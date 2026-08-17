30 idee per aumentare le conversioni, e i tre filtri che nessuno applica

Cercare idee per aumentare le conversioni è quasi sempre il secondo problema, non il primo. Il primo è che nel frattempo il contesto è cambiato sotto i piedi a chiunque abbia imparato queste tecniche prima del 2020. Alcune delle tattiche che trovi ancora oggi consigliate nelle liste italiane, countdown finti compresi, sono state esplicitamente sanzionate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Altre continuano a funzionare benissimo, ma non riesci più a misurarne l’effetto perché il consenso ai cookie ti restituisce un numero parziale. Altre ancora funzionano, sono legali e misurabili, ma le stai applicando nell’ordine sbagliato.

Questa pagina esiste dal 2013 ed è stata riscritta da zero. La lista delle trenta idee è rimasta, riordinata per impatto reale. Quello che è stato aggiunto sono i tre filtri che nella prima pagina dei risultati italiani non applica nessuno: cosa è ancora lecito, cosa riesci davvero a misurare e quanto ti costa in velocità e in rischio lo stack di strumenti con cui credi di ottimizzare.

Che cosa sono le conversioni, e perché la definizione conta più di quanto sembri

Una conversione è il completamento di un’azione che hai deciso di considerare valore. Un acquisto, l’invio di un modulo, una telefonata, il download di un documento, l’iscrizione a una lista. Non è una definizione tecnica calata dall’alto: sei tu a stabilirla, ed è esattamente qui che comincia il problema.

Nella pratica quotidiana capita di trovare aziende che dichiarano un tasso di conversione mediocre e scoprire, aprendo la configurazione, che stanno contando come conversione il click su un numero di telefono, la visita alla pagina contatti e l’invio del modulo. Tre eventi che descrivono lo stesso utente in tre momenti diversi. Il numero che leggono non è basso: è gonfio e insieme incoerente. Prima di chiedersi come aumentare le conversioni conviene chiedersi che cosa si sta contando.

Il tasso di conversione, in formula, è il rapporto tra conversioni e sessioni, moltiplicato per cento. Cento vendite su cinquemila sessioni fanno il due per cento. La formula è banale. Il denominatore no, e ci torniamo tra poco perché è il punto in cui quasi tutti sbagliano.

Conversione macro e conversione micro

La macro conversione è l’obiettivo economico finale: la vendita, il contratto, il preventivo firmato. La micro conversione è ogni passaggio intermedio che la rende più probabile: la lettura di una scheda prodotto, l’aggiunta al carrello, l’apertura del configuratore, l’iscrizione alla newsletter.

La distinzione non è accademica. Su un sito di servizi B2B con un ciclo di vendita di quattro mesi, ottimizzare solo la macro conversione significa lavorare al buio per un trimestre prima di sapere se una modifica ha funzionato. Le micro conversioni sono l’unico segnale che si muove abbastanza in fretta da guidare le decisioni. È una distinzione che ho approfondito altrove parlando di conversioni facili e conversioni difficili, perché la difficoltà dell’azione richiesta cambia radicalmente tutto il resto del ragionamento.

Perché il traffico non è il collo di bottiglia che credi

La reazione istintiva davanti a un fatturato online insufficiente è comprare più visite. È la reazione sbagliata nella maggior parte dei casi, e la matematica lo dimostra in due righe. Se il tuo tasso di conversione è dell’uno per cento e raddoppi il traffico, raddoppi anche i costi di acquisizione. Se invece porti il tasso dall’uno al due per cento a parità di traffico, ottieni lo stesso risultato senza spendere un euro in più di media. Il secondo scenario è quasi sempre più economico del primo, e quasi sempre viene tentato per secondo.

C’è anche una ragione meno ovvia. Il traffico aggiuntivo comprato in fretta è mediamente peggiore del traffico che avevi già, perché per ottenerlo allarghi il targeting. Quindi non solo spendi di più: diluisci anche la qualità della base su cui misuri. Ne ho scritto in modo più diretto nell’articolo sul fatto che il traffico non significa conversioni, che resta il punto di partenza mentale corretto.

Il contesto italiano, con i numeri veri

Le liste di consigli sulle conversioni che circolano in italiano citano quasi sempre benchmark anglosassoni, spesso di e-commerce puro, spesso vecchi di anni. Vale la pena guardare che cosa dicono i dati raccolti qui.

Secondo l’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano, nel 2026 l’eCommerce B2c di prodotto in Italia vale 42,6 miliardi di euro, in crescita del sei per cento, con una penetrazione online pari all’11,5% dei consumi complessivi, come riportato nel comunicato degli Osservatori Digital Innovation. Undici e mezzo per cento significa che quasi nove euro su dieci si spendono ancora offline. Chi ottimizza un sito in Italia sta lavorando su una fetta che cresce, non su un mercato maturo dove ogni decimale va strappato ai concorrenti.

Il secondo numero è più scomodo. Dal report ISTAT sulle imprese e le tecnologie dell’informazione emerge che solo il 14,7% delle imprese italiane con almeno dieci addetti vende online, mentre l’uso di sistemi di intelligenza artificiale si ferma al 16,4%, con le piccole e medie imprese al 15,7%. Tradotto: la stragrande maggioranza dei siti aziendali italiani non è un e-commerce e non ha un dipartimento dati. È un sito che deve generare contatti qualificati, con poche migliaia di visite al mese e nessuno che guardi i numeri a tempo pieno.

Questo cambia completamente quali consigli hanno senso. Le tecniche pensate per un negozio online con centomila sessioni mensili non si trasferiscono a un sito che ne fa ottocento. Chi cerca di capire come aumentare il tasso di conversione di un sito aziendale italiano si trova quasi sempre nella seconda situazione, e la maggior parte del materiale disponibile è stata scritta pensando alla prima. Nella parte finale di questa guida trovi un metodo pensato proprio per il secondo caso, che è il caso della maggioranza.

Le 30 idee per aumentare le conversioni, in ordine di impatto reale

Le trenta idee originali di questa pagina erano un elenco piatto. Un elenco piatto è comodo da leggere e inutile da usare, perché non ti dice da dove cominciare. Qui sono raggruppate in cinque famiglie, ordinate come le affronterei io in un intervento reale: prima quello che rimuove ostacoli, poi quello che costruisce fiducia, poi quello che persuade, poi la tecnica, infine la misura. L’ordine non è casuale. Ottimizzare il copy di una pagina che si carica in sei secondi è come lucidare i cerchioni di un’auto senza freni.

Prima famiglia: togliere frizione (idee 1-7)

1. Elimina i campi non necessari dai moduli. Ogni campo aggiuntivo ha un costo in abbandoni. La domanda da farsi per ciascuno è brutale: se non avessi questo dato, la trattativa si fermerebbe? Se la risposta è no, il campo va tolto e il dato si chiede dopo, a telefono. La partita vera sui moduli è tutta qui, e l’ho approfondita in come aumentare le conversioni di un modulo di contatto.

2. Non chiedere la registrazione prima dell’acquisto. L’acquisto come ospite va offerto sempre. La creazione dell’account si propone dopo, quando il cliente ha già pagato ed è nel momento di massima disponibilità.

3. Riduci i passaggi del checkout. Ogni schermata intermedia perde persone. Se un passaggio esiste solo per ragioni gestionali interne, sta pagando dazio il cliente al posto tuo.

4. Mostra i costi totali il prima possibile. Le spese di spedizione che compaiono all’ultimo passaggio sono la causa singola più banale di abbandono del carrello che continuo a trovare nei progetti. Non è una questione di importo: è una questione di sorpresa.

5. Rendi visibili le informazioni che bloccano la decisione. Tempi di consegna, condizioni di reso, disponibilità reale. Se il visitatore deve cercarle, molti smettono di cercare e basta.

6. Fai funzionare la ricerca interna. Chi usa la ricerca interna converte molto più della media, perché sa già cosa vuole. Una ricerca che restituisce zero risultati per un sinonimo del tuo prodotto è denaro che esce dalla porta senza far rumore.

7. Non spezzare il percorso con pop-up al momento sbagliato. Un livello sovrapposto che compare mentre l’utente sta leggendo la scheda prodotto interrompe la fase in cui la decisione si sta formando. Se proprio lo vuoi, che compaia dopo un segnale di intenzione, mai all’ingresso.

Seconda famiglia: costruire fiducia (idee 8-13)

8. Metti in evidenza recensioni verificabili. Verificabili è la parola che conta. Una recensione senza nome, senza data e senza contesto vale zero, e a un occhio allenato vale meno di zero perché segnala che le altre potrebbero essere altrettanto vuote.

9. Usa la riprova sociale nel punto della decisione. Le testimonianze in fondo alla home non le legge nessuno. Vicino al pulsante di acquisto, invece, lavorano. Il meccanismo psicologico dietro a questo è più profondo di quanto sembri, e l’ho raccontato in la riprova sociale è il principio più potente.

10. Mostra chi sei davvero. Indirizzo, partita IVA, volti reali delle persone. Su un sito italiano di servizi, la pagina “chi siamo” è quasi sempre tra le tre più visitate prima di un contatto. Trattarla come una formalità è uno spreco.

11. Rendi evidenti le garanzie e la politica di reso. Non nasconderle nelle condizioni generali. Una garanzia leggibile riduce il rischio percepito, ed è il rischio percepito a fermare l’acquisto, non il prezzo.

12. Esibisci certificazioni solo se sono reali e pertinenti. Un sigillo generico di sicurezza inventato negli anni Duemila oggi genera sospetto invece di rassicurazione. Meglio niente che un badge finto.

13. Dichiara i limiti di quello che vendi. È l’idea che nessuno mette nelle liste e che nella mia esperienza sposta di più su prodotti complessi. Dire per chi il tuo servizio non è adatto aumenta la credibilità di tutto il resto della pagina, e filtra a monte i contatti che ti avrebbero fatto perdere tempo. Funziona per una ragione che ha poco a che vedere con il marketing e molto con il modo in cui valutiamo le fonti: chi ammette un limite diventa più attendibile su tutto il resto, perché ha appena dimostrato di non stare vendendo a qualunque costo. È anche l’unica leva di questo elenco che non ha alcuna controindicazione normativa, dato che consiste nel dire la verità in anticipo.

Terza famiglia: persuadere senza ingannare (idee 14-20)

14. Scrivi call to action che dicono cosa succede dopo. “Invia” non dice niente. “Ricevi il preventivo entro 24 ore” dice tempo, formato e beneficio. Sul come costruirle ho scritto una guida dedicata su come scrivere una call to action.

15. Una sola azione primaria per pagina. Tre pulsanti di pari peso visivo non sono tre opportunità, sono un’indecisione trasferita al visitatore.

16. Parti dal problema del cliente, non dalla tua storia. L’apertura di una pagina di vendita che comincia con “dal 1987 la nostra azienda” sta usando lo spazio più prezioso del documento per parlare di sé.

17. Anticipa le obiezioni invece di aspettarle. Elenca in pagina le tre domande che ti fanno sempre al telefono, con la risposta. Il visitatore che non può telefonarti sta pensando esattamente a quelle.

18. Usa numeri concreti al posto degli aggettivi. “Consegna rapida” non significa niente. “Spedito entro il giorno lavorativo successivo” è verificabile, e quindi credibile.

19. Cura la gerarchia visiva del testo. Titoli che si leggono in scansione, paragrafi che non spaventano, un’idea per blocco. Il copy migliore del mondo dentro un muro di testo non viene letto.

20. Se usi la scarsità, che sia vera. Questa è l’idea che nel 2013 stava tranquillamente in una lista e che oggi va maneggiata con attenzione. Nella sezione dedicata al filtro legale ti spiego esattamente perché.

Quarta famiglia: la parte tecnica (idee 21-26)

21. Rispetta le soglie dei Core Web Vitals. Google indica valori precisi: LCP entro 2,5 secondi, INP sotto i 200 millisecondi, CLS sotto 0,1, come documentato su Google Search Central. Non sono suggerimenti estetici: il CLS in particolare misura quanto la pagina si sposta mentre carica, ed è la causa diretta dei click involontari sul pulsante sbagliato. Il rapporto tra prestazioni e risultati commerciali l’ho documentato in aumentare la velocità di un sito aumenta le conversioni.

22. Progetta per il pollice, non per il mouse. Aree di tocco troppo piccole e ravvicinate producono errori che l’utente attribuisce al sito, non a se stesso.

23. Verifica il comportamento con connessioni lente. Il tuo sito sulla tua fibra è un test che non dimostra nulla. Provalo in mobilità, fuori città.

24. Controlla che i moduli funzionino davvero. Trovo moduli rotti in una percentuale di audit che dopo trent’anni continua a stupirmi. Nessun accorgimento di persuasione compensa un invio che finisce nel vuoto.

25. Metti in sicurezza il percorso di conversione. Certificato valido, nessun contenuto misto, protezione del modulo contro l’invio automatizzato. Un avviso del browser sulla pagina di pagamento azzera qualunque lavoro fatto a monte.

26. Riduci il numero di script di terze parti. Ci arrivo tra poco con una sezione intera, perché è il punto in cui l’ottimizzazione delle conversioni si morde la coda.

Quinta famiglia: misurare (idee 27-30)

27. Definisci una sola conversione primaria. Se sono cinque, non ne hai nessuna. Le altre restano, ma come secondarie.

28. Guarda i percorsi di uscita, non solo le percentuali. Sapere che il tasso è dell’1,2% non ti dice niente. Sapere che il 40% se ne va dalla schermata delle spedizioni ti dice esattamente dove lavorare domani.

29. Testa una cosa alla volta, e solo se hai i numeri per farlo. Il modo corretto di impostare un test lo trovi nella mia guida agli A/B test. La condizione preliminare, ossia avere abbastanza traffico perché il test significhi qualcosa, è il punto che le altre guide saltano.

30. Ricontrolla la configurazione dei dati ogni trimestre. Un aggiornamento del tema, un plugin nuovo, un consenso modificato: bastano per far smettere di funzionare un tracciamento senza che nessun allarme suoni. Se non sai da dove partire, la mia guida a Google Analytics copre gli errori di impostazione più frequenti.

Il primo filtro: quali di queste idee oggi in Italia ti espongono a una sanzione

Questa è la parte che nelle guide sulle conversioni non trovi, e la ragione è semplice. Chi scrive di marketing raramente ha motivo di leggere i provvedimenti delle autorità, e chi legge i provvedimenti raramente scrive di marketing. Io ci sono finito in mezzo per un incidente di percorso professionale: la consulenza per FederPrivacy e l’incarico come consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale mi hanno costretto a guardare gli stessi trucchi da un’angolazione diversa. Quella di chi deve spiegare a un giudice perché un’interfaccia era progettata per confondere.

I countdown finti non sono più un’idea furba

Il 25 giugno 2026 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato con due milioni di euro un e-commerce italiano di arredamento per una pratica che nelle liste di consigli compare ancora oggi come suggerimento: un contatore alla rovescia che pubblicizzava sconti a termine i quali, alla scadenza, si rinnovavano alle stesse condizioni con un nuovo contatore. L’Autorità l’ha definita, testualmente, una condotta particolarmente insidiosa basata su una tecnica di manipolazione, qualificandola come dark pattern che sfrutta l’euristica della scarsità. La condotta contestata è durata due anni.

Vale la pena leggere quel provvedimento per intero se gestisci un e-commerce. Il punto non è il singolo caso: è che l’Autorità ha usato esplicitamente il vocabolario dei dark pattern in un provvedimento sanzionatorio. Significa che il quadro interpretativo è ormai consolidato, e che l’argomento “lo fanno tutti” non ha mai avuto meno valore di adesso.

Le sei categorie di design ingannevole secondo le autorità europee

Il Garante per la protezione dei dati personali dedica ai modelli di progettazione ingannevoli una pagina informativa specifica, che riprende le linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati. Le categorie individuate sono sei, e conviene leggerle con la lista delle trenta idee davanti agli occhi:

Overloading : sommergere l’utente di richieste finché cede.

: sommergere l’utente di richieste finché cede. Skipping : progettare il percorso perché l’utente dimentichi o trascuri gli aspetti di protezione dei dati.

: progettare il percorso perché l’utente dimentichi o trascuri gli aspetti di protezione dei dati. Stirring : usare leve emotive e visive per orientare la scelta.

: usare leve emotive e visive per orientare la scelta. Hindering : rendere difficile ciò che l’utente ha diritto di fare facilmente.

: rendere difficile ciò che l’utente ha diritto di fare facilmente. Flickle : ottenere un consenso senza che le finalità siano chiare.

: ottenere un consenso senza che le finalità siano chiare. Left in the dark: nascondere informazioni e strumenti di controllo.

Adesso rileggi l’idea numero 7 sui pop-up, la numero 20 sulla scarsità e qualunque consiglio abbia mai letto sul “rendi meno visibile il pulsante di rifiuto”. La distanza tra ottimizzazione e design ingannevole è molto più corta di quanto il settore ammetta.

Dove passa concretamente la linea

Non sto dicendo che persuadere sia vietato. Sto dicendo che esistono confini precisi, e che stanno dove la maggior parte dei siti italiani non guarda mai. La regola pratica che uso nei progetti è questa: l’informazione che comunichi al visitatore deve essere vera nel momento in cui la comunichi, e deve restare vera se lui torna domani.

Uno sconto che scade davvero è legittimo. Uno sconto che scade e rinasce identico è una rappresentazione ingannevole del prezzo. Tre pezzi rimasti in magazzino, se sono davvero tre, sono un’informazione utile. Un contatore che parte da tre e resta a tre da otto mesi è un’altra cosa. Un modulo che chiede il consenso al marketing con un pulsante evidente per accettare e un link grigio per rifiutare non è un’ottimizzazione della conversione: è uno dei sei pattern elencati sopra.

C’è poi un livello ulteriore che sta arrivando adesso. Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale vieta esplicitamente i sistemi che usano tecniche manipolative o subliminali per distorcere il comportamento delle persone. Chi sta valutando di introdurre personalizzazione dinamica dei prezzi o messaggi generati automaticamente per spingere all’acquisto farebbe bene a informarsi prima di implementare, non dopo. Non è consulenza legale, e su un caso concreto serve il parere di un avvocato: è un avviso di rotta. Per la parte relativa al trattamento dei dati sui siti aziendali ho raccolto lo stato attuale nella guida al GDPR per siti web.

Il secondo filtro: il tasso di conversione che leggi non è il tuo tasso di conversione

Questo è il punto che rende inutili, in Italia, buona parte dei consigli sui benchmark. Quando confronti il tuo 1,4% con il 2,5% medio di settore stai confrontando due numeri costruiti in modi diversi, e nessuno dei due è quello che credi.

Il denominatore è sbagliato

Dal momento in cui il consenso ai cookie è diventato una condizione effettiva per il tracciamento, una quota variabile dei tuoi visitatori semplicemente non compare nei tuoi dati. La percentuale di rifiuto cambia molto in base al settore, al pubblico e a come è costruito il banner. Il risultato è che le sessioni che vedi non sono le sessioni che hai avuto.

La conseguenza è controintuitiva. Le conversioni tendono a essere recuperate meglio delle sessioni, perché chi arriva fino in fondo lascia tracce che passano anche da altri canali, l’ordine nel gestionale per esempio. Il denominatore invece si riduce. Quindi il tuo tasso di conversione misurato è spesso più alto di quello reale, e tu stai prendendo decisioni su un numero ottimista. Ho messo insieme lo stato delle regole e le implicazioni pratiche in cookie law, tutto quello che devi sapere.

Cosa fare invece di fingere che il problema non esista

La soluzione non è rinunciare a misurare. È cambiare il modo in cui usi il dato:

Smetti di confrontarti con benchmark esterni. Confrontati solo con te stesso, mese su mese, a metodo di misurazione invariato. La variazione è affidabile anche quando il valore assoluto non lo è.

Confrontati solo con te stesso, mese su mese, a metodo di misurazione invariato. La variazione è affidabile anche quando il valore assoluto non lo è. Ancora il dato a una fonte che non dipende dal consenso. Il numero di ordini nel gestionale, le richieste effettivamente arrivate in casella, le chiamate ricevute. Se il pannello dice trenta contatti e la casella ne contiene quarantadue, hai appena scoperto il tuo fattore di correzione.

Il numero di ordini nel gestionale, le richieste effettivamente arrivate in casella, le chiamate ricevute. Se il pannello dice trenta contatti e la casella ne contiene quarantadue, hai appena scoperto il tuo fattore di correzione. Dichiara l’incertezza quando riporti i numeri. Se presenti un tasso di conversione in una riunione senza dire che è una stima parziale, stai costruendo decisioni su una precisione che non esiste.

E se il traffico è poco, l’A/B test non è la risposta

“Testa tutto” è il consiglio finale di ogni articolo sull’argomento. È anche il consiglio meno applicabile alla realtà italiana descritta dai dati ISTAT che ho citato sopra, fatta in larghissima parte di siti aziendali con poche centinaia o poche migliaia di visite mensili.

Il motivo è statistico, non ideologico. Per distinguere in modo attendibile un tasso del 2% da un tasso del 2,4% servono, per ciascuna variante, alcune migliaia di conversioni, non di visite. Un sito che genera venti contatti al mese non arriverà mai a quella soglia: prima che il test raggiunga significatività saranno passate le stagioni, cambiato il listino e rifatta la home. Quello che quasi sempre succede nella pratica è peggio: si guarda il test dopo dieci giorni, si vede la variante B avanti del 30%, si dichiara vittoria e si adotta una differenza che era rumore.

Su volumi bassi il metodo corretto è un altro, e lo trovi più avanti.

Il terzo filtro: quanto ti costa davvero lo stack di strumenti con cui ottimizzi

C’è un paradosso che ho visto ripetersi per anni nei progetti di ottimizzazione. Si installa una mappa di calore per capire dove cliccano gli utenti. Poi uno strumento di test. Poi la chat. Poi il gestore dei pop-up con exit intent. Poi il widget delle recensioni. Ognuno di questi è uno script di terze parti che il browser deve scaricare ed eseguire prima che la pagina diventi utilizzabile.

Sei mesi dopo, il sito impiega quattro secondi ad arrivare all’LCP, l’INP è fuori soglia perché il thread principale è occupato, e il tasso di conversione è sceso. Non per colpa del copy: per colpa degli strumenti installati per migliorarlo. Ho perso il conto delle volte in cui il singolo intervento con l’impatto maggiore è stato disinstallare metà dello stack.

La parte che riguarda la sicurezza, e di cui non parla nessuno

Qui parlo con il cappello della certificazione in ethical hacking, non con quello del marketing. Ogni script di terze parti caricato sulle tue pagine gira con gli stessi privilegi del tuo codice. Può leggere il contenuto del DOM. Su una pagina che contiene un modulo, significa che può vedere i campi mentre l’utente li compila.

Non serve immaginare malafede da parte del fornitore. Basta che il fornitore venga compromesso, o che venga acquisito da qualcuno con politiche diverse, o che aggiorni il proprio script introducendo una raccolta dati che tu non hai autorizzato. È esattamente lo schema degli attacchi alla catena di fornitura, ed è il motivo per cui uno script sulla pagina di checkout non è una scelta di marketing: è una decisione di sicurezza.

Tre regole operative che applico sempre:

Nessuno strumento di analisi comportamentale sulle pagine che contengono dati di pagamento.

Ogni strumento va giustificato ogni sei mesi. Se in sei mesi non ha prodotto una decisione, si disinstalla.

Il fornitore va valutato anche come responsabile del trattamento, non solo come funzionalità. Dove stanno i dati, per quanto tempo, con chi li condivide.

Su come si struttura una valutazione di questo tipo ho raccolto materiale nella sezione dedicata alla sicurezza informatica, perché il tema esce dal perimetro di questa pagina ma non si può ignorare.

Un metodo di ottimizzazione per chi ha poco traffico

Se sei nella condizione della maggioranza delle aziende italiane, poche migliaia di visite mensili e nessun team dedicato, ecco il ciclo che funziona. Non è veloce, ma è l’unico onesto.

Primo passo: trova dove si rompe il percorso

Non cercare la percentuale, cerca il punto. Costruisci il percorso passo per passo, dalla pagina di ingresso alla conversione, e misura quanti passano da uno stadio al successivo. Il punto in cui perdi la quota maggiore è il tuo cantiere. Su un sito di servizi, nove volte su dieci è il salto dalla pagina di servizio alla pagina contatti. Su un e-commerce è la schermata delle spese di spedizione.

Secondo passo: guarda dieci persone usare il sito

Con poco traffico, dieci osservazioni qualitative valgono più di tre mesi di dati aggregati. Non serve un laboratorio: serve chiedere a dieci persone che non conoscono la tua azienda di completare un compito preciso mentre pensano ad alta voce. Nella mia esperienza, i primi cinque test rivelano quasi sempre lo stesso identico ostacolo, e quasi sempre è un ostacolo che il proprietario del sito non vedeva più perché ci passava sopra da anni.

Terzo passo: cambia una cosa e aspetta

Niente test A/B. Cambia un elemento, annota la data, e confronta le quattro settimane successive con le quattro precedenti, tenendo conto della stagionalità. Non è statisticamente elegante. È però onesto quanto un test mal condotto, e costa infinitamente meno.

Quarto passo: scrivi cosa hai fatto

Un semplice registro con data, modifica, motivo e risultato osservato. Dopo un anno hai qualcosa che nessun benchmark di settore ti può dare: la storia di cosa funziona sul tuo pubblico. È l’asset più sottovalutato in assoluto in questo mestiere.

Quinto passo: rimetti in discussione la conversione stessa

Ogni sei mesi, chiediti se l’azione che stai ottimizzando è ancora quella giusta. Ho visto aziende passare mesi a migliorare la conversione di un modulo preventivo che generava contatti pessimi, quando la mossa corretta era rendere quel modulo più selettivo e accettare meno richieste ma migliori. Il tasso di conversione è sceso. Il fatturato è salito. Nessuno strumento di ottimizzazione avrebbe mai suggerito quella direzione, perché ottimizza la metrica che gli dai, non l’obiettivo.

Risorse per approfondire

Ognuno dei blocchi sopra ha un approfondimento verticale altrove sul sito. Se stai lavorando sul testo delle pagine, parti da il copywriting giusto per aumentare le conversioni. Se il dubbio è più a monte, ossia se il sito nel suo complesso sia strutturato per convertire, la checklist è in il tuo sito è a prova di conversioni. Se vendi online e il problema è la scheda prodotto, l’analisi specifica è in come ottimizzare la scheda prodotto di un e-commerce.

Un’ultima nota metodologica. Questa pagina è online dal 2013 e la lista originale era ispirata al lavoro divulgativo anglosassone dell’epoca. Tredici anni dopo, gran parte di quei consigli regge ancora. Quello che è cambiato non sono le tecniche: è il contesto normativo e la qualità dei dati con cui possiamo verificarne l’effetto. Chi ti presenta oggi la stessa lista senza quei due filtri ti sta consegnando metà del lavoro.

Riepilogo dei punti chiave

Aumentare le conversioni significa lavorare su tre livelli, non solo sulle tattiche. Il primo livello è la sequenza: si toglie frizione, poi si costruisce fiducia, poi si persuade, poi si sistema la tecnica, infine si misura. Invertire l’ordine spreca lavoro. Il secondo livello è il filtro normativo: in Italia diverse tattiche classiche, come i contatori alla rovescia che si rinnovano o i banner che rendono difficile il rifiuto, ricadono nei modelli di progettazione ingannevoli e sono state oggetto di provvedimenti sanzionatori, con una multa da due milioni di euro comminata da AGCM nel giugno 2026. Il terzo livello è la misura: dopo l’introduzione del consenso ai cookie, il tasso di conversione che leggi nel pannello è una stima parziale, tendenzialmente ottimista, e va ancorato a fonti indipendenti come gli ordini nel gestionale. Per i siti con poco traffico, che secondo ISTAT sono la larga maggioranza in Italia, l’A/B test non raggiunge la significatività statistica: meglio osservare dieci utenti reali, cambiare un elemento alla volta e tenere un registro delle modifiche. Infine, gli strumenti stessi di ottimizzazione sono script di terze parti che degradano i Core Web Vitals e ampliano la superficie di attacco: vanno giustificati periodicamente e tenuti fuori dalle pagine di pagamento.

Domande frequenti su come aumentare le conversioni

Che cosa sono le conversioni?

Una conversione è il completamento di un’azione che l’azienda ha stabilito come obiettivo di valore su un sito: un acquisto, l’invio di un modulo di contatto, una telefonata partita dal sito, il download di un documento o l’iscrizione a una lista. Si distinguono le macro conversioni, che coincidono con l’obiettivo economico finale, dalle micro conversioni, che sono i passaggi intermedi che rendono più probabile quella finale. La definizione non è standard: la stabilisce chi gestisce il sito, ed è per questo che due tassi di conversione di aziende diverse quasi mai sono confrontabili tra loro.

Cosa si intende con il termine conversion?

Conversion è il termine inglese usato per indicare il passaggio di un visitatore da uno stato all’altro: da anonimo a contatto identificato, da contatto a cliente. Nel gergo del marketing digitale italiano si usano indifferentemente “conversione” e “conversion”, mentre “conversion rate” indica il tasso di conversione e “conversion rate optimization”, spesso abbreviato in CRO, indica l’insieme delle attività strutturate per migliorarlo. Vale la pena sapere che CRO come sigla è ambigua in italiano, perché indica anche ruoli aziendali diversi.

Come si calcola il tasso di conversione?

Il tasso di conversione si calcola dividendo il numero di conversioni per il numero di sessioni nello stesso periodo e moltiplicando per cento. Cento ordini su cinquemila sessioni danno un tasso del due per cento. La formula è semplice, il problema è il denominatore: dopo l’introduzione del consenso obbligatorio al tracciamento, una parte delle sessioni non viene registrata, mentre le conversioni tendono a essere recuperate anche da fonti alternative come il gestionale ordini. Il risultato è che il tasso misurato è spesso più alto di quello reale, e va quindi usato per confronti interni nel tempo, non per paragoni con benchmark esterni.

Qual è un buon tasso di conversione?

Non esiste un valore universalmente buono, e diffidare di chi ne propone uno è un buon riflesso. Il valore dipende dal settore, dalla difficoltà dell’azione richiesta, dal canale di provenienza del traffico e da come è configurata la misurazione. Un sito di servizi B2B con un ciclo di vendita lungo e un modulo che richiede molti dati avrà fisiologicamente un tasso inferiore a un e-commerce di prodotti a basso prezzo con acquisto d’impulso, senza che questo dica nulla sulla qualità dei due siti. Il confronto utile è sempre con la propria serie storica, a metodo di misurazione invariato.

I countdown e i messaggi di scarsità sono legali in Italia?

Sono legali se l’informazione che comunicano è vera. Un contatore che indica la fine reale di una promozione è lecito. Un contatore che alla scadenza riparte rinnovando lo stesso sconto è stato qualificato dall’AGCM come pratica commerciale scorretta basata su una tecnica di manipolazione, con una sanzione da due milioni di euro comminata nel giugno 2026 a un e-commerce italiano. Lo stesso principio vale per gli indicatori di disponibilità residua: se dichiari tre pezzi rimasti, devono esserci tre pezzi. Per casi concreti serve comunque il parere di un legale, perché la valutazione dipende dalle circostanze specifiche.

Quanto traffico serve per fare un A/B test attendibile?

Dipende dal tasso di partenza e dalla differenza che si vuole rilevare, ma l’ordine di grandezza sorprende quasi sempre: per distinguere in modo attendibile un tasso del due per cento da uno del due e quattro serve un numero di conversioni per variante nell’ordine delle migliaia, non delle decine. Un sito che genera venti contatti al mese non raggiungerà quella soglia in tempi utili. In quel caso è più produttivo osservare direttamente dieci utenti mentre usano il sito, correggere l’ostacolo più evidente, e confrontare i quattro mesi successivi con i precedenti tenendo un registro delle modifiche fatte.

Come incrementare la clientela partendo dal sito?

L’errore più comune è comprare più traffico prima di aver sistemato il percorso. Raddoppiare le visite raddoppia anche i costi di acquisizione e, poiché per ottenere quel traffico si allarga il targeting, ne peggiora mediamente la qualità. Ottenere lo stesso risultato migliorando il tasso di conversione a parità di visite è quasi sempre più economico. L’ordine corretto è: verificare che la misurazione sia attendibile, individuare il punto del percorso dove si perde la quota maggiore di persone, rimuovere quell’ostacolo, e solo dopo aumentare gli investimenti in acquisizione.

Gli strumenti di conversion rate optimization possono danneggiare il sito?

Sì, in due modi. Il primo è prestazionale: ogni mappa di calore, chat, gestore di pop-up o widget di recensioni è uno script di terze parti che il browser deve scaricare ed eseguire, e l’accumulo degrada i Core Web Vitals fino a peggiorare proprio la metrica che si voleva migliorare. Il secondo è di sicurezza: uno script di terze parti gira con gli stessi privilegi del codice del sito e può leggere il contenuto delle pagine, inclusi i campi di un modulo durante la compilazione. Per questo è buona pratica non installare strumenti di analisi comportamentale sulle pagine che trattano dati di pagamento e rivalutare periodicamente ogni fornitore, anche nel suo ruolo di responsabile del trattamento.

Da dove partire domani mattina

Aumentare il tasso di conversione non è un progetto che si chiude, è una manutenzione che si mantiene. Se dovessi ridurre tutto quanto sopra a tre mosse per la settimana prossima, sarebbero queste. Verifica che il numero di conversioni nel tuo pannello coincida con la realtà del gestionale o della casella di posta, perché ogni decisione presa su un dato sbagliato è una decisione sbagliata a prescindere da quanto sia buono il ragionamento. Passa in rassegna il tuo sito con l’elenco dei sei modelli di progettazione ingannevoli sotto mano, e togli quello che ci ricade, sia perché è la cosa corretta sia perché costa molto meno rimuoverlo adesso che spiegarlo dopo. Poi individua il singolo passaggio in cui perdi più persone e lavora solo su quello per un mese intero.

È meno spettacolare di una lista di trenta trucchi da applicare tutti insieme. Funziona meglio, e soprattutto continua a funzionare anche l’anno prossimo.

Se preferisci che questa analisi la faccia qualcuno che guarda il tuo sito con occhi esterni, e che sappia leggerlo contemporaneamente come strumento commerciale, come sistema tecnico e come oggetto soggetto a regole, Prenota una consulenza strategica: puoi scegliere direttamente uno slot in agenda e arrivare con le tue domande già pronte.