Matrice SWOT: come si compila davvero e cosa manca sempre

La matrice SWOT è probabilmente lo strumento di analisi strategica più conosciuto e peggio usato d’Italia. Quattro quadranti, un foglio, mezza giornata di riunione: alla fine esce un quadro che tutti approvano e nessuno riapre più. Il problema non è il metodo, che funziona da sessant’anni. Il problema è che quasi nessuno riempie i quadranti con evidenze, e quasi nessuno fa il passaggio successivo, quello che trasforma la fotografia in decisioni. In questa guida trovi come si costruisce una matrice SWOT che regge, quali dati servono per non riempirla di opinioni, e come incrociare i quadranti per ottenere strategie invece di elenchi.

Cos’è la matrice SWOT e cosa non è

SWOT è l’acronimo di Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats: punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce. La matrice SWOT è la rappresentazione visiva di questa analisi, uno schema a quattro quadranti che raccoglie in un colpo d’occhio la posizione di un’azienda, di un progetto o di un singolo prodotto.

La distinzione fondamentale, quella che regge tutto il resto, passa lungo due assi. Sull’asse verticale ci sono i fattori interni, cioè quelli su cui hai controllo diretto: competenze, processi, risorse, capitale, tecnologia. Sull’asse orizzontale ci sono i fattori esterni, cioè quelli che subisci: mercato, concorrenza, normativa, andamento economico, tecnologie emergenti. Punti di forza e debolezza stanno dentro. Opportunità e minacce stanno fuori.

Il metodo nasce tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta allo Stanford Research Institute, dal lavoro di Albert Humphrey, che stava studiando perché tante aziende americane non riuscissero a tradurre i piani strategici in risultati. La domanda che si poneva allora è esattamente la stessa che dovresti porti tu adesso: cosa impedisce a quello che sappiamo di diventare quello che facciamo.

Vale la pena chiarire subito cosa la matrice SWOT non è. Non è una strategia: è un inventario ordinato. Non è un’analisi di mercato: quella richiede dati esterni strutturati. Non è un’analisi della concorrenza, anche se ne usa i risultati, e se ti serve capire come si studia davvero un competitor conviene partire dalle strategie competitive applicate a un mercato reale. La SWOT è il contenitore che mette in relazione cose che hai già scoperto altrove. Se il contenitore è vuoto di dati, resterà vuoto anche dopo la riunione.

I quattro quadranti e il criterio che li rende utili

Ogni quadrante ha una funzione diversa e va compilato con un criterio diverso. Chi li tratta allo stesso modo produce quattro liste che si assomigliano e non servono a niente.

Punti di forza (strengths)

Sono gli elementi interni che ti danno un vantaggio verificabile rispetto a chi fa la tua stessa cosa. Attenzione al termine verificabile: “abbiamo un ottimo servizio clienti” non è un punto di forza, è un’autovalutazione. “Rispondiamo entro due ore lavorative contro le ventiquattro dichiarate dai tre concorrenti diretti” lo è.

Le domande che aiutano a compilare questo quadrante sono poche e precise:

Cosa facciamo meglio dei concorrenti diretti, e come lo misuriamo?

Quali risorse abbiamo che gli altri non possono comprare o replicare in fretta?

Cosa ci riconoscono i clienti quando ci scelgono, con parole loro?

Quale competenza interna sarebbe costosa da ricostruire se la perdessimo domani?

L’ultima domanda è quella che scoperchia i punti di forza fragili, cioè quelli che dipendono da una singola persona. Un’azienda in cui il vantaggio competitivo coincide con il titolare non ha un punto di forza, ha un rischio operativo travestito.

Punti di debolezza (weaknesses)

Sono le carenze interne che rallentano o bloccano i risultati. Qui il problema non è tecnico, è politico: nessuno scrive volentieri i propri limiti su una lavagna davanti ai colleghi. Ecco perché le SWOT compilate in riunione plenaria producono debolezze innocue, del tipo “potremmo comunicare meglio internamente”, e mai quelle che contano davvero.

Nella pratica funziona meglio raccogliere le debolezze in forma anonima prima della riunione, e portare in sala solo l’elenco aggregato. Le domande utili sono:

Quali iniziative degli ultimi dodici mesi non hanno prodotto quello che avevamo previsto, e perché?

Dove perdiamo clienti, e in quale punto esatto del percorso?

Quali attività dipendono da una sola persona o da un solo fornitore?

Cosa ci dicono i clienti persi, quando accettano di dircelo?

Opportunità (opportunities)

Sono condizioni esterne favorevoli che puoi sfruttare, non desideri. La differenza è enorme e viene ignorata quasi sempre. “Crescere sul mercato tedesco” non è un’opportunità, è un obiettivo. “La domanda di un certo servizio in Germania è aumentata e nessuno dei tre operatori locali offre assistenza in italiano” è un’opportunità, perché descrive una condizione del mondo esterno che esiste indipendentemente da te.

Una buona opportunità ha tre caratteristiche: è esterna, è documentabile con una fonte, ed è ancora aperta. Le opportunità che tutti hanno già colto sono, nel migliore dei casi, un requisito minimo. Nel peggiore, un investimento che arriva tardi. Su questo punto la scelta dei canali fa la differenza, e vale la pena ragionarci partendo da una strategia di marketing digitale costruita per fasi invece che da una lista di attività scollegate.

Minacce (threats)

Sono i fattori esterni che possono danneggiarti e che non controlli. È il quadrante più difficile, il più scomodo, e per questo il più spesso compilato con generalità come “aumento della concorrenza” o “crisi economica”. Frasi vere, inutili, non azionabili.

Una minaccia scritta bene contiene tre elementi: cosa può succedere, con quale probabilità ragionevole, e quale sarebbe l’impatto sul fatturato o sull’operatività. Senza questi tre elementi non stai facendo analisi del rischio, stai facendo conversazione.

La regola dell’evidenza: perché quasi tutte le matrici SWOT sono inutili

In oltre trent’anni di lavoro nel digitale italiano ho visto molte matrici SWOT. La quasi totalità condivideva lo stesso difetto: nessuna voce aveva una fonte, un numero o una data. Erano opinioni disposte in ordine geometrico.

La regola che risolve il problema è banale da enunciare e scomoda da applicare. Ogni voce dei quattro quadranti deve avere accanto tre cose: da dove viene il dato, quando è stato rilevato, e chi risponde di quella voce. Se una voce non supera questo filtro, esce dalla matrice. Non viene ammorbidita, esce.

Il risultato tipico è che una matrice SWOT da quaranta voci si riduce a dodici. Sembra una perdita, è un guadagno: dodici voci verificate valgono più di quaranta impressioni, perché con dodici voci puoi prendere una decisione e difenderla davanti a un socio, a una banca o a un consiglio di amministrazione.

Le tre patologie ricorrenti sono sempre le stesse. La prima è la voce senza numero, quella che descrive una sensazione. La seconda è la minaccia senza probabilità, che genera ansia ma non priorità. La terza, la più insidiosa, è l’opportunità che in realtà è un desiderio del titolare travestito da tendenza di mercato. Quest’ultima è pericolosa perché tende a diventare il progetto su cui si concentra il budget dell’anno successivo.

Come costruire la matrice passo dopo passo

Il processo che funziona nella pratica ha sei passaggi. Nessuno è lungo, ma saltarne uno fa crollare tutto il resto.

Primo, definisci l’ambito. Una matrice SWOT dell’intera azienda è quasi sempre troppo generica per servire a qualcosa. Restringi: una linea di prodotto, un mercato, un canale, un progetto. Più l’ambito è stretto, più le voci diventano precise.

Secondo, raccogli i dati prima della riunione. Servono numeri di vendita per segmento, dati di traffico e conversione, feedback dei clienti, informazioni sui concorrenti, scadenze normative note. Chi arriva in riunione senza dati produce una matrice di opinioni, e lo fa in perfetta buona fede.

Terzo, raccogli le voci in forma distribuita. Coinvolgi persone di reparti diversi, perché chi sta in produzione vede debolezze che il commerciale non vede, e viceversa. La raccolta anonima preliminare migliora sensibilmente la qualità del quadrante debolezze.

Quarto, applica il filtro dell’evidenza. Voce per voce: fonte, data, responsabile. Quello che non passa, esce. Questo è il passaggio che quasi tutti saltano, ed è quello che separa una matrice SWOT utile da un poster.

Quinto, assegna un peso. Non tutte le voci contano uguale. Un criterio semplice e sufficiente: impatto stimato da uno a cinque, moltiplicato per probabilità o solidità da uno a cinque. Ordina per punteggio decrescente e tieni le prime cinque voci per quadrante. Se vuoi che i pesi restino confrontabili nel tempo, conviene agganciarli agli stessi indicatori che già usi per monitorare l’azienda, e su questo un ragionamento serio su quali KPI scegliere e come leggerli evita di inventare metriche nuove ogni volta.

Sesto, incrocia i quadranti. Qui la maggior parte delle guide si ferma e consegna la matrice come prodotto finito. È esattamente il punto in cui il lavoro comincia.

Dalla SWOT alla TOWS: incrociare i quadranti per ottenere strategie

La matrice SWOT descrive. La matrice TOWS decide. Il nome è lo stesso acronimo letto al contrario, e il metodo consiste nell’incrociare i fattori interni con quelli esterni per generare quattro famiglie di strategie. È il passaggio che trasforma un elenco in un piano, e nella maggior parte dei contenuti italiani sull’argomento viene liquidato in due righe o non compare affatto.

Gli incroci sono quattro.

Strategie SO, forza per opportunità. Quali punti di forza esistenti ti permettono di cogliere subito un’opportunità aperta? Sono le mosse a più alto ritorno e più basso rischio, perché non richiedono di costruire capacità nuove. Nella pratica sono anche le più trascurate, perché sembrano ovvie.

Strategie WO, debolezza contro opportunità. Quale debolezza ti impedisce di cogliere un’opportunità che hai identificato? Questa domanda produce la lista degli investimenti interni davvero prioritari. Se una debolezza non blocca nessuna opportunità, probabilmente non merita budget quest’anno.

Strategie ST, forza contro minaccia. Quali punti di forza puoi usare per difenderti da una minaccia esterna? È il quadrante della resilienza, e vale soprattutto per le minacce che non puoi evitare ma puoi attutire.

Strategie WT, debolezza più minaccia. Dove una tua debolezza interna coincide con una minaccia esterna, hai un punto di rottura. Sono le combinazioni che affondano le aziende, e vanno trattate per prime anche quando il punteggio complessivo sembra basso. Un fornitore unico in un paese instabile, un sito lento in un mercato che si sta spostando sul mobile, un processo di vendita che dipende da una persona sola mentre il concorrente sta assumendo: questi sono incroci WT.

Un consiglio pratico. Scrivi ogni strategia che esce dagli incroci in forma di frase completa con un verbo, un responsabile e una scadenza. “Migliorare la presenza online” non è una strategia. “Rifare le schede prodotto dei dodici articoli che valgono il settanta per cento del fatturato entro marzo, responsabile Marco” lo è.

Il quadrante minacce che le PMI italiane lasciano vuoto

Qui arriviamo alla parte che quasi nessun articolo sulla matrice SWOT affronta, e che nella mia esperienza fa la differenza tra un’analisi decorativa e una che serve.

Le minacce che le piccole e medie imprese italiane scrivono nel quarto quadrante riguardano quasi sempre la concorrenza e i prezzi. Le minacce che poi le colpiscono davvero appartengono a tre famiglie diverse, e sono tutte documentabili con fonti pubbliche.

La prima è la dipendenza da forniture e mercati concentrati. È una minaccia che si vede solo se la si va a cercare. Secondo l’ultimo Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, in Italia 583 imprese importano prodotti strategici in condizione di dipendenza dall’estero, impiegando circa 175.000 addetti, e il sessanta per cento delle importazioni strategiche proviene da paesi a rischio politico medio-alto, come documenta la nota stampa Istat sull’edizione 2026 del rapporto. Se la tua azienda compra da un solo fornitore, o vende su un solo canale, quella riga va nel quadrante minacce con un numero accanto: quanto fatturato salta se quel canale si chiude per sei mesi.

La seconda è il rischio tecnico. Lavoro sulla sicurezza informatica da anni e ho una certificazione CPEH, e posso dire che nel novantacinque per cento delle matrici SWOT aziendali che ho visto il rischio cyber semplicemente non compare. Non compare perché viene percepito come un problema dell’informatica, non della strategia. È un errore di categoria: un blocco dei sistemi per due settimane è una minaccia strategica esattamente come la perdita del cliente principale. I dati europei aiutano a inquadrare il divario. Secondo Eurostat, nel 2024 il 93% delle imprese dell’Unione applicava almeno una misura di sicurezza ICT, ma i numeri crollano appena si guarda alla profondità: la percentuale di imprese con almeno tre misure attive va dal 93% della Finlandia al 52% della Grecia, come mostra la rilevazione Eurostat sulla sicurezza ICT nelle imprese. Avere l’antivirus non è avere una difesa. E nel quadrante minacce la differenza conta.

La terza è la scadenza normativa. Questa è la più prevedibile di tutte, il che la rende anche la più imperdonabile quando ti travolge. Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale è entrato in vigore il primo agosto 2024 con un’applicazione scaglionata: le pratiche vietate dal 2 febbraio 2025, gli obblighi sui modelli per finalità generali dal 2 agosto 2025, l’applicazione generale dal 2 agosto 2026, con termini più lunghi per alcune categorie di sistemi ad alto rischio. Il calendario completo è pubblicato dalla Commissione europea nella pagina dedicata al quadro normativo sull’IA. Se la tua azienda usa strumenti di intelligenza artificiale nella selezione del personale, nella valutazione del credito o nell’assistenza clienti, quelle date sono minacce con una scadenza scritta sul calendario. Vanno nel quadrante, con la data.

Un caso che ho seguito rende l’idea. Un’azienda manifatturiera del nord Italia aveva una matrice SWOT curata, aggiornata, presentata in consiglio. Nel quadrante minacce c’erano tre voci sulla concorrenza asiatica. Il fatturato è stato bloccato per undici giorni da un attacco che ha cifrato il gestionale, con il backup che risiedeva sullo stesso server. Nessuna delle tre minacce elencate si è mai verificata. Quella che li ha fermati non era scritta da nessuna parte, e non perché fosse imprevedibile: perché nessuno in sala si sentiva autorizzato a metterla in un documento di strategia.

Come consulente tecnico d’ufficio del Tribunale ho poi visto la coda giudiziaria di situazioni simili, ed è lì che si capisce un’altra cosa: nelle controversie il documento che pesa non è quello che dice quanto sei bravo, è quello che dimostra che avevi valutato un rischio e deciso consapevolmente come trattarlo. Una matrice SWOT datata, firmata e archiviata è anche questo.

Esempio di matrice SWOT per una PMI italiana

Un esempio compilato con il criterio dell’evidenza chiarisce più di qualsiasi definizione. Immaginiamo una società di servizi B2B con quindici dipendenti, che lavora prevalentemente su clienti acquisiti tramite passaparola.

Fattori interni Fattori esterni Punti di forza

Tasso di rinnovo contratti all’88% su tre anni (fonte: gestionale, gennaio 2026).

Tempo medio di risposta 3 ore contro le 24 dichiarate dai due concorrenti diretti (fonte: rilevazione interna e siti concorrenti).

Due tecnici con certificazione riconosciuta nel settore, requisito richiesto in 4 delle ultime 6 gare. Opportunità

Nessuno dei tre concorrenti locali presidia le ricerche informative sul tema principale (fonte: analisi SERP, febbraio 2026).

Obbligo normativo in arrivo che genera domanda di adeguamento nel segmento servito.

Due concorrenti hanno chiuso la sede provinciale nell’ultimo anno. Punti di debolezza

Il 41% del fatturato dipende da tre clienti (fonte: bilancio 2025).

Nessuna acquisizione da canali digitali negli ultimi 24 mesi.

La relazione commerciale con i clienti chiave passa da una sola persona. Minacce

Backup dei sistemi conservato sulla stessa infrastruttura dei dati di produzione.

Scadenze di adeguamento normativo su strumenti già in uso, con date certe.

Ingresso nel mercato locale di un operatore nazionale con budget pubblicitario strutturato.

Dalla matrice escono incroci immediati. Il tasso di rinnovo alto combinato con l’assenza dei concorrenti nelle ricerche informative è una strategia SO: c’è un vantaggio reputazionale che non viene raccontato dove le persone cercano. La dipendenza da tre clienti combinata con l’ingresso di un operatore nazionale è un incrocio WT, il più urgente della tabella, perché la perdita di uno solo di quei clienti in un momento di pressione competitiva metterebbe in discussione la sostenibilità dell’anno. Se la matrice porta a concludere che il problema è più di percezione che di offerta, il ragionamento prosegue naturalmente sul posizionamento del brand e sullo studio della concorrenza, che è un lavoro diverso e successivo.

Errori ricorrenti e come si correggono

Alcuni difetti tornano con una regolarità che sorprende. Vale la pena elencarli, perché riconoscerli in tempo costa poco.

Il primo è confondere debolezze e minacce. Una debolezza è dentro e la puoi cambiare, una minaccia è fuori e puoi solo prepararti. Metterle nel quadrante sbagliato porta a piani d’azione impossibili o a fatalismo immotivato.

Il secondo è compilare la matrice una volta sola. Una matrice SWOT senza data è già scaduta. Due revisioni all’anno sono un minimo ragionevole per la maggior parte delle aziende, con una revisione straordinaria ogni volta che cambia qualcosa di sostanziale nel mercato o nella normativa.

Il terzo è la matrice compilata solo dai vertici. Chi decide vede una parte della realtà, chi esegue ne vede un’altra. Le debolezze operative più costose emergono quasi sempre dal basso.

Il quarto è trattarla come un documento di comunicazione. Se la matrice SWOT deve essere mostrata a un investitore o a un cliente, produci una versione derivata. L’originale deve poter contenere cose spiacevoli, altrimenti non serve a niente. D’altra parte, se dall’analisi emerge che il problema è di identità e non di operatività, il percorso corretto non è ritoccare la matrice ma affrontare un riposizionamento vero e proprio, con tutto quello che comporta.

Il quinto, il più diffuso, è fermarsi alla matrice. Una SWOT che non genera almeno tre strategie scritte con responsabile e scadenza ha consumato tempo senza produrre nulla. Detto questo, va riconosciuto un limite del metodo: la matrice SWOT è uno strumento qualitativo, dipende dalla qualità di chi la compila e dai dati che ha in mano. Non sostituisce un’analisi di mercato, non prevede il futuro e non funziona come esercizio individuale fatto in mezz’ora. È un acceleratore di conversazioni difficili, e questo è già molto.

Riepilogo dei punti chiave

La matrice SWOT è uno schema a quattro quadranti che raccoglie punti di forza e debolezza (fattori interni, controllabili) e opportunità e minacce (fattori esterni, subiti). Nasce allo Stanford Research Institute negli anni Sessanta dal lavoro di Albert Humphrey. Perché sia utile, ogni voce deve avere una fonte, una data e un responsabile: le voci che non superano questo filtro vanno eliminate, non ammorbidite. Il processo corretto prevede sei passaggi, dall’ambito ristretto alla pesatura delle voci fino all’incrocio finale. Il passaggio decisivo è la matrice TOWS, che incrocia i quadranti generando quattro famiglie di strategie: SO (forza per opportunità), WO (colmare debolezze per cogliere opportunità), ST (difendersi con i punti di forza) e WT (i punti di rottura, da trattare per primi). Nelle PMI italiane il quadrante minacce è quasi sempre incompleto: mancano la dipendenza da fornitori e canali concentrati, il rischio informatico e le scadenze normative, tre famiglie di rischi documentabili con fonti pubbliche. Una matrice SWOT senza data è già scaduta: due revisioni all’anno sono il minimo, e ogni strategia va scritta con verbo, responsabile e scadenza.

Domande frequenti sulla matrice SWOT

In che cosa consiste la matrice SWOT?

La matrice SWOT consiste in uno schema a quattro quadranti che organizza l’analisi strategica di un’azienda o di un progetto lungo due assi. Il primo asse separa i fattori interni, cioè punti di forza e punti di debolezza, che dipendono da risorse e processi sotto il tuo controllo. Il secondo separa i fattori esterni, cioè opportunità e minacce, che dipendono da mercato, concorrenza, tecnologia e normativa e che puoi solo anticipare. Ogni quadrante raccoglie voci verificate con una fonte e una data, non impressioni. La matrice serve a fotografare la posizione attuale e a preparare la fase successiva, in cui i quadranti vengono incrociati per generare strategie concrete.

Cosa si intende per analisi SWOT?

Per analisi SWOT si intende la tecnica di pianificazione strategica che identifica e valuta i fattori interni ed esterni che influenzano un’organizzazione, allo scopo di supportare decisioni consapevoli. L’analisi è il processo, la matrice SWOT è il modo in cui i risultati vengono rappresentati. Si applica a un’intera azienda, a una linea di prodotto, a un progetto o anche a un percorso professionale individuale. La sua utilità dipende quasi interamente dalla qualità dei dati raccolti prima della compilazione: senza numeri, feedback dei clienti e informazioni sui concorrenti produce un elenco di opinioni ordinate.

Come costruire un’analisi SWOT?

Si costruisce in sei passaggi. Primo, definisci un ambito ristretto: un prodotto, un mercato o un canale, mai genericamente tutta l’azienda. Secondo, raccogli i dati prima della riunione: vendite per segmento, conversioni, feedback dei clienti persi, informazioni sui concorrenti, scadenze normative. Terzo, raccogli le voci da persone di reparti diversi, con una fase anonima per far emergere le debolezze scomode. Quarto, applica il filtro dell’evidenza: ogni voce deve avere fonte, data e responsabile, altrimenti esce. Quinto, assegna un peso moltiplicando impatto e probabilità e tieni le cinque voci più rilevanti per quadrante. Sesto, incrocia i quadranti con il metodo TOWS per trasformare l’analisi in strategie con responsabile e scadenza.

Cosa significa SWOT e come si usa?

SWOT è l’acronimo inglese di Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats, tradotti in italiano come punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce. Si usa come strumento diagnostico prima di una decisione strategica rilevante: il lancio di un prodotto, l’ingresso in un nuovo mercato, la revisione annuale del piano, una fase di crisi o di stagnazione. L’uso corretto prevede che l’analisi non si fermi alla compilazione: i quadranti vanno incrociati tra loro per capire quali punti di forza sfruttare, quali debolezze colmare in via prioritaria e quali combinazioni di debolezza interna e minaccia esterna rappresentano un punto di rottura da affrontare subito.

Qual è la differenza tra matrice SWOT e matrice TOWS?

La matrice SWOT descrive la situazione, la matrice TOWS produce le decisioni. TOWS è lo stesso acronimo letto al contrario e indica il metodo che incrocia i fattori interni con quelli esterni generando quattro famiglie di strategie: SO, usare i punti di forza per cogliere le opportunità; WO, colmare una debolezza che impedisce di sfruttare un’opportunità; ST, difendersi da una minaccia facendo leva su un punto di forza; WT, affrontare le combinazioni in cui una debolezza interna coincide con una minaccia esterna. Le combinazioni WT sono le più urgenti, perché rappresentano i punti in cui un’azienda si rompe davvero.

Ogni quanto va aggiornata la matrice SWOT?

Due volte all’anno è la frequenza minima ragionevole per la maggior parte delle piccole e medie imprese, con una revisione straordinaria ogni volta che cambia qualcosa di sostanziale: un nuovo concorrente rilevante, la perdita di un cliente chiave, una scadenza normativa che entra in applicazione, un cambio di tecnologia nel settore. Ogni versione va datata e archiviata invece di essere sovrascritta, perché il confronto tra due matrici a distanza di sei mesi mostra quali minacce si sono materializzate e quali opportunità sono state lasciate scadere. Una matrice priva di data è di fatto già superata.

La matrice SWOT serve anche a un libero professionista?

Sì, e in versione personale funziona bene proprio perché l’ambito è naturalmente ristretto. I punti di forza sono le competenze verificabili e i risultati documentati, le debolezze sono le lacune formative o la dipendenza da pochi committenti, le opportunità riguardano segmenti di mercato scoperti o normative che generano nuova domanda, le minacce comprendono l’evoluzione tecnologica del proprio mestiere e la concentrazione del fatturato su un solo cliente. Vale la stessa regola: ogni voce con una fonte e una data, e almeno tre azioni concrete che escono dagli incroci.

Cosa fare della matrice una volta compilata

Una matrice SWOT ben fatta non è un documento, è l’inizio di una lista di decisioni. Se dopo la riunione non hai almeno tre strategie scritte con un verbo, un responsabile e una data, il lavoro non è finito: è solo cominciato e poi interrotto.

I passi naturali sono tre. Il primo è la selezione: prendi le prime cinque voci per quadrante e ignora il resto, perché una lista che tiene tutto non stabilisce nessuna priorità. Il secondo è l’incrocio TOWS, in particolare la ricerca delle combinazioni WT, quelle in cui una tua debolezza incontra una minaccia esterna. Il terzo è la calendarizzazione della revisione, perché l’analisi che non si aggiorna diventa una fotografia di un’azienda che non esiste più. E se vuoi allargare lo sguardo prima di decidere, ricostruire le basi partendo da cosa significa davvero fare marketing oggi aiuta a non scambiare un problema di prodotto per un problema di comunicazione.

Non tutte le aziende hanno bisogno di un consulente esterno per compilare una matrice SWOT. Serve però qualcuno che ponga le domande scomode e che non abbia nulla da perdere nel farlo, e questo dentro l’organizzazione è raro. Se stai preparando una revisione strategica e vuoi che il quadrante minacce venga compilato per intero, comprese le voci tecniche e normative che di solito restano fuori, prenota una consulenza strategica: possiamo guardare insieme la tua situazione e capire cosa manca davvero.