagina nei frammenti URL. Negli e-commerce, i filtri con valore di ricerca vanno trattati come categorie autonome, mentre ordinamenti e parametri di tracciamento vanno canonicalizzati o esclusi dall’indice per proteggere il crawl budget. Il fattore nuovo sono i crawler AI: GPTBot, ClaudeBot e simili non eseguono JavaScript, quindi scorrimento infinito e pulsanti “carica altro” senza URL dedicati rendono i contenuti invisibili nelle risposte di ChatGPT e degli altri assistenti. La paginazione classica con link e URL univoci resta la soluzione più solida per entrambi i mondi.

Domande frequenti sulla paginazione SEO

Che cos’è la paginazione di un sito web?

La paginazione è la suddivisione di un elenco di contenuti in più pagine consecutive: gli articoli di una categoria, i prodotti di una collezione, i risultati di una ricerca interna. In ottica SEO è la struttura di link che permette ai motori di ricerca di scoprire e indicizzare i contenuti che non stanno nella prima pagina, ed è per questo che va progettata con URL univoci e collegamenti HTML scansionabili.

Rel prev e rel next servono ancora?

Per Google no: dal marzo 2019 questi attributi non sono più un segnale di indicizzazione, come conferma la documentazione ufficiale. Non è necessario rimuoverli se sono già presenti, perché non danneggiano nulla e altri motori come Bing possono ancora leggerli come suggerimento. Implementarli oggi su un sito nuovo, però, non porta alcun beneficio: le energie vanno investite su URL univoci, self-canonical e link sequenziali reali.

Il canonical delle pagine paginate deve puntare alla pagina 1?

No, è uno degli errori più diffusi. Ogni pagina della serie deve dichiarare come canonico il proprio URL: pagina 2 punta a pagina 2, pagina 3 a pagina 3. Canonicalizzare tutto verso la prima pagina dice a Google che le pagine successive sono copie senza valore, con il rischio concreto che i contenuti linkati solo da quelle pagine perdano il loro percorso di scoperta ed escano dall’indice.

Conviene mettere il noindex sulle pagine 2, 3 e 4?

In generale no. Un noindex prolungato porta Google a ridurre nel tempo la scansione di quelle pagine, indebolendo la scoperta dei contenuti che raggiungono l’indice solo attraverso di esse. La documentazione attuale di Google raccomanda pagine della serie indicizzabili con self-canonical. Il noindex resta utile per le varianti senza valore di ricerca, come gli ordinamenti alternativi o le combinazioni di filtri prive di domanda propria.

Quanto tempo impiega Google a indicizzare un sito di 100 pagine?

Non esiste un tempo garantito: si va da pochi giorni a diverse settimane, in base all’autorevolezza del dominio, alla qualità dei contenuti e alla salute tecnica del sito. Una paginazione corretta accelera il processo, perché offre a Googlebot percorsi di link chiari verso tutte le pagine. Sitemap XML aggiornata, link interni coerenti e assenza di trappole parametriche sono i tre fattori che incidono di più sulla velocità di scoperta.

Lo scorrimento infinito danneggia la SEO?

Da solo sì, perché i contenuti compaiono soltanto quando l’utente scorre, cosa che i crawler non fanno. Diventa accettabile solo se affiancato da una serie di pagine numerate con URL propri, raggiungibili tramite link e sitemap. Il tema è ancora più critico per i crawler AI come GPTBot e ClaudeBot, che non eseguono JavaScript: per loro un catalogo a solo scorrimento infinito è invisibile oltre il primo caricamento.

La paginazione come vantaggio competitivo

Ricapitoliamo il percorso. La paginazione è passata da tema di dettaglio a snodo strategico: decide cosa Google indicizza del tuo sito e, sempre più spesso, cosa gli assistenti AI possono citare di te. Le regole attuali sono poche e chiare: URL univoci per ogni pagina, canonical che punta a sé stesso, link HTML reali nella sequenza, filtri governati con criterio e niente dipendenza esclusiva da JavaScript. Chi le applica ha un vantaggio concreto su una concorrenza che, come dimostrano le guide obsolete ancora in circolazione, spesso lavora con il manuale di sette anni fa.

Il consiglio operativo con cui ti lascio è il test dei cinque minuti: apri la tua categoria più importante senza JavaScript e conta cosa resta visibile. Se il risultato ti preoccupa, è un problema che si risolve, e prima lo si affronta meno costa. Di paginazioni sbagliate, e di siti che perdevano metà del catalogo senza saperlo, ho raccontato parecchi casi anche nel mio libro gratuito Siti da Incubo.

Richiedi una consulenza gratuita: se vuoi capire come il tuo sito gestisce oggi la paginazione e cosa vedono davvero Google e i crawler AI, parliamone insieme.