Video marketing: guida 2026 per le aziende, dai formati agli obblighi

Il video marketing è passato, nel giro di pochi anni, da voce accessoria del piano di comunicazione a formato che assorbe la fetta più grande della pubblicità digitale italiana. Nel 2026 i formati video valgono 2,9 miliardi di euro e rappresentano il 41% dell’intero internet advertising nazionale. Questa guida copre tutto quello che serve per costruire una strategia video che funzioni: formati, piattaforme, produzione, distribuzione, metriche. E copre anche la parte che quasi nessuno racconta, cioè cosa può andare storto dopo la pubblicazione, dal volto del dipendente che si licenzia alla traccia musicale la cui licenza viene revocata, fino agli obblighi di trasparenza sull’intelligenza artificiale diventati applicabili il 2 agosto 2026.

Nella mia esperienza sul campo dal 1993, il divario tra le aziende che ottengono risultati dal video e quelle che bruciano budget non passa quasi mai dalla qualità della ripresa. Passa da tre cose: un obiettivo dichiarato prima di accendere la telecamera, una distribuzione pensata al pari della produzione, e una gestione dei diritti che non lasci mine sotto il tappeto. Su quest’ultimo punto, avendo lavorato anche come consulente tecnico d’ufficio, ho visto abbastanza fascicoli da sapere che il conto arriva sempre, e arriva quando il video sta finalmente funzionando.

Che cos’è il video marketing e cosa non è

Il video marketing è l’uso pianificato di contenuti video per raggiungere un obiettivo di business misurabile: far conoscere un marchio, spiegare un prodotto, generare richieste di contatto, ridurre il carico dell’assistenza, formare una rete di rivenditori. La definizione è volutamente noiosa, perché la parte interessante sta nell’aggettivo. Pianificato significa che esiste un obiettivo prima del contenuto, non dopo.

Vale la pena distinguere subito tre cose che vengono confuse di continuo. La produzione video è il mestiere di girare e montare. La comunicazione video è la scelta di raccontare qualcosa attraverso immagini in movimento. Il marketing con video è la disciplina che collega quel contenuto a un risultato commerciale, con una metrica associata e un costo per unità di risultato. Un’azienda può avere un reparto video eccellente e un video marketing inesistente, e succede più spesso di quanto si creda. D’altra parte, esistono imprese con attrezzature modeste e un video marketing che funziona benissimo, perché hanno capito prima di tutti a cosa serve ciascun contenuto.

Non è video marketing pubblicare il filmato dell’inaugurazione perché l’ha chiesto il titolare. Non lo è nemmeno caricare su YouTube la registrazione integrale di un convegno di due ore senza capitoli, senza descrizione e senza una ragione per cui qualcuno dovrebbe cercarla. Sono contenuti video, e possono anche avere senso come archivio, ma non stanno servendo alcun obiettivo di marketing. Al contrario, un tutorial da settanta secondi girato male ma che risponde a una domanda reale è video marketing a tutti gli effetti. La differenza si vede in una domanda sola: se questo video ottenesse diecimila visualizzazioni, cosa cambierebbe nel bilancio? Se la risposta è “nulla di preciso”, il contenuto va ripensato o va derubricato ad archivio, senza sensi di colpa.

C’è poi una confusione più sottile, che riguarda il rapporto con il resto della strategia editoriale. Il video non è un canale separato: è un formato dentro una strategia di content marketing più ampia, e funziona meglio quando riusa la stessa ricerca di argomenti che alimenta il blog, la newsletter e le pagine di servizio. L’errore classico è costruire un calendario video parallelo, scollegato dai contenuti scritti, che finisce per raccontare cose che il sito già dice meglio. In pratica il video content marketing e la produzione editoriale scritta dovrebbero condividere la stessa mappa di argomenti, non due elenchi diversi.

Le tre funzioni economiche del video

Semplificando molto, il video marketing aziendale può fare tre lavori. Può accorciare il tempo di comprensione, e questo vale per prodotti complessi dove una spiegazione a voce con una dimostrazione visiva sostituisce due pagine di specifiche. Può creare prossimità, cioè far percepire che dietro il marchio ci sono persone, e questo conta soprattutto nei servizi professionali dove il cliente compra una relazione. Può infine ridurre il costo di una funzione già esistente, per esempio l’assistenza: dieci tutorial ben fatti tolgono al centralino centinaia di telefonate all’anno, ed è il caso in cui il ritorno è più semplice da calcolare.

Detto questo, la maggior parte dei piani di video marketing che mi capita di rivedere prova a fare tutte e tre le cose nello stesso contenuto, e non ne fa bene nessuna. Un video che vuole emozionare, spiegare la scheda tecnica e chiudere la vendita in novanta secondi è un video che verrà abbandonato al secondo dieci.

Perché nel 2026 il video pesa così tanto: i numeri del mercato italiano

Prima di parlare di strategia di video marketing conviene guardare dove sta andando il denaro, perché è l’unico indicatore che non si presta a interpretazioni ottimistiche. Secondo i dati dell’Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano, il mercato italiano dell’internet advertising si avvicina ai 7 miliardi di euro con una crescita del 12%, e la spinta principale arriva proprio dai formati video, che raggiungono 2,9 miliardi di euro con un incremento del 16% e valgono ormai il 41% dell’intera pubblicità online, come documentato nel comunicato dell’Osservatorio pubblicato a giugno 2026.

Dentro quel numero c’è un dettaglio che riguarda direttamente le PMI: la televisione connessa, quella che l’Osservatorio classifica come Tv 2.0, sfiora gli 832 milioni di euro con una crescita del 19%. Significa che il video pubblicitario si sta spostando su uno schermo dove la logica dello scroll non esiste, dove il contenuto viene guardato per intero e dove il costo di ingresso, un tempo proibitivo, si è avvicinato a quello di una campagna social. Non è più un canale riservato ai grandi marchi.

Il secondo dato che conta è la base di pubblico. L’ISTAT rileva che l’83,1% della popolazione italiana dai sei anni in su ha usato Internet nei tre mesi precedenti la rilevazione, con punte sopra il 98% nella fascia 15-24 anni e un 72,5% nella fascia 65-74 che fino a pochi anni fa veniva data per irraggiungibile, secondo i dati pubblicati nel report Cittadini e ICT diffuso ad aprile 2026. La conseguenza pratica è che il pubblico anziano, storicamente escluso dai piani video, oggi è raggiungibile e spesso è meno saturo di messaggi.

Sul lato delle imprese la fotografia è più prudente. Sempre l’ISTAT rileva che il 59,0% delle imprese con almeno dieci addetti usa i social media e che il 16,4% impiega almeno una tecnologia di intelligenza artificiale, un dato raddoppiato rispetto all’8,2% dell’anno precedente, come riportato nel comunicato Imprese e ICT di dicembre 2025. Tradotto: quattro imprese su dieci non hanno ancora una presenza social strutturata, e la corsa all’IA generativa nella produzione di contenuti è appena partita ma sta accelerando in fretta.

Questi tre numeri raccontano insieme una cosa sola. La domanda di attenzione video cresce più in fretta dell’offerta di video marketing fatto bene dalle aziende italiane, e la finestra in cui un contenuto competente si distingue senza budget enormi è ancora aperta. Non resterà aperta per sempre.

Perché i benchmark internazionali vanno letti con cautela

Gran parte delle statistiche che circolano sul video marketing arriva da fornitori di software che vendono strumenti per fare video, e sono raccolte con sondaggi su clienti auto-selezionati. Quando leggete che il novanta per cento dei marketer ottiene un buon ritorno dal video, state leggendo la risposta di persone che hanno comprato un abbonamento per fare video e che difficilmente dichiareranno di aver sbagliato. Non significa che i dati siano falsi, significa che il campione non è la vostra azienda. I numeri dell’Osservatorio e dell’ISTAT hanno il pregio di essere raccolti da soggetti che non hanno nulla da vendervi.

I formati di video marketing che funzionano, e per quale obiettivo

Ogni formato risolve un problema diverso. Sceglierlo a caso è il modo più veloce per produrre contenuti che nessuno guarda. Quella che segue è la mappa che uso nei progetti, ordinata per fase del percorso d’acquisto.

Scoperta: contenuti verticali brevi, 15-60 secondi, una sola idea

contenuti verticali brevi, 15-60 secondi, una sola idea Valutazione: video esplicativi e demo commentate, 2-3 minuti

video esplicativi e demo commentate, 2-3 minuti Decisione: testimonianze e casi studio, con liberatoria scritta

testimonianze e casi studio, con liberatoria scritta Post vendita: tutorial, formazione e onboarding, durata libera

In fase di scoperta funzionano i contenuti brevi verticali, tra i quindici e i sessanta secondi, costruiti su un’idea sola. Reel, Shorts e video TikTok vivono di ritmo e di primo secondo: se non c’è una ragione per non scorrere entro il primo secondo e mezzo, il resto non conta. Qui l’errore tipico delle aziende è tagliare uno spot da novanta secondi in tre pezzi da trenta, ottenendo tre contenuti mutilati invece di tre contenuti nativi. Se il formato verticale è nuovo per voi, vale la pena partire dalle regole di base della piattaforma, comprese quelle banali sulle dimensioni corrette dei video su Instagram, perché un contenuto ritagliato male comunica trascuratezza prima ancora di dire qualcosa.

In fase di valutazione servono formati più lunghi e più densi. Il video esplicativo da due o tre minuti che mostra il prodotto in uso, la demo commentata, il confronto tra due configurazioni, la risposta a un’obiezione ricorrente. Questi contenuti non fanno numeri spettacolari e non devono farne: il loro lavoro è convincere le duecento persone giuste, non intrattenerne ventimila sbagliate. Nella pratica sono i contenuti di video marketing con il ritorno più alto e insieme quelli con la produzione più trascurata.

In fase di decisione contano le testimonianze e i casi studio. Qui però si apre subito il capitolo dei diritti, perché una testimonianza è il volto e la voce di una persona reale che parla della vostra azienda, e quella persona può cambiare idea, cambiare azienda o semplicemente chiedere che il video venga tolto. Ci torno più avanti, perché è uno dei punti dove ho visto più contenziosi.

Dopo la vendita ci sono i tutorial, la formazione, l’onboarding. Infatti sono i contenuti meno glamour e insieme quelli con il ritorno più facile da dimostrare, perché si misurano in chiamate risparmiate e in resi evitati. Un’azienda manifatturiera che seguo ha ridotto di circa un terzo le richieste di assistenza di primo livello nell’arco di un anno, semplicemente filmando con un telefono le dodici domande che il centralino riceveva più spesso. Nessuna troupe, nessuna sceneggiatura, solo un tecnico che parla e mostra.

Un formato spesso ignorato: il video come documento interno

C’è una categoria che nei piani editoriali non compare quasi mai, ed è il video rivolto alla rete commerciale, ai rivenditori, ai partner. Non è pubblico, non fa visualizzazioni, non genera lead diretti. Fa però una cosa preziosa: allinea il modo in cui decine di persone raccontano lo stesso prodotto. Nelle aziende con una rete di agenti, questo è spesso l’intervento video con l’impatto commerciale più immediato, e costa una frazione di una campagna.

Il video, del resto, non è l’unico formato che sfrutta l’attenzione auditiva. In alcuni settori un progetto di podcasting ottiene risultati migliori a parità di budget, perché si consuma mentre si fa altro e non pretende lo sguardo. Vale la pena valutarlo prima di dare per scontato che serva la telecamera.

Le piattaforme per il video marketing: dove pubblicare e con quale logica

La domanda “su quale piattaforma devo essere” è mal posta. La domanda giusta è: dove le persone che possono comprarmi hanno già l’abitudine di guardare video, e con quale intenzione lo fanno. Cambia tutto, perché la stessa persona guarda contenuti diversi su YouTube e su LinkedIn, e non perché sia incoerente.

YouTube resta l’unico canale dove il video ha una vita lunga. Un contenuto pubblicato tre anni fa può ancora portare traffico oggi, perché YouTube funziona come motore di ricerca prima che come social network e i suoi risultati compaiono anche dentro Google. Per un’azienda con prodotti tecnici o servizi che richiedono spiegazione, è il canale con il rendimento composto più alto: ogni video aggiunge, nessuno scade dopo quarantotto ore. La contropartita è che richiede disciplina su titoli, descrizioni, capitoli e miniature, e che le metriche vanno lette con attenzione, a partire dal tempo di visualizzazione che pesa più delle visualizzazioni grezze. Chi vuole capire come si legge davvero il pannello, trova un approfondimento dedicato sull’analisi delle statistiche dei video YouTube.

Instagram è il canale della prossimità e dell’estetica. Funziona per marchi che hanno qualcosa da mostrare fisicamente e per professionisti che vendono se stessi. Il formato dominante è verticale e breve, la vita utile di un contenuto si misura in giorni, e la coerenza visiva conta più della singola idea brillante. Chi lavora seriamente su questo canale trova nell’approccio strutturato all’Instagram marketing il quadro completo, perché il video da solo non basta se il profilo intorno non regge.

TikTok premia il contenuto, non l’account. È l’unica piattaforma dove un’azienda senza seguito può ottenere visibilità reale dal primo video, e questo la rende interessante per chi parte da zero. Richiede però un tono che molte imprese italiane faticano ad adottare, perché la formalità aziendale è penalizzata dall’algoritmo prima ancora che dal pubblico. Se il canale vi interessa anche sul lato a pagamento, la guida alle TikTok Ads spiega come funziona la parte pubblicitaria, mentre le regole editoriali di base sono raccolte nella guida su come postare su TikTok.

Facebook viene liquidato troppo in fretta. Nella fascia over 45, che in molti settori B2B coincide con chi firma gli ordini, resta il canale con la penetrazione più alta e con il costo per contatto più basso. Il video funziona bene sia in feed sia nei gruppi, e la pagina aziendale ha ancora senso come punto di atterraggio, come spiego nella guida su come promuovere la tua impresa su Facebook. Il problema non è il canale, è che molte aziende ci pubblicano contenuti pensati per Instagram. È interessante notare quanto spesso il video marketing su Facebook venga abbandonato proprio quando iniziava a produrre contatti.

LinkedIn ha un comportamento particolare: il video nativo ottiene distribuzione, ma il pubblico è in modalità professionale e tollera male la promozione diretta. Funzionano le spiegazioni, i punti di vista argomentati, i dietro le quinte di un progetto. Non funzionano gli spot. Per il video marketing b2b resta comunque il canale con il pubblico più qualificato, a patto di accettarne il registro. È anche l’unico canale dove un video di un dipendente batte quasi sempre lo stesso video pubblicato dalla pagina aziendale, e vale la pena tenerne conto quando si decide chi mette la faccia.

Infine c’è il canale che nessuno considera un canale: il vostro sito. Un video ospitato nella pagina di prodotto, con la trascrizione sotto, lavora ventiquattro ore al giorno per un pubblico già interessato, non dipende da un algoritmo e non può essere spostato o demonetizzato da una decisione altrui. Ha però un costo tecnico preciso, e ne parlo più avanti perché è la voce che vedo sottovalutata con più regolarità.

Quante piattaforme presidiare davvero

La risposta onesta è: una in più di quelle che riuscite a mantenere con costanza per sei mesi. Nel video marketing ho visto molte più aziende fallire per dispersione che per scelta sbagliata del canale. Due canali presidiati bene battono cinque canali aggiornati a singhiozzo, e la differenza si vede nei numeri entro il primo trimestre. Un piano editoriale social realistico serve esattamente a questo: dire di no ai canali che non riuscite a servire.

Come si costruisce una strategia di video marketing in sette passaggi

Quello che segue è il metodo che applico nei progetti di video marketing, e non ha nulla di esoterico. La sua utilità sta nell’ordine: saltare un passaggio costa quasi sempre più del tempo che si pensa di risparmiare.

Primo, definire l’obiettivo in forma numerica. Non “aumentare la notorietà” ma “portare 200 richieste di preventivo qualificate in dodici mesi” oppure “ridurre del 25% le chiamate di assistenza sul modello X”. Se l’obiettivo non ha un numero e una scadenza, non è un obiettivo, è un auspicio. Questo passaggio elimina da solo circa metà delle idee video che arrivano dalle riunioni.

Secondo, identificare la domanda esistente. Prima di inventare argomenti, guardate cosa le persone già cercano. Le domande che il vostro commerciale sente ogni settimana, le ricerche che portano traffico al sito, i commenti sotto i video dei concorrenti. Il video che risponde a una domanda che qualcuno sta già facendo parte con un vantaggio enorme rispetto al video che prova a creare interesse dal nulla.

Terzo, scegliere il formato in base all’obiettivo, non alle mode. Se l’obiettivo è ridurre le chiamate di assistenza, il formato è il tutorial, anche se in quel momento tutti parlano di contenuti verticali brevi. La moda del formato è la trappola più costosa del video marketing, perché arriva sempre accompagnata da un preventivo.

Quarto, definire il budget in modo completo. Il preventivo di produzione è di solito la metà del costo reale. L’altra metà è distribuzione, licenze musicali, sottotitolazione, adattamento ai formati, e il tempo interno delle persone coinvolte. Un video da tremila euro di produzione senza budget di distribuzione è quasi sempre un investimento peggiore di un video da millecinquecento euro con millecinquecento di spinta.

Quinto, pianificare la distribuzione prima della produzione. Sapere dove andrà il video determina il formato, la durata, il fatto che debba funzionare senza audio, la presenza di sottotitoli aperti, la posizione della grafica per non finire coperta dall’interfaccia della piattaforma. Girare prima e decidere dopo produce contenuti che vanno riadattati male.

Sesto, verificare i diritti prima di girare, non dopo. Liberatorie delle persone riprese, licenze musicali, autorizzazioni sui luoghi, diritti sui marchi visibili in inquadratura. Cinque minuti di controllo preventivo evitano il novanta per cento dei problemi che poi diventano fascicoli. È il passaggio che viene saltato più spesso e quello che costa di più quando salta.

Settimo, definire la misurazione prima della pubblicazione. Quale metrica dichiara il successo, chi la guarda, con quale cadenza, e quale soglia fa scattare la decisione di fermarsi. Senza questo, ogni video sembrerà andato bene, perché ci sarà sempre un numero che cresce.

Il passaggio zero che quasi nessuno fa

Prima di tutti e sette, c’è una domanda scomoda: qualcuno in azienda è disposto a mettere la faccia con continuità? Il video aziendale funziona meglio quando c’è una persona riconoscibile, e la persona riconoscibile deve essere disponibile per almeno un anno. Se la risposta è no, meglio saperlo prima e orientarsi su formati senza volto: dimostrazioni di prodotto, animazioni, riprese di processo. Ho visto progetti eccellenti morire al terzo mese perché l’amministratore delegato, entusiasta in riunione, non aveva realmente due ore al mese da dedicare alle riprese.

Produzione video: cosa serve davvero e cosa si può evitare

La qualità percepita di un video aziendale dipende, in ordine di importanza: dall’audio, dalla luce, dalla stabilità dell’inquadratura e solo in ultimo dalla risoluzione. È un ordine controintuitivo, perché il primo acquisto che quasi tutti fanno è la telecamera.

L’audio è il punto dove il pubblico perdona meno. Uno spettatore accetta un’immagine mediocre e abbandona un audio riverberato entro pochi secondi. Un microfono lavalier da poche decine di euro e una stanza con qualcosa di morbido alle pareti risolvono il problema meglio di qualunque investimento sull’ottica. Se dovete spendere in una cosa sola, spendete qui.

La luce viene subito dopo. Una finestra alle spalle di chi riprende, il soggetto girato verso di essa, e il novanta per cento del lavoro è fatto senza comprare nulla. Il resto è evitare le luci a soffitto che scavano occhiaie e le controluce che trasformano il relatore in una sagoma.

Sull’attrezzatura vale una regola pragmatica: uno smartphone recente su un treppiede, con microfono esterno e luce naturale, produce contenuti perfettamente adeguati per social, tutorial e testimonianze. La troupe serve quando il video è il biglietto da visita principale dell’azienda, quando ci sono riprese in movimento o location multiple, o quando il contenuto deve reggere il confronto con la comunicazione di un concorrente strutturato. Negli altri casi, la differenza tra interno ed esterno la fa la scrittura, non l’attrezzatura.

Sulla scrittura, appunto, c’è poco da improvvisare. Anche un tutorial da novanta secondi ha bisogno di una scaletta: cosa promette il primo secondo, quale problema si risolve, quali sono i tre passaggi, cosa deve fare lo spettatore alla fine. Chi vuole andare oltre la scaletta e costruire una narrazione riconoscibile trova nel lavoro sullo storytelling applicato al marketing gli strumenti per non ridursi all’elenco puntato filmato.

Interno o esterno: come si decide senza rimpianti

Il criterio che uso è la frequenza. Se il piano prevede meno di dieci video l’anno, conviene affidarsi all’esterno: non ha senso costruire una competenza interna che resterà arrugginita. Se il piano ne prevede più di trenta, conviene internalizzare almeno la produzione ordinaria e tenere l’esterno per i contenuti di punta. Nella fascia intermedia funziona bene il modello ibrido: un professionista che imposta il formato, forma una persona interna e resta come supervisione periodica.

Attenzione a una cosa che riguarda i contratti e che tratto in dettaglio più avanti: chiunque produca i vostri video, mettete per iscritto chi possiede i file sorgente. Non il montato finale, i sorgenti. È la clausola più economica da scrivere e la più costosa da recuperare.

SEO per il video marketing: farsi trovare dentro e fuori YouTube

Un video invisibile è un costo, non un investimento. Eppure la parte di ottimizzazione è quella che riceve meno attenzione, forse perché arriva alla fine di un processo già faticoso. Google pubblica indicazioni piuttosto precise su come rendere indicizzabili i contenuti video, dalla necessità di URL stabili alla possibilità per il crawler di recuperare effettivamente il file, fino al monitoraggio delle pagine di visualizzazione in Search Console, tutte raccolte nelle best practice ufficiali di SEO per i video. Sono documenti noiosi e sono l’unica fonte che non prova a vendervi niente.

La regola strutturale più importante è una sola: un video per pagina, e quella pagina deve esistere per quel video. Le gallerie con dodici filmati caricati in massa, senza testo intorno, sono invisibili. Una pagina dedicata con titolo pertinente, descrizione scritta per gli esseri umani, trascrizione completa e dati strutturati VideoObject vale più di dodici video ammassati.

La trascrizione merita un paragrafo a sé. È il modo più economico per trasformare un contenuto video in contenuto testuale indicizzabile, migliora l’accessibilità (torno sul punto perché dal 2025 non è più solo una cortesia), e permette al motore di capire di cosa parla il filmato senza doverlo interpretare. Costa poco, richiede una revisione umana perché le trascrizioni automatiche sbagliano proprio i nomi di prodotto, e produce effetti misurabili nell’arco di alcune settimane.

Sul rapporto tra video e posizionamento organico circolano parecchie leggende. La più diffuso è che inserire un video in una pagina la faccia salire in classifica. Non funziona così: il video non è un fattore di ranking diretto, ma cambia il comportamento degli utenti sulla pagina, e quello sì che conta. Ho affrontato la questione in modo più esteso nell’articolo su come il video incide sul posizionamento e nella rilettura dell’analisi di Bruce Clay sull’importanza dei video nella SEO, che resta attuale nella sostanza anche a distanza di anni.

YouTube come motore di ricerca

Dentro YouTube valgono regole diverse. Il titolo deve contenere la domanda così come viene formulata, la descrizione va scritta nei primi centocinquanta caratteri perché il resto è nascosto, i capitoli aumentano la permanenza perché permettono di saltare alla parte utile, e la miniatura pesa sul tasso di clic più di qualunque altro elemento. Un contenuto eccellente con una miniatura confusa perde contro un contenuto mediocre con una miniatura leggibile a dimensioni di francobollo, e questa è una delle poche verità del canale che non cambia mai.

Vale la pena aggiungere che la ricerca interna di YouTube premia i contenuti che rispondono a intenzioni pratiche: come si fa, come si sceglie, come si ripara, quanto dura. Le aziende che ottengono risultati su questo canale sono quasi sempre quelle che hanno accettato di insegnare invece di promuovere. Chi vuole capire la logica del canale dal punto di vista di chi lo costruisce da zero trova utile anche la guida su come si costruisce un canale YouTube, perché molte dinamiche valgono identiche per un profilo aziendale.

Le metriche del video marketing che contano e quelle che ingannano

Le visualizzazioni sono la metrica più citata e la meno utile. Ogni piattaforma le conta in modo diverso: una “visualizzazione” può significare tre secondi di riproduzione automatica mentre l’utente scorreva, oppure il video guardato per intero con l’audio attivo. Confrontare le visualizzazioni tra due canali diversi è un esercizio privo di senso, e presentarle in un report direzionale senza contesto è il modo più rapido per perdere credibilità quando qualcuno farà la domanda giusta.

Percentuale media di completamento: dice se il contenuto mantiene la promessa del titolo Curva di abbandono: indica il punto esatto in cui il video perde le persone Azione successiva: quante persone hanno fatto ciò che il video chiedeva Costo per azione: l’unica metrica che entra in un discorso di bilancio

Le metriche che uso, in ordine di utilità decrescente, sono quattro. La prima è la percentuale media di completamento, perché dice se il contenuto mantiene la promessa del titolo. La seconda è la curva di abbandono, che indica il punto esatto in cui il video perde le persone: se il crollo è al secondo cinque, il problema è l’apertura; se è a metà, il problema è il ritmo. La terza è l’azione successiva, cioè quante persone hanno fatto ciò che il video chiedeva, e va misurata con parametri di tracciamento propri e non con i numeri della piattaforma. La quarta è il costo per azione, che è l’unica che possa entrare in un discorso di bilancio.

C’è poi una metrica che quasi nessuno guarda ed è quella che nella mia esperienza predice meglio il ritorno nel medio periodo: la percentuale di spettatori che tornano. Un canale con diecimila visualizzazioni distribuite su diecimila persone diverse vale molto meno di un canale con diecimila visualizzazioni su duemila persone che tornano cinque volte. Il primo è un fuoco di paglia, il secondo è un pubblico.

Sulla viralità conviene essere netti: non è una strategia, è un evento. Può capitare, e quando capita va sfruttata, ma costruire una strategia video marketing sull’ipotesi che qualcosa diventi virale è come costruire un piano finanziario sull’ipotesi di vincere alla lotteria. Chi vuole capire quali meccaniche aumentano marginalmente la probabilità trova qualche indicazione utile nell’analisi su come rendere virale un video, con l’avvertenza che si tratta di aumentare probabilità basse, non di garantire risultati.

Attribuzione: il problema che nessuno risolve del tutto

Il video lavora spesso all’inizio del percorso e la conversione arriva settimane dopo, magari da una ricerca diretta del nome dell’azienda. I modelli di attribuzione standard assegnano quel merito al canale di ultimo contatto, e il video risulta improduttivo mentre in realtà ha fatto il lavoro più difficile. Non esiste una soluzione perfetta. Esiste però una pratica sensata: misurare l’andamento delle ricerche di marca prima e dopo una campagna video, e confrontare i tassi di conversione dei visitatori che hanno visto un video con quelli che non l’hanno visto. Sono indicatori imperfetti, ma sono infinitamente meglio del nulla o della fede.

Video generato con l’IA: cosa è cambiato il 2 agosto 2026

Questa è la parte che nella SERP italiana sul video marketing, alla data in cui scrivo, non compare da nessuna parte. Eppure riguarda chiunque abbia usato un avatar sintetico, una voce clonata, un doppiaggio automatico o una scena generata da un modello generativo, e cioè un numero crescente di aziende: l’ISTAT rileva che le imprese italiane che usano almeno una tecnologia di IA sono passate dall’8,2% al 16,4% in dodici mesi.

Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, il 2024/1689, prevede all’articolo 50 una serie di obblighi di trasparenza. Chi produce sistemi di IA generativa deve fare in modo che i contenuti generati siano riconoscibili come tali, e i deepfake, cioè i contenuti che manipolano l’immagine o la voce di persone reali, vanno etichettati in modo chiaro e visibile. Questi obblighi sono diventati applicabili il 2 agosto 2026, come documentato nella pagina della Commissione europea sul quadro normativo per l’intelligenza artificiale. Quindici giorni fa, mentre l’ottanta per cento degli articoli italiani sul video marketing continua a consigliare allegramente gli avatar generativi senza dire una parola sull’etichettatura.

Nella pratica quotidiana di un’azienda che fa video marketing, le situazioni da tenere d’occhio sono quattro. Il presentatore virtuale che non esiste nella realtà, e che va dichiarato come contenuto artificiale. La voce sintetica costruita a partire dalla voce di una persona reale, che è il caso più delicato perché tocca anche i diritti di quella persona. Il doppiaggio automatico che sincronizza il labiale, che manipola l’immagine di una persona reale e rientra a pieno titolo nella definizione. Le scene generate interamente da un modello e inserite in un montaggio con riprese reali, dove la mescolanza rende il contenuto più insidioso proprio perché sembra autentico.

Va detto con onestà che la norma è recentissima, che le modalità tecniche di marcatura sono ancora in assestamento e che la Commissione ha messo a disposizione un set di icone standardizzate proprio per facilitare l’adempimento. Non sono un legale e questa non è una consulenza legale: chi ha in produzione contenuti con componenti generative dovrebbe far verificare la propria posizione da un professionista. Quello che posso dire, da consulente che ha lavorato su questi temi anche come consulente tecnico d’ufficio, è che l’assenza di documentazione su cosa è stato generato e come è il primo problema che emerge quando qualcuno solleva la questione. Tenere un registro interno di quali contenuti contengono elementi generativi costa mezz’ora al mese e vale molto più di quanto sembri.

C’è poi il versante privacy, che corre in parallelo ed è più aggressivo. Il Garante per la protezione dei dati personali è tornato sul tema dei deepfake a maggio 2026, chiedendo maggiori poteri di intervento e ricordando che generare contenuti a partire da immagini o voci reali può produrre, come si legge testualmente nel comunicato dell’Autorità, “gravi violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte”. Il comunicato riguarda soprattutto gli usi illeciti e non il marketing, ma stabilisce un clima di attenzione che nessuna azienda dovrebbe ignorare quando decide di clonare la voce del proprio amministratore delegato per generare venti video senza girarli.

La domanda pratica: conviene comunque usare l’IA nei video?

Sì, in molti casi. Per la trascrizione, per i sottotitoli, per il montaggio grezzo, per la generazione di varianti di uno stesso messaggio, per la traduzione: sono usi che fanno risparmiare tempo reale senza toccare l’immagine di nessuno. Il crinale delicato è la generazione di persone e di voci, non l’automazione del lavoro noioso. Nei progetti che seguo la regola operativa è semplice: l’IA può fare tutto ciò che non produce un volto o una voce che il pubblico possa scambiare per reale, e per tutto il resto serve una decisione consapevole e documentata. Chi vuole inquadrare il tema in modo più ampio trova un punto di partenza nella panoramica sull’intelligenza artificiale per le PMI nel 2026, dove affronto la questione dell’adozione concreta e misurabile senza la retorica del settore.

Diritti d’immagine nel video marketing: chi puoi riprendere e con quale liberatoria

Questo capitolo, nella top ten italiana per “video marketing”, non esiste. Nella mia esperienza è invece la prima causa di richieste di rimozione, la prima causa di imbarazzo pubblico e, quando degenera, la prima voce dei fascicoli che mi capita di esaminare.

Il punto di partenza è che riprendere una persona identificabile significa trattare i suoi dati personali, e serve una base giuridica. Nel marketing quella base è quasi sempre il consenso, che deve essere libero, specifico, informato e revocabile. Sopra il GDPR si sovrappone la disciplina italiana del diritto all’immagine, che vive nell’articolo 10 del codice civile e negli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d’autore. Sono due piani distinti che vanno soddisfatti entrambi, e questo è il primo equivoco che incontro: molte aziende hanno una liberatoria che copre il diritto d’immagine e non il trattamento dei dati, o viceversa.

Le situazioni che generano più problemi sono quattro, e le elenco in ordine di frequenza.

I dipendenti. Il consenso di un lavoratore è considerato debole proprio perché esiste un rapporto di subordinazione, e questo lo rende fragile come base giuridica. Il problema si materializza quando il rapporto finisce: la persona chiede la rimozione, il video è su tre piattaforme, montato dentro altri contenuti, e magari è anche lo spot che sta girando a pagamento. Ho visto aziende dover rifare interi cataloghi video per una singola uscita. La contromisura è banale e quasi nessuno la adotta: una liberatoria che preveda espressamente il periodo di utilizzo, i canali, cosa succede alla cessazione del rapporto e con quali tempi di rimozione. E, dove possibile, evitare che un solo volto regga tutta la comunicazione.

I clienti nelle testimonianze. Stesso schema, con l’aggravante che il cliente può diventare cliente di un concorrente. Una testimonianza video senza un termine di utilizzo scritto è una passività a tempo indeterminato. Anche qui: durata, canali, procedura di revoca, tempi.

I passanti e i terzi non consenzienti. Riprese in fiera, in negozio, in strada. La regola pratica è che se una persona è riconoscibile e non è puro contorno di una scena pubblica, serve il consenso o serve renderla non identificabile. La sfocatura in post produzione costa infinitamente meno di una diffida.

I minori. Qui il livello di cautela va alzato senza discussioni: consenso di entrambi i genitori, per iscritto, specifico per quel contenuto e per quei canali. Nessuna scorciatoia, nessuna liberatoria generica firmata all’iscrizione di un corso tre anni prima.

Da consulente privacy certificato e membro di Federprivacy, aggiungo una raccomandazione che sembra burocratica e non lo è: conservate le liberatorie in modo che siano recuperabili. Ho visto più di un caso in cui la liberatoria esisteva davvero, era stata firmata correttamente, e nessuno riusciva a trovarla perché era in un raccoglitore di un ufficio traslocato due anni prima. Dal punto di vista pratico, una liberatoria che non si trova equivale a una liberatoria che non esiste. Chi vuole inquadrare il contesto normativo più ampio trova un punto di partenza nella sezione dedicata al GDPR e alla protezione dei dati.

Musica, font e stock: il “royalty free” che non è gratis

Seconda voce assente dalla SERP, seconda voce ricorrente nei contenziosi. L’espressione “royalty free” viene sistematicamente letta come “gratuito”, mentre significa qualcosa di completamente diverso: che non si pagano diritti ricorrenti per ogni utilizzo, non che l’uso sia libero. Quasi sempre c’è una licenza, quella licenza ha un perimetro, e fuori da quel perimetro l’uso è abusivo.

I punti dove le aziende scivolano sono ricorrenti. La licenza personale usata per un contenuto commerciale, che è il caso più frequente in assoluto. La licenza acquistata per un singolo progetto e riusata su tutta la produzione dell’anno successivo. La licenza valida per il web ma non per la pubblicità a pagamento, distinzione che moltissime librerie fanno e che moltissimi clienti non leggono. La traccia scaricata da una raccolta gratuita che pretende l’attribuzione nei crediti, attribuzione che nel montaggio finale sparisce. E il caso più insidioso, quello della licenza revocata a monte perché l’autore ha ritirato il brano dalla libreria: la vostra licenza resta valida, di solito, ma dimostrarlo richiede avere conservato la ricevuta e i termini in vigore al momento dell’acquisto.

Il sistema di identificazione automatica dei contenuti delle grandi piattaforme aggiunge un livello di rumore. Un video può essere bloccato o demonetizzato anche quando la licenza è perfettamente regolare, perché il riconoscimento automatico non conosce il vostro contratto. Si risolve con un reclamo e con la documentazione, ma nel frattempo il video è fermo, e se era il fulcro di una campagna a pagamento il danno è già fatto.

La stessa logica vale per i font usati nelle grafiche, per le immagini di repertorio inserite nel montaggio e per i filmati d’archivio. La regola operativa che consiglio è tenere, per ogni video pubblicato, una scheda con l’elenco di ogni elemento di terze parti, la licenza, la data di acquisto e il perimetro d’uso. È un foglio di calcolo, costa cinque minuti a video e ha risolto ogni singola contestazione in cui l’ho visto applicato. Chi vuole approfondire il quadro generale trova utile l’articolo su copyright e diritto d’autore.

Il caso dei contenuti generati dagli utenti

Ripubblicare il video che un cliente entusiasta ha girato con il vostro prodotto sembra la cosa più naturale del mondo. Non lo è: quel contenuto ha un autore, che detiene i diritti, e il fatto che vi abbia taggato non equivale a una cessione. Un messaggio privato con richiesta esplicita e risposta affermativa, conservato, è il minimo sindacale. Ed è anche il modo per scoprire, ogni tanto, che nel video compare una persona che non ha dato alcun consenso.

Accessibilità dei video: cosa è cambiato con l’European Accessibility Act

Terza assenza clamorosa dalla SERP italiana. I sottotitoli vengono presentati ovunque come un accorgimento utile perché molte persone guardano senza audio, il che è vero ma è la ragione meno importante. Dal 28 giugno 2025 è applicabile la direttiva europea sull’accessibilità, il cosiddetto European Accessibility Act, che impone requisiti di accessibilità a una serie di prodotti e servizi tra cui il commercio elettronico e l’accesso ai servizi di media audiovisivi, come indicato nella pagina ufficiale della Commissione europea dedicata alla direttiva.

Il perimetro esatto degli obblighi dipende dal tipo di servizio, dalla dimensione dell’impresa e dal recepimento nazionale, e non è materia da liquidare in un paragrafo di un articolo di marketing. Il punto che interessa qui è un altro: un’azienda che vende online e che usa il video come parte dell’esperienza d’acquisto non può più trattare i sottotitoli come un vezzo. Le microimprese godono di alcune esenzioni, ma la platea delle aziende coinvolte è molto più larga di quanto la maggior parte degli operatori del marketing sembri sapere.

Sul piano pratico, rendere accessibile un video aziendale significa quattro cose. Sottotitoli accurati e sincronizzati, non la trascrizione automatica lasciata così com’è, che sui termini tecnici e sui nomi propri sbaglia sistematicamente. Un contrasto sufficiente tra testo sovrimpresso e sfondo, che è anche il motivo per cui le grafiche eleganti in grigio chiaro su bianco sono una pessima idea. L’assenza di lampeggi rapidi, che oltre a essere fastidiosi possono provocare crisi in persone fotosensibili. E, per i contenuti dove l’informazione è solo visiva, una descrizione alternativa che renda comprensibile ciò che accade a chi non vede lo schermo.

Vale la pena notare una cosa che dovrebbe convincere anche i più refrattari: tutto ciò che rende un video accessibile lo rende anche più efficace in termini di marketing. I sottotitoli aumentano il completamento, la trascrizione alimenta l’indicizzazione, il contrasto migliora la leggibilità su schermi piccoli e in condizioni di luce difficili. Non esiste un conflitto tra accessibilità e prestazioni, esiste solo un lavoro in più che quasi tutti evitano. Sul tema della progettazione inclusiva ho scritto anche a proposito dei siti accessibili alle persone daltoniche, e la logica è la stessa.

Il costo tecnico nascosto del video marketing: embed, cookie e prestazioni del sito

Arriviamo alla parte che tocca la mia formazione da Certified Professional Ethical Hacker, e che nei piani di video marketing non compare mai perché sta a cavallo tra due reparti che non si parlano.

Quando incorporate un video di una piattaforma esterna nel vostro sito, state importando codice di terze parti nella pagina. Quel codice, nella configurazione predefinita, può impostare identificatori e cookie prima ancora che l’utente esprima un consenso, e in quel momento il problema di conformità non è della piattaforma, è vostro, perché il titolare del trattamento su quel sito siete voi. Le versioni con dominio a privacy avanzata riducono il problema ma non lo azzerano del tutto, e in ogni caso vanno configurate deliberatamente: nessuno lo fa per default.

La soluzione tecnica che funziona meglio è il caricamento differito con anteprima statica: la pagina mostra un’immagine di copertina leggera, e il codice della piattaforma viene caricato solo quando l’utente clicca, cioè quando ha già espresso un’intenzione. Risolve contemporaneamente il problema di conformità e quello delle prestazioni, che è il secondo capitolo.

Perché un embed pesa, e pesa molto. Un solo video incorporato può aggiungere centinaia di kilobyte di script, decine di richieste di rete e un ritardo sull’interattività che si riflette direttamente sui Core Web Vitals. Tre embed in una pagina di prodotto sono capaci di trasformare una pagina veloce in una pagina lenta, e la pagina lenta converte meno, oltre a partire svantaggiata sul piano del posizionamento. È il caso in cui il video, aggiunto per migliorare la pagina, la peggiora.

L’alternativa dell’auto-ospitalità ha un profilo di rischio diverso ma non nullo: banda, costi di trasferimento, necessità di una distribuzione geografica dei contenuti, e la gestione di un lettore che va tenuto aggiornato perché è codice esposto al pubblico. Nei progetti in cui il video è centrale la scelta corretta è quasi sempre una piattaforma professionale a pagamento, che offre controllo sui cookie, prestazioni gestite e nessuna pubblicità di terzi accanto al vostro contenuto.

Aggiungo un elemento che riguarda la sicurezza in senso stretto. Il lettore video incorporato è una superficie di attacco come qualunque altro componente di terze parti, e nei siti costruiti su piattaforme diffuse i plugin per la gestione dei video sono tra i componenti meno aggiornati che incontro nelle verifiche. Non è un rischio teorico: è uno dei vettori più banali con cui un sito aziendale finisce compromesso. Chi vuole capire come si imposta una verifica seria trova il quadro nella sezione dedicata alla sicurezza informatica.

Il contratto di produzione video: le clausole che finiscono in tribunale

Avendo lavorato come consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Lodi, ho una prospettiva laterale su questo mestiere: vedo i progetti quando sono già andati male. E il pattern si ripete con una regolarità quasi noiosa. Le controversie tra aziende e produttori video quasi mai nascono dalla qualità del lavoro. Nascono da tre righe che nessuno ha scritto nel preventivo.

La prima riga mancante riguarda la titolarità dei file sorgente. Il contratto dice che l’azienda riceve il video montato, e quello riceve. I progetti di montaggio, le riprese scartate, i file grezzi, i progetti grafici restano al produttore, che è nel suo pieno diritto se nulla è stato pattuito diversamente. Poi il rapporto finisce, l’azienda vuole aggiornare il listino prezzi sovrimpresso in un video di due anni fa, e scopre che deve rigirare tutto. Oppure il produttore chiude l’attività e i sorgenti spariscono con lui. La clausola costa una riga: i file sorgente sono consegnati all’azienda alla chiusura del progetto, su supporto o su archivio condiviso.

La seconda riga riguarda il perimetro dei diritti di utilizzo. “Uso web” è una formula che non significa nulla. Significa il sito? Anche i social? Anche la pubblicità a pagamento? Anche la televisione connessa? Per quanti anni? In quali paesi? Ho visto aziende scoprire di non poter usare in campagna un video che avevano pagato interamente, perché la licenza copriva la pubblicazione organica e non quella a pagamento. Il produttore non stava barando: aveva quotato quello che era stato chiesto.

La terza riga riguarda la catena delle liberatorie. Chi le raccoglie, chi le conserva, chi risponde se manca quella di una persona inquadrata. Nella pratica il produttore le raccoglie e l’azienda le dimentica, poi il problema si presenta due anni dopo e nessuno sa dove siano. Il contratto dovrebbe dire che copia di tutte le liberatorie viene consegnata all’azienda insieme al montato finale, e questa è forse la clausola con il miglior rapporto tra costo e beneficio dell’intero documento.

Ne aggiungo una quarta, meno drammatica ma frequente: le modifiche successive. Quante revisioni sono incluse, cosa succede se il video va aggiornato tra sei mesi, con quale tariffa. Metà delle discussioni sui preventivi di video marketing nasce qui, e si eviterebbe con due righe scritte prima invece che con una trattativa dopo.

Chi risponde di cosa

Un’ultima nota che sembra ovvia e non lo è. Nel rapporto con il pubblico e con le autorità, il responsabile del contenuto pubblicato è l’azienda che lo pubblica, non l’agenzia che lo ha prodotto. Un contratto può prevedere manleve e rivalse, ed è giusto che lo faccia, ma non sposta la responsabilità verso l’esterno. Delegare la produzione è normale e sensato, delegare il controllo è un errore che si paga sempre in proprio.

Cinque errori di video marketing che vedo ripetersi da trent’anni

Cambiano le piattaforme, cambiano i formati, cambiano gli strumenti. Gli errori sono sorprendentemente stabili, e sono questi.

Il video che parla dell’azienda invece che del cliente. Il video istituzionale che racconta la storia della fondazione, i valori, il numero di dipendenti e i metri quadri dello stabilimento. Interessa al titolare e a nessun altro. La versione che funziona racconta il problema del cliente e mostra come viene risolto, e la storia dell’azienda emerge come conseguenza, non come premessa.

Il budget tutto in produzione e zero in distribuzione. Un video eccellente visto da duecento persone vale meno di un video discreto visto da ventimila persone giuste. Nella ripartizione che consiglio, la distribuzione non scende mai sotto il quaranta per cento del totale. Quando un cliente mi dice che non gli è rimasto budget per la spinta, di solito il problema non è il budget, è che il preventivo di produzione è stato accettato prima di fare i conti.

La partenza in grande e l’abbandono al terzo mese. È il pattern più comune di tutti. Si comincia con un piano da quattro video al mese, si arriva a novembre con sette video pubblicati in totale e la sensazione che il video non funzioni. Un video al mese per due anni batte quattro video al mese per due mesi, senza confronto. La costanza è il fattore che separa i canali che producono risultati da quelli che producono frustrazione.

Il video senza un invito all’azione. Lo spettatore ha guardato due minuti, è interessato, e il video finisce con il logo. Cosa dovrebbe fare adesso? Un invito chiaro, uno solo, coerente con la fase del percorso, cambia i numeri in modo sproporzionato rispetto allo sforzo che richiede.

Il riuso pigro tra piattaforme. Lo stesso file caricato ovunque, con le proporzioni sbagliate, la grafica coperta dall’interfaccia e un testo iniziale che ha senso solo su un canale. Riadattare costa poco e comunica cura. Non farlo comunica che il contenuto è un adempimento.

Due casi dalla pratica

Un’azienda di componentistica con una rete di rivenditori aveva un canale YouTube fermo da anni, con una decina di video promozionali senza pubblico. Abbiamo lasciato tutto com’era e aggiunto una serie di brevi contenuti tecnici che rispondevano alle domande che il servizio clienti riceveva più spesso, girati con un telefono in officina. Nessun investimento in produzione. Nell’arco di dodici mesi il canale ha iniziato a portare richieste di contatto da paesi in cui l’azienda non aveva distribuzione, semplicemente perché nessuno, in quella nicchia, aveva mai spiegato quelle cose in video.

Il secondo caso è meno lieto e serve come avvertimento. Uno studio professionale aveva costruito tutta la propria comunicazione video intorno a un socio particolarmente a suo agio davanti alla telecamera. Quaranta contenuti in tre anni, buoni numeri, ottimo posizionamento. Il socio è uscito dallo studio e ha chiesto la rimozione dei contenuti in cui compariva. Non c’era alcuna liberatoria scritta, perché fra soci sembrava assurdo firmarne una. Tre anni di lavoro editoriale sono stati smontati in due settimane. La contromisura, in casi come questo, non è la sfiducia: è mettere per iscritto ciò che tutti danno per scontato finché i rapporti sono buoni.

Da dove partire con il video marketing se oggi non avete nulla

Se state leggendo questa guida senza un solo video pubblicato, il consiglio è di ignorare il novanta per cento di quello che avete appena letto per i primi novanta giorni. Prendete le tre domande che i vostri clienti fanno più spesso prima di comprare, rispondete a ciascuna con un video da due minuti girato con un telefono su un treppiede, pubblicatele sul vostro sito con la trascrizione sotto e su YouTube con titoli che riprendano quelle domande alla lettera. Costo vicino a zero, e dopo tre mesi avrete dati reali su cui ragionare invece di ipotesi.

Se invece avete già una produzione avviata e il problema è che non porta risultati, il punto da cui ripartire non è il contenuto ma la misurazione: capire dove il pubblico abbandona, quale contenuto produce azioni e quale produce solo visualizzazioni. Quasi sempre la risposta è già nei dati che avete e nessuno li ha mai guardati con attenzione. Se il quadro è più ampio e riguarda anche il posizionamento organico del sito, ha senso affrontarlo insieme, e la consulenza SEO è il punto dove queste due cose si incontrano.

Per chi vuole allargare il ragionamento all’automazione della produzione e all’uso responsabile degli strumenti generativi, la consulenza sull’intelligenza artificiale affronta il tema dell’adozione concreta e misurabile, con i limiti dichiarati, che è l’unico modo serio di parlarne oggi.

Riepilogo dei punti chiave

Il video marketing è l’uso pianificato di contenuti video per un obiettivo di business misurabile, e nel 2026 pesa il 41% dell’internet advertising italiano con 2,9 miliardi di euro. Ogni formato serve una fase diversa del percorso d’acquisto: contenuti brevi verticali per la scoperta, video esplicativi per la valutazione, testimonianze per la decisione, tutorial per il post vendita. La strategia si costruisce in sette passaggi, e l’ordine conta: obiettivo numerico, domanda esistente, formato, budget completo, distribuzione, verifica dei diritti, misurazione. Sul piano tecnico l’audio conta più della telecamera, la trascrizione vale più di qualunque trucco SEO e le metriche utili sono completamento, curva di abbandono, azione successiva e costo per azione. La parte che quasi nessuno affronta riguarda cosa succede dopo la pubblicazione: gli obblighi di trasparenza sui contenuti generati con IA applicabili dal 2 agosto 2026, le liberatorie di dipendenti, clienti, passanti e minori, le licenze musicali che il “royalty free” non copre, i requisiti di accessibilità in vigore dal 28 giugno 2025 e il costo tecnico degli embed su cookie e prestazioni del sito. Il contratto con il produttore dovrebbe sempre specificare titolarità dei file sorgente, perimetro dei diritti d’uso e consegna delle liberatorie.

Domande frequenti sul video marketing

Che cos’è il video marketing in parole semplici?

Il video marketing è l’uso pianificato di contenuti video per raggiungere un obiettivo commerciale misurabile: far conoscere un marchio, spiegare un prodotto, generare richieste di contatto o ridurre il carico dell’assistenza. La differenza rispetto al semplice “fare video” sta nell’obiettivo definito prima della produzione e nella metrica associata. Se un video non ha un risultato atteso e un modo per verificarlo, è un contenuto video ma non è marketing.

Quanto deve durare un video aziendale?

Dipende dalla fase del percorso d’acquisto e dalla piattaforma. Per la scoperta su social verticali funzionano contenuti tra quindici e sessanta secondi costruiti su un’idea sola. Per la valutazione servono due o tre minuti che mostrino il prodotto in uso. I tutorial possono superare i cinque minuti senza problemi, perché chi li guarda ha un problema da risolvere e resta finché la risposta arriva. La durata giusta è la più breve che permetta di mantenere la promessa del titolo, non un numero fisso.

Quali sono le piattaforme migliori per il video marketing?

YouTube è l’unico canale dove i contenuti hanno vita lunga e continuano a portare traffico anni dopo la pubblicazione, ed è il più adatto a prodotti tecnici e servizi che richiedono spiegazione. Instagram funziona per marchi con qualcosa da mostrare fisicamente e per professionisti. TikTok premia il contenuto più dell’account e permette visibilità anche partendo da zero. Facebook resta efficace sulla fascia over 45, che in molti settori B2B coincide con chi decide gli acquisti. LinkedIn premia le spiegazioni argomentate e penalizza la promozione diretta. La regola pratica è presidiare bene due canali invece di aggiornarne cinque a singhiozzo.

Serve una troupe professionale o basta uno smartphone?

Uno smartphone recente su un treppiede, con un microfono esterno e luce naturale, produce contenuti adeguati per social, tutorial e testimonianze. La qualità percepita dipende nell’ordine da audio, luce, stabilità e solo in ultimo dalla risoluzione, quindi il primo investimento sensato è il microfono, non la telecamera. La produzione professionale ha senso quando il video è il biglietto da visita principale dell’azienda, quando servono riprese in movimento o location multiple, o quando il contenuto deve reggere il confronto con concorrenti strutturati.

Devo dichiarare se un video è stato generato con l’intelligenza artificiale?

Gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale sono applicabili dal 2 agosto 2026: i contenuti generati dall’IA devono essere riconoscibili come tali e i deepfake, cioè i contenuti che manipolano immagine o voce di persone reali, vanno etichettati in modo chiaro e visibile. Riguarda avatar sintetici, voci clonate, doppiaggi con sincronizzazione labiale e scene generate inserite in montaggi con riprese reali. La materia è recente e le modalità tecniche sono in assestamento: chi ha contenuti di questo tipo in produzione dovrebbe far verificare la propria posizione a un professionista e tenere un registro interno di cosa è stato generato e come.

Serve una liberatoria per riprendere i dipendenti in un video aziendale?

Sì, e va scritta con più attenzione di quanto si creda, perché nel rapporto di lavoro il consenso è considerato una base giuridica debole proprio per via della subordinazione. Una liberatoria efficace specifica il periodo di utilizzo, i canali su cui il contenuto sarà diffuso, cosa succede alla cessazione del rapporto e con quali tempi avviene la rimozione. Serve inoltre soddisfare due piani distinti: il trattamento dei dati personali secondo il GDPR e il diritto all’immagine previsto dal codice civile e dalla legge sul diritto d’autore. Molte aziende hanno un documento che copre solo uno dei due.

La musica “royalty free” si può usare liberamente nei video aziendali?

No. “Royalty free” significa che non si pagano diritti ricorrenti per ogni singolo utilizzo, non che l’uso sia gratuito o illimitato. Quasi sempre esiste una licenza con un perimetro preciso, e gli errori più frequenti sono usare una licenza personale per un contenuto commerciale, riusare su tutta la produzione una licenza acquistata per un singolo progetto, oppure impiegare in una campagna a pagamento una licenza valida solo per la pubblicazione organica. Conviene tenere per ogni video una scheda con l’elenco degli elementi di terze parti, la licenza, la data di acquisto e il perimetro d’uso.

I sottotitoli nei video sono obbligatori?

Dipende dal servizio e dal soggetto. Dal 28 giugno 2025 è applicabile la direttiva europea sull’accessibilità, che impone requisiti a una serie di prodotti e servizi tra cui il commercio elettronico e l’accesso ai servizi di media audiovisivi, con alcune esenzioni per le microimprese. Il perimetro esatto dipende dal tipo di attività e dal recepimento nazionale. A prescindere dall’obbligo, i sottotitoli aumentano la percentuale di completamento e la trascrizione alimenta l’indicizzazione, quindi il lavoro si ripaga anche sul piano puramente commerciale.

Incorporare i video di YouTube nel sito crea problemi?

Ne crea due. Il primo riguarda la conformità: il codice della piattaforma può impostare identificatori prima che l’utente esprima un consenso, e in quel momento la responsabilità è del titolare del sito, non della piattaforma. Il secondo riguarda le prestazioni, perché un singolo embed può aggiungere centinaia di kilobyte di script e decine di richieste di rete, con effetti misurabili sui Core Web Vitals. La soluzione più efficace è il caricamento differito con anteprima statica, che carica il lettore solo al clic dell’utente e risolve entrambi i problemi.

Quali metriche indicano che il video marketing sta funzionando?

Le visualizzazioni sono la metrica meno utile, perché ogni piattaforma le conta in modo diverso e non sono confrontabili tra canali. Contano invece la percentuale media di completamento, che dice se il contenuto mantiene la promessa del titolo, la curva di abbandono, che indica dove il video perde le persone, l’azione successiva misurata con parametri di tracciamento propri, e il costo per azione. Un indicatore spesso ignorato ma molto predittivo è la percentuale di spettatori che tornano: un pubblico che ritorna vale molto più di un picco isolato di visualizzazioni.

Cosa portarsi a casa da questa guida

Il video marketing funziona quando smette di essere un progetto creativo e diventa un processo: un obiettivo con un numero, un formato scelto per quell’obiettivo, una distribuzione finanziata quanto la produzione, una misurazione decisa prima della pubblicazione. Tutto il resto, l’attrezzatura, le mode di formato, le piattaforme del momento, è variabile e cambierà di nuovo entro diciotto mesi.

La parte che invece non cambia, e che questa guida ha messo al centro perché nessun altro lo fa, è il retro del contenuto. Chi compare nel video e con quale liberatoria. Cosa c’è dentro il montaggio e con quale licenza. Cosa è stato generato da un modello e come viene dichiarato, ora che dal 2 agosto 2026 gli obblighi di trasparenza sono applicabili. Chi possiede i file quando il rapporto con il produttore finisce. Sono domande noiose, si risolvono con qualche riga scritta prima, e sono esattamente le domande che diventano costose quando arrivano dopo.

Un ultimo pensiero, da chi lavora nel digitale dal 1993 e ha visto passare parecchie rivoluzioni annunciate. Il video marketing non sostituisce una strategia che non c’è: la amplifica, comprese le parti sbagliate. Un’azienda che non sa spiegare a parole perché qualcuno dovrebbe sceglierla non risolve il problema filmandosi mentre non lo spiega. Il lavoro difficile viene prima della telecamera, e chi lo fa parte con un vantaggio che nessun budget di produzione può colmare.

Richiedi una consulenza gratuita: se volete capire se il video marketing ha senso nel vostro caso e con quale priorità rispetto al resto, potete scrivermi e ragionarci insieme senza impegno.

Se invece il punto dolente è il sito che ospiterà quei video, potete scaricare gratuitamente il libro Siti da Incubo, dove affronto gli errori tecnici che rendono inutile qualunque investimento in contenuti.